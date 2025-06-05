Collecter des fonds sans site web est non seulement possible, mais c'est aussi un excellent moyen de recevoir des dons immédiatement. Si vous faites partie d'une petite association ou d'une association naissante, vous l'avez probablement déjà entendu dire : "Vous avez besoin d'un site web pour paraître légitime" ou "Vous ne pouvez pas collecter de dons sans site web" : "Vous avez besoin d'un site web pour avoir l'air légitime" ou "Vous ne pouvez pas collecter de dons sans site web".

C'est pourquoi de nombreuses organisations bloquent leurs efforts de collecte de fonds en attendant d'avoir le temps et l'argent nécessaires pour investir dans un site web entièrement fonctionnel. Les pages de dons pour les organisations à but non lucratif peuvent être 100 % gratuites et installées en moins d'une heure afin d'offrir aux donateurs une expérience fluide et sécurisée.

Si une forte présence sur le web peut s'avérer utile, soyons honnêtes : elle peut aussi s'avérer totalement insurmontable, coûteuse et chronophage, surtout lorsque votre priorité est de faire décoller votre mission. Que votre site web soit obsolète, que vous ayez repoussé le moment d'en créer un ou que les outils technologiques vous donnent le tournis, la vie vient de devenir beaucoup plus facile.

Nous vous montrerons comment commencer à collecter des dons dès aujourd'hui en utilisant les pages de dons gratuites de Zeffy et nous détruirons enfin le mythe selon lequel vous avez besoin d'un site web "parfait" pour collecter des fonds.

‍

La création et la maintenance d'un site web coûtent du temps et de l'argent

La création d'une association caritative ne s'accompagne pas automatiquement d'une équipe de marketing, d'un développeur web ou d'un budget pour des outils de dons en ligne destinés aux associations. Pour de nombreux fondateurs à court d'argent, il est logique que la mise en place d'un site web soit reléguée au second plan par rapport au travail immédiat de service à la communauté.

‍

Même un site web de base nécessite :

Enregistrement d'un nom de domaine (entre 10 et 20 $ par an)

Hébergement de sites web (frais mensuels ou annuels)

Un constructeur de site web (comme Wix, Squarespace ou WordPress)

Temps pour apprendre la plate-forme ou argent pour payer quelqu'un qui la connaît déjà

Un kit de marque (logo, couleurs, messages et photos qui reflètent votre marque)

Un texte clair pour votre mission, vos programmes, votre demande de dons et vos coordonnées.

Un formulaire ou un bouton de don qui s'intègre de manière sécurisée avec un processeur de paiement

Optimisation mobile (car de nombreux donateurs donnent sur leur téléphone)

Mises à jour et contrôles de qualité continus

‍

Vous n'avez pas besoin d'attendre un site web pour collecter des dons en ligne

Les sites web à but non lucratif offrent de nombreux avantages, nous ne disons donc pas qu'il faut les ignorer complètement, mais il n'est pas nécessaire d'attendre un site web pour collecter des dons en ligne. Parfois, le fait d'attendre le site web "parfait" peut involontairement bloquer votre capacité à collecter les fonds dont vous avez besoin maintenant.

Lorsque Stacey Horn, fondatrice de Next Chapter Homes TN, réfléchit à ce qu'elle changerait dans le fonctionnement de son organisation, elle répond, "Nous n'avons pas fait de collecte de fonds avant d'ouvrir, mais j'aurais aimé le faire. Son expérience est commune aux fondateurs qui attendent que leur site web soit "prêt" pour lancer des campagnes, sans se rendre compte qu'ils ratent de précieuses occasions d'engager les sympathisants dès le début.

Au lieu de cela, vous pouvez créer un formulaire de don gratuit et partager rapidement le lien avec les donateurs pour commencer la collecte de fonds. Lorsque (ou si) vous déciderez de créer un site web à l'avenir, cela ne fera que renforcer l'élan que vous avez déjà pris.

