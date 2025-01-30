Lorsque votre association ne sait pas où trouver les subventions pour lesquelles elle est qualifiée et qui correspondent à sa mission, le financement peut ressembler à une bataille difficile. C'est là qu'interviennent les bases de données de subventions, qui permettent de simplifier le processus de recherche et de rassembler en quelques clics des opportunités de financement adaptées à votre organisation.

Que vous commenciez à peine votre recherche de subventions ou que vous vous sentiez prêt à changer les choses et à vous simplifier la vie, cette liste des 10 meilleures bases de données de subventions à but non lucratif est là pour vous aider.

‍

Découvrez les 10 meilleures bases de données de subventions pour les organisations à but non lucratif

‍

Les 10 meilleures bases de données de subventions pour les organisations à but non lucratif

Base de données des subventions Faits marquants Coût Notations Zeffy - Recherche illimitée adaptée à votre association

- Aucun coût

- Interface simple 100% gratuit Instrumentl - Correspondance intelligente

- 990 informations approfondies 299 $ - 899 $/mois 5/5 (Capterra) Annuaire des fondations en ligne - Accès à plus de 312 000 organismes subventionnaires 54,99 $ - 219,99 $/mois 4.6/5 (G2) GrantWatch - Plus de 9 000 subventions actives

- Outils de recherche SMART. 18 $/semaine, 59 $/mois ou 199 $/an. 4.6/5 (G2) Station d'octroi de subventions - Profils complets des bailleurs de fonds Les frais d'adhésion s'appliquent 3.7/5 (G2) Grants.gov - Base de données des subventions fédérales

- Application mobile Gratuit 2,4/5 (App Store) Pivot-RP - Recommandations alimentées par l'IA

- Personnalisation en fonction de l'institution Tarification personnalisée (spécifique à l'institution). Pas d'évaluation disponible Bourse d'études - Moteur de recherche dynamique

- Plus de 21 000 sponsors Tarification personnalisée : Essai gratuit de 30 jours. Pas d'évaluation disponible GrantSelect - Dossiers détaillés

- Sources de financement variées. Un devis personnalisé est nécessaire pour déterminer le prix. Pas d'évaluation disponible Grant Gopher - Base de données conviviale 9 $ - 49 $/mois Pas d'évaluation disponible

‍

Zeffy

‍Zeffy est un outil de recherche de subventions 100 % gratuit qui simplifie le processus de recherche d'options de financement. L'interface intuitive permet à toute organisation de rechercher facilement des subventions en fonction de sa mission, de son emplacement et de son objectif. Souvent, la recherche de la subvention idéale peut sembler compliquée par des systèmes et des bases de données complexes qui vous proposent tellement de choses que vous devez passer plus de temps à les passer au crible et à décider ce qu'il y a de mieux à demander. Nous voulons rendre cela plus facile à gérer avec la barre de recherche la plus simple possible qui fait apparaître les dernières subventions avec toutes les informations dont vous avez besoin sur la même page web intuitive. Chaque petite dépense s'additionne, donc vous pouvez garantir avec Zeffy que vous n'aurez jamais à ajouter un paiement mensuel pour utiliser des solutions qui vous simplifient la vie.

‍

Pour

Outil 100% gratuit

Un potentiel de recherche illimité

Aperçu rapide du coût de la candidature, de la date limite, de l'éligibilité et des informations de contact

Interface conviviale

Liens directs vers la page officielle de candidature

Possibilité d'effectuer des recherches en fonction de la mission, de la localisation et de l'objectif de l'organisation à but non lucratif

Suggestions pour parcourir des bourses similaires en fonction de votre recherche

Un service à la clientèle exceptionnel, avec des réponses rapides et efficaces

Base de connaissances gratuite de ressources pour maîtriser le processus d'octroi de subventions

‍

Cons

L'outil de recherche de subventions de Zeffy est un outil relativement nouveau sur le marché.

‍

Frais

L'outil de recherche de subventions de Zeffy (comme l'ensemble de sa plateforme de collecte de fonds) est entièrement gratuit. Sa plateforme de collecte de fonds a obtenu une note de 4,9/5 sur Capterra, ce qui reflète sa mission qui consiste à maximiser les recettes des organisations à but non lucratif en supprimant les frais coûteux.

