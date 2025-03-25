Les tombolas sont une activité lucrative de collecte de fonds qui offre de nombreuses possibilités de collecter rapidement de l'argent et de sensibiliser l'opinion publique, mais pour réussir, il faut comprendre la législation de chaque État en la matière. Vous trouverez ci-dessous un guide complet des spécificités juridiques de l'Indiana concernant les opérations de tirage au sort à but non lucratif 501c3, qui sont considérées comme des jeux de bienfaisance.

Nous aborderons les exigences, les règles, les réglementations et les conseils pour rester en conformité avec les activités de jeux de bienfaisance. Nous avons même créé une liste de contrôle gratuite pour les organisations à but non lucratif de l'Indiana afin qu'elles puissent organiser une tombola réussie et légale.

Voici ce qui nous attend :

Plongée dans : Opérations de tirage au sort dans l'Indiana (501c3) pour les organisations à but non lucratif

Les tombolas à but non lucratif sont une activité populaire pour collecter des fonds d'une manière qui est facile pour presque tout le monde. Cela peut aider les associations 501c3 autorisées à organiser des tombolas dans l'Indiana à tirer le meilleur parti de cette activité pour attirer, engager et fidéliser les donateurs.

L'organisation d'une tombola en tant que campagne autonome ou dans le cadre d'un événement de collecte de fonds plus important peut nécessiter des efforts considérables. Cependant, la conformité est l'un des domaines les plus importants, en particulier avec la Commission des jeux de l'Indiana.

Les organisations peuvent maximiser leur rendement et éviter les amendes en connaissant les lois sur les tombolas et en sachant comment s'y conformer.

Conditions requises pour organiser une tombola dans l’Indiana

Seules les organisations qualifiées disposant d'un établissement dans l'Indiana peuvent demander une licence de loterie ou de jeux de bienfaisance. La commission exige que vous disposiez d'une constitution, d'articles, d'une charte ou d'un règlement contenant une clause stipulant que tous les actifs seront utilisés pour les objectifs déclarés de l'organisation à but non lucratif lors de sa dissolution.

Qui réglemente les tombolas dans l’Indiana ?

L' Indiana Gaming Commission réglemente les tombolas et supervise et applique les lois pour protéger l'intérêt public. Les tombolas sont légales dans l'Indiana lorsqu'elles respectent les lois sur les tombolas de la Licensed Charity Gaming, qui ont été mises à jour pour 2025 (ne vous inquiétez pas, nous avons entièrement couvert les dernières réglementations pour vous ci-dessous).

Exigences en matière de permis pour les tirages au sort

L'organisation d'une tombola dans l'Indiana nécessite quelques démarches. La première consiste à remplir une demande de qualification.

Rester préparé aux exigences d'une demande de qualification de licence :

Votre nom et votre adresse : Les coordonnées du demandeur à des fins d'identification et de contact

Les coordonnées de tous les responsables : Informations sur les personnes clés chargées de la gestion de la tombola, y compris les numéros de téléphone et les adresses électroniques.

L'activité que vous souhaitez mener : Qu'il s'agisse d'une tombola, d'un bingo ou d'une autre activité de jeu de bienfaisance, la nature de l'événement doit être précisée

Lieu de la tombola : Le lieu exact où se déroulera la tombola.

Date et heure de la tombola : La date et la durée prévues de la tombola.

À partir de là, vous pouvez demander la licence qui convient le mieux à votre organisation et à vos événements :

Licence d'activité annuelle : Pour toute organisation souhaitant organiser des activités de jeux de bienfaisance régulièrement tout au long de l'année, valable 12 mois (une année civile).

Licence d'activité unique : Pour toute organisation qui souhaite organiser une activité de jeu caritative une fois de temps en temps, valable pour 1 jour et 1 fois.

Licence de festival : Pour les organisations qui souhaitent organiser plusieurs activités de jeux de bienfaisance sur plus d'une journée, valable pour un maximum de 5 jours consécutifs dans un même lieu.

Convention Raffle License : Pour les organisations situées en dehors de l'Indiana qui souhaitent organiser des activités de tirage au sort lors d'une convention dans un lieu que le directeur exécutif doit approuver.

Toutes les demandes peuvent être consultées sur le site web de l'Indiana Gaming Commission.

Circonstances particulières : Si la valeur totale des prix de votre tombola est inférieure à 2 500 dollars ou si le total des prix attribués est inférieur à 7 500 dollars par an, vous n'aurez pas besoin d'une licence de tombola de l'Indiana. Toutefois, vous devrez soumettre un formulaire de notification d'activité exonérée (Exempt Activity Notification).

Quelles sont les lois sur les tombolas à connaître dans l’Indiana ?

Pour tous les types de licences, il est important de se tenir au courant des dernières règles et réglementations en matière de collecte de fonds. Nous les présentons ci-dessous afin que vous puissiez les consulter lorsque vous réfléchirez à la manière d'organiser une tombola conforme dans l'Indiana.