‍

‍

Les donateurs s'intéressent à la sécurité et à la transparence, pas aux sites web sophistiqués

L'une des principales raisons pour lesquelles les organisations à but non lucratif s'inquiètent de la conception d'un site web ou d'une image de marque avant de lancer une page de don est l'opinion de leurs donateurs. Il est facile de supposer que les donateurs veulent voir un site web entièrement fonctionnel avant de faire un don à une cause.

S'il est vrai qu'il est essentiel de se renseigner en ligne sur votre organisation pour établir des relations avec les donateurs, cela ne signifie pas pour autant que ces derniers ne feront pas de dons sans site Web. Les personnes charitables d'aujourd'hui ne recherchent pas la perfection, et il est beaucoup plus simple que vous ne le pensez d'entrer en contact avec elles.

‍

Ce que veulent vraiment les donateurs :

Selon le rapport 2025 de Zeffy sur les tendances en matière de comportement des donateurs, les principaux éléments recherchés par les donateurs sont les suivants :

Une mission claire: Ils veulent comprendre ce que vous faites et pourquoi c'est important.

Un moyen simple et sûr de faire des dons: Surtout sur mobile, où les dons sont de plus en plus nombreux.

Confiance et transparence: Ils veulent savoir que leur argent va à la cause, et non à des frais généraux ou à des honoraires.

‍

Heureusement, vous pouvez réaliser tout cela à partir d'un générateur de pages de dons gratuit qui vous permet de raconter votre histoire et d'ajouter des touches personnelles que les donateurs verront sur la même page que celle où ils effectueront leur don.

Ce qui n'a pas autant d'importance :

Un site web complet

Design ou image de marque fantaisiste

Un domaine personnalisé

Photos ou vidéos professionnelles

‍

Parfois, les vidéos ou les photos brutes et réelles que vous prenez sur votre téléphone, ou un message venant du cœur qui n'est pas parfaitement soigné, attirent davantage l'attention des donateurs qui essaient de se faire une idée de qui vous êtes. Au-delà de l'aspect visuel et de la conception, les donateurs souhaitent que l'impact de leur don soit clair et qu'il soit facile de faire un don quand et où ils le souhaitent.

‍

Comment lancer rapidement une collecte de fonds sans site web : 3 idées

Vous vous demandez toujours comment organiser une collecte de fonds sans site web ? Voici trois moyens simples et éprouvés de collecter des dons sans toucher à une seule ligne de code ni engager un concepteur de site web.

Ces options sont faciles à mettre en place, ne coûtent rien et créent une expérience professionnelle et digne de confiance pour les donateurs. Plongeons dans l'aventure !

‍

1. Créer une page de don Zeffy simple et rapide

Zeffy propose des formulaires de dons 100% gratuits (parmi de nombreuses autres campagnes et outils de dons en ligne pour les organisations à but non lucratif ! Cela signifie qu'en moins d'une heure, vous pouvez avoir un lien professionnel à partager avec les donateurs à partir de n'importe quel canal en ligne ou en personne par le biais d'un simple code QR.

Au-delà de l'aspect et de la convivialité de votre formulaire de don, les donateurs veulent savoir quelle part de leur argent va à la cause, et il est donc essentiel de prêter attention aux frais pour gagner leur confiance. Nous avons constaté que 82 % des donateurs sont plus enclins à donner lorsque 100 % de leur don va directement à l'organisation.

‍

C'est là que Zeffy fait une grande différence. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy

Élimine les frais de transaction, de sorte que vous ne verrez pas l'argent prélevé sur les dons.

Il n'y a pas de frais de plateforme, de sorte que la mise en place d'un formulaire de don ou d'autres campagnes reste gratuite.

Offre une conception "plug-and-play" permettant d'ajouter facilement vos visuels, vos couleurs et votre contenu.

Automatise les reçus fiscaux pour chaque don afin de vous aider à rester en conformité avec la loi.

Suivi des données et des tendances en matière de dons dans un tableau de bord simple de gestion des dons

‍

‍

2. Attirez les dons sur les médias sociaux en ajoutant un lien dans votre bio

Si vous êtes déjà présent sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok, vous avez tout ce qu'il faut pour collecter des fonds sans site web. Votre bio, vos histoires, vos posts et votre engagement en ligne sont un excellent moyen de mettre en avant votre cause, de raconter votre histoire et d'inciter à l'action.

