Les YMCA à travers les États-Unis sont des carrefours pour les personnes au sein de leurs communautés. Au-delà d'un simple centre de remise en forme, elles font partie intégrante d'une organisation dont l'objectif est de favoriser la santé du corps, de l'esprit et de l'âme.

Cela va des cours de natation à l'école maternelle et bien d'autres choses encore. Contrairement à la croyance populaire, le YMCA n'est pas financé uniquement par les cotisations des membres et les subventions. Il s'appuie sur des campagnes de collecte de fonds et des événements pour soutenir sa mission et ses opérations.

Dans cet article, nous allons explorer la structure organisationnelle, les valeurs et les initiatives du YMCA. Nous avons également compilé les 6 idées de collecte de fonds du YMCA pour aider votre organisation à but non lucratif.

‍

Table des matières

Vue d'ensemble de l'Association chrétienne des jeunes gens (YMCA)

Campagnes de collecte de fonds populaires du YMCA

6 idées de collecte de fonds pour les YMCA pour s'inspirer

Dernières réflexions sur la collecte de fonds du YMCA

FAQ sur la collecte de fonds du YMCA

‍

Vue d'ensemble de l'Association chrétienne des jeunes gens (YMCA)

La Young Men's Christian Association (YMCA) a été fondée à Londres en 1844 en tant que mouvement chrétien laïc apolitique. Son objectif premier était d'améliorer la condition spirituelle des jeunes hommes travaillant dans le domaine de la draperie et des métiers connexes.

L'organisation s'est rapidement répandue au Royaume-Uni et a fini par atteindre l'Amérique du Nord en 1851, où elle a connu sa croissance la plus importante. Aujourd'hui, le YMCA est présent dans plus de 10 000 communautés à travers les États-Unis. Il se concentre sur des domaines tels que l'éducation physique, le service social, les loisirs, les sports et le développement de la jeunesse.

La mission de l'organisation est de mettre en pratique les principes chrétiens par le biais d'initiatives qui favorisent la santé de l'esprit et du corps pour tous.

‍

Campagnes de collecte de fonds populaires du YMCA

1. Campagne annuelle

De nombreuses organisations à but non lucratif envoient des appels de fonds au moins une fois par mois ou tous les deux mois. Elles envoient également des appels lors des journées de dons, telles que le mardi de la générosité et la fin de l'année.

Les YMCA sollicitent des fonds une fois par an lors de leur appel annuel afin d'obtenir une aide financière pour leurs programmes essentiels et leurs adhésions. La campagne vise à servir plus de 20 000 enfants, adolescents, adultes, personnes âgées et familles grâce à des programmes et des services qui leur offrent la possibilité d'apprendre, de grandir et de s'épanouir.

YMCA of the US dispose d'une option dédiée aux dons sur son site web. Les donateurs peuvent ainsi trouver les campagnes en cours et faire un don à celle qu'ils souhaitent.

‍

2. Campagnes d'investissement

Les campagnes d'investissement sont une stratégie de collecte de fonds essentielle pour les YMCA qui cherchent à obtenir un soutien financier pour des projets importants. Ces projets peuvent consister à construire de nouvelles installations, à rénover des installations existantes ou à développer des programmes. Ces campagnes ont généralement des objectifs et des échéances spécifiques, les fonds étant collectés grâce à une combinaison de dons importants, de subventions et de soutien de la part de la communauté.

Les campagnes de financement réussies nécessitent une planification minutieuse, un leadership fort et une communication efficace avec les donateurs potentiels.

‍

3. Les dotations

Les fonds de dotation des YMCA sont des fonds établis pour assurer la stabilité financière à long terme des affiliés locaux de l'organisation. Ces fonds soutiennent divers objectifs, tels que les besoins éducatifs, la modernisation des installations, les programmes sportifs pour les jeunes et les camps.

Bien que tous les fonds de dotation ne soient pas configurés pour les dons en ligne, les donateurs peuvent souvent contribuer par le biais de diverses méthodes, notamment les chèques, les transferts d'actions ou les distributions caritatives de l'IRA. La page des fonds de dotation du YMCA répertorie les fonds disponibles, ce qui permet aux donateurs d'identifier l'option la plus appropriée à leurs objectifs philanthropiques.

‍

6 idées de collecte de fonds pour les YMCA pour s'inspirer

‍

1. Collecte de fonds de pair à pair

La collecte de fonds de pair à pair est une stratégie puissante qui tire parti de la portée et de l'influence des sympathisants d'une organisation à but non lucratif pour collecter davantage de fonds et sensibiliser l'opinion publique.

Dans cette approche, les sympathisants créent leurs propres pages de collecte de fonds, en partageant des histoires personnelles et des expériences liées à l'association ou à la campagne. Ils s'adressent ensuite à leurs amis, à leur famille et à leurs réseaux sociaux pour leur demander de faire des dons.

