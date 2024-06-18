Les clubs de rappel sont formés par des parents passionnés qui souhaitent que leurs enfants aient accès aux meilleures ressources pour améliorer leur parcours éducatif. Ils peuvent aider à collecter des fonds pour des programmes parascolaires dans les domaines du sport, des études ou des arts.

Les clubs de supporters ont besoin d'argent pour fournir ces ressources. Nous avons compilé les 18 meilleures idées de collecte de fonds pour les clubs de supporters. Ajoutez votre touche créative à ces idées pour collecter des fonds et attirer davantage de membres dans votre club.

‍

‍

18 idées pour les collectes de fonds du Booster Club

‍

Comment les clubs de rappel collectent-ils des fonds ?

Les clubs de rappel organisent des collectes de fonds pour payer les uniformes, l’équipement, la participation aux tournois, etc.

Les clubs de rappel enregistrés en tant qu’organisations à but non lucratif 501 (c) auprès de l’IRS peuvent utiliser plusieurs méthodes de collecte de fonds telles que :

Cotisations des membres

Manifestations de collecte de fonds

Ventes de marchandises

Les partenariats communautaires permettent également d’obtenir des sponsors locaux en collaborant avec des entreprises qui s’alignent sur leur cause. Ils aident à favoriser les relations communautaires à long terme et à accroître la collaboration, la gratitude et la générosité.

‍

Idées de collecte de fonds pour le Booster Club : Événements communautaires

1. Défilé de mode

Cette collecte de fonds divertissante du club de rappel ne manquera pas d’intéresser les enfants et les adultes. Encouragez les jeunes passionnés de mode de votre communauté à marcher sur la rampe et à soutenir vos initiatives.

Les supporters peuvent payer des frais d’inscription pour participer au défilé de mode et concourir pour un prix passionnant. Vendez des billets pour l’événement afin de recueillir des fonds et demandez aux participants de promouvoir la collecte de fonds.

Associez-vous à des entreprises locales pour prêter des vêtements et parrainer l’événement, et vous pourrez promouvoir leur entreprise en échange. Nommez un jury composé de membres du club de boosters, de sponsors et de représentants locaux pour choisir le look gagnant.

‍

2. Carnaval scolaire

Cette collecte de fonds de club de rappel nécessite une planification plus avancée que les autres. Un carnaval scolaire est un événement divertissant pour les enfants, et vous avez de nombreuses occasions de collecter des fonds pour votre cause.

Associez-vous à des entreprises locales pour organiser un carnaval. Obtenir des dons d’entreprise pour la décoration, les jeux, les activités et les prix.

Les carnavals scolaires aident à diversifier votre source de revenus. Outre la collecte de fonds par la vente de billets, vous pouvez collecter des dons en :

Vendre de la nourriture et des marchandises.

Facturer des billets pour différents matchs.

Inscription aux tombolas et aux concours.

Voici quelques éléments que vous pouvez inclure dans votre carnaval :

Stand de pop-corn et de crème glacée.

Des jeux comme le ballon, la course en sac, etc.

Différents trajets si le budget le permet.

Une maison hantée.

Encouragez les élèves à promouvoir l’événement et à se porter volontaires pour préparer le jour du carnaval.

‍

3. Soirée cinéma

Organisez une soirée cinéma en plein air dans le parking ou le terrain de football de l’école et facturez un petit droit d’entrée.

Louez un projecteur et un écran auprès d’un vendeur local à prix réduit, et choisissez une soirée venteuse pour organiser l’installation. Vous pouvez être plus créatif et laisser les participants profiter du film en installant un camp avec des chaises pliantes et des couvertures.

Assurez-vous de choisir un film populaire et familial pour maximiser le nombre de participants. Offrez des bonbons, des collations, du pop-corn et des sodas pour augmenter les dons.

Une soirée cinéma permet également aux membres du club de se connaître et favorise le renforcement de la communauté.

