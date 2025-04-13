Comment Zeffy peut être gratuit ?
Guides sur les organisations à but non lucratif

Guide étape par étape : Comment recevoir des dons sur Twitch en 2025

13 avril 2025

La diffusion en direct a révolutionné la manière dont les organisations à but non lucratif et les créateurs communiquent avec leurs sympathisants. Twitch est l'une des plateformes les plus efficaces pour engager le public en temps réel. 

Que vous organisiez des streams caritatifs, des marathons de jeux, des sessions de questions-réponses ou des podcasts, savoir comment ajouter des dons sur Twitch peut vous aider à transformer les spectateurs en soutiens actifs.

Mais comment activer les dons sur Twitch ? Quelles sont les meilleures méthodes pour accepter efficacement les dons sur Twitch ? Qu'il s'agisse d'outils intégrés ou d'intégrations tierces, la mise en place de dons offrira certainement une expérience transparente pour vous et vos sympathisants.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment activer les dons sur Twitch, en abordant les différentes méthodes de dons, les instructions de configuration et les meilleures pratiques pour maximiser votre potentiel de collecte de fonds. 

Table des matières 

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles utiliser Twitch ?

Lancé en 2011, Twitch est un service interactif de diffusion en direct détenu par Amazon qui fournit du contenu couvrant les jeux, le divertissement, la musique, le sport et plus encore. Il vous permet d'héberger des flux en direct, et les spectateurs peuvent les regarder en temps réel, où ils peuvent commenter et interagir avec vous.

Pour les organisations à but non lucratif, Twitch est un moyen efficace d'atteindre et d'attirer de nouveaux adeptes, la plateforme attirant 240 millions de visiteurs uniques chaque mois.

Les organisations à but non lucratif peuvent collecter des dons sur Twitch de deux manières :

Si vous souhaitez que votre organisation caritative fasse partie de Twitch, inscrivez-vous à PayPal Giving Fund. Vous aurez besoin d'un compte PayPal Business pour le faire. 

Guide rapide : Mise en place du Fonds de don PayPal pour Twitch

Pour en savoir plus sur les frais de donation PayPal, cliquez ici.

Comment ajouter des dons à Twitch en 5 étapes

Apprenez à activer les dons sur Twitch et préparez-vous à engager votre communauté de la meilleure façon possible.

Étape 1 : Créer un compte Twitch

La première étape pour recevoir des dons de charité consiste à créer un compte Twitch. 

Découvrez d'autres façons d'accepter des dons en ligne.

Étape 2 : Créer votre chaîne 

Pour configurer votre chaîne Twitch, vous pouvez faire preuve de créativité quant au type d'informations et de détails que vous souhaitez montrer à votre communauté et avec lesquels elle doit s'engager. 

Éléments personnalisables sur les chaînes Twitch

Comment configurer votre programme de diffusion en continu 

Si vous collectez des fonds sur Twitch, le fait d'avoir un programme de diffusion clair permet aux supporters de savoir quand les regarder. Voici comment le mettre en place en quelques étapes :

Étape 3 : Relier vos plateformes de paiement

Une fois que votre chaîne est prête, il est temps de lier votre méthode de paiement. Twitch propose de nombreuses options de paiement, notamment Stripe, PayPal, etc. Vous pouvez également ajouter un lien vers une page de don à l'aide de votre plateforme de collecte de fonds, que nous aborderons ci-dessous.

Comment activer les dons sur Twitch avec des options de paiement modernes ?

Pour mettre en place ces services, vous devez fournir des informations personnelles et les coordonnées de votre banque ou de votre carte de crédit/débit. En fonction de la plateforme choisie, vous pouvez également avoir accès à des abonnements, à des systèmes de pourboires, etc.

Ce qu'il faut savoir :

Découvrez 10 conseils pour obtenir des dons et développer la collecte de fonds

Ajouter le lien de votre page de don

Lorsqu'il s'agit d'offrir une expérience de don fluide, vous pouvez également rester simple et cohérent en utilisant un lien de page de don que vos donateurs connaissent et apprécient déjà. Cette option vous permet également de conserver le suivi sur la même plateforme.

Vous pouvez ajouter un lien vers une page de don (comme votre lien de don Zeffy !) à votre chaîne Twitch dans votre tableau de bord de créateur. Il vous suffit d'aller dans les paramètres, puis d'ajouter votre URL dans les liens sociaux.

Étape 4 : Ajouter un bouton de don

Twitch n'offre pas de bouton de don intégré, mais vous pouvez intégrer des plateformes tierces pour faciliter les dons. Apprendre à activer les dons sur Twitch à l'aide d'un bouton qui guide les utilisateurs rendra le processus intuitif et évitera les frictions inutiles.

