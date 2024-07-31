Instagram est devenu un outil essentiel pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à accroître leur visibilité et leur impact. Cette puissante plateforme permet aux organisations de partager leurs histoires, d'entrer en contact avec des sympathisants et d'inciter à l'action grâce à un contenu visuellement convaincant.

Avec sa vaste base d'utilisateurs et ses fonctionnalités favorisant l'engagement, Instagram offre aux organisations à but non lucratif des opportunités uniques d'amplifier leur message et d'atteindre de nouveaux publics.

Notre guide 2024 couvre tout, de la configuration du compte aux stratégies de contenu, vous aidant à tirer le meilleur parti des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif afin de faire une plus grande différence.

Table des matières

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles utiliser Instagram ?

Comment créer un compte Instagram pour une association à but non lucratif ?

Comment gérer efficacement un compte Instagram

Les fonctionnalités d'Instagram que les organisations à but non lucratif devraient utiliser et pourquoi.

13 types de contenu Instagram que votre association à but non lucratif devrait créer

3 stratégies pour le succès des organisations à but non lucratif sur Instagram

Réflexions finales sur Instagram pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur Instagram pour les organisations à but non lucratif

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles utiliser Instagram ?

‍Lemarketing numérique est devenu crucial pour amplifier les messages des organisations à but non lucratif et engager les sympathisants. Instagram a émergé comme une centrale pour les organisations à but non lucratif, dépassant même X (anciennement Twitter) en popularité. Un pourcentage impressionnant de 73 % des organisations à but non lucratif utilisent Instagram, contre seulement 59 % qui utilisent X.

Bien qu'Instagram partage certaines fonctionnalités avec des plateformes comme Facebook, il offre un avantage distinct aux organisations à but non lucratif. Son approche visuelle d'abord et sa base d'utilisateurs engagés offrent des opportunités uniques de présenter votre mission, d'entrer en contact avec des sympathisants et de susciter des actions significatives.

Utiliser le pouvoir de la narration visuelle

Instagram excelle dans la narration visuelle et augmente les taux de conversion de 30 %. Partagez des photos de travail percutantes, des séquences en coulisses et des graphiques accrocheurs. N'oubliez pas les Reels - ils sont parfaits pour présenter votre mission dans des vidéos courtes et attrayantes.

Atteindre un public plus jeune

32 % des audiences d'Instagram ont entre 18 et 24 ans ; 30,6 % ont entre 25 et 34 ans ; et 16 % des utilisateurs ont entre 35 et 44 ans. Cette audience diversifiée signifie que votre OSBL peut atteindre une génération majoritairement plus jeune (la génération Z et les milléniaux) et l'encourager à soutenir votre mission.

Stimulez votre engagement

Les utilisateurs d'Instagram interagissent constamment avec les posts par le biais de likes, de commentaires et de partages. Ce niveau élevé d'engagement peut aider votre organisation à but non lucratif à créer une communauté de nouveaux adeptes, ce qui, en fin de compte, accroît votre visibilité.

Exploiter les histoires et les bobines Instagram

Les bobines Instagram permettent de réaliser des vidéos courtes, qui attirent l'attention et peuvent rapidement sensibiliser, tandis que les Stories créent un sentiment d'urgence et d'authenticité, parfait pour les mises à jour en temps réel ou les appels à l'action sensibles au facteur temps.

Accéder à l'engagement en temps réel avec Instagram live

Accueillez des événements virtuels, organisez des séances de questions-réponses intéressantes ou fournissez des mises à jour en direct depuis le terrain. L'instantanéité des vidéos en direct crée un sentiment d'excitation et d'exclusivité qui attire les spectateurs. De plus, vous pouvez stimuler vos efforts de collecte de fonds en incorporant des autocollants de dons pendant votre diffusion.

Comment créer un compte Instagram pour une association à but non lucratif ?

Si votre organisation ne l'a pas encore fait, vous devez prendre le train en marche et créer le compte Instagram de votre association. Voici les étapes à suivre.

Étape 1 : Téléchargez l'application Instagram sur votre téléphone portable à partir de l'Apple Store ou du Google Play Store.

Étape 2 : S'inscrire à l'aide d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique enregistrés

Étape 3 : Choisissez un nom d'utilisateur, idéalement le nom de votre association, et cliquez sur suivant.

Étape 4 : Créer un mot de passe fort

Étape 5 : Créez votre profil en choisissant une photo de profil et en rédigeant une biographie.

