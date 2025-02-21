La gestion des mouvements transforme la façon dont les organisations à but non lucratif cultivent les relations avec les donateurs en remplaçant les contacts ad hoc par un engagement stratégique et personnalisé. Cette approche systématique permet de suivre le parcours de chaque donateur, du prospect au donateur majeur, et de s'assurer que chaque interaction l'incite à s'impliquer davantage dans votre mission tout au long du cycle de donateurs.

Avec un taux moyen de fidélisation des donateurs avoisinant les 50 %, la maîtrise de la gestion des mouvements est devenue essentielle pour les organisations à but non lucratif afin d'obtenir un financement durable. Dans ce guide, nous partagerons des stratégies concrètes pour mettre en œuvre efficacement la gestion des mouvements au sein de votre organisation.

Table des matières :

Qu'est-ce que la gestion des mouvements ?

Pourquoi la gestion des mouvements est-elle importante pour établir des relations avec les donateurs ?

Les 5 étapes clés de la gestion des déménagements

Le rôle de la technologie dans la gestion des déménagements

5 bonnes pratiques pour la gestion des déménagements

Dernières réflexions sur la gestion des déménagements

FAQ sur le processus de gestion des déménagements

Qu'est-ce que la gestion des mouvements ?

La gestion des déplacements est le processus systématique de suivi et d'approfondissement des relations avec les donateurs par le biais d'interactions planifiées ou de "déplacements".

Ces actions guident les donateurs à travers les étapes clés - de la prise de conscience initiale et du premier don aux dons récurrents et aux dons importants. Chaque interaction vise à accroître l'engagement du donateur, son investissement dans votre mission et la probabilité qu'il poursuive son soutien.

Le processus comprend

Définir des parcours clairs pour les donateurs en fonction de leur historique de dons et de leur niveau d'engagement

Planifier des points de contact stratégiques pour entretenir les relations

Suivi de toutes les interactions pour comprendre ce qui résonne

Prendre des mesures fondées sur des données pour renforcer les connexions

Inciter les donateurs à augmenter leur niveau de soutien lorsqu'ils sont prêts

Pourquoi la gestion des mouvements est-elle importante pour établir des relations avec les donateurs ?

1. Personnalise l'engagement des donateurs

La gestion des mouvements transforme la manière dont les organisations à but non lucratif établissent des relations avec les donateurs. Plutôt que d'envoyer des appels génériques et d'espérer que tout se passe bien, elles créent des parcours personnalisés qui renforcent l'engagement au fil du temps.

En suivant la façon dont les donateurs interagissent avec votre organisation - de la participation aux événements aux heures de bénévolat en passant par les habitudes de don - vous pouvez identifier ce qui motive leur soutien et les impliquer de façon significative.

Par exemple, si vous remarquez qu'un donateur qui soutient votre programme parascolaire s'intéresse aussi beaucoup à vos messages sur les médias sociaux concernant la préparation à la vie professionnelle, vous pourriez l'inviter à encadrer des élèves du secondaire dans son domaine professionnel.

Cette approche ciblée s'appuie sur les intérêts spécifiques des donateurs pour créer des opportunités d'engagement significatives qui conduisent naturellement à un soutien accru.

2. Rend la collecte de fonds plus efficace

En se concentrant sur le bon public cible, la gestion des mouvements aide les organisations à but non lucratif à allouer leurs ressources de manière efficace. Elle permet d'identifier les donateurs ayant le plus grand potentiel d'impact, que ce soit par le biais de dons importants ou d'un soutien à long terme, réduisant ainsi les efforts inutiles et maximisant les résultats.

3. Soutenir la croissance stratégique

La gestion des mouvements aide les organisations à but non lucratif à planifier et à gérer plus efficacement les dons ponctuels et récurrents. Elle se concentre sur l'établissement de relations solides avec les donateurs, garantissant un flux régulier de soutien au fil du temps.

