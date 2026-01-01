Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.
Idea 1
🐾 Campagne de parrainage
Les donateurs financent les soins quotidiens des animaux du refuge (25 $/jour). Ils partagent des photos et des mises à jour de "leur" animal jusqu'à son adoption. Permet de créer un lien personnel tout en couvrant les coûts réels.
Idea 2
🏠 Kits de démarrage pour les familles d'accueil
Les sympathisants peuvent acheter des kits complets pour les familles d'accueil (50 à 150 dollars) comprenant des lits, des jouets, de la nourriture et des fournitures. Suivez l'inventaire en direct et célébrez chaque kit qui aide à la transition des animaux.
Idea 3
🎯 Adoption Fee Angel Fund
Les sympathisants couvrent les frais d'adoption pour les familles qui n'en ont pas les moyens. Fixez des niveaux de dons (100 $ / 200 $ / 300 $) et partagez les histoires de réussite de familles et d'animaux jumelés.
Idea 4
🚗 Mobile Vet Fund
Les supporters financent des visites de vétérinaires mobiles pour les animaux des refuges (75 $/150 $/300 $). Suivez les animaux qui reçoivent des soins et partagez les mises à jour de santé avant/après pour montrer l'impact direct.
Idea 5
🎁 Holiday Wish List Drive
Créez des listes de souhaits de type Amazon pour les besoins des refuges (couvertures, jouets, friandises). Les donateurs achètent des articles spécifiques, vous recevez des notifications en temps réel et les animaux reçoivent exactement ce dont ils ont besoin.
Idea 6
📱 Campagne de dons par texto
Organisez des dons par texto simples (10 $/25 $/50 $) avec des mots-clés tels que "RESCUE" ou "ADOPT". Parfait pour les événements, les médias sociaux et les dons impulsifs rapides lorsque les gens voient vos messages.
Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les refuges pour animaux
