Lorsque vous réfléchissez à des stratégies de marketing pour les organisations à but non lucratif, l'objectif est de créer des campagnes qui trouvent un écho auprès de votre public et suscitent un engagement significatif.

Qu'il s'agisse d'une organisation de base ou d'une organisation caritative bien établie, les idées novatrices sont essentielles au succès du marketing. Même avec un budget important, des concepts ternes risquent de ne pas avoir l'impact souhaité.

Ce billet présente des exemples concrets de marketing à but non lucratif provenant d'organisations de tailles et de missions diverses. Vous comprendrez pourquoi ces idées sont efficaces et trouverez des pistes pratiques pour inspirer vos propres initiatives de marketing.

La liste ultime de 25 exemples de marketing à but non lucratif

Qu'est-ce que le marketing associatif ?

Le marketing associatif est une combinaison d'activités et de stratégies qui contribuent à faire connaître votre mission et à créer une base de supporters engagés. Pour avoir un impact sur votre communauté, vous avez besoin de l'aide de bénévoles, de donateurs et de sponsors. Grâce à des campagnes de marketing efficaces, vous pouvez attirer leur attention et susciter leur intérêt.

Vous pouvez également les inciter à agir, par exemple en faisant un don ou du bénévolat. En outre, le marketing des organisations à but non lucratif peut être un outil puissant pour influencer le discours public et sensibiliser le public à des questions importantes.

5 idées de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif

1. L'UNICEF

La campagne de courrier électronique de l'UNICEF illustre la puissance d'un message concis. Cette approche se démarque dans un monde où la durée d'attention est courte et les boîtes de réception encombrées. Le design minimaliste de l'e-mail, associé à des phrases percutantes telles que "L'eau est une chance" et "Les enfants d'abord", capte immédiatement l'attention du lecteur.

La pièce maîtresse de l'e-mail est une image convaincante d'enfants en train d'étudier, associée à un titre bref mais percutant. Cette combinaison a deux objectifs :

Il concentre instantanément le lecteur sur le message principal

En ne révélant qu'une partie de l'histoire, il suscite la curiosité et encourage les lecteurs à se rendre sur le site de l'UNICEF pour obtenir davantage d'informations.

Cette stratégie respecte le temps du lecteur tout en transmettant efficacement la mission et l'impact de l'UNICEF.

Principaux enseignements :

Les courriels doivent être clairs et précis, et se concentrer sur un seul message ou CTA. Évitez de submerger le lecteur avec trop d'informations

Utilisez des images percutantes qui interpellent le lecteur et montrent les visages des communautés que vous soutenez.

2. Charité : Water

Dans cet e-mail de Charity : Water, les histoires de réussite mettent en scène de petits héros comme Herbie, Arav, et les frères et sœurs Max et Jack. Ces histoires sont racontables et personnelles, et suscitent une forte réaction psychologique chez les abonnés.

Le récit met en valeur les efforts des enfants par des titres réconfortants tels que "L'altruisme à 7 ans" et "Des frères et sœurs qui sauvent des vies".

Ce qui la rend encore plus convaincante, ce sont les CTA subtils, qui encouragent à soutenir ces jeunes acteurs du changement plutôt que de demander directement des fonds. Lorsque nous arrivons à la fin, l'urgence est renforcée par l'indication de la date limite de deux jours pour faire un don.

La structure de l'e-mail - de l'accroche visuelle à l'appel émotionnel en passant par l'urgence - crée un argument convaincant en faveur de l'action.

Principaux enseignements :

Utilisez des histoires personnelles pour créer un lien émotionnel et des images pour humaniser votre récit.

Ajoutez une date limite ou un délai spécifique pour motiver des réponses plus rapides.

Utilisez des CTA astucieux qui présentent les dons comme un soutien à une cause, et non comme un simple don d'argent.

3. L'érudit de la route

Dans les efforts de marketing à but non lucratif, le sentiment de bien-être est un facteur clé pour chaque phase de l'entonnoir de conversion. L'e-mail de Road Scholar renforce efficacement ces sentiments en rendant compte des initiatives financées par les donateurs.

