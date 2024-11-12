Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
Guide ultime des solutions logicielles de tenue de livres pour les organisations à but non lucratif en 2024
12 novembre 2024
Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif transforment la gestion financière et permettent de consacrer plus de temps aux tâches essentielles. Ce logiciel automatise le suivi des dons, rationalise la gestion des dépenses et génère des rapports instantanés pour une meilleure prise de décision.
Dans cet article, nous allons explorer les 14 meilleures solutions, en comparant les fonctionnalités et les prix pour répondre aux besoins des organisations de toutes tailles. Découvrez comment le bon logiciel peut amplifier l'efficacité de votre organisation, de l'amélioration de la transparence des donateurs à la simplification de la conformité fiscale.
14 logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif pour gérer les finances
4 avantages de l'utilisation d'un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif
1. Une gestion financière rationalisée
Les logiciels de comptabilité automatisent les tâches financières, réduisant les erreurs de saisie manuelle et permettant de gagner un temps précieux. Ces fonctions d'automatisation garantissent la précision des enregistrements et facilitent le suivi des transactions financières, telles que les dépenses et les recettes.
Un flux de travail organisé permet une gestion financière plus efficace et sans erreur.
2. Conformité et rapports
Les logiciels de comptabilité aident les organisations à se conformer à ces exigences en créant des rapports financiers précis et opportuns.
Cette fonction facilite les audits et assure la transparence des opérations financières, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance des parties prenantes et des régulateurs.
3. Fonctions de gestion des donateurs
De nombreux systèmes comptables offrent des fonctions intégrées de gestion des donateurs, qui contribuent à améliorer le processus de suivi des dons et de gestion des informations relatives aux donateurs. Elles permettent également aux organisations à but non lucratif de générer des rapports détaillés sur les tendances des dons et l'engagement des donateurs, ce qui améliore les efforts de collecte de fonds et la communication avec les sympathisants.
Les logiciels de comptabilité améliorent la précision en automatisant les calculs et en normalisant les processus de saisie des données, ce qui réduit considérablement le risque d'erreur humaine dans les documents financiers.
Il est important que les dossiers soient exacts pour les organisations à but non lucratif, car les erreurs financières peuvent affecter la manière dont les fonds sont utilisés ou déclarés. En utilisant un logiciel, les organisations à but non lucratif peuvent éviter ces problèmes et être sûres que leurs registres sont corrects.
Wave est un logiciel de comptabilité rentable, idéal pour les budgets serrés, qui offre gratuitement des fonctions de comptabilité de base. Il est simple à utiliser avec une interface facile pour les besoins minimaux de comptabilité et comprend des outils de base pour la tenue de livres et le traitement des taxes de base. Caractéristiques principales :
Suivi des dépenses: Contrôle et catégorisation des dépenses
Rapports financiers de base: Fournit des rapports comptables essentiels pour le contrôle financier
Facturation personnalisable: Création de factures pour les dons et les cotisations des membres
Accès multi-utilisateurs: Prise en charge des petites équipes avec plusieurs utilisateurs
Déclarations fiscales: Gère les déclarations fiscales de base, bien qu'elles ne soient pas adaptées aux organisations à but non lucratif.
2. ZipBooks
La tarification économique de ZipBooks en fait un outil idéal pour les petites organisations. Les fonctions de reporting détaillées de la plateforme aident les organisations à but non lucratif à maintenir la transparence financière et à prendre des décisions éclairées. Le logiciel comprend des outils simples avec les fonctions de base nécessaires pour une comptabilité minimale, et il offre un accès à l'assistance par courriel et à un centre d'aide.
Keyfeatures :
Facturation personnalisable: Factures personnalisées pour les dons et les frais d'adhésion
Suivi des dépenses: aide à contrôler et à classer les dépenses par catégories
Rapports financiers détaillés: Offre des rapports financiers clairs
Suivi de base des donateurs: Gestion des contributions des donateurs
Options d'assistance: Comprend une assistance par courrier électronique et un centre d'aide
Le meilleur pour la gestion des flux de trésorerie des organisations à but non lucratif
3. QuickBooks en ligne
Le logiciel QuickBooks Online fournit aux organisations à but non lucratif des outils de prise de décision grâce à son système complet de gestion financière. La plateforme combine des capacités de prévision avec des tableaux de bord dynamiques et s'intègre avec d'autres outils pour les associations afin de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité.
