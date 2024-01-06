Lorsque vous pensez à la Saint-Valentin, vous ne pensez probablement pas à des collectes de fonds réussies. Les collectes de fonds de la Saint-Valentin sont un excellent moyen de collecter des fonds pour votre association et de lancer une nouvelle année de dons grâce à des idées de collecte de fonds créatives.

Les donateurs sont généreux et donner à une bonne cause est toujours un geste plus attentionné et plus romantique que de "donner" à une grande entreprise.

Nous avons créé 21 idées originales de collecte de fonds pour la Saint-Valentin afin d'aider votre association à se démarquer et à partager l'amour.

Découvrez les idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin :

Quels sont les objectifs à atteindre avec les idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin ?

La clé de la collecte de fonds pour la Saint-Valentin est de rendre vos idées mémorables et personnelles. Qu'il s'agisse d'une école, d'un collège ou d'une organisation à but non lucratif, il s'agit de créer un événement qui trouve un écho au sein de votre communauté et qui associe les gens à votre cause. En vous concentrant sur des activités amusantes et sincères, vous pouvez faire de votre collecte de fonds un excellent moyen de recueillir des fonds et d'unir les gens.

Voici quelques conseils pour que vos idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin se démarquent :

Personnalisez-le : Les gens aiment se sentir spéciaux ! Proposez des messages personnalisés, par exemple en permettant aux élèves d'envoyer des cartes de Saint-Valentin ou des petits cadeaux à leurs amis, à leurs enseignants ou aux membres de leur communauté.

Impliquez la communauté : Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour qu'elles offrent des prix de tombola ou des cadeaux uniques. Vous renforcerez ainsi vos relations avec les membres de la communauté tout en donnant un coup de pouce à votre collecte de fonds.

Créez une situation gagnant-gagnant : réfléchissez aux moyens de faire en sorte que votre association et les participants soient gagnants. Par exemple, vous pouvez vendre des billets de tombola pour des prix amusants ou offrir des expériences passionnantes en échange de dons.

Faciliter les dons : n'oubliez pas de faire en sorte que les gens puissent facilement faire un don, même s'ils ne peuvent pas assister à l'événement. En offrant un moyen facile d'accepter les dons, vous vous assurez que tout le monde peut profiter de l'événement.

Profitez de la saison de l'amour : La Saint-Valentin est placée sous le signe du don, alors réfléchissez à la manière dont vous pouvez inciter vos sympathisants à donner en retour. Qu'il s'agisse d'un petit acte de gentillesse ou d'un don important, faites en sorte de répandre l'amour et la générosité.

En vous concentrant sur ces conseils simples mais significatifs, vous serez en mesure de créer une collecte de fonds pour la Saint-Valentin qui vous permettra non seulement de récolter de l'argent, mais aussi de renforcer les liens avec vos supporters et votre communauté.

Meilleures idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin

En ce qui concerne la Saint-Valentin, c'est dans les écoles que ça se passe. De la crèche au lycée, les élèves adorent faire des cartes pour maman, inviter leur chéri à danser ou trouver le courage d'envoyer un bonbon.

1. Faire preuve de créativité avec les grammes de bonbons

Installez une table dans la cafétéria ou le couloir pour que les élèves, les enseignants et les parents puissent acheter des grammes de bonbons et les envoyer à leurs amis, enseignants ou collègues.

Faites preuve de créativité et ajoutez à chaque message un bonbon emballé sur mesure (comme des baisers Hershey's) ou une partie d'une chanson d'amour.

2. Danse de la Saint-Valentin

‍

Une danse ou une fête de la Saint-Valentin est l'idée de collecte de fonds idéale pour la Saint-Valentin dans les écoles. Vous pouvez peut-être organiser une danse parents-enfants ou papas-filles en fonction de l'âge des enfants présents.

Vous pouvez vendre des billets, faire appel à des bénévoles pour préparer des boissons et des en-cas qui font l'amour, et demander à un DJ de décorer votre gymnase ou votre cafétéria en rouge et or pour un après-midi ou une soirée amusante et mémorable. Si vous avez des enfants plus jeunes, vous pouvez organiser une soirée pizza ou un atelier de bricolage.

