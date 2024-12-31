La collecte de fonds numérique est devenue essentielle au succès des organisations à but non lucratif, les dons mensuels représentant désormais 28 % de l'ensemble des dons en ligne. Le passage des dons uniques aux dons récurrents est le signe d'un changement fondamental dans le comportement et les préférences des donateurs.

Les donateurs attendent des expériences mobiles transparentes, un engagement personnalisé et une transparence totale sur leur impact. Les organisations à but non lucratif qui s'adaptent à ces attentes en constante évolution peuvent renforcer leurs relations avec les donateurs et s'assurer un financement durable.

Dans ce guide, nous explorerons cinq tendances fortes qui façonneront les dons en ligne en 2025 et proposerons des stratégies pratiques pour améliorer votre collecte de fonds numérique et renforcer les liens avec les donateurs.

Table des matières

5 tendances clés à surveiller en matière de dons en ligne

3 technologies émergentes dans la collecte de fonds en ligne

L'augmentation des attentes des donateurs en 2025

7 bonnes pratiques pour les organisations à but non lucratif qui s'adaptent aux tendances de 2025

Dernières réflexions sur les tendances des dons en ligne pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur les tendances en matière de dons en ligne

5 tendances clés à surveiller en matière de dons en ligne

1. Augmentation des dons par téléphone portable

Les dons mobiles modifient la manière dont les organisations à but non lucratif collectent des fonds, car de plus en plus de donateurs utilisent leurs téléphones et leurs tablettes pour faire des dons. Les statistiques sur la collecte de fonds en ligne montrent que 51 % des visiteurs de sites web d'organisations à but non lucratif utilisent des appareils mobiles, ce qui souligne la nécessité d'avoir un site adapté aux mobiles.

Selon Nonprofit Source, les campagnes de dons par SMS sont une méthode de collecte de fonds intéressante, les donateurs en ligne contribuant en moyenne à hauteur de 107 dollars par don. Ce chiffre dépasse la moyenne des dons par crowdfunding (66 $), mais il est légèrement inférieur à la moyenne des dons uniques en ligne (121 $) et nettement inférieur à la moyenne des dons récurrents (288 $ par an).

En fait, de nombreux donateurs trouvent des organisations caritatives par le biais de leur téléphone, ce qui souligne l'importance de l'optimisation mobile pour les dons de charité.

Des informations exploitables :

Optimiser les pages de dons pour les mobiles avec un texte clair et un défilement minimal pour une expérience transparente.

Ajoutez des boutons d'appel à l'action grands et gras qui rendent les dons rapides et faciles.

Simplifier les formulaires de dons en réduisant les champs au minimum, ce qui accélère le processus.

Garantir des temps de chargement rapides pour maintenir l'intérêt des donateurs et réduire le risque d'abandon.

Les formulaires de don 100% gratuits et optimisés pour les mobiles de Zeffy garantissent une expérience de don transparente, augmentant les taux de conversion des donateurs jusqu'à 50% au-dessus de la moyenne du secteur. Grâce à des fonctionnalités simples, ils dépassent le taux habituel de 15 %, même sur mobile, où les autres taux chutent à 9 %.

2. Croissance des programmes de dons récurrents

Les programmes de dons mensuels génèrent aujourd'hui 42 % de revenus en plus que les dons uniques, avec une contribution annuelle moyenne de 326 $ par donateur. Cette source de revenus prévisible aide les organisations à but non lucratif à planifier des projets à long terme et à maintenir un financement constant de leurs programmes tout au long de l'année.

‍

Des informations exploitables :

Faites en sorte que les options de dons récurrents soient faciles à trouver sur votre page, avec des choix clairs pour des dons mensuels, trimestriels ou annuels.

Proposer des montants de dons prédéfinis ainsi que des options personnalisées pour répondre aux différentes préférences des donateurs.

Automatiser les messages de remerciement et les mises à jour pour que les donateurs récurrents se sentent valorisés et appréciés.