Caractéristiques principales :
Prévision des flux de trésorerie: Prévision des flux de trésorerie futurs pour la planification
Budgétisation et suivi des dépenses: Gestion des budgets et suivi des dépenses
Tableaux de bord financiers en temps réel: Fournit des informations financières actualisées
Rapports sur les subventions personnalisables: Adaptation des rapports pour le suivi des dépenses liées aux subventions
Gestion des dons récurrents: Automatise le suivi des dons récurrents
Intégration avec les outils des organisations à but non lucratif: Connexion avec les bases de données des donateurs et les systèmes de gestion de la relation client (CRM)
Aplos offre des outils de planification financière complets avec des capacités de prévision avancées qui aident les organisations à but non lucratif à prendre des décisions fondées sur des données. Il offre un accès mobile pour une gestion en déplacement et comprend des outils efficaces de budgétisation et de gestion des donateurs. Caractéristiques principales :
Suivi du budget: Contrôle des dépenses par rapport aux limites budgétaires
Outils de prévision: Prévision des tendances financières futures
Gestion des flux de trésorerie: Gérer efficacement les flux de trésorerie
Accès mobile: Permet de gérer les finances et les dons en déplacement
Suivi des donateurs: Suivi des interactions et des contributions
Le meilleur pour le suivi et la gestion des dépenses
5. FreshBooks
FreshBooks permet une gestion détaillée des dépenses en les classant par catégories et en gérant les processus d'approbation. Il offre également des fonctions de facturation personnalisées qui s'adaptent aux besoins uniques de votre association. FreshBooks offre des flux d'approbation rationalisés pour une gestion efficace. Caractéristiques principales :
Suivi des dépenses: Catégorisation et suivi des dépenses
Flux de travail d'approbation: Rationalise le processus d'approbation des dépenses
Facturation personnalisée: Répond aux besoins des organisations à but non lucratif grâce à des factures sur mesure
Intégration avec des applications tierces: Permet le suivi des heures de bénévolat via d'autres applications.
Assistance complète: Comprend le courrier électronique, le chat en direct et le centre d'aide.
6. Sage Intacct
Sage Intacct offre un suivi et une gestion complets des dépenses, ainsi que des rapports détaillés adaptés à vos besoins spécifiques. Sa conception évolutive lui permet de répondre à des besoins financiers complexes, tandis que des outils avancés permettent une gestion efficace des fonds restreints.
Caractéristiques principales :
Gestion des dépenses: Suivi et rapports sur les dépenses
Rapports financiers avancés: Offre des rapports financiers personnalisables
Intégration aux systèmes: Connexion avec d'autres outils financiers
Suivi budgétaire et prévisions: Gérer les budgets et prévoir les tendances financières
Gestion des fonds restreints: Veiller au respect des restrictions imposées par les donateurs
Le meilleur pour les rapports personnalisables
7. Blackbaud Financial Edge
Blackbaud Financial Edge offre des rapports sur mesure en générant des rapports pour différentes parties prenantes. Ce logiciel de comptabilité permet de répondre à divers besoins grâce à des options personnalisables.
Il dispose d'outils d'analyse approfondie qui facilitent la prise de décisions stratégiques, ce qui en fait un excellent outil pour les organisations à but non lucratif.
Caractéristiques principales :
Rapports personnalisables: Crée des rapports sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques
Intégration avec les outils destinés aux organisations à but non lucratif: Connexion avec d'autres systèmes pour une gestion complète
Rapports de synthèse sur les donateurs et les finances: Fournit des informations sur les données relatives aux donateurs et sur les performances financières.
Analyse avancée des données: Soutien à la planification stratégique grâce à des analyses approfondies
Gestion robuste des subventions: Suivi et gestion des subventions avec contrôle de la conformité
Ressources de formation: Comprend des cours en ligne, des webinaires et de l'assistance.
Le meilleur pour une gestion facile des dons d'église
8. Royaume
Le logiciel de comptabilité d'église Realm assure un suivi et un rapport précis des dons de l'église. Il simplifie la gestion des contributions des membres et améliore la transparence financière pour les églises, ce qui facilite la tenue de registres clairs.
