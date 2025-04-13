Vous êtes à la recherche de la meilleure application pour les dons d'église ? Si Tithe.ly a attiré votre attention, vous vous demandez probablement si elle vaut le battage médiatique ou, plus important encore, si elle est la mieux adaptée à la planification stratégique à long terme de votre organisation.

Nous sommes là pour vous aider avec des analyses et des évaluations complètes de Tithe.ly, y compris ses caractéristiques clés, son prix, ses avantages, ses inconvénients et des comparaisons avec d'autres plateformes de dons d'église. Ce guide vous aide à prendre des décisions éclairées basées sur les expériences des utilisateurs et les opinions des experts.

Si vous êtes curieux, vous aurez tout ce qu'il faut pour prendre une décision éclairée, y compris quelques alternatives à Tithe.ly. Alors, qu'en dites-vous ? Laissez-nous vous aider à décider si Tithe.ly est l'outil que votre église recherche ou non.

La revue complète de Tith.ely

Pour de nombreuses églises ou organisations religieuses à but non lucratif à la recherche de solutions de collecte de fonds ou d'une plateforme d'engagement des donateurs, Tithe.ly est un concurrent populaire. La plateforme (avec une note globale de 4,7/5 sur Capterra) est connue pour faciliter les dons et offrir les bonnes fonctionnalités pour un engagement significatif qui compte beaucoup pour les communautés religieuses.

Tithe.ly a un état d'esprit axé sur le ministère et construit des outils qui aident les églises et les organisations à but non lucratif à se connecter avec leurs communautés tout en rationalisant les tâches quotidiennes. De nombreuses organisations apprécient la façon dont Tithe.ly peut offrir une expérience d'adhésion transparente sans exiger des équipes qu'elles passent beaucoup de temps à la maintenir.

L'acquisition de Breeze Church Management par Tithe.ly en 2021 a permis d'améliorer les fonctionnalités avec davantage de dons, d'outils d'engagement et de fonctions de gestion des églises.

Tithe.ly est-il la solution pour vous ? Dans quelle mesure répond-il vraiment à vos objectifs ? Explorons ses fonctionnalités, puis plongeons dans les commentaires d'utilisateurs réels pour entendre ceux qui ont utilisé Tithe.ly et qui peuvent partager des avantages et des inconvénients plus authentiques.

Un regard sur les évaluations de Tithe.ly à travers les plateformes

Avis sur le logiciel: 4.7/ 5

Avantages et inconvénients de Tithe.ly

Les pros de la dîme

Facilité des dons

"Il est extrêmement facile de faire des dons par l'intermédiaire de Tithe.ly. Il donne à l'administrateur la possibilité de personnaliser les options de don, ce qui aide les donateurs à prendre conscience des possibilités financières qu'offre le don." - Cameron B.

Communication avec les donateurs

"Nous avons adopté Breeze/Thithe.ly deux ans avant la pandémie de COVID. Grâce à ce système, nous avons pu communiquer facilement avec notre congrégation par courrier électronique et par SMS au cours des premiers jours, lorsque la pandémie changeait quotidiennement la donne. Le fait que notre congrégation ait eu deux ans d'expérience avec le logiciel signifie que nous n'avons pas connu d'effondrement ou de retard dans les dons pendant la pandémie, comme beaucoup d'autres églises que nous connaissons". - Bryan P.

Disponibilité des fonctionnalités

"Assez simple à utiliser. Même avec de nombreuses fonctionnalités, il y a des endroits naturels où aller les chercher. Il y a plusieurs fonctions supplémentaires que je n'aurais probablement pas essayées en tant que telles, mais qui sont vraiment intéressantes. Nous venons de mettre en place le lecteur de carte de crédit via Tithely Pay et cela a été très utile." - Nathan C.

