Demander des dons de manière efficace peut faire ou défaire l'impact de votre association. Des données récentes montrent que les demandes personnalisées augmentent les taux d'ouverture de plus de 80 %, tandis que des appels bien ciblés peuvent doubler la fidélisation des donateurs.

Mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment en 2025 ? Qu'il s'agisse de raconter des histoires captivantes ou d'utiliser l'IA, ce guide présente des stratégies éprouvées qui renforcent les relations avec les donateurs et stimulent les dons.

Que vous planifiez votre prochaine campagne ou que vous repensiez l'ensemble de votre approche, vous trouverez des conseils pratiques et des stratégies pour transformer la façon dont vous vous connectez avec les sympathisants.

‍

Table des matières :

Qu'est-ce que la sollicitation de dons en 2025 ?

Trouver les bons donateurs pour votre association

Comment demander : des méthodes qui fonctionnent

Un timing parfait : Quand demander de l'aide ?

4 étapes pour une sollicitation de dons réussie

4 bonnes pratiques pour une sollicitation efficace des dons

Comment l'IA et l'analyse de données améliorent la sollicitation

5 éléments clés des lettres de collecte de fonds

7 pièges à éviter lors de la rédaction d'une lettre de don

Dernières réflexions sur la sollicitation de dons

FAQ sur la sollicitation de dons

‍

Qu'est-ce que la sollicitation de dons en 2025 ?

La sollicitation de dons consiste à demander à des particuliers, des entreprises ou des organisations de soutenir financièrement la mission d'une organisation à but non lucratif.

Si les méthodes traditionnelles telles que le publipostage et les appels téléphoniques restent utiles pour établir des liens personnels, les outils numériques ont élargi la portée et l'efficacité des organisations à but non lucratif. La sollicitation moderne de dons combine l'établissement de relations éprouvées avec une technologie innovante pour maximiser l'impact.

Les campagnes d'e-mail, les médias sociaux et les pages de dons adaptées aux téléphones portables permettent désormais aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec un plus grand nombre de donateurs, tandis que les données recueillies permettent d'adapter les appels aux intérêts des donateurs. Ces stratégies facilitent les dons et les rendent plus efficaces, ce qui permet aux organisations à but non lucratif de poursuivre leur travail, de renforcer leurs relations avec les donateurs et de se développer efficacement.

‍

Trouver les bons donateurs pour votre association

Pour réussir à solliciter des donateurs, il faut d'abord savoir à qui s'adresser et comment donner du sens à sa demande. Les différents types de donateurs nécessitent des stratégies adaptées pour maximiser l'engagement et les contributions.

Grâce à des stratégies modernes et à des technologies telles que l'IA et l'analyse de données, les organisations à but non lucratif peuvent désormais affiner leur approche, en veillant à ce que chaque demande soit opportune, ciblée et efficace.

Principaux groupes de donateurs pour 2025 :

‍

Comment demander : des méthodes qui fonctionnent

1. Montrer un impact tangible

Les donateurs sont plus enclins à donner lorsqu'ils comprennent exactement pourquoi leur soutien est nécessaire et ce qu'il permettra d'accomplir. Mettez en avant des objectifs spécifiques pour instaurer la confiance et motiver l'action, comme le financement d'un programme ou la réalisation d'une étape importante.

Évitez les déclarations générales ; concentrez-vous plutôt sur des objectifs spécifiques, comme le financement de l'expansion d'un programme ou la couverture des coûts de fonctionnement essentiels. Par exemple, plutôt que de dire "Soutenez notre organisation à but non lucratif", la Grace Community Academy of Columbia a souligné que chaque don de 430 dollars permettra de fournir un jeu complet de manuels scolaires et de matériel d'examen.

‍

2. Utiliser des histoires pour créer des liens émotionnels

Les statistiques sont importantes, mais ce sont les histoires qui incitent les gens à donner. Partagez des témoignages ou des exemples concrets qui illustrent les résultats directs du soutien des donateurs.

