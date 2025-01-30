‍

Les Américains se sentent de plus en plus submergés par les demandes de dons et la fatigue des collecteurs de fonds devient une préoccupation croissante. Ce phénomène, dû aux pressions économiques et à l'évolution de la dynamique sociale, modifie la façon dont les gens abordent les dons de charité. En analysant les comportements, les préférences et les défis des donateurs, cette étude révèle comment les organisations à but non lucratif peuvent adapter leurs stratégies afin de renforcer les liens avec les donateurs.

‍

Principaux enseignements

70 % des Américains ont fait l'expérience de la "fatigue du don", se sentant dépassés après une moyenne de 4 demandes en un mois.

Près d'un Américain sur cinq fait des dons à des œuvres de bienfaisance, soit environ 2 000 dollars au cours de l'année écoulée.

Près d'un Américain sur cinq a renoncé à des dépenses personnelles ou les a reportées pour faire un don à une œuvre de bienfaisance.

L'inflation a eu un impact sur la capacité de don de 70 % des Américains, les obligeant à réduire leurs contributions de près de 50 %.

4 Américains sur 5 seraient plus enclins à faire des dons s'ils voyaient exactement comment leur argent est utilisé.

3 Américains sur 5 font des dons par culpabilité ou pression sociale ; 1 sur 2 se sent jugé pour avoir refusé.

‍

Les conséquences cachées de la lassitude à l'égard des dons

Cette section examine ce que les Américains pensent des demandes fréquentes de collecte de fonds, les méthodes qu'ils jugent les plus intrusives et la manière dont l'âge peut influencer ces expériences.

‍

La lassitude à l'égard des dons - le sentiment de stress causé par les demandes de dons répétées - a touché 70 % des Américains. D'un point de vue générationnel, ce sont les membres de la génération X et les milléniaux qui sont les plus susceptibles de rencontrer ce problème, avec 73 % dans chaque groupe. En moyenne, la plupart des Américains se sont sentis dépassés après quatre demandes de dons en un mois.

Certaines méthodes de sollicitation accentuent le malaise : 84 % des personnes interrogées jugent les demandes sur les médias sociaux intrusives, suivies par 73 % qui citent les appels téléphoniques. Les messages textuels et les demandes en personne dérangent 55 % des personnes interrogées. Les Américains pensent que les messages automatiques de don à la caisse et les fenêtres publicitaires sur les sites web sont moins intrusifs, avec respectivement 37 % et 27 % d'entre eux qui se disent gênés. La génération Z (50 %) considère les demandes de dons en personne comme les plus intrusives.

Les générations plus âgées - 47 % des baby-boomers, 37 % des membres de la génération X et 40 % des milléniaux - estiment que les demandes de dons sur Facebook sont celles qui provoquent le plus de lassitude. En revanche, les membres de la génération Z étaient les plus enclins à penser de la sorte pour les messages d'incitation au don sur YouTube (32 %).

‍

Les pressions sociales derrière le don

Les gens donnent souvent pour des raisons qui vont au-delà de la générosité, des facteurs tels que la culpabilité, la pression du travail et les attentes de la société influençant leurs contributions.

Près d'un Américain sur cinq fait des dons à des œuvres caritatives, soit environ 2 000 dollars au cours de l'année écoulée. Cependant, beaucoup ne sont pas seulement motivés par la générosité - 3 sur 5 ont admis que leur principale motivation était la culpabilité ou la pression sociale. Les milléniaux (63 %), la génération Z (62 %) et la génération X (61 %) sont les plus touchés par ces pressions, tandis que les baby-boomers (42 %) sont moins susceptibles de s'y sentir contraints.

La dynamique du lieu de travail influe également sur les comportements en matière de dons : 2 Américains sur 5 ont déclaré avoir fait des dons en raison de la politique du lieu de travail, par exemple sous la pression d'un patron ou d'un collecteur de fonds de l'équipe. Les relations personnelles ont également une influence déterminante : 2 Américains sur 5 se sentent poussés à donner après avoir vu un ami le faire. Près d'un Américain sur quatre a fait un don dans le seul but d'impressionner les autres ou d'obtenir l'approbation sociale de ses pairs.

La pression ne s'arrête pas là. La moitié des Américains ont déclaré s'être sentis jugés ou humiliés pour avoir refusé des demandes de dons, et 1 sur 5 a même menti pour éviter l'embarras. Près de 2 personnes sur 5 craignent que le fait de dire "non" à une demande de don ait des répercussions négatives sur leurs relations personnelles.