Contre la dîme

Expérience utilisateur incohérente

"Le logiciel ne fonctionnait souvent pas comme il le devrait. Après la mise à jour vers Tithe.ly 2.0, je n'ai pas été en mesure d'imprimer ou d'exporter des PDF de nos relevés de dons mensuels. Cela m'obligeait à faire des captures d'écran de la page web, puis à recadrer l'image, ce qui est très ennuyeux. En plus de cela, il y avait plusieurs autres bugs que nous avons dû résoudre. Tithe.ly est une entreprise très ambitieuse qui a pris en charge de nombreuses nouvelles fonctions et a acquis plusieurs autres entreprises plus petites. Le résultat est ce qui semble être une grande facilité d'utilisation et de fonctionnalité, mais qui est en fait dysfonctionnel, daté et mal adapté à l'UX et à l'UI." - Nathaniel T.

Manque de fonctionnalité pour l'engagement des donateurs

Le côté "tithely" a encore besoin d'un peu de travail lorsqu'il s'agit de permettre à toute personne autre qu'un administrateur complet d'accéder aux différentes zones. J'attends également avec impatience de meilleures statistiques dans le domaine de la communication afin que nous puissions voir qui s'engage (ouvre, clique) et qui ne le fait pas. J'aimerais également que la fonction "newsletter" du site web soit intégrée dans la zone de communication. - Cameron B.

Expérience client

"J'ai surtout détesté le bombardement constant de publicités pour la mise à jour ou l'intégration d'un nouveau produit qu'ils ont acquis alors que ceux qu'ils avaient fonctionnaient encore avec Tithe.ly 1.0. Le manque de support s'est aggravé au fil du temps avec la petite bulle en bas à droite de l'écran du support de Tithe.ly qui était loin d'être utile, offrant simplement des réponses toutes faites ou des liens vers des informations obsolètes ou des pages mortes." - Jana M.

Structure tarifaire de Tithe.ly

Tithely a une note de 4,7/5 sur Capterra pour son rapport qualité-prix et propose une gamme de plans à différents niveaux de prix en fonction de vos besoins. Il est important de noter que de nombreuses fonctionnalités dont les églises ont besoin pour développer leurs communautés et engager pleinement leurs donateurs nécessitent un abonnement payant.

Il convient également de noter que des frais de transaction de 3,5 % + 0,30 $ sont automatiquement appliqués, même avec le plan gratuit, pour établir le budget lorsque vous calculez les totaux de collecte de fonds qui auront un impact direct sur votre mission. Si vous souhaitez tester Tithe.ly, il existe une version d'essai gratuite de 30 jours pour les plans payants énumérés ci-dessous.

Tableau réactif Plan Coût Caractéristiques Don gratuit - Frais de plateforme de 0 $/mois

- Jusqu'à 3,5 % + 0,30 $ de frais de transaction - Dons illimités

- Application mobile

- Dons récurrents

- Relevés fiscaux de fin d'année

- Campagnes de promesses de dons

- Don en ligne

- Kiosques mobiles

- Intégration à Quickbooks Gestion des dons et des églises (powered by Breeze) - Frais de plateforme de 72 $/mois

- Jusqu'à 3,5 % + 0,30 $ de frais de transaction Fonctionnalités du don libre +

- Engagement des personnes, des membres, des bénévoles, des groupes et des donateurs

- Gestion du calendrier

- Automatisation accrue Accès illimité - Frais de plateforme de 119 $/mois

- Jusqu'à 3,5 % + 0,30 $ de frais de transaction Dons + Fonctionnalités de la gestion de l'église +

- Texte pour donner

- Sites web

- Applications pour les églises

- Système de point de vente

- Médias d'église

- Outils de culte

- Messagerie et gestion d'événements

L'expérience utilisateur de Tithe.ly

Soutien à la clientèle

Tithe.ly a une note de service client de 4,6/5 sur Capterra, bien que plusieurs commentaires mentionnent des expériences difficiles lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes plus importants. Tithe.ly divise son service client entre ceux qui utilisent déjà l'outil, ceux qui l'explorent pour leur église et ceux qui cherchent à faire un don à une église.

Le site web principal offre un moyen d'obtenir des réponses rapides par le biais d'un chatbot et d'une assistance téléphonique entre 5 heures et 18 heures PT, du lundi au vendredi. Trouver une connexion avec un représentant de l'assistance humaine peut nécessiter un certain temps d'attente.

