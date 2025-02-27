Demander des dons de manière efficace peut faire ou défaire l'impact de votre association. Des données récentes montrent que les demandes personnalisées augmentent les taux d'ouverture de plus de 80 %, tandis que des appels bien ciblés peuvent doubler la fidélisation des donateurs.
Mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment en 2025 ? Qu'il s'agisse de raconter des histoires captivantes ou d'utiliser l'IA, ce guide présente des stratégies éprouvées qui renforcent les relations avec les donateurs et stimulent les dons.
Que vous planifiez votre prochaine campagne ou que vous repensiez l'ensemble de votre approche, vous trouverez des conseils pratiques et des stratégies pour transformer la façon dont vous vous connectez avec les sympathisants.
Table des matières :
Qu'est-ce que la sollicitation de dons en 2025 ?
Trouver les bons donateurs pour votre association
Comment demander : des méthodes qui fonctionnent
Un timing parfait : Quand demander de l'aide ?
4 étapes pour une sollicitation de dons réussie
4 bonnes pratiques pour une sollicitation efficace des dons
Comment l'IA et l'analyse de données améliorent la sollicitation
5 éléments clés des lettres de collecte de fonds
7 pièges à éviter lors de la rédaction d'une lettre de don
Dernières réflexions sur la sollicitation de dons
FAQ sur la sollicitation de dons
La sollicitation de dons consiste à demander à des particuliers, des entreprises ou des organisations de soutenir financièrement la mission d'une organisation à but non lucratif.
Si les méthodes traditionnelles telles que le publipostage et les appels téléphoniques restent utiles pour établir des liens personnels, les outils numériques ont élargi la portée et l'efficacité des organisations à but non lucratif. La sollicitation moderne de dons combine l'établissement de relations éprouvées avec une technologie innovante pour maximiser l'impact.
Les campagnes d'e-mail, les médias sociaux et les pages de dons adaptées aux téléphones portables permettent désormais aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec un plus grand nombre de donateurs, tandis que les données recueillies permettent d'adapter les appels aux intérêts des donateurs. Ces stratégies facilitent les dons et les rendent plus efficaces, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de poursuivre leur travail, de renforcer leurs relations avec les donateurs et de se développer efficacement.
Pour réussir à solliciter des donateurs, il faut d'abord savoir à qui s'adresser et comment donner du sens à sa demande. Les différents types de donateurs nécessitent des stratégies adaptées pour maximiser l'engagement et les contributions.
Grâce à des stratégies modernes et à des technologies telles que l'IA et l'analyse de données, les organisations à but non lucratif peuvent désormais affiner leur approche, en veillant à ce que chaque demande soit opportune, ciblée et efficace.
Principaux groupes de donateurs pour 2025 :
Les donateurs sont plus enclins à donner lorsqu'ils comprennent exactement pourquoi leur soutien est nécessaire et ce qu'il permettra d'accomplir. Mettez en avant des objectifs spécifiques pour instaurer la confiance et motiver l'action, comme le financement d'un programme ou la réalisation d'une étape importante.
Évitez les déclarations générales ; concentrez-vous plutôt sur des objectifs spécifiques, comme le financement de l'expansion d'un programme ou la couverture des coûts de fonctionnement essentiels. Par exemple, plutôt que de dire "Soutenez notre organisation à but non lucratif", la Grace Community Academy of Columbia a souligné que chaque don de 430 dollars permettra de fournir un jeu complet de manuels scolaires et de matériel d'examen.
Les statistiques sont importantes, mais ce sont les histoires qui incitent les gens à donner. Partagez des témoignages ou des exemples concrets qui illustrent les résultats directs du soutien des donateurs.
Par exemple, au lieu de dire "Votre don aidera des familles", décrivez comment une famille spécifique a pu bénéficier d'un abri sûr après une catastrophe naturelle grâce à des dons comme le sien. Une histoire vivante et personnelle aide les donateurs à se sentir concernés par la cause.
Adaptez votre demande à l'historique du donateur, à ses intérêts et à sa capacité de don. Partagez les mises à jour avec les donateurs fidèles pour renforcer leur lien, ou restez simple pour les nouveaux donateurs.
