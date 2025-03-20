Comment Zeffy peut être gratuit ?
Lois de l'Iowa sur les tombolas pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales ? [2025]
Lois sur les tombolas

Lois de l'Iowa sur les tombolas pour les organisations à but non lucratif : Les tombolas sont-elles légales ? [2025]

20 mars 2025

Les tombolas sont un moyen excitant et facile de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif, mais il peut être difficile de s'y retrouver dans les règles de l'Iowa relatives aux tombolas. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de vous heurter à des problèmes juridiques qui pourraient faire dérailler votre collecte de fonds.

C'est là que ce guide intervient ! Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir - de l'obtention des permis nécessaires à la gestion des taxes et à la tenue des registres - afin que vous puissiez vous concentrer sur la collecte de fonds et l'impact de votre action. Plongeons dans l'aventure !

À venir :

Comment organiser une tombola légale dans l'Iowa ?

Les tombolas destinées à collecter des fonds sont légales dans l'Iowa si l'on dispose d'une licence en bonne et due forme. Les tombolas ne sont toutefois pas universelles dans l'État et les lois sur les tombolas varient en fonction de la taille de l'événement ou de la collecte de fonds au profit d'une organisation caritative. 

Les catégories de tirages au sort sont basées sur la valeur des prix en espèces ou en marchandises :

Une licence de tirage au sort est délivrée par le département des inspections, des appels et des licences de l'Iowa aux organisations qualifiées intéressées :

La plupart des jeux de bienfaisance et des organisations à but non lucratif organisant des événements à des fins caritatives seront approuvés par les lois de l'Iowa sur les tombolas.

Quels sont les différents types de tombolas autorisés en Iowa ?

prix de la tombola

Découvrez des idées uniques de prix de tombola pour augmenter votre potentiel de collecte de fonds.

Législation de l'Iowa en matière de tombolas pour les organisations à but non lucratif

La section 99B du code de l'Iowa 2025 régit les tombolas et définit les règles essentielles suivantes ainsi que d'autres réglementations que nous aborderons dans cet article :

Faut-il une licence de jeu pour organiser une tombola dans l'Iowa ?

Oui, vous avez besoin d'une licence de jeu pour organiser une tombola dans l'Iowa, à moins que votre organisation ne bénéficie d'une exemption pour les très petites tombolas. (≤ 1 000 $ en valeur totale ou ≤ 5 000 $ en marchandises données)

Voici les options de permis de tombola pour les organisations qualifiées :

Type de licence Coût Tombolas autorisées La durée Notes

Licence de 14 jours

$15

Une grande tombola par an

14 jours

Licence de 90 jours

$40

Une grande tombola par an

90 jours

Licence de 180 jours

$75

Une grande tombola par an

180 jours

Licence d'un an

$150

Huit grandes tombolas par an

1 an

Chaque tombola doit se dérouler dans un comté différent.

Licence de deux ans

$150

Huit grandes tombolas par an

2 ans

Identique à la licence d'un an, mais pour une durée plus longue

Très grande licence de tirage au sort

$100

Obligatoire si la valeur de la tombola est supérieure à 100 000 dollars

Correspond à une licence d'un ou deux ans

Doit être acheté en plus d'une licence d'un ou deux ans.

Pour en savoir plus sur le département des inspections, des appels et des licences de l'Iowa (DIAL) , cliquez ici.

Ce qu'il faut savoir sur les tombolas en ligne dans l'Iowa

Les lois sur les tombolas de l'Iowa autorisent les organisations à but non lucratif à utiliser un logiciel de tombola en ligne dans le respect des règles suivantes :

Exemple de tombola en ligne réussie : Iowa Savages 7v7

Iowa-savages-exemple de tirage en ligne

L'Iowa Savages 7v7 est un exemple à but non lucratif d'une tombola en ligne bien gérée qui permet aux participants de s'amuser tout en soutenant les frais d'équipe, les frais de déplacement et le développement des joueurs. En utilisant la plateforme de tombola 100% gratuite de Zeffy, chaque centime est allé directement à la cause et a été facilement suivi pour les rapports.

Voici ce que nous avons aimé :

Guide étape par étape pour l'obtention d'une licence de loterie dans l'Iowa

Étape 1 : Déterminer l'éligibilité de votre organisation

Avant de déposer votre demande, assurez-vous que votre organisation est qualifiée d'organisation caritative, communautaire ou à but non lucratif autorisée à organiser des tombolas en vertu de la loi de l'Iowa.

