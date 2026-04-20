How to Update Your Nonprofit Crisis Communication Plan: Best Practices + Free Template

⚡ TL;DR — La réponse en bref Verdict: Build a one-page crisis communication plan using the Circle of Three, copy-paste holding statements, and a sticky-note risk list — then schedule an annual review so it stays current.

Build a one-page crisis communication plan using the Circle of Three, copy-paste holding statements, and a sticky-note risk list — then schedule an annual review so it stays current. What works: Pre-written templates, 60-second drills, segmented donor lists, and clear role assignments for micro-teams of one to three people.

Pre-written templates, 60-second drills, segmented donor lists, and clear role assignments for micro-teams of one to three people. What doesn't: Writing a plan once and never touching it again — outdated contacts and stale messaging make a crisis worse, not better.

Writing a plan once and never touching it again — outdated contacts and stale messaging make a crisis worse, not better. Best for: Small nonprofit founders and communications leads who wear multiple hats and have no dedicated PR budget.

Small nonprofit founders and communications leads who wear multiple hats and have no dedicated PR budget. Worth considering if: Your team has changed, you've launched new programs, or you've never actually tested your plan with a live drill.

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Table des matières

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Pour les petites organisations à but non lucratif, une crise ne fait pas toujours les gros titres, mais elle peut quand même ébranler la confiance des donateurs, bloquer la collecte de fonds ou nuire à la mission de l'organisation.

Vous n'avez pas besoin d'un scandale de relations publiques ou d'un procès pour vous retrouver en mode crise. Cela peut arriver un mardi ordinaire, sans avertissement et sans feuille de route.

Dans de tels moments, le silence est risqué et la précipitation ne fait qu'empirer les choses. Vous avez besoin d'un plan rapide, flexible et réaliste, surtout si votre "équipe de communication" n'est composée que de vous et d'un bénévole à temps partiel.

Ce guide y remédie. Dans les prochaines minutes, vous allez :

Élaborez un plan de crise d'une page que vous pouvez mettre en œuvre en moins d'une heure.

Téléchargez un modèle gratuit facile à remplir.

Apprenez les tactiques de micro-équipe, comme les exercices de 60 secondes et les déclarations d'attente copiées-collées, qui permettent à vos donateurs de rester calmes et à votre mission de rester sur la bonne voie.

Every tactic here assumes you don't have spare staff or a crisis budget. It's designed for founders who juggle many hats.

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Qu'est-ce qu'un plan de communication de crise ?

Un plan de communication de crise est un document d'une page qui indique à votre équipe qui dit quoi, quand et par quel canal, dès qu'un problème survient.

Il couvre quatre éléments de base :

1. Roles - who drafts, who approves, who hits send.

2. Contact list - donors, partners, media, landlord, grant officer.

3. Pre‑written messages - email, social post, three‑line holding statement.

4. Legal or money triggers - who calls the bank, insurer, or pro‑bono lawyer.

Considérez-le comme la carte des sorties de secours de votre réputation : simple, visible et prêt avant que la fumée n'apparaisse.

Voici quelques exemples de crises réelles auxquelles les petites organisations à but non lucratif sont souvent confrontées :

Un donateur important retire publiquement son soutien

Les accusations de mauvaise gestion financière se répandent sur les médias sociaux

Départ soudain ou controverse concernant un membre clé du personnel

Défaillances techniques empêchant les dons en ligne lors d'une campagne cruciale

Confusion dans l'opinion publique causée par des informations erronées ou des reportages incorrects dans les médias

L'anticipation de ces scénarios réalistes permet à votre équipe de réagir rapidement et en toute confiance.

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Pourquoi les petites organisations à but non lucratif ont-elles besoin d'un plan de communication de crise ?

Mettre fin au silence

Lorsque quelque chose ne va pas, vos sympathisants en entendront parler par les médias sociaux, le bouche-à-oreille ou les ragots de la communauté. Une déclaration d'attente de 60 secondes postée dans la première heure met fin aux rumeurs et montre que votre association est au courant des faits, même si ces faits ne sont pas encore connus.