Étape 6 : Cliquez sur le bouton "Lien" et choisissez "Ajouter un lien externe" ou "Ajouter un profil Facebook" pour créer un lien vers votre site Web ou le profil Facebook de votre organisation à but non lucratif.

Conseil de pro: utilisez Linktree dans votre biographie, car il vous permet de partager plusieurs liens à l'aide d'une seule URL. C'est la solution idéale pour les organisations à but non lucratif qui doivent jongler avec des pages de dons, des inscriptions à des événements et du contenu informatif.

Vérifier le compte Instagram de votre association

La vérification de votre organisation à but non lucratif sur Instagram ajoute une coche bleue à votre profil, ce qui renforce instantanément votre crédibilité et aide les sympathisants à distinguer votre compte officiel des imitateurs potentiels. Voici comment obtenir cette coche bleue tant convoitée.

Assurez-vous que vous utilisez un compte professionnel Instagram. Si ce n'est pas le cas, passez-en un.

Reliez ensuite ce compte à la page Facebook vérifiée de votre organisation caritative. Cette connexion est essentielle pour activer les fonctions de don.

Pour confirmer que les autocollants de dons sont actifs, rendez-vous dans les Outils de publication de votre page Facebook, sélectionnez Paramètres de dons sous Levées de fonds, et cochez la case autorisant les autocollants de dons sur Instagram Stories.

Il existe deux voies de vérification :

1. Abonnement vérifié par Meta

Cette option nécessite de répondre à des critères d'éligibilité spécifiques. Vous choisirez les actifs commerciaux à vérifier (compte professionnel Instagram et/ou page Facebook) et configurerez un abonnement mensuel.

L' abonnement méta-vérifié implique de sécuriser votre compte avec une authentification à deux facteurs et de fournir les informations nécessaires pour confirmer votre connexion professionnelle.

Une fois votre demande soumise, Meta l'examine dans un délai de trois jours ouvrables.

2. Application de vérification traditionnelle

Cette voie est réservée aux personnalités publiques, aux célébrités ou aux entreprises qui remplissent certaines conditions. Votre compte doit être authentique (représenter une entité réelle), unique (un seul compte par entreprise), complet (profil public avec biographie et photo) et notable (bien connu et fréquemment recherché).

Pour demander une vérification, allez dans les paramètres de votre profil, appuyez sur "Compte", puis sur "Demander une vérification". Remplissez le formulaire et envoyez-le.

N'oubliez pas que la vérification n'est pas garantie. Instagram évalue différents facteurs pour déterminer si un compte répond à ses critères.

En suivant ces étapes et en veillant à ce que votre compte soit conforme aux directives d'Instagram, vous augmenterez vos chances d'obtenir cette coche bleue et de renforcer la crédibilité de votre association sur la plateforme.

Comment gérer efficacement un compte Instagram pour un organisme à but non lucratif ?

Une gestion réussie d'Instagram nécessite une stratégie, et non des posts aléatoires. Pour maximiser l'impact de votre association sur la plateforme, vous devez adopter une approche réfléchie de la création de contenu et de la programmation.

Voici ce qui fonctionne.

Planifiez vos posts Instagram

La planification des posts Instagram change la donne pour les organisations à but non lucratif. Elle vous permet de planifier et de créer du contenu à l'avance, assurant ainsi une présence cohérente sans pression quotidienne.

Utilisez des outils tels que Later ou Hootsuite pour une planification efficace.

Planifier le contenu une semaine ou un mois à l'avance

Analyser les données de votre public pour déterminer les périodes d'engagement les plus intenses

Créer un calendrier de contenu mélangeant différents types de posts (par exemple, éducatifs, récits d'impact, appels à l'action).

Programmer des posts sur des créneaux quotidiens ou hebdomadaires cohérents

Réserver du temps pour un engagement en temps réel et des mises à jour spontanées

Examiner et ajuster régulièrement votre emploi du temps en fonction des indicateurs de performance.

Tirer parti des bobines Instagram

Les bobines sont un moyen amusant et dynamique d'entrer en contact avec un public plus jeune et d'accroître l'engagement.

Créez des vidéos courtes et attrayantes pour présenter votre mission et vos événements. Utilisez des sons et des hashtags en vogue pour accroître la visibilité de votre page. Partagez des histoires d'impact, des témoignages de bénévoles ou des conseils rapides liés à votre cause.

