La diffusion en direct a révolutionné la manière dont les organisations à but non lucratif et les créateurs communiquent avec leurs sympathisants. Twitch est l'une des plateformes les plus efficaces pour engager le public en temps réel.

Que vous organisiez des streams caritatifs, des marathons de jeux, des sessions de questions-réponses ou des podcasts, savoir comment ajouter des dons sur Twitch peut vous aider à transformer les spectateurs en soutiens actifs.

Mais comment activer les dons sur Twitch ? Quelles sont les meilleures méthodes pour accepter efficacement les dons sur Twitch ? Qu'il s'agisse d'outils intégrés ou d'intégrations tierces, la mise en place de dons offrira certainement une expérience transparente pour vous et vos sympathisants.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment activer les dons sur Twitch, en abordant les différentes méthodes de dons, les instructions de configuration et les meilleures pratiques pour maximiser votre potentiel de collecte de fonds.

Table des matières

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles utiliser Twitch ?

Lancé en 2011, Twitch est un service interactif de diffusion en direct détenu par Amazon qui fournit du contenu couvrant les jeux, le divertissement, la musique, le sport et plus encore. Il vous permet d'héberger des flux en direct, et les spectateurs peuvent les regarder en temps réel, où ils peuvent commenter et interagir avec vous.

Pour les organisations à but non lucratif, Twitch est un moyen efficace d'atteindre et d'attirer de nouveaux adeptes, la plateforme attirant 240 millions de visiteurs uniques chaque mois.

Les organisations à but non lucratif peuvent collecter des dons sur Twitch de deux manières :

Créer un canal pour diffuser leur contenu en direct (diffuser des événements virtuels, tels que des ventes aux enchères, des soirées trivia et des concerts, ou organiser en direct des tournois de jeux en ligne ou des sessions de questions-réponses).

Établissez des partenariats avec des streamers reconnus qui sont prêts à promouvoir votre organisation et à collecter des fonds pour elle.



Si vous souhaitez que votre organisation caritative fasse partie de Twitch, inscrivez-vous à PayPal Giving Fund. Vous aurez besoin d'un compte PayPal Business pour le faire.

Guide rapide : Mise en place du Fonds de don PayPal pour Twitch

Inscrivez-vous et vérifiez votre association caritative: Rendez-vous sur le site du Fonds PayPal Giving, inscrivez-vous avec un compte PayPal Business et confirmez votre statut d'association caritative pour être automatiquement inscrit.



Inscription manuelle (si nécessaire): Si votre organisme de bienfaisance n'est pas inscrit automatiquement, vous devez compléter le processus ici.



Complétez votre profil: Veillez à ce que le nom, le logo, la description, le site web et le domaine d'intervention de votre organisme de bienfaisance soient entièrement mis à jour, car les profils incomplets ne seront pas acceptés.



Connectez-vous à Twitch: Une fois que tout est prêt, votre organisation caritative devrait apparaître sur l'outil Charity de Twitch dans les 48 heures. Si ce n'est pas le cas, contactez l'assistance Twitch.

Comment ajouter des dons à Twitch en 5 étapes

Apprenez à activer les dons sur Twitch et préparez-vous à engager votre communauté de la meilleure façon possible.

Étape 1 : Créer un compte Twitch

La première étape pour recevoir des dons de charité consiste à créer un compte Twitch.

Choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe: choisissez un nom d'utilisateur (4 à 25 caractères) et définissez un mot de passe sécurisé.



Vérifiez votre compte Twitch: Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone pour vérifier. Saisissez simplement un numéro de téléphone portable (les téléphones fixes et les numéros VOIP ne fonctionnent pas).



Entrez votre date de naissance et inscrivez-vous: Ajoutez votre date de naissance, puis cliquez sur s'inscrire pour terminer. Selon la méthode choisie, vous serez invité à vérifier votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone pour terminer la procédure.

Étape 2 : Créer votre chaîne

Pour configurer votre chaîne Twitch, vous pouvez faire preuve de créativité quant au type d'informations et de détails que vous souhaitez montrer à votre communauté et avec lesquels elle doit s'engager.