Par exemple, au lieu de dire "Votre don aidera des familles", décrivez comment une famille spécifique a pu bénéficier d'un abri sûr après une catastrophe naturelle grâce à des dons comme le sien. Une histoire vivante et personnelle aide les donateurs à se sentir concernés par la cause.

‍

3. Adaptez votre demande au donateur

Adaptez votre demande à l'historique du donateur, à ses intérêts et à sa capacité de don. Partagez les mises à jour avec les donateurs fidèles pour renforcer leur lien, ou restez simple pour les nouveaux donateurs.

Pour les grands donateurs ou les entreprises mécènes, mettez l'accent sur l'impact plus large que leur soutien peut avoir, comme le financement d'un programme d'une année ou la mise en place d'une nouvelle initiative.

Les systèmesmodernes de gestion des donateurs, comme l'option 100 % gratuite de Zeffy, vous aident à organiser les informations relatives aux donateurs à l'aide de balises. Cela vous permet de :

Regrouper les donateurs en fonction de leurs antécédents et de leurs intérêts

Suivi de l'engagement dans les différentes campagnes

Identifier les modèles de comportement en matière de dons

Créer des communications ciblées pour des segments spécifiques de donateurs

Conserver des notes détaillées sur les préférences des donateurs

Il est tout aussi important d'adapter votre message au bon canal de communication. Certains donateurs préfèrent les courriels détaillés, tandis que d'autres préfèrent les messages sur les médias sociaux ou les événements en personne.

‍

Un timing parfait : Quand demander de l'aide ?

Profiter des périodes de dons importants

Certaines périodes de l'année sont plus propices à la collecte de fonds, car les gens sont plus enclins à donner. La période des fêtes de fin d'année, en particulier en novembre et décembre, est celle où les dons de charité sont les plus nombreux, en raison des traditions, des échéances fiscales et de l'importance accordée à la générosité.

Par exemple, le Giving Tuesday a généré plus de 3,6 milliards de dollars aux États-Unis en 2024, ce qui en fait un moment privilégié pour les organisations à but non lucratif pour lancer des campagnes.

Les mois de sensibilisation liés à des causes spécifiques, comme la Journée de la Terre ou le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, s'alignent naturellement sur les intérêts des donateurs et contribuent à créer un sentiment d'urgence autour de vos campagnes.

‍

Comprendre les habitudes des donateurs

Tous les donateurs n'ont pas les mêmes habitudes, il est donc important de comprendre leurs schémas de dons. Certains donateurs donnent régulièrement à des moments précis, comme à la fin d'un trimestre, tandis que d'autres réagissent mieux aux appels basés sur des jalons.

L'analyse des données relatives aux dons antérieurs et des résultats de la campagne peut aider à identifier ces tendances. Ces informations vous évitent de submerger les donateurs de demandes fréquentes ou inopportunes, et garantissent que chaque demande est bien reçue et pertinente.

‍

S'aligner sur les événements et les campagnes

Les donateurs sont plus enclins à contribuer lorsque vos demandes sont liées à des événements ou des réalisations significatifs. Les événements de collecte de fonds, comme les dîners de gala ou les nettoyages communautaires, sont des occasions naturelles de demander des dons dans le cadre de l'expérience.

La célébration d'étapes clés, comme un anniversaire ou l'achèvement d'un projet majeur, donne aux donateurs une raison d'être fiers de leur soutien et les encourage à contribuer à nouveau.

‍

4 étapes pour une sollicitation de dons réussie

1. Planification et recherche

Commencez par fixer un objectif de collecte de fonds clair, divisez-le en étapes gérables et identifiez les donateurs cibles ainsi que leurs motivations.

Préparez à l'avance des documents tels que des courriels personnalisés, des invitations à des événements et des formulaires de dons afin de garantir une campagne ciblée et sans heurts. Un plan bien organisé jette les bases d'une demande réussie.

‍

2. Établir des relations avant la demande

Avant de demander un don, prenez le temps d'établir une relation de confiance avec vos donateurs. Partagez des mises à jour qui mettent en évidence les résultats de votre travail et montrent l'impact des contributions passées.