Les facteurs financiers, comme l'inflation, compliquent encore la capacité des Américains à donner. La hausse des coûts a contraint 70 % d'entre eux à réduire leurs contributions de près de la moitié, la génération X étant la plus touchée (75 %). Près d'un Américain sur cinq a même renoncé à des dépenses personnelles ou les a reportées pour donner la priorité aux dons, ce qui montre les sacrifices que certains sont prêts à faire pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur.

‍

Qu'est-ce qui pousse les Américains à donner ?

Il est essentiel de comprendre les motivations et les préférences des donateurs pour élaborer des stratégies efficaces de collecte de fonds. Voici ce qui encourage les Américains à faire des dons et comment les différentes générations abordent le don, depuis les méthodes préférées jusqu'aux mises à jour qu'elles apprécient.

Les préférences en matière de dons varient selon les générations. Les baby-boomers ont tendance à privilégier les dons en personne, tandis que la génération Z préfère la commodité des dons en ligne. En outre, 95 % des Américains préfèrent faire des contributions uniques plutôt que des dons mensuels récurrents. Un quart des Américains ont également déclaré qu'ils seraient plus enclins à faire des dons si les organisations à but non lucratif offraient des options de paiement modernes telles que les crypto-monnaies ou les applications mobiles.

Les motivations des donateurs mêlent souvent des facteurs émotionnels et pratiques. Un lien personnel avec la cause a inspiré 51 % des donateurs américains, tandis que 42 % ont été influencés par des preuves claires de l'impact, telles que des histoires ou des données convaincantes. La transparence reste cruciale, 4 Américains sur 5 déclarant qu'ils seraient plus enclins à donner s'ils pouvaient voir exactement comment leur argent est utilisé.

L'urgence est un autre facteur clé, puisque 40 % des répondants ont été motivés par des appels d'urgence tels que les secours en cas de catastrophe. La réputation de l'association (32 %) et les objectifs spécifiques de collecte de fonds (28 %) ont également joué un rôle, mais avec moins de poids.

Des différences générationnelles sont également apparues dans les préférences en matière de communication. Les milléniaux sont les moins enclins à vouloir des mises à jour de la part des organisations à but non lucratif, avec seulement 16 % d'entre eux exprimant leur intérêt. En revanche, près de 30 % des membres de la génération Z préfèrent recevoir des mises à jour mensuelles de la part des organisations qu'ils soutiennent, ce qui montre que les jeunes Américains souhaitent de plus en plus s'engager et faire preuve de transparence.

‍

Des stratégies plus intelligentes pour lutter contre la lassitude des donateurs

Nos conclusions révèlent l'importance d'un engagement réfléchi pour établir des relations durables avec les donateurs. Les Américains sont toujours désireux de soutenir les causes qui leur tiennent à cœur, mais les organisations à but non lucratif doivent aborder la collecte de fonds avec plus de sensibilité. En adoptant des pratiques transparentes, en offrant des options de paiement flexibles et en personnalisant la communication pour répondre aux préférences des donateurs, les organisations à but non lucratif peuvent réduire la lassitude et renforcer la confiance. Grâce à ces stratégies, les organisations peuvent créer des liens authentiques et susciter une générosité à long terme.

‍

Méthodologie

Pour cette étude, nous avons interrogé 1 000 Américains afin de découvrir les racines et les ramifications de la "fatigue du don". L'âge moyen des personnes interrogées était de 40 ans ; 51 % étaient des hommes et 49 % des femmes. D'un point de vue générationnel, 8 % étaient des baby-boomers, 25 % des membres de la génération X, 50 % des milléniaux et 17 % des membres de la génération Z.

‍

À propos de Zeffy

Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de changer le monde, et ce gratuitement. Fondée par François et Thibaut en tant que plateforme de mise en relation de bénévoles, Zeffy est devenue la seule solution de collecte de fonds et de gestion des donateurs qui ne facture pas un centime aux organisations à but non lucratif.

En sept ans, Zeffy a aidé plus de 50 000 organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada à collecter plus de 800 millions de dollars, ce qui leur a permis d'économiser 40 millions de dollars en frais. Convaincu que la générosité doit être accessible à tous, Zeffy propose des outils intuitifs pour gérer les dons, les événements et les campagnes.

Certifiée B Corporation, Zeffy soutient plus de 200 000 campagnes de collecte de fonds et s'engage à aider les organisations à but non lucratif à prospérer sans coûts supplémentaires.

‍

Déclaration d'usage loyal

Vous pouvez utiliser les résultats de cette étude, à condition d'en mentionner la source et de fournir un lien vers le contenu original.