Si vous dirigez une petite organisation à but non lucratif, vous avez probablement six casquettes, vous faites des heures supplémentaires non rémunérées et vous tenez l'ensemble des opérations dans votre tête. L'idée de prendre du recul peut sembler impensable.
Voici ce qu'on ne vous dit pas : la planification de la relève pour les petites organisations à but non lucratif ne consiste pas à embaucher des cadres fantaisistes ou à mettre en place des programmes de leadership d'entreprise. Que se passe-t-il lorsque vous êtes le gardien du mot de passe, celui qui retient les donateurs et la personne qui sait où tout se trouve ?
La réalité est brutale. Les recherches montrent que 95 % des dirigeants d'organisations à but non lucratif s'inquiètent de l'épuisement professionnel et que 60 % d'entre eux déclarent se sentir "épuisés" à la fin de chaque journée de travail. Les petites organisations sont particulièrement vulnérables car elles dépendent d'une ou deux personnes clés.
Vos relations personnelles sont les relations avec les donateurs, et la plupart des connaissances essentielles se trouvent dans un seul cerveau.
La planification de la relève pour les petites organisations à but non lucratif ne consiste pas à se remplacer soi-même. Il s'agit de développer la résilience afin que votre mission survive, que vous soyez épuisé, malade ou que vous deviez simplement prendre du recul.
Dans ce guide, vous trouverez des étapes pratiques, des calendriers et des stratégies éprouvées pour créer un plan de succession pour les petites organisations à but non lucratif qui permettra à votre organisation de rester forte pendant les périodes difficiles.
Qu'est-ce qu'un plan de succession pour les organisations à but non lucratif ?
5 raisons pour lesquelles les petites organisations à but non lucratif ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de plan de succession
Ce que doit contenir votre plan de succession pour les organisations à but non lucratif - 10 points essentiels
Calendrier du plan de succession pour les organisations à but non lucratif
Qui fait quoi dans les plans de succession des petites organisations à but non lucratif ?
6 étapes simples pour la planification de la succession dans les petites organisations à but non lucratif
Dernières réflexions sur la planification de la relève dans les organisations à but non lucratif
FAQ sur la planification de la relève dans les organisations à but non lucratif
Pour les petites organisations à but non lucratif, un plan de succession n'a rien à voir avec le développement du leadership au sein de l'entreprise ou avec les comités de gouvernance. Il s'agit de répondre à une question terrifiante : Qu'adviendra-t-il de votre mission si vous ne pouvez plus la mener à bien ?
Un plan de succession réaliste pour les petites organisations à but non lucratif couvre trois scénarios de base :
Les petites organisations à but non lucratif dépendent généralement d'une seule personne qui détient toutes les relations, tous les mots de passe et toutes les connaissances institutionnelles. Lorsque cette personne part soudainement, l'organisation peut s'effondrer en quelques semaines.
Les études montrent que les organisations à but non lucratif dont les fondateurs sont autocratiques et égocentriques ne survivent pratiquement jamais lorsque le dirigeant se retire, car tout passe par une seule personne.
Contrairement aux grandes organisations à but non lucratif, où les donateurs donnent pour l'institution, les donateurs des petites organisations à but non lucratif donnent souvent parce qu'ils vous font personnellement confiance. Ils connaissent votre nom, votre histoire et votre passion.
En l'absence d'un plan de transition, les donateurs disparaissent en même temps que vous. Un plan de succession permet d'initier progressivement les donateurs à votre mission, au-delà de votre personnalité.
Vous avez probablement accès à des informations bancaires, à des identifiants de connexion à des sites web, à des mots de passe de portail de subventions et à des numéros de téléphone de membres du conseil d'administration stockés sur vos comptes personnels. Si quelque chose vous arrive, votre équipe ne peut même pas accéder aux outils opérationnels de base. Il ne s'agit pas d'une question de gouvernance, mais d'une question de survie de l'organisation.
Les fondateurs de petites associations s'épuisent souvent parce qu'ils n'ont personne à qui déléguer. Tout le monde dépend de vos décisions, de votre approbation et de votre expertise.
Un plan de succession de base vous oblige à documenter les processus et à former d'autres personnes. Cela permet de réduire la charge de travail quotidienne et d'éviter l'épuisement qui conduit à une mauvaise prise de décision.
Les bailleurs de fonds et les donateurs s'interrogent de plus en plus sur la viabilité des organisations. Ils veulent savoir ce qui se passe si vous êtes renversé par un bus.
Les petites organisations à but non lucratif qui peuvent démontrer qu'elles ont mis en place un plan de continuité du leadership, même s'il ne s'agit que d'un plan de base, ont plus de chances de recevoir un financement. Cela s'explique principalement par le fait qu'elles semblent plus stables et gérées de manière professionnelle.
Les petites organisations s'appuient souvent sur une poignée de personnes clés, généralement le directeur général, le président du conseil d'administration et le responsable du développement ou du programme. Voici comment les petites équipes peuvent élaborer un plan solide sans le compliquer à l'excès :
La planification de la succession n'a pas besoin d'être compliquée, en particulier pour les petites organisations à but non lucratif disposant d'un personnel limité. L'essentiel est de hiérarchiser les urgences, d'assurer une formation polyvalente à votre équipe et de revoir votre plan chaque année. Voici un calendrier pratique pour rester prêt sans surcharger votre organisation.