Cette méthode permet de collecter des fonds, d'attirer de nouveaux sympathisants et d'accroître la visibilité de la cause de l'organisation. Pour organiser une collecte de fonds de pair à pair, les YMCA peuvent choisir la plateforme gratuite de Zeffy. Zeffy simplifie le processus de création de pages de collecte de fonds et permet aux sympathisants d'inviter leurs pairs à contribuer.

Les YMCA de la Fondation du Québec ont participé à l'édition 2021 du défi YMCA. Ils ont utilisé Zeffy pour encourager leurs supporters à collecter des fonds en leur nom. Grâce à la solution peer-to-peer de Zeffy, ils ont récolté 64 103,00 $.

‍

‍

2. Tournoi de jeux

L'une des plus grandes qualités du système YMCA est sa capacité à unir les communautés. Au YMCA, la plupart des activités et des initiatives visent à rassembler les gens pour qu'ils participent en équipe. Elles favorisent également la remise en forme et la compétition amicale.

Le YMCA organise plusieurs tournois par an. Il s'agit de compétitions de basket-ball, de volley-ball, de natation, de pickleball, etc.

Ces événements attirent souvent un grand nombre de participants et permettent de récolter une somme importante.

Vous pouvez également organiser un tournoi sportif pour votre association, où les équipes paient un droit d'entrée pour participer à la compétition.

Inclure des jeux simples et stimulants pour attirer des participants de tous niveaux. Offrez des prix aux équipes gagnantes et récoltez des fonds supplémentaires grâce à la vente de marchandises et à des stands de nourriture.

N'oubliez pas de promouvoir votre tournoi de jeux sur les réseaux sociaux. Utilisez Zeffy pour collecter des dons en ligne et hors ligne et assurez le suivi des participants après l'événement.

‍

3. Gala de charité

L'organisation d'un gala de bienfaisance est un excellent moyen de créer une expérience mémorable pour vos sympathisants et donateurs tout en collectant des fonds pour votre YMCA.

Pour maximiser l'impact de l'événement :

Choisissez un thème qui correspond à la mission de votre organisation

Incorporer des divertissements tels que de la musique en direct, un groupe de musique ou des conférenciers invités.

Utilisez votre propre espace, si possible, et établissez des partenariats avec des restaurants locaux pour la restauration, ce qui peut contribuer à réduire les coûts.

Envisager la vente d'articles de marque

Proposez des options de donation en ligne et hors ligne, telles que l'achat de billets et les contributions directes.

La diffusion en direct de l'événement sur les réseaux sociaux et l'intégration d'un bouton "faire un don maintenant" peuvent élargir votre portée et encourager la participation à distance.

‍

4. Programmes d'adhésion

La création de programmes d'adhésion uniques et attrayants est un moyen efficace pour les YMCA d'offrir de la valeur aux donateurs en échange de leurs contributions. En concevant des programmes adaptés aux différents âges, intérêts et niveaux de compétence, les YMCA peuvent attirer de nombreux sympathisants.

Voici quelques exemples de ces programmes :

Cours de natation

Initiatives en matière de bien-être

Cours d'exercices en groupe

Activités sociales

Pour mettre en place des programmes d'adhésion efficaces, analysez votre base de données de donateurs afin d'identifier les compétences et les loisirs qui intéressent vos sympathisants actuels et potentiels.

Tirez parti de l'expertise de votre organisation et de votre base de bénévoles pour animer des cours et des ateliers, en personne ou virtuellement. En offrant des possibilités d'apprentissage, de croissance et d'engagement communautaire, les YMCA peuvent renforcer les relations avec leurs membres et encourager un soutien continu à leur mission.

‍

5. Vente aux enchères en ligne

Les ventes aux enchères en ligne sont un moyen pratique et attrayant pour les YMCA de collecter des fonds auprès de leurs sympathisants, où qu'ils se trouvent.

Susciter l'enthousiasme et maximiser la participation,

Présenter une gamme variée d'articles de vente aux enchères.

Combinez des expériences réelles, comme des forfaits vacances, avec des articles physiques, tels que du matériel de camping et du vin.

Promouvoir l'événement en offrant des aperçus des articles mis aux enchères et en soulignant l'impact des fonds collectés.

En créant une vente aux enchères en ligne attrayante, les YMCA peuvent exploiter le désir de leurs supporters d'acquérir des articles uniques tout en contribuant à une bonne cause.

Le choix d'un logiciel d'enchères silencieuses convivial et fiable est essentiel pour garantir une expérience d'enchère fluide. Zeffy propose une plateforme d'enchères en ligne 100 % gratuite que vous pouvez utiliser pour inviter vos donateurs à enchérir.

