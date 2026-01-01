Modèles du mardi de la générosité pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

Modèles de courriels pour le mardi des dons - Groupes de soutien pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce aide les familles confrontées à la maladie d'Alzheimer 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour offrir des séances de groupe de soutien à 75 familles qui font face ensemble à la maladie d'Alzheimer. Chaque don précoce apporte du réconfort et des liens aux familles qui en ont le plus besoin. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux groupes de soutien et aux ressources - et non aux frais de plateforme. Faites partie des 15 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres familles qu'elles ne sont pas seules. Merci de faire partie de cette communauté. - L'équipe de [Nom de l'organisme
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift brings families together 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide support group sessions for 75 families navigating Alzheimer's together. Every donation brings comfort and connection to families who need it most. Your donation can help provide: - **$35** — one family's support group session - **$85** — a week of group meetings for multiple families - **$200** — a full month of support groups and resources **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help families find strength together →]({{donation_link}}) Together, we can provide 75 families with the support they need to navigate this journey. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 2 640 $** **62 familles** ont maintenant accès à des séances hebdomadaires de groupe de soutien - leur apportant réconfort, connexion et espoir au cours de l'un des voyages les plus difficiles de la vie. Voici ce qui rend cette initiative encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 132 $ en frais** - assez pour financer 4 séances supplémentaires de soutien aux familles. *Un sympathisant nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque les familles font face à la maladie d'Alzheimer ensemble". [Suivez-nous sur Facebook](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous vous ferons part de la façon dont votre soutien rapproche déjà les familles. Avec toute notre gratitude, L'équipe de **[Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Le mardi de la générosité : des légendes sociales pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et les familles confrontées à la maladie d'Alzheimer ont plus que jamais besoin de notre soutien. 💙 Nous recueillons des fonds pour offrir à **75 familles** des séances de groupe de soutien - une bouée de sauvetage de connexion et d'espoir pendant les moments les plus difficiles. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **35 $** = une séance de groupe de soutien pour une famille **85 $** = une semaine de réunions pour plusieurs familles **200 $** = un mois complet de soutien et de ressources Parce que nous utilisons Zeffy, **100% de votre don** va directement aux familles - pas de frais de plateforme. L'intégralité de votre don finance la mission. Chaque famille mérite de savoir qu'elle n'est pas seule dans cette aventure. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité 💙 Et les familles confrontées à la maladie d'Alzheimer ont plus que jamais besoin de nous. Aujourd'hui, nous recueillons des fonds pour notre fonds de soutien d'urgence - qui aide les familles à traverser les moments les plus difficiles lorsque les coûts des soins de la mémoire frappent de façon inattendue. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : 💙 25 $ = Soutien à la ligne d'urgence pour une famille 50 $ = Soins de relève d'urgence pendant 4 heures 100 $ = Trousse de ressources sur les soins de la mémoire + conseils Parce que nous utilisons Zeffy, 100 % de votre don va directement aux familles - aucun frais n'est prélevé, aucun centime n'est perdu. L'intégralité de votre don finance la mission. Chaque famille mérite d'être soutenue lorsque la maladie d'Alzheimer change tout. Voulez-vous nous aider à être là pour elles aujourd'hui ? 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le Mardi de la générosité - et pour les familles confrontées à la maladie d'Alzheimer, chaque dollar de soutien compte plus que jamais. [Insérer le lien de don] Nous recueillons aujourd'hui 3 000 $ pour financer des groupes de soutien mensuels et des ressources pour les aidants, à l'intention des familles de la région qui traversent ensemble cette épreuve. - 25 $ = trousses de soins pour les nouvelles familles - 75 $ = formation des animateurs pour une séance - 150 $ = fournitures et matériel pour le groupe mensuel Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux familles - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui crée des espaces sécuritaires où personne n'est seul face à la maladie d'Alzheimer. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

‍Idea 1

💌 Memory Lane Messages

💌 Memory Lane Messages
Les sympathisants écrivent des notes sincères aux aidants ou aux familles. Un sponsor donne 10 $ par message (jusqu'à 200), ce qui permet de financer des soins de répit tout en apportant du réconfort.

‍Idea 2

🧰 Kits de soins pour les soignants

🧰 Caregiver Care Kits
Laissez les donateurs financer des kits de soutien préétablis (soins personnels, ressources, collations). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (35 $/75 $/150 $) et organisez une réunion facultative de l'assemblée.

‍Idea 3

🎨 Vente aux enchères d'histoires de force

🎨 Stories of Strength Auction
Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art pendant 24 heures, avec des œuvres réalisées par des familles ou des sympathisants. Chaque enchère permet de financer des groupes de soutien et des ressources.

‍Idea 4

🕰️ Défi de la banque de temps

🕰️ Time Bank Challenge
Les sympathisants s'engagent à offrir des heures de soins de répit ou d'aide ménagère. Suivez les promesses de dons sur un compteur en temps réel, mettez les bénévoles en contact avec les familles et célébrez le tout en organisant une réunion de remerciement.

‍Idea 5

📚 Memory Keeper Books

📚 Memory Keeper Books
Les donateurs financent des livres de souvenirs personnalisés (25 $ chacun) pour les familles afin de préserver les histoires. Montrez les progrès accomplis dans la réalisation de votre objectif et offrez des notes de remerciement personnalisées de la part des destinataires.

‍Idea 6

🤝 Buddy System Sponsorships

🤝 Buddy System Sponsorships
Les donateurs sont jumelés avec des membres du groupe de soutien pour un encouragement continu. Les parrains donnent mensuellement (15 $/30 $/50 $) pour financer les réunions tout en établissant des liens significatifs par le biais de mises à jour.