Éléments personnalisables sur les chaînes Twitch

Votre photo de profil

Votre bannière de profil

Couleur d'accentuation de votre profil et bannière du lecteur vidéo

Votre biographie et vos liens sociaux (un endroit idéal pour relier le site web de votre association et vos canaux sociaux)

Votre programme de diffusion en continu

Une vidéo de la bande-annonce du canal doit apparaître en haut de la page

Panneaux d'information (un endroit pour ajouter des liens vers des campagnes, des images et d'autres détails)

Comment configurer votre programme de diffusion en continu

Si vous collectez des fonds sur Twitch, le fait d'avoir un programme de diffusion clair permet aux supporters de savoir quand les regarder. Voici comment le mettre en place en quelques étapes :

Allez dans Paramètres > Canal dans le menu latéral, puis cliquez sur l'onglet "Planification".

Cliquez sur "Ajouter un flux" pour mettre en place votre premier événement programmé.

Personnalisez le titre, la catégorie, l'heure de début, la durée, la fréquence et les jours spécifiques de votre flux.

Vous pouvez toujours modifier ou mettre à jour votre emploi du temps ultérieurement en fonction de vos disponibilités.





Étape 3 : Relier vos plateformes de paiement

Une fois que votre chaîne est prête, il est temps de lier votre méthode de paiement. Twitch propose de nombreuses options de paiement, notamment Stripe, PayPal, etc. Vous pouvez également ajouter un lien vers une page de don à l'aide de votre plateforme de collecte de fonds, que nous aborderons ci-dessous.

Comment activer les dons sur Twitch avec des options de paiement modernes ?

Pour mettre en place ces services, vous devez fournir des informations personnelles et les coordonnées de votre banque ou de votre carte de crédit/débit. En fonction de la plateforme choisie, vous pouvez également avoir accès à des abonnements, à des systèmes de pourboires, etc.

Ce qu'il faut savoir :

Ajouter une méthode de paiement : Lors de la commande, choisissez une option de paiement comme une carte de crédit/débit, Amazon Pay ou PayPal. Cliquez sur "Voir plus de méthodes" pour obtenir d'autres options.

Gérer les méthodes de paiement : Accédez à votre Portefeuille (cliquez sur l'icône de votre profil > Portefeuille) pour afficher ou mettre à jour vos options de paiement.

Mettre à jour ou supprimer des paiements : Une fois ajoutés, vous pouvez mettre à jour ou supprimer les modes de paiement de votre portefeuille. Si vous avez utilisé Xsolla, vous pouvez gérer les paiements à l'aide du bouton "Gérer avec Xsolla".

Ajouter le lien de votre page de don

Lorsqu'il s'agit d'offrir une expérience de don fluide, vous pouvez également rester simple et cohérent en utilisant un lien de page de don que vos donateurs connaissent et apprécient déjà. Cette option vous permet également de conserver le suivi sur la même plateforme.

Vous pouvez ajouter un lien vers une page de don (comme votre lien de don Zeffy !) à votre chaîne Twitch dans votre tableau de bord de créateur. Il vous suffit d'aller dans les paramètres, puis d'ajouter votre URL dans les liens sociaux.

Étape 4 : Ajouter un bouton de don

Twitch n'offre pas de bouton de don intégré, mais vous pouvez intégrer des plateformes tierces pour faciliter les dons. Apprendre à activer les dons sur Twitch à l'aide d'un bouton qui guide les utilisateurs rendra le processus intuitif et évitera les frictions inutiles.

‍

Comment accepter des dons sur Twitch avec un bouton de don

Connectez-vous à votre compte Twitch et accédez au tableau de bord du créateur.

Cliquez sur "Extensions" puis sur "Gérer les extensions"

Recherchez une extension de don comme PayPal, Streamlabs, Tiltify ou Donor Drive. Ces extensions vous permettent de créer un lien ou un bouton de don.

Ouvrez le tableau de bord de votre chaîne sur Twitch et modifiez la section "À propos".

Collez le lien ou le bouton de don dans les panneaux ou la description, et votre bouton apparaîtra sur la chaîne.

Étape 5 : Promouvoir votre chaîne

Une fois que votre chaîne est en ligne, faites-en la promotion afin d'attirer des adeptes et de collecter des fonds. Le meilleur moyen d'y parvenir est de mettre en œuvre une stratégie de promotion à multiples facettes.

Concentrez-vous sur les canaux suivants pour accroître votre visibilité et augmenter les dons de charité :

Communautés Twitch : Plongez dans des communautés Twitch pertinentes, participez à des discussions pour développer votre audience et établir votre présence de manière organique.

