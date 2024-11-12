YouTube est plus qu'une simple plateforme vidéo ; c'est un outil puissant pour la collecte de fonds, la narration et l'engagement du public des organisations à but non lucratif. Avec des milliards d'utilisateurs actifs, YouTube offre aux organisations à but non lucratif une chance unique d'atteindre des audiences mondiales, d'inspirer des actions et d'obtenir des dons comme jamais auparavant.
Qu'il s'agisse d'événements en direct, de témoignages ou de vidéos pratiques, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les fonctions interactives de YouTube pour attirer l'attention de leur public et amplifier leur message.
Dans ce blog, nous verrons comment configurer votre association sur la plateforme et utiliser ses outils de collecte de fonds. En ajoutant YouTube à vos efforts de collecte de fonds, votre association peut avoir un impact plus important et entrer en contact avec de nouveaux donateurs.
Table des matières
En quoi YouTube est-il un outil puissant pour les organisations à but non lucratif ?
4 étapes simples pour créer une association sur YouTube
Qu'est-ce que le programme YouTube pour les organisations à but non lucratif ?
5 étapes pour mettre en place des dons en ligne sur YouTube
3 façons de relier vos collectes de fonds directement depuis votre chaîne
Comment utiliser efficacement les outils de collecte de fonds sur YouTube
Derniers mots sur YouTube pour les organisations à but non lucratif
FAQ sur YouTube pour les organisations à but non lucratif
YouTube a une audience énorme, avec plus de 2 milliards d' utilisateurs dans le monde, ce qui donne aux organisations à but non lucratif une chance spéciale de se connecter avec de nombreux partisans différents. Les vidéos attirent rapidement l'attention, ce qui les rend parfaites pour raconter des histoires, sensibiliser les gens et les encourager à agir.
Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser YouTube pour montrer le côté humain de leur travail, partager leurs réussites et demander des dons.
Par exemple, Charity : Water a créé une série de vidéos intitulée The Journey (Le voyage) qui aide les gens à comprendre comment l'organisation fournit de l'eau potable aux communautés. Cette série a été visionnée des millions de fois, a entraîné une augmentation de 40 % du nombre de donateurs mensuels et a incité des milliers de spectateurs à lancer leur propre campagne de collecte de fonds. Cela montre à quel point YouTube peut être puissant pour inspirer et engager profondément les gens tout en les incitant à agir concrètement.
La création d'une chaîne YouTube pour votre association est simple.
Inspirez-vous des chaînes à but non lucratif qui ont fait leurs preuves, comme Stand Up to Cancer.
Ils communiquent efficacement leur message et mobilisent les sympathisants grâce à un contenu vidéo puissant.
Le programme YouTube pour les organisations à but non lucratif offre des fonctionnalités qui aident les organisations à collecter des fonds et à entrer en contact avec leurs sympathisants de manière plus efficace, en facilitant la collecte de fonds grâce à plusieurs outils :
Par exemple, Kiva utilise le programme YouTube Nonprofit pour remplir sa mission, qui est d'aider les gens à prêter de l'argent aux entrepreneurs et aux étudiants à faibles revenus dans le monde entier. En partageant des histoires et en faisant participer sa communauté, elle peut atteindre plus de personnes et augmenter le nombre de prêts.
Si vous souhaitez bénéficier de ces fonctionnalités, suivez ces quatre étapes simples pour vous inscrire :
Après avoir adhéré au programme YouTube pour les organisations à but non lucratif, créez un bouton de don pour recevoir facilement des contributions.
Pour ajouter un bouton de don à vos vidéos YouTube, procédez comme suit :
Une fois que vous l'aurez activé, le bouton de don apparaîtra sur votre vidéo, encourageant les spectateurs à contribuer.
En établissant des liens efficaces avec les collectes de fonds, vous permettez à votre public de soutenir plus facilement la mission de votre association.
Veillez à ce que votre chaîne YouTube soit à l'image de votre association. Utilisez les mêmes couleurs, logos et messages pour que les gens puissent facilement vous reconnaître.
Utilisez des titres simples et clairs qui expliquent le sujet de votre vidéo. Vous devez utiliser des mots-clés pour optimiser votre vidéo afin qu'elle soit classée par les bonnes personnes.
Exemple : La campagne Earth Hour du World Wildlife Fund s'est appuyée sur des vidéos fortes et des messages clairs pour encourager les dons et faire participer un grand nombre de personnes.
Mentionnez l'action que vous souhaitez que vos donateurs entreprennent. Par exemple, dites : "Si vous donnez 10 dollars, vous pouvez aider à nourrir un enfant qui a faim". Vous indiquez ainsi clairement l'utilité de votre don.
Créez un contenu qui suscite des émotions chez les gens et les incite à le partager avec leurs amis sur les médias sociaux.
Exemple : La campagne Red Nose Day de Comic Relief présente des vidéos amusantes mais significatives qui divertissent les gens tout en leur demandant de faire des dons. Cela montre que le contenu relatable peut donner de bons résultats.
Faites équipe avec des YouTubers ou des organisations populaires pour toucher plus de monde.
Exemple : La fondation Make-A-Wish a travaillé avec des YouTubers connus, ce qui lui a permis d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et d'obtenir plus de dons.
Pour que davantage de personnes voient vos vidéos de collecte de fonds, partagez-les partout :
En utilisant ces stratégies, vous pouvez faire en sorte que davantage de personnes voient vos collectes de fonds sur YouTube et aient envie de vous aider.
La vaste portée de YouTube et ses fonctions interactives en font une plateforme essentielle pour la narration d'histoires par les organisations à but non lucratif et l'engagement des donateurs. Pour exploiter efficacement ce potentiel, le succès sur YouTube exige une planification stratégique du contenu, un engagement cohérent de la communauté et une utilisation efficace des outils de collecte de fonds.
Concentrez-vous sur la création d'histoires authentiques qui montrent votre impact, optimisez votre contenu pour la découverte et maintenez une interaction régulière avec votre base de supporters.
Si YouTube offre de puissantes capacités de collecte de fonds, pensez à l'intégrer à des outils de collecte de fonds complets, capables de gérer plusieurs types de campagnes. La plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif permet de gérer efficacement les dons sur tous les canaux.
Les médias sociaux peuvent renforcer l'impact de votre association, et voici comment. Consultez ce guide pour connaître les meilleures pratiques et outils en matière de médias sociaux afin d'accroître votre présence en ligne et d'atteindre davantage de donateurs.
Assistez à un webinaire gratuit sur la collecte de fonds en ligne via le site web de votre association, les médias sociaux et la stratégie d'envoi de courriels. Apprenez des trucs et astuces concrets pour atteindre plus de donateurs et collecter plus d'argent pour votre cause.
Google pour les organisations à but non lucratif permet aux organisations éligibles d'accéder à des outils tels que l'Espace de travail gratuit, les subventions Google Ad Grants et bien plus encore. Découvrez comment poser votre candidature au programme.