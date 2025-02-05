En tant que nouvelle organisation à but non lucratif, vous pouvez vous sentir obligé de créer immédiatement un site web. Cependant, commencer par une page Facebook bien gérée est souvent plus intelligent et plus efficace. Voici votre guide complet pour établir une présence professionnelle en ligne sur Facebook.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici pourquoi Facebook est votre meilleur point de départ :
Remarque : bien qu'un site web soit utile à long terme, il peut attendre que vous disposiez de plus de contenu et de ressources et que vous en ayez clairement besoin.
Votre page a besoin de ces éléments clés :
Exemple:[Nom de l'organisation] se consacre à [énoncé clair de la mission].
Fondé en [année], nous [impact spécifique].
Rejoignez-nous dans [appel à l'action].
"Bienvenue à [Nom de l'organisation] ! Nous sommes ici pour [énoncé de mission]. Suivez notre page pour nous rejoindre dans [impact spécifique]."
"Voici pourquoi nous avons créé [Nom de l'organisation]..." (Inclure une photo personnelle)
N'oubliez pas : votre page Facebook est souvent le premier point de contact pour les sympathisants potentiels. Veillez à ce qu'elle soit active, attrayante et axée sur votre mission. Il est plus important d'avoir une présence active et engageante dans les médias sociaux qu'un site web statique dans les premiers temps.
Un site web peut être créé plus tard, lorsque vous avez une présence sociale établie et des besoins supplémentaires clairs.