Vente et gestion des billets

Les tirages au sort ne peuvent pas être organisés sur Internet, les billets ne peuvent donc pas être achetés en ligne et vous ne pouvez pas déterminer les gagnants en ligne (bien que vous puissiez gérer vos rapports sur les tirages au sort et faire participer les participants en ligne avec un outil comme Zeffy).

Seuls les membres de l'organisation, les employés rémunérés, les agents de billetterie bénévoles et même les enfants de moins de 18 ans (dans le cas des collectes de fonds scolaires) sont autorisés à vendre des billets de tombola.

Les espèces, les cartes de débit, les chèques et les cartes de crédit peuvent être acceptés, mais l'utilisation des cartes de crédit n'est autorisée que pour les transactions en face à face (pas de vente en ligne).

Les billets doivent être représentés sous forme de copies physiques et placés dans un récipient permettant un mélange complet, tel qu'un tambour ou un seau.

Règlement du prix

Les prix individuels ne peuvent excéder 599 dollars et le montant total de la cagnotte pour un jeu à tirettes, une planche à découper ou une planche à pourboires ne peut excéder 15 000 dollars.

L'alcool est autorisé s'il s'agit de bouteilles ou de caisses scellées destinées à la consommation hors établissement, et si le gagnant et le distributeur du prix sont âgés d'au moins 21 ans.

Conformité et rapports

Les organisations doivent tenir des registres pour les ventes de billets, avec des détails tels que la date, le lieu et les informations sur le vendeur.

Un rapport financier doit être soumis dans les 10 jours suivant l'événement pour les licences uniques et les licences de festival, et tous les mois pour les licences annuelles.

Autres considérations

Il est possible d'engager jusqu'à trois agents des forces de l'ordre de l'Indiana ou détectives privés pour assurer la sécurité de l'événement.

Les employés du commerce de détail peuvent vendre des billets de tombola, mais les organisations doivent garder le contrôle des billets invendus et conserver des registres détaillés des ventes.

Pièges courants en matière de conformité (et conseils pour éviter les risques)

Les règles semblent assez simples, n'est-ce pas ? Pourtant, vous pouvez vous demander comment les organisations peuvent avoir des problèmes avec les lois de l'Indiana sur les tombolas.

Vous trouverez ci-dessous quelques pièges à éviter en matière de conformité et des conseils pour réussir une tombola qui ne vous fera pas payer des milliers de dollars de pénalités en cas d'infraction.

L'écueil de la conformité : Oublier d'obtenir la bonne licence

Restez à l'abri des risques : Imaginez que vous soyez prêt à organiser une grande tombola caritative, mais que vous découvriez que vous n'avez pas les autorisations nécessaires. Cette situation peut entraîner de lourdes amendes, voire l'annulation de l'événement. Pour éviter ce scénario cauchemardesque :

Identifiez le type de licence approprié pour votre événement (annuelle, activité unique, festival ou convention) et vérifiez auprès de l'Indiana Gaming Commission avant de remplir le formulaire.

Chat en direct avec un agent d'État Envoyer un courriel au centre d'information de l'État Appelez-les au 1-800-457-8283 Texte au 1-888-311-1846



Vérifiez que votre président de séance et votre secrétaire ont bien signé la demande.

Créez un calendrier de conformité avec des rappels pour les dates de soumission.

Examinez régulièrement l'état d'avancement de la demande afin d'éviter les problèmes de dernière minute et d'éviter les frais.

Piège de la conformité : Verser le produit d'une tombola sur votre compte général ou ne pas suivre les dépenses

Restez à l'abri des risques : Une bonne gestion financière est essentielle pour la responsabilité et la conformité :

Ouvrez un compte bancaire dédié aux jeux de bienfaisance, exclusivement pour les recettes de la tombola.

Tenez des registres méticuleux, y compris les relevés bancaires et les reçus, et conservez-les pendant au moins trois ans.

Procéder régulièrement à des audits et à des examens financiers afin d'identifier rapidement les divergences.

Mettre en place des outils de comptabilité numérique ou des feuilles de calcul pour rationaliser la tenue des comptes.

Piège de la conformité : Permettre à n'importe qui de vendre des billets

Restez à l'abri des risques : Maintenir la conformité :

Seuls les membres autorisés, les agents bénévoles ou les employés désignés doivent s'occuper de la vente des billets.

Pour les tombolas scolaires, les vendeurs de moins de 18 ans doivent respecter des directives spécifiques.

Mettre en place un programme de formation pour enseigner aux vendeurs les protocoles appropriés.

Fournir des badges d'identification pour faciliter la vérification.

Tenir un registre des distributeurs de billets et des numéros de billets qui leur ont été attribués.

Contrôler régulièrement les activités de vente afin d'éviter toute manipulation non autorisée.

