La diffusion en direct a révolutionné la manière dont les organisations à but non lucratif et les créateurs communiquent avec leurs sympathisants. Twitch est l'une des plateformes les plus efficaces pour engager le public en temps réel.
Que vous organisiez des streams caritatifs, des marathons de jeux, des sessions de questions-réponses ou des podcasts, savoir comment ajouter des dons sur Twitch peut vous aider à transformer les spectateurs en soutiens actifs.
Mais comment activer les dons sur Twitch ? Quelles sont les meilleures méthodes pour accepter efficacement les dons sur Twitch ? Qu'il s'agisse d'outils intégrés ou d'intégrations tierces, la mise en place de dons offrira certainement une expérience transparente pour vous et vos sympathisants.
Dans ce guide, nous vous expliquons comment activer les dons sur Twitch, en abordant les différentes méthodes de dons, les instructions de configuration et les meilleures pratiques pour maximiser votre potentiel de collecte de fonds.
Table des matières
Lancé en 2011, Twitch est un service interactif de diffusion en direct détenu par Amazon qui fournit du contenu couvrant les jeux, le divertissement, la musique, le sport et plus encore. Il vous permet d'héberger des flux en direct, et les spectateurs peuvent les regarder en temps réel, où ils peuvent commenter et interagir avec vous.
Pour les organisations à but non lucratif, Twitch est un moyen efficace d'atteindre et d'attirer de nouveaux adeptes, la plateforme attirant 240 millions de visiteurs uniques chaque mois.
Les organisations à but non lucratif peuvent collecter des dons sur Twitch de deux manières :
Si vous souhaitez que votre organisation caritative fasse partie de Twitch, inscrivez-vous à PayPal Giving Fund. Vous aurez besoin d'un compte PayPal Business pour le faire.
Apprenez à activer les dons sur Twitch et préparez-vous à engager votre communauté de la meilleure façon possible.
La première étape pour recevoir des dons de charité consiste à créer un compte Twitch.
Pour configurer votre chaîne Twitch, vous pouvez faire preuve de créativité quant au type d'informations et de détails que vous souhaitez montrer à votre communauté et avec lesquels elle doit s'engager.
Si vous collectez des fonds sur Twitch, le fait d'avoir un programme de diffusion clair permet aux supporters de savoir quand les regarder. Voici comment le mettre en place en quelques étapes :
Une fois que votre chaîne est prête, il est temps de lier votre méthode de paiement. Twitch propose de nombreuses options de paiement, notamment Stripe, PayPal, etc. Vous pouvez également ajouter un lien vers une page de don à l'aide de votre plateforme de collecte de fonds, que nous aborderons ci-dessous.
Pour mettre en place ces services, vous devez fournir des informations personnelles et les coordonnées de votre banque ou de votre carte de crédit/débit. En fonction de la plateforme choisie, vous pouvez également avoir accès à des abonnements, à des systèmes de pourboires, etc.
Ce qu'il faut savoir :
Lorsqu'il s'agit d'offrir une expérience de don fluide, vous pouvez également rester simple et cohérent en utilisant un lien de page de don que vos donateurs connaissent et apprécient déjà. Cette option vous permet également de conserver le suivi sur la même plateforme.
Vous pouvez ajouter un lien vers une page de don (comme votre lien de don Zeffy !) à votre chaîne Twitch dans votre tableau de bord de créateur. Il vous suffit d'aller dans les paramètres, puis d'ajouter votre URL dans les liens sociaux.
Twitch n'offre pas de bouton de don intégré, mais vous pouvez intégrer des plateformes tierces pour faciliter les dons. Apprendre à activer les dons sur Twitch à l'aide d'un bouton qui guide les utilisateurs rendra le processus intuitif et évitera les frictions inutiles.
Une fois que votre chaîne est en ligne, faites-en la promotion afin d'attirer des adeptes et de collecter des fonds. Le meilleur moyen d'y parvenir est de mettre en œuvre une stratégie de promotion à multiples facettes.
Concentrez-vous sur les canaux suivants pour accroître votre visibilité et augmenter les dons de charité :
Maintenant que vous êtes installé, parlons de toutes les façons dont Twitch peut permettre à votre organisation à but non lucratif de recevoir des dons. Vous avez le choix entre plusieurs méthodes de donation que nous détaillons ci-dessous, ainsi qu'une comparaison côte à côte présentant les avantages et les inconvénients.
