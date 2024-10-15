Si vous êtes à la recherche d'un moyen créatif et efficace de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif, la collecte de fonds par le biais d'un calendrier est un excellent choix. Il s'agit d'une méthode classique qui a résisté à l'épreuve du temps, et ce pour de bonnes raisons.

Les collectes de fonds sous forme de calendriers offrent aux organisations à but non lucratif une occasion unique de collecter des fonds tout en offrant à leurs sympathisants un moyen pratique de se souvenir de leur cause tout au long de l'année.

Dans ce guide, nous expliquons ce qu'est une collecte de fonds par calendrier, pourquoi vous devriez en organiser une, combien vous pouvez gagner et quelles sont les étapes à suivre pour qu'elle soit un succès.

‍

Table des matières

Qu'est-ce qu'une collecte de fonds par calendrier ?

6 raisons pour lesquelles vous devriez organiser une collecte de fonds par le biais d'un calendrier

9 étapes pour organiser une collecte de fonds par le biais d'un calendrier

8 conseils pour créer des calendriers parfaits

Comment mesurer le succès de votre calendrier de collecte de fonds ?

Derniers mots sur la collecte de fonds pour le calendrier

FAQ sur la collecte de fonds pour le calendrier

‍

Qu'est-ce qu'une collecte de fonds par calendrier ?

Une collecte de fonds sous forme de calendrier est une stratégie qui consiste à vendre des calendriers afin de collecter des fonds pour votre cause. L'idée est simple : les gens achètent un calendrier et les recettes sont affectées à vos objectifs de collecte de fonds.

Les collectes de fonds sous forme de calendrier sont efficaces parce qu'elles fournissent un produit tangible que les gens utiliseront tout au long de l'année. Cela signifie que votre cause reste présente dans leur vie quotidienne et qu'elle leur rappelle constamment leur soutien.

‍

6 raisons pour lesquelles vous devriez organiser une collecte de fonds par le biais d'un calendrier

1. Simplifie la logistique de la collecte de fonds

Contrairement aux ventes de marchandises qui nécessitent une gestion des stocks ou aux dons en ligne qui requièrent une maintenance continue de la campagne, les calendriers offrent un produit tangible et unique avec un processus de production et de distribution clair. Le concept est simple : vous créez un calendrier de collecte de fonds, vous le vendez et vous utilisez les recettes pour soutenir votre cause.

‍

2. Visibilité et engagement tout au long de l'année

Les collectes de fonds par calendrier offrent un avantage unique en permettant à votre cause d'être visible tout au long de l'année.

Contrairement aux événements ponctuels ou aux campagnes à court terme, un calendrier sert de rappel quotidien de la mission de votre organisation. Cette présence constante maintient l'engagement des sympathisants et constitue un outil de marketing permanent, susceptible d'attirer de nouveaux donateurs et de maintenir la notoriété de votre organisation à un niveau élevé.

‍

3. Favorise les liens communautaires et la créativité

Les collectes de fonds sous forme de calendriers offrent une excellente occasion de faire preuve de créativité et de renforcer les liens communautaires. En mettant en avant des thèmes, des œuvres d'art ou des photographies locales, vous pouvez créer un produit qui trouve un écho profond auprès de vos sympathisants. Cette approche personnalisée vous permet de mettre en valeur les talents locaux, de célébrer les événements marquants de la communauté ou de souligner les dates importantes liées à votre cause.

Il en résulte un produit unique, conforme à la mission de l'organisation, qui permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi d'accroître l'engagement de la communauté et la fierté de soutenir votre organisation.

‍

4. Offre une récompense utile pour les dons

L'un des principaux avantages des collectes de fonds par calendrier est que les donateurs savent qu'ils font un don tout en achetant quelque chose qu'ils peuvent utiliser et apprécier. Ce lien tangible entre leur soutien et le produit qu'ils reçoivent peut être très motivant et satisfaisant.

‍

5. Réduction des coûts

Par rapport aux collectes de fonds basées sur des événements comme les galas ou les courses de charité, qui impliquent souvent des coûts initiaux importants pour les lieux, la restauration ou l'équipement, les collectes de fonds basées sur des calendriers peuvent être relativement peu coûteuses. Une fois que vous avez mis en place la conception et la production, les coûts permanents sont gérables. Cela vous permet de conserver une plus grande partie des recettes pour votre cause.

Exemple : Lorsque les calendriers sont commandés en gros (plus de 500 unités), les coûts d'impression varient généralement entre 2 et 5 dollars par calendrier. Les coûts de conception peuvent être réduits en faisant appel à des bénévoles ou à des plateformes de conception peu coûteuses.

Avec un prix de vente de 15 à 20 dollars par calendrier, les organisations à but non lucratif peuvent réaliser une bonne marge bénéficiaire. En outre, les calendriers numériques peuvent être créés et distribués à des coûts encore plus bas, ne nécessitant principalement que du temps de conception et des frais d'hébergement numérique.

‍

6. Encourage les dons répétés

Si les donateurs apprécient leur calendrier de collecte de fonds et voient l'impact de leur don, ils seront peut-être plus enclins à soutenir à nouveau votre organisation à but non lucratif. Un calendrier de collecte de fonds peut aider à établir des relations à long terme avec les principaux donateurs en leur montrant les avantages directs de leur soutien.