Caractéristiques principales :
Outils spécialisés dans le suivi des dons: Permet un suivi précis des dons avec des rapports détaillés
Gestion complète des membres: Gestion et organisation efficaces des cotisations et des dossiers des membres
S'intègre aux systèmes de gestion de l'église: Il se connecte aux logiciels existants de l'église pour un fonctionnement sans heurts.
9. PowerChurch
PowerChurch est conçu pour rationaliser et simplifier les complexités de la gestion d'une église. Il est livré avec une suite complète d'outils qui gèrent tout, des dons aux adhésions.
Caractéristiques principales :
Suivi avancé des dons: Offre un suivi et des rapports détaillés sur les dons
Outils complets de gestion financière: Fournit des outils robustes pour la gestion des finances et l'établissement d'un budget.
Gestion des membres et des événements: Gestion des informations sur les membres et coordination des événements
Intégration transparente avec les systèmes financiers de l'église: Il se connecte aux systèmes existants pour rationaliser les opérations.
10. Printemps
Springly est un outil utile pour toutes sortes d'institutions religieuses, telles que les mosquées, les églises et les temples. Il simplifie la comptabilité et permet de tout organiser pour que les organisations religieuses puissent se concentrer sur l'aide à apporter à leurs communautés et sur la réalisation de leurs objectifs.
Caractéristiques principales :
Soutien multiconfessionnel: Fonctionne pour différents types de groupes religieux
Suivi des dons: Permet de suivre les dons et de savoir où vont les fonds.
Gestion des membres: Organise les informations sur les membres et permet de rester en contact avec eux.
Planification d'événements: Aide à planifier et à gérer les événements en douceur
Intégration facile: Se connecte à d'autres logiciels pour que tout fonctionne ensemble
Idéal pour les petites organisations
11. GnuCash
GnuCash est un outil open-source de comptabilité pour les petites organisations à but non lucratif. Il offre des fonctionnalités puissantes adaptées aux petites organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un contrôle financier détaillé. GnuCash permet une personnalisation financière complexe, mais nécessite de solides connaissances en comptabilité, car son interface est moins conviviale.
Caractéristiques principales :
Comptabilité en partie double: Enregistre chaque transaction dans deux comptes afin d'en garantir l'exactitude
Comptabilité par fonds: Permet de suivre plusieurs fonds séparément, ce qui facilite la gestion de divers projets et dons.
Suivi du budget: Suivi des budgets pour aider à planifier et à suivre les dépenses et à rester dans les limites fixées.
Rapports financiers complets: Génère des rapports détaillés pour une vision claire de la situation financière.
12. Zoho Books
Zoho Books est une solution abordable pour les petites entreprises, et les personnes ayant une expérience limitée de la comptabilité peuvent s'en servir efficacement. Le logiciel se distingue comme étant une solution peu coûteuse avec toutes les fonctionnalités nécessaires.
Caractéristiques principales :
Fonctionnalités comptables de base: Comprend des outils essentiels pour la gestion des finances au jour le jour
Des prix abordables: Fournit des solutions rentables pour les organisations disposant d'un budget limité.
Gestion des factures et des dépenses: Simplifie le suivi et la gestion des factures et des dépenses
Rapports financiers essentiels: Offre des outils de reporting fondamentaux pour le suivi des performances financières
Idéal pour les grandes organisations
13. NonProfitPlus
NonProfitPlus est un logiciel de comptabilité robuste conçu pour les organisations à but non lucratif et qui permet un accès illimité aux utilisateurs pour une délégation plus facile. NonProfitPlus fournit une base solide pour la gestion financière, aidant les organisations à améliorer l'efficacité et la transparence.
Caractéristiques principales :
Grand livre: Offre une structure de comptes flexible et des rapports financiers avancés
Comptes clients: Automatise la facturation et gère les recouvrements, y compris la facturation récurrente et la prise en charge de plusieurs devises.
Comptes fournisseurs: Gestion des dettes et des paiements, avec des fonctionnalités pour les documents récurrents et les remboursements des fournisseurs.
