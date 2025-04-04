Les crypto-monnaies sont apparues comme une méthode de don prometteuse pour les organisations à but non lucratif prêtes à explorer de nouvelles opportunités. Les dons de crypto-monnaies devant atteindre 2,5 milliards de dollars en 2025, ces actifs numériques offrent un potentiel important pour les organisations de toutes tailles.

Dans ce guide, nous simplifions l'acceptation des crypto-monnaies pour les organisations à but non lucratif à tous les stades de l'adoption numérique. Vous apprendrez des approches pratiques pour recevoir des bitcoins et d'autres monnaies numériques tout en respectant les règles de l'IRS. Vous apprendrez également à documenter correctement ces dons à des fins fiscales et à intégrer les crypto-monnaies dans votre stratégie de collecte de fonds existante.

Table des matières :

Qu'est-ce qu'un don en crypto-monnaie ?

5 avantages d'accepter des dons en crypto-monnaie en tant qu'organisation à but non lucratif

6 étapes pour commencer à accepter les dons en crypto-monnaie

4 bonnes pratiques pour gérer les dons de crypto-monnaie

Dernières réflexions sur les dons de crypto-monnaies

FAQ sur les dons en crypto-monnaie

Qu'est-ce qu'un don en crypto-monnaie ?

Les crypto-dons sont des contributions faites à des organisations à but non lucratif en utilisant des monnaies numériques basées sur la blockchain comme le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres. Contrairement aux dons traditionnels qui transitent par des institutions bancaires, les transactions crypto se produisent sur des réseaux décentralisés validés par des mécanismes de consensus.

Une fois confirmées, les transactions en crypto-monnaie sont enregistrées de manière permanente sur la blockchain - elles ne peuvent pas être annulées par le biais de rétrofacturations conventionnelles comme pour les paiements par carte de crédit. Cela réduit les charges administratives associées aux frais contestés, mais signifie également que les organisations à but non lucratif doivent mettre en œuvre des procédures de vérification rigoureuses avant d'accepter des dons importants.

Contrairement aux transactions par carte de crédit, dont les frais peuvent être contestés des mois plus tard, les transferts de crypto-monnaies sont définitifs une fois confirmés. Toutefois, cette permanence oblige les organisations à but non lucratif à vérifier soigneusement les dons avant de les accepter.

Comment fonctionnent les dons en cryptomonnaies ?

Chaque transaction est sécurisée par cryptographie et enregistrée dans un registre public, ce qui garantit une transparence sans précédent tout en protégeant la vie privée des donateurs. Alors que certaines crypto-monnaies connaissent une forte volatilité de leur cours, d'autres, appelées "stablecoins", conservent des valeurs stables indexées sur les monnaies traditionnelles.

Les organisations à but non lucratif qui se lancent dans l'espace cryptographique doivent se pencher sur des éléments techniques clés, notamment le choix des crypto-monnaies, la mise en place de portefeuilles sécurisés et les procédures comptables appropriées. Il est tout aussi important d'assurer une conformité permanente avec les réglementations en constante évolution qui régissent la gestion des actifs numériques dans le secteur à but non lucratif.

5 avantages d'accepter des dons en crypto-monnaie en tant qu'organisation à but non lucratif

1. Appréciation des actifs

Si une organisation à but non lucratif conserve un don en crypto-monnaie au lieu de le convertir immédiatement en espèces, sa valeur peut augmenter avec le marché, ce qui pourrait accroître les fonds au moment de la vente. Cependant, les prix peuvent également chuter, réduisant ainsi la valeur du don.

Les organisations à but non lucratif doivent évaluer leurs besoins financiers et les conditions du marché avant de prendre une décision. La détention de crypto-monnaies peut également nécessiter des mesures comptables supplémentaires, car l'IRS considère qu'il s'agit d'un actif non monétaire soumis à une évaluation et à une déclaration.

2. Les dons anonymes

Les crypto-monnaies offrent un niveau de confidentialité pour la philanthropie que les systèmes bancaires traditionnels ne peuvent pas fournir. Contrairement aux dons en ligne classiques qui nécessitent de nombreuses informations personnelles et financières, les contributions en crypto-monnaies peuvent être effectuées avec un minimum de détails d'identification.