‍

Commentaires

G2 : 4,9/5 pour la plateforme de collecte de fonds Zeffy

Capterra : 4,8/5 pour la plateforme de collecte de fonds de Zeffy

‍

"Zeffy a changé ma façon de faire les choses - il m'a simplifié la vie. En ayant tout sur Zeffy, je peux m'occuper de beaucoup de choses en un seul endroit, et de manière plus intuitive que sur d'autres plateformes. Le personnel a été serviable et amical. Sérieusement, Zeffy a sauvé ma santé mentale et m'a permis de me concentrer davantage sur mon travail plutôt que de disperser mon énergie dans tous les sens." - Maude S.‍

‍

‍

Instrumentl

‍Instrumentl est une plateforme tout-en-un qui simplifie la recherche, la gestion et le suivi des subventions. Les organisations à but non lucratif, les chercheurs et les rédacteurs de demandes de subventions peuvent automatiser le processus de recherche de subventions, centraliser leur flux de travail et utiliser des fonctions d'appariement intelligentes pour se concentrer moins sur la recherche et plus sur la création d'impact.

‍

Pour

Correspondance sur mesure

Mises à jour hebdomadaires par courrier électronique avec les nouvelles possibilités de jumelage

Profils détaillés des fondations et données 990

Les informations clés sont automatiquement mises en évidence

Rappels automatiques des délais de soumission des demandes de subvention

‍

Cons

Le prix peut être un obstacle pour les petites organisations à but non lucratif

Certains utilisateurs notent que les options de personnalisation sont limitées pour adapter la langue et la terminologie aux besoins spécifiques de l'organisation.

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour apprendre et utiliser pleinement les fonctions avancées.

‍

Frais

Instrumentl propose des plans pour les organisations à but non lucratif avec une tarification échelonnée :

Avancé: 899 $/mois pour une gestion avancée des subventions de bout en bout

Pro: 499 $/mois pour une recherche et une gestion simplifiées des subventions

Standard: 299 $/mois pour la prospection de base et la gestion des subventions

‍

Commentaires

‍Capterra: 5/5

‍

"Je vante les mérites d'Instrumentl à tous ceux qui travaillent dans mon domaine et je considère qu'il s'agit d'un atout pour engager Full-Circle Fundraising pour la rédaction de demandes de subvention et la prospection. Mes clients bénéficient grandement des informations que je suis en mesure de leur fournir. - Dawn M.

‍

Foundation Directory Online (FDO) par le candidat

‍LeFoundation Directory Online (FDO) de Candid est une base de données complète sur les subventions qui aide les organisations à but non lucratif à identifier les bailleurs de fonds et à entrer en contact avec eux. Des outils de recherche intuitifs facilitent l'identification de 312 000 bailleurs de fonds.

‍

Pour

Outils de recherche avancée et visualisation des données

Des informations fiables et actualisées provenant de sources fiables telles que les formulaires 990 de l'IRS, la presse philanthropique et les soumissions des organismes subventionnaires.

Tendances concernant le montant des subventions, la répartition géographique et les domaines de financement

‍

Cons

Les niveaux de prix plus élevés peuvent représenter un défi pour les petites organisations à but non lucratif qui ne bénéficient pas de remises.

Les possibilités de subvention "sur invitation seulement" nécessitent des efforts supplémentaires de mise en réseau.

Certains utilisateurs préfèrent l'ancienne interface en raison des mises à jour qui ont rendu les choses plus complexes

Inclusion limitée des fondations familiales dans la base de données

‍

Frais

Essential : 54,99 $/mois ou 449 $ par an

Professionnel : 219,99 $/mois ou 1 599 $ par an

Entreprise : Une tarification personnalisée est disponible sur demande

‍

Commentaires

‍G2: 4.6/5

‍

"L'annuaire en ligne des fondations est l'une des ressources les plus précieuses pour la recherche d'opportunités de financement. Il est complet et existe depuis longtemps. Je me souviens de l'époque où il s'agissait d'un annuaire imprimé, et il était très utile à l'époque. Outre la possibilité de trier les fondations par État et par priorité de financement, vous pouvez également rechercher les membres du conseil d'administration et les bénéficiaires de subventions et accéder aux documents 990, le tout en un seul endroit." - Monica G.

