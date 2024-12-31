La collecte de fonds numérique est devenue essentielle au succès des organisations à but non lucratif, les dons mensuels représentant désormais 28 % de l'ensemble des dons en ligne. Le passage des dons uniques aux dons récurrents est le signe d'un changement fondamental dans le comportement et les préférences des donateurs.
Les donateurs attendent des expériences mobiles transparentes, un engagement personnalisé et une transparence totale sur leur impact. Les organisations à but non lucratif qui s'adaptent à ces attentes en constante évolution peuvent renforcer leurs relations avec les donateurs et s'assurer un financement durable.
Dans ce guide, nous explorerons cinq tendances fortes qui façonneront les dons en ligne en 2025 et proposerons des stratégies pratiques pour améliorer votre collecte de fonds numérique et renforcer les liens avec les donateurs.
Table des matières
5 tendances clés à surveiller en matière de dons en ligne
3 technologies émergentes dans la collecte de fonds en ligne
L'augmentation des attentes des donateurs en 2025
7 bonnes pratiques pour les organisations à but non lucratif qui s'adaptent aux tendances de 2025
Dernières réflexions sur les tendances des dons en ligne pour les organisations à but non lucratif
FAQ sur les tendances en matière de dons en ligne
Les dons mobiles modifient la manière dont les organisations à but non lucratif collectent des fonds, car de plus en plus de donateurs utilisent leurs téléphones et leurs tablettes pour faire des dons. Les statistiques sur la collecte de fonds en ligne montrent que 51 % des visiteurs de sites web d'organisations à but non lucratif utilisent des appareils mobiles, ce qui souligne la nécessité d'avoir un site adapté aux mobiles.
Selon Nonprofit Source, les campagnes de dons par SMS sont une méthode de collecte de fonds intéressante, les donateurs en ligne contribuant en moyenne à hauteur de 107 dollars par don. Ce chiffre dépasse la moyenne des dons par crowdfunding (66 $), mais il est légèrement inférieur à la moyenne des dons uniques en ligne (121 $) et nettement inférieur à la moyenne des dons récurrents (288 $ par an).
En fait, de nombreux donateurs trouvent des organisations caritatives par le biais de leur téléphone, ce qui souligne l'importance de l'optimisation mobile pour les dons de charité.
Les formulaires de don 100% gratuits et optimisés pour les mobiles de Zeffy garantissent une expérience de don transparente, augmentant les taux de conversion des donateurs jusqu'à 50% au-dessus de la moyenne du secteur. Grâce à des fonctionnalités simples, ils dépassent le taux habituel de 15 %, même sur mobile, où les autres taux chutent à 9 %.
Les programmes de dons mensuels génèrent aujourd'hui 42 % de revenus en plus que les dons uniques, avec une contribution annuelle moyenne de 326 $ par donateur. Cette source de revenus prévisible aide les organisations à but non lucratif à planifier des projets à long terme et à maintenir un financement constant de leurs programmes tout au long de l'année.
L'IA transforme la collecte de fonds à but non lucratif en permettant un engagement hyperpersonnalisé des donateurs. Elle offre des outils qui vont au-delà des méthodes traditionnelles, en analysant le comportement des donateurs et en adaptant la communication aux intérêts de chacun. Ces avancées permettent de fidéliser les donateurs, de renforcer les relations et d'augmenter les revenus en ligne.
L'IA peut prédire quand les donateurs sont susceptibles de donner à nouveau, ce qui aide les organisations à but non lucratif à créer des campagnes ciblées. Elle identifie les zones à fort impact sur les sites web, comme les pages de dons, et envoie en temps voulu des rapports d'impact personnalisés qui montrent aux donateurs comment leurs contributions correspondent à leurs valeurs.
L'automatisation permet de rationaliser la communication en générant des messages de remerciement et des invitations adaptés à chaque donateur.
Les médias sociaux modifient la collecte de fonds des organisations à but non lucratif en leur permettant de mener des campagnes ciblées et d'établir des liens en temps réel avec leurs sympathisants. Les plateformes telles que Facebook, Instagram et Twitter facilitent les dons, 21 % d'entre eux provenant directement de ces sites.
Les organisations à but non lucratif dépensent également plus d'argent en publicité pour atteindre un plus grand nombre de personnes - 34 % d'entre ellesutilisent des promotions payantes.
Les médias sociaux ne servent pas seulement à faire des dons, ils encouragent aussi les gens à agir, par exemple en participant à des événements, en s'inscrivant comme bénévoles et en défendant des causes.
Les influenceurs offrent aux organisations à but non lucratif un moyen unique d'atteindre de nouveaux sympathisants en associant authenticité et large portée. Leur capacité à partager des histoires personnelles ou à montrer les coulisses permet de rendre les campagnes plus accessibles et plus attrayantes.
