Lorsque vous pensez à la Saint-Valentin, vous ne pensez probablement pas à des collectes de fonds réussies. Les collectes de fonds de la Saint-Valentin sont un excellent moyen de collecter des fonds pour votre association et de lancer une nouvelle année de dons grâce à des idées de collecte de fonds créatives.
Les donateurs sont généreux et donner à une bonne cause est toujours un geste plus attentionné et plus romantique que de "donner" à une grande entreprise.
Nous avons créé 21 idées originales de collecte de fonds pour la Saint-Valentin afin d'aider votre association à se démarquer et à partager l'amour.
Découvrez les idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin :
La clé de la collecte de fonds pour la Saint-Valentin est de rendre vos idées mémorables et personnelles. Qu'il s'agisse d'une école, d'un collège ou d'une organisation à but non lucratif, il s'agit de créer un événement qui trouve un écho au sein de votre communauté et qui associe les gens à votre cause. En vous concentrant sur des activités amusantes et sincères, vous pouvez faire de votre collecte de fonds un excellent moyen de recueillir des fonds et d'unir les gens.
Voici quelques conseils pour que vos idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin se démarquent :
En vous concentrant sur ces conseils simples mais significatifs, vous serez en mesure de créer une collecte de fonds pour la Saint-Valentin qui vous permettra non seulement de récolter de l'argent, mais aussi de renforcer les liens avec vos supporters et votre communauté.
En ce qui concerne la Saint-Valentin, c'est dans les écoles que ça se passe. De la crèche au lycée, les élèves adorent faire des cartes pour maman, inviter leur chéri à danser ou trouver le courage d'envoyer un bonbon.
Installez une table dans la cafétéria ou le couloir pour que les élèves, les enseignants et les parents puissent acheter des grammes de bonbons et les envoyer à leurs amis, enseignants ou collègues.
Faites preuve de créativité et ajoutez à chaque message un bonbon emballé sur mesure (comme des baisers Hershey's) ou une partie d'une chanson d'amour.
Une danse ou une fête de la Saint-Valentin est l'idée de collecte de fonds idéale pour la Saint-Valentin dans les écoles. Vous pouvez peut-être organiser une danse parents-enfants ou papas-filles en fonction de l'âge des enfants présents.
Vous pouvez vendre des billets, faire appel à des bénévoles pour préparer des boissons et des en-cas qui font l'amour, et demander à un DJ de décorer votre gymnase ou votre cafétéria en rouge et or pour un après-midi ou une soirée amusante et mémorable. Si vous avez des enfants plus jeunes, vous pouvez organiser une soirée pizza ou un atelier de bricolage.
Les enseignants, les élèves et les parents aiment tous un bon atelier de bricolage à l'ancienne.
Les élèves peuvent fabriquer leurs cartes de Saint-Valentin, des cadeaux et des objets d'artisanat. Vous pouvez fournir les éléments de base et demander un don pour les éléments supplémentaires. (Pensez au papier doré, aux bonbons, aux cadres photos, aux livraisons, etc.)
La vente de livres à l'aveugle est un événement classique de collecte de fonds qui prend une tournure particulière pour la Saint-Valentin.
Rassemblez les livres donnés et emballez-les dans du papier cadeau sur le thème de l'amour. Étiquetez-les avec des indices intrigants plutôt qu'avec des titres, afin que les gens puissent acheter un livre sans en connaître le titre.
Vous pouvez même installer quelques coins confortables et vendre des boissons et des en-cas pour la Saint-Valentin afin que les gens puissent faire connaissance avec leurs nouveaux livres. Si vos élèves sont un peu plus âgés, envisagez d'organiser votre événement dans un café local. (Le barista pourrait même créer une boisson pour la Saint-Valentin !)
Il est facile d'oublier que de plus en plus de couples se fréquentent sur de longues distances. Aidez-les en organisant une collecte de fonds virtuelle pour la Saint-Valentin.