‍

GrantWatch

‍GrantWatch est une ressource précieuse pour les organisations à but non lucratif, les municipalités et les autres organisations qui souhaitent rationaliser leur processus de recherche de subventions et accéder à un large éventail de financements. La base de données de milliers d'opportunités de subventions et d'outils est conçue pour simplifier le processus de recherche et de demande.

‍

Pour

Accès à plus de 9 000 subventions actives dans 60 catégories

Mise à jour régulière des possibilités de financement des gouvernements, des fondations, des entreprises et des collectivités locales

Recherche avancée SMART, filtres booléens et calendrier personnalisé des subventions

Liens directs vers les appels à propositions (RFP)

‍

Cons

La vaste base de données de la plateforme peut être déconcertante pour les nouveaux utilisateurs

L'accès complet aux opportunités et aux fonctionnalités est réservé aux membres payants.

L'abonnement payant s'accumule au fil du temps

‍

Frais

GrantWatch propose des options d'abonnement flexibles :

Plan hebdomadaire: 18 $ par semaine

Plan mensuel: 59 $ par mois

Plan annuel: 199 $ par an (meilleur rapport qualité-prix)





Commentaires

‍

"America Cares Too n'aurait pas eu connaissance de la subvention de la First American Bank sans GrantWatch. Nous avons obtenu la subvention de la First American Bank qui est nécessaire pour soutenir America Cares Too, Disabled Veterans Rights Diversity Workforce Advocacy Program (Programme de défense de la diversité de la main-d'œuvre pour les droits des vétérans handicapés). " Homer Lee Bizzle III M.A. Ed.

‍

‍

Station d'octroi de subventions

GrantStation fournit aux organisations à but non lucratif les outils nécessaires pour trouver les bons subventionneurs, élaborer des propositions compétitives et obtenir des financements. L'accès à des milliers de profils de qualité, faciles à lire et mis à jour tout au long de l'année, simplifie le processus de recherche de subventions.

‍

Pour

Accès à des organismes subventionnaires privés et publics aux États-Unis, au Canada et à l'étranger.

Filtres comme la géographie, le domaine d'intérêt et le type de soutien

Possibilité d'enregistrer et de classer par ordre de priorité les profils des organismes subventionnaires et de recevoir des alertes par courrier électronique

‍

‍

Cons

Certains utilisateurs trouvent la plateforme moins intuitive que ses concurrents

Si la base de données et les outils sont accessibles par l'adhésion, les webinaires et les cours ne sont disponibles que sous forme d'achats séparés.

Le coût peut être un obstacle si la tarification n'est pas claire ou si elle n'est pas cohérente pour toutes les organisations.

‍

Frais

GrantStation propose un seul niveau d'adhésion qui donne un accès complet à sa base de données et à ses outils. Les frais d'adhésion varient en fonction des offres promotionnelles et des partenariats, mais les détails de la tarification standard ne sont pas transparents sur le site web.

‍

Commentaires

‍G2: 3.7/5 évaluation

‍

‍"J'ai trouvé et demandé plusieurs subventions sur GS. Nous avons essayé plusieurs solutions de moteurs de recherche de subventions, Grantstation a des résultats similaires à d'autres, parfois même meilleurs, mais il vient à 1/10ème du prix des autres. Je recommanderais vivement Grantstation à tous ceux qui recherchent des subventions, et en particulier à ceux qui sont plus soucieux de leur budget." - Utilisateur vérifié dans le domaine de la gestion de l'éducation

‍

Grants.gov

‍Grants.gov est une plateforme complète spécialisée dans les possibilités de financement fédéral et comprend certaines options au niveau des États. Les organisations à but non lucratif qui cherchent à obtenir des subventions gouvernementales dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation et les services communautaires, peuvent tirer profit de l'utilisation de cette base de données et de son application mobile, au même titre que d'autres.

‍

‍

Pour

Recherche par mots-clés, numéros CFDA et filtres d'agences pour trouver des opportunités pertinentes

Application mobile pour gérer et partager les opportunités de financement depuis n'importe où

Utilisation gratuite

‍

Cons

Le large éventail de ressources peut rendre la navigation difficile, en particulier pour les nouveaux utilisateurs.