Par exemple, un influenceur spécialisé dans le fitness pourrait partager son expérience en participant à une course caritative, tandis qu'un défenseur de l'environnement pourrait mettre en avant les efforts de reforestation qu'il soutient.
Les influenceurs sont des personnes de confiance qui aident les organisations à but non lucratif à établir un lien plus fort avec les publics qui apprécient l'authenticité. En choisissant des influenceurs en phase avec votre mission, vous vous assurez que vos campagnes sont authentiques et qu'elles ont un impact durable.
Les donateurs apprécient de savoir exactement comment leur argent est utilisé, et les plateformes qui éliminent ou réduisent les frais renforcent la confiance en garantissant que les contributions soutiennent directement les missions des organisations à but non lucratif.
La transparence des associations contribue à renforcer les relations avec leurs donateurs, en leur montrant que leurs dons ont un impact réel. En soulignant cette clarté dans vos messages, vous encouragez les donateurs à donner en toute confiance et vous les fidélisez à long terme.
Les chatbots d'IA fournissent des réponses instantanées aux questions courantes des donateurs et les guident tout au long du processus de don, et ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces assistants automatisés aident les organisations à but non lucratif à maintenir un soutien cohérent aux donateurs tout en réduisant la charge de travail de leurs équipes.
La réalité virtuelle et augmentée (VR et AR) rapproche les donateurs en ligne de la mission.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nlVIsVfWwS4?si=Ubb2sfg3uvjTDeCV" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
Par exemple, charity : water utilise la RV pour faire visiter à ses sympathisants des projets d'eau potable, leur permettant ainsi de voir l'impact de première main.
La réalité augmentée offre des expériences interactives, telles que le balayage d'un prospectus pour voir des vidéos sur les étapes d'un projet ou l'écoute d'histoires racontées directement par les personnes touchées. Ces technologies renforcent les liens avec les donateurs en les associant à la cause.
La blockchain transforme la transparence des dons en assurant un suivi sécurisé de chaque transaction.
La fondation BitGive, par exemple, utilise la blockchain pour montrer aux donateurs comment leurs fonds sont dépensés, depuis le don jusqu'à l'impact. Les organisations à but non lucratif qui utilisent la blockchain donnent confiance aux donateurs, qui savent que leurs contributions vont directement à des projets spécifiques.
En 2025, les donateurs attendent plus qu'un simple SMS de remerciement. Ils veulent voir comment leurs dons apportent un réel changement, comme le financement de l'éducation ou l'approvisionnement en eau potable.
Avec les nouvelles technologies, les donateurs s'attendent également à des processus de don faciles, à des mises à jour instantanées et à des histoires qui résonnent. Pour maintenir l'engagement et l'enthousiasme des donateurs, les organisations à but non lucratif doivent fournir des rapports d'impact clairs, des plateformes simples et une communication personnalisée.
Aujourd'hui, les donateurs veulent savoir exactement comment leur argent fait la différence. Les organisations à but non lucratif prennent les devants en fournissant des rapports d'impact clairs. Par exemple, charity : water partage des photos, des mises à jour et des coordonnées GPS afin que les donateurs puissent suivre leurs contributions en temps réel. Cette transparence renforce la confiance des donateurs, qui se sentent ainsi assurés que leurs dons ont un impact réel.
Un processus de don rapide et facile est indispensable, car les donateurs s'attendent à donner en un minimum de clics. Les organisations à but non lucratif réagissent en rationalisant les pages de dons, en ajoutant des fonctions telles que le don en un clic et en permettant aux donateurs d'enregistrer leurs informations de paiement.
Les expériences interactives rendent les dons plus mémorables. Les organisations à but non lucratif ajoutent des compteurs de dons en direct, des vidéos de remerciement et des mises à jour sur l'utilisation des dons.
Montrez des mises à jour en temps réel sur la façon dont les dons sont utilisés, car cela permet aux donateurs de se sentir plus proches et les encourage à renouveler leurs dons. En répondant à ces attentes, les organisations à but non lucratif peuvent renforcer leurs relations et obtenir davantage de soutien.
Avec l'augmentation des dons par mobile, l'optimisation de vos formulaires de don n'est plus facultative. Veillez à ce qu'ils soient simples, ne comportent que les champs essentiels et des boutons clairs pour guider les donateurs.
Proposer des options de paiement rapide comme Apple Pay ou Google Pay aide les donateurs à effectuer leurs dons rapidement. Veillez à ce que vos formulaires fonctionnent sur plusieurs appareils. Faciliter les dons sur les appareils mobiles stimule l'engagement et augmente les contributions.
