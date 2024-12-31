Pour les organisations à but non lucratif, une collecte de fonds réussie ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs financiers, mais aussi à créer des liens durables qui transforment des donateurs ponctuels en sympathisants à long terme. La collecte de fonds auprès des communautés est l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre ces deux objectifs.

Lorsque des voisins, des entreprises locales et des groupes communautaires se rassemblent pour soutenir une cause, ils ne se contentent pas de verser des fonds - ils deviennent des partenaires investis dans le succès de votre organisation à but non lucratif. Ces liens locaux créent les bases d'une croissance durable et d'un soutien continu dans votre région.

Dans ce guide, nous partagerons 14 idées de collecte de fonds communautaires qui vont au-delà des événements traditionnels et qui vous aideront à exploiter les forces et les ressources uniques de votre communauté.

Les 14 meilleures idées de collecte de fonds au niveau local

Qu'est-ce qu'un événement communautaire de collecte de fonds ?

La collecte de fonds communautaire se produit lorsque des résidents, des entreprises et des organisations locales se réunissent pour soutenir une cause qui a un impact direct sur leur quartier.

Ces événements font plus que collecter des fonds : ils renforcent les liens locaux, créent des expériences partagées et établissent des partenariats durables qui profitent à toutes les personnes impliquées.

Grâce à la collecte de fonds communautaire, les organisations à but non lucratif tirent parti des atouts uniques de leur quartier tout en créant des possibilités d'engagement local significatif et de soutien durable.

Pourquoi la collecte de fonds auprès des communautés est-elle importante pour les organisations à but non lucratif ?

La collecte de fonds communautaire va bien au-delà de la collecte de dons - elle crée des relations durables qui se transforment en soutien à long terme.

Avec 64 % des jeunes adultes et des adultes d'âge moyen qui font du bénévolat au sein de leur communauté, ces liens locaux représentent une occasion unique pour les organisations à but non lucratif de se constituer une base de donateurs durable.

Lorsque vous vous engagez dans la collecte de fonds auprès de la communauté, vous y gagnez :

Des réseaux locaux qui amplifient naturellement votre message par le biais de connexions personnelles et de partenariats commerciaux.

Renforcement des liens entre les donateurs grâce à des expériences partagées, transformant les donateurs ponctuels en soutiens récurrents.

Efficacité des ressources grâce à des partenariats communautaires qui réduisent les coûts et apportent un soutien en nature

Ces avantages ont un effet multiplicateur : chaque initiative de collecte de fonds communautaire vous aide à atteindre vos objectifs financiers immédiats et jette les bases de vos futures activités de collecte de fonds.

14 idées de collecte de fonds au niveau local

1. Organiser des galas et des bals communautaires annuels

En organisant des galas et des bals chaque année ou autour de thèmes saisonniers, votre association peut créer une tradition que les sympathisants attendent avec impatience année après année. Ces événements sont l'occasion de renforcer les liens communautaires, d'établir des relations avec les entreprises locales et de renforcer votre mission, tout en collectant des fonds pour votre association.

Vous pouvez collaborer avec des entreprises du quartier pour sponsoriser des éléments de l'événement tels que le traiteur ou les décorations, ce qui permet de réduire les coûts et de tisser des liens avec la communauté.

Étude de cas : La communauté Black Entrepreneurs of the Flint Hills utilise Zeffy pour son gala

Les Black Entrepreneurs of the Flint Hills montrent comment les galas communautaires peuvent maximiser leur impact grâce à une planification intelligente. L'organisation à but non lucratif célèbre et soutient l'innovation et la résilience des entreprises appartenant à des Noirs dans la région.

Pour leur gala annuel Circle of Community, qui célèbre les entreprises locales appartenant à des Noirs, ils utilisent le système de billetterie événementielle à 100 % de Zeffy, ce qui garantit que chaque dollar collecté est directement affecté à leurs programmes d'entrepreneuriat au lieu d'être perdu dans la plateforme ou dans les frais de transaction.