Si vous cherchez un moyen gratuit de collecter des dons lors d'une diffusion sur Twitch (et de garder un contrôle total sur votre campagne), Zeffy est une plateforme puissante conçue pour les organisations à but non lucratif. Elle est 100 % gratuite (pas de frais de transaction, jamais) et vous offre un lien unique vers une page de don que vous pouvez ajouter directement à votre profil Twitch, à vos streams ou à votre chat.
Les organisations à but non lucratif qui souhaitent un contrôle total de leur marque, des frais de plateforme nuls et une grande flexibilité dans leurs campagnes.
Zeffy ne s'intègre pas directement à Twitch comme l'outil de charité intégré, de sorte que les spectateurs devront quitter la plateforme pour faire un don. Cela dit, il s'agit d'une excellente option pour maximiser les dons et offrir aux sympathisants une expérience transparente et propre à la marque.
Twitch dispose d'une fonction caritative intégrée qui facilite la collecte de fonds, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des plateformes tierces ou d'effectuer des démarches supplémentaires. L'outil Twitch Charity Tool for Creators permet aux streamers de Twitch d'organiser des collectes de fonds dont 100 % de l'argent est directement reversé à l'organisation à but non lucratif (sans que le streamer ne touche jamais aux fonds).
Les organisations à but non lucratif officiellement enregistrées souhaitent disposer d'un moyen simple et efficace de collecter des dons directement auprès des utilisateurs de Twitch.
Seules les organisations à but non lucratif inscrites au Fonds PayPal sont éligibles, vous devez donc vous inscrire si ce n'est pas déjà fait.
PayPal est un excellent choix pour un moyen rapide et familier d'accepter des dons. De nombreux streamers Twitch mettent en place un lien de don PayPal afin que leurs spectateurs puissent contribuer directement à leur organisation à but non lucratif (ou eux-mêmes, s'ils collectent de l'argent pour le donner plus tard).
Les organisations à but non lucratif qui souhaitent disposer d'une méthode de don familière et largement reconnue, que les gens utilisent déjà.
Votre compte PayPal est soumis à des frais de transaction minimes et ne dispose pas d'alertes Twitch intégrées (ce qui signifie que les dons n'apparaîtront pas automatiquement à l'écran).
Affichezvotre lien dans le chat de la chaîne pendant les diffusions. Cela vous permet de lier les demandes de dons à des moments précis de votre flux et de rappeler aux spectateurs la possibilité de faire un don en temps réel. Cela augmente également la visibilité du lien de don pour ceux qui pourraient oublier le panneau.
Si vous souhaitez impliquer votre public Twitch avec des alertes de dons en direct, Streamlabs est une excellente option. Cet outil permet aux diffuseurs de mettre en place un lien de don, et lorsque quelqu'un fait un don, une alerte s'affiche à l'écran (par exemple, "Jane vient de faire un don de 20 $ à [Nom de l'organisation à but non lucratif] !)
Les organisations à but non lucratif qui souhaitent rendre les dons plus interactifs et plus gratifiants pour leurs donateurs.
Les frais de traitement sont peu élevés et nécessitent une certaine configuration, mais c'est l'un des meilleurs moyens de créer une expérience de don attrayante.
Si votre association organise un événement ou une campagne de collecte de fonds, Tiltify est un outil puissant conçu spécifiquement pour la diffusion en continu à des fins caritatives. Contrairement à PayPal ou Streamlabs, Tiltify est conçu pour les organisations à but non lucratif, avec des fonctions de collecte de fonds intégrées telles que les classements d'équipes, les incitations aux dons et le suivi des objectifs.
Les organisations à but non lucratif qui cherchent à organiser de vastes campagnes de collecte de fonds sur Twitch avec des streamers ralliant leurs communautés autour d'une cause.
Cette méthode est plus adaptée aux campagnes de collecte de fonds structurées qu'aux dons quotidiens.
Twitch dispose d'un système de donation intégré appelé Bits & Cheers. Au lieu de donner de l'argent directement, les spectateurs peuvent acheter des Bits (une monnaie virtuelle) et "encourager" les diffuseurs. Twitch convertit ensuite ces Bits en argent réel pour le streamer.
Les créateurs qui souhaitent que leur public puisse les soutenir lors de la diffusion sur Twitch.
Twitch prélève une partie des revenus, et Bits n'est pas une méthode de donation directe pour les organisations à but non lucratif (mais les streamers peuvent faire don de leurs revenus).
Les crypto-monnaies sont une autre méthode populaire pour accepter des dons sur Twitch en raison de leur rapidité, de leur sécurité et des frais de transaction moins élevés. Pour recevoir des paiements dans votre portefeuille de crypto-monnaie, il vous suffit de partager l'adresse du portefeuille avec vos spectateurs.
