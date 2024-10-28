Si vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif en Caroline du Sud, vous êtes au bon endroit.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir pour lancer sa propre association caritative, de la recherche à la planification, en passant par le choix d'un nom et le lancement d'une collecte de fonds gratuite.

‍

14 étapes pour créer une organisation à but non lucratif en Caroline du Sud

‍

1. Recherche et planification

Lorsqu'on envisage de créer une organisation à but non lucratif en Caroline du Sud à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :



Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.



Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif de Caroline du Sud qui travaillent dans des domaines similaires ou abordent des problèmes similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.



Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.



Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.



Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

‍

2. Nom de l'organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais elle constitue également une partie cruciale du processus juridique de création d'une association en Caroline du Sud.

‍

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future





Une fois que vous avez trouvé un nom, faites une recherche en ligne pour vous assurer qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation dans l'État.

‍

‍

3. Personnes morales et administrateurs

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation en Caroline du Sud.

Le fondateur : Les organisations à but non lucratif doivent recruter au moins un fondateur qui sera chargé de signer les statuts.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui vous aideront à prendre des décisions stratégiques.

‍

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'elles soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, elles vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

‍

4. Nommer un agent agréé

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif en Caroline du Sud. Par essence, un agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré doit être situé en Caroline du Sud et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

‍

5. Dépôt des statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif en Caroline du Sud est le dépôt des statuts pour 25 dollars. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.

‍

‍

6. Obtenez votre numéro d'identification d'employeur (EIN)

En Caroline du Sud, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande d'exonération fiscale.

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.

‍

7. Dépôt du rapport initial

En Caroline du Sud, les organisations à but non lucratif doivent déposer un rapport initial auprès du South Carolina Department of Revenue (ministère du revenu de Caroline du Sud) pour un montant de 25 dollars.

‍

8. Établir un règlement intérieur

Ensuite, vous devrez réunir votre conseil d'administration pour rédiger des statuts qui correspondent à votre mission et qui sont conformes aux lois de la Caroline du Sud sur les organisations à but non lucratif.



Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.



Parfois, les organisations à but non lucratif font appel à un conseiller juridique pour superviser ce processus, mais ce n'est pas nécessaire.

‍

9. Tenue de la réunion d'organisation du conseil d'administration

La réunion d'organisation du conseil d'administration est la première réunion formelle de l'association, au cours de laquelle sont jetées les bases de son fonctionnement. Lors de cette réunion, le conseil élit généralement les membres du bureau (comme le président, le secrétaire et le trésorier), approuve le règlement intérieur (les règles qui régissent l'association) et adopte les politiques initiales telles que les conflits d'intérêts et les procédures financières. Cette réunion permet de s'assurer que tous les administrateurs sont d'accord sur la mission, la structure et les responsabilités de l'association, et constitue une étape cruciale dans l'établissement juridique du cadre des activités futures de l'association.

‍

10. Obtenir les numéros d'identification fiscale de l'État de Caroline du Sud / les comptes

En Caroline du Sud, votre organisation aura besoin d'un numéro d'identification fiscale. Pour ce faire, remplissez le formulaire SCDOR-111 : South Carolina Department of Revenue Tax Registration Application en ligne, ou envoyez-le par courrier.

‍

11. Demander le statut 501(c) et les exonérations fiscales nationales

Vous devez maintenant demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.



Statut d'exonération fiscale fédérale : Remplissez le formulaire 1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (demande de reconnaissance d'exonération en vertu de l'article 501(c)(3) du code des impôts). Vous devrez fournir des informations détaillées sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association.



Statut d'exonération fiscale de l'État : Une fois que vous avez reçu votre lettre de détermination fiscale de l'IRS, n'oubliez pas de l'envoyer au ministère du revenu de Caroline du Sud.

‍

12. S'enregistrer pour la sollicitation d'œuvres de bienfaisance

Pour commencer à collecter des fonds, votre organisation doit soumettre chaque année une déclaration d'enregistrement en tant qu'organisation caritative et envoyer le formulaire 990 de l'IRS.

‍

13. Commencer à collecter des fonds

‍

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion d'événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans faire payer un centime aux associations.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

‍

‍

14. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de Caroline du Sud, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et étatiques tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :



Tenir des registres : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.



Déposer des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS pour maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.



Restez informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de Caroline du Sud qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez aux sessions de formation, aux ateliers et aux séminaires en ligne pour connaître les meilleures pratiques et les exigences en matière de conformité.

‍

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif de Caroline du Sud a collecté plus de 14 000 dollars gratuitement.

Le Greenville Gay Men's Chorus (GGMC) est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la représentation des personnes LGBTQ+ par le biais de la musique. Sa mission est de créer une communauté, d'encourager la compassion et d'inspirer l'activisme, tant au niveau local que mondial. Grâce à ses représentations et à ses efforts de sensibilisation, le GGMC cherche à créer un environnement favorable aux personnes LGBTQ+ tout en plaidant en faveur de l'égalité et de l'acceptation.



Lorsqu'il cherchait à collecter des fonds, le GGMC était confronté à des frais de transaction élevés sur les plateformes traditionnelles. Afin de recueillir le plus grand nombre de dons possible, il lui fallait une solution plus efficace et plus rentable.

GGMC est passé à Zeffy, une plateforme de dons sans frais de transaction. Cette transition leur a permis de maximiser leur potentiel de collecte de fonds, en orientant davantage de ressources vers le renforcement de la communauté et la défense des droits. Au total, ils ont pu collecter 14 778 dollars !

‍

Commencez à collecter des fonds gratuitement avec Zeffy

‍

Que vous soyez une toute nouvelle organisation à but non lucratif cherchant à lancer sa collecte de fonds ou une organisation établie cherchant de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour avoir encore plus d'impact, Zeffy est l'une des meilleures solutions tout-en-un pour répondre à tous vos besoins en matière d'organisation à but non lucratif.

Du suivi et de la gestion des événements aux outils de marketing et d'engagement, en passant par les formulaires de dons personnalisés et même la possibilité de créer une boutique en ligne ou une association à but non lucratif, Zeffy offre tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer un seul centime d'euro.

Simple et puissant - et doté d'une assistance gratuite chaque fois que vous en avez besoin - Zeffy garantit que les dons de vos donateurs vont directement à la cause, et nulle part ailleurs.

‍

‍

Foire aux questions (FAQ)

‍

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif en Caroline du Sud ? Pour créer une organisation à but non lucratif en Caroline du Sud, vous devez payer des frais de 25 dollars pour l'obtention des statuts.

‍

Puis-je créer une association sans but lucratif par moi-même ? Oui, vous pouvez créer une association sans but lucratif par vous-même, mais vous aurez toujours besoin d'un conseil d'administration pour répondre aux exigences légales. En règle générale, vous aurez besoin d'au moins trois administrateurs qui ne sont pas liés les uns aux autres.

‍