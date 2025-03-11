Une bonne vidéo de collecte de fonds ne se contente pas de raconter votre histoire ; elle humanise votre association, transformant les statistiques en personnes réelles et les missions en mouvements.

Lorsqu'elle est bien réalisée, la vidéo crée la confiance, rend votre cause tangible et donne aux donateurs une raison d'agir maintenant. Il ne s'agit pas d'avoir le plus gros budget, mais d'élaborer un message qui trouve un écho auprès du public.

Dans ce guide, vous apprendrez à créer des vidéos de collecte de fonds percutantes qui captent l'attention, génèrent des dons et transforment les spectateurs passifs en sympathisants engagés.

Table des matières :

Pourquoi les vidéos changent-elles la donne en matière de collecte de fonds ?

10 types de vidéos de collecte de fonds que les organisations à but non lucratif devraient créer

Comment créer une vidéo de collecte de fonds réussie

9 conseils pour augmenter l'impact de vos vidéos de collecte de fonds

Dernières réflexions sur les vidéos de collecte de fonds

FAQ sur les vidéos de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Pourquoi les vidéos changent-elles la donne en matière de collecte de fonds ?

Les vidéos de collecte de fonds à but non lucratif comblent le fossé entre les donateurs et les bénéficiaires, en proposant un appel émotionnel qui incite à l'action. Elles illustrent les efforts réels de votre organisation en faveur d'une cause et suscitent la confiance et la passion des sympathisants.

Des études montrent que les vidéos de collecte de fonds permettent une diffusion plus large et plus diversifiée - elles sont 1200% plus partagées que le contenu textuel.

Les vidéos percutantes n'exigent pas un investissement élevé ; les organisations à but non lucratif peuvent créer des images puissantes avec des dispositifs simples pour accroître l'engagement et fidéliser leur public.

Une vidéo bien placée sur un site web, dans les médias sociaux ou par courriel peut amplifier les dons sans augmenter les coûts de marketing.

10 types de vidéos de collecte de fonds que les organisations à but non lucratif devraient créer

1. Vidéos sur la mission et la vue d'ensemble (présentant l'objectif de votre association)

Une vidéo de mission sert d'introduction à votre association - elle dit aux gens qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi c'est important d'une manière qui les touche instantanément. Ces vidéos donnent le ton de votre organisation et doivent être claires, émotionnellement engageantes et faciles à comprendre en moins de deux minutes.

L'emplacement est essentiel, car il s'agit souvent de la première impression que reçoivent les nouveaux sympathisants. Mettez-le en évidence sur votre page d'accueil, vos pages de dons et vos profils de médias sociaux afin de rendre votre mission immédiatement accessible.

Au lieu d'énumérer vos valeurs, donnez-leur vie en utilisant des histoires vraies, des séquences en coulisses ou des images de votre équipe en action.

L'UNICEF donne vie à sa mission dans cette vidéo en montrant les défis auxquels les enfants sont confrontés dans le monde entier, comme le manque de nourriture, de soins de santé, d'éducation et de sécurité. Plutôt que de se contenter d'énoncer le problème, la vidéo capture des moments bruts et émouvants qui permettent aux spectateurs de ressentir directement l'urgence de la situation.

2. Vidéos sur l'impact et les réussites (montrant un changement réel en action)

Les donateurs veulent voir les changements qu'ils apportent, et les vidéos d'impact sont le moyen idéal de donner vie à des histoires réelles, en montrant comment votre association transforme des vies.

Qu'il s'agisse d'un étudiant recevant une bourse, d'un animal secouru trouvant un foyer ou d'une communauté bénéficiant d'une eau propre, ces vidéos donnent à des causes abstraites un caractère personnel et urgent.

En seulement deux minutes, cette vidéo de First Descents capture la joie, la résilience et la guérison qui découlent de leurs programmes d'aide contre le cancer. Elle rappelle que la guérison n'est pas qu'une question de traitement, mais qu'il s'agit de vivre pleinement. Chaque don donne à de jeunes survivants la chance de vivre ces moments qui changent leur vie.

