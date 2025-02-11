Qu'est-ce qui rend une ville vraiment généreuse ? Est-ce la fréquence des dons de ses habitants, l'argent qu'ils donnent ou le nombre d'organisations qui suscitent le changement ? Aux États-Unis, la générosité prend de nombreuses formes, allant du don de temps et d'argent à la création d'espaces où la communauté et le soutien se développent.

Cet article présente les résultats de notre dernière étude, qui classe les villes les plus généreuses du pays. Basée sur des données relatives à des catégories clés (pourcentage de résidents qui font des dons, associations à but non lucratif enregistrées, recherches d'œuvres de bienfaisance et centres de dons), cette étude montre où la générosité des Américains brille le plus. Découvrez les villes qui excellent dans les différents aspects de la philanthropie et ce qui les distingue.

‍

Principaux enseignements

Sur la base de son classement toutes catégories confondues, Orlando, en Floride, est la ville la plus généreuse des États-Unis, suivie de Jersey City, dans le New Jersey, et de Saint-Louis, dans le Missouri.

C'est à Buffalo, dans l'État de New York, que l'on trouve le pourcentage le plus élevé de résidents ayant déclaré des dons de bienfaisance dans leur déclaration de revenus pour 2021 : 37,1%.

C'est à Orlando, en Floride, que l'on trouve le plus grand nombre d'associations enregistrées par habitant : 483.

Les habitants de Seattle, dans l'État de Washington, sont ceux qui ont effectué le plus grand nombre de recherches sur les œuvres caritatives par habitant en 2024 : 681,7.

Jersey City, New Jersey, a le plus grand nombre de centres de don par habitant : 111,5.

‍

Les villes américaines les plus charitables

La générosité s'épanouit dans tout le pays, mais nous avons examiné plus particulièrement les 100 villes américaines les plus peuplées dans le cadre de cette étude. Vous trouverez ci-dessous un classement de 75 de ces villes pour montrer celles qui se distinguent en tant que centres de dons caritatifs et de soutien à la communauté.

‍

Orlando, en Floride, est la ville la plus généreuse des États-Unis, suivie de Jersey City, dans le New Jersey, et de Saint-Louis, dans le Missouri. Ce classement général a été établi sur la base de données relatives au pourcentage de résidents ayant déclaré des dons de bienfaisance dans leur déclaration de revenus, ainsi qu'au nombre d'organisations à but non lucratif enregistrées, de recherches en ligne liées à des œuvres de bienfaisance et de centres de dons par habitant.

‍

La générosité prend de multiples formes

La générosité se manifeste de différentes manières aux États-Unis, et d'autres villes se sont distinguées par leur contribution unique aux dons de bienfaisance. Voici les villes les plus performantes dans chacune de nos cinq catégories.

C'est à Buffalo, dans l'État de New York, que l'on trouve le pourcentage le plus élevé de résidents ayant déclaré des dons de bienfaisance dans leur déclaration de revenus pour 2021, avec 37,1 % de dons déclarés. Orlando, en Floride, se distingue par le plus grand nombre d'organismes à but non lucratif enregistrés pour 100 habitants, soit 483. Par ailleurs, c'est à Seattle, dans l'État de Washington, que l'on trouve le plus grand nombre de recherches d'organismes caritatifs par habitant (681,7) pour des termes liés aux dons tels que "organisme caritatif près de chez moi" et "comment faire un don" en 2024. Jersey City, dans le New Jersey, compte le plus grand nombre de centres de dons par habitant, selon Yelp (111,5).

‍

La générosité définit les villes américaines

Louis arrive en tête de notre classement général, mais les données révèlent que les villes les plus généreuses d'Amérique brillent chacune à leur manière. Qu'il s'agisse du taux élevé de dons déclarés aux impôts à Buffalo ou de la scène associative florissante d'Orlando, ces villes montrent que la générosité se décline sous de nombreuses formes. Ensemble, elles illustrent la façon dont les Américains font la différence dans leurs communautés, un don, une recherche ou une heure de bénévolat à la fois.

‍

Méthodologie

Pour cette étude, nous avons établi un méta-classement des villes les plus peuplées des États-Unis afin de comprendre quelles sont les villes les plus charitables et les plus généreuses. Pour chacune des 100 villes les plus peuplées, nous avons utilisé les paramètres suivants avec les pondérations correspondantes :

Pourcentage de résidents déclarant des contributions caritatives dans leur déclaration d'impôts en 2021 via IRS (35%)

Limitation : 2021 est la date la plus récente des données publiques disponibles de l'IRS.



Nombre d'associations enregistrées pour 100 000 habitants via NGOBase (25%)

Nombre de recherches d'œuvres de bienfaisance pour 100 000 habitants en 2024 via Google Search Trends (20 %)

Nombre de centres de dons et de banques alimentaires pour 100 000 habitants via Yelp (20%)

‍

Sur les 100 villes les plus peuplées, 75 disposaient de points de données pour tous les indicateurs.

‍

À propos de Zeffy

Zeffy permet aux organisations à but non lucratif de changer le monde, et ce gratuitement. Fondée par François et Thibaut en tant que plateforme de mise en relation de bénévoles, Zeffy est devenue la seule solution de collecte de fonds et de gestion des donateurs qui ne facture pas un centime aux organisations à but non lucratif.

En sept ans, Zeffy a aidé plus de 50 000 organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada à collecter plus de 800 millions de dollars, ce qui leur a permis d'économiser 40 millions de dollars en frais. Convaincu que la générosité doit être accessible à tous, Zeffy propose des outils intuitifs pour gérer les dons, les événements et les campagnes.

Certifiée B Corporation, Zeffy soutient plus de 200 000 campagnes de collecte de fonds et s'engage à aider les organisations à but non lucratif à prospérer sans coûts supplémentaires.

‍

Déclaration d'usage loyal

N'hésitez pas à faire référence à ces résultats pour une utilisation non commerciale, à condition d'indiquer un lien vers l'article original.