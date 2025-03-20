Les tombolas sont un moyen excitant et facile de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif, mais il peut être difficile de s'y retrouver dans les règles de l'Iowa relatives aux tombolas. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de vous heurter à des problèmes juridiques qui pourraient faire dérailler votre collecte de fonds.

C'est là que ce guide intervient ! Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir - de l'obtention des permis nécessaires à la gestion des taxes et à la tenue des registres - afin que vous puissiez vous concentrer sur la collecte de fonds et l'impact de votre action. Plongeons dans l'aventure !

À venir :

Comment organiser une tombola légale dans l'Iowa ?

Les tombolas destinées à collecter des fonds sont légales dans l'Iowa si l'on dispose d'une licence en bonne et due forme. Les tombolas ne sont toutefois pas universelles dans l'État et les lois sur les tombolas varient en fonction de la taille de l'événement ou de la collecte de fonds au profit d'une organisation caritative.

Les catégories de tirages au sort sont basées sur la valeur des prix en espèces ou en marchandises :

Très petite tombola : Moins de 1 000

Petite tombola : 1 001 $ - 10 000

Grande tombola : 10 001 $ - 100 000

Très grande tombola : 100 001 $ - 200 000 $.

Une licence de tirage au sort est délivrée par le département des inspections, des appels et des licences de l'Iowa aux organisations qualifiées intéressées :

Jeux d'argent caritatifs

Jeu social

Concessions de jeux de hasard et d'argent

Vente de matériel ou de fournitures pour bingo ou tirage au sort électronique

La plupart des jeux de bienfaisance et des organisations à but non lucratif organisant des événements à des fins caritatives seront approuvés par les lois de l'Iowa sur les tombolas.

Quels sont les différents types de tombolas autorisés en Iowa ?

Tombolas traditionnelles: La plus classique : les supporters achètent des billets et vous tirez au sort un prix amusant (comme un panier-cadeau ou une escapade d'un week-end).



Tombola 50/50: Le gagnant peut remporter la moitié du total des ventes de billets tandis que l'autre moitié est reversée à votre cause (imaginez que vous collectez 2 000 $ et que vous donnez 1 000 $ à l'heureux gagnant tout en soutenant votre mission).

Tombolas de prix (comme les tombolas de marchandises): Au lieu d'argent liquide, vous tirez au sort des prix intéressants (billets de concert, souvenirs dédicacés ou expériences uniques) pour des événements avec des sponsors ou des articles donnés.

Tombolas en ligne: Le passage au numérique ouvre de nouvelles perspectives, mais il faut être conscient des règles supplémentaires qui en découlent. Certains États ont des réglementations strictes en matière de tombolas en ligne ; vérifiez donc la législation locale avant de vous lancer.





Législation de l'Iowa en matière de tombolas pour les organisations à but non lucratif

La section 99B du code de l'Iowa 2025 régit les tombolas et définit les règles essentielles suivantes ainsi que d'autres réglementations que nous aborderons dans cet article :

Une licence doit être en vigueur avant le début des promotions.

Les tirages au sort ne sont valables que pendant la durée de la licence.

Les tirages au sort commencent dès la vente du premier billet et se terminent lorsqu'un gagnant est désigné.

Les tirages au sort de calendriers ne sont pas autorisés.

Les prix en espèces et les marchandises ne peuvent excéder 10 000 dollars.

Les gagnants ne doivent pas être présents.

Les prix peuvent être un ou plusieurs articles.

Le coût des billets n'est pas limité.

Faut-il une licence de jeu pour organiser une tombola dans l'Iowa ?

Oui, vous avez besoin d'une licence de jeu pour organiser une tombola dans l'Iowa, à moins que votre organisation ne bénéficie d'une exemption pour les très petites tombolas. (≤ 1 000 $ en valeur totale ou ≤ 5 000 $ en marchandises données)

Voici les options de permis de tombola pour les organisations qualifiées :

Type de licence Coût Tombolas autorisées La durée Notes Licence de 14 jours $15 Une grande tombola par an 14 jours Licence de 90 jours $40 Une grande tombola par an 90 jours Licence de 180 jours $75 Une grande tombola par an 180 jours Licence d'un an $150 Huit grandes tombolas par an 1 an Chaque tombola doit se dérouler dans un comté différent. Licence de deux ans $150 Huit grandes tombolas par an 2 ans Identique à la licence d'un an, mais pour une durée plus longue Très grande licence de tirage au sort $100 Obligatoire si la valeur de la tombola est supérieure à 100 000 dollars Correspond à une licence d'un ou deux ans Doit être acheté en plus d'une licence d'un ou deux ans.