Lorsque les sympathisants sont déjà émus ou inspirés par vos messages, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un lien pour faire un don à partir de leur téléphone ou d'un autre appareil.

‍

‍

Comment utiliser les médias sociaux pour obtenir des dons :

Ajoutez le lien de votre formulaire de don Zeffy dans votre bio ou votre profil.

Publier des histoires, des vies et des bobines qui mettent en valeur votre mission

Partagez votre impact avec un appel direct à l'action : "Soutenez-nous ici !"

‍

Conseil de pro :

Les formulaires de don de Zeffy comprennent des boutons de partage social pour aider les donateurs à passer le mot. Une fois que les donateurs ont fait leur don, vous pouvez encourager les personnes qui vous suivent à partager leur don avec leur communauté en ligne afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes.

‍

‍

3. Créer un élan en personne avec des codes QR sur les dépliants, les affiches et le matériel de l'événement.

Il se peut que vous interagissiez davantage avec vos donateurs au fur et à mesure que vous développez votre présence en ligne. Cela reste un excellent moyen de collecter des fonds et vous n'aurez pas à collecter d'argent liquide ou de chèques lorsque votre formulaire de don sera prêt à l'emploi.

Un code QR intégré, comme celui que vous obtenez avec les formulaires de Zeffy, peut être imprimé sur n'importe quoi. Les gens peuvent le scanner avec leur téléphone et se rendre immédiatement sur votre page de don pour faire un don. Vous pouvez également ajouter ce lien ou ce code QR sur une carte de visite au lieu d'un site web officiel, afin que les gens puissent revenir plus tard pour faire un don.

‍

Quelques idées pour placer les codes QR :

Un panneau lors des manifestations communautaires

Marchandises telles que des coozies, des blocs-notes ou des signets

Affiches à accrocher dans les commerces locaux ou sur les tableaux d'affichage

Cartes postales à envoyer par la poste

‍

Vous pouvez également associer vos dons par code QR à l'application gratuite de Zeffy, Tap-to-Pay, qui transforme votre téléphone en point de vente pour collecter les paiements en personne.

‍

La collecte de fonds par code QR en action

YWCA Lethbridge vend des billets d'événements grâce aux fonctions de code QR de Zeffy pour faciliter l'accès à ses formulaires de dons sur les tables, dans les courriels, sur les affiches et sur les panneaux d'affichage. La composante en personne de la collecte de fonds et les formulaires simples de Zeffy ont permis de collecter 23 792 $ et d'économiser 1 189 $ en frais après le passage d'Eventbrite.

‍

Pourquoi Zeffy fonctionne si bien sans site web ?

Zeffy a été conçu pour les nouvelles organisations à but non lucratif en pleine croissance. Si vous ne disposez pas d'une équipe complète, d'un budget de conception ou du temps nécessaire pour savoir par où commencer pour assembler des logiciels compliqués, vous ne devriez pas avoir à sacrifier les dons.

Lorsque vous disposez d'outils qui comprennent réellement les besoins d'un collecteur de fonds à court d'argent, vous pouvez vous développer à votre propre rythme et consacrer plus de temps et d'énergie au travail qui est au cœur de votre mission.

Si vous disposez des bases suivantes, la collecte de dons sans site web est un jeu d'enfant.

‍

Des pages de dons adaptées aux mobiles

Les transactions de collecte de fonds effectuées par le biais d'appareils mobiles ont augmenté de 50 % l'année dernière. Les gens arrivent généralement sur un formulaire de don à partir des médias sociaux ou des codes QR. Si votre page est optimisée pour les mobiles, vous êtes dans la meilleure position pour convertir ce trafic en dons pour votre cause.

Les formulaires de don de Zeffy vous déchargent de l'optimisation mobile et sont faciles à naviguer sur n'importe quel appareil par défaut. Nous vous couvrons depuis le remplissage des informations jusqu'au paiement via des applications mobiles comme Apple Pay ou Google Pay, de sorte que vos donateurs restent sur la page jusqu'à ce que leur transaction soit terminée.