Gestion de la trésorerie: Contrôle des transactions quotidiennes, des soldes de trésorerie et du rapprochement des comptes bancaires.
14. NetSuite
Le logiciel de comptabilité NetSuite gère des données financières étendues et des rapports complexes, et il est bien adapté aux organisations à but non lucratif ayant des besoins financiers importants.
Caractéristiques principales :
Outils financiers avancés: Offre des fonctionnalités robustes pour gérer des tâches et des opérations financières complexes.
Évolutivité pour les grandes organisations: Conçu pour évoluer avec votre organisation et répondre à ses besoins croissants.
Intégration avec de vastes bases de données: Connexion transparente avec de grands systèmes de données pour une gestion efficace.
Gestion financière complète: Suite complète d'outils pour une surveillance et une planification financières approfondies
Comment choisir le bon logiciel de comptabilité pour votre organisation à but non lucratif ?
1. Évaluer les besoins de votre organisation
Commencez par évaluer la taille de votre association, sa complexité financière et le volume de ses transactions. Tenez compte de vos problèmes actuels et de vos plans de croissance futurs.
Avez-vous besoin de fonctions avancées telles que la comptabilité par fonds ou la gestion des subventions ? Cherchez-vous une comptabilité de base ou une gestion financière complète ? La compréhension de ces besoins guidera votre choix de logiciel.
2. Définissez votre budget
Déterminez le montant que vous pouvez allouer à un logiciel de comptabilité. N'oubliez pas de prendre en compte le coût initial et les dépenses courantes telles que les abonnements, les mises à jour et les éventuelles formations. Certains fournisseurs de logiciels proposent des remises aux organisations à but non lucratif, n'hésitez donc pas à vous renseigner sur ces options. Si vous disposez du budget nécessaire, vous pouvez également envisager de vous associer à un fournisseur de services de comptabilité pour les organisations à but non lucratif.
3. Hiérarchiser les caractéristiques clés
Sur la base de votre évaluation, dressez la liste des caractéristiques indispensables. Il peut s'agir des éléments suivants
Capacités de comptabilisation des fonds
Intégration de la gestion des donateurs
Suivi des subventions et rapports
Accès multi-utilisateurs
Accessibilité en nuage
Rapports personnalisables
Classez ces caractéristiques par ordre d'importance pour votre organisation.
4. Évaluer la convivialité et l'assistance
Le meilleur logiciel est celui que votre équipe utilisera. Recherchez des interfaces intuitives et des ressources de formation complètes.
Tenez compte du niveau de l'assistance à la clientèle offerte - propose-t-elle une assistance par téléphone, par courrier électronique ou par chat ? Existe-t-il des forums d'utilisateurs ou des bases de connaissances ?
5. Vérifier les capacités d'intégration et d'évolutivité
Votre logiciel de comptabilité doit fonctionner de manière transparente avec vos systèmes existants. Vérifiez s'il s'intègre à votre CRM, à vos processeurs de paiement et à d'autres outils clés. Cette intégration permet de gagner du temps et de réduire les erreurs en automatisant le transfert de données entre les systèmes.
Choisissez un logiciel capable d'évoluer avec votre organisation. Il doit pouvoir gérer un nombre croissant de transactions et d'utilisateurs sans compromettre les performances. Recherchez des options permettant d'ajouter des modules ou de passer à des versions plus avancées au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins.
6. Étudier la sécurité et la conformité
Les données financières des organisations à but non lucratif sont sensibles. Assurez-vous que le logiciel que vous choisissez dispose de mesures de sécurité solides, notamment le cryptage des données et des sauvegardes régulières. Il doit également vous aider à vous conformer aux réglementations financières et aux exigences en matière de rapports.
7. Tester avant de s'engager
Profitez des essais gratuits ou des démonstrations pour tester le logiciel dans des scénarios réels. Impliquez les principaux membres du personnel dans ce processus afin d'obtenir des points de vue différents sur la facilité d'utilisation et les fonctionnalités.
