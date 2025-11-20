La création d'une fondation offre de puissantes possibilités d'apporter un changement social durable tout en créant un héritage significatif. Grâce à des subventions stratégiques, les fondations canalisent des ressources vers des organisations et des programmes qui favorisent l'innovation dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et d'autres causes vitales.

Contrairement à la création d'une organisation à but non lucratif, qui se concentre sur les services directs, les fondations adoptent une approche plus large en finançant de multiples initiatives qui s'inscrivent dans leur mission.

Dans ce blog, nous explorerons la structure, la gouvernance et les opérations qui détermineront la capacité de votre fondation à créer un impact significatif.

Table des matières

Qu'est-ce qu'une fondation caritative ?

Les différents types de fondations

4 avantages clés de la création d'une fondation

7 étapes pour lancer votre fondation

Derniers mots sur la création d'une fondation

FAQ sur la création d'une fondation

Qu'est-ce qu'une fondation caritative ?

Une fondation caritative est une source de financement structurée qui favorise le changement social à long terme grâce à l'octroi de subventions stratégiques et à l'allocation de ressources.

Alors que les organisations à but non lucratif traditionnelles fournissent des services directs, les fondations évaluent systématiquement les besoins de la communauté, financent des solutions efficaces et demandent aux bénéficiaires de rendre des comptes sur des résultats mesurables.

Les différents types de fondations

1. Fondation privée

Les fondations privées sont créées à partir de fonds provenant d'une personne, d'une famille ou d'une entreprise. Ces entités sont principalement financées par leurs bailleurs de fonds initiaux et bénéficient d'un soutien public limité.

L'IRS impose des lois et des réglementations fiscales plus strictes aux fondations privées, exigeant qu'elles consacrent au moins 5 % de leurs revenus annuels à des fins caritatives.

Les fondations familiales sont gérées, gouvernées et financées par les membres de la famille, qui déterminent comment les actifs de la fondation sont utilisés pour remplir sa mission.

En revanche, les fondations d'entreprise sont des organisations créées et financées par des entreprises en tant qu'entités juridiques distinctes. Bien qu'elles fassent partie de l'entreprise, elles fonctionnent généralement comme le bras philanthropique de l'entreprise, conçu pour rendre à la société ce qu'elle lui a donné.

2. Fondation publique

Une fondation publique est financée par diverses sources, telles que des dons individuels, des fondations privées ou des entités gouvernementales. Elle est généralement dirigée par un conseil d'administration plutôt que par des bailleurs de fonds et n'est pas soumise à la règle des 5 % de versement annuel qui s'applique aux fondations privées.

La plupart des fondations communautaires, qui desservent des zones géographiques spécifiques, représentent également une part importante des fondations publiques.

4 avantages clés de la création d'une fondation

1. Laisser un héritage durable

Les grandes fondations actuelles prouvent que la philanthropie organisée peut être le moteur d'un changement générationnel - des bibliothèques de Carnegie qui ont transformé l'éducation publique aux fondations modernes qui s'attaquent au changement climatique et à la santé mondiale.

Votre fondation peut s'appuyer sur cette tradition en identifiant les défis persistants, en soutenant des solutions innovantes et en mesurant les progrès accomplis en vue d'un impact social durable.

2. Contrôle des dons caritatifs

La gestion d'une fondation vous permet de mieux contrôler la répartition de vos subventions caritatives. C'est vous qui décidez des communautés, des questions ou des organisations à soutenir. Ainsi, vos ressources sont dirigées là où vous pensez qu'elles feront le plus de différence.

Le contrôle des fonds vous permet de répondre rapidement aux crises émergentes en réaffectant les fonds en fonction des besoins. Vous pouvez également octroyer des subventions directement à des organisations caritatives internationales sans passer par un intermédiaire basé aux États-Unis.

Avec l'approbation de l'IRS, vous pouvez même mettre en place des programmes de bourses d'études et choisir les bénéficiaires en soutenant votre communauté de manière unique. Une fondation privée vous permet de façonner et de maximiser l'impact de votre philanthropie en fonction de votre vision et de vos objectifs.

3. S'engager et collaborer avec votre communauté

Les fondations réalisent des changements significatifs en réunissant des leaders communautaires, des experts en la matière et des organisations locales pour identifier les défis urgents et les solutions efficaces.

Ils soutiennent des initiatives plus modestes par des subventions ciblées et le renforcement des capacités, en encourageant la collaboration entre des programmes complémentaires. Cette approche garantit que les ressources sont affectées à des projets novateurs ayant un impact mesurable sur la communauté.