Pendant les saisons de dons les plus importantes, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser la gestion des mouvements pour identifier les donateurs susceptibles de faire des dons et les contacter pour des causes qui leur tiennent à cœur. Cela permet de mieux organiser la collecte de fonds et d'augmenter les chances d'obtenir un soutien à long terme.

Les 5 étapes clés de la gestion des déménagements

1. Identification : Trouver des donneurs potentiels

La gestion des mouvements commence par l'identification des personnes ou des organisations susceptibles de soutenir votre cause. Il s'agit de rechercher des prospects et de les segmenter en fonction de leur capacité de don, de leurs centres d'intérêt et de leur engagement passé auprès d'organisations à but non lucratif similaires.

Utiliser des outils de recherche de prospects

Des plateformes telles que WealthEngine, DonorSearch et iWave aident les organisations à but non lucratif à identifier les donateurs potentiels en analysant leur capacité financière, leurs dons antérieurs, leurs affiliations professionnelles et leurs intérêts philanthropiques. Elles aident les organisations à déterminer qui est susceptible de faire des dons et comment les atteindre.

Regrouper les donateurs pour mieux les toucher

Une fois que vous avez trouvé des donateurs potentiels, regroupez-les en fonction de leurs dons antérieurs, de leurs centres d'intérêt ou de leur lieu de résidence, afin de rendre le message beaucoup plus compréhensible. Par exemple, une organisation à but non lucratif axée sur le sauvetage des animaux pourrait inviter les personnes qui s'intéressent à l'adoption d'animaux de compagnie à des événements de collecte de fonds ou à des programmes de bénévolat.

Le système de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy vous permet d'organiser les données des donateurs à l'aide d'étiquettes personnalisées et de filtres intelligents. Cela peut aider votre association à suivre les schémas d'engagement et à créer une approche ciblée basée sur des intérêts spécifiques ou sur l'historique des dons.

Cette segmentation stratégique garantit que vos communications sont en phase avec le lien unique de chaque donateur avec votre cause.

2. Qualification : Donner la priorité aux bons donateurs

Toutes les personnes qui manifestent de l'intérêt pour votre cause ne deviendront pas forcément des donateurs à long terme. Cette étape aide les organisations à but non lucratif à se concentrer sur les donateurs qui sont les plus susceptibles de rester engagés et de contribuer de manière significative. Pour comprendre les inclinaisons des donateurs potentiels, vous devriez essayer :

Vérifier l'alignement des donneurs

Examinez les dons antérieurs, la participation des bénévoles et les interactions en ligne pour voir si un donateur soutient constamment votre mission. Si une personne fait des dons régulièrement ou participe à des événements, elle sera plus encline à rester impliquée. La détection des lacunes en matière d'engagement peut également permettre d'améliorer la communication.

Évaluer le potentiel de don

La capacité d'un donateur à donner ne se mesure pas uniquement à l'aune de dons importants et ponctuels. Une personne qui donne régulièrement de petites sommes peut être tout aussi précieuse qu'un grand donateur. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les bases de données des donateurs pour suivre leurs habitudes de don et identifier ceux qui pourraient être prêts à contribuer davantage au fil du temps.

‍

Discuter avec les donateurs peut fournir des informations utiles. Des questions simples comme "Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cet événement ?" ou "Quel impact voulez-vous avoir ?" peuvent aider les organisations caritatives à comprendre leurs intérêts et à trouver des moyens de maintenir leur engagement.

‍

3. Cultiver : Construire des relations solides avec les donateurs

La culture est le processus qui consiste à renforcer les relations avec les donateurs en les gardant engagés et informés. Lorsque les donateurs voient l'impact de leur soutien et se sentent liés à la cause, ils sont plus susceptibles de continuer à donner.

Partager régulièrement des mises à jour qui mettent en évidence l'impact réel à l'aide de données, de témoignages ou de rapports.

4. La sollicitation : Faire la bonne demande

La phase de sollicitation des donateurs vise à transformer le donateur intéressé en donateur récurrent en lui communiquant des informations régulières, en instaurant un climat de confiance et en établissant des relations à long terme.

