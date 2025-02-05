Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Démarrer la présence en ligne de votre organisation à but non lucratif : Pourquoi Facebook d'abord est une bonne chose
Comment créer une association à but non lucratif

Démarrer la présence en ligne de votre organisation à but non lucratif : Pourquoi Facebook d'abord est une bonne chose

5 février 2025

En tant que nouvelle organisation à but non lucratif, vous pouvez vous sentir obligé de créer immédiatement un site web. Cependant, commencer par une page Facebook bien gérée est souvent plus intelligent et plus efficace. Voici votre guide complet pour établir une présence professionnelle en ligne sur Facebook.

Pourquoi Facebook d'abord ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici pourquoi Facebook est votre meilleur point de départ :

Remarque : bien qu'un site web soit utile à long terme, il peut attendre que vous disposiez de plus de contenu et de ressources et que vous en ayez clairement besoin.‍

Configurer votre page pour qu'elle soit un succès

‍Elémentsessentiels

Votre page a besoin de ces éléments clés :

Photo de profil :

Photo de couverture :

À propos de la section :

‍Exemple:[Nom de l'organisation] se consacre à [énoncé clair de la mission].

Fondé en [année], nous [impact spécifique].

Rejoignez-nous dans [appel à l'action].

‍CriticalFeatures to Activate

Votre premier mois de contenu

‍Semaine1 : Introduction

Poste 1 : Message de bienvenue présentant votre mission

‍"Bienvenue à [Nom de l'organisation] ! Nous sommes ici pour [énoncé de mission]. Suivez notre page pour nous rejoindre dans [impact spécifique]."‍

Poste 2 : L'histoire du fondateur

"Voici pourquoi nous avons créé [Nom de l'organisation]..." (Inclure une photo personnelle)

‍Semaine2 : Impact Focus

Semaine 3 : En coulisses

Semaine 4 : L'engagement communautaire

Un mélange de contenus qui fonctionne

Respectez ce ratio de contenu :

Calendrier de détachement

‍Fréquence

Calendrier

Renforcer l'engagement

‍Do:

Ne le faites pas :

Mesurer le succès

‍Suivreces indicateurs clés :

Aller de l'avant

‍Au fur et à mesure quevotre présence se développe :

N'oubliez pas : votre page Facebook est souvent le premier point de contact pour les sympathisants potentiels. Veillez à ce qu'elle soit active, attrayante et axée sur votre mission. Il est plus important d'avoir une présence active et engageante dans les médias sociaux qu'un site web statique dans les premiers temps.

Un site web peut être créé plus tard, lorsque vous avez une présence sociale établie et des besoins supplémentaires clairs.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Michel Ferry

Continuez à lire :

Guides sur les organisations à but non lucratif
Votre guide complet de Facebook pour les organisations à but non lucratif en 2024

Découvrez les avantages de l'utilisation de Facebook pour les organisations à but non lucratif, les meilleurs outils de collecte de fonds et les meilleures pratiques. Apprenez à maîtriser les médias sociaux pour obtenir plus de soutiens.

En savoir plus
Guides sur les organisations à but non lucratif
Comment réussir une collecte de fonds sur Facebook en 2024

Apprenez à créer une collecte de fonds sur Facebook pour votre organisation à but non lucratif en 3 étapes simples. Explorez les avantages et les défis liés à l'obtention de dons sur Facebook.

En savoir plus
Webinaires
Webinaire - Collecte de fonds en ligne : Comment collecter le plus d'argent possible sur votre site web, les médias sociaux et plus encore

Assistez à un webinaire gratuit sur la collecte de fonds en ligne via le site web de votre association, les médias sociaux et la stratégie d'envoi de courriels. Apprenez des trucs et astuces concrets pour atteindre plus de donateurs et collecter plus d'argent pour votre cause.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.