Partager des histoires et des mises à jour avec les donateurs récurrents pour montrer comment leur soutien fait une réelle différence.

3. L'IA et la personnalisation dans l'engagement des donateurs

L'IA transforme la collecte de fonds à but non lucratif en permettant un engagement hyperpersonnalisé des donateurs. Elle offre des outils qui vont au-delà des méthodes traditionnelles, en analysant le comportement des donateurs et en adaptant la communication aux intérêts de chacun. Ces avancées permettent de fidéliser les donateurs, de renforcer les relations et d'augmenter les revenus en ligne.

‍

L'IA peut prédire quand les donateurs sont susceptibles de donner à nouveau, ce qui aide les organisations à but non lucratif à créer des campagnes ciblées. Elle identifie les zones à fort impact sur les sites web, comme les pages de dons, et envoie en temps voulu des rapports d'impact personnalisés qui montrent aux donateurs comment leurs contributions correspondent à leurs valeurs.

L'automatisation permet de rationaliser la communication en générant des messages de remerciement et des invitations adaptés à chaque donateur.

Des informations exploitables :

Utiliser l'IA pour catégoriser les donateurs en fonction de leur comportement et de leurs préférences pour une communication plus ciblée.

Personnaliser les pages et les courriels de dons en fonction de l'historique des dons et des préférences du donateur afin qu'il se sente valorisé.

Intégrer des chatbots pilotés par l'IA pour répondre instantanément aux questions des donateurs et améliorer l'engagement.

4. Les médias sociaux dans la collecte de fonds

Les médias sociaux modifient la collecte de fonds des organisations à but non lucratif en leur permettant de mener des campagnes ciblées et d'établir des liens en temps réel avec leurs sympathisants. Les plateformes telles que Facebook, Instagram et Twitter facilitent les dons, 21 % d'entre eux provenant directement de ces sites.

Les organisations à but non lucratif dépensent également plus d'argent en publicité pour atteindre un plus grand nombre de personnes - 34 % d'entre ellesutilisent des promotions payantes.

Les médias sociaux ne servent pas seulement à faire des dons, ils encouragent aussi les gens à agir, par exemple en participant à des événements, en s'inscrivant comme bénévoles et en défendant des causes.

Des informations exploitables :

Mettre en place des boutons de dons sur Facebook et ajouter des liens de dons dans les Stories Instagram pour faciliter les dons.

Partager les mises à jour des événements et les opportunités de volontariat sur les plateformes sociales afin de stimuler la participation.

Suivez l'engagement pour savoir quels messages fonctionnent le mieux, puis adaptez votre contenu pour continuer à susciter l'adhésion.

5. Partenariats avec des influenceurs dans le domaine de la collecte de fonds

Les influenceurs offrent aux organisations à but non lucratif un moyen unique d'atteindre de nouveaux sympathisants en associant authenticité et large portée. Leur capacité à partager des histoires personnelles ou à montrer les coulisses permet de rendre les campagnes plus accessibles et plus attrayantes.

Par exemple, un influenceur spécialisé dans le fitness pourrait partager son expérience en participant à une course caritative, tandis qu'un défenseur de l'environnement pourrait mettre en avant les efforts de reforestation qu'il soutient.

Les influenceurs sont des personnes de confiance qui aident les organisations à but non lucratif à établir un lien plus fort avec les publics qui apprécient l'authenticité. En choisissant des influenceurs en phase avec votre mission, vous vous assurez que vos campagnes sont authentiques et qu'elles ont un impact durable.

Des informations exploitables :

Travaillez avec des influenceurs qui résonnent véritablement avec vous pour un meilleur engagement.

Co-créer des campagnes où les influenceurs montrent leur engagement en organisant des flux en direct ou en partageant des témoignages sincères sur l'impact de votre mission.

Alignez la vision de votre association sur les messages des influenceurs en partageant des objectifs de campagne clairs et en mettant l'accent sur des valeurs communes.

