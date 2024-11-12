YouTube est plus qu'une simple plateforme vidéo ; c'est un outil puissant pour la collecte de fonds, la narration et l'engagement du public des organisations à but non lucratif. Avec des milliards d'utilisateurs actifs, YouTube offre aux organisations à but non lucratif une chance unique d'atteindre des audiences mondiales, d'inspirer des actions et d'obtenir des dons comme jamais auparavant.

Qu'il s'agisse d'événements en direct, de témoignages ou de vidéos pratiques, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les fonctions interactives de YouTube pour attirer l'attention de leur public et amplifier leur message.

Dans ce blog, nous verrons comment configurer votre association sur la plateforme et utiliser ses outils de collecte de fonds. En ajoutant YouTube à vos efforts de collecte de fonds, votre association peut avoir un impact plus important et entrer en contact avec de nouveaux donateurs.

Table des matières

En quoi YouTube est-il un outil puissant pour les organisations à but non lucratif ?

4 étapes simples pour créer une association sur YouTube

Qu'est-ce que le programme YouTube pour les organisations à but non lucratif ?

5 étapes pour mettre en place des dons en ligne sur YouTube

3 façons de relier vos collectes de fonds directement depuis votre chaîne

Comment utiliser efficacement les outils de collecte de fonds sur YouTube

Derniers mots sur YouTube pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur YouTube pour les organisations à but non lucratif

En quoi YouTube est-il un outil puissant pour les organisations à but non lucratif ?

YouTube a une audience énorme, avec plus de 2 milliards d' utilisateurs dans le monde, ce qui donne aux organisations à but non lucratif une chance spéciale de se connecter avec de nombreux partisans différents. Les vidéos attirent rapidement l'attention, ce qui les rend parfaites pour raconter des histoires, sensibiliser les gens et les encourager à agir.

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser YouTube pour montrer le côté humain de leur travail, partager leurs réussites et demander des dons.

Par exemple, Charity : Water a créé une série de vidéos intitulée The Journey (Le voyage) qui aide les gens à comprendre comment l'organisation fournit de l'eau potable aux communautés. Cette série a été visionnée des millions de fois, a entraîné une augmentation de 40 % du nombre de donateurs mensuels et a incité des milliers de spectateurs à lancer leur propre campagne de collecte de fonds. Cela montre à quel point YouTube peut être puissant pour inspirer et engager profondément les gens tout en les incitant à agir concrètement.

4 étapes simples pour créer une association sur YouTube

La création d'une chaîne YouTube pour votre association est simple.

Se connecter à YouTube: Utiliser un compte Google pour se connecter Créez une chaîne YouTube: Cliquez sur l'icône de votre profil, sélectionnez "Votre chaîne", puis "Créer une chaîne" Personnalisez votre chaîne: Ajoutez une photo de profil (comme votre logo), rédigez une description convaincante de votre chaîne qui explique votre mission et incluez des liens vers votre site web et vos médias sociaux. Téléchargez du contenu: Commencez à publier des vidéos qui mettent en avant votre cause, partagent des histoires et engagent votre public.

Inspirez-vous des chaînes à but non lucratif qui ont fait leurs preuves, comme Stand Up to Cancer.

Ils communiquent efficacement leur message et mobilisent les sympathisants grâce à un contenu vidéo puissant.

Qu'est-ce que le programme YouTube pour les organisations à but non lucratif ?

Le programme YouTube pour les organisations à but non lucratif offre des fonctionnalités qui aident les organisations à collecter des fonds et à entrer en contact avec leurs sympathisants de manière plus efficace, en facilitant la collecte de fonds grâce à plusieurs outils :

Boutons de don : Vous pouvez ajouter des boutons sur vos vidéos afin que les spectateurs puissent faire un don rapidement pendant qu'ils regardent la vidéo.

: Vous pouvez ajouter des boutons sur vos vidéos afin que les spectateurs puissent faire un don rapidement pendant qu'ils regardent la vidéo. Subventions publicitaires de Google : Votre organisation à but non lucratif peut obtenir des crédits publicitaires gratuits pour promouvoir vos vidéos et atteindre un plus grand nombre de personnes.