2. Organiser des carnavals locaux

Un carnaval communautaire est toujours un moyen passionnant de collecter des fonds tout en rassemblant tout le monde. Vous pouvez l'organiser de différentes manières, comme une foire vintage avec des jeux classiques et des stands de snacks, un festival culturel mettant en valeur les traditions et les aliments locaux, ou une célébration saisonnière avec des activités spécifiques aux fêtes.

Pour rendre le carnaval plus amusant et encourager les dons, prévoyez des activités telles que.. :

Concours de cuisine où les restaurants locaux s'affrontent pour obtenir le titre de "meilleur plat".

Des coins artistiques où les enfants créent et vendent leurs chefs-d'œuvre

Zones de jeux avec lancer d'anneaux, fléchettes de ballons et mares aux canards

Stations de maquillage et de tatouage temporaire

Mini-tournois sportifs avec droits d'entrée et prix

Vous pouvez installer des stations de dons sur l'ensemble du site de la fête foraine afin de collecter de l'argent en dehors de la vente des billets. Demandez aux entreprises locales de vous sponsoriser en échange de la location de stands de nourriture et d'artisanat, de l'affichage de bannières de marque ou de la mise en place de zones de démonstration de produits.

3. Lancer un défi de nettoyage de quartier

Transformez le nettoyage de votre communauté en une compétition attrayante où les équipes s'affrontent pour collecter le plus grand nombre de produits recyclables ou pour embellir différentes zones du quartier. Les entreprises locales peuvent sponsoriser des fournitures tandis que les habitants forment des équipes pour s'attaquer à des zones spécifiques.

Le défi crée un impact visuel immédiat tout en renforçant la fierté du voisinage. Il offre également des possibilités naturelles d'éducation à l'environnement et de création de liens au sein de la communauté.

Vous pouvez terminer la journée avec des collations et des boissons tout en demandant aux gens de faire un don d'un petit montant pour aider les futurs projets communautaires. Lorsque les habitants voient un quartier propre, ils sont souvent heureux de soutenir d'autres améliorations communautaires.

4. Créer des courses d'obstacles

Créez un parcours d'obstacles pour votre collecte de fonds communautaire, tel que des courses de pneus, des montées de cordes, des tunnels de reptation et des poutres d'équilibre. Demandez aux membres de former des équipes de 4 à 5 personnes et faites payer un droit d'entrée à chaque équipe.

Prévoyez des prix pour différentes catégories, comme l'équipe la plus rapide, la deuxième équipe et le meilleur esprit d'équipe, afin d'ajouter du piquant à l'événement.

Installez des stands de boissons le long du parcours pour donner de l'énergie aux participants et aux spectateurs. Pour collecter des fonds supplémentaires, vendez des articles de marque tels que des bouteilles d'eau, des casquettes et des t-shirts. Ces articles constituent des souvenirs impérissables d'une journée communautaire amusante.

Étude de cas : La communauté de Kick2Build a organisé un camp d'été en utilisant Zeffy

L'approche innovante de Kick2Build combine le sport et l'enrichissement culturel grâce à son programme de football Sankofa. Grâce à une structure de prix échelonnée (300 $ - 495 $), ils rendent les sports pour les jeunes accessibles tout en incorporant des éléments artistiques et culturels.

En utilisant le système de billetterie d'événements 100% gratuit de Zeffy, ils ont organisé un camp pour tirer parti de la collecte de fonds basée sur le sport tout en répondant aux besoins de la communauté et en promouvant l'inclusion.

5. Créer un atelier de réparation communautaire

Lancer un atelier de réparation mensuel où des membres compétents de la communauté aident les voisins à réparer les objets cassés, qu'il s'agisse d'appareils électroniques ou de meubles. Établir des partenariats avec des quincailleries locales pour fournir des outils et des matériaux à prix coûtant.

Les participants paient ce qu'ils peuvent, à partir de 10 dollars par article. Au-delà de la collecte de fonds, ces ateliers permettent de réduire les déchets, de partager des compétences précieuses et de créer des points de contact mensuels pour l'engagement de la communauté.

6. Présenter les talents locaux

Organisez un spectacle de talents au sein de la communauté où les résidents participent en équipes et peuvent montrer leurs compétences uniques - du chant et de la danse aux tours de magie et aux numéros de comédie.

