Dans le monde associatif d'aujourd'hui, la collecte de fonds centrée sur le donateur reste une approche puissante mais controversée. Alors que certaines organisations s'orientent vers des modèles centrés sur la communauté, la compréhension et la mise en œuvre de stratégies centrées sur les donateurs continuent de produire des résultats pour de nombreuses organisations à but non lucratif.
Mais qu'est-ce qui rend cette approche efficace et comment peut-elle compléter plutôt que concurrencer les objectifs de votre mission ?
Dans ce guide, nous verrons comment la collecte de fonds centrée sur le donateur peut améliorer vos résultats tout en maintenant des liens authentiques avec les donateurs et les bénéficiaires.
La collecte de fonds centrée sur les donateurs modifie le fonctionnement des dons traditionnels en alignant les communications et les activités de votre organisation sur les motivations et les valeurs des donateurs. Cette approche va au-delà de la simple reconnaissance - elle implique activement les donateurs dans la réussite de votre mission.
Il s'agit essentiellement d'une collecte de fonds centrée sur le donateur :
Lorsqu'elle est mise en œuvre de manière réfléchie, cette approche aide les donateurs à se considérer comme des participants actifs à votre cause tout en se concentrant sur les besoins des bénéficiaires. La clé consiste à trouver un équilibre entre l'engagement des donateurs et l'intégrité de la mission.
Remerciez toujours vos donateurs dans les 24 à 48 heures qui suivent leur don, quel qu'en soit le montant. Même si vous disposez d'un système qui envoie automatiquement des messages de remerciement avec les reçus de dons, allez au-delà de ces réponses standard. Voici plusieurs façons significatives de montrer votre gratitude au-delà de la lettre de remerciement traditionnelle :
Personnalisez le message de votre campagne en fonction des intérêts et des motivations de vos donateurs. En étudiant l'historique de leurs dons, leur capacité et leurs préférences, vous pouvez mieux comprendre ce qui les encourage à soutenir votre cause.
Pour adapter votre action de sensibilisation :
Utilisez toujours leur nom préféré dans toutes vos communications, qu'il s'agisse d'un courriel, d'un appel téléphonique ou d'un message texte. Ces touches personnelles montrent aux donateurs qu'ils sont plus que de simples noms sur une liste - ils sont des partenaires précieux de votre mission.
Une gratitude efficace va au-delà des messages de remerciement automatiques après les dons. Étant donné que la collecte de fonds centrée sur les donateurs vise à faire en sorte que les donateurs se sentent liés à votre organisation, il est essentiel de reconnaître vos donateurs tout au long de l'année pour leur faire sentir qu'ils sont importants au-delà des dons.
Vous pouvez noter dans votre agenda ces journées clés pour rester connecté :
Lorsque vous recevez des dons, montrez aux donateurs comment leurs contributions changeront positivement la vie des gens. En plus des messages de remerciement et des accusés de réception, vous devriez également partager des histoires de personnes, de lieux ou de projets qui bénéficieront de leur soutien.
Par exemple, soulignez qu'un don de 100 dollars permet de fournir un mois de repas à une famille dans le besoin.
Tenez les donateurs au courant de ces initiatives en leur envoyant régulièrement des courriels contenant des preuves visuelles de l'utilisation de leurs fonds.
Laissez vos donateurs choisir des projets ou des initiatives spécifiques qu'ils souhaitent financer. Lorsque vous leur donnez la possibilité de soutenir un besoin spécifique, vous créez une expérience plus personnalisée et vous renforcez leur lien avec votre organisation.
Définissez différentes options de don sur vos pages de collecte de fonds ou de donation, en indiquant clairement ce que chacune d'entre elles permet de faire. Ces choix définis aident les donateurs à aligner leurs dons sur leurs intérêts et leur budget.
Une approche centrée sur les donateurs consiste à écouter ce que les personnes qui vous soutiennent ont à dire sur vos efforts de collecte de fonds. Envoyez des enquêtes simples tous les trois ou six mois pour recueillir leur avis sur vos campagnes et vos programmes.
Utilisez leurs commentaires pour ajuster votre stratégie de collecte de fonds ou pour répondre à toute préoccupation concernant l'utilisation de leurs dons.
Avant de lancer de nouveaux programmes, invitez les donateurs à voter ou à partager leur point de vue, afin qu'ils deviennent de véritables partenaires de votre mission.
Vos donateurs réguliers et majeurs sont l'épine dorsale de votre association - reconnaissez leurs efforts pour les fidéliser.
Vous pouvez leur montrer à quel point ils comptent en célébrant leur parcours au sein de votre association. Marquez l'anniversaire de leur premier don, de leurs deux ans et d'autres moments spéciaux par des notes personnelles. Ces gestes attentionnés montrent aux donateurs que vous appréciez et que vous vous souvenez de leur fidèle partenariat.
Pour aller plus loin, créez un club de fidélité avec des avantages particuliers. Il peut s'agir d'un aperçu des projets qui leur tiennent à cœur, d'invitations à des événements privés ou d'informations sur les programmes à venir.
Une collecte de fonds efficace centrée sur les donateurs crée un pont entre votre mission et vos donateurs, en établissant des partenariats qui renforcent à la fois l'engagement des donateurs et l'impact sur la communauté. En mettant en œuvre ces stratégies de manière réfléchie, vous pouvez établir des liens authentiques qui inspirent un engagement à long terme tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de votre mission.
La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy vous aide à trouver un équilibre entre l'engagement significatif des donateurs et l'efficacité des opérations de collecte de fonds. Notre modèle garantit que chaque dollar va directement à votre cause, tandis que nos outils intégrés rationalisent la communication avec les donateurs, l'organisation d'événements et la collecte de fonds.
Apprenez à transformer la communication avec les donateurs grâce à 7 étapes pratiques pour favoriser des liens significatifs et amplifier la mission de votre organisation à but non lucratif.
Vous êtes novice en matière de gestion des donateurs ? Apprenez à nouer des relations et à collecter davantage grâce à des outils gratuits conçus pour les petites équipes et les personnes qui collectent des fonds pour la première fois.
Découvrez 11 façons uniques de reconnaître et de fidéliser les donateurs. Maintenez l'engagement et l'investissement des donateurs dans la mission de votre association grâce à des stratégies éprouvées.