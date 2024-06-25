Les pompiers risquent quotidiennement leur vie pour protéger les communautés. De nombreux services d'incendie sont confrontés à des contraintes financières qui entravent leurs capacités. Les événements de collecte de fonds comblent cette lacune en fournissant des fonds essentiels pour l'équipement, la formation et les ressources.

Cet article explore 15 idées de collecte de fonds innovantes et attrayantes adaptées aux services d'incendie à but non lucratif en 2024. Qu'il s'agisse de classiques ou de nouveautés, ces idées s'adressent à tous les publics et garantissent la réussite de la campagne de collecte de fonds.

Nos idées préférées de collecte de fonds pour les services d'incendie à but non lucratif

Idées classiques de collecte de fonds pour les pompiers

1. Tombola en ligne

Organisez une tombola en ligne pour encourager les dons afin de soutenir le service de lutte contre les incendies et ses efforts héroïques. Les tombolas sont idéales parce qu'elles ne nécessitent pas beaucoup d'argent ni d'événement grandiose.

Réduisez les dépenses liées à l'organisation de l'événement grâce à une tombola virtuelle réussie. Il suffit de vendre des billets et de promouvoir la tombola en ligne. Vous pouvez fixer le prix des billets de tombola en fonction de la valeur du prix.

Veillez à souligner votre gratitude après la tombola et à mentionner comment leur contribution aidera le service de lutte contre les incendies et la sécurité de la communauté.

Voici notre guide complet sur l'organisation d'une tombola en ligne →

2. Tombola 50/50

Une tombola 50/50 est un moyen attrayant de collecter des fonds pour le service d'incendie local. Les supporters achètent des billets et ajoutent leur argent au pot. La moitié des dons va aux pompiers et l'autre moitié à l'heureux gagnant de la tombola.

Les pompiers peuvent interagir avec les participants et partager des histoires sur la façon dont les fonds soutiendront leurs efforts.

Organiser une tombola 50/50 en ligne est beaucoup plus facile avec Zeffy. Il génère automatiquement des tickets personnalisables, ce qui simplifie le processus de collecte de fonds.

3. Lavage de voitures

Organisez un lavage de voitures pour une collecte de fonds où les héros locaux peuvent offrir des services de lavage de voitures. Leur présence à l'événement et le fait de les voir donner de leur temps attirera plus de monde et ajoutera de la crédibilité.

Les pompiers peuvent porter leur équipement pendant qu'ils lavent les voitures, ajoutant ainsi une touche unique qui attire plus de participants. Trouvez un lieu approprié et une date d'événement qui convienne à la plupart des participants. Rassemblez les fournitures, recrutez des bénévoles et faites la promotion du lavage de voitures à l'aide de courriels, de dépliants et de canaux de médias sociaux.

Encouragez votre communauté, y compris le service d'incendie local, à faire connaître l'événement. Donnez des détails clairs et partagez la cause avec passion pour inciter les gens à contribuer.

S'il n'y a pas de frais directs pour le service de lavage de voitures, envisagez d'offrir un service de lavage de voitures gratuit aux stations et demandez-leur de faire un don au service des incendies.

4. Camp de formation à la lutte contre l'incendie

De nombreuses personnes rêvent de devenir pompiers, inspirées par leur bravoure et leur dévouement. Transformez cette aspiration en réalité en organisant une collecte de fonds unique pour un camp d'entraînement. Faites appel à des pompiers pour créer une expérience immersive qui donnera aux participants un aperçu de la profession.

Pour encourager la participation, envisagez d'offrir des prix à ceux qui terminent les défis d'entraînement. Cette compétition amicale encouragera davantage de personnes à participer et à soutenir votre cause.

Augmentez votre collecte de fonds en vendant des billets, des marchandises et des outils ou du matériel de sécurité incendie pendant l'événement.

5. Enchères silencieuses

Les ventes aux enchères silencieuses font partie des idées de collecte de fonds pour les pompiers les plus populaires et les plus éprouvées pour les organisations à but non lucratif. Rassemblez une équipe d'employés et de bénévoles pour organiser une vente aux enchères silencieuse.

