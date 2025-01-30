Comment Zeffy peut être gratuit ?
Lorsque votre association ne sait pas où trouver les subventions pour lesquelles elle est qualifiée et qui correspondent à sa mission, le financement peut ressembler à une bataille difficile. C'est là qu'interviennent les bases de données de subventions, qui permettent de simplifier le processus de recherche et de rassembler en quelques clics des opportunités de financement adaptées à votre organisation.

Que vous commenciez à peine votre recherche de subventions ou que vous vous sentiez prêt à changer les choses et à vous simplifier la vie, cette liste des 10 meilleures bases de données de subventions à but non lucratif est là pour vous aider.

Découvrez les 10 meilleures bases de données de subventions pour les organisations à but non lucratif

Les 10 meilleures bases de données de subventions pour les organisations à but non lucratif

Base de données des subventions Faits marquants Coût Notations

Zeffy

- Recherche illimitée adaptée à votre association
- Aucun coût
- Interface simple

100% gratuit

Instrumentl

- Correspondance intelligente
- 990 informations approfondies

299 $ - 899 $/mois

5/5 (Capterra)

Annuaire des fondations en ligne

- Accès à plus de 312 000 organismes subventionnaires

54,99 $ - 219,99 $/mois

4.6/5 (G2)

GrantWatch

- Plus de 9 000 subventions actives
- Outils de recherche SMART.

18 $/semaine, 59 $/mois ou 199 $/an.

4.6/5 (G2)

Station d'octroi de subventions

- Profils complets des bailleurs de fonds

Les frais d'adhésion s'appliquent

3.7/5 (G2)

Grants.gov

- Base de données des subventions fédérales
- Application mobile

Gratuit

2,4/5 (App Store)

Pivot-RP

- Recommandations alimentées par l'IA
- Personnalisation en fonction de l'institution

Tarification personnalisée (spécifique à l'institution).

Pas d'évaluation disponible

Bourse d'études

- Moteur de recherche dynamique
- Plus de 21 000 sponsors

Tarification personnalisée : Essai gratuit de 30 jours.

Pas d'évaluation disponible

GrantSelect

- Dossiers détaillés
- Sources de financement variées.

Un devis personnalisé est nécessaire pour déterminer le prix.

Pas d'évaluation disponible

Grant Gopher

- Base de données conviviale

9 $ - 49 $/mois

Pas d'évaluation disponible

Zeffy

‍Zeffy est un outil de recherche de subventions 100 % gratuit qui simplifie le processus de recherche d'options de financement. L'interface intuitive permet à toute organisation de rechercher facilement des subventions en fonction de sa mission, de son emplacement et de son objectif. Souvent, la recherche de la subvention idéale peut sembler compliquée par des systèmes et des bases de données complexes qui vous proposent tellement de choses que vous devez passer plus de temps à les passer au crible et à décider ce qu'il y a de mieux à demander. Nous voulons rendre cela plus facile à gérer avec la barre de recherche la plus simple possible qui fait apparaître les dernières subventions avec toutes les informations dont vous avez besoin sur la même page web intuitive. Chaque petite dépense s'additionne, donc vous pouvez garantir avec Zeffy que vous n'aurez jamais à ajouter un paiement mensuel pour utiliser des solutions qui vous simplifient la vie.

Pour

Cons

Frais

L'outil de recherche de subventions de Zeffy (comme l'ensemble de sa plateforme de collecte de fonds) est entièrement gratuit. Sa plateforme de collecte de fonds a obtenu une note de 4,9/5 sur Capterra, ce qui reflète sa mission qui consiste à maximiser les recettes des organisations à but non lucratif en supprimant les frais coûteux.

Commentaires

"Zeffy a changé ma façon de faire les choses - il m'a simplifié la vie. En ayant tout sur Zeffy, je peux m'occuper de beaucoup de choses en un seul endroit, et de manière plus intuitive que sur d'autres plateformes. Le personnel a été serviable et amical. Sérieusement, Zeffy a sauvé ma santé mentale et m'a permis de me concentrer davantage sur mon travail plutôt que de disperser mon énergie dans tous les sens." - Maude S.‍

Commencez à trouver vos prochaines opportunités de financement grâce à l'outil gratuit de recherche de subventions de Zeffy.

Instrumentl

‍Instrumentl est une plateforme tout-en-un qui simplifie la recherche, la gestion et le suivi des subventions. Les organisations à but non lucratif, les chercheurs et les rédacteurs de demandes de subventions peuvent automatiser le processus de recherche de subventions, centraliser leur flux de travail et utiliser des fonctions d'appariement intelligentes pour se concentrer moins sur la recherche et plus sur la création d'impact.

Pour

Cons

Frais

Instrumentl propose des plans pour les organisations à but non lucratif avec une tarification échelonnée :

Commentaires

‍Capterra: 5/5 

"Je vante les mérites d'Instrumentl à tous ceux qui travaillent dans mon domaine et je considère qu'il s'agit d'un atout pour engager Full-Circle Fundraising pour la rédaction de demandes de subvention et la prospection. Mes clients bénéficient grandement des informations que je suis en mesure de leur fournir. - Dawn M.