La technologie blockchain présente un paradoxe unique : alors que les transactions restent visibles en permanence sur les registres publics, les identités des participants restent protégées derrière des adresses cryptographiques.

Les organisations à but non lucratif doivent toutefois noter que la conformité réglementaire peut limiter l'anonymat complet, en particulier lorsqu'elles utilisent des plateformes de traitement tierces tenues de mettre en œuvre la vérification de la connaissance du client (KYC).

3. Accès mondial sans barrières monétaires

Les dons en crypto-monnaie permettent aux organisations à but non lucratif de recevoir des fonds du monde entier sans taux de change, frais bancaires ou limites de transfert. Les transferts de crypto-monnaie sont donc beaucoup plus rapides et plus rentables que les transferts traditionnels.

Pour les organisations à but non lucratif qui travaillent à l'échelle internationale, cela ouvre de nouvelles possibilités de collecter des fonds auprès de donateurs internationaux. Toutefois, on s'attend à ce que les crypto-monnaies fassent l'objet de nouvelles réglementations dans un avenir proche de la part des différents pays du monde.

4. Couverture contre l'inflation

Les crypto-monnaies peuvent protéger les propriétaires contre l'inflation dans les pays où les monnaies traditionnelles sont faibles. Contrairement à la monnaie fiduciaire, qui est affectée par les politiques gouvernementales et les taux d'inflation, certaines crypto-monnaies ont des réserves fixes, ce qui réduit le risque de dévaluation.

Les donateurs des pays dont la monnaie est instable peuvent préférer les crypto-monnaies pour préserver la valeur de leurs contributions. Les organisations à but non lucratif qui acceptent les crypto-monnaies peuvent diversifier leurs sources de financement et réduire leur dépendance à l'égard d'une seule monnaie.

5. Avantages fiscaux pour les donateurs

Les dons de crypto-monnaies offrent des avantages fiscaux uniques. Étant donné que les crypto-monnaies ne sont pas soumises à l'impôt sur les plus-values lorsqu'elles sont données directement, les donateurs peuvent éviter l'obligation fiscale généralement encourue lors de la vente d'actifs à des fins lucratives. Au lieu de vendre des crypto-monnaies et de donner le produit de la vente, les donateurs peuvent les transférer directement à une organisation à but non lucratif, éliminant ainsi l'impôt sur les plus-values.

Cette efficacité fiscale constitue une incitation puissante : les donateurs peuvent verser la valeur marchande totale de leur crypto-monnaie, demander une déduction caritative pour ce montant et ne jamais payer d'impôts sur la plus-value.

Par exemple, un bitcoin acheté à 10 000 dollars et donné lorsqu'il vaut 50 000 dollars donne droit à une déduction fiscale de 50 000 dollars tout en évitant l'impôt sur les plus-values sur l'augmentation de 40 000 dollars.

L'IRS exige une documentation appropriée pour justifier ces déductions. Pour les dons supérieurs à 250 dollars, les donateurs doivent recevoir une reconnaissance écrite contemporaine de l'organisation à but non lucratif. Les dons de plus de 5 000 dollars doivent généralement faire l'objet d'une évaluation qualifiée.

6 étapes pour commencer à accepter les dons en crypto-monnaie

1. Apprendre les bases de la crypto-monnaie

Les organisations à but non lucratif doivent comprendre comment la crypto-monnaie passe du donateur à l'organisation. Les équipes doivent apprendre comment fonctionnent les adresses des portefeuilles, comment sécuriser les clés privées et comment la blockchain vérifie les transactions.

Connaître la différence entre les portefeuilles de dépôt et les portefeuilles sans dépôt aide à décider comment stocker les dons de crypto-monnaie. Les organisations doivent suivre la juste valeur marchande au moment du don pour se conformer aux règles fiscales. Sans ces éléments de base, les organisations à but non lucratif sont vulnérables aux failles de sécurité, à la perte de fonds et aux erreurs de déclaration.

2. Choisissez votre méthode : Plate-forme directe ou plate-forme tierce

Décidez si vous allez gérer les dons directement par l'intermédiaire d'un portefeuille de crypto-monnaies ou si vous allez utiliser une plateforme tierce.