Caractéristiques

Tithe.ly a une note de 4,5/5 sur Capterra, offrant une gamme de fonctionnalités adaptées aux églises. Voici comment ces fonctionnalités peuvent être appliquées de manière pratique dans un environnement à but non lucratif :

Don en ligne et mobile

Les options de dons numériques de Tithe.ly comprennent une application mobile et des formulaires sur le site web, ce qui permet aux donateurs de donner très facilement en déplacement. En outre, une fonction de don par SMS peut aider les organisations à but non lucratif à collecter des fonds urgents en cas de besoin, par exemple lors de catastrophes naturelles ou de grandes journées de dons.

Les donateurs peuvent envoyer un simple mot-clé par SMS avant de procéder à leur don en quelques secondes.

Application de marque pour l'engagement des donateurs

Conçue à l'origine pour les églises, l'application personnalisable peut être adaptée aux organisations à but non lucratif pour leur permettre de partager des informations, d'accepter des dons, de fournir des informations après les événements et de présenter des histoires vécues sur le terrain.

Cela peut ressembler à une église qui marque son application pour présenter un nouveau programme d'éducation, partager des histoires d'étudiants qui en ont bénéficié et un lien pour accepter des dons, le tout en un seul endroit.

Outils de communication

Les outils intégrés de Tithe.ly permettent de rester en contact avec votre base de donateurs en toute simplicité, sans logiciel supplémentaire. Les organisations peuvent utiliser des notifications push ou des SMS pour rappeler aux donateurs les prochaines journées de don ou les événements de l'église, ou pour répondre aux demandes de renseignements, tandis que des courriels automatisés remercient les donateurs et partagent l'impact de leurs contributions.

Gestion d'événements et billetterie

Qu'il s'agisse d'un gala de collecte de fonds, d'une séance d'orientation des bénévoles ou d'un événement de sensibilisation, les fonctions d'inscription aux événements de Tithe.ly vous permettent de gérer les participants et de vendre des billets. Par exemple, une église à but non lucratif axée sur la recherche de la paix dans les moments difficiles peut organiser des ateliers virtuels et utiliser Tithe.ly pour gérer les RSVP et le paiement des billets, tout en gardant les données des participants organisées en un seul endroit.

‍

Suivi des donateurs et outils financiers

Les organisations à but non lucratif peuvent suivre l'historique des donateurs, générer des reçus fiscaux de fin d'année et produire facilement des rapports pour faire gagner un temps précieux aux équipes administratives. Le tableau de bord d'administration de Tithe.ly permet de suivre les tendances des dons, d'envoyer des notes de remerciement personnalisées et d'identifier les principaux donateurs récurrents en vue d'une gestion future.

‍

Meilleures alternatives à Tithe.ly

Zeffy

Zeffy est la meilleure alternative à Tithe.ly et la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, couvrant même les frais de transaction. Conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, elle offre tout ce dont les églises ont besoin pour gérer leurs campagnes, engager les donateurs et développer leur mission, sans le fardeau financier. Avec une note globale de 4,8/5 et une note de 4,9/5 pour le rapport qualité-prix sur Capterra, Zeffy prouve que puissant n'est pas forcément synonyme de coûteux.

Les fonctions 100% gratuites de Zeffy :

Dons en ligne

Don mobile

Outil de point de vente

Gestion d'événements et tombolas

Le commerce électronique pour vendre des produits et des services

Campagnes de crowdfunding

Collecte de fonds de pair à pair

Gestion des adhésions

Automatisation des courriels

Dons récurrents

Plusieurs options de paiement adaptées aux mobiles

Thermomètre de la collecte de fonds

Payer par anticipation

Pushpay est une plateforme pour les églises qui ont besoin d'outils avancés pour les dons en ligne, l'engagement des donateurs et la gestion de l'église. Les grandes congrégations apprécient Pushpay et sont prêtes à payer pour des fonctions premium avec des frais plus élevés.