Si un événement en plein air n’est pas possible, vous pouvez en organiser un dans l’auditorium de l’école. Utilisez le logiciel gratuit de billetterie d’événements de Zeffy pour suivre les ventes de billets.

‍

4. Soirée de jeux

Vendez des billets pour l’événement et créez des équipes pour vous affronter sur des jeux amusants populaires. Transformez-le en soirée de gala en offrant des concessions ou un dîner.

Recueillez des fonds lors d’une soirée de jeux en :

Vendre des billets pour couvrir les frais de salle et de nourriture.

Organisez une vente aux enchères gratuitement avec des articles attrayants.

Vendre des billets de tombola pour augmenter les dons.

‍

5. Festival du barbecue

Vous pouvez mettre en place un barbecue vendant du poulet, des saucisses ou des pommes de terre grillées pendant la semaine sportive de l’école.

Obtenez plus de fonds en préparant un menu complet, en choisissant un endroit bondé et en assurant des fournitures adéquates. Vous pouvez également installer un stand de limonade ou toute autre boisson qui compléterait votre menu barbecue pour une source de revenus supplémentaire.

Offrez une option de paiement sécurisée et facile aux participants pour encourager davantage de transactions. La passerelle de paiement de Zeffy vous permet d’offrir plusieurs options de paiement à vos soutiens sans frais de transaction. Utilisez la fonction de paiement sans contact pour payer en personne sans tracas.

‍

Idées de collecte de fonds pour le Booster Club basées sur les produits

6. Créez et vendez des t-shirts

Si vous avez un budget limité, la vente de t-shirts peut être votre option de prédilection pour les collectes de fonds des clubs de boosters.

Créez des t-shirts pour l’équipe scolaire que vous soutenez et vendez-les en ligne ou en personne. Vous pouvez également commander des t-shirts personnalisés en ligne en gros auprès de fournisseurs de collecte de fonds comme Bonfire ou CustomInk.

Vous pouvez vous connecter avec des entreprises locales pour acheter des t-shirts personnalisés à des prix réduits. Répandez l’esprit de l’école et collectez des fonds pour vos programmes.

‍

7. Collecte de fonds pour l’arbre de Noël

La recherche des meilleurs arbres de Noël commence chaque année après le jour de Thanksgiving. Profitez de cette occasion pour vous associer à une ferme locale pour vendre des arbres de Noël et collecter des fonds.

Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des arbres fraîchement coupés et une grande surface pour les stocker.

Contrairement à d’autres collectes de fonds, elle ne nécessite pas beaucoup de planification ou d’exécution et peut être organisée dans un délai limité.

La meilleure partie est que votre clientèle est prête à acheter vos arbres, et les dons devraient affluer lorsque les gens savent pourquoi vous vendez des arbres.

Vous pouvez facturer en fonction de la hauteur des arbres et demander des dons supplémentaires si les gens sont prêts à donner plus.

‍

8. Collecte de fonds pour le carnet de coupons

Connectez-vous avec des entreprises locales et demandez-leur de collaborer avec votre club de soutien pour soutenir vos initiatives.

Demandez-leur d’offrir des réductions aux clients et de vous aider à créer un carnet de coupons exclusifs. Vous pouvez vendre ces coupons pour collecter des fonds pour votre mission.

Cette collecte de fonds du club de rappel peut prendre un certain temps, mais elle est bien attendue par les membres de la communauté. C’est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde car :

Vous pouvez collecter des fonds.

Les entreprises obtiennent plus d’affaires.

Les membres de la communauté économisent de l’argent grâce aux offres.

‍

9. Collecte de fonds pour l’emballage cadeau

C’est l’une des idées de collecte de fonds les plus faciles pour les clubs de boosters, surtout pendant la période des fêtes.

Pour collecter des fonds, achetez des papiers cadeaux de bonne qualité en vrac et vendez-les à un coût plus élevé aux parents et aux membres de la communauté.