3. Vidéos de témoignages (pour renforcer la crédibilité et la confiance)

Le fait d'entendre directement ceux dont la vie a été changée renforce la confiance dans votre mission et incite les donateurs à faire des dons. Les vidéos de témoignage donnent la parole aux donateurs, aux bénévoles et aux bénéficiaires, en transformant les expériences personnelles en une preuve puissante de l'impact.

Cork Tree Creative a fait équipe avec le St. Louis Children's Service Fund pour créer une vidéo de témoignage sincère soulignant comment le PDG de Behavioral Health Response a transformé l'adversité en une mission qui a inspiré le soutien.

4. Vidéos de campagne axées sur l'urgence (motivant une action immédiate)

Qu'il s'agisse d'une opération de secours en cas de catastrophe, d'une opération de jumelage de dons dans des délais très courts ou d'une campagne de fin d'année, les vidéos de campagne axées sur l'urgence font ressentir aux spectateurs la nécessité d'agir maintenant.

Un appel à l'action fort, assorti d'une date limite claire, transforme l'intention en soutien immédiat, car plus les gens donnent tôt, plus l'impact est grand.

Cette vidéo réalisée par le Lions International lance un appel aux dons tout en faisant part de l'impact de la tempête Sandy sur la communauté locale.

Cette vidéo de LeadingAge appelle aux dons tout en partageant l'impact de l'ouragan Harvey et ses effets sur la communauté des seniors.

5. Vidéos de plaidoyer et de sensibilisation (mobilisation des partisans du changement)

Les vidéos de plaidoyer transforment la prise de conscience en action en aidant les organisations à but non lucratif à expliquer des questions clés, à rallier des soutiens et à pousser au changement, que ce soit en signant une pétition, en contactant les législateurs ou en se joignant à un mouvement.

Cette vidéo de Girl Effect sensibilise les spectateurs aux problèmes plus vastes auxquels sont confrontées les filles vulnérables et marginalisées, et encourage les filles à protéger activement leur santé.

Pour avoir un impact, le message doit être clair et personnel. Au lieu de vous contenter de présenter des faits, racontez une histoire qui donne à la question une dimension réelle. Incluez un appel à l'action clair et puissant pour transformer leur intérêt en soutien.

6. Vidéos de recrutement de bénévoles (inspirer les gens à agir au-delà des dons)

Les bénévoles rendent possible le travail d'une organisation à but non lucratif, et la bonne vidéo peut inciter davantage de personnes à s'impliquer. Les vidéos de recrutement de bénévoles présentent des histoires vraies de ceux qui donnent de leur temps, montrant l'impact qu'ils créent et l'épanouissement qu'ils en retirent.

Cette vidéo de Make-A-Wish Michigan montre comment ses bénévoles transforment des vies tout en menant une campagne de recrutement de bénévoles.

Mettez l'accent sur l'expérience que les bénévoles retirent de votre organisation. Pensez à ajouter des décors de lieux de travail, des témoignages de bénévoles actuels et des appels à inscription passionnants qui incitent les gens à se joindre à votre mission.

7. Promotion de l'événement et vidéos récapitulatives (prolongeant l'engagement au-delà de l'événement lui-même)

Les organisations à but non lucratif recueillent des fonds importants grâce à des événements de collecte de fonds et à la billetterie. Les vidéos de promotion d'événements suscitent l'enthousiasme en montrant pourquoi les gens devraient y assister, à quoi ils peuvent s'attendre et comment leur participation fait la différence.

Les vidéos de récapitulation maintiennent l'élan en capturant les moments clés, les histoires de réussite et l'impact de l'événement, donnant ainsi aux supporters le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Ces vidéos ne se contentent pas de mettre en valeur l'événement ; elles transforment les participants en sympathisants à long terme et incitent ceux qui ont manqué l'événement à se présenter la prochaine fois.