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Garder le fil de l'histoire

Avec une équipe de deux personnes, une réponse hors script peut rapidement semer la confusion parmi vos sympathisants. Conservez un script commun dans les modèles Zeffy ou Google Docs afin que chaque DM, e-mail et appel téléphonique répète le même message clair.

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Protéger chaque dollar donné

A defensive or vague post can trigger refund requests you can't cover. Using pre‑approved language and a quick lawyer‑friend check keeps funders calm and income intact.

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Diminution du stress des fondateurs

Les crises surviennent à minuit et pendant les trajets scolaires. Le fait de savoir exactement qui appelle les partenaires, qui met à jour le site et qui vérifie les commentaires permet au fondateur de régler le problème à la racine au lieu de rédiger un texte sans dormir.

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5 éléments clés d'un plan de communication de crise pour les petites organisations à but non lucratif

1. The "Circle of three" response team

Pour les petites organisations à but non lucratif, votre équipe de crise peut se limiter à vous et à deux personnes de confiance, et c'est très bien ainsi. L'essentiel est de décider à l'avance qui s'occupe de quoi.

L'équipe de base doit être composée des personnes suivantes

Décideur et communicateur (généralement le fondateur)

Sounding board (conseiller de confiance, qui peut être un membre, un mentor ou un partenaire de l'ED)

Vous travaillez seul ? Désignez au moins un ami ou un membre de la famille en qui vous avez confiance et qui peut vous aider à réfléchir aux réponses et à partager la charge de la communication.

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2. Liste des risques sur des notes autocollantes

Un plan de communication de crise pour les organisations à but non lucratif doit identifier les menaces potentielles, telles que la fraude financière, les violations de données ou les réactions négatives du public. Analyser ces risques signifie évaluer la probabilité de ces crises, leur impact possible et la manière dont elles pourraient affecter les donateurs.

Planning allows nonprofits to create clear response strategies for different situations. Here's something you can try out to make a list and predict risks:

1. Get some sticky notes

2. Jot top 5 "likely hits" on them (lost grant, site outage, etc.)

3. Mark each H = hurts mission, $ = costs money, ! = time-sensitive

4. Put these up in a visible spot for everyone to see daily

5. Snap a photo so remote volunteers see the same risk wall

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3. Copier-coller des déclarations d'exploitation

Draft a three‑line template: _what happened_, _what we're doing_, _next update time_. Store it as a pinned Google Doc, and when trouble hits, fill in the blanks and publish within 60 minutes.

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4. Liste de contacts en un clic

Gardez les donateurs, les bénévoles, les médias et les hôtes du site à portée de main. En cas de besoin, vous pouvez envoyer des e-mails segmentés sur Zeffy sans avoir à exporter des listes ou à jongler avec Mailchimp et Gmail.

Avec Zeffy, c'est possible :

Envoyez instantanément des courriels à des listes segmentées de donateurs, de bénévoles ou d'acheteurs de billets.

Ajoutez une bannière ou une mise à jour à votre formulaire d'inscription à un événement ou à un don en quelques secondes.

Pre-schedule a response sequence so you're not writing from scratch in panic mode

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5. Exercices trimestriels de 15 minutes

Choisissez une crise par trimestre, passez en revue les trois premières étapes et notez les lacunes. Inscrivez immédiatement les correctifs dans votre plan. Ces mini-exercices permettent de développer la mémoire musculaire sans brûler les heures de travail du personnel.

Pendant l'exercice, posez des questions :

Qui devrions-nous appeler en premier ?

Que dirions-nous aux donateurs ?

Comment mettre à jour notre site web ?

Qui s'adresse aux donateurs (si nécessaire) ?

Cet exercice de 15 minutes permet d'actualiser votre plan sans surcharger votre petite équipe.

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5 exemples de plans de communication de crise pour renforcer votre stratégie

1. Oxfam - S'approprier rapidement le problème

En 2018, Oxfam a été confronté à des allégations d'inconduite impliquant du personnel en Haïti. La confiance du public était en jeu, et le silence aurait permis à la désinformation de se propager, Oxfam a donc mis en œuvre un plan de communication de crise honnête et audacieux.