‍

6. Défis caritatifs de remise en forme

En tant qu'élément clé de la mission de leur organisation, les YMCA font un effort supplémentaire pour promouvoir la forme physique et le bien-être. Chaque Y organise tout au long de l'année une variété de défis de remise en forme au sein de ses propres communautés. Ces défis combinent des activités simples et stimulantes qui sortent les gens de leur zone de confort et les encouragent à rester en forme.

En tant qu'organisation à but non lucratif ou YMCA locale, l'organisation d'un défi sportif est un moyen efficace de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour votre cause. Ce type d'événement crée un sentiment de communauté et d'effort collectif.

Créez un défi où les membres s'engagent à atteindre un objectif spécifique, tel qu'un certain nombre de kilomètres parcourus, de pas effectués, d'heures de yoga, etc.

Conseil de pro : organisez ces événements au cours de la nouvelle année, lorsque les gens sont prêts à entreprendre un parcours de remise en forme. Vous pouvez également les organiser au milieu de l'année, lorsqu'ils se sont égarés ou qu'ils ont besoin de plus de motivation.

‍

Étude de cas : Comment le YMCA du sud-ouest de l'Ontario a recueilli 91 000 $ grâce à Zeffy

Le YMCA du sud-ouest de l'Ontario a organisé avec succès une campagne d'entraide Move-a-thon pour soutenir ses initiatives communautaires. En s'associant à Zeffy, une plateforme 100 % gratuite, l'organisme a recueilli 91 000 $.

L'organisme de bienfaisance a également économisé 4 550 $ en frais de plateforme et de transaction, ce qui lui a permis de consacrer davantage de fonds à sa cause. Le Move-a-thon a même encouragé les enfants et les familles à participer à des activités amusantes tout en collectant des fonds pour que davantage d'enfants aient accès aux camps de jour du YMCA, aux leçons de natation et à d'autres programmes récréatifs.

‍

Dernières réflexions sur la collecte de fonds du YMCA

Les YMCA jouent un rôle essentiel dans la promotion de communautés fortes, saines et dynamiques à travers les États-Unis. En tant qu'organisations dédiées à l'amélioration de la vie d'individus de tous horizons, les YMCA comptent sur le soutien et l'engagement de leurs membres, donateurs et bénévoles pour mener à bien leur mission.

En mettant en œuvre diverses stratégies de collecte de fonds, les YMCA peuvent créer des opportunités significatives pour les sympathisants de se connecter à leur cause et de la servir.

Que votre YMCA débute ou cherche à améliorer ses stratégies existantes, un partenariat avec Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, peut aider à maximiser le succès de votre organisation et à amplifier votre impact sur la communauté.

‍

FAQ sur la collecte de fonds du YMCA

Qu'est-ce que l'association caritative YMCA ? Le YMCA est une organisation caritative de premier plan qui s'engage à améliorer les individus et à renforcer les communautés dans tout le pays. Elle se consacre à donner aux personnes de tous âges, de toutes origines et de tous horizons la possibilité d'atteindre leur plein potentiel. Les programmes et initiatives du YMCA permettent aux gens de créer un avenir meilleur, de favoriser un mode de vie sain et de contribuer à la construction de communautés dynamiques.

Comment puis-je participer aux efforts de collecte de fonds du YMCA ? Il existe de nombreuses façons de participer à la collecte de fonds du YMCA. Vous pouvez soutenir l'organisation en devenant membre, en participant à un programme, en faisant du bénévolat ou en collectant des fonds. Pour vous impliquer, visitez leur site web pour faire des dons directement à leurs campagnes en cours. Vous pouvez également trouver le Y le plus proche de chez vous pour explorer les possibilités d'adhésion et de bénévolat au sein de votre communauté. YMCA vous permet de transformer votre passion pour la construction de la communauté en une carrière. Les YMCA offrent de nombreux postes et de nombreuses opportunités pour trouver les rôles qui correspondent le mieux à vos intérêts.

Comment sont utilisés les fonds collectés par le YMCA ? Les fonds collectés lors des campagnes du YMCA permettent de soutenir un large éventail de programmes et de services communautaires. Ces programmes et services sont les suivants Fournir une aide financière pour les adhésions et les programmes.

Soutenir les initiatives de développement de la jeunesse.

Améliorer la santé communautaire.

Proposer des activités éducatives et récréatives. Tous les dons sont directement reversés à la communauté pour soutenir ces initiatives.

Quelles sont les idées les plus efficaces pour collecter des fonds auprès des YMCA ? Les collectes de fonds du YMCA peuvent inclure une variété d'activités, telles que : Campagnes de collecte de fonds de pair à pair

Tournois de jeux

"Soirées cinéma en immersion

Tournois de basket-ball

Galas

Ventes aux enchères en ligne