Envisagez d'inviter les donateurs à des événements ou de leur raconter des anecdotes sur les coulisses afin de les associer plus étroitement à votre mission. Lorsque les donateurs se sentent valorisés et engagés, ils sont plus enclins à soutenir votre cause lorsqu'on le leur demande.

‍

3. Faire la demande

Lorsque le moment est venu de demander des dons, veillez à ce que votre message soit clair, détaillé et axé sur un résultat spécifique. Au lieu de lancer un appel général, expliquez exactement le montant dont vous avez besoin, la raison pour laquelle vous en avez besoin et la différence que cela fera.

Par exemple, au lieu de dire "Soutenez notre travail", vous pourriez dire "Nous collectons 10 000 dollars pour fournir 500 repas à des familles dans le besoin pendant les fêtes de fin d'année". Le fait d'être précis permet d'instaurer un climat de confiance et aide les donateurs à percevoir l'impact tangible de leurs contributions.

‍

4. Suivi et intendance

Après avoir reçu un don, il est essentiel d'envoyer un message de remerciement personnalisé. Remerciez le donateur par son nom et expliquez comment sa contribution fait la différence.

Par exemple, une note adressée à un donateur qui a financé des fournitures scolaires peut préciser le nombre d'élèves qui en bénéficieront et la manière dont les fournitures amélioreront leur éducation.

Au-delà de l'expression de la gratitude, tenez les donateurs informés de vos progrès par des mises à jour régulières. Cela renforce leur lien avec votre mission et encourage les contributions futures.

‍

4 bonnes pratiques pour une sollicitation efficace des dons

1. Être transparent et responsable

Il est essentiel de partager l'impact des contributions, mais les organisations à but non lucratif peuvent encore améliorer la transparence en offrant des mises à jour en temps réel sur leurs sites web ou leurs tableaux de bord de donateurs.

Par exemple, l'Université d'Ottawa a utilisé la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour mener plus de 30 campagnes, y compris des campagnes peer-to-peer et des campagnes de dons, qui ont permis de collecter plus de 200 000 dollars. En fournissant des outils de suivi de la campagne et des rapports d'avancement détaillés, ils ont tenu les donateurs informés et engagés, renforçant ainsi la confiance et encourageant un soutien continu.

‍

2. Utiliser la technologie pour rationaliser les dons

Un processus de don facile encourage davantage de personnes à contribuer. Investissez dans des outils conviviaux, tels que des formulaires de don adaptés aux téléphones portables, des options de paiement en un clic et des fonctions de dons récurrents.

Utilisez les formulaires de dons 100% gratuits et adaptés aux mobiles de Zeffy pour engager vos donateurs sur tous les points de contact.

L'intégration de l'analyse des données basée sur l'IA peut également aider les organisations à but non lucratif à analyser le comportement des donateurs, à créer des appels ciblés et à améliorer le calendrier des demandes, ce qui stimule l'engagement et les contributions.

‍

3. Mettre l'accent sur une communication centrée sur le donateur

Allez au-delà d'une approche générique en comprenant ce qui motive chaque donateur. Partagez les mesures d'impact spécifiques qui comptent pour eux, qu'il s'agisse du nombre de repas servis ou d'étudiants formés.

Créez des points de contact personnalisés - des rapports d'impact aux mises à jour en coulisses - qui montrent aux donateurs le rôle unique qu'ils jouent dans la réussite de votre mission.

‍

4. Mesurer les résultats et adapter les stratégies

Le suivi des performances de la campagne vous permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Surveillez les indicateurs clés tels que la fidélisation des donateurs, le montant moyen des dons et les taux de réponse afin d'affiner votre approche. Les enquêtes et les formulaires de retour d'information peuvent également fournir des indications sur la façon dont les donateurs perçoivent vos efforts.

Par exemple, si le retour d'information révèle que les donateurs souhaitent être davantage informés de leurs contributions, renforcez votre processus de suivi afin de les tenir au courant et de les impliquer. L'amélioration continue permet de maintenir la confiance des donateurs et d'améliorer les campagnes futures.