‍

Incorporer la narration

Partagez des histoires marquantes de bénéficiaires, de bénévoles ou de membres du personnel grâce à des légendes et des visuels convaincants. Utilisez les fonctionnalités d'Instagram comme les posts en carrousel ou les Reels pour raconter des histoires plus longues.

Mettez en avant le parcours de vos projets, de leur conception à leur impact. Créez une série de posts qui suivent un arc narratif, afin que les internautes s'investissent dans votre cause. N'oubliez pas d'utiliser un langage authentique et émouvant et des images frappantes pour donner vie à vos histoires.

‍

Explorer le contenu généré par les utilisateurs (CGU)

Le CGU met en évidence l'impact réel, crée la confiance et transforme les sympathisants en défenseurs actifs de votre mission.

Encouragez les personnes qui vous suivent à partager leurs expériences avec votre organisation par le biais de photos, de vidéos ou d'histoires. Créez un hashtag unique que les sympathisants utiliseront lorsqu'ils publieront des articles sur votre cause.

Mettez régulièrement en avant les meilleurs CGU sur votre profil, en donnant le crédit aux créateurs. Cela permet non seulement de fournir un contenu authentique, mais aussi de stimuler l'engagement et l'esprit de communauté. Envisagez d'organiser des concours ou des campagnes de CGU pour encourager la participation.

‍

Utiliser des appels à l'action (CTA)

Utilisez des CTA clairs et convaincants dans les légendes, les histoires, les bobines et les visuels pour susciter l'engagement et le soutien. Utilisez un langage orienté vers l'action et créez un sentiment d'urgence le cas échéant.

Expérimentez les fonctionnalités interactives d'Instagram, comme les sondages ou les autocollants de questions, pour des CTA axés sur l'engagement. Veillez toujours à ce que votre CTA s'aligne sur le contenu de votre post et sur les objectifs globaux de votre campagne.

Les fonctionnalités d'Instagram que votre association devrait utiliser (et pourquoi)

Un post Instagram convaincant ne se résume pas aux photos et aux vidéos que vous voyez sur les fils d'actualité. En tant qu'organisation à but non lucratif, tirez parti des outils commerciaux d'Instagram. Utilisez Instagram Meta Business Suite pour la programmation de contenu et l'analyse. Tirez parti des Stories Instagram pour des mises à jour en temps réel et du contenu en coulisses. Plongez dans Instagram Insights pour comprendre votre public et affiner votre stratégie.

‍

Outils pour les entreprises sur Instagram

Les outils Business d'Instagram peuvent vous aider à mieux comprendre vos sympathisants, à toucher davantage de personnes qui se sentent concernées par votre cause et à simplifier la participation des gens.

Il n'est pas nécessaire d'être un expert en médias sociaux pour les utiliser - ils sont conçus pour être conviviaux et utiles aux organisations de toutes tailles.

Voici quelques-uns des principaux outils commerciaux qui peuvent réellement stimuler la présence de votre association sur Instagram :

Informations sur Instagram : Accédez à des analyses détaillées sur les données démographiques des followers, les performances postales et les taux d'engagement.

Accédez à des analyses détaillées sur les données démographiques des followers, les performances postales et les taux d'engagement. Bouton de contact : Ajoutez un bouton "Don" ou "Contact" à votre profil, afin de faciliter l'action des sympathisants.

Ajoutez un bouton "Don" ou "Contact" à votre profil, afin de faciliter l'action des sympathisants. Messages promus : Élargissez votre champ d'action en transformant les posts les plus performants en publicités, ciblant des publics spécifiques.

Élargissez votre champ d'action en transformant les posts les plus performants en publicités, ciblant des publics spécifiques. Étiquettes d'achat : Si vous vendez des marchandises, marquez les produits dans les articles pour faciliter l'achat.

Si vous vendez des marchandises, marquez les produits dans les articles pour faciliter l'achat. Lier l'autocollant dans les articles : Partager des liens directs vers des pages de dons ou des sites de campagne

Partager des liens directs vers des pages de dons ou des sites de campagne Outils de contenu de marque : Collaborer plus efficacement avec les influenceurs

Biographies Instagram

L'une des façons les plus simples d'optimiser votre profil Instagram est d'améliorer votre bio. Votre bio est la première chose que les gens voient, ce qui signifie que vous devez faire une bonne première impression.

