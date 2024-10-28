Si vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif en Caroline du Sud, vous êtes au bon endroit.
Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir pour lancer sa propre association caritative, de la recherche à la planification, en passant par le choix d'un nom et le lancement d'une collecte de fonds gratuite.
Lorsqu'on envisage de créer une organisation à but non lucratif en Caroline du Sud à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :
Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une association en Caroline du Sud.
Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :
Une fois que vous avez trouvé un nom, faites une recherche en ligne pour vous assurer qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation dans l'État.
Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.
L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Caroline du Sud.
Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'elles soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, elles vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.
La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Caroline du Sud. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.
L'agent enregistré doit être situé en Caroline du Sud et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.
L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif en Caroline du Sud est le dépôt des statuts pour 25 dollars. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.
En Caroline du Sud, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande d'exonération fiscale.
Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.
En Caroline du Sud, les organisations à but non lucratif doivent déposer un rapport initial auprès du South Carolina Department of Revenue (ministère du revenu de Caroline du Sud) pour un montant de 25 dollars.
Ensuite, vous devrez réunir votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et qui sont conformes aux lois de la Caroline du Sud sur les organisations à but non lucratif.
Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.
Parfois, les organisations à but non lucratif font appel à un conseiller juridique pour superviser ce processus, mais ce n'est pas nécessaire.
La réunion d'organisation du conseil d'administration est la première réunion formelle de l'association, au cours de laquelle sont jetées les bases de son fonctionnement. Lors de cette réunion, le conseil élit généralement les membres du bureau (comme le président, le secrétaire et le trésorier), approuve le règlement intérieur (les règles qui régissent l'association) et adopte les politiques initiales telles que les conflits d'intérêts et les procédures financières. Cette réunion permet de s'assurer que tous les administrateurs sont d'accord sur la mission, la structure et les responsabilités de l'association, et constitue une étape cruciale dans l'établissement juridique du cadre des activités futures de l'association.
En Caroline du Sud, votre organisation aura besoin d'un numéro d'identification fiscale. Pour ce faire, remplissez le formulaire SCDOR-111 : South Carolina Department of Revenue Tax Registration Application en ligne, ou envoyez-le par courrier.
Vous devez maintenant demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.
Pour commencer à collecter des fonds, votre organisation doit soumettre chaque année une déclaration d'enregistrement en tant qu'organisation caritative et envoyer le formulaire 990 de l'IRS.
Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.
Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.
L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion d'événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans faire payer un centime aux associations.
Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.
En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de Caroline du Sud, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et étatiques tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :
Le Greenville Gay Men's Chorus (GGMC) est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la représentation des personnes LGBTQ+ par le biais de la musique. Sa mission est de créer une communauté, d'encourager la compassion et d'inspirer l'activisme, tant au niveau local que mondial. Grâce à ses représentations et à ses efforts de sensibilisation, le GGMC cherche à créer un environnement favorable aux personnes LGBTQ+ tout en plaidant en faveur de l'égalité et de l'acceptation.
Lorsqu'il cherchait à collecter des fonds, le GGMC était confronté à des frais de transaction élevés sur les plateformes traditionnelles. Afin de recueillir le plus grand nombre de dons possible, il lui fallait une solution plus efficace et plus rentable.
GGMC est passé à Zeffy, une plateforme de dons sans frais de transaction. Cette transition leur a permis de maximiser leur potentiel de collecte de fonds, en orientant davantage de ressources vers le renforcement de la communauté et la défense des droits. Au total, ils ont pu collecter 14 778 dollars !
Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.
Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.
Simple et puissant - et doté d'une assistance gratuite chaque fois que vous en avez besoin - Zeffy garantit que les dons de vos donateurs vont directement à la cause, et nulle part ailleurs.