Cette vidéo présente les temps forts d'un événement record de collecte de fonds qui s'est tenu au Ford Field. Le gala, organisé par Special Olympics Michigan, a marqué le retour des rassemblements en personne après la pandémie, les participants étant vêtus de tenues formelles et de baskets.

8. Vidéos explicatives (simplifier des questions et des solutions complexes)

Certaines causes à but non lucratif portent sur des sujets complexes qui nécessitent une communication claire. Les vidéos explicatives utilisent un langage simple, des images et des récits pour expliquer des problèmes tels que le changement climatique, l'insécurité alimentaire ou l'accès aux soins de santé.

En transformant des questions complexes en histoires racontables, ces vidéos aident les spectateurs à comprendre pourquoi leur soutien est important, ce qui les incite à faire des dons et à défendre leurs intérêts.

9. Vidéos sur les défis de dons jumelés (encourager des dons plus importants par des mesures incitatives)

Les vidéos sur les défis liés aux dons jumelés montrent aux donateurs comment leurs contributions peuvent être doublées ou triplées, créant ainsi un sentiment d'urgence et augmentant le succès de la collecte de fonds. Cette urgence et cet impact doublé encouragent les donateurs à donner davantage, sachant que leur don fera une plus grande différence.

Cette vidéo de Boys & Girls Clubs of the Fox Valley s'ouvre sur un témoignage puissant et se termine par un CTA fort, incitant les spectateurs à amplifier leurs dons par le biais du défi du don équivalent.

10. Micro-vidéos sur les médias sociaux (contenu court et partageable pour une portée maximale)

Les vidéos de collecte de fonds de courte durée (15-60 secondes) sont conçues pour attirer l'attention en quelques secondes et avoir un impact rapide. Des plateformes telles que Instagram Reels, TikTok, Facebook et YouTube Shorts favorisent un contenu attrayant et de petite taille, aidant les organisations à but non lucratif à atteindre plus de personnes avec un minimum d'effort.

Au lieu d'accumuler trop d'informations, les micro-vidéos se concentrent sur un moment fort, une statistique ou un appel à l'action. Un message clair et visuellement convaincant permet aux spectateurs d'absorber, de partager et d'agir facilement, qu'il s'agisse de faire un don, de faire passer le message ou de s'impliquer.

Comment créer une vidéo de collecte de fonds réussie

1. Préproduction : Planification et scénario

S'agit-il de collecter des fonds pour une campagne spécifique, d'attirer de nouveaux donateurs ou de renforcer les relations avec les donateurs existants ? Avant de filmer, définissez un objectif clair, car l'identification du but aide à façonner le message et la structure de la vidéo.

Un texte solide doit se concentrer sur une narration qui crée un lien émotionnel plutôt que d'énumérer des faits ou de lancer un appel générique. Concentrez-vous sur un impact réel, mettez en avant un bénéficiaire, présentez un bénévole dévoué ou montrez comment les dons font la différence.

Restez direct, évitez le jargon et parlez d'une manière personnelle et engageante.

2. Production : Tournage et exécution

Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande valeur de production, mais de bons visuels et un bon son le sont. De nombreuses vidéos de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif sont filmées sur des smartphones avec un éclairage approprié et un cadre stable.

Si les ressources le permettent, la collaboration avec un vidéaste peut améliorer la qualité, mais l'authenticité est plus importante que la perfection.

Gardez les séquences naturelles et attrayantes en capturant des moments réels, des plans rapprochés et des expressions faciales pour souligner les émotions. Des outils gratuits et économiques tels que Canva, InShot et Adobe Express permettent d'effectuer des montages simples tout en conservant un aspect professionnel.

3. Post-production : Montage et optimisation

Le montage détermine l'impact final de votre vidéo de collecte de fonds, en veillant à ce qu'elle soit claire, attrayante et facile à suivre. Commencez par couper les séquences inutiles pour que le message reste ciblé, puis améliorez la clarté avec des sous-titres, des éléments de marque et une musique de fond qui correspondent au ton de la vidéo.

