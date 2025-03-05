Comment Zeffy peut être gratuit ?
Webinar - 5 tendances en matière de dons que toutes les organisations à but non lucratif devraient connaître pour collecter plus d'argent en 2025
Webinaires

Webinar - 5 tendances en matière de dons que toutes les organisations à but non lucratif devraient connaître pour collecter plus d'argent en 2025

5 mars 2025

Passer à l'étape suivante de la réussite en matière de collecte de fonds

L'année 2025 est une période passionnante pour les organisations à but non lucratif, car de nouveaux moyens d'interaction, de connexion et de création de communautés ouvrent de nouvelles perspectives en matière de collecte de fonds. Pourtant, de nombreuses organisations à but non lucratif ont encore du mal à créer une expérience transparente et conviviale pour les donateurs, afin de maximiser les contributions. 

Alors que la technologie et le comportement des donateurs évoluent, les organisations qui prennent le temps de s'informer et de s'adapter à ces changements peuvent débloquer un plus grand potentiel de don. Connaître les tendances en matière de dons qui marqueront l'année 2025 est une chose, les appliquer à votre organisation en est une autre. 

Notre dernier webinaire vous aide à faire les deux. Nous examinerons cinq grandes tendances en matière de dons que toutes les organisations à but non lucratif devraient connaître et nous offrirons des conseils pratiques pour les intégrer dans votre approche de la collecte de fonds.

Le webinaire complet ayant permis d'apprendre beaucoup de choses, nous avons rassemblé quelques-uns de nos extraits préférés ci-dessous pour vous donner un aperçu de chaque tendance abordée.


Vous voulez vous plonger directement dans le webinaire ?
Regardez-le maintenant.

Les 5 tendances qui façonnent les dons aux organisations à but non lucratif

Passer de l'optimisation mobile à la convivialité mobile

Les données de Zeffy montrent que 70 % des dons proviennent désormais d'appareils mobiles. C'est l'occasion pour les organisations à but non lucratif de s'assurer que l'expérience de don sur n'importe quel appareil est universellement transparente afin de ne pas laisser d'argent sur la table. 

Moins de clics signifient plus de dons effectués et une plus grande probabilité que les donateurs reviennent pour donner à nouveau.

Les portefeuilles numériques et les dons sans friction sont en plein essor

De plus en plus de donateurs préfèrent la commodité d'Apple Pay, Google Pay et PayPal à la saisie manuelle des détails de leur carte. Nous vous montrerons comment l'ajout de portefeuilles numériques (et le choix d'un partenaire technologique offrant un paiement rapide) peut augmenter les conversions et réduire les abandons de dons.

En savoir plus sur la collecte de fonds par téléphone portable avec text-to-give.

Pourquoi les dons récurrents sont-ils l'avenir de la collecte de fonds ?

Entre 2018 et 2022, l'organisation à but non lucratif moyenne a vu ses donateurs récurrents augmenter de 127 %. Cela change la donne pour la collecte de fonds durable. 

Comprendre la psychologie qui sous-tend les dons mensuels peut aider les organisations à but non lucratif à encourager les donateurs à s'engager à long terme en leur montrant un impact réel.

Consultez le guide d'expert sur les dons récurrents pour approfondir votre stratégie.

Comment la narration guidée par les données permet de multiplier les dons par 4

Les donateurs veulent savoir que leur argent fait la différence, mais les déclarations vagues ne vous rendront pas service. C'est le moment de revenir sur les moyens d'encadrer votre mission avec des données précises et quantifiées sur l'impact (par exemple, "1 dollar permet à deux personnes d'avoir de l'eau potable pendant un an") et d'inspirer la générosité.

Les chiffres et les éléments visuels peuvent aider votre association à rester en tête de liste et encourager les donateurs à donner plus souvent.

Découvrez comment les organisations à but non lucratif peuvent réussir à raconter des histoires en 2025.

IA et personnalisation : Le secret pour engager plus de donateurs

L'IA est là pour rester, et 80 % des organisations à but non lucratif pensent qu'elle pourrait transformer leur travail. Il s'agit de savoir où et comment faire travailler l'IA pour vous tout en préservant votre authenticité.

Des outils comme ChatGPT aident les organisations à but non lucratif à élaborer des messages centrés sur les donateurs, à affiner les demandes de dons et à maintenir la cohérence de la marque sans sacrifier la touche humaine.

Profitez de nos conseils pour obtenir de meilleures réponses aux questions de ChatGPT.

A propos de votre hôte

Ce webinaire est une conversation interactive menée par Tanya Cripotos, Customer Success Manager chez Zeffy. Tanya fait partie de la communauté de Zeffy, dont l'objectif est d'aider les organisations à but non lucratif à prospérer grâce à des ressources gratuites et des conseils de pro pour maîtriser notre plateforme de collecte de fonds 100% gratuite.

Commencez à regarder : 5 tendances en matière de dons que toutes les organisations à but non lucratif devraient connaître pour collecter davantage de fonds en 2025

Rédigé par
Jessica Woloszyn

Webinaires
Webinaire - Maximiser la collecte de fonds lors de vos événements caritatifs avec Zeffy.

Découvrez les secrets pour maximiser votre collecte de fonds avec Zeffy ! Explorez nos dernières fonctionnalités de billetterie, nos stratégies promotionnelles, nos techniques de fidélisation des donateurs, et bien plus encore. Découvrez pourquoi Zeffy est la seule plateforme de billetterie 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

En savoir plus
Webinaires
Webinaire - Collecte de fonds en ligne : Comment collecter le plus d'argent possible sur votre site web, les médias sociaux et plus encore

Assistez à un webinaire gratuit sur la collecte de fonds en ligne via le site web de votre association, les médias sociaux et la stratégie d'envoi de courriels. Apprenez des trucs et astuces concrets pour atteindre plus de donateurs et collecter plus d'argent pour votre cause.

En savoir plus