6. Privilégier les plateformes de collecte de fonds qui offrent la transparence

Les donateurs apprécient de savoir exactement comment leur argent est utilisé, et les plateformes qui éliminent ou réduisent les frais renforcent la confiance en garantissant que les contributions soutiennent directement les missions des organisations à but non lucratif.

La transparence des associations contribue à renforcer les relations avec leurs donateurs, en leur montrant que leurs dons ont un impact réel. En soulignant cette clarté dans vos messages, vous encouragez les donateurs à donner en toute confiance et vous les fidélisez à long terme.

Des informations exploitables :

Communiquez clairement sur votre page de don comment les contributions sont utilisées.

Partager des exemples concrets ou des histoires de réussite sur la façon dont leurs dons financent directement des programmes ou créent des résultats mesurables.

Explorez les plateformes 100% gratuites comme Zeffy, qui fonctionnent sans frais de plateforme ou de transaction, ce qui permet à toutes les ressources d'aller directement au soutien de votre mission.

3 technologies émergentes dans la collecte de fonds en ligne

1. Les chatbots d'IA et la communication automatisée avec les donateurs

Les chatbots d'IA fournissent des réponses instantanées aux questions courantes des donateurs et les guident tout au long du processus de don, et ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces assistants automatisés aident les organisations à but non lucratif à maintenir un soutien cohérent aux donateurs tout en réduisant la charge de travail de leurs équipes.

2. Expériences de réalité virtuelle et augmentée pour l'engagement

La réalité virtuelle et augmentée (VR et AR) rapproche les donateurs en ligne de la mission.

<iframe width= "560" height= "315" src= "https://www.youtube.com/embed/nlVIsVfWwS4?si=Ubb2sfg3uvjTDeCV" title= "YouTube video player" frameborder= "0" allow= "accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy= "strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Par exemple, charity : water utilise la RV pour faire visiter à ses sympathisants des projets d'eau potable, leur permettant ainsi de voir l'impact de première main.

La réalité augmentée offre des expériences interactives, telles que le balayage d'un prospectus pour voir des vidéos sur les étapes d'un projet ou l'écoute d'histoires racontées directement par les personnes touchées. Ces technologies renforcent les liens avec les donateurs en les associant à la cause.

3. La technologie blockchain pour la transparence des dons

La blockchain transforme la transparence des dons en assurant un suivi sécurisé de chaque transaction.

La fondation BitGive, par exemple, utilise la blockchain pour montrer aux donateurs comment leurs fonds sont dépensés, depuis le don jusqu'à l'impact. Les organisations à but non lucratif qui utilisent la blockchain donnent confiance aux donateurs, qui savent que leurs contributions vont directement à des projets spécifiques.

L'augmentation des attentes des donateurs en 2025

En 2025, les donateurs attendent plus qu'un simple SMS de remerciement. Ils veulent voir comment leurs dons apportent un réel changement, comme le financement de l'éducation ou l'approvisionnement en eau potable.

Avec les nouvelles technologies, les donateurs s'attendent également à des processus de don faciles, à des mises à jour instantanées et à des histoires qui résonnent. Pour maintenir l'engagement et l'enthousiasme des donateurs, les organisations à but non lucratif doivent fournir des rapports d'impact clairs, des plateformes simples et une communication personnalisée.

Demande de transparence et de rapports d'impact

Aujourd'hui, les donateurs veulent savoir exactement comment leur argent fait la différence. Les organisations à but non lucratif prennent les devants en fournissant des rapports d'impact clairs. Par exemple, charity : water partage des photos, des mises à jour et des coordonnées GPS afin que les donateurs puissent suivre leurs contributions en temps réel. Cette transparence renforce la confiance des donateurs, qui se sentent ainsi assurés que leurs dons ont un impact réel.