Voici comment rédiger une bonne biographie :

Commencez par mentionner qui vous êtes ou ce que fait votre association.

Décrivez votre mission en termes clairs et simples

Inclure un appel à l'action

Utilisez des émojis pour rendre votre bio visuellement attrayante et pour couper les textes.

Utilisez le champ de lien de votre bio Instagram pour créer un lien vers votre site web.

Indiquez votre adresse de contact (courriel ou numéro de téléphone)

Histoires et faits marquants sur Instagram

Les stories et les highlights Instagram sont des outils puissants permettant aux organisations à but non lucratif d'engager les sympathisants et de mettre en valeur leur travail.

Les Stories sont un excellent moyen de partager des mises à jour rapides, des aperçus des coulisses et des informations urgentes. Les points forts vous permettent d'enregistrer et de classer vos meilleures Stories, en les gardant visibles sur votre profil.

Créez plusieurs reportages, chacun avec des thèmes uniques qui montrent différents aspects du travail et de la mission de votre association. Concevez des couvertures personnalisées pour chaque thème.

‍

Les publicités Instagram pour les organisations à but non lucratif

Si vous avez configuré votre compte professionnel et l'avez relié à votre page Facebook, l'étape suivante consiste à commencer à diffuser des publicités Instagram via Meta Ads Manager.

Voici comment diffuser des publicités Instagram efficaces.

Étape 1 : Connectez-vous au Meta Ads Manager et cliquez sur "Créer". Sélectionnez le type d'achat "Enchères" et l'objectif "Ventes". Donnez un nom à votre campagne.

Étape 2 : Vérifier les détails et inclure toutes les catégories d'annonces spéciales

Étape 3 : Donnez un nom à votre jeu de publicités et sélectionnez "Don Instagram" comme lieu de conversion. Utilisez les options de ciblage de Meta Ads Manager pour cibler votre public en fonction du lieu, de l'âge, du sexe, des centres d'intérêt, des comportements, etc.

Étape 4 : Choisissez entre un budget quotidien (le montant que vous dépenserez chaque jour) ou un budget à vie (le montant total que vous dépenserez pendant la durée de la campagne).

Étape 5 : Choisissez l'option "Placements manuels" et sélectionnez uniquement "Flux Instagram".

Étape 6 : donnez un nom à votre publicité, sélectionnez la page à partir de laquelle elle sera diffusée et choisissez un format d'image ou de vidéo unique.

Étape 7 : Téléchargez vos images ou vidéos. Rédigez un titre et une description convaincants

Étape 8 : inclure un CTA clair tel que "En savoir plus" ou "Faire un don". Ajoutez l'URL que les internautes doivent visiter lorsqu'ils cliquent sur votre annonce.

Étape 9 : Révisez et publiez votre publicité Facebook

Des conseils de pro pour savoir quand exploiter les publicités Instagram :

Événements de collecte de fonds : Créez de l'enthousiasme avec des annonces de compte à rebours jusqu'à votre événement.

: Créez de l'enthousiasme avec des annonces de compte à rebours jusqu'à votre événement. Campagnes d'investissement : Utilisez des annonces en carrousel pour présenter les étapes et l'impact des projets.

: Utilisez des annonces en carrousel pour présenter les étapes et l'impact des projets. Boutique en ligne : Mettez les produits en valeur grâce à des posts "shoppables" pour stimuler les ventes de marchandises.

: Mettez les produits en valeur grâce à des posts "shoppables" pour stimuler les ventes de marchandises. Recrutement de bénévoles : Cibler les annonces sur les bénévoles potentiels de votre région

: Cibler les annonces sur les bénévoles potentiels de votre région Les dons de fin d'année: Augmenter les dépenses publicitaires pendant les périodes cruciales de dons

N'oubliez pas de tester différents formats publicitaires et différentes audiences. Surveillez les performances et ajustez votre stratégie pour obtenir un impact maximal et un bon rapport coût-efficacité.

Outils de collecte de fonds sur Instagram

Les outils de collecte de fonds d'Instagram offrent aux organisations à but non lucratif un moyen efficace de collecter des fonds directement sur la plateforme. Pour utiliser ces fonctionnalités, votre organisation doit se trouver dans un pays éligible et être approuvée pour les outils de collecte de fonds de Facebook.