Médias sociaux : Partagez les horaires de diffusion et les temps forts, en attirant vos adeptes dans votre écosystème Twitch.

Sensibilisation par courrier électronique : Informez votre base de donateurs existante de votre présence sur Twitch et de vos événements de diffusion en continu.

Intégration au site web : Mettez votre chaîne Twitch en évidence sur votre site Web pour diriger les internautes vers vos flux.

6 façons de recevoir des dons sur Twitch

Maintenant que vous êtes installé, parlons de toutes les façons dont Twitch peut permettre à votre organisation à but non lucratif de recevoir des dons. Vous avez le choix entre plusieurs méthodes de donation que nous détaillons ci-dessous, ainsi qu'une comparaison côte à côte présentant les avantages et les inconvénients.

Méthode de don Pour Cons Lien vers la page de don Pas de frais de transaction (lorsque vous utilisez la plateforme 100% gratuite de Zeffy), une expérience utilisateur cohérente, un suivi simple. Les utilisateurs quittent la plateforme Twitch pour faire un don Outil caritatif Twitch Pas de frais de transaction, intégré à Twitch, facile pour les utilisateurs Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées via PayPal Giving Fund Paypal Méthode de paiement fiable, installation facile Des frais de transaction s'appliquent et il n'y a pas d'alerte au don. Streamlabs Alertes personnalisées, panneaux de basculement, intégration d'un chatbot Les frais de traitement nécessitent l'intervention d'un tiers Tiltify Le suivi des objectifs s'intègre aux campagnes caritatives Idéal pour les collectes de fonds structurées, pas pour les dons quotidiens Bits & Cheers Intégré à Twitch, pas d'installation par un tiers Twitch réduit ses revenus ; les streamers de Twitch doivent encaisser et faire des dons séparément Dons en crypto-monnaies Transactions rapides, frais réduits, décentralisation Nécessite des connaissances en cryptographie, fluctuation de la valeur, ne convient pas à tous les téléspectateurs. Programme Brave Creator Axé sur la protection de la vie privée, facile pour les utilisateurs de Brave, intégré au navigateur Brave Limité au BAT, nécessite une conversion dans d'autres devises

1. Lien vers la page de don : Une option 100% gratuite et personnalisable

Si vous cherchez un moyen gratuit de collecter des dons lors d'une diffusion sur Twitch (et de garder un contrôle total sur votre campagne), Zeffy est une plateforme puissante conçue pour les organisations à but non lucratif. Elle est 100 % gratuite (pas de frais de transaction, jamais) et vous offre un lien unique vers une page de don que vous pouvez ajouter directement à votre profil Twitch, à vos streams ou à votre chat.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Créez un compte Zeffy et créez une page de don personnalisée pour votre campagne.



Ajoutez le lien vers votre flux Twitch (sous la forme d'un panneau, d'un bouton ou d'une commande de chatbot).



Les téléspectateurs peuvent cliquer sur le lien et faire un don en toute sécurité, et Zeffy s'occupe du reste.

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent un contrôle total de leur marque, des frais de plateforme nuls et une grande flexibilité dans leurs campagnes.

Considérations :

Zeffy ne s'intègre pas directement à Twitch comme l'outil de charité intégré, de sorte que les spectateurs devront quitter la plateforme pour faire un don. Cela dit, il s'agit d'une excellente option pour maximiser les dons et offrir aux sympathisants une expérience transparente et propre à la marque.

2. L'outil caritatif intégré de Twitch : L'option la plus simple et la plus directe

Twitch dispose d'une fonction caritative intégrée qui facilite la collecte de fonds, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des plateformes tierces ou d'effectuer des démarches supplémentaires. L'outil Twitch Charity Tool for Creators permet aux streamers de Twitch d'organiser des collectes de fonds dont 100 % de l'argent est directement reversé à l'organisation à but non lucratif (sans que le streamer ne touche jamais aux fonds).

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les streamers peuvent choisir leur organisation, fixer un objectif de collecte de fonds et lancer une campagne.



Un bouton "Faire un don à une association caritative" apparaît sur leur flux pour faciliter les contributions directes.





Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif officiellement enregistrées souhaitent disposer d'un moyen simple et efficace de collecter des dons directement auprès des utilisateurs de Twitch.