Pour les grands donateurs ou les entreprises mécènes, mettez l'accent sur l'impact plus large que leur soutien peut avoir, comme le financement d'un programme d'une année ou la mise en place d'une nouvelle initiative.
Les systèmesmodernes de gestion des donateurs, comme l'option 100 % gratuite de Zeffy, vous aident à organiser les informations relatives aux donateurs à l'aide de balises. Cela vous permet de :
Il est tout aussi important d'adapter votre message au bon canal de communication. Certains donateurs préfèrent les courriels détaillés, tandis que d'autres préfèrent les messages sur les médias sociaux ou les événements en personne.
Certaines périodes de l'année sont plus propices à la collecte de fonds, car les gens sont plus enclins à donner. La période des fêtes de fin d'année, en particulier en novembre et décembre, est celle où les dons de charité sont les plus nombreux, en raison des traditions, des échéances fiscales et de l'importance accordée à la générosité.
Par exemple, le Giving Tuesday a généré plus de 3,6 milliards de dollars aux États-Unis en 2024, ce qui en fait un moment privilégié pour les organisations à but non lucratif pour lancer des campagnes.
Les mois de sensibilisation liés à des causes spécifiques, comme la Journée de la Terre ou le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, s'alignent naturellement sur les intérêts des donateurs et contribuent à créer un sentiment d'urgence autour de vos campagnes.
Tous les donateurs n'ont pas les mêmes habitudes, il est donc important de comprendre leurs schémas de dons. Certains donateurs donnent régulièrement à des moments précis, comme à la fin d'un trimestre, tandis que d'autres réagissent mieux aux appels basés sur des jalons.
L'analyse des données relatives aux dons antérieurs et des résultats de la campagne peut aider à identifier ces tendances. Ces informations vous évitent de submerger les donateurs de demandes fréquentes ou inopportunes, et garantissent que chaque demande est bien reçue et pertinente.
Les donateurs sont plus enclins à contribuer lorsque vos demandes sont liées à des événements ou des réalisations significatifs. Les événements de collecte de fonds, comme les dîners de gala ou les nettoyages communautaires, sont des occasions naturelles de demander des dons dans le cadre de l'expérience.
La célébration d'étapes clés, comme un anniversaire ou l'achèvement d'un projet majeur, donne aux donateurs une raison d'être fiers de leur soutien et les encourage à contribuer à nouveau.
Commencez par fixer un objectif de collecte de fonds clair, divisez-le en étapes gérables et identifiez les donateurs cibles ainsi que leurs motivations.
Préparez à l'avance des documents tels que des courriels personnalisés, des invitations à des événements et des formulaires de dons afin de garantir une campagne ciblée et sans heurts. Un plan bien organisé jette les bases d'une demande réussie.
Avant de demander un don, prenez le temps d'établir une relation de confiance avec vos donateurs. Partagez des mises à jour qui mettent en évidence les résultats de votre travail et montrent l'impact des contributions passées.
Envisagez d'inviter les donateurs à des événements ou de leur raconter des anecdotes sur les coulisses afin de les associer plus étroitement à votre mission. Lorsque les donateurs se sentent valorisés et engagés, ils sont plus enclins à soutenir votre cause lorsqu'on le leur demande.
Lorsque le moment est venu de demander des dons, veillez à ce que votre message soit clair, détaillé et axé sur un résultat spécifique. Au lieu de lancer un appel général, expliquez exactement le montant dont vous avez besoin, la raison pour laquelle vous en avez besoin et la différence que cela fera.
Par exemple, au lieu de dire "Soutenez notre travail", vous pourriez dire "Nous collectons 10 000 dollars pour fournir 500 repas à des familles dans le besoin pendant les fêtes de fin d'année". Le fait d'être précis permet d'instaurer un climat de confiance et aide les donateurs à percevoir l'impact tangible de leurs contributions.
Après avoir reçu un don, il est essentiel d'envoyer un message de remerciement personnalisé. Remerciez le donateur par son nom et expliquez comment sa contribution fait la différence.
Par exemple, une note adressée à un donateur qui a financé des fournitures scolaires peut préciser le nombre d'élèves qui en bénéficieront et la manière dont les fournitures amélioreront leur éducation.