Créez différentes catégories de performances, comme les actes familiaux et les groupes d'amis, ou transformez-les en compétition (adolescents contre adultes).

Établissez un partenariat avec une école ou un centre communautaire local pour organiser l'événement. Demandez-leur de partager les accessoires et le matériel afin que les participants n'aient pas à apporter le leur.

Lorsque vous faites la promotion du concours de talents, expliquez que les fonds recueillis serviront à soutenir des causes locales, comme la bibliothèque municipale ou les familles dans le besoin. Cela pourrait inciter davantage de personnes à participer et à assister au spectacle lorsqu'elles apprendront qu'il s'agit d'une bonne cause.

7. Organiser une soirée de contes pour la communauté

Créez un après-midi spécial au cours duquel les membres les plus âgés de la communauté partageront leurs histoires et leurs souvenirs précieux. Invitez-les dans votre parc local ou votre centre communautaire pour qu'ils racontent l'histoire du quartier, leurs expériences de vie et les moments qui leur sont chers.

Demandez un petit droit d'entrée par famille et vendez des rafraîchissements pour récolter des fonds. Les histoires relient les différentes générations, tandis que les jeux et la nourriture en font un événement familial complet.

8. Organiser un repas communautaire

Organisez un festival culinaire communautaire où les voisins apportent des plats spéciaux issus de leurs traditions familiales ou de leur culture. Demandez aux participants de cuisiner leurs meilleurs plats maison à l'aide de fiches de recettes, en racontant l'histoire qui se cache derrière chaque plat.

Les gens dégustent des repas ensemble et découvrent les origines et les traditions de leurs voisins. Cela permet de favoriser l'inclusion culturelle et de créer des liens significatifs au sein de votre communauté, tout en collectant des fonds grâce à la vente de billets, de boissons et de livres de recettes sur les plats partagés.

9. Reconstituer l'histoire locale

Donnez vie à la riche histoire de votre communauté grâce à des reconstitutions interactives qui célèbrent des moments importants de la vie locale. Qu'il s'agisse de la fondation de votre ville ou d'événements culturels marquants, ces manifestations allient l'éducation au divertissement.

S'associer à des sociétés historiques pour garantir l'exactitude des faits, tandis que des troupes de théâtre locales fournissent des acteurs talentueux. Créer des expériences immersives avec des costumes, des décors et de la musique d'époque.

Conseil de pro: filmez les spectacles pour créer un contenu éducatif durable que les écoles et les bibliothèques pourront utiliser, prolongeant ainsi l'impact de votre événement au-delà du spectacle en direct.

10. Organiser une tombola de choix communautaire

Cette innovation unique en son genre permet de susciter l'impatience des participants qui attendent d'être le dernier billet en lice pour une tombola traditionnelle. Contrairement aux tirages au sort classiques où le premier numéro gagne, les tirages au sort avec choix de la communauté créent un engagement continu au fur et à mesure que les numéros sont éliminés.

Un tirage au sort inversé suscite l'enthousiasme des participants qui espèrent être le dernier numéro appelé. Créez un engagement supplémentaire en offrant une "seconde chance" ou en répartissant les prix entre les finalistes.

Créez de l'excitation tout au long de la nuit en :

Vente d'un nombre fixe de billets (100-500) pour que les chances de gagner restent attrayantes.

Tirer des numéros toutes les quelques minutes pour maintenir l'énergie

Proposer des options de "rachat" lorsque les participants sont éliminés (20 dollars pour se réinscrire).

Créer des mini-prix pour chaque 25ème personne éliminée

Donner aux cinq derniers candidats le choix de partager le prix ou de continuer.

Étude de cas : L'association des anciens élèves de Cardington-Lincoln utilise Zeffy pour organiser sa tombola.

L'association des anciens élèves de Cardington-Lincoln préserve le patrimoine éducatif local en soutenant les étudiants actuels et en maintenant les liens avec les anciens élèves.