3. Atelier d'artisanat

‍

Les enseignants, les élèves et les parents aiment tous un bon atelier de bricolage à l'ancienne.

Les élèves peuvent fabriquer leurs cartes de Saint-Valentin, des cadeaux et des objets d'artisanat. Vous pouvez fournir les éléments de base et demander un don pour les éléments supplémentaires. (Pensez au papier doré, aux bonbons, aux cadres photos, aux livraisons, etc.)

4. Vente de livres Blind date

La vente de livres à l'aveugle est un événement classique de collecte de fonds qui prend une tournure particulière pour la Saint-Valentin.

Rassemblez les livres donnés et emballez-les dans du papier cadeau sur le thème de l'amour. Étiquetez-les avec des indices intrigants plutôt qu'avec des titres, afin que les gens puissent acheter un livre sans en connaître le titre.

Vous pouvez même installer quelques coins confortables et vendre des boissons et des en-cas pour la Saint-Valentin afin que les gens puissent faire connaissance avec leurs nouveaux livres. Si vos élèves sont un peu plus âgés, envisagez d'organiser votre événement dans un café local. (Le barista pourrait même créer une boisson pour la Saint-Valentin !)

Quelques idées de collectes de fonds virtuelles pour la Saint-Valentin

Il est facile d'oublier que de plus en plus de couples se fréquentent sur de longues distances. Aidez-les en organisant une collecte de fonds virtuelle pour la Saint-Valentin.

5. Vente aux enchères d'œuvres d'art sur le thème de l'amour

L'organisation d'une vente aux enchères d'œuvres d'art ou d'une vente aux enchères silencieuse sur le thème de l'amour est un moyen idéal de célébrer la Saint-Valentin, de collecter des fonds, de soutenir les artistes locaux et d'aider les donateurs à trouver des cadeaux créatifs et originaux.

Contactez des artistes locaux ou des étudiants en art désireux de faire don de pièces pour votre cause et utilisez un site de commerce électronique pour organiser votre vente aux enchères virtuelle sur le thème de l'amour de l'art.

6. Speed dating virtuel dans un café local

Un speed dating virtuel est le moyen idéal pour les célibataires de se rencontrer sans le stress (ou le coût) d'aller dans un restaurant ou un bar bondé de couples. De telles idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin peuvent faire de cette fête annuelle une campagne de collecte de fonds que vos élèves n'oublieront pas.

Prévoyez quelques activités pour briser la glace, vendez des billets, distribuez quelques suggestions de questions, puis organisez des salles de réunion pour permettre aux participants de faire connaissance. Toutes les 2 à 5 minutes, changez de salle !

7. Cours de cuisine en ligne pour un dîner romantique à deux

Cuisiner ensemble est une façon intime et romantique de passer une soirée. Mais qu'en est-il des couples qui vivent à distance ? Pour eux, un dîner en ligne pour deux est tout ce qu'il y a de plus romantique.

Associez-vous à un chef local, à un magasin de cuisine ou à un restaurant pour offrir un dîner pour deux. Envoyez-leur les ingrédients ou une liste de courses, demandez au chef de guider les participants dans la préparation de leur repas, puis laissez-les s'en occuper.

Des idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin pleines d'amour

D'accord, toutes les idées de cette liste sont pleines d'amour. Mais ces idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin font passer l'amour au niveau supérieur.

8. Vendre des billets pour une tombola

Il n'y a rien de plus valentin que d'organiser une tombola pour une soirée romantique. Le prix peut comprendre un dîner dans un restaurant local, des billets de cinéma ou même un après-midi dans un spa.

‍

Les paniers-cadeaux sont un excellent moyen d'impliquer vos donateurs avec des idées comme.. :

Panier d'escapade romantique

Un kit de lettres d'amour

Un panier de services de spa sous forme de carte-cadeau

Un panier de fleurs

Une sélection d'objets de qualité provenant d'entreprises locales

Un panier de cadeaux offerts par des agences de voyage locales

9. Soirée cinéma romantique

Une soirée cinéma avec des films romantiques est une belle façon de passer la Saint-Valentin.

Les salles de cinéma sont des endroits formidables, mais pas les plus romantiques du monde. Installez donc des coins confortables et privés, vendez des boissons et des en-cas sur le thème de l'amour, et créez un film plein d'amour.