Utiliser la bonne méthode pour demander des dons peut faire une grande différence. Une rencontre en personne peut s'avérer plus efficace pour les grands donateurs, tandis qu'un courriel personnel accompagné d'images fortes peut l'être pour les donateurs réguliers. Une étude publiée dans le Journal of Marketing a montré que lorsque les demandes de dons correspondent aux préférences d'un donateur, celui-ci est plus enclin à donner.

‍

5. L'intendance : Maintenir des relations à long terme

Une gestion rigoureuse transforme les donateurs ponctuels en soutiens passionnés et durables de votre mission. La clé est de démontrer un impact constant tout en approfondissant leur lien avec votre travail. Les messages de remerciement et les reçus fiscaux envoyés en temps voulu ne sont que le début de la construction d'une relation.

Une gestion efficace favorise l'approfondissement des liens avec les donateurs en démontrant l'impact continu de leur soutien.

Par exemple, une banque alimentaire pourrait inviter ses principaux donateurs à l'aider à préparer les sacs de repas du week-end tout en rencontrant les familles qu'elle sert. Un refuge pour animaux pourrait partager des vidéos mensuelles montrant des animaux sauvés dans leur nouveau foyer. Ces expériences créent des liens émotionnels qui incitent à continuer à donner.

Les organisations à but non lucratif les plus performantes rendent l'intendance systématique mais personnelle. Elles suivent les préférences des donateurs, célèbrent les étapes importantes de leurs dons et créent des opportunités d'engagement exclusives pour les différents niveaux de dons. Plus important encore, elles montrent aux donateurs comment leur soutien change des vies grâce à des récits convaincants et à des indicateurs d'impact clairs.

Le rôle de la technologie dans la gestion des déménagements

1. Suivre l'engagement des donateurs à l'aide d'un logiciel spécialisé

Les plateformes modernes de gestion des donateurs aident les organisations à but non lucratif à offrir une gestion personnalisée des mouvements à grande échelle. Plutôt que de dépendre de feuilles de calcul et de notes autocollantes, vous pouvez suivre toutes les interactions avec les donateurs dans un système central. Vous disposez ainsi d'une vue complète de chaque relation, du premier don au dernier contact.

Avec le système de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy, votre association peut facilement suivre les progrès des donateurs et s'engager avec eux à grande échelle.

2. Simplifier les dons récurrents

La gestion des donateurs récurrents est un élément important du cycle de gestion des mouvements, car elle permet d'établir des relations durables et d'assurer un soutien constant. La technologie peut faciliter ce processus en automatisant des tâches telles que le suivi du calendrier des dons, l'envoi de rappels et la création de rapports.

Par exemple, l'utilisation d'une plateforme qui fonctionne avec des systèmes de paiement offre une expérience fluide aux donateurs tout en réduisant le travail manuel de votre équipe. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le contact avec les donateurs et trouver des moyens d'accroître leur soutien au fil du temps.

3. Utiliser l'analyse pour améliorer la fidélisation des donateurs

Des outils de données avancés permettent aux organisations à but non lucratif de recueillir des informations sur les donateurs, telles que la fréquence des dons, les méthodes préférées de donation ou la participation à des événements. L'analyse de ces informations révèle des schémas qui améliorent le cycle de gestion des mouvements.

En identifiant les tendances, les organisations peuvent prévoir quels donateurs sont susceptibles d'augmenter leurs contributions ou ont besoin de plus d'engagement pour rester en contact.

4. Rationaliser les rapports d'impact

La technologie permet aux organisations à but non lucratif de fournir des rapports détaillés montrant aux donateurs comment leurs contributions sont utilisées.

Par exemple, vous pouvez créer des tableaux de bord qui suivent les résultats de la campagne ou partager des mises à jour automatisées qui montrent les résultats concrets du soutien des donateurs. Ces rapports contribuent à renforcer la confiance des donateurs et à les encourager à renouveler leurs dons.

