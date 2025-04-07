De nombreux organismes à but non lucratif, églises et organisations utilisent Givelify pour amplifier la collecte de fonds. En cours de route, il est tout à fait naturel de chercher à en savoir plus sur les performances de la plateforme et sur ce qu'en pensent les clients actuels.

Considérez ce blog comme votre guichet unique pour les dernières critiques de Givelify 2025, les caractéristiques, les avantages, les inconvénients et les alternatives. Avec ces informations en main, vous déciderez d'alimenter votre mission.

Voyons si Givelify convient à votre organisation.

Le bilan 2025 de Givelify

Lancé en 2013, Givelify est populaire parmi les églises, les organisations religieuses et les groupes communautaires, avec une note Capterra globale de 4,8/5. Les fonctionnalités permettent d'augmenter les options de dons à partir de n'importe quel endroit où les sympathisants veulent donner (newsletters, site web, livestreams, etc.).

Principales caractéristiques de Givelify

Application de don

L'application Givelify offre un processus de don simple en trois clics, ce qui permet aux gens de soutenir plus facilement que jamais les causes qui leur tiennent à cœur. L'application met en relation les utilisateurs avec les causes qu'ils aiment, en proposant des dons rapides et sans frais cachés.

De plus, les organisations peuvent témoigner de leur gratitude en envoyant des notes de remerciement personnelles et en collectant des fonds pour des objectifs spécifiques.

Conseil de pro : Renforcez les relations en envoyant des messages de remerciement opportuns et sincères après chaque don, en favorisant la bonne volonté et en encourageant les contributions futures.

Givelithon : don en personne

Givelithon soutient les événements de collecte de fonds grâce à un flux en direct des dons reçus tout au long de l'événement. Les organisations à but non lucratif peuvent afficher ce flux sur un écran pour susciter l'enthousiasme et motiver les participants grâce à une vue en temps réel des dons reçus :

Total des dons

Progression de l'objectif de collecte de fonds

Photos et noms des donateurs

En reconnaissant et en remerciant publiquement les donateurs, Givelithon peut stimuler les dons et renforcer les liens avec les donateurs.

Conseil de pro : utilisez Givelithon pour stimuler l'enthousiasme en demandant à des bénévoles ou à des membres du conseil d'administration d'effectuer les premières contributions, ce qui peut donner un coup de fouet à l'élan.

Tableau de bord et analyse de Givelify

Les outils de suivi aident les utilisateurs à se connecter, à s'engager et à mieux comprendre leurs donateurs. Givelify Analytics Studio permet d'obtenir facilement des informations sur les tendances, la fréquence des dons et les habitudes des donateurs, le tout grâce à l'intelligence artificielle.

En apprenant ce qui motive les donateurs, vous pouvez mieux élaborer des messages de remerciement ou des rappels personnalisés qui vous aideront à rester en tête des préoccupations des donateurs.

Conseil de pro : analysez les tendances en matière de dons pour segmenter les donateurs et développer des campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds personnalisées avec lesquelles les donateurs s'engagent le plus.

Gestion des donateurs

Les outils de gestion des dons intégrés facilitent le suivi des dons par jour, par mois ou par donateur. Cela signifie que vous pouvez ventiler les enregistrements de dons de la manière qui convient à votre processus et qui vous permet d'établir des rapports spécialisés.

Que vous fassiez le rapprochement avec QuickBooks, les systèmes de gestion de l'église ou manuellement, Givelify vous aide. Ceci est particulièrement utile pendant la saison des impôts, lorsque les rapports automatiques sur les donateurs peuvent vous faire gagner des heures, à vous et à votre équipe, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre mission.

Conseil de pro : organisez les informations sur les donateurs et suivez leur engagement au fil du temps afin de créer des points de contact plus significatifs et des suivis personnalisés qui renforcent la fidélité.

Intégrations

Givelify s'intègre aux outils de collecte de fonds des églises tels que Shelby Next, Power Church, Servant Keeper et ACS Realm pour synchroniser vos données financières et celles de vos donateurs. Lors des rapports de fin d'année, la réconciliation peut être beaucoup plus rapide et plus précise lorsque vos systèmes parlent le même langage.

Astuce : Intégrez Givelify à votre logiciel de CRM, d'email marketing ou de comptabilité pour rationaliser les opérations, réduire la saisie manuelle des données et améliorer l'efficacité.

L'expérience des donateurs de Givelify

Les fonctionnalités de Givelify permettent aux donateurs de faire des dons à tout moment et en tout lieu. Ils peuvent faire un don via l'application mobile ou les plateformes en ligne en quelques clics, ce qui réduit le risque d'abandon du processus de don si votre donateur n'a pas d'argent liquide.

Les options de dons personnalisables, comme les dons récurrents et les montants de dons personnalisés, peuvent également introduire une flexibilité qui fidélise les donateurs. Il est également essentiel que les donateurs se sentent considérés et que la communication soit significative, ce que les outils de gestion des donateurs et les informations basées sur l'IA soutiennent.