Vous pouvez également organiser un événement d’emballage de cadeaux où vous emballez des cadeaux pour un don. Demandez la permission d’un centre commercial ou d’une entreprise locale pour installer un kiosque d’emballage de cadeaux.

Choisissez un jour où les gens sont susceptibles d’acheter des cadeaux, comme les week-ends ou les occasions spéciales comme la Journée de l’amitié. Recrutez des membres de l’équipe pour tenir le stand et emballer les cadeaux tout au long de la journée. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des ciseaux, du papier d’emballage et du ruban adhésif.

Vous pouvez proposer des cookies pour attirer les clients et vous assurer d’expliquer votre initiative en détail.

‍

Idées de collecte de fonds pour le club Booster compétitif

10. Événements sportifs

L’organisation d’événements sportifs est un moyen attrayant de collecter des fonds pour votre club de soutien. Associez-vous à des installations sportives ou à des clubs locaux pour organiser des tournois, des sorties de golf ou des matchs amicaux. Vendez des billets, obtenez des commandites et offrez des concessions pour générer des revenus.

Par exemple, Chico High Sports Boosters a collecté 20 200 $ lors de son 3e tournoi de golf annuel Roger Williams Memorial, économisant 1 010 $ en frais grâce à Zeffy. De même, le Wolfpack Football Booster Club a collecté 48 500 $ avec son tournoi Topgolf Par-Tee, économisant 2 425 $ en frais.

En tirant parti des plateformes de billetterie en ligne comme Zeffy, vous pouvez rationaliser la gestion des événements et maximiser votre potentiel de collecte de fonds.

‍

11. Marchethon

Les marchethons sont l’événement de collecte de fonds idéal pour les clubs de soutien si vous soutenez un club sportif.

Les marchethons sont des campagnes populaires entre pairs. Les participants peuvent demander à leurs amis et aux membres de leur famille de faire un don pour chaque kilomètre parcouru.

Créez une page de collecte de fonds entre pairs pour votre événement 100% gratuite avec Zeffy. Encouragez les participants à partager le lien de la page au sein de leur réseau pour recueillir des dons.

Vous pouvez amasser plus de fonds lors de votre marchethon en :

Ajout de musique live le long de l’itinéraire pédestre.

Y compris des défis amusants, des jeux et des photomatons pour les supporters.

Mettre en place des food trucks et des stands de rafraîchissements pour collecter plus d’argent.

Offrez un prix attrayant au participant qui recueille le montant de don le plus élevé.

‍

12. Marathon de danse

La plupart des gens aiment danser et si c’est pour soutenir une bonne cause, un marathon de danse peut efficacement aider à collecter des fonds pour votre club de rappel.

Vous aurez besoin de musique, d’un lieu approprié comme l’auditorium de votre école et de participants prêts à danser de tout leur cœur. Contrairement aux compétitions de danse typiques, un marathon de danse est plus une question d’endurance que de compétences en danse. Les participants doivent continuer à danser jusqu’à ce qu’ils soient la dernière personne sur scène.

Formez un panel composé d’un membre du club de soutien et de quelques personnes de l’équipe que vous soutenez. Ils peuvent surveiller tous les participants et éliminer ceux qui s’arrêtent de bouger.

Les supporters peuvent s’engager à faire des dons et payer un montant spécifique pour chaque heure qu’un participant passe à danser. Motiver les participants qui dansent le plus longtemps sans s’arrêter et récolter les dons les plus élevés.

Servez des rafraîchissements et nommez un DJ pour l’événement afin de le rendre plus attrayant.

‍

13. Compétition alimentaire

Les concours de nourriture peuvent être une option populaire pour les clubs de rappel - vous pouvez mettre les participants les uns contre les autres pour collecter des fonds. Voici quelques façons d’organiser une collecte de fonds axée sur la nourriture et les restaurants :

Associez-vous à un restaurant local pour fournir de la nourriture pour la compétition, y compris des hot-dogs, des tartes, des hamburgers, etc.