Une recherche sans point de départ précis peut être décourageante et prendre beaucoup de temps

‍

Frais

Grants.gov est entièrement gratuit et offre un accès libre aux opportunités de financement fédéral pour les organisations à but non lucratif.

‍

Commentaires

‍Appleapp store : 2.4 /5 (spécifique à l'application mobile)

‍

"Excellente interface, application très intuitive et joliment conçue qui facilite vraiment le processus habituellement difficile de recherche de subventions." Meriem B

‍

Pivot -RP

Pivot-RP est une base de données sur le financement de la recherche qui aide les chercheurs, les membres du corps enseignant et les administrateurs à découvrir les bonnes opportunités de financement. Cet outil met les utilisateurs en contact avec des ressources de financement locales et mondiales, en collaborant avec des millions de chercheurs dans le monde entier qui peuvent soutenir leurs objectifs.

‍

Pour

Accès aux possibilités de financement au niveau mondial

Exactitude et actualité des critères d'éligibilité et des échéances

Recommandations basées sur l'IA

‍

‍

Cons

Certains utilisateurs ont signalé que les soumissions sur invitation ne sont pas clairement indiquées, ce qui peut prêter à confusion.

Le coût n'est pas transparent

‍

Frais

Les prix pour Pivot-RP ne sont pas disponibles publiquement. Pour y accéder, vous devez créer un compte auprès d'une institution participante.

‍

Commentaires

‍

"Pivot-RP est un guichet unique pour les possibilités de financement. Lorsque je forme mes professeurs à l'utilisation de Pivot, ils sont époustouflés". - Sangita Pawar

‍

Bourse d'études

GrantForward simplifie le processus de recherche de subventions grâce à un moteur de recherche qui fournit des recommandations personnalisées dans une vaste base de données d'opportunités de financement. Avec plus de 21 000 sponsors et une technologie avancée pour des mises à jour précises, GrantForward permet aux chercheurs et aux institutions de trouver les subventions appropriées rapidement et efficacement.

‍

Pour

Filtres de recherche avancés et adaptatifs

Profils de chercheurs pour recevoir des recommandations de subventions

Une fois inscrits, tous les membres d'une institution peuvent accéder à la plateforme et recevoir des recommandations de financement personnalisées.

‍

Cons

Les institutions doivent demander un devis personnalisé en fonction de leur taille et de leurs dépenses de recherche.

Il s'adresse principalement aux institutions, ce qui peut limiter l'accès des chercheurs individuels ou des petites organisations sans soutien institutionnel.

‍

Frais

GrantForward offre un essai gratuit de 30 jours avec un accès complet à toutes les fonctionnalités pour tous les membres d'une institution. Après la période d'essai, le prix de l'abonnement varie en fonction de la taille de l'établissement, de sa population et de ses dépenses annuelles de recherche.

‍

Commentaires

‍

"GrantForward est la ressource privilégiée de notre université pour aider nos chercheurs à trouver des opportunités de recherche. Le site est facile à naviguer et le service client est phénoménal." - Kristel Seth, directrice de la recherche et des programmes sponsorisés

‍

GrantSelect

GrantSelect est une base de données en ligne conviviale qui propose un large éventail de subventions, de prix et de bourses dans des domaines tels que la recherche biomédicale, l'éducation, les programmes artistiques et les services communautaires. Chaque fiche d'opportunité de financement comprend des informations de contact, des conditions d'éligibilité, des dates limites et des montants de financement qui aident les organisations à but non lucratif à rationaliser leur recherche de subventions.

‍

Pour

Informations complètes sur les subventions, y compris les délais, les montants de financement, l'éligibilité et les URL pour plus de détails.

Idéal pour les gestionnaires d'organisations à but non lucratif, les directeurs de programmes et les institutions universitaires à la recherche de financements à des fins diverses.

‍

Cons

Abonnement obligatoire

Manque de transparence des coûts pour les différents niveaux d'accès

Favorise les institutions, ce qui peut représenter un défi pour les petites organisations à but non lucratif sans soutien institutionnel.

Les abonnements ne sont disponibles que pour les écoles de 3 et 4 ans et les bibliothèques publiques.

‍

Frais

GrantSelect nécessite un abonnement de la part de l'institution et les prix ne sont pas affichés publiquement sur le site web de l'organisation.