Givelify peut être une plateforme centrée sur les donateurs qui entretient des relations à long terme et augmente la régularité des dons.

"Une fois que votre organisation est répertoriée, vos donateurs peuvent taper le nom de votre organisation et vous devriez apparaître. Si vous êtes une église, etc., vos donateurs peuvent vous faire des dons de n'importe où. Il leur suffit de taper votre nom, d'indiquer le montant de leur don et de cliquer sur ENVOYER pour que ce soit fait instantanément. C'est un excellent moyen pour les donateurs de faire des dons, même lorsqu'ils sont en vacances ou en voyage d'affaires. - Bob T.

Frais

Givelify a une note de 4,8/5 sur Capterra et n'a pas de frais d'abonnement mensuels, mais l'outil n'est pas vraiment une option de collecte de fonds gratuite. Les organisations soucieuses de leur budget peuvent tout de même utiliser la plateforme, en prévoyant des frais de transaction de 2,9 % + 0,30 $ sur chaque don.

Examinons les frais de Givelify :

Givelify offre une solution à bas prix pour les organisations à but non lucratif, vous permettant d'accéder à tout ce dont vous avez besoin sans frais d'abonnement. Les frais de transaction couvrent les coûts de traitement des paiements, le maintien de la sécurité et l'amélioration des fonctionnalités de la plateforme.

Frais de transaction standard : Ces frais s'appliquent aux dons effectués avec les cartes Visa, MasterCard et Discover.

Commission American Express : 3,5 % + 0,30 $ par transaction, reflétant le coût plus élevé du traitement des paiements AmEx.

Soutien à la clientèle

La note de 4,9/5 attribuée par Capterra au service client de Givelify reflète plusieurs options d'assistance :

Centre d'aide: Bibliothèque en ligne avec des FAQ, des tutoriels et des guides

Support par email: L'équipe de support de Givelify est disponible pour une assistance plus personnalisée.

Assistance in-app: Accès direct à l'aide via l'application mobile

Chat en direct: Une fonction de chat permet d'obtenir des réponses plus rapides pendant les heures de bureau.

Forum communautaire: Engagement des utilisateurs et partage d'idées ou de solutions

Les pros de Givelify

Expérience des donateurs

"L'avantage de Givelify, c'est qu'il est très facile à utiliser. Si vous pouvez envoyer un SMS, vous pouvez utiliser Givelify et faire un don à l'organisation caritative de votre choix (ou à votre lieu de culte). C'est aussi simple que cela ! - Dennis S.

Facilité d'utilisation

"Ce que j'aime chez Givelify, c'est le widget en ligne et la facilité d'utilisation de l'application. Ils ont également des options de dons récurrents, ce qui rend le don plus facile pour les donateurs et les bénéficiaires" - Verified Reviewer

Personnalisation

"J'aime le fait que l'on puisse personnaliser le montant que l'on souhaite donner, que l'on puisse programmer une date et une heure de don et qu'il soit très facile de faire un don en quelques étapes. J'aime le fait que l'on puisse également privilégier les organisations auxquelles on donne régulièrement." - Kasie M.

Givelify contre

Des pépins opportuns

"Il n'est pas aussi facile d'effectuer un remboursement en cas d'erreur. L'installation a pris des jours à cause du processus de vérification avec l'église." - Mercedes M.

‍

Interface utilisateur

"Je pense que l'interface de l'application pourrait être plus moderne et qu'il serait possible de créer davantage de widgets pour le processus de don en ligne." - Relecteur vérifié

‍

Coût

"Mon église doit payer des frais pour accepter les paiements et il n'y a aucun moyen de payer ces frais séparément pour s'assurer que l'église reçoive l'intégralité de l'offrande. - Belinda P.

Quels sont les avantages de Givelify ?

Afin de vous assurer que vous disposez de tous les éléments nécessaires pour évaluer Givelify, voici un récapitulatif des avantages que vous pouvez considérer :

1. La convivialité encourage les dons réguliers

La simplicité du processus de don de Givelify peut encourager les donateurs à contribuer plus rapidement dans le cadre d'un événement ou d'une campagne ou lorsqu'ils en ressentent le besoin sur vos pages de dons en ligne. De nombreux utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur élimine certaines distractions dans le processus de don, ce qui peut augmenter le nombre de dons effectués lorsque votre communauté procède à ce processus.

2. Des dons moyens plus élevés

Givelify indique que la contribution annuelle moyenne par l'intermédiaire de la plateforme est de 3 960 dollars, soit cinq fois plus que la moyenne nationale. L'expérience pratique du don peut augmenter le soutien aux dons récurrents, tels que les dons annuels, ce qui permet d'augmenter les revenus de manière fiable.

3. Les connaissances alimentées par l'IA renforcent les relations avec les donateurs

L'intelligence artificielle de Givelify donne aux organisations à but non lucratif les bonnes informations au bon moment pour construire une base de donateurs passionnés. Ces analyses renforcent la compréhension des modèles de dons clés et des stratégies d'engagement optimales, et peuvent susciter des idées pour une sensibilisation significative des donateurs au moment où les gens sont le plus susceptibles de répondre.