‍

Comment l'IA et l'analyse de données améliorent la sollicitation

L'IA et l'analyse des données transforment la façon dont les organisations à but non lucratif entrent en contact avec des donateurs potentiels en offrant des informations qui permettent d'élaborer des stratégies plus intelligentes et plus efficaces. Ces outils permettent aux organisations à but non lucratif de :

Identifier les donateurs idéaux : L'IA analyse les habitudes de dons passées pour trouver les personnes ou les organisations les plus susceptibles de contribuer à votre organisation à but non lucratif.

L'IA analyse les habitudes de dons passées pour trouver les personnes ou les organisations les plus susceptibles de contribuer à votre organisation à but non lucratif. Affiner le message : Les informations tirées des données vous aident à créer des appels qui correspondent à ce qui intéresse les donateurs, tels que les résultats du programme ou les avantages commerciaux.

Les informations tirées des données vous aident à créer des appels qui correspondent à ce qui intéresse les donateurs, tels que les résultats du programme ou les avantages commerciaux. Améliorer le timing : L'IA recommande les meilleurs moments pour demander des dons afin que vos demandes atteignent les donateurs au moment où ils sont le plus susceptibles de répondre.

L'IA recommande les meilleurs moments pour demander des dons afin que vos demandes atteignent les donateurs au moment où ils sont le plus susceptibles de répondre. Segmenter les groupes de donateurs : Il organise les donateurs en groupes en fonction de leur comportement, de leurs préférences ou de l'historique de leurs dons, ce qui vous permet de personnaliser votre approche pour obtenir de meilleurs résultats.

Il organise les donateurs en groupes en fonction de leur comportement, de leurs préférences ou de l'historique de leurs dons, ce qui vous permet de personnaliser votre approche pour obtenir de meilleurs résultats. Suivre les tendances en matière d'engagement : Les données montrent comment les donateurs interagissent avec vos campagnes, par exemple s'ils préfèrent les courriels ou les médias sociaux, ce qui vous permet d'ajuster votre approche.

Les données montrent comment les donateurs interagissent avec vos campagnes, par exemple s'ils préfèrent les courriels ou les médias sociaux, ce qui vous permet d'ajuster votre approche. Prévoir le potentiel de don : L'IA prédit le montant que certains donateurs pourraient donner, ce qui vous aide à vous concentrer sur les opportunités les plus prometteuses.

L'IA prédit le montant que certains donateurs pourraient donner, ce qui vous aide à vous concentrer sur les opportunités les plus prometteuses. Contrôler les performances de la campagne : Les analyses en temps réel montrent les stratégies qui fonctionnent, ce qui vous permet d'apporter des modifications en cours de campagne pour améliorer les résultats.

Les analyses en temps réel montrent les stratégies qui fonctionnent, ce qui vous permet d'apporter des modifications en cours de campagne pour améliorer les résultats. Stimulez les dons récurrents : Il identifie les donateurs qui sont susceptibles de donner à nouveau et propose des moyens de les fidéliser.

‍

5 éléments clés des lettres de collecte de fonds

Pour rédiger une lettre de collecte de fonds efficace, il faut trouver un équilibre entre la clarté, l'émotion et un appel à l'action clair. Voici les éléments essentiels :

Commencez par l'urgence : Commencez par un besoin pressant ou une question urgente pour attirer immédiatement l'attention et motiver les donateurs à agir rapidement. Personnalisez votre message : Adressez-vous au donateur par son nom, faites référence à ses contributions antérieures, le cas échéant, et utilisez un langage qui lui donne l'impression d'être apprécié et lié à votre cause. Énoncez clairement le besoin : Expliquez exactement ce que vous demandez, le montant nécessaire et comment leur contribution aura un impact tangible. Combinez la narration et les faits : Utilisez des histoires vraies qui montrent la différence que font les dons et étayez-les par des chiffres pour renforcer la confiance et la crédibilité. Terminez par un appel à l'action fort : Indiquez aux donateurs comment ils peuvent faire un don, par exemple en visitant une page de don ou en envoyant un formulaire, et facilitez le processus.