En utilisant la plateforme de billetterie événementielle 100% gratuite de Zeffy, l'association des anciens élèves de Cardington-Lincoln a organisé sa toute première tombola inversée, réunissant les membres de la communauté locale et les anciens élèves en vendant des billets numériques dans différents formats.

11. Organiser des ventes aux enchères communautaires

Chaque communauté ou quartier est unique, avec sa riche histoire, son importance culturelle et ses traditions locales. Associez-vous à des artisans, des entreprises et des membres de la communauté pour transformer ces éléments en une collection passionnante d'articles à vendre aux enchères, qu'il s'agisse d'expériences et de services uniques, de produits artisanaux ou de souvenirs recherchés.

Par exemple, un quartier historique pourrait mettre aux enchères une visite privée de maisons centenaires menée par un historien local ou des œuvres d'art inspirées par la communauté. Combinez les formats en personne et en ligne pour maximiser la participation, en organisant des ventes aux enchères silencieuses parallèlement aux événements en direct.

Suscitez l'enthousiasme en mettant en évidence les éléments dès le début et en racontant leur histoire et leur importance.

Étude de cas : Comment Trinity Community Commons a organisé une vente aux enchères avec Zeffy

Trinity Community Commons est une association de quartier à but non lucratif qui transforme une ancienne église en un espace accueillant pour tous, favorisant les liens et l'appartenance. L'association montre comment les partenariats locaux peuvent améliorer les événements de vente aux enchères.

Leur vente aux enchères silencieuse de Noël s'associe à des boutiques de quartier pour offrir des cartes-cadeaux et des articles spécialisés, soutenant ainsi directement leur mission de renforcement de la communauté et les entreprises locales.

12. Présenter l'art et la culture locaux

Transformez les espaces locaux en galeries d'art dynamiques où les artistes de la communauté exposent et vendent leurs œuvres inspirées du patrimoine culturel unique de votre quartier, en partageant les bénéfices avec votre cause. Vous pouvez également vous associer à des studios d'art pour organiser des cours interactifs où les participants acquièrent de nouvelles compétences tout en contribuant aux efforts de collecte de fonds.

Organisez des foires culturelles qui célèbrent la diversité de votre communauté par des démonstrations d'artisanat et des représentations d'artistes locaux, les recettes de la vente de billets et de marchandises soutenant votre cause.

13. Animer des ateliers éducatifs

Transformez votre expertise en opportunités de collecte de fonds intéressantes en organisant des événements de partage de compétences. Associez-vous à des professionnels locaux ou à des bénévoles compétents pour proposer des ateliers dans leurs spécialités, qu'il s'agisse de cours de cuisine ou de sessions de développement professionnel.

Créez des options de tarification échelonnée pour maximiser la participation tout en atteignant les objectifs de collecte de fonds. L'essentiel est de faire correspondre les thèmes des ateliers aux intérêts de la communauté, tels que la cuisine, le jardinage ou la photographie, tout en apportant une valeur ajoutée aux participants.

14. Se connecter par le biais d'événements virtuels

Concevoir des expériences numériques qui maintiennent les liens communautaires tout en élargissant la portée des événements virtuels.

Organisez des événements hybrides combinant des éléments en personne et en ligne, qu'il s'agisse de ventes aux enchères virtuelles se déroulant parallèlement à des galas physiques ou de cours de cuisine retransmis en direct avec possibilité de ramassage des ingrédients. Mettez l'accent sur les éléments interactifs tels que le chat en direct, les sondages et les salles de réunion virtuelles pour maintenir l'engagement.

4 conseils pour une collecte de fonds communautaire réussie

1. Constituer une base solide de bénévoles

Commencez par recruter des membres passionnés de la communauté qui croient en votre cause, définissez clairement les rôles des bénévoles et offrez-leur une formation adéquate. Reconnaissez publiquement les contributions de vos bénévoles et faites en sorte qu'ils se sentent valorisés.

2. La narration au service de l'impact

Montrez votre travail communautaire à travers des photos et des vidéos de personnes réelles que vous avez aidées. Laissez les familles et les personnes locales raconter comment votre soutien a changé leur vie.