10. Collecter des fonds en organisant un cours de cuisine pour couples

Cuisiner ensemble est une façon intime et romantique de passer une soirée. Associez-vous à des restaurants locaux, à des chefs ou à un magasin de cuisine pour proposer un cours de cuisine pour couples. Vous pouvez vendre des fleurs, des desserts préparés ou organiser une dégustation de vins pour collecter des fonds supplémentaires.

11. Soirée karaoké "Rien que des chansons d'amour

Quelle meilleure façon de montrer son amour que d'offrir une sérénade à son partenaire ! Et une soirée karaoké est le meilleur moyen de le faire.

Les participants peuvent s'inscrire pour chanter leurs chansons d'amour préférées ou dédier des chansons à d'autres personnes, le tout moyennant un don. Faites-en une soirée en vendant des boissons et des en-cas pour récolter des fonds.

Vous pouvez même inviter une célébrité locale à faire une apparition.

12. Installez une cabine de baisers !

Celle-ci est assez explicite. Mais ça marche ! Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un stand (ou d'une table) avec quelques cœurs et quelques volontaires courageux pour fournir les baisers ! Vous pouvez même faire payer des montants différents pour chaque baiser.

Et n'oubliez pas de recruter des personnes différentes. Chacun a son propre type !

Activités de collecte de fonds faciles pour la Saint-Valentin

Nous n'avons pas tous le temps de planifier un geste romantique épique pour notre collecte de fonds de la Saint-Valentin. Nous avons donc trouvé quelques idées d'événements faciles à organiser.

13. Soirée pyjama pour la Saint-Valentin

Une soirée pyjama avec des activités telles que des jeux de société, des films et un bar à chocolat chaud semble parfaite pour passer la Saint-Valentin avec nous !

14. Atelier de dégustation de chocolat

Établissez un partenariat avec un café, un chocolatier ou une boulangerie de votre région pour organiser une dégustation de chocolats. Les donateurs et les partenaires peuvent payer pour déguster et voter pour leurs chocolats préférés.

Vous pouvez même augmenter vos efforts de collecte de fonds en vendant des chocolats en forme de cœur. Un cours de fabrication de chocolat peut être à la fois une expérience et un moyen de créer des cadeaux de Saint-Valentin faits maison.

15. Séance de photos pour couples

Demandez à un photographe local d'organiser une séance de photos de couple.

Installez un stand avec différents arrière-plans et accessoires pour que les participants puissent s'approprier leurs photos.

Vous pouvez proposer différents forfaits (numérique, tirages, encadrement, etc.), vendre des fleurs et même vous associer à un hôtel local pour que les couples puissent prolonger leur sortie romantique.

Drôles de collectes de fonds pour la Saint-Valentin

Le chemin le plus rapide vers le cœur de quelqu'un ? Rires. Ou la nourriture ? Peut-être les deux...

16. Photomaton "Love your pets

La seule chose que les gens aiment plus que leurs animaux est de prendre des photos de leurs animaux.

Vous pouvez donc vous associer à une animalerie locale ou à un refuge pour animaux afin d'organiser un photomaton sur le thème de la Saint-Valentin, où les propriétaires d'animaux pourront payer pour une photo professionnelle de leurs compagnons à poils.

17. Cabine de câlins pour chiots

Nous avons tous entendu parler d'une cabine de baisers, mais avez-vous entendu parler d'une cabine de câlins pour chiots ?

C'est plus facile et sans doute plus amusant qu'un stand de baisers classique. Il vous suffit d'installer un espace confortable rempli d'adorables chiots provenant d'un refuge animalier local et de demander aux donateurs de payer pour un câlin et une photo avec les chiots.

18. Fête contre la Saint-Valentin

Pour chaque personne qui adore la Saint-Valentin, il y en a une qui s'en passerait bien. (Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête à contribuer à votre cause.

Organisez un événement "anti-Jour de la Saint-Valentin" pour ceux qui ne sont pas fans de cette fête. Prévoyez des activités telles que la destruction d'une piñata de rupture ou la narration du pire rendez-vous. Veillez à ce que les décorations, les boissons et les en-cas ne soient pas du tout à l'image de la Saint-Valentin.