Comment accepter des dons sur Twitch avec un bouton de don

Consultez ce guide étape par étape sur l'ajout d'un bouton de don PayPal.

Étape 5 : Promouvoir votre chaîne

Une fois que votre chaîne est en ligne, faites-en la promotion afin d'attirer des adeptes et de collecter des fonds. Le meilleur moyen d'y parvenir est de mettre en œuvre une stratégie de promotion à multiples facettes. 

Concentrez-vous sur les canaux suivants pour accroître votre visibilité et augmenter les dons de charité :

Se sentir inspiré par de nouvelles stratégies de marketing numérique pour les organisations à but non lucratif

6 façons de recevoir des dons sur Twitch

Maintenant que vous êtes installé, parlons de toutes les façons dont Twitch peut permettre à votre organisation à but non lucratif de recevoir des dons. Vous avez le choix entre plusieurs méthodes de donation que nous détaillons ci-dessous, ainsi qu'une comparaison côte à côte présentant les avantages et les inconvénients.

Méthode de don Pour Cons

Lien vers la page de don

Pas de frais de transaction (lorsque vous utilisez la plateforme 100% gratuite de Zeffy), une expérience utilisateur cohérente, un suivi simple.

Les utilisateurs quittent la plateforme Twitch pour faire un don

Outil caritatif Twitch

Pas de frais de transaction, intégré à Twitch, facile pour les utilisateurs

Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées via PayPal Giving Fund

Paypal

Méthode de paiement fiable, installation facile

Des frais de transaction s'appliquent et il n'y a pas d'alerte au don.

Streamlabs

Alertes personnalisées, panneaux de basculement, intégration d'un chatbot

Les frais de traitement nécessitent l'intervention d'un tiers

Tiltify

Le suivi des objectifs s'intègre aux campagnes caritatives

Idéal pour les collectes de fonds structurées, pas pour les dons quotidiens

Bits & Cheers

Intégré à Twitch, pas d'installation par un tiers

Twitch réduit ses revenus ; les streamers de Twitch doivent encaisser et faire des dons séparément

Dons en crypto-monnaies

Transactions rapides, frais réduits, décentralisation

Nécessite des connaissances en cryptographie, fluctuation de la valeur, ne convient pas à tous les téléspectateurs.

Programme Brave Creator

Axé sur la protection de la vie privée, facile pour les utilisateurs de Brave, intégré au navigateur Brave

Limité au BAT, nécessite une conversion dans d'autres devises

1. Lien vers la page de don : Une option 100% gratuite et personnalisable

Si vous cherchez un moyen gratuit de collecter des dons lors d'une diffusion sur Twitch (et de garder un contrôle total sur votre campagne), Zeffy est une plateforme puissante conçue pour les organisations à but non lucratif. Elle est 100 % gratuite (pas de frais de transaction, jamais) et vous offre un lien unique vers une page de don que vous pouvez ajouter directement à votre profil Twitch, à vos streams ou à votre chat.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent un contrôle total de leur marque, des frais de plateforme nuls et une grande flexibilité dans leurs campagnes.

Considérations :

Zeffy ne s'intègre pas directement à Twitch comme l'outil de charité intégré, de sorte que les spectateurs devront quitter la plateforme pour faire un don. Cela dit, il s'agit d'une excellente option pour maximiser les dons et offrir aux sympathisants une expérience transparente et propre à la marque.

2. L'outil caritatif intégré de Twitch : L'option la plus simple et la plus directe

Twitch dispose d'une fonction caritative intégrée qui facilite la collecte de fonds, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des plateformes tierces ou d'effectuer des démarches supplémentaires. L'outil Twitch Charity Tool for Creators permet aux streamers de Twitch d'organiser des collectes de fonds dont 100 % de l'argent est directement reversé à l'organisation à but non lucratif (sans que le streamer ne touche jamais aux fonds).

Comment cela fonctionne-t-il ?

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif officiellement enregistrées souhaitent disposer d'un moyen simple et efficace de collecter des dons directement auprès des utilisateurs de Twitch.

Considérations :

Seules les organisations à but non lucratif inscrites au Fonds PayPal sont éligibles, vous devez donc vous inscrire si ce n'est pas déjà fait.

3. Dons par PayPal : La référence en matière de dons directs

PayPal est un excellent choix pour un moyen rapide et familier d'accepter des dons. De nombreux streamers Twitch mettent en place un lien de don PayPal afin que leurs spectateurs puissent contribuer directement à leur organisation à but non lucratif (ou eux-mêmes, s'ils collectent de l'argent pour le donner plus tard).

Comment cela fonctionne-t-il ?

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent disposer d'une méthode de don familière et largement reconnue, que les gens utilisent déjà.