Vendez des billets aux spectateurs qui souhaitent profiter de la compétition passionnante.

Collectez des fonds supplémentaires grâce aux inscriptions des participants désireux de montrer leurs prouesses alimentaires.

Les participants peuvent dévorer de délicieux plats dans un temps imparti.

Établissez des règles, des limites de temps et des objectifs de quantité clairs pour le concours.

Offrez des prix comme des cartes-cadeaux ou des trophées pour motiver les participants et créer de l’enthousiasme.

‍

14. Marathon de lecture

Le concours de lecture vous permet de collecter des fonds pour votre programme tout en favorisant l’amour de la lecture chez les élèves.

Comme tout autre marathon de collecte de fonds, les partisans s’engagent à donner un certain montant par page ou livre lu par les participants.

L’organisation d’un marathon de lecture ne nécessite pas un espace énorme et peut être organisée avec un minimum d’effort et de soutien bénévole. Vous pouvez également diversifier vos sources de revenus en combinant un marathon de lecture avec d’autres événements.

Conseil de pro : Vous pouvez organiser un événement de collecte de fonds entre pairs pour encourager les étudiants à lire autant de pages que possible à un moment précis tout en collectant plus de fonds pour votre organisation à but non lucratif.

‍

Idées simples de collecte de fonds pour le Booster Club

15. Soirée restaurant

De nombreuses chaînes de restaurants ont déjà des programmes pour soutenir des causes caritatives, ce qui facilite l’organisation de collectes de fonds pour les clubs de soutien. Aussi appelée dîner pour faire un don, une soirée de collecte de fonds encourage les sympathisants à dîner dans votre restaurant partenaire.

Le restaurant fait ensuite don d’une partie des recettes aux objectifs de votre club de boosters. Faites la promotion de l’événement pour rassembler autant de participants que possible.

Assurez-vous que le restaurant avec lequel vous collaborez est populaire dans la communauté locale et sert des plats délicieux. La collecte de fonds sera plus facile si les gens sont prêts à venir au restaurant.

‍

16. Lavage de voiture

Un lave-auto est l’une des idées les plus simples pour collecter des fonds pour un club de boosters, et c’est un événement social amusant pour les étudiants.

Avec une planification et une exécution minutieuses, un lave-auto peut aider à obtenir des dons importants de manière rentable. Vous pouvez également contacter votre école, votre église ou votre station-service pour fournir de l’espace.

Offrez des services supplémentaires comme le séchage des serviettes ou l’aspirateur pour des dons supplémentaires. Formez des équipes pour rendre la compétition intéressante. L’équipe qui lave le plus de voitures gagne. Cela impliquera à la fois les bénévoles et les donateurs.

Vous pouvez créer une page de don en ligne gratuitement avec Zeffy et la partager avec chaque client. Encouragez-les à donner plus s’ils le peuvent en remplissant le formulaire.

‍

17. Soirée quiz

Les participants peuvent montrer leur talent et leurs connaissances en vous aidant à collecter des fonds pour votre cause. Réservez un lieu en vous associant à un restaurant local ou à une boutique de jeux. Vous pouvez également économiser de l’argent en l’organisant dans le gymnase ou la cafétéria de l’école.

Préparez des questions amusantes qui mettront les participants au défi et offriront un divertissement léger. Certaines questions peuvent inclure :

Faits amusants sur les entraîneurs ou les membres du corps professoral.

Informations historiques sur les endroits populaires du quartier.

Faits intéressants sur le sport pratiqué par l’équipe que vous soutenez.

Collectez des dons grâce à l’inscription des participants et ajoutez des options de nourriture et de boissons pour augmenter les revenus.

‍

18. Vide-grenier

Une vente-débarras communautaire est simple à organiser. Avec un investissement minimal, vous pouvez générer d’énormes fonds pour votre organisation.