Méthode directe :

Créez un portefeuille sécurisé auprès d'un fournisseur de confiance (par exemple, des portefeuilles matériels ou logiciels) pour recevoir des dons.

Créez un portefeuille sécurisé auprès d'un fournisseur de confiance (par exemple, des portefeuilles matériels ou logiciels) pour recevoir des dons. Plateformes tierces :

Utilisez des services qui simplifient le traitement des dons en crypto-monnaie, y compris les conversions automatiques en espèces, le suivi détaillé des transactions et les reçus des donateurs.

3. Établir des politiques internes pour les dons de crypto-monnaie

Établir des politiques claires sur l'acceptation, le stockage et l'utilisation des dons en crypto-monnaie.

Décider si les dons doivent être convertis en espèces immédiatement ou s'ils doivent être conservés. Mettre en place des procédures comptables pour suivre les transactions et rendre compte de la juste valeur marchande.

S'assurer que les dirigeants et les équipes financières comprennent les exigences de conformité afin de gérer efficacement les dons.

Établir un cadre opérationnel spécialisé pour la gestion des crypto-monnaies plutôt que de simplement l'ajouter aux processus existants. Créer une équipe dédiée ou une personne responsable de la supervision des dons de crypto-monnaies, même si un seul membre du personnel reçoit initialement une formation ciblée.

4. Mettez à jour votre page de don

Ajoutez une option de don en crypto-monnaie à la page de don de votre site web. Expliquez clairement quelles crypto-monnaies vous acceptez (par exemple, Bitcoin, Ethereum) et fournissez des instructions étape par étape aux donateurs, y compris des adresses de portefeuilles ou des liens vers des plateformes.

‍

5. Assurer la conformité juridique et fiscale

L'IRS considère les crypto-monnaies comme des biens et non comme des devises. Les organisations à but non lucratif doivent accuser réception des dons de crypto-monnaies et peuvent être amenées à signer le formulaire 8283 si le donateur demande une déduction supérieure à 5 000 dollars. Si l'association vend la crypto-monnaie dans les trois ans, elle doit remplir le formulaire 8282.

Les dons de crypto-monnaie doivent être déclarés sur le formulaire 990 et l'annexe M, le cas échéant. Le formulaire 990 documente les activités financières d'un organisme à but non lucratif, et l'annexe M s'applique lorsque les contributions en nature, y compris les crypto-monnaies, dépassent 25 000 dollars au cours d'une année fiscale.

Associez-vous à des professionnels du droit et de la comptabilité spécialisés dans les crypto-dons et familiarisés avec les applications à but non lucratif. Leurs connaissances spécialisées s'avèrent inestimables pour naviguer dans les changements rapides de la réglementation et optimiser votre programme de dons en crypto-monnaie.

6. Promouvoir les options de dons en crypto-monnaie

Faites passer le message pour attirer les donateurs avertis en soulignant les avantages des dons en crypto-monnaies, tels que les déductions fiscales et l'accessibilité mondiale. Incluez l'option dans vos campagnes de collecte de fonds, vos courriels et vos médias sociaux.

4 bonnes pratiques pour gérer les dons de crypto-monnaie

1. Conversion vs. maintien

Après avoir reçu un don en crypto-monnaie, les organisations à but non lucratif doivent décider si elles le convertissent immédiatement en espèces ou si elles le conservent dans un portefeuille de crypto-monnaie.

Conversion en espèces : Elle minimise le risque de perte de valeur due à la volatilité du marché, ce qui est idéal pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin de fonds pour une utilisation immédiate.

Conserver la crypto-monnaie : Les organisations à but non lucratif peuvent choisir de conserver les dons en crypto-monnaies en tant qu'actifs numériques plutôt que de les convertir immédiatement en espèces. Cette stratégie offre un potentiel d'appréciation si les valeurs de marché augmentent, mais comporte également un risque de volatilité.

Les organisations devraient élaborer des politiques claires sur la question de savoir quand conserver ou convertir, idéalement avec l'aide de conseillers financiers expérimentés dans la gestion des actifs numériques.

2. Rapports réglementaires

Les organisations à but non lucratif doivent vérifier si les réglementations au niveau de l'État imposent des exigences supplémentaires en matière de déclaration ou d'autorisation pour la gestion des dons en crypto-monnaies. Certains États disposent de lois spécifiques en matière de divulgation financière qui peuvent s'appliquer aux actifs numériques.