Des processus de donation simplifiés et rapides

Un processus de don rapide et facile est indispensable, car les donateurs s'attendent à donner en un minimum de clics. Les organisations à but non lucratif réagissent en rationalisant les pages de dons, en ajoutant des fonctions telles que le don en un clic et en permettant aux donateurs d'enregistrer leurs informations de paiement.

Des expériences de don engageantes et interactives

Les expériences interactives rendent les dons plus mémorables. Les organisations à but non lucratif ajoutent des compteurs de dons en direct, des vidéos de remerciement et des mises à jour sur l'utilisation des dons.

Montrez des mises à jour en temps réel sur la façon dont les dons sont utilisés, car cela permet aux donateurs de se sentir plus proches et les encourage à renouveler leurs dons. En répondant à ces attentes, les organisations à but non lucratif peuvent renforcer leurs relations et obtenir davantage de soutien.

7 bonnes pratiques pour les organisations à but non lucratif qui s'adaptent aux tendances de 2025

1. Donner la priorité à une stratégie de dons axée sur le mobile

Avec l'augmentation des dons par mobile, l'optimisation de vos formulaires de don n'est plus facultative. Veillez à ce qu'ils soient simples, ne comportent que les champs essentiels et des boutons clairs pour guider les donateurs.

Proposer des options de paiement rapide comme Apple Pay ou Google Pay aide les donateurs à effectuer leurs dons rapidement. Veillez à ce que vos formulaires fonctionnent sur plusieurs appareils. Faciliter les dons sur les appareils mobiles stimule l'engagement et augmente les contributions.

2. Améliorer la fidélisation des donateurs grâce à la personnalisation

La personnalisation permet de tisser des liens solides avec les donateurs et de leur donner le sentiment d'être appréciés à leur juste valeur. Les organisations à but non lucratif peuvent personnaliser leurs messages en fonction de l'historique des dons et des intérêts de chaque donateur.

Le fait de s'adresser aux donateurs par leur nom, de reconnaître leurs contributions antérieures et de partager des histoires d'impact pertinentes maintient leur engagement. Les messages de remerciement personnalisés fidélisent les donateurs et les encouragent à renouveler leurs dons et à entretenir des relations à long terme.

3. Utiliser les données pour une sensibilisation plus intelligente

Les données permettent aux organisations à but non lucratif de mieux comprendre leurs donateurs et de communiquer plus efficacement. Les associations peuvent analyser les chiffres de la collecte de fonds pour voir quelles campagnes fonctionnent, identifier celles qui ne fonctionnent pas et ajuster leur stratégie pour obtenir de meilleurs résultats.

Segmentez les donateurs en fonction de leurs habitudes de don, de leur localisation ou de leurs centres d'intérêt afin d'envoyer des messages hyper-spécifiques qui s'adressent à chaque groupe. Cette approche ciblée stimule l'engagement et augmente les dons.

4. Utiliser des courriels automatisés pour maintenir l'intérêt des donateurs

Les séquences d'e-mails automatisées sont un moyen efficace de rester en contact avec les donateurs après leur don. Envoyez immédiatement un courriel de remerciement, car cela témoigne de leur reconnaissance et les conforte dans leur décision de soutenir votre cause.

Les courriels de suivi contenant des mises à jour ou des récits d'impact renforcent la confiance et la fidélité, encourageant les donateurs à donner à nouveau. Adaptez les courriels en fonction du montant ou de la fréquence des dons. Cette approche personnalisée montre aux donateurs que leur soutien fait la différence et les transforme en partenaires à long terme.

5. Suivi du trafic sur le site web pour stimuler l'engagement et les dons

Le suivi du trafic sur un site web aide les organisations à but non lucratif à comprendre comment les visiteurs utilisent leur site. En analysant les endroits où les visiteurs passent le plus de temps, vous pouvez voir quelles sont les pages qui retiennent l'attention ou celles qui ont besoin d'être améliorées.