Le piège de la conformité : Les récompenses à outrance

Ne prenez aucun risque : Les limites de prix sont strictement réglementées, il est donc essentiel de ne pas dépasser le plafond de 599 $ pour les prix individuels et de 15 000 $ pour l'ensemble du jeu :

Demandez une autorisation spéciale à l'avance si vous offrez des prix d'une valeur supérieure.

Tenir un inventaire des prix avec leur valeur estimée.

Documenter la distribution des prix, y compris les informations sur les gagnants et la valeur des prix.

Garantir la conformité tout en assurant la transparence pour les donateurs et les participants.

Un piège courant : Vente de billets de tombola ou tirage au sort des gagnants en ligne

Ne prenez aucun risque : Bien que les médias sociaux soient excellents pour la promotion, la loi de l'Indiana exige que les ventes de billets et les tirages au sort se fassent en personne :

Utilisez des plateformes en ligne (comme le site web de votre association, le courrier électronique ou les médias sociaux) pour susciter l'enthousiasme et diriger les acheteurs vers les lieux physiques.

Pour les événements de collecte de fonds virtuels, envisagez des options hybrides où l'achat des billets et le tirage au sort se font hors ligne, mais où les gagnants peuvent être annoncés par diffusion en direct.

Tirer parti de l'engagement numérique tout en respectant les exigences légales.

L'écueil de la conformité : Manquer le délai de 10 jours pour les rapports financiers

Ne prenez aucun risque : Imaginez que vous ayez terminé votre tirage au sort, que vous ayez aligné tous les détails et que vous vous rendiez compte que vous n'avez pas respecté la date limite de soumission de vos rapports. Évitons cela !

Désigner une personne ou une équipe entière chargée du processus d'établissement des rapports après le tirage au sort.

Fixez des délais internes avant l'échéance officielle de 10 jours pour l'examen et les corrections, afin d'être prêt à partir.

Mettez régulièrement à jour vos dossiers financiers pendant l'événement afin d'éviter d'oublier des détails essentiels.

Une fois que vous avez fixé la date de votre tirage au sort, inscrivez-la à l'avance sur votre calendrier afin d'avoir suffisamment de temps pour vous mettre en conformité dans le délai de 10 jours.

Organisez votre propre tombola avec l'aide de Zeffy

Maintenant que vous connaissez les détails de la conformité légale de l'organisation d'une tombola dans l'Indiana, vous pouvez commencer à planifier votre collecte de fonds. Bien que la vente de billets de tombola en ligne ne soit pas autorisée dans l'Indiana pour le moment, le logiciel de tombola 100 % gratuit de Zeffy peut vous aider à gérer vos tombolas et vos événements, à suivre les progrès réalisés et à impliquer les participants.

Nous avons également établi une liste de contrôle simple et rapide pour vous aider à organiser la meilleure tombola possible tout en respectant la législation de l'Indiana en matière de tombolas.

FAQ sur la tombola de l’Indiana

Est-il légal d’organiser une tombola dans l’Indiana ? Oui, il est légal pour les organisations qualifiées, telles que les organisations caritatives 501(c)(3), d'organiser des tombolas dans l'Indiana. Toutefois, pour se conformer à la réglementation de la Commission des jeux de l'Indiana, il est nécessaire d'obtenir la licence appropriée (si votre événement en nécessite une). Les options pour les licences de jeux et de tombolas de bienfaisance sont les suivantes : Licence d'activité annuelle Licence pour une seule activité Licence de festival Licence pour les tirages au sort de la convention

Ai-je besoin d'une licence pour organiser une tombola ? La plupart des organisations à but non lucratif doivent obtenir un permis de jeu auprès de l'Indiana Gaming Commission. Toutefois, les événements de petite envergure avec des prix inférieurs à 2 500 $ ou inférieurs à 7 500 $ par an peuvent ne nécessiter que l'envoi d'un formulaire de notification d'activité exonérée.

Les billets de tombola peuvent-ils être vendus en ligne ? Non. La loi de l'Indiana interdit de vendre des billets de tombola ou d'organiser des tirages au sort sur Internet. Toutes les organisations à but non lucratif doivent limiter les ventes et les tirages au sort à des événements en personne. Cependant, vous pouvez utiliser des outils tels que Zeffy pour gérer les rapports, impliquer les participants et promouvoir un tirage au sort en personne.

Quelles sont les sanctions en cas de non-conformité ? Les infractions peuvent donner lieu à des amendes de 1 000 dollars pour la première infraction, de 2 500 dollars pour la deuxième et de 5 000 dollars pour chaque infraction suivante.

Qui est autorisé à vendre des billets de tombola ? Les membres de l'organisation, les agents de billetterie bénévoles et même les mineurs de moins de 18 ans (dans le cadre de tirages au sort organisés par l'école) peuvent vendre des billets. Toutefois, la tenue de registres et la supervision doivent être strictes.