Considérations :

Seules les organisations à but non lucratif inscrites au Fonds PayPal sont éligibles, vous devez donc vous inscrire si ce n'est pas déjà fait.

3. Dons par PayPal : La référence en matière de dons directs

PayPal est un excellent choix pour un moyen rapide et familier d'accepter des dons. De nombreux streamers Twitch mettent en place un lien de don PayPal afin que leurs spectateurs puissent contribuer directement à leur organisation à but non lucratif (ou eux-mêmes, s'ils collectent de l'argent pour le donner plus tard).

Comment cela fonctionne-t-il ?

Créez un compte PayPal Business (si vous n'en avez pas déjà un).



Générer un lien de don PayPal.me ou un bouton de don PayPal.



Partagez ce lien dans votre section Twitch About ou affichez-le à l'écran pendant les streams.





Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent disposer d'une méthode de don familière et largement reconnue, que les gens utilisent déjà.

‍

Votre compte PayPal est soumis à des frais de transaction minimes et ne dispose pas d'alertes Twitch intégrées (ce qui signifie que les dons n'apparaîtront pas automatiquement à l'écran).

‍

‍Affichezvotre lien dans le chat de la chaîne pendant les diffusions. Cela vous permet de lier les demandes de dons à des moments précis de votre flux et de rappeler aux spectateurs la possibilité de faire un don en temps réel. Cela augmente également la visibilité du lien de don pour ceux qui pourraient oublier le panneau.

4. Les dons Streamlabs : Pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent des alertes et une image de marque personnalisées.

Si vous souhaitez impliquer votre public Twitch avec des alertes de dons en direct, Streamlabs est une excellente option. Cet outil permet aux diffuseurs de mettre en place un lien de don, et lorsque quelqu'un fait un don, une alerte s'affiche à l'écran (par exemple, "Jane vient de faire un don de 20 $ à [Nom de l'organisation à but non lucratif] !)

‍

Comment cela fonctionne-t-il ?

Créez un compte Streamlabs et associez-le à une méthode de paiement (PayPal, carte de crédit, etc.).



Générez un lien de donation et ajoutez-le à votre section Twitch About.



Utilisez les outils intégrés de Streamlabs pour créer des alertes et des superpositions personnalisées qui s'affichent pendant les dons.





Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui souhaitent rendre les dons plus interactifs et plus gratifiants pour leurs donateurs.

‍

Les frais de traitement sont peu élevés et nécessitent une certaine configuration, mais c'est l'un des meilleurs moyens de créer une expérience de don attrayante.

‍

5. Tiltify : Le meilleur choix pour les campagnes de collecte de fonds caritatifs

Si votre association organise un événement ou une campagne de collecte de fonds, Tiltify est un outil puissant conçu spécifiquement pour la diffusion en continu à des fins caritatives. Contrairement à PayPal ou Streamlabs, Tiltify est conçu pour les organisations à but non lucratif, avec des fonctions de collecte de fonds intégrées telles que les classements d'équipes, les incitations aux dons et le suivi des objectifs.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Inscrivez-vous sur Tiltify et créez la page de campagne de votre association.



Les streamers peuvent alors sélectionner votre campagne et commencer à collecter des fonds en votre nom.



Les dons vont directement à votre association ; vous pouvez suivre les progrès en temps réel.





Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif qui cherchent à organiser de vastes campagnes de collecte de fonds sur Twitch avec des streamers ralliant leurs communautés autour d'une cause.

Considérations :

Cette méthode est plus adaptée aux campagnes de collecte de fonds structurées qu'aux dons quotidiens.

6. Bits & Cheers : La monnaie virtuelle de Twitch

Twitch dispose d'un système de donation intégré appelé Bits & Cheers. Au lieu de donner de l'argent directement, les spectateurs peuvent acheter des Bits (une monnaie virtuelle) et "encourager" les diffuseurs. Twitch convertit ensuite ces Bits en argent réel pour le streamer.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les téléspectateurs achètent des Bits et les utilisent pour encourager un flux.



Pour chaque tranche de 100 Bits, les streamers gagnent 1 $ (après que Twitch ait prélevé une part).



Si un streamer collecte des fonds, il peut faire don de ses gains à une organisation à but non lucratif.





Idéal pour :

Les créateurs qui souhaitent que leur public puisse les soutenir lors de la diffusion sur Twitch.

