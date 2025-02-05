Le recrutement des membres du conseil d'administration peut s'avérer difficile pour les organisations à but non lucratif, qui ne savent pas toujours où chercher et comment distinguer les candidats de qualité de ceux qui sont moins en phase avec leur mission. Nous avons rassemblé ci-dessous nos meilleurs conseils pour trouver des personnes possédant l'expertise, la passion et l'engagement nécessaires.

Recruter le premier conseil d'administration de votre organisation

Il se peut que vous commenciez à constituer votre conseil d'administration ou que vous passiez d'une équipe consultative à un conseil plus formel. Dans un cas comme dans l'autre, il vous faudra recruter des personnes qui s'alignent bien en tant qu'individus avec leur expertise unique et qui collaborent bien avec le groupe que vous mettez en place pour parvenir à des décisions et à des choix stratégiques efficaces.

Commençons par un récapitulatif de ce qui fait la qualité d'un membre de conseil d'administration.

Que fait un membre du conseil d'administration ?

Un membre du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif joue un rôle essentiel dans la gestion de l'organisation.

Les principales tâches des membres de conseils d'administration d'organisations à but non lucratif sont les suivantes

Superviser la mission, la santé financière et la conformité juridique

Orienter la stratégie et la prise de décision

Affectation efficace des ressources

Agir en tant qu'ambassadeurs de votre association (relations, expertise, réseautage, promotion de la collecte de fonds)

Veiller à ce que les opérations soient menées dans le meilleur intérêt des parties prenantes et de la communauté

Organisation de réunions du conseil d'administration

Des compétences solides pour les membres du conseil d'administration

Réflexion stratégique

Sens financier

Collecte de fonds et mise en réseau

Gouvernance et leadership

Communication et collaboration

Qui doit être responsable du recrutement des membres du conseil d'administration ?

En fin de compte, le recrutement des membres du conseil d'administration doit être approuvé par la direction(directeur exécutif, fondateur, directeur de la philanthropie ou PDG), mais cela ne signifie pas que d'autres personnes ne peuvent pas aider en cours de route. De nombreuses organisations estiment qu'il est utile d'impliquer activement les membres du conseil d'administration, les entreprises partenaires ou les membres de l'équipe ayant une expertise dans les statuts et les finances de l'organisation à but non lucratif.

Voyons comment vous et votre équipe pouvez faire exploser le processus de recrutement des membres du conseil d'administration.

10 façons de trouver des membres pour le conseil d'administration de votre association

Que vous vous y attaquiez seul, pour la première fois, ou avec toute une équipe pour vous soutenir, ces stratégies efficaces pour trouver les membres parfaits du conseil d'administration vous mettront sur la voie de la réussite.

1. Recruter à partir de votre vivier de bénévoles existant

Vos bénévoles sont des personnes qui connaissent votre association comme leur poche et qui ont déjà fait preuve de leur passion et de leur volonté d'aider sans rémunération. De nombreux membres de votre groupe de bénévoles peuvent être désireux de s'impliquer davantage et d'apporter leur expertise professionnelle dans des domaines qui peuvent être utiles à votre conseil d'administration.

Vos bénévoles peuvent également être une source de référence digne de confiance pour vous mettre en contact avec des personnes de leur réseau professionnel qui seraient des candidats idéaux.

2. Faites partie des réseaux de vos donateurs

Tout comme vos bénévoles, les donateurs s'investissent dans votre réussite et ont probablement leurs propres relations. Plus vous vous concentrerez sur l'engagement et l'établissement de relations avec vos sympathisants, plus vous aurez de chances de trouver parmi eux les membres du conseil d'administration qui vous suivront ou ceux qu'ils recommanderont vivement.

N'oubliez pas que vous n'avez pas nécessairement besoin d'annoncer que vous recrutez des membres du conseil d'administration, mais il peut être utile de préciser qu'il s'agit d'un objectif permanent afin que votre communauté sache qu'elle peut vous contacter.

3. Recueillir les nominations des membres actuels du conseil d'administration

Les membres actuels de votre conseil d'administration ou de votre équipe consultative sont les mieux placés pour savoir qui pourrait compléter le groupe existant. Cette cohésion et cette adhésion peuvent vous aider à faire passer des entretiens à de nouveaux membres potentiels, avec une plus grande probabilité qu'ils complètent la force de votre conseil.