Des outils gratuits comme DaVinci Resolve, OpenShot et iMovie offrent des fonctionnalités faciles à utiliser pour les organisations à but non lucratif, permettant d'affiner les visuels sans nécessiter de compétences avancées en matière de montage.

Les clips sur les médias sociaux doivent durer moins de 60 secondes et les vidéos sur les pages de dons entre 1 et 2 minutes pour un engagement maximal. Les formats plus longs ne doivent être utilisés que pour approfondir les histoires d'impact ou les campagnes détaillées.

4. Optimisation des appels à l'action (CTA)

Chaque campagne de collecte de fonds vidéo doit comporter un CTA clair et accessible. Qu'il s'agisse de "Faire un don maintenant", "Participer à notre mission" ou "Partager cette vidéo", il doit être visible et répété à des moments clés. Le texte à l'écran, les voix off et les sous-titres contribuent à renforcer le message.

Pour de meilleurs résultats, incluez un CTA dans les 30 premières secondes et répétez-le à la fin. Si la vidéo est hébergée sur YouTube, ajoutez des liens de donation dans la description et les commentaires pour faciliter les dons.

9 conseils pour augmenter l'impact de vos vidéos de collecte de fonds

1. Optimiser pour la téléphonie mobile et les médias sociaux

Étant donné que la plupart des gens regardent les vidéos sur leur téléphone, formatez-les en conséquence. Utilisez des vidéos carrées ou verticales pour les plateformes sociales, ajoutez des sous-titres pour les spectateurs silencieux et limitez la durée des vidéos à 60 secondes pour Instagram et TikTok, tout en autorisant des contenus plus longs pour YouTube et Facebook.

2. Utiliser des outils spécifiques aux plateformes pour augmenter la portée

YouTube propose des cartes de collecte de fonds, des boutons de donation et des écrans finaux interactifs, tandis que Facebook intègre des fonctions de collecte de fonds. Le fait de télécharger des vidéos en mode natif plutôt que de partager des liens externes améliore la visibilité sur la plupart des plateformes.

‍

3. Effectuer des tests A/B pour améliorer les performances

De petites modifications apportées aux vignettes, aux scènes d'ouverture, aux messages ou à l'emplacement des CTA peuvent avoir un impact significatif sur l'engagement. Tester différentes versions d'une vidéo permet d'identifier ce qui incite à l'action.

Par exemple, "Faites un don maintenant" convient aux appels directs, tandis que "Rejoignez le mouvement" convient mieux aux campagnes de sensibilisation. La mention "Regardez leur histoire" peut inciter les téléspectateurs à s'engager avant de demander des dons.

Les médias sociaux étant en constante évolution, il n'existe pas de formule unique pour réussir. Tester de nouvelles approches, des sondages interactifs, des clips en coulisses ou des récits audacieux peut révéler ce qui résonne et maximise l'impact.

4. Créer plusieurs versions pour différents publics

Au lieu de vous fier à une seule vidéo générale, adaptez le contenu aux différents segments de donateurs. Les grands donateurs réagiront peut-être mieux à une vidéo d'impact détaillée, tandis que les nouveaux donateurs préféreront un clip court et émotionnel.

‍

5. Inclure une perspective centrée sur le donateur

Plutôt que de se concentrer uniquement sur le travail de l'association, soulignez comment la contribution du donateur a un impact direct. Montrez le changement qu'ils contribuent à créer et donnez-leur l'impression qu'ils font activement partie de la solution.

En expliquant comment les dons sont utilisés, en facilitant les dons et en décrivant les projets futurs, vous créez une expérience de collecte de fonds plus personnelle et plus significative pour les donateurs.