La personnalisation permet de tisser des liens solides avec les donateurs et de leur donner le sentiment d'être appréciés à leur juste valeur. Les organisations à but non lucratif peuvent personnaliser leurs messages en fonction de l'historique des dons et des intérêts de chaque donateur.
Le fait de s'adresser aux donateurs par leur nom, de reconnaître leurs contributions antérieures et de partager des histoires d'impact pertinentes maintient leur engagement. Les messages de remerciement personnalisés fidélisent les donateurs et les encouragent à renouveler leurs dons et à entretenir des relations à long terme.
Les données permettent aux organisations à but non lucratif de mieux comprendre leurs donateurs et de communiquer plus efficacement. Les associations peuvent analyser les chiffres de la collecte de fonds pour voir quelles campagnes fonctionnent, identifier celles qui ne fonctionnent pas et ajuster leur stratégie pour obtenir de meilleurs résultats.
Segmentez les donateurs en fonction de leurs habitudes de don, de leur localisation ou de leurs centres d'intérêt afin d'envoyer des messages hyper-spécifiques qui s'adressent à chaque groupe. Cette approche ciblée stimule l'engagement et augmente les dons.
Les séquences d'e-mails automatisées sont un moyen efficace de rester en contact avec les donateurs après leur don. Envoyez immédiatement un courriel de remerciement, car cela témoigne de leur reconnaissance et les conforte dans leur décision de soutenir votre cause.
Les courriels de suivi contenant des mises à jour ou des récits d'impact renforcent la confiance et la fidélité, encourageant les donateurs à donner à nouveau. Adaptez les courriels en fonction du montant ou de la fréquence des dons. Cette approche personnalisée montre aux donateurs que leur soutien fait la différence et les transforme en partenaires à long terme.
Le suivi du trafic sur un site web aide les organisations à but non lucratif à comprendre comment les visiteurs utilisent leur site. En analysant les endroits où les visiteurs passent le plus de temps, vous pouvez voir quelles sont les pages qui retiennent l'attention ou celles qui ont besoin d'être améliorées.
Des données telles que le nombre de pages vues, le temps passé sur la page et le taux de rebond montrent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Utilisez ces informations pour adapter votre contenu et vous assurer qu'il guide les visiteurs vers les pages de dons. Lorsque votre site correspond aux intérêts des visiteurs, le processus de don est simplifié et les contributions augmentent.
Les programmes de dons jumelés peuvent doubler chaque don, ce qui donne aux donateurs l'impression que leur impact est plus important. Cependant, de nombreux donateurs ne savent peut-être pas que leur employeur propose des dons équivalents, c'est pourquoi il est essentiel de promouvoir ces possibilités.
Mentionnez les dons jumelés sur les formulaires de don et dans les courriels de remerciement afin de rappeler aux donateurs de vérifier si leur entreprise y participe. Cette simple mesure permet d'obtenir des fonds supplémentaires, d'augmenter le montant total des dons et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté.
Tester la mise en page des pages de dons permet de trouver la conception qui génère le plus de dons. Des changements simples comme l'emplacement des boutons, la longueur du formulaire et la vitesse de la page peuvent faire une grande différence. Les tests A/B vous permettent de comparer les conceptions afin de déterminer celle qui génère le plus de dons.
En outre, de petites améliorations, comme le raccourcissement des formulaires ou l'accélération des temps de chargement, peuvent contribuer à augmenter les dons. Une page fluide et facile à parcourir rend les dons plus rapides et plus faciles, ce qui accroît le soutien à votre mission.
En restant à l'avant-garde des tendances en matière de dons en ligne, les organisations à but non lucratif peuvent se rapprocher des donateurs d'aujourd'hui qui sont à l'affût des nouvelles technologies.
Des pages de dons adaptées aux mobiles, des messages personnalisés et des rapports d'impact clairs contribuent à maintenir l'engagement des donateurs et les encouragent à donner à nouveau. L'utilisation d'outils tels que l'IA et les plateformes à frais zéro permet d'augmenter les contributions et de renforcer la confiance des donateurs en garantissant que leurs dons soutiennent directement la cause.
La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy offre aux organisations à but non lucratif un moyen de collecter des dons sans frais, ce qui permet à chaque dollar d'être utilisé pour faire la différence.
Vous voulez apporter plus de fonds à votre cause gratuitement ? Découvrez comment accepter des dons en ligne en 7 étapes, et profitez de nos meilleurs conseils et outils.
Vous cherchez des idées de collecte de fonds en ligne efficaces sans dépendre d'événements en personne ? Voici deux idées de collecte de fonds en ligne pour commencer.
Assistez à un webinaire gratuit sur la collecte de fonds en ligne via le site web de votre association, les médias sociaux et la stratégie d'envoi de courriels. Apprenez des trucs et astuces concrets pour atteindre plus de donateurs et collecter plus d'argent pour votre cause.