Un titre frappant et numéroté ouvre l'e-mail, attirant instantanément l'attention et transmettant de la valeur. Le message présente ensuite des exemples concrets de l'utilisation des fonds - programmes en ligne et conférences virtuelles. Cette approche rassure les donateurs en leur montrant que leurs contributions ont un impact pratique et significatif. En maintenant la transparence, le courrier électronique instaure la confiance et encourage les donateurs à poursuivre leurs efforts.

Road Scholar utilise un CTA simple et efficace d'une manière visuellement dominante, ce qui facilite l'action immédiate. La mention des avantages fiscaux montre que les dons aident à la fois la cause et le donateur.

Principaux enseignements :

Décrire clairement la manière dont les contributions seront utilisées à l'aide d'exemples concrets.

Établir un lien émotionnel avec les donateurs en inscrivant l'appel dans le cadre d'une mission commune ou de défis actuels.

Inclure un bouton d'appel à l'action clair et bien visible, afin de faciliter les dons.

4. Sauver les enfants

Cet e-mail de bienvenue de Save the Children constitue une première impression idéale, car il exprime la gratitude du destinataire pour son soutien et souligne l'impact mondial de l'organisation.

Un message d'accueil personnalisé crée un lien immédiat, donnant au lecteur le sentiment d'être apprécié et de faire partie d'une communauté. Le ton positif du message renforce ce sentiment d'appartenance. Il invite le destinataire à rester en contact et à en savoir plus sur le travail de l'organisation en l'incitant fortement à l'action.

Le design épuré et professionnel de l'e-mail présente une image unique et puissante d'un enfant, qui communique instantanément la mission de l'organisation.

Principaux enseignements :

Adresser les destinataires par leur nom pour créer une connexion

Maintenir un design propre et de marque pour la crédibilité et l'attrait visuel

Présenter la portée et les réalisations de l'organisation au niveau mondial

5. Aide aux héros

Help for Heroes présente une approche efficace du recrutement de bénévoles dans cette campagne par courrier électronique. Le message est conçu pour inciter à l'action grâce à plusieurs éléments clés :

Lien personnel : Le fait de s'adresser aux destinataires en tant que "Cher supporter de l'aide aux héros" crée un sentiment de communauté et d'objectif commun.

: Le fait de s'adresser aux destinataires en tant que "Cher supporter de l'aide aux héros" crée un sentiment de communauté et d'objectif commun. Appel à l'action clair : Des boutons bien placés guident les lecteurs vers des opportunités de volontariat.

: Des boutons bien placés guident les lecteurs vers des opportunités de volontariat. Sentiment d'urgence : Des phrases telles que "Voulez-vous nous aider à y arriver ?" motivent une réponse immédiate.

: Des phrases telles que "Voulez-vous nous aider à y arriver ?" motivent une réponse immédiate. Informations complètes: Le courriel fournit tous les détails nécessaires aux volontaires potentiels, y compris les dates et les conditions de travail.

Le mélange équilibré de textes et de visuels crée une mise en page invitante et facile à naviguer qui transmet clairement le message sans submerger le lecteur. Cette approche permet non seulement d'informer, mais aussi d'inciter les sympathisants à prendre des mesures concrètes pour soutenir la cause.

Principaux enseignements :

Faire appel aux émotions des sympathisants en soulignant l'impact de la cause

Utiliser des témoignages de campagnes antérieures pour inspirer confiance aux volontaires potentiels.

Proposer de nombreuses options d'engagement : bénévolat, dons et partage sur les médias sociaux.

Fournir tous les détails essentiels qui faciliteront l'inscription des volontaires.

5 idées de marketing pour les événements à but non lucratif

6. Le bal des jonquilles de la Société canadienne du cancer

Le Vancouver Daffodil Ball est un événement majeur de collecte de fonds depuis 1997. En 2024, il a connu un succès remarquable, récoltant plus de 4,4 milliards de dollars. Organisé pour la première fois au Vancouver Convention Center, le bal a offert une expérience somptueuse inégalée avec un dîner intime et un spectacle en direct avec Serena Ryder.