Tout d'abord, reliez votre compte professionnel Instagram à votre page Facebook vérifiée. Une fois le lien établi, vous pouvez créer des collectes de fonds à partir de posts Instagram, qui seront visibles pendant 30 jours (avec la possibilité de les prolonger ou d'y mettre fin plus tôt).

Un lien vers la collecte de fonds apparaîtra dans votre biographie. Les profils publics permettent à quiconque de voir et de faire un don à votre collecte de fonds, tandis que les profils privés limitent la visibilité aux personnes qui vous suivent.

Vous pouvez partager votre collecte de fonds sur plusieurs comptes Instagram ou la taguer dans d'autres posts pour une meilleure visibilité. Une fois que vous avez créé une collecte de fonds, vous avez la possibilité d'y mettre fin, de la prolonger ou de la supprimer à tout moment.

13 types de contenu Instagram que votre association à but non lucratif devrait créer

1. Histoires d'impact

Partagez vos réussites avec des témoignages de bénéficiaires, des images frappantes avant et après, et des projets dont vous êtes fiers. Cette stratégie permet non seulement de démontrer l'efficacité de votre organisation, mais aussi d'inspirer les personnes qui la suivent et les donateurs potentiels.

Utilisez un mélange de photos, de vidéos et de carrousels pour donner vie à ces réalisations.

2. Pleins feux sur les bénévoles

Mettez en avant vos bénévoles sur votre compte professionnel Instagram en partageant leurs histoires à travers des photos et des vidéos. Mettez en avant leurs contributions, ce qu'ils font et pourquoi ils sont passionnés par le bénévolat.

3. Les coulisses

Montrez le côté humain de votre association en partageant des moments authentiques de votre équipe en action.

Publiez des photos et des vidéos du personnel pendant le travail sur le terrain, des interactions décontractées au bureau ou des activités de renforcement de l'esprit d'équipe. Ces aperçus authentiques des coulisses aident les internautes à entrer en contact avec les personnes qui sont à l'origine de votre mission.

4. Contenu éducatif

Créez des articles attrayants présentant des faits essentiels, des statistiques convaincantes et des infographies accrocheuses qui mettent en évidence les questions que vous abordez.

Utilisez un mélange de posts en carrousel, de bobines et d'histoires pour présenter ces informations dans des formats divers et faciles à digérer. Cette approche permet non seulement de sensibiliser le public, mais aussi de faire de votre association une autorité dans son domaine.

5. Promotion d'événements

Faites la promotion des événements de votre association de manière efficace sur Instagram. Partagez des posts accrocheurs sur les ateliers, webinaires ou collectes de fonds à venir. Incluez des détails clés comme la date, l'heure et le lieu dans la légende.

Expliquez pourquoi l'événement est important et comment il s'inscrit dans votre mission. Indiquez clairement comment les gens peuvent participer ou soutenir l'événement, que ce soit par la présence, le bénévolat ou les dons. Utilisez les Stories pour les rappels du compte à rebours et les préparatifs en coulisses.

6. Mise à jour en direct

Faites des annonces spéciales en direct pour créer de l'enthousiasme et de l'immédiateté. Organisez des séances de questions-réponses pour donner aux internautes la possibilité d'interagir directement avec votre équipe.

Après la session en direct, enregistrez-la sur votre IGTV pour ceux qui l'ont manquée. Cette stratégie stimule l'engagement et crée un sentiment de communauté autour de votre cause.

7. Messages de remerciement

Exprimez régulièrement votre gratitude sur Instagram pour renforcer les relations avec vos sympathisants. Créez des posts sincères pour remercier les donateurs, les bénévoles et les partenaires de leurs contributions.

Partagez des exemples spécifiques de la manière dont leur soutien a fait la différence, en utilisant des photos ou de courtes vidéos pour illustrer l'impact. Mettez en avant des histoires individuelles ou des efforts de groupe, afin que les supporters se sentent valorisés et reconnus.

Profitez de cette occasion pour montrer le lien direct entre leur aide et les réalisations de votre organisation.

8. Campagnes de collecte de fonds

Boostez vos efforts de collecte de fonds sur Instagram avec des promotions de campagne convaincantes. Créez des carrousels accrocheurs, des vidéos engageantes ou des posts uniques percutants qui expliquent clairement l'objectif et l'importance de votre campagne.

Inclure des liens de donation faciles à suivre dans votre bio et dans vos Stories. Informer régulièrement les personnes qui vous suivent sur les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de collecte de fonds, afin de créer un sentiment d'élan et d'accomplissement partagé.