Foundation Directory Online (FDO) par le candidat

‍LeFoundation Directory Online (FDO) de Candid est une base de données complète sur les subventions qui aide les organisations à but non lucratif à identifier les bailleurs de fonds et à entrer en contact avec eux. Des outils de recherche intuitifs facilitent l'identification de 312 000 bailleurs de fonds.

Pour

Cons

Frais

Commentaires

‍G2: 4.6/5

"L'annuaire en ligne des fondations est l'une des ressources les plus précieuses pour la recherche d'opportunités de financement. Il est complet et existe depuis longtemps. Je me souviens de l'époque où il s'agissait d'un annuaire imprimé, et il était très utile à l'époque. Outre la possibilité de trier les fondations par État et par priorité de financement, vous pouvez également rechercher les membres du conseil d'administration et les bénéficiaires de subventions et accéder aux documents 990, le tout en un seul endroit." - Monica G.

GrantWatch

‍GrantWatch est une ressource précieuse pour les organisations à but non lucratif, les municipalités et les autres organisations qui souhaitent rationaliser leur processus de recherche de subventions et accéder à un large éventail de financements. La base de données de milliers d'opportunités de subventions et d'outils est conçue pour simplifier le processus de recherche et de demande.

Pour

Cons

Frais

GrantWatch propose des options d'abonnement flexibles :

Commentaires

"America Cares Too n'aurait pas eu connaissance de la subvention de la First American Bank sans GrantWatch. Nous avons obtenu la subvention de la First American Bank qui est nécessaire pour soutenir America Cares Too, Disabled Veterans Rights Diversity Workforce Advocacy Program (Programme de défense de la diversité de la main-d'œuvre pour les droits des vétérans handicapés). " Homer Lee Bizzle III M.A. Ed.

Découvrez les principales subventions de démarrage pour les organisations à but non lucratif

Station d'octroi de subventions

GrantStation fournit aux organisations à but non lucratif les outils nécessaires pour trouver les bons subventionneurs, élaborer des propositions compétitives et obtenir des financements. L'accès à des milliers de profils de qualité, faciles à lire et mis à jour tout au long de l'année, simplifie le processus de recherche de subventions.

Pour

Découvrez les principales subventions accordées par les fondations aux organisations à but non lucratif.‍

Cons

Frais

GrantStation propose un seul niveau d'adhésion qui donne un accès complet à sa base de données et à ses outils. Les frais d'adhésion varient en fonction des offres promotionnelles et des partenariats, mais les détails de la tarification standard ne sont pas transparents sur le site web.

Commentaires

‍G2: 3.7/5 évaluation

‍"J'ai trouvé et demandé plusieurs subventions sur GS. Nous avons essayé plusieurs solutions de moteurs de recherche de subventions, Grantstation a des résultats similaires à d'autres, parfois même meilleurs, mais il vient à 1/10ème du prix des autres. Je recommanderais vivement Grantstation à tous ceux qui recherchent des subventions, et en particulier à ceux qui sont plus soucieux de leur budget." - Utilisateur vérifié dans le domaine de la gestion de l'éducation

Grants.gov

‍Grants.gov est une plateforme complète spécialisée dans les possibilités de financement fédéral et comprend certaines options au niveau des États. Les organisations à but non lucratif qui cherchent à obtenir des subventions gouvernementales dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation et les services communautaires, peuvent tirer profit de l'utilisation de cette base de données et de son application mobile, au même titre que d'autres.

‍Voir notre liste complète de subventions gouvernementales pour les organisations à but non lucratif

Pour

Cons

Frais

Grants.gov est entièrement gratuit et offre un accès libre aux opportunités de financement fédéral pour les organisations à but non lucratif.

Commentaires

‍Appleapp store : 2.4 /5 (spécifique à l'application mobile)

"Excellente interface, application très intuitive et joliment conçue qui facilite vraiment le processus habituellement difficile de recherche de subventions." Meriem B

Pivot -RP

Pivot-RP est une base de données sur le financement de la recherche qui aide les chercheurs, les membres du corps enseignant et les administrateurs à découvrir les bonnes opportunités de financement. Cet outil met les utilisateurs en contact avec des ressources de financement locales et mondiales, en collaborant avec des millions de chercheurs dans le monde entier qui peuvent soutenir leurs objectifs.

Pour

‍-> Découvrez les meilleures subventions internationales pour les organisations à but non lucratif

Cons

Frais

Les prix pour Pivot-RP ne sont pas disponibles publiquement. Pour y accéder, vous devez créer un compte auprès d'une institution participante. 

Commentaires

"Pivot-RP est un guichet unique pour les possibilités de financement. Lorsque je forme mes professeurs à l'utilisation de Pivot, ils sont époustouflés". - Sangita Pawar

Bourse d'études

GrantForward simplifie le processus de recherche de subventions grâce à un moteur de recherche qui fournit des recommandations personnalisées dans une vaste base de données d'opportunités de financement. Avec plus de 21 000 sponsors et une technologie avancée pour des mises à jour précises, GrantForward permet aux chercheurs et aux institutions de trouver les subventions appropriées rapidement et efficacement.