Le point d'orgue de la soirée a été l'intervention du patient et de deux chercheurs financés par la SCC. Des ventes aux enchères d'articles de luxe et une tombola spéciale de diamants ont renforcé l'attrait de l'événement. Le prix de la tombola était un bracelet de tennis en or blanc 18 carats d'une valeur de 22 000 dollars.

Le succès d'un événement réside dans sa capacité à combiner le glamour, l'esprit communautaire et une cause puissante. Cette formule gagnante attire des invités de marque et des dons importants, année après année.

Principaux enseignements :

Offrir aux participants une valeur exceptionnelle grâce à des divertissements, des repas raffinés et des possibilités de mise en réseau.

Présenter des patients et des bénéficiaires pour montrer les effets tangibles des dons.

Inclure des artistes connus et proposer des articles uniques pour augmenter l'attrait de l'événement.

7. Festival Global Citizen

Le Global Citizen Festival représente une approche innovante de la commercialisation d'événements à but non lucratif, mêlant divertissement et activisme social. Cet événement musical annuel, qui vise à lutter contre la pauvreté, à promouvoir l'équité et à protéger la planète, s'appuie sur le pouvoir de la culture populaire pour susciter des changements significatifs.

Le modèle unique du festival encourage les fans à gagner des billets en accomplissant des actions spécifiques, comme signer des pétitions ou contacter des représentants du gouvernement. Cette approche transforme l'enthousiasme des participants en un soutien tangible à des causes mondiales, amplifiant ainsi l'impact de l'événement bien au-delà d'un concert classique.

Le succès de cette stratégie est évident dans les chiffres : rien que l'année dernière, le festival a obtenu 33,5 millions d'actions et 290 millions de dollars d'engagements. Global Citizen maintient l'engagement grâce à des campagnes en ligne tout au long de l'année, des défis sur les médias sociaux et des communications ciblées par courrier électronique, garantissant que l'élan se poursuive longtemps après que la musique se soit éteinte.

Principaux enseignements :

Encourager les sympathisants à entreprendre des actions spécifiques plutôt que de se contenter de donner de l'argent

S'associer à des personnalités de premier plan pour amplifier votre message et atteindre de nouveaux publics.

Maintenir l'engagement des supporters avant, pendant et après les principaux événements afin de maintenir l'élan.

8. Relais pour la vie de l'American Cancer Society

Le Relais pour la vie, la principale marche de collecte de fonds de l'American Cancer Society, est un événement communautaire puissant. Ce marchethon de 24 heures soutient la lutte permanente contre le cancer en réunissant des bénévoles et des sympathisants passionnés. Les gens forment des équipes et se relaient pour marcher ou courir des tours, et ceux qui manquent de temps peuvent contribuer par des dons directs.

Le succès de l'événement réside dans sa résonance émotionnelle. Il comprend des cérémonies mémorables pour honorer les survivants et se souvenir de ceux qui ont été emportés par le cancer. En combinant l'endurance physique, l'esprit d'équipe et des rituels significatifs, le Relais pour la vie crée une expérience profondément engageante.

Principaux enseignements :

Proposer diverses options de cotisation pour toutes les capacités et tous les calendriers

Encourager la participation à des groupes afin de tirer parti des liens sociaux et d'accroître l'engagement.

Organiser des cérémonies en l'honneur des personnes que votre cause aide, afin d'ajouter de l'émotion aux événements.

9. NEXT pour l'AUTISME

Cet événement comique, animé par Jon Stewart, permet de collecter des fonds pour des programmes de lutte contre l'autisme. Des célébrités telles que Harvey Keitel, Paul Rudd, Adam Sandler et Chris Rock s'y produisent. Grâce à l'appui de célébrités et à des partenariats, l'organisation attire l'attention sur sa mission qui consiste à mettre en place des programmes pour les autistes.

La promotion de l'événement est assurée par les médias traditionnels (presse écrite et publicité), les médias sociaux et les campagnes de courrier électronique. Il fait également appel à la collecte de fonds en direct pendant la diffusion, ce qui augmente sa portée, suscite une plus grande participation et permet d'obtenir un soutien plus important.

