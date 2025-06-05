Collecter des fonds sans site web est non seulement possible, mais c'est aussi un excellent moyen de recevoir des dons immédiatement. Si vous faites partie d'une petite association ou d'une association naissante, vous l'avez probablement déjà entendu dire : "Vous avez besoin d'un site web pour paraître légitime" ou "Vous ne pouvez pas collecter de dons sans site web" : "Vous avez besoin d'un site web pour avoir l'air légitime" ou "Vous ne pouvez pas collecter de dons sans site web".
C'est pourquoi de nombreuses organisations bloquent leurs efforts de collecte de fonds en attendant d'avoir le temps et l'argent nécessaires pour investir dans un site web entièrement fonctionnel. Les pages de dons pour les organisations à but non lucratif peuvent être 100 % gratuites et installées en moins d'une heure afin d'offrir aux donateurs une expérience fluide et sécurisée.
Si une forte présence sur le web peut s'avérer utile, soyons honnêtes : elle peut aussi s'avérer totalement insurmontable, coûteuse et chronophage, surtout lorsque votre priorité est de faire décoller votre mission. Que votre site web soit obsolète, que vous ayez repoussé le moment d'en créer un ou que les outils technologiques vous donnent le tournis, la vie vient de devenir beaucoup plus facile.
Nous vous montrerons comment commencer à collecter des dons dès aujourd'hui en utilisant les pages de dons gratuites de Zeffy et nous détruirons enfin le mythe selon lequel vous avez besoin d'un site web "parfait" pour collecter des fonds.
La création d'une association caritative ne s'accompagne pas automatiquement d'une équipe de marketing, d'un développeur web ou d'un budget pour des outils de dons en ligne destinés aux associations. Pour de nombreux fondateurs à court d'argent, il est logique que la mise en place d'un site web soit reléguée au second plan par rapport au travail immédiat de service à la communauté.
Même un site web de base nécessite :
Les sites web à but non lucratif offrent de nombreux avantages, nous ne disons donc pas qu'il faut les ignorer complètement, mais il n'est pas nécessaire d'attendre un site web pour collecter des dons en ligne. Parfois, le fait d'attendre le site web "parfait" peut involontairement bloquer votre capacité à collecter les fonds dont vous avez besoin maintenant.
Lorsque Stacey Horn, fondatrice de Next Chapter Homes TN, réfléchit à ce qu'elle changerait dans le fonctionnement de son organisation, elle répond, "Nous n'avons pas fait de collecte de fonds avant d'ouvrir, mais j'aurais aimé le faire. Son expérience est commune aux fondateurs qui attendent que leur site web soit "prêt" pour lancer des campagnes, sans se rendre compte qu'ils ratent de précieuses occasions d'engager les sympathisants dès le début.
Au lieu de cela, vous pouvez créer un formulaire de don gratuit et partager rapidement le lien avec les donateurs pour commencer la collecte de fonds. Lorsque (ou si) vous déciderez de créer un site web à l'avenir, cela ne fera que renforcer l'élan que vous avez déjà pris.
L'une des principales raisons pour lesquelles les organisations à but non lucratif s'inquiètent de la conception d'un site web ou d'une image de marque avant de lancer une page de don est l'opinion de leurs donateurs. Il est facile de supposer que les donateurs veulent voir un site web entièrement fonctionnel avant de faire un don à une cause.
S'il est vrai qu'il est essentiel de se renseigner en ligne sur votre organisation pour établir des relations avec les donateurs, cela ne signifie pas pour autant que ces derniers ne feront pas de dons sans site Web. Les personnes charitables d'aujourd'hui ne recherchent pas la perfection, et il est beaucoup plus simple que vous ne le pensez d'entrer en contact avec elles.
Selon le rapport 2025 de Zeffy sur les tendances en matière de comportement des donateurs, les principaux éléments recherchés par les donateurs sont les suivants :
Heureusement, vous pouvez réaliser tout cela à partir d'un générateur de pages de dons gratuit qui vous permet de raconter votre histoire et d'ajouter des touches personnelles que les donateurs verront sur la même page que celle où ils effectueront leur don.
Parfois, les vidéos ou les photos brutes et réelles que vous prenez sur votre téléphone, ou un message venant du cœur qui n'est pas parfaitement soigné, attirent davantage l'attention des donateurs qui essaient de se faire une idée de qui vous êtes. Au-delà de l'aspect visuel et de la conception, les donateurs souhaitent que l'impact de leur don soit clair et qu'il soit facile de faire un don quand et où ils le souhaitent.
Vous vous demandez toujours comment organiser une collecte de fonds sans site web ? Voici trois moyens simples et éprouvés de collecter des dons sans toucher à une seule ligne de code ni engager un concepteur de site web.
Ces options sont faciles à mettre en place, ne coûtent rien et créent une expérience professionnelle et digne de confiance pour les donateurs. Plongeons dans l'aventure !
Zeffy propose des formulaires de dons 100% gratuits (parmi de nombreuses autres campagnes et outils de dons en ligne pour les organisations à but non lucratif ! Cela signifie qu'en moins d'une heure, vous pouvez avoir un lien professionnel à partager avec les donateurs à partir de n'importe quel canal en ligne ou en personne par le biais d'un simple code QR.
Au-delà de l'aspect et de la convivialité de votre formulaire de don, les donateurs veulent savoir quelle part de leur argent va à la cause, et il est donc essentiel de prêter attention aux frais pour gagner leur confiance. Nous avons constaté que 82 % des donateurs sont plus enclins à donner lorsque 100 % de leur don va directement à l'organisation.