Considérations :

Votre compte PayPal est soumis à des frais de transaction minimes et ne dispose pas d'alertes Twitch intégrées (ce qui signifie que les dons n'apparaîtront pas automatiquement à l'écran).

Conseil de pro :

‍Affichezvotre lien dans le chat de la chaîne pendant les diffusions. Cela vous permet de lier les demandes de dons à des moments précis de votre flux et de rappeler aux spectateurs la possibilité de faire un don en temps réel. Cela augmente également la visibilité du lien de don pour ceux qui pourraient oublier le panneau. 

4. Les dons Streamlabs : Pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent des alertes et une image de marque personnalisées.

Si vous souhaitez impliquer votre public Twitch avec des alertes de dons en direct, Streamlabs est une excellente option. Cet outil permet aux diffuseurs de mettre en place un lien de don, et lorsque quelqu'un fait un don, une alerte s'affiche à l'écran (par exemple, "Jane vient de faire un don de 20 $ à [Nom de l'organisation à but non lucratif] !)

Comment cela fonctionne-t-il ?

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent rendre les dons plus interactifs et plus gratifiants pour leurs donateurs.

Considérations :

Les frais de traitement sont peu élevés et nécessitent une certaine configuration, mais c'est l'un des meilleurs moyens de créer une expérience de don attrayante.

Lisez notre guide sur les conseils pour créer une page de don afin de recevoir des dons avec succès.

5. Tiltify : Le meilleur choix pour les campagnes de collecte de fonds caritatifs

Si votre association organise un événement ou une campagne de collecte de fonds, Tiltify est un outil puissant conçu spécifiquement pour la diffusion en continu à des fins caritatives. Contrairement à PayPal ou Streamlabs, Tiltify est conçu pour les organisations à but non lucratif, avec des fonctions de collecte de fonds intégrées telles que les classements d'équipes, les incitations aux dons et le suivi des objectifs. 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui cherchent à organiser de vastes campagnes de collecte de fonds sur Twitch avec des streamers ralliant leurs communautés autour d'une cause.

Considérations :

Cette méthode est plus adaptée aux campagnes de collecte de fonds structurées qu'aux dons quotidiens.

6. Bits & Cheers : La monnaie virtuelle de Twitch

Twitch dispose d'un système de donation intégré appelé Bits & Cheers. Au lieu de donner de l'argent directement, les spectateurs peuvent acheter des Bits (une monnaie virtuelle) et "encourager" les diffuseurs. Twitch convertit ensuite ces Bits en argent réel pour le streamer.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Idéal pour :

Les créateurs qui souhaitent que leur public puisse les soutenir lors de la diffusion sur Twitch.

Considérations :

Twitch prélève une partie des revenus, et Bits n'est pas une méthode de donation directe pour les organisations à but non lucratif (mais les streamers peuvent faire don de leurs revenus).

7. Dons en crypto-monnaie : Une méthode populaire pour accepter les dons

Les crypto-monnaies sont une autre méthode populaire pour accepter des dons sur Twitch en raison de leur rapidité, de leur sécurité et des frais de transaction moins élevés. Pour recevoir des paiements dans votre portefeuille de crypto-monnaie, il vous suffit de partager l'adresse du portefeuille avec vos spectateurs.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Idéal pour :

Les diffuseurs de flux qui veulent un moyen décentralisé et peu coûteux d'accepter des dons.

Considérations :

Veillez à préciser à quelle crypto-monnaie correspond l'adresse du portefeuille. Les utilisateurs ne peuvent pas envoyer de Litecoin à un portefeuille Ethereum, c'est pourquoi il est essentiel d'étiqueter correctement chaque adresse.

8. Programme Brave Creator : Une approche simple et respectueuse de la vie privée

Le navigateur Brave facilite la réception de dons en crypto-monnaie grâce à son système de récompenses Brave sur Twitch. Les utilisateurs de Brave gagnent le Basic Attention Token (BAT) en visionnant des publicités respectueuses de la vie privée lors de leur navigation. Ces utilisateurs peuvent ensuite facilement donner un pourboire à leurs flux Twitch préférés directement avec le BAT.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Idéal pour :

Les téléspectateurs et diffuseurs soucieux de la protection de la vie privée intéressés par les dons de crypto-monnaie. 

Considérations :

Les dons sont limités au BAT, les streamers doivent donc les convertir dans d'autres devises si nécessaire.

Stratégies de promotion des dons pendant les flux

Collecter des fonds via Twitch ne consiste pas seulement à permettre les dons, mais aussi à créer une expérience attrayante qui passionne les spectateurs et les incite à contribuer. Voici des stratégies éprouvées que les streamers de Twitch ont utilisées pour maximiser les dons, ainsi que des exemples concrets de la façon dont ces tactiques ont fonctionné.