Principaux enseignements :

Combiner le divertissement et la collecte de fonds pour rendre l'événement plus attrayant et mémorable

Diffusion en direct d'événements en personne pour stimuler les dons et la participation

Utiliser des canaux de commercialisation variés pour atteindre divers groupes

10. Randonneur d'Oxfam International

L'événement Oxfam Trailwalker associe le défi physique à un sens aigu de l'objectif. Cette approche séduit à la fois les amateurs de fitness et les personnes ayant une conscience sociale. Les équipes parcourent ensemble 100 kilomètres, tissant des liens d'amitié et affrontant une épreuve difficile mais gratifiante.

Pour encourager la participation, l'organisation vous offre un soutien complet pour terminer la marche. Elle vous aide même à trouver des équipes si vous en avez encore besoin. Pour participer, les équipes doivent collecter un certain montant d'argent et Oxfam fournit des outils pour vous aider à atteindre vos objectifs de collecte de fonds.

Trailwalker offre la possibilité de rompre avec la vie quotidienne et de repousser ses limites dans la nature. En même temps, vous aidez une bonne cause. C'est ce mélange d'aventure et d'objectif qui fait la particularité de cet événement.

Principaux enseignements :

Concevoir des événements qui mettent les participants au défi, afin de rendre l'expérience plus gratifiante et mémorable.

Concevoir des événements flexibles qui fonctionnent dans toutes les régions et à toutes les échelles

Incorporer des éléments d'équipe pour favoriser un sentiment de communauté et d'objectif commun

5 idées de marketing vidéo pour les organisations à but non lucratif

11. Save the Children UK

La vidéo "À propos de nous" de Save the Children UK transmet la mission de l'organisation par le biais d'une narration convaincante. Des déclarations audacieuses telles que "Chaque enfant a une histoire unique" et "Notre histoire est leur histoire" touchent le cœur des spectateurs. Des clips illustrant les défis auxquels sont confrontés les enfants et la manière dont l'organisation contribue à façonner leur avenir suscitent l'empathie et l'attachement.

La vidéo utilise des sous-titres au lieu d'une voix off, ce qui permet de faire ressortir les images et la musique. La musique commence lentement et s'intensifie, s'accordant avec les images changeantes. Elle reflète le voyage et la transformation que l'organisation vise à créer dans la vie des enfants.

La vidéo montre ce que fait Save the Children en combinant des images émouvantes, une musique puissante et des messages clairs. Elle incite les gens à croire que chaque enfant devrait avoir une chance équitable.

Principaux enseignements :

Mettre en évidence les problèmes réels pour susciter l'empathie et encourager le soutien

Une bande sonore bien choisie peut guider le voyage émotionnel du public et renforcer la narration.

Expérimenter différentes formes de narration, telles que l'utilisation de sous-titres ou de superpositions de textes, pour faire passer leur message.

12. Charité : Water

La campagne vidéo de Charity : Water se distingue par son mélange magistral de récit personnel et de structure narrative stratégique. La vidéo est centrée sur le parcours de Mamie, illustrant de manière vivante les difficultés de sa famille, en particulier les problèmes de santé auxquels son enfant est confronté en raison du manque d'eau salubre.

Cette représentation émotionnelle crée un lien fort avec les téléspectateurs, rendant le problème tangible et urgent. L'arc narratif est soigneusement élaboré, passant de la souffrance à l'espoir. La déclaration sincère de Mamie selon laquelle l'accès à l'eau potable a été "le plus beau jour de ma vie" est un témoignage puissant de l'impact de l'organisation.

En liant directement les dons à des résultats concrets qui changent la vie, la vidéo crée un argumentaire convaincant en faveur du soutien. Cette approche permet non seulement d'informer les spectateurs sur le problème, mais aussi de les inciter à agir, démontrant ainsi le pouvoir de la narration axée sur l'impact dans le marketing des organisations à but non lucratif.

Principaux enseignements :

En donnant un visage humain à la question, on la rend plus facile à comprendre et plus convaincante sur le plan émotionnel.

Suivre un arc narratif clair - problème, espoir, solution - qui maintient l'attention des spectateurs et conduit naturellement à l'appel à l'action.