4. Économies d'impôts

La création d'une fondation 501(c)(3) offre des avantages fiscaux substantiels qui permettent d'accroître l'impact des actions caritatives.

Les donateurs peuvent déduire les dons importants en espèces jusqu'à 30 % de leur revenu brut ajusté, tandis que les dons d'actions, de biens immobiliers ou d'autres actifs appréciés donnent droit à des déductions allant jusqu'à 20 %.

Au-delà des économies d'impôt immédiates, les fondations constituent de puissants outils de planification successorale grâce à la réduction des droits de succession.

7 étapes pour lancer votre fondation

1. Définir votre mission et votre objectif

La déclaration de mission est une description claire et concise de la raison pour laquelle vous créez votre fondation. Cette déclaration est nécessaire lors de la demande d'exonération fiscale et oriente les activités de votre fondation.

Lorsque vous définissez votre déclaration de mission, concentrez-vous sur les éléments suivants :

Objectif : quel est votre objectif principal ou la raison pour laquelle vous avez créé la fondation ? Par exemple, est-ce en mémoire d'un être cher ?

quel est votre objectif principal ou la raison pour laquelle vous avez créé la fondation ? Par exemple, est-ce en mémoire d'un être cher ? Domaine d'intervention : Quels sont les besoins sociaux spécifiques, les problèmes ou les causes auxquels il répond ? Par exemple, s'agit-il d'aider la recherche sur le cancer ?

Quels sont les besoins sociaux spécifiques, les problèmes ou les causes auxquels il répond ? Par exemple, s'agit-il d'aider la recherche sur le cancer ? L'impact : Quels résultats ou changements vise-t-il à obtenir ? Par exemple, s'agit-il de guérir le cancer ?

2. Décidez de la structure de votre fondation

Lors de la création de votre fondation, le choix entre une structure de fiducie de bienfaisance et une structure de société à but non lucratif détermine la flexibilité opérationnelle et la protection juridique de votre organisation.

Les fondations fiduciaires offrent une administration simplifiée avec moins d'exigences en matière de rapports, ce qui les rend adaptées aux programmes de subventions simples avec des sources de financement stables. Toutefois, les fiduciaires sont personnellement responsables des obligations de la fondation et la modification des documents fiduciaires nécessite souvent l'approbation d'un tribunal.

Les sociétés à but non lucratif offrent une meilleure protection de la responsabilité des membres du conseil d'administration tout en offrant une plus grande flexibilité opérationnelle grâce à des structures de gouvernance formelles. Ce modèle permet de mettre en place des programmes complexes d'octroi de subventions, d'employer du personnel et de diversifier les sources de financement.

3. Assurer un statut juridique

L'établissement d'un statut juridique approprié nécessite une compréhension approfondie des exigences fédérales et nationales. Outre le choix d'un nom distinctif et le dépôt des documents de constitution en société, vous aurez besoin de documents administratifs complets qui décrivent votre mission et vos activités.

Travailler en étroite collaboration avec le conseiller juridique pour préparer le formulaire 1023 de l'IRS afin d'obtenir le statut d'organisme exonéré d'impôt tout en satisfaisant aux exigences de l'État en matière d'enregistrement des organismes de bienfaisance.

4. Constituez votre conseil d'administration

Un conseil d'administration gouverne les sociétés à but non lucratif, tandis que les administrateurs gèrent les fiducies de bienfaisance. Choisissez la structure de direction qui convient à votre type d'organisation pour assurer un contrôle et une prise de décision efficaces.

La plupart des États imposent un minimum de trois membres au conseil d'administration des organisations à but non lucratif, bien que certains n'autorisent qu'un seul administrateur. Les fiducies caritatives, bien que la loi n'exige qu'un seul administrateur, fonctionnent généralement avec un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs qui prennent leurs décisions à la majorité.

Lors de la sélection des administrateurs ou des membres du conseil d'administration, concentrez-vous sur un groupe diversifié de personnes de confiance et pleines de ressources. Engagez des personnes ayant des liens personnels et partageant une forte passion pour votre cause. Recherchez des personnes fortunées et des experts de terrain qui apportent des perspectives diverses, une expertise et des possibilités de réseautage.

5. Créer une stratégie de collecte de fonds

Bien que les fondations s'appuient généralement sur des sources de financement stables ou des revenus d'investissement, la collecte de fonds peut s'avérer nécessaire pour maintenir leurs activités. Les fondations publiques, en particulier, doivent trouver des fonds auprès de donateurs individuels et d'autres fondations.

Envisagez de créer une approche diversifiée comprenant plusieurs sources de financement, telles que

Fixez des objectifs spécifiques et mesurables pour chaque source de financement et créez un calendrier d'exécution. Examinez régulièrement votre stratégie et ajustez-la en fonction des résultats obtenus.