L'organisation d'une vente aux enchères d'œuvres d'art ou d'une vente aux enchères silencieuse sur le thème de l'amour est un moyen idéal de célébrer la Saint-Valentin, de collecter des fonds, de soutenir les artistes locaux et d'aider les donateurs à trouver des cadeaux créatifs et originaux.
Contactez des artistes locaux ou des étudiants en art désireux de faire don de pièces pour votre cause et utilisez un site de commerce électronique pour organiser votre vente aux enchères virtuelle sur le thème de l'amour de l'art.
Un speed dating virtuel est le moyen idéal pour les célibataires de se rencontrer sans le stress (ou le coût) d'aller dans un restaurant ou un bar bondé de couples. De telles idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin peuvent faire de cette fête annuelle une campagne de collecte de fonds que vos élèves n'oublieront pas.
Prévoyez quelques activités pour briser la glace, vendez des billets, distribuez quelques suggestions de questions, puis organisez des salles de réunion pour permettre aux participants de faire connaissance. Toutes les 2 à 5 minutes, changez de salle !
Cuisiner ensemble est une façon intime et romantique de passer une soirée. Mais qu'en est-il des couples qui vivent à distance ? Pour eux, un dîner en ligne pour deux est tout ce qu'il y a de plus romantique.
Associez-vous à un chef local, à un magasin de cuisine ou à un restaurant pour offrir un dîner pour deux. Envoyez-leur les ingrédients ou une liste de courses, demandez au chef de guider les participants dans la préparation de leur repas, puis laissez-les s'en occuper.
D'accord, toutes les idées de cette liste sont pleines d'amour. Mais ces idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin font passer l'amour au niveau supérieur.
Il n'y a rien de plus valentin que d'organiser une tombola pour une soirée romantique. Le prix peut comprendre un dîner dans un restaurant local, des billets de cinéma ou même un après-midi dans un spa.
Les paniers-cadeaux sont un excellent moyen d'impliquer vos donateurs avec des idées comme.. :
Une soirée cinéma avec des films romantiques est une belle façon de passer la Saint-Valentin.
Les salles de cinéma sont des endroits formidables, mais pas les plus romantiques du monde. Installez donc des coins confortables et privés, vendez des boissons et des en-cas sur le thème de l'amour, et créez un film plein d'amour.
Cuisiner ensemble est une façon intime et romantique de passer une soirée. Associez-vous à des restaurants locaux, à des chefs ou à un magasin de cuisine pour proposer un cours de cuisine pour couples. Vous pouvez vendre des fleurs, des desserts préparés ou organiser une dégustation de vins pour collecter des fonds supplémentaires.
Quelle meilleure façon de montrer son amour que d'offrir une sérénade à son partenaire ! Et une soirée karaoké est le meilleur moyen de le faire.
Les participants peuvent s'inscrire pour chanter leurs chansons d'amour préférées ou dédier des chansons à d'autres personnes, le tout moyennant un don. Faites-en une soirée en vendant des boissons et des en-cas pour récolter des fonds.
Vous pouvez même inviter une célébrité locale à faire une apparition.
Celle-ci est assez explicite. Mais ça marche ! Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un stand (ou d'une table) avec quelques cœurs et quelques volontaires courageux pour fournir les baisers ! Vous pouvez même faire payer des montants différents pour chaque baiser.
Et n'oubliez pas de recruter des personnes différentes. Chacun a son propre type !
Nous n'avons pas tous le temps de planifier un geste romantique épique pour notre collecte de fonds de la Saint-Valentin. Nous avons donc trouvé quelques idées d'événements faciles à organiser.
Une soirée pyjama avec des activités telles que des jeux de société, des films et un bar à chocolat chaud semble parfaite pour passer la Saint-Valentin avec nous !
Établissez un partenariat avec un café, un chocolatier ou une boulangerie de votre région pour organiser une dégustation de chocolats. Les donateurs et les partenaires peuvent payer pour déguster et voter pour leurs chocolats préférés.
Vous pouvez même augmenter vos efforts de collecte de fonds en vendant des chocolats en forme de cœur. Un cours de fabrication de chocolat peut être à la fois une expérience et un moyen de créer des cadeaux de Saint-Valentin faits maison.