Lier l'appel de fonds directement à l'impact afin de montrer les résultats tangibles du soutien des donateurs.

13. Recherche sur la maladie d'Alzheimer au Royaume-Uni

La vidéo "Change The Ending" d'Alzheimer's Research UK brille par son approche créative de la narration. Elle associe des éléments de contes de fées à des animations pour sensibiliser le public à un sujet difficile et sensible.

La vidéo attire l'attention en détournant l'habituelle fin "heureuse pour toujours". Elle suscite l'intérêt et l'émotion en décrivant les effets de la démence sans nommer la maladie.

La transition entre les personnages animés et les personnes réelles est particulièrement puissante, car elle met en évidence la réalité de la démence. Le fait que "toutes les trois minutes, la démence vole un bonheur sans fin" souligne l'urgence et l'ampleur du problème.

La force de la vidéo réside dans l'équilibre entre la narration émotionnelle et les messages exploitables. Les spectateurs se sentent à la fois émus et responsabilisés, la recherche étant présentée comme un moyen tangible de "changer la fin".

Principaux enseignements :

Utiliser des métaphores visuelles pour simplifier des idées complexes et renforcer l'impact du message

Envisagez d'utiliser une révélation progressive dans leur récit pour maintenir l'intérêt du public et le garder accroché.

Incorporer des statistiques convaincantes pour communiquer clairement l'ampleur du problème.

14. L'effet fille

La vidéo de The Girl Effect se distingue par son utilisation innovante de l'animation et de l'infographie pour transmettre sa mission. Bien qu'elle ne dure que trois minutes, elle captive les spectateurs grâce à un mélange dynamique de visuels, de textes et de musique.

L'efficacité de la vidéo tient au motif de l'horloge à tic-tac, qui crée un sentiment d'urgence et un arc narratif qui commence par les problèmes et se termine par les solutions. Des graphiques rapides et lumineux maintiennent l'intérêt. La musique, d'abord sombre, devient de plus en plus entraînante, renforçant ainsi l'idée d'un voyage transformateur. Des déclarations concises et percutantes font passer le message principal.

Destinée à sensibiliser le public, cette vidéo a permis de récolter 2 millions de dollars. Cela montre qu'une histoire bien racontée, accompagnée de bons visuels et de musique, peut inciter les gens à regarder et à agir.

Principaux enseignements :

Utilisez des motifs visuels en rapport avec votre message pour susciter l'engagement.

Structurez votre contenu en suivant un parcours clair, du problème à la solution, pour maintenir l'intérêt.

Combiner animation, infographie et texte pour transmettre rapidement des idées complexes

15. Société américaine du cancer

La vidéo animée de l'American Cancer Society aborde le cancer de la peau de manière plus douce. Elle utilise des couleurs vives et un ton joyeux pour montrer comment se protéger du soleil, rendant le sujet plus facile à comprendre et moins intimidant. Le message est transmis par des images, une voix off et des sous-titres.

Cette vidéo montre comment les organisations à but non lucratif peuvent aborder des questions de santé sérieuses de manière légère tout en transmettant des informations factuelles importantes.

Principaux enseignements :

Utiliser des messages simples et directs pour s'assurer qu'un large public comprend facilement les points clés.

Offrir des conseils pratiques et faciles à suivre pour se positionner en tant que leader d'opinion ou figure d'autorité

Tirer parti de l'humour et d'éléments excentriques pour rendre les sujets sérieux plus accessibles et plus mémorables.

5 idées de marketing des médias sociaux pour les organisations à but non lucratif

16. Charité : Eau StreamForClean

La campagne "StreamForClean" de Charity : Water en septembre 2022 a permis de collecter d'importantes sommes d'argent sur les médias sociaux. Elle a permis de récolter plus de 197 391,94 dollars pour l'approvisionnement en eau potable au Zimbabwe, en collaboration avec des joueurs et des créateurs.

En collaborant avec ces influenceurs numériques, l'organisation à but non lucratif a pu tirer parti de leur audience, ce qui a permis d'amplifier la portée de la campagne.