4. Recherchez des membres qui représentent votre objectif

Lorsque vous réfléchissez à la raison d'être de votre association, vous pouvez trouver des membres du conseil d'administration qui représentent cette raison d'être afin de réduire votre recherche. Par exemple, cherchez quelqu'un qui a vaincu une maladie que votre cause soutient, un expert en construction ou en immobilier pour les initiatives de logement, ou un défenseur d'une question centrale à votre mission.

5. Diffuser l'information en ligne

Consultez le site web de votre association, les bulletins d'information et les canaux de médias sociaux pour partager les opportunités de recrutement de membres du conseil d'administration en faisant preuve de transparence quant aux qualifications et aux attentes. En faisant connaître votre recherche en ligne, vous permettez également aux membres de votre communauté de partager, de reposter ou de faire suivre la nouvelle à d'autres personnes en quelques secondes.

6. Participer à d'importantes activités de réseautage pour les membres du conseil d'administration

En organisant des ateliers, des événements, des conférences et des cours de développement du conseil d'administration pour vos membres actuels, vous gagnez sur tous les tableaux : vous augmentez leurs compétences et vous créez des réseaux avec des candidats potentiels. Les personnes avides de développement professionnel peuvent être des personnes extraordinaires avec lesquelles établir des liens, et les membres actuels de votre conseil d'administration peuvent les présenter à votre organisation à but non lucratif.

7. Désigner un site web pour le recrutement des membres du conseil d'administration

Que vous partagiez vos opportunités de conseil d'administration en ligne ou que vous contactiez les gens par courrier électronique, une page web dédiée vous aidera à rationaliser le processus de candidature. Vous pouvez créer une page de candidature formelle pour obtenir des informations de base qui vous permettront de déterminer qui contacter pour les étapes suivantes, ou un formulaire d'intérêt moins formel pour permettre à quiconque de se renseigner facilement.

8. Utiliser des outils de recherche interactifs

Les bases de données et les outils de recherche en ligne peuvent être un moyen facile de trouver des membres de conseil d'administration. BoardSource et VolunteerMatch sont deux exemples de sites conçus pour mettre en relation les organisations à but non lucratif avec des candidats potentiels qui souhaitent déjà s'impliquer.

9. Exploiter les jeunes talents

Bien que l'expérience soit précieuse, il peut être utile de diversifier les membres de votre conseil d'administration. Vous pourriez faire appel à des jeunes talents qui ont des idées fraîches, de nouvelles perspectives et une passion pour le changement social. Il peut également être plus facile de recruter des étudiants ou des jeunes diplômés désireux de s'impliquer et d'apprendre tout ce qu'ils peuvent.

10. Partager un appel personnel à l'action

Le meilleur moyen de trouver des personnes en phase avec votre mission et votre objectif est de les présenter de la manière la plus personnelle possible. Envisagez d'enregistrer une vidéo de dirigeants d'organisations à but non lucratif ou de rédiger un appel plus personnel à l'intention des membres du conseil d'administration, qui explique le "pourquoi" de tout cela et s'adressera à ceux qui se voient déjà donner vie à votre vision au quotidien.

Dernières réflexions sur le recrutement de membres de conseils d'administration d'organisations à but non lucratif

Le succès à long terme d'une organisation à but non lucratif dépend d'un conseil d'administration fort et stratégique qui travaille en collaboration dans l'intérêt de votre organisation et de ses parties prenantes. Soyez patient dans votre recherche et appuyez-vous sur ceux qui vous ont soutenu pour trouver les membres du conseil en qui vous pouvez avoir confiance pour faire avancer votre mission.

FAQs : Comment trouver des membres du conseil d'administration ?

Comment trouver les membres du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif ? Vous pouvez trouver des membres du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif en effectuant une recherche rapide sur des plateformes telles que LinkedIn, BoardSource ou d'autres canaux de médias sociaux, ainsi que par l'intermédiaire de votre réseau. L'ajout du terme "membre du conseil d'administration" à votre recherche peut vous aider à identifier les personnes qui ont déjà occupé ces fonctions pour d'autres organisations à but non lucratif et qui pourraient être prêtes à essayer quelque chose de nouveau.

Où cherchez-vous les membres du conseil d'administration ? Il existe plusieurs endroits où vous pouvez rechercher des membres qualifiés de conseils d'administration d'organisations à but non lucratif. Voici quelques-uns de nos sites préférés : Votre vivier de bénévoles Réseaux de donateurs Recommandations des membres actuels du conseil d'administration Canaux en ligne Événements de mise en réseau Plateformes de recherche