Pour en savoir plus sur le département des inspections, des appels et des licences de l'Iowa (DIAL) , cliquez ici.

Ce qu'il faut savoir sur les tombolas en ligne dans l'Iowa

Les lois sur les tombolas de l'Iowa autorisent les organisations à but non lucratif à utiliser un logiciel de tombola en ligne dans le respect des règles suivantes :

Une licence de tombola est requise ; seules les organisations qualifiées pour deux ans peuvent organiser des tombolas électroniques et des jeux de bienfaisance.

Vous devez utiliser un système de tirage au sort électronique approuvé par l'État et provenant d'un fabricant ou d'un distributeur agréé.

Les tirages au sort en ligne ne sont pas autorisés - le numéro gagnant doit être tiré manuellement.

Fréquence limitée des tombolas : Une seule petite tombola électronique par jour et une seule grande tombola électronique par an sont autorisées.

Les règles de billetterie s'appliquent : Chaque billet doit être numéroté et délivré à l'acheteur au moment de l'achat.

Les très grandes tombolas ne peuvent pas être organisées par voie électronique.

Les réglementations nationales s'appliquent et les organisateurs doivent s'assurer que le logiciel est approuvé par DIAL avant de vendre des billets en ligne.

Exemple de tombola en ligne réussie : Iowa Savages 7v7

L'Iowa Savages 7v7 est un exemple à but non lucratif d'une tombola en ligne bien gérée qui permet aux participants de s'amuser tout en soutenant les frais d'équipe, les frais de déplacement et le développement des joueurs. En utilisant la plateforme de tombola 100% gratuite de Zeffy, chaque centime est allé directement à la cause et a été facilement suivi pour les rapports.

‍

Voici ce que nous avons aimé :

Un calendrier et une promotion clairs: Cette tombola a fait l'objet d'une bonne publicité, avec une date de début et de fin bien définie, afin d'obtenir davantage de soutien pour l'équipe.

Des prix de grande valeur et conformes: Un mélange d'argent liquide, de maillots dédicacés et de cadeaux de première qualité a permis d'augmenter les ventes de billets tout en respectant les réglementations établies par l'État.

Engagement en direct : - Un tirage en direct sur Facebook a permis d'accroître l'enthousiasme et la transparence pour faire de la tombola une expérience hybride tout en respectant les règles de l'Iowa.

Des options de billets flexibles - Les supporters savaient que leurs contributions profitaient directement aux jeunes athlètes, et ils avaient de nombreuses options pour participer.

Guide étape par étape pour l'obtention d'une licence de loterie dans l'Iowa

Étape 1 : Déterminer l'éligibilité de votre organisation

Avant de déposer votre demande, assurez-vous que votre organisation est qualifiée d'organisation caritative, communautaire ou à but non lucratif autorisée à organiser des tombolas en vertu de la loi de l'Iowa.

Étape 2 : Choisir le bon type de licence

En fonction de l'ampleur et de la durée de votre tombola, l'Iowa propose différents types et durées de licence. Réfléchissez à votre situation et consultez l'État pour vous assurer que vous remplissez correctement le formulaire de demande et que vous ne rencontrez pas d'obstacles.

‍

Étape 3 : Recueillir les informations nécessaires

Voici ce qu'il vous faut pour préparer votre demande :

Détails de l'organisation (nom, adresse, statut d'organisation à but non lucratif)

Détails de la tombola (dates, valeur des prix, période de vente des billets, date du tirage de la tombola)

Documents requis (preuve du statut d'organisation à but non lucratif, rapports sur les activités de jeu antérieures, le cas échéant)

Étape 4 : Compléter la demande en ligne

Visitez le site web du département des inspections, des appels et des licences de l'Iowa (DIAL).

Utilisez le système de licence en ligne du SCG pour commencer votre demande.

Suivez le guide de l'utilisateur en ligne du SCG pour obtenir des instructions détaillées.

Payer les frais de dossier non remboursables (indiqués ci-dessus en fonction du type de licence).