9. Infographies et données visuelles

Exploitez la puissance des infographies sur Instagram pour rendre des données complexes accessibles et engageantes. Créez des graphiques visuellement frappants qui décomposent des statistiques cruciales, des processus ou des données d'impact liées à votre cause.

Utilisez des couleurs vives, des icônes claires et des graphiques simples pour illustrer les points clés. Veillez à ce que le texte soit minimal et percutant. Ces visuels accrocheurs peuvent aider les personnes qui vous suivent à saisir rapidement des informations importantes sur votre mission ou vos réalisations.

10. Citations motivantes

Inspirez vos followers Instagram avec des citations humanitaires puissantes de personnalités influentes. Sélectionnez des déclarations percutantes qui résonnent avec votre mission et vos valeurs. Créez des graphiques visuellement attrayants reprenant ces citations en utilisant des couleurs et des polices de caractères propres à votre marque.

Accompagnez chaque citation d'une brève légende expliquant sa pertinence pour votre travail ou la façon dont elle motive votre équipe.

11. Points forts du partenariat

Mettez en avant les collaborations de votre association sur Instagram pour montrer la puissance des partenariats. Postez des photos ou des images marquées mettant en scène vos partenaires, qu'il s'agisse d'autres organisations, d'entreprises ou de sympathisants influents.

Dans vos légendes, expliquez clairement comment ces collaborations font progresser votre mission et ont un impact plus important. Donnez des exemples précis de projets ou d'initiatives communs.

Cela peut inspirer les partisans en montrant comment différents groupes s'unissent pour atteindre un objectif commun, ce qui peut attirer de nouveaux donateurs et de nouveaux partenariats pour votre organisation.

12. Postes de retour

Publiez des photos ou des vidéos d'événements passés, de réalisations marquantes ou de moments décisifs dans le parcours de votre organisation. Utilisez des légendes pour raconter l'histoire de chaque souvenir, en soulignant le chemin parcouru et l'impact que vous avez eu.

Ce contenu nostalgique peut aider les sympathisants de longue date à se souvenir et montrer aux nouveaux adeptes la croissance et le dévouement de votre organisation au fil du temps.

13. Jours fériés et jours de sensibilisation

Utilisez des images attrayantes et des légendes informatives pour expliquer le lien entre la journée et votre travail. Cette stratégie permet d'exploiter les conversations en vogue, ce qui peut accroître votre visibilité et votre portée.

C'est aussi une occasion naturelle de sensibiliser les internautes à votre cause et de les inciter à agir. Pensez à anticiper ces dates et envisagez de créer une série de contenus autour des principales journées de sensibilisation dans votre domaine.

3 stratégies pour le succès des organisations à but non lucratif sur Instagram

1. Optimisez votre flux

Pour que le fil Instagram de votre association se démarque, concentrez-vous sur la création d'une grille cohérente et visuellement attrayante. Utilisez des schémas de couleurs et des filtres cohérents qui s'alignent sur votre marque. Mélangez vos types de contenu, en équilibrant les posts informatifs avec des histoires inspirantes et des visuels accrocheurs.

Organisez vos posts de manière réfléchie, en pensant à la façon dont ils se présenteront ensemble sur votre profil. Utilisez des images et des graphiques de haute qualité qui représentent clairement votre mission. N'oubliez pas de rédiger des légendes convaincantes qui complètent vos images et encouragent l'engagement.

Passez régulièrement en revue votre fil d'actualité pour vous assurer qu'il raconte efficacement l'histoire de votre association et qu'il invite les personnes qui le suivent à en savoir plus sur votre cause.

2. Collaborer avec des personnes influentes

Établissez des partenariats avec des influenceurs qui s'alignent sur les valeurs de votre association pour amplifier votre message. Recherchez des personnes qui sont passionnées par votre cause et qui ont un public engagé.

Les collaborations peuvent prendre diverses formes, allant de la publication d'articles en tant qu'invité à des campagnes de collecte de fonds conjointes, ce qui vous permet d'atteindre de nouveaux publics et d'ajouter de la crédibilité à votre mission.

‍

Définir les objectifs de la campagne

Déterminez vos objectifs, qu'il s'agisse de sensibiliser l'opinion publique, d'augmenter les dons ou d'accroître le nombre de bénévoles. Fixez des objectifs spécifiques et mesurables qui s'inscrivent dans le cadre de votre mission globale.

