Si vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif dans l'Oregon, vous êtes au bon endroit.

Dans ce blog, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir pour lancer sa propre association caritative, de la recherche à la planification, en passant par le choix d'un nom et le lancement d'une collecte de fonds gratuite.

13 étapes pour créer un organisme à but non lucratif dans l'Oregon

1. Recherche et planification

Lorsqu'on envisage de créer une association à but non lucratif en Oregon à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque l'on décide de se lancer dans cette entreprise, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :





Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.



Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif du pays de l'Oregon qui travaillent dans des domaines similaires ou abordent des questions similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.



Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.



Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.



Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

2. Nom de l'organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs fondamentaux de votre organisation, il est temps de donner un nom à votre association. Cette étape du processus est non seulement importante pour le marketing et l'image de marque, mais c'est aussi une partie cruciale du processus légal de création d'une organisation à but non lucratif en Oregon.

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future





Une fois que vous avez trouvé un nom, n'oubliez pas de le rechercher sur le site du registre des entreprises de l'Oregon. Assurez-vous qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre organisation dans l'État et réservez-le si possible.

3. Recruter les personnes chargées de la constitution en société et les premiers administrateurs

Une fois que vous avez déterminé le nom de votre organisation et confirmé qu'il n'est pas déjà utilisé, il est temps de créer une équipe de direction.

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation dans l'Oregon.

Le fondateur : Les organisations à but non lucratif doivent recruter au moins un fondateur qui sera chargé de signer les statuts.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui vous aideront à prendre des décisions stratégiques.

Lorsque vous choisissez votre équipe de direction, assurez-vous de sélectionner des personnes dignes de confiance, fiables et qui apportent un ensemble de compétences à la table. Qu'elles soient déjà membres de votre organisation ou bénévoles de confiance, elles vous aideront à prendre des décisions cruciales pour votre organisme de bienfaisance.

4. Nommer un agent agréé

La désignation d'un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d'une association à but non lucratif dans l'Oregon. Par essence, l'agent enregistré sert de point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit les documents importants et la correspondance officielle au nom de votre association, tels que les avis juridiques et les formulaires fiscaux.

L'agent enregistré doit être situé dans l'Oregon et être disponible pendant les heures de bureau pour recevoir la correspondance et les communications juridiques.

5. Préparation et dépôt des statuts

L'une des étapes les plus importantes de la création d'une organisation à but non lucratif en Oregon est le dépôt des statuts au Registre des entreprises de l'Oregon pour 50 $. Cela permettra d'établir officiellement votre association en tant qu'entité juridique dans l'État.



Une fois les statuts approuvés, vous recevrez un certificat de constitution de l'Oregon, qui reconnaîtra officiellement votre organisation à but non lucratif en tant qu'entité juridique.

6. Obtenir un numéro d'identification de l'employeur (EIN)

Dans l'Oregon, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN, ou numéro d'identification de l'employeur. Un EIN est comme le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande d'exonération fiscale.

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.

7. Établir les documents et politiques de gouvernance initiaux

Ensuite, vous devrez réunir votre conseil d'administration pour rédiger des statuts conformes à votre mission et à la législation de l'Oregon sur les organisations à but non lucratif.



Les statuts sont les règles et procédures qui régissent le fonctionnement de votre association. Ils décrivent la structure de votre organisation, les responsabilités du conseil d'administration et des dirigeants, le déroulement des réunions et la manière dont les décisions sont prises.



Parfois, les organisations à but non lucratif font appel à un conseiller juridique pour superviser ce processus, mais ce n'est pas nécessaire.

8. Tenue de la réunion d'organisation du conseil d'administration

La réunion d'organisation du conseil d'administration est la première réunion formelle d'une organisation à but non lucratif, au cours de laquelle sont jetées les bases de son fonctionnement.

Lors de cette réunion, le conseil élit généralement les membres du bureau (comme le président, le secrétaire et le trésorier), approuve le règlement intérieur (les règles qui régissent l'association) et adopte les politiques initiales telles que les conflits d'intérêts et les procédures financières. Cette réunion permet de s'assurer que tous les administrateurs sont d'accord sur la mission, la structure et les responsabilités de l'association, et constitue une étape cruciale dans l'établissement juridique du cadre des activités futures de l'association.

9. Obtenir des numéros d'identification fiscale de l'État de l'Oregon/comptes

Ensuite, vous devez vous adresser au ministère des finances pour obtenir un numéro d'identification fiscale.