Étape 5 : Soumettre et attendre l'approbation

DIAL doit délivrer votre licence avant que vous ne commenciez à faire de la publicité ou à vendre des billets.

Le délai de traitement peut aller jusqu'à 30 jours, il est donc judicieux de faire sa demande suffisamment à l'avance.

Comment organiser légalement une tombola ? Les erreurs à éviter

Les organisations peuvent commettre des erreurs coûteuses lorsqu'elles organisent une tombola, même avec les meilleures intentions du monde. Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes et comment les éviter :

1. Ne pas obtenir de licence avant de vendre des billets

La loi de l'Iowa exige que toutes les organisations qualifiées obtiennent une licence de tombola avant de vendre des billets ou de faire de la publicité pour l'événement. Au-delà de la fenêtre d'approbation de 30 jours, envisagez d'ajouter un mois tampon afin de pouvoir commencer à vendre et à collecter le plus d'argent possible avec votre fenêtre promotionnelle.

2. Déclarations erronées sur la valeur des prix

Les tirages au sort doivent respecter des limites strictes en matière de valeur des prix, en fonction du type de licence obtenue. Cela dit, tant que vous documentez avec précision la valeur au détail de tous les prix en espèces et en marchandises, vous êtes dans la meilleure position pour rester en conformité.

‍

3. L'organisation de types de tombolas interdites

Certains types de tombolas sont illégaux dans l'Iowa :

Tombolas du calendrier: Tirages quotidiens ou hebdomadaires récurrents avec des billets de tombola liés à des dates spécifiques.

Tombolas à accumulation ou pyramidales : Les prix s'accumulent au fil du temps au lieu d'être attribués lors d'un seul tirage au sort.

Respectez les formats de tirage approuvés, en veillant à ce que le gagnant soit choisi au hasard et notifié rapidement après le tirage. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter DIAL et les poser à l'avance, au lieu de vous exposer à des amendes une fois la tombola terminée.

4. Inquiétude quant à l'établissement d'un rapport après la tombola

L'Iowa exige des organisations qu'elles suivent et déclarent les recettes, les dépenses et la distribution des prix des tombolas. Pour les très grandes tombolas, les organisations doivent soumettre un rapport dans les 60 jours suivant le tirage et payer 1 % des recettes brutes pour un audit de l'État.

Ce processus peut s'avérer stressant et décourageant si vous n'y réfléchissez pas à l'avance. Nous vous conseillons d'utiliser un logiciel de tombola ou une base de données qui enregistre toutes les ventes de billets, les prix attribués et les transactions financières en un seul endroit, avec une personne chargée de la mettre à jour tout au long du processus.

Derniers conseils pour une tombola réussie en Iowa

Planifiez soigneusement votre calendrier. Définissez votre période idéale de vente de billets pour déterminer le temps dont vous aurez besoin pour la promotion. Ensuite, prévoyez de demander votre licence à l'avance afin de pouvoir démarrer sans encombre.

Fixez le prix des billets de manière stratégique : Les gens aiment les options, c'est pourquoi vous pouvez proposer plusieurs prix pour les billets (par exemple, 1 pour 10 $, 3 pour 25 $) afin d'encourager les achats en gros.

Soyez transparent avec les participants : Indiquez les détails des prix, les règles de la tombola et la date du tirage dans votre matériel promotionnel afin de rester conforme et responsable tout en renforçant la transparence.

FAQs : Tombolas de l'Iowa

Avez-vous besoin d'une licence de tombola ? Vous avez besoin d'une licence de tombola dans l'Iowa. Les organisations peuvent en faire la demande auprès de l'Iowa Department of Inspections, Appeals, & Licensing.

Quel est le coût d'une licence de tombola ? Le coût varie de 15 dollars pour une licence de 14 jours à 150 dollars pour une licence de deux ans.

Pouvez-vous vendre des billets de tombola en ligne ? Dans l'Iowa, les lois sur les tombolas prévoient que si les organisations à but non lucratif obtiennent une autorisation et un permis de tombola valide, elles peuvent vendre des billets en ligne pour leurs activités de jeux de bienfaisance. Il est préférable de se renseigner auprès de l'Iowa Department of Inspections, Appeals, & Licensing (ministère de l'inspection, des recours et des licences). Plus d'informations ici