5 bonnes pratiques pour la gestion des déménagements

1. Utiliser un logiciel de gestion des donateurs pour suivre les interactions

Un système centralisé de gestion des donateurs vous aide à gérer les données et à suivre les progrès de chaque donateur. Suivez l'historique de leurs dons, leur participation à des événements et leurs préférences en matière de communication afin d'assurer une communication adaptée.

2. Segmenter les donateurs pour un engagement personnalisé

Regroupez vos donateurs potentiels, vos donateurs actuels et vos donateurs potentiels majeurs en fonction de caractéristiques communes telles que l'historique des dons, les données démographiques, etc. Cela vous permet de cibler chaque groupe avec des stratégies spécifiques qui correspondent à leurs intérêts et à leurs capacités.

‍

3. Fixer des objectifs clairs pour chaque interaction

Chaque étape du processus de gestion des mouvements doit avoir un but, qu'il s'agisse d'encourager un don, d'inviter les donateurs à un événement ou de partager une mise à jour. Des objectifs clairs garantissent que vos efforts sont intentionnels et efficaces.

4. Célébrer les étapes importantes et la loyauté

Reconnaissez les donateurs pour leur soutien continu en célébrant l'anniversaire de leur don, leur anniversaire de naissance ou le cumul de leurs dons. De petits gestes comme une carte électronique ou un message public de remerciement peuvent faire une grande différence dans la fidélisation des donateurs.

‍

5. Évaluer et affiner votre approche

Examinez régulièrement votre stratégie de gestion des mouvements pour identifier ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Utilisez le retour d'information de vos donateurs et de votre équipe pour ajuster vos efforts et obtenir de meilleurs résultats.

Dernières réflexions sur la gestion des déménagements

La gestion des mouvements est à la fois un art et une science - combinant des informations fondées sur des données et l'établissement de relations authentiques. Lorsqu'elle est bien menée, elle crée un cercle vertueux : un engagement plus profond conduit à une augmentation des dons, ce qui permet d'accroître l'impact et d'inspirer un engagement encore plus fort des donateurs à l'égard de votre mission.

Commencez par comprendre réellement ce qui motive le soutien de vos donateurs et montrez-leur constamment leur impact. Avec de la patience et de l'intention, ces mesures transformeront les donateurs transactionnels en véritables partenaires de votre mission.

La gestion efficace de ces relations nécessite les bons outils. Avec le système gratuit de gestion des donateurs de Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent facilement suivre l'engagement des donateurs, rationaliser la communication et se concentrer sur l'établissement de liens durables.

FAQ sur le processus de gestion des déménagements

Quelle est la différence entre la gestion des mouvements et le cycle du donateur ? La gestion des mouvements et les cycles des donateurs aident les organisations à comprendre leurs relations avec les donateurs. Un cycle de donateurs fait référence à la progression naturelle du parcours d'un donateur dans votre association, de l'accueil à l'accompagnement à long terme - en tant que processus, il peut simplement être observé. La gestion des mouvements consiste à améliorer l'expérience de ce parcours afin que les donateurs restent plus longtemps avec vous. Il s'agit d'une approche stratégique impliquant des interactions personnalisées avec les donateurs afin de les guider tout au long de leur cycle de don.

Qu'est-ce qu'une analyse des mouvements ? L'analyse des mouvements est un moyen pour les organisations à but non lucratif de mesurer le succès de leurs stratégies d'engagement des donateurs. Elle consiste à examiner les interactions avec les donateurs, à suivre la manière dont les donateurs réagissent aux efforts de sensibilisation et à évaluer s'ils se rapprochent d'un engagement plus profond ou d'une contribution plus importante. En analysant les données provenant des courriels, des événements, de l'historique des dons et d'autres points de contact, les organisations à but non lucratif peuvent voir quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux et affiner leur approche. Cela permet d'améliorer la fidélisation des donateurs et de s'assurer que le temps et les ressources sont consacrés aux tactiques d'engagement les plus efficaces.