Demandez aux membres du club de faire le ménage du printemps et de retirer de leur garage quelques objets dont ils n’ont plus besoin. Vous pouvez augmenter la participation en proposant une variété d’articles à la vente. Ajoutez des options de restauration et de boissons pour rendre l’événement amusant pour tout le monde.

Organisez l’événement dans un grand espace pour accueillir plus de personnes. Demandez aux élèves de se porter volontaires en tant qu’assistants de vente et caissiers pour collecter les recettes tout en acquérant une expérience cruciale.

‍

Étude de cas : Comment PARTS, un club de soutien de la communauté Renaissance, a recueilli 5 800 $ grâce à Zeffy

PARTS, le club de soutien de l’école secondaire Long Beach Renaissance, souhaitait maximiser les recettes de son événement annuel Battle of the Bands en 2024. Ils se sont associés à Zeffy pour rationaliser la vente de billets et minimiser les coûts de leur événement.

Grâce à la plateforme de billetterie conviviale de Zeffy, PARTS a facilement mis en place des options de billets à plusieurs niveaux pour répondre aux différents participants. Le club de soutien a récolté un montant impressionnant de 5 800 $ en ventes de billets.

En hébergeant sa billetterie sur Zeffy, PARTS a éliminé les frais de plateforme et de transaction, économisant ainsi plus de 290 $. Cela signifiait que plus de fonds pouvaient soutenir directement les initiatives et les programmes de l’école.

La campagne Battle of the Bands 2024 montre comment les clubs de soutien peuvent tirer parti de Zeffy pour optimiser les efforts de collecte de fonds. Grâce aux outils puissants et au modèle gratuit de Zeffy, les organisations peuvent se concentrer sur ce qui compte le plus : faire une différence dans leurs communautés.

‍

‍

Réflexions finales sur les idées de collecte de fonds du Booster Club

Grâce à ces idées de collecte de fonds faciles, votre club de rappel n’a pas besoin de compter sur les cotisations de ses membres pour soutenir l’équipe de vos enfants. L’organisation de collectes de fonds de rappel vous aide à établir des relations à long terme avec les entreprises et les sympathisants locaux pour faciliter les dons récurrents.

Si la collecte de fonds par le biais de collectes de fonds de clubs de rappel semble écrasante, une plateforme de collecte de fonds complète comme Zeffy peut vous aider à réussir.

Zeffy offre une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite - sans frais cachés ! Vous obtenez 100 $ pour un don de 100 $.

FAQ sur les collectes de fonds du Booster Club

Qu’est-ce qui fait le succès d’un club de rappel ? Un club de rappel réussi doit avoir un groupe de bénévoles dévoués et de partisans fidèles prêts à contribuer à leurs initiatives. Votre groupe de rappel doit reconnaître les besoins de l’équipe ou de l’organisation qu’il soutient et travailler activement à répondre à ces besoins. Des relations solides avec les bénévoles, les sympathisants, les entreprises locales et la communauté scolaire sont essentielles.

À quoi les clubs de rappel peuvent-ils dépenser de l’argent ? Les clubs de soutien peuvent payer pour différentes exigences en fonction de l’équipe qu’ils soutiennent : Équipement sportif

Repas d’avant-match et d’après-match pour l’équipe

Frais de participation au tournoi

Frais de transport Un club de soutien à l’orchestre paiera les instruments de musique, les activités de formation, l’organisation d’événements, etc., tandis que les boosters académiques soutiendront les excursions éducatives, les débats, les camps artistiques, etc.

Comment collectez-vous des fonds dans les boosters ? Les clubs de rappel peuvent collecter des dons par le biais de cotisations d’adhésion, de campagnes entre pairs ou d’événements de collecte de fonds tels que des ventes de t-shirts, des ventes aux enchères et des carnavals. Zeffy peut vous aider à simplifier l’organisation et la gestion des initiatives de collecte de fonds de votre club de soutien, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le soutien de votre cause.

‍