Considérez à la fois les objectifs à court terme, comme l'augmentation de l'engagement sur un message particulier, et les objectifs à long terme, comme l'expansion de votre réseau de donateurs. Des objectifs bien définis guideront votre sélection d'influenceurs et votre stratégie de campagne.

‍

Créer un briefing détaillé pour l'influenceur

Décrivez clairement la mission de votre association, les objectifs de la campagne et les messages clés que vous souhaitez faire passer. Fournissez des lignes directrices sur le style et le ton du contenu, ainsi que sur les CTA spécifiques que vous souhaitez inclure. Incluez les hashtags pertinents, les dates importantes et toute considération légale ou éthique.

Un briefing bien rédigé aide les influenceurs à comprendre vos attentes et à créer un contenu qui s'aligne de manière authentique sur les valeurs et les objectifs de votre organisation à but non lucratif.

‍

Fournir des ressources

Donnez aux influenceurs les informations nécessaires sur votre association, y compris des images et des vidéos de haute qualité pour une meilleure compréhension.

Proposez toujours votre aide pour la création de contenu si nécessaire. Cela inclut la fourniture de statistiques, d'histoires ou d'éléments créatifs pour positionner votre association avec soin.

‍

Engagement et suivi

Engagez-vous régulièrement avec le contenu créé par vos partenaires influenceurs, en répondant aux commentaires et en partageant leurs publications. Suivez les performances de la campagne à l'aide d'Instagram Insights ou d'autres méthodes de suivi.

Soyez prêt à ajuster la stratégie de marketing d'influence de votre association en fonction des données et des commentaires en temps réel. Cette approche pratique permet de s'assurer que la campagne reste sur la bonne voie et maximise son impact sur votre association.

3. Utiliser des images et des vidéos de haute qualité

Les visuels de haute qualité sont plus susceptibles de capter l'attention et d'exprimer efficacement votre message. Cela signifie que vous devez créer des photos et des vidéos esthétiques.

Investissez dans la photographie et la vidéographie de qualité sans vous ruiner. Au lieu d'acheter un appareil photo coûteux, prenez régulièrement des photos avec votre smartphone.

Améliorez vos visuels à l'aide de logiciels d'édition gratuits comme CapCut. Si un contenu personnalisé n'est pas nécessaire, utilisez des images gratuites d'Upslash, Pixels ou Freepik.

Réflexions finales sur Instagram pour les organisations à but non lucratif

Instagram offre aux organisations à but non lucratif une fantastique opportunité de construire une communauté et de partager leur mission de manière significative. En tirant parti de ses fonctionnalités, les organisations à but non lucratif peuvent raconter leur histoire, entrer en contact avec des sympathisants et inciter à l'action.

Vous envisagez d'intensifier vos efforts ? Complétez les fonctionnalités disponibles sur Instagram avec un outil de collecte de fonds en ligne tout-en-un comme Zeffy.

Avec des outils de collecte de fonds 100 % gratuits et faciles à utiliser, Zeffy permet aux donateurs de soutenir facilement votre organisation à but non lucratif. Et le meilleur ? Vous recevez 100 % des dons sans frais de traitement.

FAQ sur Instagram pour les organisations à but non lucratif

Quelles politiques et procédures les organisations à but non lucratif doivent-elles mettre en place pour les médias sociaux ? Votre organisation devrait disposer d'une politique de médias sociaux à but non lucratif décrivant l'utilisation acceptable, la confidentialité et la sécurité. Les politiques doivent définir les règles de création et de publication de contenu, établir un processus d'approbation du contenu, et établir une stratégie Instagram qui s'aligne sur les objectifs de l'organisation. Pour gérer efficacement les problèmes potentiels, il convient d'inclure dans votre politique des lignes directrices en matière d'engagement et un plan de gestion de crise.

Comment modifier mon compte Instagram pour en faire un compte à but non lucratif ? Pour changer votre compte Instagram en compte à but non lucratif : Commencez par ouvrir votre compte.

Cliquez sur le menu "Paramètres".

Sélectionnez "Compte" et appuyez sur "Passer au compte professionnel".

Choisissez une catégorie qui décrit votre ONG, puis cliquez sur Entreprise.

Complétez la configuration en ajoutant des informations pertinentes sur l'organisation à but non lucratif à votre biographie et en créant un lien vers votre site web si vous ne l'avez pas encore fait.