La campagne a également obtenu de bons résultats parce qu'elle a continué à publier des mises à jour sur les médias sociaux, partagé les progrès de la collecte de fonds et aidé les gens à mettre en place des flux en direct. Charity : Water a également félicité les créateurs et les joueurs qui l'ont aidée, encourageant ainsi d'autres personnes à se joindre à elle. En partageant les étapes de la collecte de fonds, Charity : Water a maintenu l'élan et encouragé d'autres participants.

Principaux enseignements :

Tenez les gens au courant du déroulement de votre campagne afin qu'ils sachent que vous êtes responsable.

Mettre en avant les personnes qui ont contribué à la campagne afin d'apporter une preuve sociale.

Fournir des ressources et de l'aide pour la campagne afin d'encourager la participation.

17. La campagne TikTok de Planned Parenthood

Planned Parenthood a utilisé TikTok pour mettre en lumière des questions sérieuses d'une manière plus légère, en se concentrant sur la décision de la Cour suprême de 2022 d'annuler le droit à l'avortement. Le groupe a mêlé ce sujet difficile à la culture pop, en montrant le discours de Megan Thee Stallion contre les interdictions corporelles.

Cette approche a permis d'obtenir un taux d'engagement de 36,8 %, bien supérieur à celui de la plupart des organisations à but non lucratif présentes sur TikTok. Ce succès montre comment l'association de messages importants et de tendances actuelles peut accroître la portée et l'impact d'une organisation à but non lucratif.

Principaux enseignements :

Collaborez avec des personnalités connues qui sont en résonance avec votre public cible afin d'amplifier votre message et d'élargir votre portée.

Créer un contenu qui allie des éléments informatifs et divertissants afin d'obtenir des taux d'interaction exceptionnellement élevés

TikTok est un endroit idéal pour publier du contenu avec des références à la culture pop, ce qui permet à votre organisation à but non lucratif d'atteindre rapidement un large public

18. Campagne PETA Starbucks

PETA est une organisation bien connue qui lutte pour la liberté des animaux et leur traitement sans cruauté. Elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour inciter Starbucks à supprimer le supplément pour le lait végétalien aux États-Unis.

PETA a également offert du matériel gratuit, comme des dépliants, des autocollants et des affiches, que les partisans pouvaient utiliser pour diffuser le message dans les magasins Starbucks. Cette campagne montre comment utiliser les médias sociaux pour rallier efficacement des partisans à une cause, car elle combine des actions en ligne et des actions de plaidoyer en personne, créant ainsi une approche solide et à multiples facettes.

Principaux enseignements :

Pousser continuellement la campagne à travers différents canaux afin de maintenir la question au premier plan de la conscience publique.

S'engager avec les participants et maintenir la conversation en vie grâce à des posts créatifs et cohérents

Informer sur votre campagne et fournir des étapes claires pour encourager une participation active.

19. Fonds mondial pour la nature (WWF) L'heure de la terre

L'Heure de la Terre, lancée en 2007, est devenue l'un des plus grands mouvements écologiques au monde, puisqu'elle touche aujourd'hui 190 pays et territoires. La campagne fonctionne bien parce qu'elle est simple : les gens éteignent leurs lumières pendant une heure pour aider la planète. Ce geste simple est porteur d'un message fort en faveur de la protection de l'environnement.

L'utilisation de contenus générés par les utilisateurs sur les médias sociaux, où chaque personne partage sa participation, amplifie la portée de la campagne de manière organique. En utilisant des hashtags tels que #EarthHour, la campagne favorise l'engagement et la visibilité de la communauté.

En répondant aux commentaires reçus pendant l'Heure de la Terre, tous les participants se sentent valorisés et appréciés. Cela augmente la probabilité d'un partage social et encourage une participation continue à la cause au-delà de l'événement lui-même.

Principaux enseignements :

Créer un hashtag mémorable, spécifique à la campagne, pour unifier les conversations et suivre l'engagement sur les différentes plateformes.

Fixer un délai ou une date limite spécifique afin d'encourager une action et une participation immédiates.

Développer un contenu visuel fort qui capte l'attention et transmet clairement le message de la campagne.