Source

Elle a publié une déclaration officielle reconnaissant le problème, a présenté des mesures correctives immédiates et a renforcé ses politiques internes afin d'éviter de nouveaux incidents. Des mises à jour régulières sur leurs efforts de sauvegarde ont rassuré les donateurs et les partenaires sur leur engagement à respecter les normes éthiques.

Que peuvent apprendre les petites organisations à but non lucratif ?

Pre-draft a 3-line holding statement ("what happened / what we're doing / when next update lands") and save it as a Zeffy Email Template so you can hit "send" within an hour.

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2. Association SLA - Montrer l'argent

À la suite du défi viral du seau d'eau glacée en 2014, l'association ALS a reçu un afflux de dons. La campagne ayant attiré l'attention du monde entier, des questions sur l'affectation des fonds se sont posées, et l'organisation avait besoin d'une stratégie de communication claire pour éviter les spéculations.

Ils ont partagé des rapports financiers détaillés décrivant exactement comment les dons ont été alloués. Des mises à jour régulières ont souligné les progrès de la recherche sur la SLA financée par la campagne, garantissant ainsi la transparence.

Que peuvent apprendre les petites organisations à but non lucratif ?

Transparency builds trust. Clearly show your donors how their money is directly supporting your cause, and use Zeffy's unique advantage: 100% of every donation goes directly to your mission.

In ALS's case, using a free fundraising platform like Zeffy could have freed up an additional 4% for their programs. Highlight your financial efficiency and reassure donors with clear impact updates.

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3. Save the Children - Répondre à la question difficile

Save the Children a été confrontée à des préoccupations publiques concernant les salaires de ses dirigeants, ce qui a soulevé des questions sur la manière dont les fonds des donateurs étaient gérés. Sans réponse claire, l'association risquait de perdre le soutien des donateurs et d'être confrontée à des problèmes juridiques. Elle avait besoin d'un plan de communication de crise pour clarifier les politiques financières et maintenir la conformité.

L'organisation a publié une déclaration publique expliquant que les salaires des dirigeants étaient conformes aux normes du secteur. Elle a également amélioré la transparence financière en rendant ses rapports plus accessibles et en organisant des séances de questions-réponses avec les donateurs pour répondre directement à leurs préoccupations.

Que peuvent apprendre les petites organisations à but non lucratif ?

Créez un rapport d'impact accessible et transparent qui aborde de manière proactive des sujets sensibles tels que les frais généraux et les salaires. Les donateurs sont préoccupés par les salaires élevés des dirigeants, même si une rémunération équitable peut aider votre association à se développer. Voici quelques mesures à prendre rapidement :

Expliquer clairement pourquoi des dépenses spécifiques sont importantes et comment elles soutiennent votre mission.

Highlighting financial efficiencies: 'We don't lose money on fundraising because we use Zeffy's zero-fee fundraising platform, ensuring every dollar supports our cause directly.'

4. Mdecins Sans Frontires – Kill misinformation with facts

During the 2014 Ebola outbreak in West Africa, Mdecins Sans Frontires (MSF) faced not only a public health emergency but also widespread misinformation and fear. Many communities believed that Ebola treatment centers were making the crisis worse, leading to distrust, resistance, and even violence against healthcare workers.

Source

Pour lutter contre la désinformation, MSF a lancé une campagne intensive d'éducation du public en faisant appel aux radios locales, aux chefs de communautés et à des documents imprimés.

MSF a également fourni des mises à jour en temps réel sur le nombre de cas, les taux de réussite des traitements et les protocoles de sécurité afin de répondre directement aux craintes de la population. Cette approche a permis à MSF de gagner la confiance de la communauté, de mettre fin à la désinformation et de faire en sorte que davantage de personnes se fassent soigner.

Que peuvent apprendre les petites organisations à but non lucratif ?