: Votre organisation à but non lucratif peut obtenir des crédits publicitaires gratuits pour promouvoir vos vidéos et atteindre un plus grand nombre de personnes. Collecte de fonds en direct: Vous pouvez organiser des événements en direct où les spectateurs peuvent faire des dons en temps réel, ce qui rend la collecte de fonds amusante et interactive.

Par exemple, Kiva utilise le programme YouTube Nonprofit pour remplir sa mission, qui est d'aider les gens à prêter de l'argent aux entrepreneurs et aux étudiants à faibles revenus dans le monde entier. En partageant des histoires et en faisant participer sa communauté, elle peut atteindre plus de personnes et augmenter le nombre de prêts.

Comment s'inscrire au programme YouTube pour les organisations à but non lucratif ?

Si vous souhaitez bénéficier de ces fonctionnalités, suivez ces quatre étapes simples pour vous inscrire :

Vérifier l'éligibilité: Votre organisation à but non lucratif doit être enregistrée en tant qu'organisation à but non lucratif 501(c)(3) aux États-Unis. Postulez pour le programme: Visitez le site web du programme YouTube pour les organisations à but non lucratif et remplissez le formulaire de candidature en indiquant les coordonnées de votre organisation. Soumettre les documents requis: Fournir les documents attestant de votre statut d'organisation à but non lucratif, comme la lettre de détermination de l'IRS. Attendez l'approbation: Après avoir postulé au programme YouTube Giving, vous recevrez une confirmation de l'état de votre demande dans un délai de 2 à 14 jours.

Après avoir adhéré au programme YouTube pour les organisations à but non lucratif, créez un bouton de don pour recevoir facilement des contributions.

5 étapes pour mettre en place des dons en ligne sur YouTube

Pour ajouter un bouton de don à vos vidéos YouTube, procédez comme suit :

Accédez à YouTube Studio: Connectez-vous à votre compte YouTube nonprofit et accédez à YouTube Studio. Sélectionnez des vidéos: Cliquez sur l'onglet "Contenu" pour voir toutes les vidéos téléchargées. Modifier la vidéo: Choisissez la vidéo où vous souhaitez ajouter le bouton de don et cliquez sur "Modifier". Activer les dons: Créez une collecte de fonds YouTube Giving dans la section "Monétisation". Choisissez votre organisation à but non lucratif et ajoutez le bouton de don à votre vidéo. Enregistrer les modifications: N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications avant de quitter la page.

Une fois que vous l'aurez activé, le bouton de don apparaîtra sur votre vidéo, encourageant les spectateurs à contribuer.

3 façons de relier vos collectes de fonds directement depuis votre chaîne

Ajoutez des liens dans les descriptions des vidéos: Lorsque vous téléchargez ou modifiez une vidéo, incluez des liens vers vos collectes de fonds dans la boîte de description. Cela permet aux spectateurs de cliquer facilement et de faire un don. Utiliser les liens de la page d'accueil de la chaîne: Allez dans les paramètres de la page d'accueil de votre chaîne. Vous pouvez ajouter des liens vers vos collectes de fonds dans la section "Liens" afin que les visiteurs puissent facilement trouver et soutenir vos campagnes. Mettre en évidence les collecteurs de fonds dans les sélections : Créez des listes de lecture pour des campagnes de collecte de fonds spécifiques. Incluez des vidéos qui expliquent la cause et encouragent les dons.

En établissant des liens efficaces avec les collectes de fonds, vous permettez à votre public de soutenir plus facilement la mission de votre association.

Comment utiliser efficacement les outils de collecte de fonds sur YouTube

1. Créer un canal de marque

Veillez à ce que votre chaîne YouTube soit à l'image de votre association. Utilisez les mêmes couleurs, logos et messages pour que les gens puissent facilement vous reconnaître.

2. Optimiser les titres et les descriptions des vidéos

Utilisez des titres simples et clairs qui expliquent le sujet de votre vidéo. Vous devez utiliser des mots-clés pour optimiser votre vidéo afin qu'elle soit classée par les bonnes personnes.

3. Créer un contenu attrayant

Racontez une bonne histoire : Créez des vidéos qui partagent votre mission et expliquent pourquoi elle est importante.