‍

‍

Tout ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds sans outils supplémentaires

L'aspect le plus frustrant de la création d'un site web peut être de se rendre compte qu'il faut rassembler un grand nombre d'outils pour que le processus de donation fonctionne. Lorsque le temps et l'argent manquent, cela peut arrêter les organisations à but non lucratif dans leur élan.

L'avantage d'utiliser une plateforme de collecte de fonds est que, que vous utilisiez un simple formulaire de don, que vous vendiez des marchandises en ligne ou que vous organisiez un événement complet, tout fonctionne ensemble. Vos donateurs bénéficient d'une présentation cohérente lorsqu'ils donnent de diverses manières, et vous pouvez suivre et gérer l'ensemble à partir d'un tableau de bord unique.

Zeffy n'est pas seulement un endroit où collecter de l'argent - il gère tout ce pour quoi vous auriez normalement besoin de quatre ou cinq outils, sans logiciel tiers ni mise à niveau coûteuse vers un plan "pro".

Dons en personne

Billetterie pour les événements

Campagnes pair-à-pair

eCommerce

Tirages et loteries

Encans

Programmes d'adhésion

Suivi et exportation des données relatives aux donateurs

Des outils de messagerie pour remercier et établir des relations





Et si vous voulez créer un site web plus tard ?

L'utilisation d'un formulaire de don avant, pendant ou à la place du processus de création de votre site web ne vous coûtera rien et ne vous obligera pas à repartir de zéro si vous souhaitez diriger les donateurs vers votre domaine principal. En fait, vous pouvez intégrer votre formulaire de don Zeffy directement dans votre site web le moment venu et utiliser le même processus de collecte de fonds que celui auquel vous êtes habitué.

‍

Un aperçu de l'utilisation de votre formulaire de don avec un site web :

Intégrez votre formulaire de don existant sur votre page d'accueil ou sur les pages pertinentes de votre campagne.

Créez un lien vers votre formulaire de don à partir de votre menu principal ou de vos boutons.

Continuer à collecter des dons, à observer toutes les activités et à en rendre compte dans Zeffy.

Ajoutez autant de liens de formulaire de campagne Zeffy que vous le souhaitez au fil du temps.

Comptez sur un financement 100 % gratuit pour tous vos besoins de collecte de fonds grâce au modèle de frais zéro de Zeffy.

‍

‍

‍

FAQ : Pas de site web de collecte de fonds

‍

La collecte de fonds est-elle légitime sans site ? Tout à fait. Vous n'avez pas besoin d'un site web complet pour collecter des fonds. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une mission claire et d'un lien de don sécurisé.

Les pagesZeffy sont conçues pour des organisations à but non lucratif comme la vôtre et ont la confiance de milliers de personnes. L'utilisation des outils qui vous aident à collecter des fonds pour votre mission est totalement gratuite. Inscrivez-vous gratuitement.

‍

Comment puis-je partager la page de don ? Vous pouvez partager votre page de don partout où votre association engage des donateurs. Si vous voulez la partager en ligne, déposez le lien dans votre bio Instagram, dans le pied de page de vos courriels ou dans vos publications Facebook.

Si vous voulez la partager en personne, vous pouvez ajouter un code QR à vos marchandises ou imprimer des prospectus où les sympathisants peuvent scanner et accéder à votre page de don sur leur téléphone. C'est très flexible.

‍

Puis-je personnaliser la page de don ? Vous pouvez personnaliser votre page de don pour aider les donateurs à se faire une idée de qui vous êtes et de ce que vous représentez avant de faire un don. Vous pouvez ajouter votre logo, un résumé de votre mission, des couleurs et même des montants de dons personnalisés qui guideront les gens vers ce qui aura le plus d'impact.

Les formulaires de Zeffy sont prêts à l'emploi, de sorte qu'ils vous ressemblent même si vous n'avez pas d'expérience en matière de conception ou de technologie. Ainsi, vous pouvez personnaliser votre site en quelques minutes au lieu de quelques heures, si c'est tout ce dont vous disposez pour le mettre en place.

‍