1. Utiliser des alertes personnalisées pour stimuler l'engagement

Les alertes de dons personnalisées sont un élément essentiel de la collecte de fonds sur Twitch, car elles donnent à chaque contribution un caractère spécial. Les meilleurs streamers ont utilisé des alertes personnalisées avec des GIF animés, des effets sonores et des voix off humoristiques pour créer une expérience engageante pour les donateurs. Ces alertes accusent réception des dons en temps réel et encouragent les autres à se joindre à la fête.

Un bon exemple : Les flux caritatifs de Jacksepticeye

2. Fixer un objectif et montrer les progrès accomplis

Les téléspectateurs sont plus enclins à faire un don lorsqu'ils peuvent voir l'impact de leur contribution. La mise en place d'un compteur d'objectifs de dons crée un sentiment d'urgence et un travail d'équipe.

Un bon exemple : Les flux caritatifs St. Jude de DrLupo

3. Remercier les donateurs en temps réel

Remercier les donateurs sur le moment favorise une culture de la générosité au sein de votre communauté. Les meilleurs streamers de Twitch se font un devoir de remercier personnellement les contributeurs pendant les streams en direct, renforçant ainsi un lien direct avec leur public.

Un bel exemple : Les ruisseaux de Ludwig au service des incendies de forêt

4. Créer un temple de la renommée des donateurs

La reconnaissance contribue grandement à encourager les contributions plus importantes. Certains streamers ont créé un temple de la renommée des donateurs sur leur profil, listant les plus grands soutiens et offrant des avantages exclusifs tels qu'un accès privé au Discord ou un statut VIP dans le chat.

Un excellent exemple : Les campagnes caritatives de Tiltify

5. S'associer avec ses streamers préférés 

Les collaborations caritatives amplifient la portée et le potentiel d'augmentation des dons caritatifs. Les créateurs de Twitch ont réussi à s'associer à d'autres pour organiser des événements de collecte de fonds massifs, y compris un exemple récent pour une organisation caritative transgenre qui a recueilli plus de 340 000 $ en s'appuyant sur des collaborations avec des célébrités et d'autres diffuseurs de programmes de streaming.

Un excellent exemple : Le flux marathon de Hbomberguy pour Mermaids UK

Derniers mots sur les dons Twitch

Quelle que soit la méthode de don qui vous convient le mieux, Twitch vous offre la possibilité de rallier des sympathisants et de collecter des fonds de manière innovante. Vous pouvez créer des flux en direct attrayants qui incitent à la générosité en temps réel en tirant parti des fonctions interactives de la plateforme. 

N'oubliez pas que le succès sur Twitch repose sur l'authenticité, l'engagement constant et la volonté d'expérimenter différents formats de contenu.

Alors que vous vous lancez dans la collecte de fonds sur Twitch, envisagez d'améliorer vos efforts avec une plateforme de dons en ligne complète. Vous pouvez lier votre page de don directement sur Twitch afin de maintenir une expérience de don cohérente sur toutes les plateformes où vous engagez votre communauté. 

Zeffy offre une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite et un lien de page de don simple, garantissant que chaque dollar collecté va directement à votre cause. Zeffy dispose d'outils faciles à utiliser pour créer des formulaires de dons que vous pouvez rapidement partager sur plusieurs canaux, y compris vos campagnes Twitch. Cette intégration transparente vous permet de gérer efficacement les dons provenant de différentes sources en un seul endroit.

FAQ sur Twitch pour les organisations à but non lucratif

Twitch n'impose aucune limite au montant du don que l'on peut faire au streamer, sauf si les streamers ont fixé une limite ou un montant minimum de don. Le montant du don peut également dépendre de la méthode de paiement utilisée.
Il est possible de souscrire un abonnement mensuel pour devenir un donateur régulier via Twitch. Tous les dons seront répertoriés sur la page de don du streamer, où un message peut être laissé à leur intention.

Oui, tous les dons effectués sur Twitch sont imposables. En fonction de votre situation géographique, il peut s'agir d'une imposition au niveau de l'État, au niveau local ou au niveau fédéral. Qu'ils soient reçus via PayPal, Venmo ou CashApp, ils sont comptabilisés comme des revenus car il ne s'agit pas de simples cadeaux mais d'une partie de vos revenus en tant que streamer Twitch.

Twitch et PayPal Giving Funds ne prélèvent rien sur vos dons. Le montant total de votre don, moins les frais de traitement du paiement, est reversé à l'association caritative. Si vous recevez des dons en bits par l'intermédiaire de Twitch Bits, ce dernier prélève environ 30 %.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