Disposez d'une liste variée d'articles à vendre aux enchères afin de susciter l'intérêt de vos donateurs. Incluez des segments amusants pour attirer davantage de participants. Par exemple, les gagnants peuvent passer une journée avec les pompiers, y compris une promenade dans un camion de pompiers et une visite de la caserne.

Le choix des bons outils de collecte de fonds peut simplifier le processus de vente aux enchères pour les organisations à but non lucratif.

Idées de collectes de fonds événementielles pour les organisations à but non lucratif

6. Petit-déjeuner crêpes ou barbecue

Les petits déjeuners de crêpes ou les barbecues sont un moyen abordable d'impliquer la communauté tout en collectant des fonds. Ces événements sont plus efficaces lorsqu'ils sont organisés dans un restaurant local. De nombreux propriétaires de restaurants seront prêts à soutenir la cause et à parrainer votre événement.

Installez et organisez l'événement à la caserne des pompiers si vous ne trouvez pas d'endroit approprié. Les organisations à but non lucratif peuvent donner plus de détails sur la sécurité incendie et les meilleures pratiques à suivre lors de l'organisation d'événements à domicile. Demandez à votre équipe de participer en préparant des crêpes ou des grillades afin de faire participer la communauté.

Envisagez de proposer différents niveaux de billets avec divers avantages, tels qu'un accès VIP ou des articles exclusifs comme des détecteurs de fumée, des extincteurs, des t-shirts, des sacs à dos, etc.

7. Calendriers personnalisés

La vente de calendriers personnalisés est l'un des meilleurs moyens de collecter des fonds pour les services d'incendie. Prenez des photos de pompiers et créez un calendrier à partir de ces images.

Tous les types de calendriers, qu'ils soient muraux ou de bureau, sont très demandés et faciles à vendre. Utilisez les médias sociaux pour vendre des calendriers et collecter des fonds.

8. Fête de la pizza à la caserne des pompiers

Organisez une soirée pizza à la caserne des pompiers, facile à organiser et qui s'adresse à toutes les générations. Voici comment organiser une agréable soirée pizza :

Partagez des vidéos des coulisses pour donner un aperçu de la vie d'un pompier.

Les pompiers peuvent rencontrer les membres de la communauté et discuter avec eux.

Installez des coins de restauration et de boissons pour déguster une pizza fraîche.

Conseil de pro: En plus d'une soirée pizza, les organisations à but non lucratif peuvent organiser des paniers de tombola et une vente aux enchères silencieuse afin d'ajouter une autre source de financement.

9. Soirée cinéma

Une soirée cinéma est un moyen fantastique de réunir les sympathisants dans un cadre amusant et familial. Pour créer le buzz et engager votre public, commencez par demander aux supporters de voter pour leur film préféré par le biais d'un sondage sur les médias sociaux.

Lors de l'organisation de l'événement, envisagez différents formats adaptés à votre emplacement et à votre public. Par exemple, si vous avez accès à un espace ouvert, organisez un film classique de type "drive-in" qui permettra aux supporters d'apprécier le film dans le confort de leur véhicule.

Contactez les organisations locales de pompiers, les entreprises ou les églises pour explorer les possibilités de partenariat et vous assurer de leur soutien à votre cause. Veillez à obtenir les autorisations nécessaires pour projeter le film et à respecter les exigences légales.

En offrant une expérience agréable et nostalgique, une soirée cinéma peut permettre de collecter des fonds tout en renforçant les liens entre votre organisation et la communauté.

Idées de collecte de fonds pour l'engagement communautaire

10. Marche de solidarité communautaire de 5 km

Organisez une course ou une marche de 5 km pour la collecte de fonds du service d'incendie et demandez aux participants de payer un droit d'entrée pour participer à l'événement.

Pour la rendre plus attrayante, utilisez des thèmes liés à la lutte contre les incendies, à la sécurité de la communauté ou aux héros locaux. Collaborez avec la communauté locale, les écoles et d'autres groupes pour accroître la participation.

Choisir un itinéraire sûr et pittoresque adapté aux différents groupes d'âge et aux donateurs. Vérifier la sécurité et les réglementations légales ainsi que les autorisations pour la conformité de la marche de 5 km.