‍

Considérations :

Twitch prélève une partie des revenus, et Bits n'est pas une méthode de donation directe pour les organisations à but non lucratif (mais les streamers peuvent faire don de leurs revenus).

7. Dons en crypto-monnaie : Une méthode populaire pour accepter les dons

Les crypto-monnaies sont une autre méthode populaire pour accepter des dons sur Twitch en raison de leur rapidité, de leur sécurité et des frais de transaction moins élevés. Pour recevoir des paiements dans votre portefeuille de crypto-monnaie, il vous suffit de partager l'adresse du portefeuille avec vos spectateurs.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Ouvrez l'application de votre portefeuille de crypto-monnaies et accédez au bouton ou au lien "Recevoir".

Copiez l'adresse unique de votre portefeuille, qui se présente sous la forme de chiffres et de lettres aléatoires.

Créez une section de dons sur votre profil Twitch, similaire à celle décrite ci-dessus dans la section des dons PayPal.

Collez l'adresse de votre portefeuille dans la section description.

Idéal pour :

Les diffuseurs de flux qui veulent un moyen décentralisé et peu coûteux d'accepter des dons.

‍

Veillez à préciser à quelle crypto-monnaie correspond l'adresse du portefeuille. Les utilisateurs ne peuvent pas envoyer de Litecoin à un portefeuille Ethereum, c'est pourquoi il est essentiel d'étiqueter correctement chaque adresse.

8. Programme Brave Creator : Une approche simple et respectueuse de la vie privée

Le navigateur Brave facilite la réception de dons en crypto-monnaie grâce à son système de récompenses Brave sur Twitch. Les utilisateurs de Brave gagnent le Basic Attention Token (BAT) en visionnant des publicités respectueuses de la vie privée lors de leur navigation. Ces utilisateurs peuvent ensuite facilement donner un pourboire à leurs flux Twitch préférés directement avec le BAT.

‍

Comment cela fonctionne-t-il ?

Visitez le site web de Brave Creators et inscrivez-vous ou connectez-vous avec un compte existant.

Une fois connecté, accédez à la section "Channels".

Cliquez sur "Ajouter une chaîne" et sélectionnez "Twitch" dans la liste des plateformes prises en charge.

Informez vos téléspectateurs qu'ils peuvent faire don des BAT gagnés grâce au système Brave Rewards.

Collez le lien vers votre page Brave Verified Creator.

‍

Les téléspectateurs et diffuseurs soucieux de la protection de la vie privée intéressés par les dons de crypto-monnaie.

‍

Considérations :

Les dons sont limités au BAT, les streamers doivent donc les convertir dans d'autres devises si nécessaire.

Stratégies de promotion des dons pendant les flux



Collecter des fonds via Twitch ne consiste pas seulement à permettre les dons, mais aussi à créer une expérience attrayante qui passionne les spectateurs et les incite à contribuer. Voici des stratégies éprouvées que les streamers de Twitch ont utilisées pour maximiser les dons, ainsi que des exemples concrets de la façon dont ces tactiques ont fonctionné.

1. Utiliser des alertes personnalisées pour stimuler l'engagement

Les alertes de dons personnalisées sont un élément essentiel de la collecte de fonds sur Twitch, car elles donnent à chaque contribution un caractère spécial. Les meilleurs streamers ont utilisé des alertes personnalisées avec des GIF animés, des effets sonores et des voix off humoristiques pour créer une expérience engageante pour les donateurs. Ces alertes accusent réception des dons en temps réel et encouragent les autres à se joindre à la fête.

‍

Un bon exemple : Les flux caritatifs de Jacksepticeye

Alertes personnalisées basées sur les niveaux de dons

Des dons plus importants déclenchent des sons uniques, des animations ou même des messages de remerciement personnalisés.

L'acte de faire un don est perçu comme un élément interactif du flux.

2. Fixer un objectif et montrer les progrès accomplis

Les téléspectateurs sont plus enclins à faire un don lorsqu'ils peuvent voir l'impact de leur contribution. La mise en place d'un compteur d'objectifs de dons crée un sentiment d'urgence et un travail d'équipe.

Un bon exemple : Les flux caritatifs St. Jude de DrLupo

Affichage d'une barre de progression en temps réel, montrant comment chaque don contribue à une mission plus vaste.

La communauté s'est mobilisée, dépassant les objectifs de collecte de fonds et démontrant le pouvoir d'un public uni.

