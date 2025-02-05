En tant que nouvelle organisation à but non lucratif, vous pouvez vous sentir obligé de créer immédiatement un site web. Cependant, commencer par une page Facebook bien gérée est souvent plus intelligent et plus efficace. Voici votre guide complet pour établir une présence professionnelle en ligne sur Facebook.

Pourquoi Facebook d'abord ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici pourquoi Facebook est votre meilleur point de départ :

Mise en place et maintenance gratuites

Fonctionnalités communautaires intégrées

Partage facile du contenu

Convivialité mobile par défaut

Engagement immédiat du public

Familiers pour la plupart des utilisateurs

Remarque : bien qu'un site web soit utile à long terme, il peut attendre que vous disposiez de plus de contenu et de ressources et que vous en ayez clairement besoin.‍

Configurer votre page pour qu'elle soit un succès

‍Elémentsessentiels

Votre page a besoin de ces éléments clés :

Photo de profil :

Utiliser votre logo

Soyez simples et clairs

Doit être agréable à regarder en petite taille

Cohérence entre les plates-formes

Photo de couverture :

Montrez votre mission en action

Image de haute qualité

Composition claire et nette

Mise à jour saisonnière ou par campagne

À propos de la section :

‍Exemple:[Nom de l'organisation] se consacre à [énoncé clair de la mission].

Fondé en [année], nous [impact spécifique].

Rejoignez-nous dans [appel à l'action].

‍CriticalFeatures to Activate

Bouton "Donate" (lié à votre campagne Zeffy) - apprendre à le mettre en place

Coordonnées complètes

Informations sur le lieu de travail (le cas échéant)

Heures d'ouverture (le cas échéant)

Paramètres de réponse aux messages

Votre premier mois de contenu

‍Semaine1 : Introduction

Poste 1 : Message de bienvenue présentant votre mission

‍"Bienvenue à [Nom de l'organisation] ! Nous sommes ici pour [énoncé de mission]. Suivez notre page pour nous rejoindre dans [impact spécifique]."‍

Poste 2 : L'histoire du fondateur

‍"Voici pourquoi nous avons créé [Nom de l'organisation]..." (Inclure une photo personnelle)

‍Semaine2 : Impact Focus

Partagez vos objectifs

Afficher des exemples précis

Inclure les premières réussites

Bénéficiaires de l'article (avec autorisation)

Semaine 3 : En coulisses

Présentation des équipes

Opérations quotidiennes

Activités de préparation

Moments de volontariat

Semaine 4 : L'engagement communautaire

Coup de projecteur sur les donateurs

Messages de remerciement

Mise à jour de l'état d'avancement

Appel à la participation

Un mélange de contenus qui fonctionne

Respectez ce ratio de contenu :

40% d'histoires d'impact

30% de mises à jour de la campagne

20 % Contenu éducatif

10% Appels à l'action directs

Calendrier de détachement

‍Fréquence

Commencez par 2 à 3 articles de qualité par semaine :

Une mise à jour importante

Une histoire d'impact

Un poste d'engagement communautaire

Calendrier

Tester différentes heures d'affichage

Contrôler les schémas d'engagement

Maintenir un calendrier cohérent

Ajuster en fonction des résultats

Renforcer l'engagement

‍Do:

Répondre aux commentaires dans les 24 heures

Remercier publiquement les sympathisants

Poser des questions dans les messages

Partager les histoires des supporters

Encourager les conversations

Ne le faites pas :

Promouvoir à outrance

Poster sans but

Ignorer les commentaires

Partager du contenu non pertinent

Publier des mises à jour trop longues

Mesurer le succès

‍Suivreces indicateurs clés :

Augmentation du nombre de followers sur la page

Taux d'engagement des messages

Portée des mises à jour

Clics sur le bouton de don

Aller de l'avant

‍Au fur et à mesure quevotre présence se développe :

Augmenter la fréquence des publications

Élargir les types de contenu

Créer des fonctionnalités pour les volontaires

Développer les pages de l'événement

Pensez aux groupes Facebook

N'oubliez pas : votre page Facebook est souvent le premier point de contact pour les sympathisants potentiels. Veillez à ce qu'elle soit active, attrayante et axée sur votre mission. Il est plus important d'avoir une présence active et engageante dans les médias sociaux qu'un site web statique dans les premiers temps.

Un site web peut être créé plus tard, lorsque vous avez une présence sociale établie et des besoins supplémentaires clairs.