Vendez des t-shirts avant la marche pour que les participants puissent les porter pendant l'événement afin de collecter davantage de fonds. Contactez les entreprises locales pour qu'elles sponsorisent l'événement et fournissent les éléments essentiels, tels que des en-cas, de l'eau et d'autres articles.

11. Programme "Parrainer un pompier

Le programme de parrainage des pompiers peut aider les héros locaux à obtenir les équipements les plus récents et les plus sûrs et à sensibiliser le public aux sacrifices que les pompiers font pour protéger et servir les gens.

Définir les fonds nécessaires aux pompiers et ce à quoi ils seront utilisés. Cette transparence aide les donateurs à comprendre l'impact de leurs contributions.

Il s'agit de l'une des collectes de fonds les plus populaires auprès des services d'incendie, où il est judicieux de partager les histoires personnelles et les expériences des pompiers. Cela permet d'établir un lien avec le pompier et d'encourager les membres de la communauté à apporter leur contribution.

Reconnaître les donateurs en leur remettant une plaque à la caserne. Pour témoigner de la gratitude aux contributeurs, inclure une note de remerciement dans les bulletins d'information et les appels sur les médias sociaux.

12. Match amical de football

Organisez un match amical pour divertir et impliquer les supporters tout en rassemblant la communauté.

Mettez en place une campagne en ligne pour cette collecte de fonds unique auprès des pompiers. Les lycées et collèges locaux disposent de stades de football où vous pouvez organiser l'événement à moindre coût, voire gratuitement.

La vente d'articles sur le thème du service des incendies ou de l'équipe est un excellent moyen d'augmenter les dons. Prévoyez des activités de mi-temps pour divertir les supporters, en collaborant avec des groupes musicaux locaux, des groupes de danse ou une compétition d'adresse.

Les possibilités de collecter des fonds sont infinies lors de tels événements, mais une campagne de collecte de fonds réussie nécessite une planification stratégique et le soutien de bénévoles.

Idées de collecte de fonds à moindre coût pour les organisations à but non lucratif

13. Campagne de dons jumelés

Les campagnes de dons jumelés sont un moyen rentable de maximiser l'impact de vos efforts de collecte de fonds. Des études révèlent que les organisations à but non lucratif reçoivent chaque année entre 2 et 3 milliards de dollars de dons grâce aux programmes de dons jumelés.

De nombreuses entreprises proposent des programmes de dons jumelés dans le cadre de leurs initiatives de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), que les services d'incendie à but non lucratif peuvent mettre à profit pour augmenter leurs dons.

En vous associant à différentes entreprises, vous pouvez encourager vos employés à contribuer à votre cause, sachant que leur employeur versera une somme équivalente à leur don. Cette approche peut doubler, voire tripler la valeur de chaque contribution, ce qui en fait une option attrayante pour les donateurs.

En exploitant la puissance des programmes de dons jumelés des entreprises, les services d'incendie à but non lucratif peuvent considérablement stimuler leurs efforts de collecte de fonds sans encourir de coûts substantiels.

14. Campagne "Adoptez un hydrant

Demander des bouches d'incendie est un excellent moyen de donner à la communauté un objectif direct. Les membres de la communauté ou les entreprises locales peuvent financer l'entretien d'une bouche d'incendie.

Vous avez besoin d'une campagne réussie pour le programme et de bénévoles passionnés pour faire avancer vos efforts. Les bénévoles se présentent pour ces campagnes et pour l'entretien physique, ce qui réduit le besoin de main-d'œuvre rémunérée.

Mettre l'accent sur une campagne de sensibilisation aux raisons pour lesquelles l'entretien et la sécurité des bouches d'incendie sont importants. Cela permettra d'élargir le soutien à la mission des services d'incendie.

15. Soirée Trivia des pompiers

L'organisation d'une soirée trivia à l'occasion de la Journée internationale des pompiers (4 mai) est un excellent moyen de sensibiliser le public et de solliciter des dons. Lancez une campagne en ligne pour les soirées de jeux-questionnaires et formez des équipes pour y participer.