Enregistrez de courtes vidéos de participants volontaires décrivant leur parcours ou créez des histoires de réussite anonymes pour ceux qui souhaitent que leur vie privée soit respectée, afin de les publier sur votre site web et sur les médias sociaux.

‍

Lisez notre guide sur l'utilisation de la narration pour votre organisation à but non lucratif [bientôt disponible].

3. Promotion et sensibilisation

Utilisez les tableaux d'affichage de la communauté et les canaux médiatiques locaux tels que les stations de radio et les journaux. Vous pouvez également créer du contenu partageable sur les médias sociaux, présentant les membres de la communauté et les préparatifs de l'événement. Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour afficher du matériel promotionnel tel que des affiches, des bannières, des dépliants, etc.

Encouragez les bénévoles et les sympathisants à devenir des ambassadeurs de l'événement, à partager des histoires personnelles sur votre cause et à faire passer le mot à travers leur réseau. Utilisez des applications communautaires telles que Nextdoor et des groupes Facebook locaux pour faire connaître votre collecte de fonds.

4. Engagement post-événement

Envoyez des messages de remerciement personnalisés aux sponsors, aux participants et aux sympathisants. Vous pouvez également partager les faits marquants de l'événement et les résultats de la collecte de fonds dans les bulletins d'information de la communauté.

Célébrez la participation de la communauté grâce à des galeries de photos et partagez l'impact de la collecte de fonds par l'intermédiaire des médias locaux. Maintenez l'engagement des supporters grâce à des mises à jour mensuelles par courrier électronique et à des rapports d'impact trimestriels qui montrent comment leurs contributions font la différence.

Dernières réflexions sur les idées de collecte de fonds communautaires

Le succès de votre collecte de fonds communautaire dépend de votre capacité à trouver la bonne combinaison d'événements qui trouvent un écho auprès de vos sympathisants locaux tout en maximisant vos ressources. La clé est de commencer avec des objectifs clairs, de comprendre les forces uniques de votre communauté et de choisir des événements de collecte de fonds qui favorisent des liens significatifs tout en collectant des fonds.

N'oubliez pas qu'une collecte de fonds communautaire réussie ne se limite pas à l'argent collecté, mais qu'il s'agit de créer un réseau de sympathisants engagés qui deviendront des défenseurs à long terme de votre cause.

Optez pour la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy pour votre prochaine collecte de fonds communautaire. Économisez sur les frais de plateforme et de transaction tout en renforçant les liens dans votre région.

FAQ sur les idées de collectes de fonds communautaires

Quelle est la règle des 3 pour 1 en matière de collecte de fonds ? La règle des 3 pour 1 en matière de collecte de fonds suggère de ne pas dépenser plus d'un dollar pour collecter trois dollars. Pour les événements de collecte de fonds communautaires, cela signifie qu'il faut gérer soigneusement les coûts grâce à des partenariats locaux, au soutien de bénévoles et à des dons en nature. Privilégiez les événements qui utilisent les ressources de la communauté - comme les repas-partage, les concours de talents de quartier ou les partenariats avec des entreprises locales - afin de limiter les dépenses tout en maximisant les retombées.

Comment organiser une petite collecte de fonds ? Commencez par identifier une cause claire qui trouve un écho dans votre communauté. Choisissez un format d'événement simple, comme une vente de pâtisseries ou une marche de quartier. Établissez un calendrier de planification, recrutez des bénévoles fiables et sollicitez le soutien des entreprises locales. Faites en sorte que votre premier événement soit gérable - le succès d'un petit événement de collecte de fonds renforce la confiance de la communauté pour les initiatives futures de plus grande envergure.

Combien d'heures doit durer une collecte de fonds ? La plupart des événements de collecte de fonds communautaires réussis durent entre 3 et 4 heures. Cette durée permet de maintenir l'énergie et l'engagement tout en s'adaptant aux différents emplois du temps. Pour les événements de plus grande envergure, tels que les festivals communautaires ou les tournois sportifs, envisagez une durée de 5 à 6 heures avec des activités variées. Lors de la planification avec les bénévoles et les partenaires locaux, il faut toujours tenir compte du temps nécessaire à l'installation et au nettoyage.