Au-delà de l'expression de la gratitude, tenez les donateurs informés de vos progrès par des mises à jour régulières. Cela renforce leur lien avec votre mission et encourage les contributions futures.
Il est essentiel de partager l'impact des contributions, mais les organisations à but non lucratif peuvent encore améliorer la transparence en offrant des mises à jour en temps réel sur leurs sites web ou leurs tableaux de bord de donateurs.
Par exemple, l'Université d'Ottawa a utilisé la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour mener plus de 30 campagnes, y compris des campagnes peer-to-peer et des campagnes de dons, qui ont permis de collecter plus de 200 000 dollars. En fournissant des outils de suivi de la campagne et des rapports d'avancement détaillés, ils ont tenu les donateurs informés et engagés, renforçant ainsi la confiance et encourageant un soutien continu.
Un processus de don facile encourage davantage de personnes à contribuer. Investissez dans des outils conviviaux, tels que des formulaires de don adaptés aux téléphones portables, des options de paiement en un clic et des fonctions de dons récurrents.
Utilisez les formulaires de dons 100% gratuits et adaptés aux mobiles de Zeffy pour engager vos donateurs sur tous les points de contact.
L'intégration de l'analyse des données basée sur l'IA peut également aider les organisations à but non lucratif à analyser le comportement des donateurs, à créer des appels ciblés et à améliorer le calendrier des demandes, ce qui stimule l'engagement et les contributions.
Allez au-delà d'une approche générique en comprenant ce qui motive chaque donateur. Partagez les mesures d'impact spécifiques qui comptent pour eux, qu'il s'agisse du nombre de repas servis ou d'étudiants formés.
Créez des points de contact personnalisés - des rapports d'impact aux mises à jour en coulisses - qui montrent aux donateurs le rôle unique qu'ils jouent dans la réussite de votre mission.
Le suivi des performances de la campagne vous permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Surveillez les indicateurs clés tels que la fidélisation des donateurs, le montant moyen des dons et les taux de réponse afin d'affiner votre approche. Les enquêtes et les formulaires de retour d'information peuvent également fournir des indications sur la façon dont les donateurs perçoivent vos efforts.
Par exemple, si le retour d'information révèle que les donateurs souhaitent être davantage informés de leurs contributions, renforcez votre processus de suivi afin de les tenir au courant et de les impliquer. L'amélioration continue permet de maintenir la confiance des donateurs et d'améliorer les campagnes futures.
L'IA et l'analyse des données transforment la façon dont les organisations à but non lucratif entrent en contact avec des donateurs potentiels en offrant des informations qui permettent d'élaborer des stratégies plus intelligentes et plus efficaces. Ces outils permettent aux organisations à but non lucratif de :
Pour rédiger une lettre de collecte de fonds efficace, il faut trouver un équilibre entre la clarté, l'émotion et un appel à l'action clair. Voici les éléments essentiels :
Votre approche des demandes de dons façonne bien plus que les campagnes de collecte de fonds - elle jette les bases de relations durables avec les donateurs.
À l'ère du numérique, cela signifie qu'il faut combiner des stratégies d'engagement éprouvées avec une technologie intelligente pour établir un lien authentique avec les donateurs. Concentrez-vous sur le partage de l'impact réel, sur le choix du moment des demandes et sur la valorisation de chaque donateur.
Le système de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy vous aide à gérer les relations avec les donateurs, à segmenter les sympathisants et à créer des appels ciblés, le tout pour un coût nul. En centralisant les données des donateurs et les communications en un seul endroit, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : faire avancer votre mission et créer un changement significatif.
Vous êtes novice en matière de gestion des donateurs ? Apprenez à nouer des relations et à collecter davantage grâce à des outils gratuits conçus pour les petites équipes et les personnes qui collectent des fonds pour la première fois.
Apprenez à transformer la communication avec les donateurs grâce à 7 étapes pratiques pour favoriser des liens significatifs et amplifier la mission de votre organisation à but non lucratif.
Découvrez les secrets d'une collecte de fonds réussie en 2024 grâce à notre guide complet destiné aux organisations à but non lucratif. Apprenez 15 stratégies éprouvées pour stimuler votre collecte de fonds.