3. Remercier les donateurs en temps réel

Remercier les donateurs sur le moment favorise une culture de la générosité au sein de votre communauté. Les meilleurs streamers de Twitch se font un devoir de remercier personnellement les contributeurs pendant les streams en direct, renforçant ainsi un lien direct avec leur public.

‍

Un bel exemple : Les ruisseaux de Ludwig au service des incendies de forêt

L'ajout d'une superposition à votre site web Twitch permet de présenter les principaux donateurs ou les contributions récentes.

Inciter à faire plus de dons grâce à des tableaux de bord à l'écran

Susciter une compétition amicale entre les téléspectateurs

4. Créer un temple de la renommée des donateurs

La reconnaissance contribue grandement à encourager les contributions plus importantes. Certains streamers ont créé un temple de la renommée des donateurs sur leur profil, listant les plus grands soutiens et offrant des avantages exclusifs tels qu'un accès privé au Discord ou un statut VIP dans le chat.

Un excellent exemple : Les campagnes caritatives de Tiltify

Les donateurs reçoivent des badges numériques ou des classements en fonction de leurs contributions.

Une expérience compétitive et gratifiante stimule les dons

La page de votre chaîne Twitch suscite un sentiment de communauté qui peut stimuler les efforts de collecte de fonds.

5. S'associer avec ses streamers préférés

Les collaborations caritatives amplifient la portée et le potentiel d'augmentation des dons caritatifs. Les créateurs de Twitch ont réussi à s'associer à d'autres pour organiser des événements de collecte de fonds massifs, y compris un exemple récent pour une organisation caritative transgenre qui a recueilli plus de 340 000 $ en s'appuyant sur des collaborations avec des célébrités et d'autres diffuseurs de programmes de streaming.

‍

Un excellent exemple : Le flux marathon de Hbomberguy pour Mermaids UK

Tirer parti de l'outil Twitch Charity Tool for Creators pour reverser 100 % des fonds collectés (moins les frais de traitement) à l'organisation à but non lucratif choisie.

Organiser des tournois de charité, des questions-réponses et des débats avec de nombreux créateurs

Créer un engouement et attirer un public plus large.

Derniers mots sur les dons Twitch

Quelle que soit la méthode de don qui vous convient le mieux, Twitch vous offre la possibilité de rallier des sympathisants et de collecter des fonds de manière innovante. Vous pouvez créer des flux en direct attrayants qui incitent à la générosité en temps réel en tirant parti des fonctions interactives de la plateforme.

N'oubliez pas que le succès sur Twitch repose sur l'authenticité, l'engagement constant et la volonté d'expérimenter différents formats de contenu.

Alors que vous vous lancez dans la collecte de fonds sur Twitch, envisagez d'améliorer vos efforts avec une plateforme de dons en ligne complète. Vous pouvez lier votre page de don directement sur Twitch afin de maintenir une expérience de don cohérente sur toutes les plateformes où vous engagez votre communauté.

Zeffy offre une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite et un lien de page de don simple, garantissant que chaque dollar collecté va directement à votre cause. Zeffy dispose d'outils faciles à utiliser pour créer des formulaires de dons que vous pouvez rapidement partager sur plusieurs canaux, y compris vos campagnes Twitch. Cette intégration transparente vous permet de gérer efficacement les dons provenant de différentes sources en un seul endroit.

FAQ sur Twitch pour les organisations à but non lucratif

Combien pouvez-vous donner sur Twitch ? Twitch n'impose aucune limite au montant du don que l'on peut faire au streamer, sauf si les streamers ont fixé une limite ou un montant minimum de don. Le montant du don peut également dépendre de la méthode de paiement utilisée.

Il est possible de souscrire un abonnement mensuel pour devenir un donateur régulier via Twitch. Tous les dons seront répertoriés sur la page de don du streamer, où un message peut être laissé à leur intention.

Les dons effectués sur Twitch sont-ils imposables ? Oui, tous les dons effectués sur Twitch sont imposables. En fonction de votre situation géographique, il peut s'agir d'une imposition au niveau de l'État, au niveau local ou au niveau fédéral. Qu'ils soient reçus via PayPal, Venmo ou CashApp, ils sont comptabilisés comme des revenus car il ne s'agit pas de simples cadeaux mais d'une partie de vos revenus en tant que streamer Twitch.