Pour

Cons

Frais

GrantForward offre un essai gratuit de 30 jours avec un accès complet à toutes les fonctionnalités pour tous les membres d'une institution. Après la période d'essai, le prix de l'abonnement varie en fonction de la taille de l'établissement, de sa population et de ses dépenses annuelles de recherche. 

Commentaires

"GrantForward est la ressource privilégiée de notre université pour aider nos chercheurs à trouver des opportunités de recherche. Le site est facile à naviguer et le service client est phénoménal." - Kristel Seth, directrice de la recherche et des programmes sponsorisés

GrantSelect

GrantSelect est une base de données en ligne conviviale qui propose un large éventail de subventions, de prix et de bourses dans des domaines tels que la recherche biomédicale, l'éducation, les programmes artistiques et les services communautaires. Chaque fiche d'opportunité de financement comprend des informations de contact, des conditions d'éligibilité, des dates limites et des montants de financement qui aident les organisations à but non lucratif à rationaliser leur recherche de subventions. 

Pour

Cons

Frais

GrantSelect nécessite un abonnement de la part de l'institution et les prix ne sont pas affichés publiquement sur le site web de l'organisation. 

Commentaires

"GrantSelect est un outil puissant pour identifier des sponsors potentiels. Grâce à la multiplicité des prospects, vous pouvez trouver celui qui convient le mieux à chaque projet proposé". - Page d'accueil de GrantSelect

Grant Gopher

Grant Gopher propose une base de données de recherche de subventions conviviale et abordable, adaptée aux besoins des organisations à but non lucratif et des rédacteurs de demandes de subventions. Des filtres de recherche personnalisables améliorent l'accessibilité pour aider les utilisateurs à rester facilement au courant des subventions disponibles.

Pour

Cons

Frais

Commentaires

"C'est un très bon service pour trouver des subventions. Il est meilleur que beaucoup d'autres que j'ai utilisés. - Heather Puff, PHF YMCA

Comment se démarquer et obtenir des subventions d'entreprises : 3 conseils rapides

1. Trouvez votre partenaire idéal

Il existe de nombreuses possibilités de subventions, mais il est important d'en trouver une qui corresponde à votre mission et à vos valeurs. Lorsque vous montrez comment votre travail s'aligne sur les préoccupations d'un financeur, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir ce "oui" et de démontrer un intérêt mutuel à faire le bien.

2. Mettez en avant votre réussite

C'est une chose de parler aux bailleurs de fonds de votre mission et de votre cause, et c'en est une autre de l'étayer par une présentation des choses fantastiques que vous avez accomplies. Si vous débutez, vous pouvez présenter l'histoire de votre fondation, l'impact que vous prévoyez d'avoir avec le financement adéquat et des exemples de résultats pour la communauté qui peuvent aider un bailleur de fonds à voir comment leurs contributions feront la différence.

3. Personnalisez-le

Avant de cliquer sur "postuler", prenez le temps de comprendre les principaux décideurs pour chaque subvention. En établissant des relations dès le début, votre proposition de subvention semble mieux adaptée. Cela vous permet de vous adresser à la personne (ou aux personnes) qui décide(nt) en dernier ressort si votre organisation est adaptée.

Commencez votre recherche en toute simplicité et sans frais.
Essayez la base de données de subventions de Zeffy.

Questions fréquemment posées : Bases de données de subventions pour les organisations à but non lucratif

Zeffy propose la meilleure base de données de subventions 100 % gratuite pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent obtenir rapidement des résultats et trouver des financements pour leur mission sans avoir à se préoccuper d'une interface compliquée. La recherche simple vous permet de trouver des options de financement personnalisées en fonction de votre emplacement, de votre mission et de mots clés pour personnaliser davantage les résultats.

Commencez dès aujourd'hui à utiliser gratuitement la base de données de Zeffy sur les subventions.

Oui, plusieurs bases de données sur les subventions sont disponibles, y compris les options énumérées ci-dessus. Certaines bases de données offrent des recherches plus approfondies, il peut donc être judicieux d'en explorer quelques-unes avant de s'engager dans les abonnements requis par de nombreuses bases de données.

Découvrez les 9 meilleures subventions de marketing pour les organisations à but non lucratif

Pour savoir quelles subventions une association a reçues, vous pouvez consulter des bases de données publiques comme GuideStar (qui fait maintenant partie de Candid), qui fournit des informations financières sur les associations, y compris l'historique des subventions.

Pour en savoir plus, téléchargez notre guide gratuit sur le formulaire 990 pour les organisations à but non lucratif.

De nombreuses plateformes, comme l'outil de recherche de subventions de Zeffy, peuvent servir de moteurs de recherche de subventions. Ces bases de données vous permettent de rechercher des subventions par mots-clés, types de financement, éligibilité, et plus encore, vous aidant ainsi à trouver des opportunités qui correspondent aux besoins de votre organisation à but non lucratif.

Rédigé par
Camille Duboz