‍

9 étapes pour organiser un calendrier de collecte de fonds

Déterminez les fonds que vous devez collecter et l'usage que vous comptez en faire. Choisissez un thème pour votre calendrier de collecte de fonds qui attirera et engagera vos partisans. Décidez de la mise en page et du contenu pour chaque mois - y compris des photos, des dates importantes ou des messages spéciaux. Recherchez des entreprises locales ou des particuliers qui peuvent parrainer votre calendrier de collecte de fonds. Choisissez de produire un calendrier physique, un calendrier en ligne ou les deux. Décider du montant à facturer pour chaque calendrier de collecte de fonds Faites connaître votre calendrier de collecte de fonds par le biais de messages sur les médias sociaux, de bulletins d'information électroniques et d'événements communautaires. Vendez votre calendrier de collecte de fonds en ligne et en personne et mettez en place un système de paiement sécurisé pour faciliter les transactions. Contrôlez le nombre de calendriers de collecte de fonds que vous vendez et exprimez votre gratitude à tous ceux qui ont acheté un calendrier ou apporté leur aide.

‍

8 conseils pour créer des calendriers parfaits

Les dessins doivent être simples, clairs et faciles à lire ; il faut éviter de les encombrer d'informations ou d'images excessives. Aligner le thème et le contenu du calendrier sur les objectifs et les valeurs de votre organisation Utiliser des images et des impressions de haute qualité pour les calendriers physiques et numériques Être flexible et prêt à ajuster les plans en fonction du retour d'information et des résultats des ventes. Faites participer votre communauté au processus de conception en organisant des concours ou des sondages. Commencez tôt vos efforts de marketing et utilisez différents canaux pour atteindre votre public. Proposez des options physiques et numériques, et envisagez des offres groupées ou des éditions spéciales. Suivre méticuleusement les ventes et les dépenses afin d'évaluer le succès et d'orienter les efforts futurs.

‍

Comment mesurer le succès de votre calendrier de collecte de fonds ?

Examinez les données relatives aux ventes des collectes de fonds précédentes pour voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, en vous concentrant sur des éléments tels que les prix, la promotion et la conception.

Ensuite, recueillez les commentaires des supporters et des membres de l'équipe pour savoir comment vous pouvez vous améliorer pour les prochaines collectes de fonds. N'oubliez pas de célébrer vos succès et de remercier tous ceux qui vous ont aidé, car cela motive votre équipe et l'encourage à continuer à vous soutenir.

‍

Étude de cas : Comment Almost Home Animal Rescue a collecté des fonds grâce à Zeffy

Almost Home Animal Rescue a profité du système de billetterie 100% gratuit de Zeffy pour orchestrer une collecte de fonds créative et attrayante.

L'organisation a proposé plusieurs niveaux de participation, notamment l'achat d'un calendrier à 25 dollars, une photo de couverture à 10 dollars et l'envoi de photos mensuelles à 5 dollars. Cette approche par paliers a permis aux sympathisants de contribuer à différents niveaux tout en personnalisant leur participation, ce qui a permis de collecter 4 782 dollars tout en économisant 239 dollars de frais.

Pour attirer des sponsors, Almost Home a utilisé le système de Zeffy pour créer des billets spéciaux pour les sponsors, permettant aux entreprises locales d'acheter des emplacements bien en vue dans le calendrier. Cela a généré des revenus supplémentaires et favorisé les partenariats communautaires.

En tirant parti d'une plateforme gratuite comme Zeffy, Almost Home Animal Rescue a maximisé ses efforts de collecte de fonds, transformant un simple calendrier en un projet communautaire qui a permis non seulement de collecter des fonds, mais aussi d'accroître l'engagement envers sa cause.

‍

Derniers mots sur les collectes de fonds pour les calendriers

Les collectes de fonds sous forme de calendriers sont un moyen fantastique d'impliquer votre communauté tout en collectant des fonds. Ils associent un objet pratique à la joie de soutenir une bonne cause. Pour que votre collecte de fonds sous forme de calendrier soit un succès, concentrez-vous sur la création d'un calendrier qui reflète votre mission et attire votre public.

Simplifiez toutes vos activités de collecte de fonds avec Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite conçue pour soutenir vos efforts. Nous facilitons la gestion et le suivi des dons, ce qui vous permet de vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs de collecte de fonds sans vous soucier des coûts.

‍

FAQ sur la collecte de fonds pour le calendrier

Quels sont les défis les plus courants liés à l'organisation d'une collecte de fonds par le biais d'un calendrier ? Les défis communs à l'organisation d'une collecte de fonds par le biais d'un calendrier comprennent la gestion des coûts de production, la garantie d'une promotion efficace et le maintien de l'intérêt des donateurs. Pour surmonter ces problèmes : Planifiez soigneusement votre budget et cherchez à obtenir des parrainages pour couvrir les coûts.

Élaborer une stratégie de marketing solide à l'aide de divers supports promotionnels.

Faites participer votre communauté à des activités de collecte de fonds interactives pour maintenir l'intérêt.

Qu'est-ce qu'une tombola et comment fonctionne-t-elle ? Une tombola de calendriers est un type de collecte de fonds où chaque calendrier est associé à un numéro unique. Des tickets de tombola sont vendus pour chaque calendrier et les détenteurs de ces tickets participent à un tirage au sort pour gagner différents prix. Les fonds récoltés grâce à la vente des calendriers et des tickets de tombola servent à financer vos efforts de collecte de fonds.

Comment puis-je créer du matériel promotionnel efficace pour une collecte de fonds sous forme de calendrier ? Pour créer du matériel promotionnel de qualité pour votre campagne de financement de calendriers, veillez à ce que les choses soient claires et attrayantes. Utilisez des images de haute qualité de votre calendrier et mettez en évidence ce qui le rend spécial. Expliquez comment l'argent collecté aidera votre cause. Partagez votre matériel sur les médias sociaux, dans des courriels et lors d'événements locaux afin d'atteindre davantage de personnes et de stimuler vos activités de collecte de fonds.