Collectes de fonds populaires pour la Saint-Valentin

Si vous aimez les traditions et les gestes d'amour classiques, ces idées sont faites pour vous.

19. Livre de coupons de la Saint-Valentin

Un carnet de coupons pour la Saint-Valentin est un moyen amusant de faire participer l'ensemble de votre communauté.

Créez un carnet de coupons avec des réductions pour la Saint-Valentin ou des offres spéciales d'entreprises locales et incluez un code QR sur votre page de dons - la partie la plus délicate est la planification.

20. Vente de roses

C'est peut-être un cliché, mais cela ne veut pas dire que les gens ne l'aiment pas !

Vendez des roses à l'unité ou en bouquets (vous pouvez vous associer à un fleuriste local). Pensez à proposer différentes couleurs et options d'emballage et offrez la livraison moyennant un supplément.

21. Campagne de sensibilisation à la santé cardiaque

Nous oublions souvent que la Saint-Valentin est l'occasion de montrer à nos proches que nous les aimons.

Quelle meilleure façon de le faire que de leur rappeler de prendre soin de leur cœur (et du vôtre) en s'associant à un organisme de santé local pour organiser un événement axé sur la santé cardiaque ?

Vous pouvez sensibiliser le public en organisant des dépistages, des ateliers et des activités de remise en forme, dont les bénéfices seront reversés à votre cause.

Les meilleurs conseils pour réussir votre collecte de fonds pour la Saint-Valentin

Maintenant que vous avez quelques idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin, planifiez-la. Ne vous inquiétez pas ! Nous avons aussi quelques conseils pour vous aider.

Trouver une plateforme de collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif

Cela peut sembler évident, mais plus tôt vous trouverez une plateforme de collecte de fonds, plus vous vous simplifierez la vie.

Choisir une plateforme qui répond à vos besoins tout en économisant de l'argent est essentiel dans l'organisation d'un événement.

Choisissez un nom mémorable pour votre collecte de fonds de la Saint-Valentin.

Nous avons pensé ajouter ce point à la liste, car la recherche d'un nom est souvent laissée à la dernière minute. Nous ne disons pas que vous devez passer des heures à trouver le nom parfait, mais un peu de réflexion peut contribuer à rendre votre événement plus mémorable.

Acceptez les paiements en personne lors de vos événements

Il est presque toujours intéressant de vendre des boissons, des snacks, des billets, etc. lors de vos événements.

S'adresser aux entreprises locales peut être intimidant

Il est essentiel pour toute organisation à but non lucratif de maintenir ses frais généraux à un niveau peu élevé, et un bon moyen d'y parvenir est de demander aux entreprises locales de lui prêter main-forte. Nous avons créé quelques ressources pour vous aider :

Faites de votre collecte de fonds de la Saint-Valentin un succès grâce à Zeffy

Vous êtes peut-être occupé à planifier la collecte de fonds de votre association pour la Saint-Valentin, mais trouver une plateforme personnalisable vous permettant de créer et d'accueillir autant d'événements différents que nécessaire et, surtout, de suivre les ventes, les participants, les repas, les billets de tombola, les ventes de produits dérivés, etc. est sans doute une bonne idée.

Heureusement, Zeffy peut tout faire (ou presque).

Voici quelques exemples de la manière dont Zeffy peut vous aider à donner vie à vos idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin :

Billetterie pour les événements: Gérez les ventes de billets pour les achats de demi-carcasses, les billets individuels, les billets pour le dîner uniquement ou les simples dons.

Vente de billets de tombola: Mettez en place et gérez les ventes de billets de tombola de manière transparente afin d'augmenter l'engagement et les dons.

Choix des repas et restrictions alimentaires: Recueillir et gérer les préférences des participants en matière de repas et leurs besoins nutritionnels.

Création de groupes et collecte de fonds de pair à pair: Permettez aux sympathisants de créer des groupes et de collecter des fonds pour votre cause.

Reçus fiscaux: Générer automatiquement des reçus fiscaux pour les donateurs afin de simplifier le processus.

Ventes aux enchères de la Saint-Valentin: Organisez des ventes aux enchères silencieuses ou en direct avec des articles et des expériences sur le thème de la Saint-Valentin, animées par Zeffy.