Passer d'un ancien système à un nouveau en 9 étapes simples
Le passage d'un ancien système comptable à un nouveau logiciel peut constituer un changement important pour les organisations à but non lucratif. Voici comment faciliter le processus :
Évaluer votre système actuel:du texte
Évaluer les caractéristiques et les limites de votre système existant
Identifier les données et les processus à migrer
Choisir le bon logiciel:du texte
S'assurer que le nouveau logiciel répond à vos besoins spécifiques
Tenir compte de la compatibilité avec les outils et systèmes existants
Planifier le processus de migration:du texte
Élaborer un plan de migration détaillé assorti d'un calendrier
Désigner une équipe ou une personne chargée de superviser la transition
Sauvegardez vos données:du texte
Créer des sauvegardes de toutes les données financières avant de commencer la migration
Stocker les sauvegardes à plusieurs endroits pour plus de sécurité
Nettoyez vos données:du texte
Examinez et nettoyez vos données pour supprimer les doublons et les erreurs.
Veiller à ce que les données soient exactes et à jour
Tester le nouveau système:du texte
Effectuer un test de migration pour identifier les problèmes potentiels
Valider que les données sont correctement transférées et fonctionnent comme prévu
Former votre équipe:du texte
Former le personnel à l'utilisation du nouveau logiciel
Proposer des ressources telles que des guides d'utilisation ou des contacts d'assistance
Contrôler et ajuster:du texte
Suivre de près la transition pour déceler d'éventuels problèmes
Apporter les ajustements nécessaires en fonction du retour d'information des utilisateurs
Assurer la continuité:du texte
Garder l'ancien système accessible pendant une courte période en cas de divergences.
Ne procéder à une transition complète qu'après avoir vérifié que le nouveau système fonctionne correctement.
En suivant ces étapes, vous pouvez minimiser les perturbations et assurer une transition en douceur vers votre nouveau logiciel de comptabilité.
Dernières réflexions sur les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif
Le choix du bon logiciel de comptabilité est une étape cruciale dans la rationalisation de la gestion financière de votre association.
En évaluant soigneusement vos besoins, en recherchant des options et en donnant la priorité à des caractéristiques clés telles que la facilité d'utilisation et les capacités d'intégration, vous pouvez trouver une solution qui non seulement répond à vos besoins actuels, mais qui soutient également la croissance de votre organisation.
FAQ sur la comptabilité des organisations à but non lucratif
Les organisations à but non lucratif collectent des données financières à partir des dons, des subventions et des dépenses. Les logiciels de comptabilité automatisent la saisie des données, assurent l'exactitude des dossiers et génèrent des rapports financiers de manière efficace. Cela permet aux organisations de rester en conformité et d'assurer la transparence auprès des parties prenantes.
Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif comprennent des fonctions de sécurité solides, telles que le cryptage, l'authentification multifactorielle et des mises à jour régulières. Le respect des réglementations en matière de protection des données est essentiel. De nombreux fournisseurs respectent les normes du secteur pour protéger vos informations.
Les logiciels de comptabilité gratuits pour les organisations à but non lucratif peuvent être attrayants en raison des économies qu'ils permettent de réaliser. Toutefois, les logiciels gratuits présentent souvent des limites, comme un nombre réduit de fonctionnalités et d'intégrations, ainsi qu'une assistance clientèle réduite. Ils conviennent aux très petites organisations à but non lucratif dont les besoins sont minimes. Les solutions payantes offrent généralement plus de fonctionnalités, une meilleure assistance et une sécurité renforcée.
S'il n'est pas nécessaire d'être expert en comptabilité, il est utile d'avoir des connaissances financières de base. Les logiciels de comptabilité modernes sont conçus pour être conviviaux, avec des interfaces intuitives et des conseils intégrés. La plupart des logiciels proposent des didacticiels, des modèles et des ressources d'assistance pour vous aider à accomplir les tâches essentielles.
La compréhension des concepts comptables fondamentaux peut améliorer votre capacité à utiliser efficacement le logiciel et à interpréter les données financières. Si vous êtes novice dans le domaine des finances des organisations à but non lucratif, envisagez de suivre un cours de comptabilité de base ou de consulter un conseiller financier.
N'oubliez pas que le logiciel simplifie de nombreuses tâches, mais qu'il est toujours important d'avoir une personne dans votre équipe qui puisse superviser les opérations financières pour garantir l'exactitude et la conformité.