10. Demande de statut 501(c) et d'exonération(s) fiscale(s) de l'État

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.



Statut d'exonération fiscale fédérale : Remplissez le formulaire 1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (demande de reconnaissance d'exonération en vertu de l'article 501(c)(3) du code des impôts). Vous devrez fournir des informations détaillées sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association.



Statut d'exonération fiscale dans l'État : Dans l'Oregon, les organisations à but non lucratif qui demandent le statut d'organisme de bienfaisance fédéral bénéficient déjà d'une exonération dans l'État.

11. S'enregistrer pour la sollicitation d'œuvres de bienfaisance

Pour pouvoir collecter des fonds, vous devez vous enregistrer auprès du ministère de la justice de l' Oregon (DOJ) et remplir le formulaire RF-C par courrier électronique ou postal.

12. Commencer à collecter des fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

Tout d'abord, élaborez un plan de collecte de fonds qui définisse vos objectifs, vos stratégies et vos tactiques. N'oubliez pas non plus de réfléchir à la manière dont vous entretiendrez les relations avec les donateurs. Ensuite, mettez votre plan de collecte de fonds en action en lançant des campagnes, des événements et des appels pour solliciter des dons et du soutien. Suivez l'évolution de vos efforts de collecte de fonds et évaluez leur efficacité au fil du temps.

13. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État de l'Oregon, vous devez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et nationales tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :



Tenir des registres : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.



Dépôt des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS pour maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.



Rester informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État de l'Oregon qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez aux sessions de formation, aux ateliers et aux webinaires pour vous informer sur les meilleures pratiques et les exigences en matière de conformité.

Comment l'association à but non lucratif Friends of Normie, dans l'Oregon, a récolté 26 407 dollars grâce à Zeffy

Friends of Normie est une organisation unique qui combine les efforts de sauvetage des chats avec une entreprise qui vend des produits sûrs et durables pour les chats. Leur mission est simple : offrir sécurité et soins au plus grand nombre de chats possible. L'un des éléments clés de leur approche est que 20 % de toutes les ventes servent directement à financer leurs efforts de sauvetage.

Comme de nombreuses organisations à but non lucratif, Friends of Normie devait trouver un moyen rentable de collecter des fonds pour soutenir sa mission. Les plateformes traditionnelles de collecte de fonds s'accompagnaient de frais de transaction élevés, ce qui réduisait le montant disponible pour le sauvetage des chats. Pour maximiser l'impact de chaque don, les Amis de Normie recherchaient une plateforme qui leur permettrait de conserver une plus grande partie des fonds collectés.

Foire aux questions (FAQ)

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif en Oregon ? La création d'une organisation à but non lucratif dans l'Oregon coûte généralement environ 50 dollars pour le dépôt des statuts auprès du secrétaire d'État de l'Oregon. Si vous envisagez de demander une exonération fiscale fédérale au titre de l'article 501(c)(3), le dépôt du formulaire 1023 de l'IRS entraîne des frais supplémentaires, qui varient entre 300 et 600 dollars en fonction de la taille de l'organisation et du formulaire utilisé.

Combien de temps faut-il pour créer une association ? Le délai de création d'une organisation à but non lucratif peut varier. Le dépôt des statuts en Oregon prend généralement une à deux semaines, mais il peut être accéléré moyennant des frais. Après le dépôt, la demande de statut 501(c)(3) auprès de l'IRS peut prendre de 3 à 6 mois, en fonction de la complexité de votre demande et de l'arriéré actuel de l'IRS.

Combien de membres un conseil d'administration doit-il compter ? L'Oregon exige que le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif compte au moins trois membres.

Que dois-je savoir sur le statut fiscal de l'association ? Pour obtenir le statut d'exonération fiscale en vertu de l'article 501(c)(3), votre organisation à but non lucratif doit être organisée et fonctionner exclusivement à des fins caritatives, éducatives ou religieuses. Vous devez soumettre le formulaire 1023 de l'IRS (ou le formulaire 1023-EZ pour les petites organisations) et fournir des informations détaillées sur la structure, les activités et les finances de votre organisation. En outre, une fois l'agrément accordé, votre association doit se conformer à des exigences permanentes, telles que la présentation de rapports annuels (formulaire 990) et le maintien de la transparence de ses activités et de ses finances.