‍

Commentaires

‍

"GrantSelect est un outil puissant pour identifier des sponsors potentiels. Grâce à la multiplicité des prospects, vous pouvez trouver celui qui convient le mieux à chaque projet proposé". - Page d'accueil de GrantSelect

‍

Grant Gopher

Grant Gopher propose une base de données de recherche de subventions conviviale et abordable, adaptée aux besoins des organisations à but non lucratif et des rédacteurs de demandes de subventions. Des filtres de recherche personnalisables améliorent l'accessibilité pour aider les utilisateurs à rester facilement au courant des subventions disponibles.

‍

Pour

Recherche de subventions segmentée par État, par comté, par programme ou par mots-clés

Accès aux subventions dont les demandes sont actuellement acceptées

Un objectif de 10 heures de bénévolat par membre du personnel chaque mois pour soutenir les utilisateurs.

‍

Cons

Le plan Lite comporte moins de fonctionnalités que les options Pro et Pro Success Path, qui sont plus onéreuses.

Il peut manquer certains outils ou filtres avancés que l'on trouve chez des concurrents plus chers.

‍

Frais

Gratuit: Gratuit (accès de base à la base de données)

Pro: 9 $/mois (fonctions améliorées pour la recherche de subventions)

Pro Success Path: 49 $/mois (comprend un soutien et des ressources supplémentaires pour la réussite des subventions)

‍

Commentaires

‍

"C'est un très bon service pour trouver des subventions. Il est meilleur que beaucoup d'autres que j'ai utilisés. - Heather Puff, PHF YMCA

‍

Comment se démarquer et obtenir des subventions d'entreprises : 3 conseils rapides

1. Trouvez votre partenaire idéal

Il existe de nombreuses possibilités de subventions, mais il est important d'en trouver une qui corresponde à votre mission et à vos valeurs. Lorsque vous montrez comment votre travail s'aligne sur les préoccupations d'un financeur, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir ce "oui" et de démontrer un intérêt mutuel à faire le bien.

‍

2. Mettez en avant votre réussite

C'est une chose de parler aux bailleurs de fonds de votre mission et de votre cause, et c'en est une autre de l'étayer par une présentation des choses fantastiques que vous avez accomplies. Si vous débutez, vous pouvez présenter l'histoire de votre fondation, l'impact que vous prévoyez d'avoir avec le financement adéquat et des exemples de résultats pour la communauté qui peuvent aider un bailleur de fonds à voir comment leurs contributions feront la différence.

‍

3. Personnalisez-le

Avant de cliquer sur "postuler", prenez le temps de comprendre les principaux décideurs pour chaque subvention. En établissant des relations dès le début, votre proposition de subvention semble mieux adaptée. Cela vous permet de vous adresser à la personne (ou aux personnes) qui décide(nt) en dernier ressort si votre organisation est adaptée.

‍

‍

Questions fréquemment posées : Bases de données de subventions pour les organisations à but non lucratif

‍

Quelle est la meilleure base de données gratuite sur les subventions ? Zeffy propose la meilleure base de données de subventions 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent obtenir rapidement des résultats et trouver des financements pour leur mission sans avoir à se préoccuper d'une interface compliquée. La recherche simple vous permet de trouver des options de financement personnalisées en fonction de votre emplacement, de votre mission et de mots clés pour personnaliser davantage les résultats. Commencez dès aujourd'hui à utiliser gratuitement la base de données de Zeffy sur les subventions.

‍

Existe-t-il une base de données des subventions ? Oui, plusieurs bases de données sur les subventions sont disponibles, y compris les options énumérées ci-dessus. Certaines bases de données offrent des recherches plus approfondies, il peut donc être judicieux d'en explorer quelques-unes avant de s'engager dans les abonnements requis par de nombreuses bases de données. Découvrez les 9 meilleures subventions de marketing pour les organisations à but non lucratif

‍

Comment puis-je voir les subventions reçues par une organisation à but non lucratif ? Pour savoir quelles subventions une association a reçues, vous pouvez consulter des bases de données publiques comme GuideStar (qui fait maintenant partie de Candid), qui fournit des informations financières sur les associations, y compris l'historique des subventions. Pour en savoir plus, téléchargez notre guide gratuit sur le formulaire 990 pour les organisations à but non lucratif.

‍