Les diffuseurs de flux qui veulent un moyen décentralisé et peu coûteux d'accepter des dons.
Veillez à préciser à quelle crypto-monnaie correspond l'adresse du portefeuille. Les utilisateurs ne peuvent pas envoyer de Litecoin à un portefeuille Ethereum, c'est pourquoi il est essentiel d'étiqueter correctement chaque adresse.
Le navigateur Brave facilite la réception de dons en crypto-monnaie grâce à son système de récompenses Brave sur Twitch. Les utilisateurs de Brave gagnent le Basic Attention Token (BAT) en visionnant des publicités respectueuses de la vie privée lors de leur navigation. Ces utilisateurs peuvent ensuite facilement donner un pourboire à leurs flux Twitch préférés directement avec le BAT.
Les téléspectateurs et diffuseurs soucieux de la protection de la vie privée intéressés par les dons de crypto-monnaie.
Les dons sont limités au BAT, les streamers doivent donc les convertir dans d'autres devises si nécessaire.
Collecter des fonds via Twitch ne consiste pas seulement à permettre les dons, mais aussi à créer une expérience attrayante qui passionne les spectateurs et les incite à contribuer. Voici des stratégies éprouvées que les streamers de Twitch ont utilisées pour maximiser les dons, ainsi que des exemples concrets de la façon dont ces tactiques ont fonctionné.
Les alertes de dons personnalisées sont un élément essentiel de la collecte de fonds sur Twitch, car elles donnent à chaque contribution un caractère spécial. Les meilleurs streamers ont utilisé des alertes personnalisées avec des GIF animés, des effets sonores et des voix off humoristiques pour créer une expérience engageante pour les donateurs. Ces alertes accusent réception des dons en temps réel et encouragent les autres à se joindre à la fête.
Un bon exemple : Les flux caritatifs de Jacksepticeye
Les téléspectateurs sont plus enclins à faire un don lorsqu'ils peuvent voir l'impact de leur contribution. La mise en place d'un compteur d'objectifs de dons crée un sentiment d'urgence et un travail d'équipe.
Un bon exemple : Les flux caritatifs St. Jude de DrLupo
Remercier les donateurs sur le moment favorise une culture de la générosité au sein de votre communauté. Les meilleurs streamers de Twitch se font un devoir de remercier personnellement les contributeurs pendant les streams en direct, renforçant ainsi un lien direct avec leur public.
Un bel exemple : Les ruisseaux de Ludwig au service des incendies de forêt
La reconnaissance contribue grandement à encourager les contributions plus importantes. Certains streamers ont créé un temple de la renommée des donateurs sur leur profil, listant les plus grands soutiens et offrant des avantages exclusifs tels qu'un accès privé au Discord ou un statut VIP dans le chat.
Un excellent exemple : Les campagnes caritatives de Tiltify
Les collaborations caritatives amplifient la portée et le potentiel d'augmentation des dons caritatifs. Les créateurs de Twitch ont réussi à s'associer à d'autres pour organiser des événements de collecte de fonds massifs, y compris un exemple récent pour une organisation caritative transgenre qui a recueilli plus de 340 000 $ en s'appuyant sur des collaborations avec des célébrités et d'autres diffuseurs de programmes de streaming.
Un excellent exemple : Le flux marathon de Hbomberguy pour Mermaids UK
Quelle que soit la méthode de don qui vous convient le mieux, Twitch vous offre la possibilité de rallier des sympathisants et de collecter des fonds de manière innovante. Vous pouvez créer des flux en direct attrayants qui incitent à la générosité en temps réel en tirant parti des fonctions interactives de la plateforme.
N'oubliez pas que le succès sur Twitch repose sur l'authenticité, l'engagement constant et la volonté d'expérimenter différents formats de contenu.
Alors que vous vous lancez dans la collecte de fonds sur Twitch, envisagez d'améliorer vos efforts avec une plateforme de dons en ligne complète. Vous pouvez lier votre page de don directement sur Twitch afin de maintenir une expérience de don cohérente sur toutes les plateformes où vous engagez votre communauté.
Zeffy offre une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite et un lien de page de don simple, garantissant que chaque dollar collecté va directement à votre cause. Zeffy dispose d'outils faciles à utiliser pour créer des formulaires de dons que vous pouvez rapidement partager sur plusieurs canaux, y compris vos campagnes Twitch. Cette intégration transparente vous permet de gérer efficacement les dons provenant de différentes sources en un seul endroit.