Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Refuges pour animaux

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait sauver 25 animaux de refuge cette semaine 🐾 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale où les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 animaux de refuge qui ont besoin de chirurgie, de vaccins et de traitements vitaux. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux soins des animaux - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer la campagne → Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de participer à cette campagne. Ces animaux comptent sur nous. - L'équipe de [Nom de l'organisation].
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

It's Giving Tuesday — help us save 25 shelter animals today 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 shelter animals who need surgery, vaccines, and life-saving treatment. Your donation can help provide: - **$25** — vaccines for one shelter animal - **$75** — emergency surgery for a rescued pet - **$150** — complete medical care for three animals **100% of your donation goes to animal care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Give these animals the care they deserve →]({{donation_link}}) Together, we can help 25 animals get the second chance they need. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐾 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 750 $** **18 animaux de refuge** ont maintenant accès à des soins médicaux vitaux - chirurgies d'urgence, vaccins et traitements qui leur donnent une véritable seconde chance. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - de quoi financer les vaccins de 7 animaux supplémentaires. *Un bénévole nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé que ces animaux ont des gens qui se soucient vraiment d'eux". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de sauvetage se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces animaux guérissent et trouvent leur foyer pour la vie. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Mardi de la générosité : des légendes sociales pour les refuges pour animaux

modèle 1

🐾 **C'est le mardi de la générosité** - et ces animaux de refuge ont besoin de nous aujourd'hui. Nous collectons des fonds pour des soins médicaux d'urgence pour 25 animaux qui ont besoin de chirurgie, de vaccins et de traitements vitaux. **[Insérer le lien de don]** Votre don permet : 💙 **25$** = des vaccins pour un animal de refuge **75$** = chirurgie d'urgence pour un animal secouru 150$** = soins médicaux complets pour trois animaux Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Ces animaux comptent sur nous. Merci de leur donner de l'espoir. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 🐾 Et chaque chiot de sauvetage a besoin d'un héros aujourd'hui. Nous collectons des fonds pour couvrir les soins médicaux des 47 animaux actuellement dans notre refuge - beaucoup sont arrivés malades, effrayés, et ont besoin d'une attention immédiate. [Insérer le lien de don] Votre don est directement utilisé : 🏥 25 $ = vaccins pour un chien 🍽️ 50 $ = une semaine de repas pour 3 chats ❤️ 100 $ = fonds de chirurgie d'urgence Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar que vous donnez reste ici, pour soigner les animaux qui en ont le plus besoin. Ces âmes douces comptent sur nous aujourd'hui. Pouvez-vous être leur héros ? 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et chaque sauvetage mérite une seconde chance. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 3 000 dollars pour couvrir les soins médicaux d'urgence des animaux qui arrivent dans notre refuge blessés, malades ou abandonnés. Votre impact : - 50 $ = vaccinations pour un chien - 150 $ = opération de stérilisation - 300 $ = soins médicaux d'urgence Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux animaux - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui fait des miracles tous les jours. Si sauver des vies vous touche, partagez, faites un don ou parlez-nous d'un animal qui a changé votre vie ci-dessous 🐾. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les refuges pour animaux

‍Idea 1

🐾 Campagne de parrainage d'un séjour

🐾 Campagne de parrainage
Les donateurs financent les soins quotidiens des animaux du refuge (25 $/jour). Ils partagent des photos et des mises à jour de "leur" animal jusqu'à son adoption. Permet de créer un lien personnel tout en couvrant les coûts réels.

‍Idea 2

🏠 Kits de démarrage pour les familles d'accueil

🏠 Kits de démarrage pour les familles d'accueil
Les sympathisants peuvent acheter des kits complets pour les familles d'accueil (50 à 150 dollars) comprenant des lits, des jouets, de la nourriture et des fournitures. Suivez l'inventaire en direct et célébrez chaque kit qui aide à la transition des animaux.

‍Idea 3

🎯 Frais d'adoption Fonds des anges

🎯 Adoption Fee Angel Fund
Les sympathisants couvrent les frais d'adoption pour les familles qui n'en ont pas les moyens. Fixez des niveaux de dons (100 $ / 200 $ / 300 $) et partagez les histoires de réussite de familles et d'animaux jumelés.

‍Idea 4

🚗 Fonds Vétérinaire Mobile

🚗 Mobile Vet Fund
Les supporters financent des visites de vétérinaires mobiles pour les animaux des refuges (75 $/150 $/300 $). Suivez les animaux qui reçoivent des soins et partagez les mises à jour de santé avant/après pour montrer l'impact direct.

‍Idea 5

🎁 Liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

🎁 Holiday Wish List Drive
Créez des listes de souhaits de type Amazon pour les besoins des refuges (couvertures, jouets, friandises). Les donateurs achètent des articles spécifiques, vous recevez des notifications en temps réel et les animaux reçoivent exactement ce dont ils ont besoin.

‍Idea 6

📱 Campagne "Text-to-Save

📱 Campagne de dons par texto
Organisez des dons par texto simples (10 $/25 $/50 $) avec des mots-clés tels que "RESCUE" ou "ADOPT". Parfait pour les événements, les médias sociaux et les dons impulsifs rapides lorsque les gens voient vos messages.