20. Plan International #FutureGirlsWant

Cette campagne de marketing à but non lucratif sur les médias sociaux, lancée par Plan International, promeut l'égalité des sexes dans le monde entier. Elle utilise des hashtags accrocheurs tels que #FutureGirlsWant #UntilWeAreAllEqual #YouthLead pour centraliser les conversations et rendre la campagne plus facile à découvrir.

Des photos de jeunes filles partageant leurs rêves ont ajouté une touche personnelle, ce qui a rendu le projet plus réaliste et a stimulé la participation.

Pour simplifier la participation, la campagne fournit des modèles de médias sociaux prêts à l'emploi. Cette approche permet aux sympathisants de rejoindre facilement le mouvement et de plaider en faveur du changement. L'inclusion de célébrités et d'influenceurs élargit la portée de la campagne et renforce sa crédibilité.

En combinant des récits personnels, des images convaincantes et des voix reconnaissables, la campagne transforme les rêves individuels en un effort mondial unifié pour le changement.

Principaux enseignements :

L'implication directe du public cible dans la campagne favorise l'appropriation et l'engagement.

L'utilisation de différentes plateformes et d'un hashtag unificateur permet d'étendre la portée et la visibilité de manière significative.

Le partage d'histoires personnelles et d'éléments visuels suscite des liens émotionnels et renforce l'engagement.

5 idées de marketing pour les sites web à but non lucratif

21. Fonds mondial pour la nature (WWF)

Le site web du WWF se distingue par sa présentation claire et organisée. Il s'adresse aussi bien aux visiteurs occasionnels qu'aux sympathisants engagés. La barre de menu intuitive permet aux utilisateurs d'en savoir plus sur l'organisation, son travail et les moyens de s'impliquer. Il propose même différentes façons de s'engager : dons, adoptions et contenu éducatif.

Le WWF utilise des photos saisissantes d'animaux pour renforcer sa mission et des textes audacieux pour montrer son impact.

Principaux enseignements :

Offrir de nombreuses possibilités d'engagement, comme les dons et les pétitions

Utiliser des visuels percutants pour susciter l'émotion des visiteurs

Adapter le contenu au niveau mondial et local pour toucher des publics diversifiés

22. Foyer pour femmes de North York (NYWS)

Le site web de l'association à but non lucratif NYWS offre un équilibre entre chaleur, fonctionnalité et caractéristiques de sécurité qui placent les utilisateurs au premier plan. La page d'accueil présente immédiatement la mission de l'association et guide les sympathisants et les clients vers des actions pertinentes.

Au-delà de sa conception intuitive, le site web des SNEJ donne la priorité à la sécurité des utilisateurs. Chaque page web comporte un bouton de secours et des instructions pour effacer l'historique de navigation, ce qui est essentiel pour les femmes en situation de vulnérabilité.

Cette approche réfléchie montre l'engagement de NYWS en faveur de l'accessibilité et de la protection de ses utilisateurs. Elle établit une norme en matière de conception de sites web pour les organisations à but non lucratif qui s'occupent de causes sensibles telles que les abus domestiques.

Principaux enseignements :

Utilisez un design chaleureux et accueillant avec une palette de couleurs qui reflète la personnalité et les valeurs de votre marque.

Fournir des informations claires sur la manière d'obtenir de l'aide et sur la façon dont les sympathisants peuvent contribuer.

Mettre en place des mesures de protection telles que des boutons d'évacuation pour les utilisateurs vulnérables

23. Les filles qui codent

Le site web de Girls Who Code présente un design remarquable qui allie forme et fonction pour faire avancer sa mission. Son style moderne, avec des couleurs bleues audacieuses et des images variées, crée rapidement un climat de confiance et témoigne d'une grande ouverture d'esprit.

La configuration intuitive du site permet aux élèves, aux enseignants et aux parents de trouver facilement ce dont ils ont besoin. En offrant une multitude de ressources accessibles et en présentant des exemples de réussite, il éduque et inspire. Une page de don transparente explique l'utilisation des fonds, renforce la crédibilité et encourage le soutien.

Principaux enseignements :

Fournir des ressources précieuses pour faire de votre site une référence dans votre domaine.

Veiller à ce que le site fonctionne bien sur tous les appareils pour maximiser la portée.