‍

7 pièges à éviter lors de la rédaction d'une lettre de don

Des messages vagues: Dire "Votre don nous aide à faire la différence" n'indique pas aux donateurs comment ils aident. Au lieu de cela, montrez des impacts spécifiques, comme "Votre don de 25 dollars permet à cinq familles d'avoir de l'eau potable pendant un mois". Trop d'informations: L'inclusion d'un nombre excessif de détails ou de statistiques submerge les lecteurs. Concentrez-vous sur l'objectif et sur la manière dont le donateur peut faire une différence immédiate. Faibles appels à l'action: Évitez de terminer par des demandes vagues telles que "Nous espérons que vous envisagerez de nous aider". Dites plutôt : "Faites un don maintenant pour nourrir une famille aujourd'hui". Ignorer les préférences des donateurs: Envoyer des messages génériques sans tenir compte des intérêts des donateurs ou de leurs préférences en matière de communication peut sembler impersonnel. Adaptez votre communication à leur comportement passé et à leurs canaux de communication préférés. S'appuyer sur des appels génériques: En utilisant le même message pour tous les donateurs, vous manquez des occasions de personnalisation. Ajustez votre demande en fonction de l'historique du donateur, de ses capacités et de ses intérêts pour un meilleur engagement. Ne pas créer d'urgence: En l'absence d'une échéance claire ou d'un besoin pressant, les donateurs risquent de retarder leur don. Mettez l'accent sur les campagnes qui ont une durée de vie limitée, telles que "Il ne reste que 3 jours pour verser une contrepartie à votre don", afin d'encourager les donateurs à agir immédiatement. Oublier le suivi: Le fait de ne pas remercier les donateurs ou de ne pas les tenir au courant de leurs contributions nuit à la confiance. Faites toujours un suivi avec un remerciement personnalisé et faites part de l'impact de leur don.

‍

Dernières réflexions sur la sollicitation de dons

Votre approche des demandes de dons façonne bien plus que les campagnes de collecte de fonds - elle jette les bases de relations durables avec les donateurs.

À l'ère du numérique, cela signifie qu'il faut combiner des stratégies d'engagement éprouvées avec une technologie intelligente pour établir un lien authentique avec les donateurs. Concentrez-vous sur le partage de l'impact réel, sur le choix du moment des demandes et sur la valorisation de chaque donateur.

Le système de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy vous aide à gérer les relations avec les donateurs, à segmenter les sympathisants et à créer des appels ciblés, le tout pour un coût nul. En centralisant les données des donateurs et les communications en un seul endroit, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : faire avancer votre mission et créer un changement significatif.

‍

FAQ sur la sollicitation de dons

Quelle est la meilleure façon de solliciter des dons en période de lassitude des donateurs ? En période de lassitude des donateurs, il est essentiel de passer de la demande à la narration. Racontez des histoires édifiantes sur l'impact de votre travail et sur la façon dont les dons ont changé des vies. Au lieu de faire des demandes répétées, créez des campagnes qui mettent en avant des moyens tangibles et peu coûteux d'aider ou d'encourager le soutien non monétaire, comme le bénévolat ou la diffusion de l'information. Une fois que les donateurs auront vu la différence dans le monde réel, ils seront plus enclins à se réengager, même en période difficile.

Quelles sont les dernières tendances en matière de sollicitation de dons pour 2025 ? En 2025, les organisations à but non lucratif utiliseront la technologie et la personnalisation pour améliorer leurs efforts de collecte de fonds. Des outils tels que l'analyse de données pilotée par l'IA aident à prédire le comportement des donateurs, à créer des appels aux dons ciblés et à entrer en contact avec les bons donateurs. Les événements hybrides et virtuels permettent aux organisations à but non lucratif d'engager les donateurs à la fois localement et mondialement, ce qui permet d'atteindre plus facilement un plus grand nombre de personnes. Des pages de dons transparentes et adaptées aux téléphones portables garantissent la simplicité et l'accessibilité des dons, répondant ainsi aux besoins des donateurs modernes.