Des données telles que le nombre de pages vues, le temps passé sur la page et le taux de rebond montrent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Utilisez ces informations pour adapter votre contenu et vous assurer qu'il guide les visiteurs vers les pages de dons. Lorsque votre site correspond aux intérêts des visiteurs, le processus de don est simplifié et les contributions augmentent.

6. Accroître les dons grâce à un programme d'abondement

Les programmes de dons jumelés peuvent doubler chaque don, ce qui donne aux donateurs l'impression que leur impact est plus important. Cependant, de nombreux donateurs ne savent peut-être pas que leur employeur propose des dons équivalents, c'est pourquoi il est essentiel de promouvoir ces possibilités.

Mentionnez les dons jumelés sur les formulaires de don et dans les courriels de remerciement afin de rappeler aux donateurs de vérifier si leur entreprise y participe. Cette simple mesure permet d'obtenir des fonds supplémentaires, d'augmenter le montant total des dons et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté.

7. Optimisez votre page de don pour un impact maximal

Tester la mise en page des pages de dons permet de trouver la conception qui génère le plus de dons. Des changements simples comme l'emplacement des boutons, la longueur du formulaire et la vitesse de la page peuvent faire une grande différence. Les tests A/B vous permettent de comparer les conceptions afin de déterminer celle qui génère le plus de dons.

En outre, de petites améliorations, comme le raccourcissement des formulaires ou l'accélération des temps de chargement, peuvent contribuer à augmenter les dons. Une page fluide et facile à parcourir rend les dons plus rapides et plus faciles, ce qui accroît le soutien à votre mission.

Dernières réflexions sur les tendances des dons en ligne pour les organisations à but non lucratif

En restant à l'avant-garde des tendances en matière de dons en ligne, les organisations à but non lucratif peuvent se rapprocher des donateurs d'aujourd'hui qui sont à l'affût des nouvelles technologies.

Des pages de dons adaptées aux mobiles, des messages personnalisés et des rapports d'impact clairs contribuent à maintenir l'engagement des donateurs et les encouragent à donner à nouveau. L'utilisation d'outils tels que l'IA et les plateformes à frais zéro permet d'augmenter les contributions et de renforcer la confiance des donateurs en garantissant que leurs dons soutiennent directement la cause.

La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy offre aux organisations à but non lucratif un moyen de collecter des dons sans frais, ce qui permet à chaque dollar d'être utilisé pour faire la différence.

FAQ sur les tendances en matière de dons en ligne

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles augmenter leurs revenus grâce aux dons mensuels ? Les dons mensuels permettent aux organisations à but non lucratif de bénéficier d'un revenu régulier. Pour augmenter les revenus, offrez aux donateurs des options flexibles, en leur permettant de choisir des paiements mensuels, trimestriels ou annuels. Faites en sorte que le processus d'inscription soit simple et rapide. Maintenez l'engagement des donateurs mensuels en leur communiquant des mises à jour et en leur montrant comment leurs dons ont un impact durable.

Pourquoi l'analyse du trafic sur les sites web est-elle essentielle pour la collecte de fonds des organisations à but non lucratif ? Le suivi du trafic sur un site web aide les organisations à but non lucratif à comprendre le comportement des visiteurs. L'analyse des pages les plus populaires montre quel contenu retient l'attention. Cela permet aux organisations caritatives de guider les utilisateurs vers les pages de dons. Grâce à ces informations, elles peuvent améliorer la mise en page et les appels à l'action, ce qui permet d'augmenter le nombre de dons en ligne.

Quels sont les avantages des programmes de dons jumelés pour les organisations à but non lucratif ? Les programmes de dons jumelés offrent aux organisations à but non lucratif une occasion unique de doubler les dons tout en tirant parti de la responsabilité sociale des entreprises. Ces programmes attirent davantage de dons en permettant aux donateurs de maximiser leur impact. La promotion des dons jumelés sur les pages de dons et dans les courriels de suivi permet de sensibiliser les gens. Cela permet également aux organisations à but non lucratif d'obtenir des fonds supplémentaires grâce aux contributions des entreprises.