Choisissez au moins un canal local de confiance où vos partisans obtiennent régulièrement des informations sur leur communauté. Vous pouvez choisir la page Facebook de votre bibliothèque, le bulletin d'une église très lue ou le tableau d'affichage de votre quartier. Établissez des priorités en fonction de la portée de l'audience et de la confiance existante.

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5. Croix-Rouge américaine - Humanité, humilité, humour

En 2011, un employé de la Croix-Rouge américaine a accidentellement tweeté un message personnel provenant du compte de l'organisation. La situation aurait pu nuire à la crédibilité de l'organisation, mais la réponse de cette dernière l'a transformée en un engagement positif.

Source

Au lieu d'ignorer l'erreur, la Croix-Rouge a supprimé le tweet et a immédiatement reconnu l'erreur avec un message humoristique mais responsable. En restant transparente et accessible, la Croix-Rouge a rassuré ses sympathisants et transformé la situation en un moment d'interaction positive avec son public.

Que peuvent apprendre les petites organisations à but non lucratif ?

Si vous dérapez sur les médias sociaux ou si vous dites ce qu'il ne faut pas dire pendant une campagne, assumez-le en termes clairs. Des excuses rapides et une touche légère gagnent souvent plus de bienveillance qu'un effacement silencieux.

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5 mesures rapides en cas de crise

1. Verify the facts and stick to them (0 - 10 minutes)

Call the _direct_ source: the grant officer, venue manager, or volunteer on site. Write only what you can confirm, and don't say stuff like "we think" or "it seems." Drop those bullet facts into the top of your Crisis Notes Google Doc so your partner sees live edits.

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2. Alert the Circle of Three (10 - 20 minutes)

Post the headline and color-code ( minor,  moderate,  severe) in your WhatsApp group. The colors tell everyone whether to pause lunch or sprint to a laptop - no bulletin boards needed.

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3. Deploy the 3‑line holding statement (20 - 40 minutes)

Copy‑paste the template, fill in the blanks, and send it first to donors tagged "Core." Then pin the same text atop your Facebook page and add a thin banner to every Zeffy donation form. One voice, three clicks, zero donor confusion.

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4. Monitor and micro-reply (40 - 120 minutes)

Fixez un délai de 30 minutes. À chaque cycle, parcourez la boîte de réception et les messages sociaux, répondez aux questions récurrentes à l'aide de vos extraits de FAQ et enregistrez les nouvelles préoccupations. Si une question se répète trois fois, publiez-la dans la FAQ publique pour que tout le monde voie la réponse.

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5. Debrief and patch (within 7 days)

Book a 15‑minute video call once the dust settles. Ask: _What slowed us down? Which template line needs tweaking?_ Make edits during the call, and the future you will thank you. Keep a copy of the crisis doc so new volunteers can study a real scenario.

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Téléchargez notre modèle de plan de communication de crise

Pour les fondateurs qui portent tous les chapeaux, le modèle est le cheat code. Il compresse tout en une page scannable que vous pouvez ouvrir sur votre téléphone.

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Crisis communication plan best practices for small nonprofits

A solid plan gets you through the first 48 hours. These best practices make sure every phase of your response — before, during, and after — works as hard as your team does.

Before the crisis:

Write your holding statements before you need them. Blank-page panic at midnight produces bad copy. Draft templates now, when your head is clear.

Name your Circle of Three in writing. Verbal agreements evaporate under pressure. Put names, roles, and backup contacts in the plan document.

Run a drill at least once a quarter. Even a 15-minute tabletop exercise builds the muscle memory that matters when a real situation hits.

Store your plan somewhere everyone can reach it. A shared Google Drive folder beats a file buried on one laptop.

Keep your contact list current. Stale phone numbers are one of the most common reasons a crisis response falls apart in the first hour.

During the crisis:

Lead with facts, not feelings. Acknowledge what you know, state what you're doing, and give a timeline for the next update.

Use one voice. Designate a single spokesperson. Mixed messages from multiple people create confusion and fuel speculation.

Don't go silent. A brief holding statement is always better than no statement. Silence reads as guilt or disorganization to worried donors.

Respond to social comments — but stick to your pre-approved language. Improvised replies are where most crises escalate.