Par exemple, la Californie a récemment levé son interdiction sur les contributions en crypto-monnaies aux campagnes politiques, autorisant de tels dons sous réserve d'exigences spécifiques en matière de divulgation.

La division bancaire du Colorado a publié des orientations sur le traitement des crypto-monnaies dans le cadre des réglementations financières existantes, qui ont un impact sur la manière dont les organisations déclarent et gèrent les transactions d'actifs numériques.

Les organisations devraient également mettre en place des processus d'audit interne pour suivre avec précision les transactions en crypto-monnaies et garantir la conformité avec les nouvelles réglementations.

3. Sécurité et prévention de la fraude

Les crypto-actifs sont vulnérables au piratage et à la fraude. Les organisations à but non lucratif devraient stocker les fonds en toute sécurité en utilisant des portefeuilles froids pour les avoirs à long terme et activer l'authentification multifactorielle (MFA) sur les portefeuilles actifs.

Des audits de sécurité réguliers peuvent aider à identifier les risques, tandis que le personnel doit être formé à reconnaître les tentatives de phishing et les menaces d'accès non autorisé. La mise en place de contrôles internes stricts réduit l'exposition aux pertes financières.

‍

4. La transparence

Les organisations à but non lucratif doivent informer leurs donateurs de l'utilisation qui sera faite des dons en crypto-monnaie, qu'ils soient convertis ou conservés. Le fait de fournir des mises à jour sur l'impact de ces dons peut également renforcer les relations avec les donateurs.

Dernières réflexions sur les dons de crypto-monnaies

Les crypto-monnaies ne sont pas simplement un autre canal de donation - elles présentent des opportunités uniques pour les organisations à but non lucratif. Au-delà de la diversification des sources de revenus, la crypto philanthropie permet aux organisations à but non lucratif de s'engager auprès d'une nouvelle génération de donateurs férus de technologie et souvent plus généreux

La transparence inhérente à la technologie blockchain offre une responsabilité sans précédent, permettant aux donateurs de suivre exactement la façon dont leurs contributions circulent dans votre organisation. Ce suivi détaillé montre aux donateurs exactement comment leurs contributions soutiennent votre mission, ce qui permet d'instaurer un climat de confiance avec les sympathisants qui accordent de l'importance à la responsabilité.

Plutôt que de considérer les crypto-monnaies comme un simple défi technique, les organisations à but non lucratif avant-gardistes y voient une opportunité stratégique de pérenniser leurs modèles de financement et d'élargir leur impact.

La question n'est plus de savoir si les organisations à but non lucratif doivent accepter les crypto-monnaies, mais de savoir à quelle vitesse elles peuvent mettre en place des systèmes efficaces pour adopter cette puissante évolution en matière de collecte de fonds.

FAQ sur les dons en crypto-monnaie

Comment demander des dons en bitcoins ? Avant de demander des dons en bitcoins, les organisations à but non lucratif doivent d'abord s'assurer qu'elles disposent d'un portefeuille sécurisé de crypto-monnaies. Afficher l'adresse du portefeuille ou un code QR sur le site web de l'organisation et sur les formulaires de don. Promouvoir l'option par le biais des médias sociaux, des campagnes de courrier électronique et des bulletins d'information destinés aux donateurs. Insistez sur les avantages des dons en bitcoins, comme les déductions fiscales potentielles et la possibilité de soutenir des causes à l'échelle mondiale. Fournir des instructions détaillées, étape par étape, aux donateurs qui ne sont pas familiers avec le bitcoin peut également augmenter l'engagement.

Peut-on déduire les dons de crypto-monnaies ? Oui, les dons de crypto-monnaies peuvent être déduits de vos impôts, car l'IRS considère les crypto-monnaies comme des biens. Les donateurs peuvent demander une déduction fiscale pour la juste valeur marchande de la crypto-monnaie au moment du don s'ils fournissent un reçu de l'organisation à but non lucratif. Pour être admissibles, les dons doivent être faits à un organisme sans but lucratif enregistré et, si leur valeur dépasse 5 000 $, le donateur peut être tenu d'obtenir une évaluation qualifiée.