Structurer le contenu pour répondre aux besoins des différents groupes de parties prenantes pour une expérience conviviale

24. Faire un vœu

Le site web de la Make-a-Wish Foundation America présente sa mission à l'aide d'images et de récits puissants. Les couleurs bleues utilisées donnent au site une impression de confiance et d'esthétique.

Les visiteurs peuvent apporter leur aide de trois manières principales : en faisant un don, en se portant volontaire ou en recommandant un enfant. L'utilisation d'histoires vraies d'enfants de rêve, ainsi que de faits et de chiffres clés, démontre la différence tangible que les donateurs peuvent faire.

Cette approche réfléchie met en évidence l'impact de la fondation en aidant à transformer les visiteurs en sympathisants convaincus qui agissent.

Principaux enseignements :

Utiliser des récits authentiques pour créer un lien émotionnel fort avec les visiteurs

Utilisez des schémas de couleurs et des mises en page qui inspirent confiance à votre organisation.

Combiner des histoires personnelles avec des statistiques pour montrer les effets tangibles du soutien

25. Nourrir l'Ontario

Le site Web de Feed Ontario est une puissante plateforme d'action collaborative contre la faim qui offre aux groupes membres un lieu central pour trouver des outils et des ressources qui renforcent leur impact local.

Les outils interactifs innovants du site, tels que la calculatrice "Hunger in My Riding" (la faim dans ma circonscription) et le jeu de budgétisation "Fork In The Road" (la fourche dans la route). Ces outils transforment des questions complexes en expériences attrayantes, permettant aux visiteurs de devenir des défenseurs de la cause. En offrant différentes options de soutien, le site permet à chaque visiteur de contribuer.

Principaux enseignements :

Utiliser des éléments interactifs tels que des calculateurs de données ou des jeux de simulation pour renforcer l'engagement de l'utilisateur.

Présenter des informations complexes dans des formats interactifs et faciles à assimiler

Veiller à ce que le site web soit utilisable par des personnes ayant des besoins divers, afin d'élargir votre portée et de favoriser l'inclusion.

Derniers mots sur le marketing des organisations à but non lucratif

Une communication efficace est au cœur de toutes ces idées novatrices de marketing à but non lucratif, car elle stimule l'engagement et le soutien à votre cause. Qu'il s'agisse d'e-mails concis, d'événements percutants ou de vidéos convaincantes, l'objectif est toujours d'établir un lien avec votre public et de l'inciter à agir.

Pour améliorer les efforts de marketing de votre association, pensez à utiliser des outils puissants qui peuvent améliorer vos campagnes et maximiser votre impact. La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy offre une suite complète de fonctionnalités, y compris le marketing par email, la collecte de fonds et la gestion des donateurs, qui peuvent vous aider à mettre en œuvre ces idées.

FAQ sur les idées de marketing pour les organisations à but non lucratif

Comment puis-je faire de la publicité gratuite pour mon association ? La promotion de votre association ne doit pas nécessairement vous coûter cher. Il existe de nombreuses idées de publicité gratuite pour attirer des sympathisants et accroître votre impact, comme par exemple : Google Ad Grants: Les organisations à but non lucratif bénéficient d'un espace publicitaire gratuit en haut des SERP pour les mots-clés qu'elles choisissent. Cela vous permet de faire de la publicité auprès des personnes qui recherchent des organisations similaires ou votre cause.

Programme YouTube pour les organisations à but non lucratif : Les organisations 501(c)(3) qui remplissent les conditions requises peuvent utiliser des "cartes de don" sur les vidéos YouTube qui permettent aux spectateurs de faire un don directement par l'intermédiaire de la plateforme.

Marketing d'influence: Travaillez avec des influenceurs qui s'alignent sur la cause de votre association. Ils ont un public engagé et leurs adeptes leur font confiance, ce qui les rend plus susceptibles de soutenir votre organisation.

Distribuez des dépliants : Créez des dépliants concis et attrayants avec un code QR vers une page de don. Distribuez-les dans les magasins les plus proches ou placez-les dans des lieux publics avec l'autorisation de l'intéressé pour susciter des dons.