Demandez à un photographe local d'organiser une séance de photos de couple.
Installez un stand avec différents arrière-plans et accessoires pour que les participants puissent s'approprier leurs photos.
Vous pouvez proposer différents forfaits (numérique, tirages, encadrement, etc.), vendre des fleurs et même vous associer à un hôtel local pour que les couples puissent prolonger leur sortie romantique.
Le chemin le plus rapide vers le cœur de quelqu'un ? Rires. Ou la nourriture ? Peut-être les deux...
La seule chose que les gens aiment plus que leurs animaux est de prendre des photos de leurs animaux.
Vous pouvez donc vous associer à une animalerie locale ou à un refuge pour animaux afin d'organiser un photomaton sur le thème de la Saint-Valentin, où les propriétaires d'animaux pourront payer pour une photo professionnelle de leurs compagnons à poils.
Nous avons tous entendu parler d'une cabine de baisers, mais avez-vous entendu parler d'une cabine de câlins pour chiots ?
C'est plus facile et sans doute plus amusant qu'un stand de baisers classique. Il vous suffit d'installer un espace confortable rempli d'adorables chiots provenant d'un refuge animalier local et de demander aux donateurs de payer pour un câlin et une photo avec les chiots.
Pour chaque personne qui adore la Saint-Valentin, il y en a une qui s'en passerait bien. (Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête à contribuer à votre cause.
Organisez un événement "anti-Jour de la Saint-Valentin" pour ceux qui ne sont pas fans de cette fête. Prévoyez des activités telles que la destruction d'une piñata de rupture ou la narration du pire rendez-vous. Veillez à ce que les décorations, les boissons et les en-cas ne soient pas du tout à l'image de la Saint-Valentin.
Si vous aimez les traditions et les gestes d'amour classiques, ces idées sont faites pour vous.
Un carnet de coupons pour la Saint-Valentin est un moyen amusant de faire participer l'ensemble de votre communauté.
Créez un carnet de coupons avec des réductions pour la Saint-Valentin ou des offres spéciales d'entreprises locales et incluez un code QR sur votre page de dons - la partie la plus délicate est la planification.
C'est peut-être un cliché, mais cela ne veut pas dire que les gens ne l'aiment pas !
Vendez des roses à l'unité ou en bouquets (vous pouvez vous associer à un fleuriste local). Pensez à proposer différentes couleurs et options d'emballage et offrez la livraison moyennant un supplément.
Nous oublions souvent que la Saint-Valentin est l'occasion de montrer à nos proches que nous les aimons.
Quelle meilleure façon de le faire que de leur rappeler de prendre soin de leur cœur (et du vôtre) en s'associant à un organisme de santé local pour organiser un événement axé sur la santé cardiaque ?
Vous pouvez sensibiliser le public en organisant des dépistages, des ateliers et des activités de remise en forme, dont les bénéfices seront reversés à votre cause.
Maintenant que vous avez quelques idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin, planifiez-la. Ne vous inquiétez pas ! Nous avons aussi quelques conseils pour vous aider.
Cela peut sembler évident, mais plus tôt vous trouverez une plateforme de collecte de fonds, plus vous vous simplifierez la vie.
Choisir une plateforme qui répond à vos besoins tout en économisant de l'argent est essentiel dans l'organisation d'un événement.
Nous avons pensé ajouter ce point à la liste, car la recherche d'un nom est souvent laissée à la dernière minute. Nous ne disons pas que vous devez passer des heures à trouver le nom parfait, mais un peu de réflexion peut contribuer à rendre votre événement plus mémorable.
Il est presque toujours intéressant de vendre des boissons, des snacks, des billets, etc. lors de vos événements.
Il est essentiel pour toute organisation à but non lucratif de maintenir ses frais généraux à un niveau peu élevé, et un bon moyen d'y parvenir est de demander aux entreprises locales de lui prêter main-forte. Nous avons créé quelques ressources pour vous aider :