‍

6. Encourager la participation directe du public

Faites participer les spectateurs à la conversation. Posez des questions engageantes telles que "Qu'est-ce qui vous a poussé à donner ?" ou "Quel impact espérez-vous voir ?" afin d'encourager des commentaires pertinents.

Organisez des séances de questions-réponses en direct pour répondre aux questions des donateurs en temps réel et créer un lien plus personnel. Les sondages, les histoires interactives ou les témoignages de donateurs peuvent également stimuler l'engagement.

Plus les gens interagissent, plus votre vidéo de collecte de fonds se propage, atteignant ainsi de nouveaux donateurs potentiels.

7. Réutiliser le contenu vidéo sur plusieurs canaux

Une vidéo de collecte de fonds bien conçue pour les organisations à but non lucratif ne doit pas être diffusée sur une seule plateforme. Elle peut être divisée en clips courts pour Instagram Reels, en GIFs pour le marketing par courriel ou en contenu sur les coulisses pour LinkedIn, afin d'étendre sa portée sans coûts de production supplémentaires.

‍

8. Utiliser des éléments sensibles au temps pour stimuler l'urgence

Les dons jumelés pour une durée limitée, les échéances ou les indicateurs de progrès encouragent les internautes à agir immédiatement. Des phrases telles que "Votre don sera doublé au cours des prochaines 24 heures" donnent un sentiment d'urgence.

‍

9. Faciliter l'accès aux liens de donation

De nombreux téléspectateurs ne cherchent pas activement un lien de don. En le plaçant dans les légendes, les commentaires épinglés et directement à l'écran, vous vous assurez qu'ils ne le manqueront pas. Moins il y a d'étapes à franchir pour faire un don, meilleure est la conversion.

Dernières réflexions sur les vidéos de collecte de fonds

Une bonne vidéo de collecte de fonds ne se contente pas d'informer les gens sur une cause, elle leur donne l'impression d'en faire partie. Les vidéos les plus efficaces ne reposent pas sur une production tape-à-l'œil, mais sur une narration claire, une connexion émotionnelle et un appel à l'action convaincant.

Qu'il s'agisse d'une courte vidéo de collecte de fonds sur YouTube ou d'une étude d'impact détaillée, l'essentiel est de faciliter l'engagement et le soutien des spectateurs.

Les organisations à but non lucratif peuvent amplifier l'impact de leurs campagnes de collecte de fonds vidéo en utilisant la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy, garantissant ainsi que chaque dollar collecté soutienne leur mission. En combinant des vidéos convaincantes avec une collecte de fonds gratuite, les organisations à but non lucratif peuvent accroître la confiance des donateurs, amplifier leur impact et économiser des frais inutiles sur la plateforme.

FAQ sur les vidéos de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles mesurer le succès de leurs vidéos de collecte de fonds ? Le suivi de l'efficacité d'une vidéo de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ne se limite pas au nombre de vues. Les indicateurs clés à surveiller sont le taux de conversion des dons, l'engagement (likes, commentaires, partages), la durée de visionnage et le taux de clics sur les CTA. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Google Analytics, YouTube Studio et Facebook Insights pour suivre l'engagement des spectateurs et les points d'abandon. L'analyse de ces données permet d'affiner les vidéos à venir pour qu'elles aient plus d'impact.

Les organisations à but non lucratif doivent-elles créer des vidéos différentes pour les nouveaux donateurs et les donateurs réguliers ? Oui, car les nouveaux donateurs ont besoin d'être présentés, tandis que les donateurs réguliers ont besoin d'un engagement plus profond. Pour les nouveaux publics, une vidéo de collecte de fonds caritative courte et émotionnellement convaincante, expliquant la cause, est la plus efficace. Pour les donateurs fidèles, des mises à jour sur l'impact, des histoires de réussite et du contenu sur les coulisses maintiennent leur engagement et montrent comment leurs contributions font la différence. La segmentation des vidéos en fonction de la familiarité des donateurs peut améliorer la fidélisation et le soutien à long terme.