Document everything in real time. Log what was said, when, and by whom. You'll need this for your debrief.

After the crisis:

Debrief within seven days while details are fresh. Ask what slowed you down and what worked better than expected.

Update your plan immediately. Don't wait for the next annual review. Patch the gaps while the lessons are still vivid.

Send a follow-up message to donors and stakeholders. Thank them for their patience and share what you've changed. It closes the loop and rebuilds trust.

Log the incident in a lessons-learned file. Future team members — and future you — will benefit from a real example they can study.

What to avoid:

Don't speculate publicly about causes or blame before you have confirmed facts.

Don't let a single person carry the entire response alone. Even a small team needs a backup.

Don't treat your crisis plan as a one-time document. A plan that hasn't been reviewed in two years is almost as dangerous as no plan.

Don't skip the debrief. It feels tempting to move on, but the debrief is where your plan actually gets better.

These best practices won't prevent every crisis. But they'll make sure that when something goes wrong, your team responds with clarity instead of chaos.

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Best practices for updating your crisis communication plan

Answering the FAQs above is a great start. But knowing when and how to keep your plan current is what separates a living document from a dusty file nobody opens.

Writing your crisis communication plan is step one. Keeping it alive is step two — and it's the step most small nonprofits skip. A plan that hasn't been touched in three years is barely better than no plan at all: contact numbers change, staff turns over, new platforms emerge, and the risks that mattered in 2022 may not be the ones that matter today.

Here's how to make sure your plan stays ready when you need it most.

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When to update your plan

At a minimum, review your crisis communication plan once per year — but don't let the calendar be your only trigger. Update your plan immediately after any of the following:

A crisis occurs — real or near-miss. What did you learn? What broke down?

Leadership changes — a new ED, communications director, or board chair means new decision-makers and new contacts.

Staff or volunteer turnover — if the person listed as your primary spokesperson just left, your plan is already out of date.

New communication channels — if your organization launched a TikTok, added a text-alert system, or moved to a new donor CRM, your response protocols need to reflect that.

Significant program or funding changes — new programs bring new risks; major funders bring new scrutiny.

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Step-by-step update checklist

When it's time to review, work through this checklist to make sure nothing gets missed:

1. Audit your contact lists. Verify every phone number, email, and backup contact for internal team members, board contacts, legal counsel, insurance providers, and key media contacts. Remove anyone who has left; add new hires.

2. Test your holding statements. Read each template out loud. Do they still reflect your organization's current voice, programs, and values? Update any language that feels dated or off-brand.

3. Reassess your risk priorities. Revisit your sticky-note risk list (or whatever format you used). Have any risks grown? Shrunk? Disappeared entirely? Add any new scenarios your team hasn't considered before.

4. Update legal and insurance contacts. Confirm your attorney, insurance broker, and any compliance contacts are current. Note any policy changes that affect how you can respond publicly.

5. Incorporate lessons learned. If you've experienced a crisis — or watched another nonprofit navigate one — document what you'd do differently and build it into your procedures.

6. Re-confirm roles. Make sure every person named in the plan still holds that role and is willing to carry it. Get verbal or written confirmation.

7. Re-distribute the updated plan. A revised plan sitting in one person's inbox isn't useful. Push it to every stakeholder who needs it.

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Update trigger table

Use this quick-reference table to know exactly which sections of your plan to revisit when a specific trigger event occurs:

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Trigger Event Plan Sections to Revise Staff or leadership change Contact lists, spokesperson roles, approval chain New social media channel added Response protocols, holding statement templates, monitoring tools Crisis occurred (real or near-miss) Risk priority list, response timeline, lessons learned log Legal or insurance policy change Legal contacts, public statement guidelines, liability language Major program launch or expansion Risk scenarios, key messages, FAQ templates Annual review (no specific trigger) All sections — full top-to-bottom audit

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Set a recurring calendar reminder right now — even just 30 minutes once a year — to run through this checklist. Pair it with a team drill, and your plan won't just exist on paper. It'll actually work when the moment comes.