: Créez des vidéos qui partagent votre mission et expliquent pourquoi elle est importante. Utilisez des horodatages et des vignettes: Les horodatages aident les spectateurs à sauter aux parties de la vidéo qu'ils veulent voir, et les vignettes accrocheuses incitent les gens à cliquer sur vos vidéos.

Exemple : La campagne Earth Hour du World Wildlife Fund s'est appuyée sur des vidéos fortes et des messages clairs pour encourager les dons et faire participer un grand nombre de personnes.

4. Créer des appels à l'action clairs

Mentionnez l'action que vous souhaitez que vos donateurs entreprennent. Par exemple, dites : "Si vous donnez 10 dollars, vous pouvez aider à nourrir un enfant qui a faim". Vous indiquez ainsi clairement l'utilité de votre don.

5. Faites en sorte que vos vidéos puissent être partagées

Créez un contenu qui suscite des émotions chez les gens et les incite à le partager avec leurs amis sur les médias sociaux.

Exemple : La campagne Red Nose Day de Comic Relief présente des vidéos amusantes mais significatives qui divertissent les gens tout en leur demandant de faire des dons. Cela montre que le contenu relatable peut donner de bons résultats.

6. Collaborer avec les créateurs et les partenaires de YouTube

Faites équipe avec des YouTubers ou des organisations populaires pour toucher plus de monde.

Trouvez des créateurs : Recherchez des YouTubers qui s'intéressent aux mêmes questions que vous.

: Recherchez des YouTubers qui s'intéressent aux mêmes questions que vous. Partager des idées: Travaillez ensemble sur des projets qui mettent en valeur vos deux missions.

Exemple : La fondation Make-A-Wish a travaillé avec des YouTubers connus, ce qui lui a permis d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et d'obtenir plus de dons.

7. Promouvoir vos collectes de fonds sur YouTube sur d'autres plateformes

Pour que davantage de personnes voient vos vidéos de collecte de fonds, partagez-les partout :

Médias sociaux : Publiez vos vidéos sur Facebook, Instagram et Twitter pour toucher encore plus de monde.

: Publiez vos vidéos sur Facebook, Instagram et Twitter pour toucher encore plus de monde. Votre site web : Placez vos vidéos YouTube sur le site web de votre association pour que les visiteurs puissent les trouver facilement.

: Placez vos vidéos YouTube sur le site web de votre association pour que les visiteurs puissent les trouver facilement. Bulletins d'information par courriel: Incluez des liens vers vos vidéos de collecte de fonds dans vos lettres d'information pour tenir vos supporters informés.

En utilisant ces stratégies, vous pouvez faire en sorte que davantage de personnes voient vos collectes de fonds sur YouTube et aient envie de vous aider.

Derniers mots sur YouTube pour les organisations à but non lucratif

La vaste portée de YouTube et ses fonctions interactives en font une plateforme essentielle pour la narration d'histoires par les organisations à but non lucratif et l'engagement des donateurs. Pour exploiter efficacement ce potentiel, le succès sur YouTube exige une planification stratégique du contenu, un engagement cohérent de la communauté et une utilisation efficace des outils de collecte de fonds.

Concentrez-vous sur la création d'histoires authentiques qui montrent votre impact, optimisez votre contenu pour la découverte et maintenez une interaction régulière avec votre base de supporters.

Si YouTube offre de puissantes capacités de collecte de fonds, pensez à l'intégrer à des outils de collecte de fonds complets, capables de gérer plusieurs types de campagnes. La plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif permet de gérer efficacement les dons sur tous les canaux.

FAQ sur YouTube pour les organisations à but non lucratif

Comment puis-je mesurer l'impact de mes efforts de collecte de fonds sur YouTube ? Utilisez YouTube Analytics pour suivre les vues, le temps de visionnage, les taux d'engagement et les indicateurs de dons. Ces données vous aident à comprendre ce qui fonctionne et comment l'améliorer.

Quel type de contenu fonctionne le mieux pour la collecte de fonds sur la plateforme YouTube ? Les contenus qui racontent des histoires émouvantes et qui présentent des impacts réels fonctionnent bien auprès du public des organisations à but non lucratif. Il doit également mettre en évidence l'engagement de la communauté, ce qui a tendance à être bien perçu et à encourager les dons.