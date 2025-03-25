Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Lois de l'Indiana sur les tombolas pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales ? [2025]
Lois sur les tombolas

Lois de l'Indiana sur les tombolas pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales ? [2025]

25 mars 2025

Les tombolas sont une activité lucrative de collecte de fonds qui offre de nombreuses possibilités de collecter rapidement de l'argent et de sensibiliser l'opinion publique, mais pour réussir, il faut comprendre la législation de chaque État en la matière. Vous trouverez ci-dessous un guide complet des spécificités juridiques de l'Indiana concernant les opérations de tirage au sort à but non lucratif 501c3, qui sont considérées comme des jeux de bienfaisance.

Nous aborderons les exigences, les règles, les réglementations et les conseils pour rester en conformité avec les activités de jeux de bienfaisance. Nous avons même créé une liste de contrôle gratuite pour les organisations à but non lucratif de l'Indiana afin qu'elles puissent organiser une tombola réussie et légale. 

Voici ce qui nous attend :

Plongée dans : Opérations de tirage au sort dans l'Indiana (501c3) pour les organisations à but non lucratif

Les tombolas à but non lucratif sont une activité populaire pour collecter des fonds d'une manière qui est facile pour presque tout le monde. Cela peut aider les associations 501c3 autorisées à organiser des tombolas dans l'Indiana à tirer le meilleur parti de cette activité pour attirer, engager et fidéliser les donateurs.

L'organisation d'une tombola en tant que campagne autonome ou dans le cadre d'un événement de collecte de fonds plus important peut nécessiter des efforts considérables. Cependant, la conformité est l'un des domaines les plus importants, en particulier avec la Commission des jeux de l'Indiana. 

Les organisations peuvent maximiser leur rendement et éviter les amendes en connaissant les lois sur les tombolas et en sachant comment s'y conformer. 

Conditions requises pour organiser une tombola dans l’Indiana

Seules les organisations qualifiées disposant d'un établissement dans l'Indiana peuvent demander une licence de loterie ou de jeux de bienfaisance. La commission exige que vous disposiez d'une constitution, d'articles, d'une charte ou d'un règlement contenant une clause stipulant que tous les actifs seront utilisés pour les objectifs déclarés de l'organisation à but non lucratif lors de sa dissolution.

Qui réglemente les tombolas dans l’Indiana ?

L' Indiana Gaming Commission réglemente les tombolas et supervise et applique les lois pour protéger l'intérêt public. Les tombolas sont légales dans l'Indiana lorsqu'elles respectent les lois sur les tombolas de la Licensed Charity Gaming, qui ont été mises à jour pour 2025 (ne vous inquiétez pas, nous avons entièrement couvert les dernières réglementations pour vous ci-dessous).

Exigences en matière de permis pour les tirages au sort

L'organisation d'une tombola dans l'Indiana nécessite quelques démarches. La première consiste à remplir une demande de qualification.

qualification-candidature

Rester préparé aux exigences d'une demande de qualification de licence :

À partir de là, vous pouvez demander la licence qui convient le mieux à votre organisation et à vos événements :

Toutes les demandes peuvent être consultées sur le site web de l'Indiana Gaming Commission.

Circonstances particulières : Si la valeur totale des prix de votre tombola est inférieure à 2 500 dollars ou si le total des prix attribués est inférieur à 7 500 dollars par an, vous n'aurez pas besoin d'une licence de tombola de l'Indiana. Toutefois, vous devrez soumettre un formulaire de notification d'activité exonérée (Exempt Activity Notification).

Formulaire de notification d'activité exonérée

Quelles sont les lois sur les tombolas à connaître dans l’Indiana ?

Pour tous les types de licences, il est important de se tenir au courant des dernières règles et réglementations en matière de collecte de fonds. Nous les présentons ci-dessous afin que vous puissiez les consulter lorsque vous réfléchirez à la manière d'organiser une tombola conforme dans l'Indiana.

Vente et gestion des billets

billets de tombola
billets de tombola

Règlement du prix

prix de la tombola

Conformité et rapports

rapport de tombola

Autres considérations

soutien à la tombola

Intégrez les tombolas dans votre comptabilité grâce à ce guide pratique sur la tenue des registres.

