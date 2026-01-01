‍Idea 1

🐾 Campagne de parrainage d'un séjour

🐾 Campagne de parrainage

Les donateurs financent les soins quotidiens des animaux du refuge (25 $/jour). Ils partagent des photos et des mises à jour de "leur" animal jusqu'à son adoption. Permet de créer un lien personnel tout en couvrant les coûts réels.

‍Idea 2

🏠 Kits de démarrage pour les familles d'accueil

🏠 Kits de démarrage pour les familles d'accueil

Les sympathisants peuvent acheter des kits complets pour les familles d'accueil (50 à 150 dollars) comprenant des lits, des jouets, de la nourriture et des fournitures. Suivez l'inventaire en direct et célébrez chaque kit qui aide à la transition des animaux.

‍Idea 3

🎯 Frais d'adoption Fonds des anges

🎯 Adoption Fee Angel Fund

Les sympathisants couvrent les frais d'adoption pour les familles qui n'en ont pas les moyens. Fixez des niveaux de dons (100 $ / 200 $ / 300 $) et partagez les histoires de réussite de familles et d'animaux jumelés.

‍Idea 4

🚗 Fonds Vétérinaire Mobile

🚗 Mobile Vet Fund

Les supporters financent des visites de vétérinaires mobiles pour les animaux des refuges (75 $/150 $/300 $). Suivez les animaux qui reçoivent des soins et partagez les mises à jour de santé avant/après pour montrer l'impact direct.

‍Idea 5

🎁 Liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

🎁 Holiday Wish List Drive

Créez des listes de souhaits de type Amazon pour les besoins des refuges (couvertures, jouets, friandises). Les donateurs achètent des articles spécifiques, vous recevez des notifications en temps réel et les animaux reçoivent exactement ce dont ils ont besoin.

‍Idea 6

📱 Campagne "Text-to-Save

📱 Campagne de dons par texto

Organisez des dons par texto simples (10 $/25 $/50 $) avec des mots-clés tels que "RESCUE" ou "ADOPT". Parfait pour les événements, les médias sociaux et les dons impulsifs rapides lorsque les gens voient vos messages.