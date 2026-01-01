‍Idea 1

💌 Memory Lane Messages

Les sympathisants écrivent des notes sincères aux aidants ou aux familles. Un sponsor donne 10 $ par message (jusqu'à 200), ce qui permet de financer des soins de répit tout en apportant du réconfort.

‍Idea 2

🧰 Kits de soins pour les soignants

Laissez les donateurs financer des kits de soutien préétablis (soins personnels, ressources, collations). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (35 $/75 $/150 $) et organisez une réunion facultative de l'assemblée.

‍Idea 3

🎨 Vente aux enchères d'histoires de force

Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art pendant 24 heures, avec des œuvres réalisées par des familles ou des sympathisants. Chaque enchère permet de financer des groupes de soutien et des ressources.

‍Idea 4

🕰️ Défi de la banque de temps

Les sympathisants s'engagent à offrir des heures de soins de répit ou d'aide ménagère. Suivez les promesses de dons sur un compteur en temps réel, mettez les bénévoles en contact avec les familles et célébrez le tout en organisant une réunion de remerciement.

‍Idea 5

📚 Memory Keeper Books

Les donateurs financent des livres de souvenirs personnalisés (25 $ chacun) pour les familles afin de préserver les histoires. Montrez les progrès accomplis dans la réalisation de votre objectif et offrez des notes de remerciement personnalisées de la part des destinataires.

‍Idea 6

🤝 Buddy System Sponsorships

Les donateurs sont jumelés avec des membres du groupe de soutien pour un encouragement continu. Les parrains donnent mensuellement (15 $/30 $/50 $) pour financer les réunions tout en établissant des liens significatifs par le biais de mises à jour.