Les frais de plate-forme de Pushpay sont personnalisés en fonction des besoins spécifiques et de la taille de votre organisation et commencent à 149 $/mois. Pour les transactions par carte de crédit, Pushpay facture des frais de traitement de 2,9 % plus 0,30 $ par transaction.

Caractéristiques de Pushpay :

Donation mobile et en ligne avec des options de donation personnalisables

Gestion des dons récurrents

Fonctionnalité de don par texte

Une application d'église personnalisée pour l'engagement

Gestion des donateurs et rapports détaillés

Subsplash

Subsplash aide les églises à se rapprocher de leurs communautés grâce à divers outils de gestion des dons en ligne et des donateurs. Il offre une solution unifiée pour les dons en ligne, la diffusion de médias et la communication, ce qui en fait une ressource précieuse que les églises peuvent utiliser pour améliorer leur présence numérique.

Subsplash a une note de 4,2 /5 "Value for Money" sur Capterra, et les frais de plateforme commencent à 99 $/mois, avec des frais de traitement de 2,3 % plus 0,30 $.

Caractéristiques de Subsplash :

Don mobile et en ligne

Diffusion de médias en continu et en direct

Messagerie in-app

Gestion des événements et inscription

Givelify

Givelify est une plateforme de dons conçue pour rendre les dons numériques simples et intuitifs pour les donateurs et les organisations. Grâce à une interface utilisateur claire et à une conception axée sur le mobile, Givelify aide les églises et les organisations à but non lucratif à augmenter leurs dons en réduisant les frictions dans le processus de don.

La technologie de Givelify pour les églises a une note de 4,8 / 5 "Value for Money" sur Capterra. Il n'y a pas de frais d'abonnement mensuels ; les frais de traitement sont de 2,9 % + 0,30 $ par don.

Caractéristiques de Givelify :

Donation mobile et en ligne avec un processus de don en trois étapes

Suivi et analyse des dons en temps réel

Liens et codes QR personnalisés

Outils de gestion des donateurs et informations personnalisées sur les dons

Options de dons récurrents

FAQ : Trouver la meilleure application pour les dons d'église

Tithe.ly est-il légitime ? Oui, Tithe.ly est une plateforme légitime de dons d'église pour les dons en ligne, la gestion des événements et l'engagement des donateurs. Depuis 2015, Tithe.ly s'est forgé une solide réputation et est considéré comme une solution sécurisée.

Tithe.ly est-il abordable ? Tithe.ly propose une gamme de plans tarifaires conçus pour répondre aux besoins des églises de différentes tailles et de différents budgets. Comprendre le budget de votre association vous aidera à évaluer si la tarification de Tithe.ly en vaut la peine. Découvrez comment Zeffy reste libre.

Quel est le niveau de sécurité de Tithe.ly ? Tithe.ly est hautement sécurisé et prend au sérieux la sécurité des données de ses utilisateurs en vérifiant chaque transaction et chaque transfert de données. La plateforme utilise des technologies de cryptage avancées et se conforme aux normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) pour garantir le traitement sécurisé des transactions financières.

Si vous rencontrez un problème, tel qu'une vérification retardée, vous pouvez voir un message du type "Vérification réussie, en attente". Dans ce cas, vous pouvez faire référence à votre Ray ID ([insérer Ray ID]) lorsque vous contactez l'équipe de sécurité de Tithe.ly pour obtenir de l'aide.

Tithe.ly est-elle la meilleure plateforme ecclésiale ? Tithe.ly est considéré comme une plateforme solide pour les églises ; cependant, le fait qu'il s'agisse de la "meilleure" dépend des besoins spécifiques de votre église, de son budget et de ses objectifs.

Zeffy est une excellente alternative à Tithe.ly pour la collecte de fonds des églises car il est 100% gratuit - il n'y a pas de frais de plateforme ou de transaction, de sorte que les églises conservent chaque dollar donné. Au lieu de facturer des frais, Zeffy permet aux donateurs de laisser un pourboire volontaire pour soutenir la plateforme. Inscrivez-vous gratuitement sur Zeffy.