Les catégories sont souvent liées à la lutte contre les incendies et à la sécurité incendie, mais vous pouvez couvrir la culture pop et d'autres sujets pour susciter l'intérêt des sympathisants.

L'organisation de cet événement permet d'informer le public sur les dangers des incendies non surveillés et sur les moyens de les prévenir. Inclure une session en ligne sur l'enseignement des méthodes de survie qui peuvent sauver des vies en cas d'incendie.

La collecte de fonds en ligne ne nécessite pas d'importants coûts initiaux. Même les collectes de fonds en personne peuvent être organisées à la caserne de pompiers pour réduire les dépenses. Veillez à prendre en compte tous les aspects logistiques liés à la sécurité et aux autorisations afin d'éviter tout problème.

Étude de cas : Comment le service des pompiers volontaires d'Edinboro a collecté plus de 6 400 dollars grâce à Zeffy

Le service des pompiers volontaires d'Edinboro a utilisé le logiciel gratuit de collecte de fonds Zeffy pour son tournoi de golf annuel de 2023, avec un succès remarquable. Ils ont proposé diverses options de participation, notamment l'inscription de quatre golfeurs, l'inscription d'un golfeur individuel et le parrainage.

Grâce à Zeffy, le service a collecté plus de 6 400 dollars et a économisé 320 dollars de frais. Ce cas montre comment les services de pompiers volontaires peuvent combiner efficacement des événements traditionnels avec des outils modernes et gratuits.

Dernières réflexions sur les collectes de fonds des services d'incendie

En mettant en œuvre des idées de collecte de fonds créatives et attrayantes, les organisations peuvent collecter des fonds essentiels, sensibiliser le public et renforcer les liens entre les pompiers et les personnes qu'ils servent.

Lorsque vous planifiez votre collecte de fonds, envisagez un mélange de classiques et d'approches novatrices afin de susciter l'intérêt de divers publics. Qu'il s'agisse de tombolas, de lavages de voitures, de camps d'entraînement ou de marches communautaires, il existe d'innombrables possibilités de générer des ressources indispensables.

Choisir les bonnes plateformes peut vous aider à rationaliser votre processus de collecte de fonds et à atteindre un public plus large. Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, offre une gamme de fonctionnalités conçues pour simplifier la gestion des événements, la vente de billets et la collecte de dons, en veillant à ce que 100 % des fonds collectés aillent directement à votre cause.

FAQ sur les événements de collecte de fonds du service des pompiers

Comment les services d'incendie peuvent-ils collecter des fonds de manière efficace ? Les méthodes efficaces de collecte de fonds comprennent l'organisation d'événements communautaires tels que des journées portes ouvertes, des tournois sportifs de bienfaisance, des barbecues et des dîners à thème. Les services d'incendie peuvent également vendre des articles personnalisés, organiser des campagnes de collecte de fonds entre pairs et utiliser des plateformes de financement participatif (crowdfunding).

Comment organiser un événement sportif caritatif pour un service d'incendie ? Pour organiser une manifestation sportive à but caritatif, choisissez un sport populaire comme le basket-ball ou le football. Vous pouvez collaborer avec la police locale ou d'autres groupes communautaires, promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et des médias locaux, et faire payer un droit d'entrée. Des tombolas, des ventes aux enchères silencieuses et des ventes de marchandises peuvent permettre de collecter des fonds supplémentaires.

Les services d'incendie peuvent-ils utiliser des plateformes de collecte de fonds en ligne ? Oui, les services d'incendie peuvent utiliser des plateformes de collecte de fonds en ligne pour mener des campagnes destinées à répondre à des besoins spécifiques tels que l'achat de nouveaux équipements ou véhicules. Ces plateformes permettent de partager des histoires convaincantes, de fixer des objectifs de collecte de fonds et de suivre les progrès, ce qui peut motiver les donateurs à contribuer. Utilisez Zeffy - une plateforme de collecte de fonds à 100 % pour organiser des collectes de fonds en ligne pour le service d'incendie. Zeffy est entièrement gratuit pour les donateurs et les organisations à but non lucratif.