Comment Givelify se compare-t-il aux autres solutions de collecte de fonds ?

Envisager des alternatives à Givelify fait partie d'une décision judicieuse. Apprendre comment Givelify se compare à d'autres solutions de collecte de fonds vous aidera à adapter votre technologie à vos besoins uniques.

Une bonne solution de collecte de fonds est un équilibre entre la facilité d'utilisation, l'engagement des donateurs et la rentabilité. Givelify est fort dans ces domaines, avec des fonctionnalités uniques qui n'augmentent pas les prix.

En même temps, certaines alternatives sur le marché se spécialisent encore plus dans certains aspects de la collecte de fonds, et certaines offrent leurs outils sans frais de transaction ou de plateforme.

Explorons !

Meilleures alternatives à Givelify

Tableau réactif Plate-forme de collecte de fonds Différenciateur clé Frais Givelify Analyse alimentée par l'IA 2,9 % + 0,30 $ par transaction (Visa, MasterCard, Discover)

3,5 % + 0,30 $ pour AmEx Zeffy Donations et gestion des donateurs 100% gratuites 100% gratuit (tous les frais de transaction sont couverts) Donorbox Collecte de fonds de pair à pair, dons par SMS 1,5 % de frais de plateforme + frais de traitement des paiements Tithe.ly Solutions d'applications spécifiques aux églises 3,5 % + 0,30 $ par don

Zeffy

‍

Zeffy est la meilleure alternative à Givelify, offrant une plateforme 100% gratuite qui couvre les frais de transaction afin de consacrer plus d'argent à votre mission. Zeffy est explicitement conçu pour les organisations à but non lucratif et fournit des outils pour aider les organisations à gérer des campagnes, à engager des donateurs et à développer leur mission.

La note de 4,8/5 pour le rapport qualité-prix de la plateforme montre qu'il n'est pas nécessaire de payer pour bénéficier de fonctions de collecte de fonds puissantes.

Les fonctions 100% gratuites de Zeffy sont les suivantes :

Dons en ligne: Dons sur le site web ou l'application sans frais

Don mobile: Des dons mobiles et conviviaux

Outil de point de vente: Des dons en personne en toute transparence

Gestion d'événements et de tombolas: Gestion d'événements et de collectes de fonds

Commerce électronique: Vendre des produits ou des services en ligne

Campagnes de crowdfunding: Soutenir des objectifs de collecte de fonds spécifiques

Collecte de fonds de pair à pair: Permettre aux sympathisants de collecter des fonds

Gestion des membres: Suivre les membres et les impliquer

Automatisation des courriels: Envoyer des messages automatisés

Dons récurrents: Permettre des options de dons durables

Plusieurs options de paiement adaptées à la mobilité: Paiements flexibles pour les donateurs

Thermomètre de collecte de fonds: Visualiser les progrès de la collecte de fonds

Donorbox

Donorbox est une solution intuitive et payante, avec une configuration facile et des fonctionnalités robustes disponibles moyennant un coût. Elle permet aux organisations à but non lucratif d'impliquer les donateurs tout en conservant une certaine flexibilité et des options personnalisables.

‍

Les fonctionnalités payantes de Donorbox comprennent

Dons en ligne : Formulaires intégrés, page web autonome

Dons récurrents : Contributions régulières automatisées

Formulaires personnalisables : Pages de dons à l'effigie de la marque

Gestion des donateurs : Suivi des données, gestion des relations

Donner par texto : Collecter des contributions par SMS

Collecte de fonds de pair à pair : Les sympathisants collectent des fonds pour vous

Billetterie événementielle : Gestion d'événements, vente de billets

Reçus de courriels : Courriels de remerciement, reçus fiscaux

Intégrations : Salesforce, Zapier, etc.

Tithe.ly

Tithe.ly est un choix intéressant pour les églises et les organisations à but non lucratif qui souhaitent simplifier les dons et impliquer les donateurs. Des frais de transaction de 3,5 % + 0,30 $ sont prélevés sur chaque don.

‍

Les fonctionnalités de Tithe.ly sont les suivantes

Dons en ligne et par téléphone portable : Applications, dons par SMS, formulaires web, options récurrentes

Solutions d'applications pour l'église : Sermons, événements, outils de don

Communication : Email, SMS, notifications push

Gestion d'événements : Inscriptions, billetterie

Constructeur de site web : Sites simples avec intégration des dons

Outils administratifs : Suivi des donateurs, rapports, flux de travail financier

Avis sur Givelify : FAQ

Comment fonctionne Givelify ? Givelify permet aux organisations de collecter des dons par le biais de pages de dons personnalisables ou de son application mobile. Les donateurs peuvent faire des dons uniques ou récurrents, et les organisations à but non lucratif peuvent suivre les contributions grâce à des rapports détaillés.