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Dernières réflexions sur un plan de communication de crise pour les organisations à but non lucratif

Vous ne pouvez pas prévoir toutes les crises, mais vous pouvez contrôler votre degré de préparation.

Lorsque les donateurs paniquent, que les partenaires posent des questions difficiles ou que votre petite équipe est à bout de souffle, un plan de crise clair et réalisable fait la différence entre le chaos et le calme.

With Zeffy, crisis management doesn't require a hefty budget. Your essential tools for donor data, communications, and ready-to-go response templates are integrated and always free.

Prenez 15 minutes aujourd'hui :

Marquez votre cercle des trois

Effectuez votre premier mini-exercice

Enregistrez votre modèle de crise dans un endroit où vous pourrez y accéder rapidement.

La prochaine fois que l'inattendu se produira, vous ne vous précipiterez pas. Vous répondrez avec clarté, confiance et transparence, tout en veillant à ce que votre mission reste résiliente.

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FAQ sur le plan de communication de crise d'un petit OBNL

Quels sont les 5 C de la communication de crise ? Les 5 C - clarté, crédibilité, compassion, cohérence et contrôle - sont les fondements de la communication de crise. La clarté permet d'envoyer des messages simples et directs, la crédibilité permet d'instaurer la confiance grâce à l'honnêteté, la compassion permet de comprendre les personnes touchées, la cohérence permet d'envoyer des messages uniformes sur toutes les plateformes, et le contrôle permet de gérer la situation en évitant la confusion et la désinformation. Lorsque ces éléments sont réunis, ils créent une réponse solide à la crise, permettant aux organisations de surmonter les difficultés sans heurts et de maintenir leur stabilité.

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Que doit contenir un plan de communication de crise ? Un plan de communication de crise doit inclure le personnel clé et les rôles, les protocoles de communication, les messages pré-approuvés, les stratégies de réponse aux médias et les plans d'engagement des parties prenantes. Il doit également décrire les évaluations des risques, les processus de prise de décision et les canaux de communication pour les mises à jour internes et externes. Les organisations à but non lucratif peuvent également inclure des stratégies de relations avec les donateurs afin de maintenir le soutien pendant les crises. Des révisions et des formations régulières garantissent que le plan reste efficace et aligné sur les besoins de l'organisation.

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Que se passe-t-il si ma crise est liée à une question juridique ? Contactez immédiatement un avocat bénévole ou un partenaire d'aide juridique avant de faire toute déclaration publique. Si cela n'est pas possible, faites une déclaration neutre et brève, du type : "Je ne peux pas faire de déclaration publique : _"We're aware of the situation and working with advisors to understand the full details. We'll provide updates shortly."_ Cela vous permet de reconnaître le problème de manière transparente sans risquer d'implications juridiques.

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À quelle fréquence un plan de communication de crise doit-il être mis à jour ? Review your crisis communication plan at least once per year — but treat the annual review as a floor, not a ceiling. Set a recurring calendar block of 30 to 60 minutes each year specifically for this review. Here's what to work through during that annual check-in: * Verify all contact information. Call or email every phone number and address listed for internal team members, board contacts, legal counsel, insurance providers, and key media contacts. Remove anyone who has left. Add new hires. * Test your holding statement templates. Read each one out loud. Does it still sound like your organization? Update any language that feels dated or off-brand. * Reassess your sticky-note risk list. Have any risks grown more likely? Have some disappeared? Add new scenarios your team hasn't planned for yet. * Confirm roles. Make sure every person named in the plan still holds that role and is willing to carry it. * Re-distribute the updated document. A revised plan sitting in one inbox doesn't help anyone. Beyond the annual review, update your plan immediately after any of these trigger events: a real or near-miss crisis, a leadership or staff change, the launch of a new communication channel, a major program expansion, or a change to your legal or insurance coverage. If you've experienced a crisis, build a post-crisis debrief into your update workflow. Within seven days of the incident, meet with your Circle of Three and ask: what slowed us down, what worked, and what would we change? Document the answers and patch your plan before you do anything else.

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