Étape 2 : Choisir le bon type de licence

En fonction de l'ampleur et de la durée de votre tombola, l'Iowa propose différents types et durées de licence. Réfléchissez à votre situation et consultez l'État pour vous assurer que vous remplissez correctement le formulaire de demande et que vous ne rencontrez pas d'obstacles.

Étape 3 : Recueillir les informations nécessaires

Étape 4 : Compléter la demande en ligne

Étape 5 : Soumettre et attendre l'approbation

Comment organiser légalement une tombola ? Les erreurs à éviter

Les organisations peuvent commettre des erreurs coûteuses lorsqu'elles organisent une tombola, même avec les meilleures intentions du monde. Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes et comment les éviter :

1. Ne pas obtenir de licence avant de vendre des billets

La loi de l'Iowa exige que toutes les organisations qualifiées obtiennent une licence de tombola avant de vendre des billets ou de faire de la publicité pour l'événement. Au-delà de la fenêtre d'approbation de 30 jours, envisagez d'ajouter un mois tampon afin de pouvoir commencer à vendre et à collecter le plus d'argent possible avec votre fenêtre promotionnelle.

2. Déclarations erronées sur la valeur des prix

Les tirages au sort doivent respecter des limites strictes en matière de valeur des prix, en fonction du type de licence obtenue. Cela dit, tant que vous documentez avec précision la valeur au détail de tous les prix en espèces et en marchandises, vous êtes dans la meilleure position pour rester en conformité. 

3. L'organisation de types de tombolas interdites

Certains types de tombolas sont illégaux dans l'Iowa :

Respectez les formats de tirage approuvés, en veillant à ce que le gagnant soit choisi au hasard et notifié rapidement après le tirage. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter DIAL et les poser à l'avance, au lieu de vous exposer à des amendes une fois la tombola terminée.

4. Inquiétude quant à l'établissement d'un rapport après la tombola

L'Iowa exige des organisations qu'elles suivent et déclarent les recettes, les dépenses et la distribution des prix des tombolas. Pour les très grandes tombolas, les organisations doivent soumettre un rapport dans les 60 jours suivant le tirage et payer 1 % des recettes brutes pour un audit de l'État.

Ce processus peut s'avérer stressant et décourageant si vous n'y réfléchissez pas à l'avance. Nous vous conseillons d'utiliser un logiciel de tombola ou une base de données qui enregistre toutes les ventes de billets, les prix attribués et les transactions financières en un seul endroit, avec une personne chargée de la mettre à jour tout au long du processus.

rapport de tombola-zeffy

Derniers conseils pour une tombola réussie en Iowa

FAQs : Tombolas de l'Iowa

Vous avez besoin d'une licence de tombola dans l'Iowa. Les organisations peuvent en faire la demande auprès de l'Iowa Department of Inspections, Appeals, & Licensing.

Le coût varie de 15 dollars pour une licence de 14 jours à 150 dollars pour une licence de deux ans.

  • Demande d'autorisation de jeux de hasard à des fins caritatives
  • Numéro de permis de taxe de vente de l'État de l'Iowa
  • Preuve du statut d'organisation à but non lucratif

    • Téléchargez notre guide complet pour créer une organisation 501(c)

    Dans l'Iowa, les lois sur les tombolas prévoient que si les organisations à but non lucratif obtiennent une autorisation et un permis de tombola valide, elles peuvent vendre des billets en ligne pour leurs activités de jeux de bienfaisance. Il est préférable de se renseigner auprès de l'Iowa Department of Inspections, Appeals, & Licensing (ministère de l'inspection, des recours et des licences).

    Plus d'informations ici

    Vous pouvez promouvoir une tombola en ligne dans l'Iowa, en utilisant des canaux tels que votre site web, les médias sociaux, le courrier électronique et d'autres moyens pour attirer les supporters vers votre formulaire de tombola ou votre vente en personne. C'est un excellent moyen d'attirer vos donateurs et d'élargir votre communauté.

    Voici 8 stratégies concrètes pour le marketing numérique des organisations à but non lucratif.

    Rédigé par
    Jessica Woloszyn