C'est là que Zeffy fait une grande différence. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy
Si vous êtes déjà présent sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok, vous avez tout ce qu'il faut pour collecter des fonds sans site web. Votre bio, vos histoires, vos posts et votre engagement en ligne sont un excellent moyen de mettre en avant votre cause, de raconter votre histoire et d'inciter à l'action.
Lorsque les sympathisants sont déjà émus ou inspirés par vos messages, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un lien pour faire un don à partir de leur téléphone ou d'un autre appareil.
Comment utiliser les médias sociaux pour obtenir des dons :
Conseil de pro :
Les formulaires de don de Zeffy comprennent des boutons de partage social pour aider les donateurs à passer le mot. Une fois que les donateurs ont fait leur don, vous pouvez encourager les personnes qui vous suivent à partager leur don avec leur communauté en ligne afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes.
Il se peut que vous interagissiez davantage avec vos donateurs au fur et à mesure que vous développez votre présence en ligne. Cela reste un excellent moyen de collecter des fonds et vous n'aurez pas à collecter d'argent liquide ou de chèques lorsque votre formulaire de don sera prêt à l'emploi.
Un code QR intégré, comme celui que vous obtenez avec les formulaires de Zeffy, peut être imprimé sur n'importe quoi. Les gens peuvent le scanner avec leur téléphone et se rendre immédiatement sur votre page de don pour faire un don. Vous pouvez également ajouter ce lien ou ce code QR sur une carte de visite au lieu d'un site web officiel, afin que les gens puissent revenir plus tard pour faire un don.
Quelques idées pour placer les codes QR :
Vous pouvez également associer vos dons par code QR à l'application gratuite de Zeffy, Tap-to-Pay, qui transforme votre téléphone en point de vente pour collecter les paiements en personne.
YWCA Lethbridge vend des billets d'événements grâce aux fonctions de code QR de Zeffy pour faciliter l'accès à ses formulaires de dons sur les tables, dans les courriels, sur les affiches et sur les panneaux d'affichage. La composante en personne de la collecte de fonds et les formulaires simples de Zeffy ont permis de collecter 23 792 $ et d'économiser 1 189 $ en frais après le passage d'Eventbrite.
Zeffy a été conçu pour les nouvelles organisations à but non lucratif en pleine croissance. Si vous ne disposez pas d'une équipe complète, d'un budget de conception ou du temps nécessaire pour savoir par où commencer pour assembler des logiciels compliqués, vous ne devriez pas avoir à sacrifier les dons.
Lorsque vous disposez d'outils qui comprennent réellement les besoins d'un collecteur de fonds à court d'argent, vous pouvez vous développer à votre propre rythme et consacrer plus de temps et d'énergie au travail qui est au cœur de votre mission.
Si vous disposez des bases suivantes, la collecte de dons sans site web est un jeu d'enfant.
Les transactions de collecte de fonds effectuées par le biais d'appareils mobiles ont augmenté de 50 % l'année dernière. Les gens arrivent généralement sur un formulaire de don à partir des médias sociaux ou des codes QR. Si votre page est optimisée pour les mobiles, vous êtes dans la meilleure position pour convertir ce trafic en dons pour votre cause.
Les formulaires de don de Zeffy vous déchargent de l'optimisation mobile et sont faciles à naviguer sur n'importe quel appareil par défaut. Nous vous couvrons depuis le remplissage des informations jusqu'au paiement via des applications mobiles comme Apple Pay ou Google Pay, de sorte que vos donateurs restent sur la page jusqu'à ce que leur transaction soit terminée.
L'aspect le plus frustrant de la création d'un site web peut être de se rendre compte qu'il faut rassembler un grand nombre d'outils pour que le processus de donation fonctionne. Lorsque le temps et l'argent manquent, cela peut arrêter les organisations à but non lucratif dans leur élan.
L'avantage d'utiliser une plateforme de collecte de fonds est que, que vous utilisiez un simple formulaire de don, que vous vendiez des marchandises en ligne ou que vous organisiez un événement complet, tout fonctionne ensemble. Vos donateurs bénéficient d'une présentation cohérente lorsqu'ils donnent de diverses manières, et vous pouvez suivre et gérer l'ensemble à partir d'un tableau de bord unique.
Zeffy n'est pas seulement un endroit où collecter de l'argent - il gère tout ce pour quoi vous auriez normalement besoin de quatre ou cinq outils, sans logiciel tiers ni mise à niveau coûteuse vers un plan "pro".
L'utilisation d'un formulaire de don avant, pendant ou à la place du processus de création de votre site web ne vous coûtera rien et ne vous obligera pas à repartir de zéro si vous souhaitez diriger les donateurs vers votre domaine principal. En fait, vous pouvez intégrer votre formulaire de don Zeffy directement dans votre site web le moment venu et utiliser le même processus de collecte de fonds que celui auquel vous êtes habitué.
Un aperçu de l'utilisation de votre formulaire de don avec un site web :
Vous avez besoin d'un site web pour votre association, mais vous manquez de temps ou de budget ? Explorez les meilleurs constructeurs de sites web et découvrez comment Zeffy aide les organisations à but non lucratif à commencer à collecter des fonds sans avoir besoin de site web.
Nouvelle association ? Commencez par une page Facebook avant d'investir dans un site web. C'est gratuit, adapté aux téléphones portables et cela vous permet d'engager immédiatement les sympathisants.