Pièges courants en matière de conformité (et conseils pour éviter les risques)

Les règles semblent assez simples, n'est-ce pas ? Pourtant, vous pouvez vous demander comment les organisations peuvent avoir des problèmes avec les lois de l'Indiana sur les tombolas.

Vous trouverez ci-dessous quelques pièges à éviter en matière de conformité et des conseils pour réussir une tombola qui ne vous fera pas payer des milliers de dollars de pénalités en cas d'infraction.

L'écueil de la conformité : Oublier d'obtenir la bonne licence

Restez à l'abri des risques : Imaginez que vous soyez prêt à organiser une grande tombola caritative, mais que vous découvriez que vous n'avez pas les autorisations nécessaires. Cette situation peut entraîner de lourdes amendes, voire l'annulation de l'événement. Pour éviter ce scénario cauchemardesque :

Indiana-état-soutien

Piège de la conformité : Verser le produit d'une tombola sur votre compte général ou ne pas suivre les dépenses

Restez à l'abri des risques : Une bonne gestion financière est essentielle pour la responsabilité et la conformité :

Le guide ultime de la comptabilité des organisations à but non lucratif est là pour vous aider.

Tombola-banking

Piège de la conformité : Permettre à n'importe qui de vendre des billets

Restez à l'abri des risques : Maintenir la conformité :

Le piège de la conformité : Les récompenses à outrance

Ne prenez aucun risque : Les limites de prix sont strictement réglementées, il est donc essentiel de ne pas dépasser le plafond de 599 $ pour les prix individuels et de 15 000 $ pour l'ensemble du jeu :

Découvrez 33 prix de tombola uniques pour collecter des fonds auprès d'un public plus large.

Un piège courant : Vente de billets de tombola ou tirage au sort des gagnants en ligne

Ne prenez aucun risque : Bien que les médias sociaux soient excellents pour la promotion, la loi de l'Indiana exige que les ventes de billets et les tirages au sort se fassent en personne :

Découvrez ces 12 idées de tombolas à essayer

L'écueil de la conformité : Manquer le délai de 10 jours pour les rapports financiers 

Ne prenez aucun risque : Imaginez que vous ayez terminé votre tirage au sort, que vous ayez aligné tous les détails et que vous vous rendiez compte que vous n'avez pas respecté la date limite de soumission de vos rapports. Évitons cela !

FAQ sur la tombola de l’Indiana

Oui, il est légal pour les organisations qualifiées, telles que les organisations caritatives 501(c)(3), d'organiser des tombolas dans l'Indiana. Toutefois, pour se conformer à la réglementation de la Commission des jeux de l'Indiana, il est nécessaire d'obtenir la licence appropriée (si votre événement en nécessite une).

Les options pour les licences de jeux et de tombolas de bienfaisance sont les suivantes :

  • Licence d'activité annuelle
  • Licence pour une seule activité
  • Licence de festival
  • Licence pour les tirages au sort de la convention

    • La plupart des organisations à but non lucratif doivent obtenir un permis de jeu auprès de l'Indiana Gaming Commission. Toutefois, les événements de petite envergure avec des prix inférieurs à 2 500 $ ou inférieurs à 7 500 $ par an peuvent ne nécessiter que l'envoi d'un formulaire de notification d'activité exonérée.

    Non. La loi de l'Indiana interdit de vendre des billets de tombola ou d'organiser des tirages au sort sur Internet. Toutes les organisations à but non lucratif doivent limiter les ventes et les tirages au sort à des événements en personne. Cependant, vous pouvez utiliser des outils tels que Zeffy pour gérer les rapports, impliquer les participants et promouvoir un tirage au sort en personne.

    Les infractions peuvent donner lieu à des amendes de 1 000 dollars pour la première infraction, de 2 500 dollars pour la deuxième et de 5 000 dollars pour chaque infraction suivante.

    Les membres de l'organisation, les agents de billetterie bénévoles et même les mineurs de moins de 18 ans (dans le cadre de tirages au sort organisés par l'école) peuvent vendre des billets. Toutefois, la tenue de registres et la supervision doivent être strictes.

    Oui. Les prix individuels ne peuvent excéder 599 dollars et la valeur totale des prix pour un jeu ne peut dépasser 15 000 dollars sans autorisation spéciale.

    Rédigé par
    Jessica Woloszyn