6. Élaborer un plan opérationnel

Un plan opérationnel permet à votre fondation de rester concentrée et efficace en définissant des objectifs clés et les étapes nécessaires pour les atteindre.

Le plan précise les activités, les processus et les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs en matière d'octroi de subventions. Il permet de s'assurer que chaque membre connaît son rôle et comprend clairement ce qui doit être fait.

Lors de l'élaboration de votre plan opérationnel, veillez à ce qu'il couvre les éléments clés suivants :

Définir des objectifs clairs et mesurables qui s'inscrivent dans la mission de votre fondation

Établir des domaines d'intervention spécifiques et des critères d'éligibilité pour la sélection des subventions

Développer une procédure transparente de demande, d'examen et d'approbation des subventions

Mettre en place un système de suivi et d'évaluation solide pour mesurer les résultats du programme

Établir un plan budgétaire détaillé couvrant les versements de subventions et les dépenses opérationnelles.

Préciser les rôles des responsables de programme, des gestionnaires de subventions et des membres du conseil d'administration dans le processus.

7. Assurer la conformité et la gestion continue

Comme toute autre organisation à but non lucratif, une fondation doit se conformer aux réglementations nationales et fédérales afin de conserver son statut d'exonération fiscale et d'éviter les problèmes juridiques.

Voici les principales lignes directrices auxquelles ils doivent se conformer :

Veiller à ce que toutes ses activités soient conformes à la mission de la fondation et servent exclusivement des objectifs caritatifs approuvés par l'IRS.

Empêcher qu'une partie des revenus ou des actifs de la fondation ne profite à des personnes privées ou à des initiés.

Tenir des registres complets des finances et des activités afin de démontrer la conformité avec les réglementations de l'IRS

Distribuer chaque année au moins 5 % des actifs de la fondation à des fins caritatives.

Éviter le lobbying excessif et s'abstenir de participer à des campagnes politiques ou d'apporter son soutien.

Derniers mots sur la création d'une fondation

La création d'une fondation est l'une des initiatives les plus gratifiantes que vous puissiez entreprendre avec vos ressources et votre temps. Elle vous offre la possibilité de façonner un avenir meilleur et de faire la différence bien au-delà de votre vie.

Le succès ne réside pas seulement dans le respect des obligations légales ou la mise en place de systèmes efficaces, mais aussi dans l'établissement de relations authentiques avec la communauté, la compréhension approfondie des besoins locaux et la volonté de mesurer et d'améliorer l'impact de l'action au fil du temps.

Le respect des exigences légales, notamment l'enregistrement en tant qu'organisation 501(c)(3) aux États-Unis, est essentiel pour bénéficier du statut d'exonération fiscale et ouvre la voie à la réception de dons et de subventions. Enfin, les fondations qui réussissent restent flexibles et réactives, évaluant régulièrement leurs programmes pour s'adapter aux nouveaux besoins tout en restant fidèles à leur mission.

FAQ sur la création d'une fondation

Quelle est la différence entre une fondation et une organisation caritative ? Une fondation est un fonds ou un organisme de bienfaisance conçu pour octroyer des subventions à des organismes de bienfaisance ou à des particuliers. Elle fonctionne généralement avec une dotation unique et importante et est légalement tenue de distribuer 5 % de ses actifs chaque année. Les associations caritatives, en revanche, sont créées à des fins spécifiques reconnues par l'IRS, telles que des activités religieuses, scientifiques, littéraires ou éducatives. Leur soutien financier dépend de dons, de subventions et d'efforts de collecte de fonds permanents. Contrairement aux fondations, les associations caritatives ne sont pas tenues de dépenser un pourcentage spécifique de leurs fonds chaque année.

Quel est le montant des fonds nécessaires pour créer une fondation ? Aucun montant spécifique n'est légalement requis pour créer une fondation. Vous devez disposer de suffisamment d'argent pour créer un fonds de dotation qui génère des investissements destinés à financer vos subventions caritatives. Selon le Council on Foundations, la plupart des fondations familiales privées aux États-Unis disposent généralement d'un fonds de dotation allant de plusieurs centaines de milliers de dollars à plus d'un milliard de dollars. Outre le fonds de dotation, d'autres coûts sont associés à la création d'une fondation : Demande de statut d'exonération fiscale 501(c)(3)

Maintien de la conformité avec les exigences de l'IRS

Configuration administrative

Coûts opérationnels Lorsque l'on envisage de créer une fondation, il est important de tenir compte à la fois de la dotation initiale et des dépenses courantes.