Les petites organisations à but non lucratif sont particulièrement vulnérables aux changements soudains de direction. Le risque augmente si le directeur exécutif (DE) a plusieurs casquettes. Votre plan d'urgence doit être un document d'une à deux pages qui répond aux questions suivantes
Vous n'avez pas besoin d'un département RH complet pour renforcer la résilience de vos dirigeants. Identifiez plutôt quelques membres de l'équipe, du conseil d'administration ou des bénévoles qui pourraient intervenir en cas de besoin. Ensuite :
Si vous prévoyez une transition de la direction au cours de l'année ou des deux années à venir (par exemple, le départ à la retraite d'un fondateur), commencez à formaliser votre projet :
Considérez la planification de la relève comme un processus continu et non comme une tâche ponctuelle. Passez en revue votre plan d'urgence et votre pipeline de dirigeants une fois par an, idéalement au cours de l'année :
Ajoutez un rappel de calendrier pour que votre équipe examine le plan, le mette à jour et confirme les sauvegardes chaque année.
Dans les petites organisations non lucratives, il n'y a pas de département des ressources humaines ni de comité de gouvernance. Il y a des gens qui portent plusieurs casquettes et qui essaient de faire fonctionner les choses. Voici qui s'occupe de la planification des successions :
Cessez de penser aux titres des postes. Faites plutôt la liste de ce qui permet à votre association de fonctionner : qui rédige les demandes de subvention, gère les relations avec les donateurs, s'occupe des finances, dirige les programmes et gère les crises. Dans la plupart des petites associations, vous faites de 4 à 6 de ces tâches. Notez ce qui se passerait si vous ne pouviez pas faire chacune de ces tâches pendant un mois.
Votre association dépend probablement d'une poignée de personnes clés : votre plus grand donateur, votre bénévole le plus fiable, un membre du conseil d'administration qui vous soutient ou un partenaire de la communauté. Ces relations vous sont souvent personnelles.
Réfléchissez à la manière d'initier progressivement ces personnes à votre mission, au-delà de votre simple personnalité.
Oubliez le développement du leadership. Concentrez-vous sur la survie pratique :
Créez un document simple que quelqu'un pourrait utiliser pour faire fonctionner les choses pendant 30 jours sans vous.
Il ne s'agit pas de préparer un successeur. Choisissez une personne (membre du personnel, bénévole fiable ou membre du conseil d'administration) qui pourrait s'occuper temporairement de vos tâches les plus importantes. Cette personne n'a pas besoin de tout savoir. Elle doit juste en savoir assez pour éviter un désastre.
Que se passe-t-il si vous partez et que personne ne peut vous remplacer ? De nombreuses petites organisations à but non lucratif sont confrontées à cette réalité. Documentez la manière de mettre fin aux activités de manière responsable : comment restituer les fonds de subvention inutilisés, transférer les relations avec les clients, céder les actifs et informer les parties prenantes. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'être responsable.
Revoyez votre plan de succession deux fois par an. Lorsque des personnes clés partent, lorsque votre rôle change, lorsque vous vous sentez épuisé ou lorsque votre organisation se développe. Restez simple - un document Google que vous mettez à jour vaut mieux qu'un plan sophistiqué qui reste inutilisé.
Pour les petites organisations à but non lucratif, la planification de la relève ne consiste pas à mettre en place une machine de gestion des ressources humaines, mais à protéger la mission lorsque des difficultés surviennent.
Qu'il s'agisse d'une démission soudaine, d'une urgence familiale ou d'une retraite bien méritée, les transitions en matière de leadership peuvent soit freiner vos progrès, soit mettre en évidence votre résilience. Qu'est-ce qui fait la différence ? Un plan clair, simple et revu régulièrement.
N'attendez pas le départ d'une personne clé pour vous rendre compte que personne d'autre n'a le login, ne connaît vos principaux donateurs ou ne peut approuver les dépenses. Même un plan léger - un document Google avec des noms, des sauvegardes et des mots de passe - peut donner à votre équipe la confiance nécessaire pour faire avancer les choses.
Plus important encore, la planification de la succession ne consiste pas à remplacer des personnes, mais à préserver un objectif.
Zeffy vous aide à rester prêt. En centralisant vos outils de collecte de fonds, vos dossiers de donateurs et vos données d'événements sur une plateforme 100 % gratuite, Zeffy garantit que lorsque des transitions se produisent, votre élan ne s'arrête pas.
Amplifiez votre impact grâce à ces 7 stratégies testées pour gérer une organisation à but non lucratif. Découvrez la gestion financière, la création d'un entonnoir de financement, et bien plus encore !
Découvrez pourquoi les réunions du conseil d'administration d'un organisme à but non lucratif sont importantes, ce que vous devez couvrir et téléchargez notre modèle gratuit d'ordre du jour de réunion du conseil d'administration d'un organisme à but non lucratif pour vous aider à démarrer.
Découvrez les responsabilités d'un directeur exécutif au sein d'une organisation à but non lucratif. Lisez la suite pour découvrir les trois compétences vitales à développer pour être le meilleur directeur exécutif.