Cartes de Saint-Valentin virtuelles: Offrez des cartes virtuelles personnalisées contre un don, tous les bénéfices étant reversés à votre organisation à but non lucratif.

Paquets pour la Saint-Valentin: Vendez des paquets-cadeaux pour la Saint-Valentin, comme des fleurs ou des chocolats, avec des fonctions de vente en ligne et de don.

Défis ou compétitions pour couples: Organisez des défis ou des événements virtuels pour les couples, l'inscription et les dons étant traités par Zeffy.

Événements virtuels à thème: Organisez un événement virtuel "Soirée de la Saint-Valentin", Zeffy gérant les inscriptions, la billetterie et les dons.

Pages de collecte de fonds personnalisées: Créez des pages de collecte de fonds personnalisées pour des individus ou des équipes afin de collecter des fonds.

Dons jumelés: Encouragez les dons de contrepartie de la part des entreprises sponsors ou des donateurs importants suivis par Zeffy.

Contrairement à la plupart des plateformes de billetterie qui prélèvent environ 7 % du prix du billet, il est important de choisir une plateforme qui ne facture pas de frais excessifs.

Idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin : FAQ

Quelle est la collecte de fonds qui rapporte le plus d'argent aux écoles ? La collecte de fonds qui rapporte le plus d'argent aux écoles porte généralement sur des objets ou une expérience qui suscite l'intérêt de vos élèves. Plus ils voudront s'engager, plus ils partageront la collecte de fonds avec leurs amis et leur famille, ce qui augmentera votre portée. Les exemples les plus courants de collectes de fonds pour les écoles sont les suivants : Ventes aux enchères et tirages au sort : Offrez des prix ou des expériences passionnantes pour faire participer la communauté. Ventes créatives : Vendez des articles irrésistibles comme de la pâte à biscuits, du pop-corn ou des articles portant la marque de l'école. Marche-o-thons/courses de loisirs : Collecte de fonds grâce au parrainage et à l'inscription des participants. Collecte de fonds basée sur un événement : Organisez une fête foraine, un spectacle de talents ou une soirée cinéma avec vente de billets et activités supplémentaires. Consultez notre liste complète de plus de 30 idées de collecte de fonds pour les écoles.

Que font les écoles pour la Saint-Valentin ? Les écoles peuvent profiter de la Saint-Valentin pour faire connaître leurs besoins en matière de collecte de fonds et organiser des événements créatifs qui impliquent les élèves de manière ludique. La Saint-Valentin est un moment idéal pour envisager d'augmenter les dons entre la fin de l'année et la saison des événements de printemps.

Les écoles organisent souvent des activités telles que des fêtes de classe avec échange de cartes, des grammes de bonbons ou de fleurs, des journées déguisées et des projets de service qui encouragent la gentillesse et la collecte de fonds pour une bonne cause. Ces activités créent un environnement amusant et positif et renforcent les liens entre les élèves, le personnel et l'ensemble de la communauté, ce qui en fait un moment idéal pour susciter un soutien à votre cause.

Saisissez plus de 100 idées de collecte de fonds pour planifier votre année entière d'opportunités de dons.

Quelles sont les bonnes idées de collecte de fonds pour la Saint-Valentin dans les écoles secondaires ? Les collectes de fonds de la Saint-Valentin dans les lycées peuvent être amusantes, engageantes et rentables. Voici quelques idées : Vendez des bonbons, des roses ou des notes que les élèves peuvent acheter et faire livrer à leurs amis ou à leurs amours tout au long de la journée. Installez un photomaton à thème où les élèves peuvent payer pour des photos amusantes avec leurs amis ou leurs proches. Organisez une vente de pâtisseries avec des biscuits en forme de cœur, des cupcakes et d'autres friandises sucrées pour la Saint-Valentin. Organisez un karaoké Cupidon où les élèves peuvent payer pour dédier une chanson à un ami ou à un coup de cœur pendant le déjeuner. Proposez un quiz de compatibilité pour la Saint-Valentin où les étudiants peuvent acheter leurs résultats de compatibilité basés sur la personnalité. Organisez une soirée cinéma pour la Saint-Valentin dans l'auditorium de l'école, en vendant des billets et des snacks pour une soirée amusante et détendue.

‍