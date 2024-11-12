Comment Zeffy peut être gratuit ?
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Guide ultime des solutions logicielles de tenue de livres pour les organisations à but non lucratif en 2024

12 novembre 2024

Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif transforment la gestion financière et permettent de consacrer plus de temps aux tâches essentielles. Ce logiciel automatise le suivi des dons, rationalise la gestion des dépenses et génère des rapports instantanés pour une meilleure prise de décision. 

Dans cet article, nous allons explorer les 14 meilleures solutions, en comparant les fonctionnalités et les prix pour répondre aux besoins des organisations de toutes tailles. Découvrez comment le bon logiciel peut amplifier l'efficacité de votre organisation, de l'amélioration de la transparence des donateurs à la simplification de la conformité fiscale.

14 logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif pour gérer les finances

  1. Vague
  2. ZipBooks
  3. QuickBooks en ligne
  4. Aplos
  5. FreshBooks
  6. Sage Intacct
  7. Blackbaud Financial Edge
  8. Royaume
  9. PowerChurch
  10. Printemps
  11. GnuCash
  12. Zoho Books
  13. NonProfitPlus
  14. NetSuite

4 avantages de l'utilisation d'un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

1. Une gestion financière rationalisée

Les logiciels de comptabilité automatisent les tâches financières, réduisant les erreurs de saisie manuelle et permettant de gagner un temps précieux. Ces fonctions d'automatisation garantissent la précision des enregistrements et facilitent le suivi des transactions financières, telles que les dépenses et les recettes. 

Un flux de travail organisé permet une gestion financière plus efficace et sans erreur.

2. Conformité et rapports

Les logiciels de comptabilité aident les organisations à se conformer à ces exigences en créant des rapports financiers précis et opportuns.

Cette fonction facilite les audits et assure la transparence des opérations financières, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance des parties prenantes et des régulateurs.

3. Fonctions de gestion des donateurs

De nombreux systèmes comptables offrent des fonctions intégrées de gestion des donateurs, qui contribuent à améliorer le processus de suivi des dons et de gestion des informations relatives aux donateurs. Elles permettent également aux organisations à but non lucratif de générer des rapports détaillés sur les tendances des dons et l'engagement des donateurs, ce qui améliore les efforts de collecte de fonds et la communication avec les sympathisants.

4. Précision accrue

Les logiciels de comptabilité améliorent la précision en automatisant les calculs et en normalisant les processus de saisie des données, ce qui réduit considérablement le risque d'erreur humaine dans les documents financiers.

Il est important que les dossiers soient exacts pour les organisations à but non lucratif, car les erreurs financières peuvent affecter la manière dont les fonds sont utilisés ou déclarés. En utilisant un logiciel, les organisations à but non lucratif peuvent éviter ces problèmes et être sûres que leurs registres sont corrects.

Nos 14 premiers choix de logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

Logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif
Catégorie Outil Prix Caractéristiques principales Evaluation
Meilleurs logiciels gratuits et d'entrée de gamme Vague Les plans payants commencent à 16 Suivi des dépenses, rapports financiers de base 4.4
ZipBooks 15 à 35 dollars par mois Facturation, suivi illimité des dépenses, rapports de base 4.5
Le meilleur pour la gestion des flux de trésorerie des organisations à but non lucratif QuickBooks en ligne 35 à 235 $ par mois Prévisions avancées, budgétisation, suivi financier en temps réel 4.3
Aplos 79 $ - 99 $ par mois Suivi budgétaire, prévisions, gestion complète des flux de trésorerie 4.5
Le meilleur pour le suivi et la gestion des dépenses FreshBooks 19 $ à 60 $ par mois Suivi des dépenses, catégorisation, flux de travail d'approbation 4.5
Sage Intacct Demande de prix Gestion avancée des dépenses, rapports détaillés 4.3
Le meilleur pour les rapports personnalisables Blackbaud Financial Edge Demande de prix Génération de rapports personnalisables, intégration avec d'autres outils 4.2
Le meilleur pour une gestion facile des dons d'église Royaume 50 à 300 dollars par mois Suivi des dons, gestion financière de l'église 4.4
PowerChurch $25-$39.95 Gestion complète des dons, suivi financier 4.4
Printemps 79,00 $ par mois Gestion quotidienne, suite comptable complète 4.4
Idéal pour les petites organisations Zoho Books 15 à 60 dollars par mois Fonctionnalités comptables simples, prix avantageux 4.4
GnuCash Source ouverte Information financière, comptabilité en partie double 4.5
Idéal pour les grandes organisations NetSuite Tarification personnalisée Fonctionnalités évolutives, intégration d'une grande base de données 4.2
NonProfitPlus À partir de 725,00 $ par mois Suivi budgétaire, comptabilité par fonds 5

Meilleurs logiciels gratuits et d'entrée de gamme

1. Vague

Wave est un logiciel de comptabilité rentable, idéal pour les budgets serrés, qui offre gratuitement des fonctions de comptabilité de base. Il est simple à utiliser avec une interface facile pour les besoins minimaux de comptabilité et comprend des outils de base pour la tenue de livres et le traitement des taxes de base.
Caractéristiques principales :

2. ZipBooks

La tarification économique de ZipBooks en fait un outil idéal pour les petites organisations. Les fonctions de reporting détaillées de la plateforme aident les organisations à but non lucratif à maintenir la transparence financière et à prendre des décisions éclairées. Le logiciel comprend des outils simples avec les fonctions de base nécessaires pour une comptabilité minimale, et il offre un accès à l'assistance par courriel et à un centre d'aide.

‍Keyfeatures :

Le meilleur pour la gestion des flux de trésorerie des organisations à but non lucratif

3. QuickBooks en ligne

Le logiciel QuickBooks Online fournit aux organisations à but non lucratif des outils de prise de décision grâce à son système complet de gestion financière. La plateforme combine des capacités de prévision avec des tableaux de bord dynamiques et s'intègre avec d'autres outils pour les associations afin de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité.

Caractéristiques principales :

4. Aplos

Aplos offre des outils de planification financière complets avec des capacités de prévision avancées qui aident les organisations à but non lucratif à prendre des décisions fondées sur des données. Il offre un accès mobile pour une gestion en déplacement et comprend des outils efficaces de budgétisation et de gestion des donateurs.
Caractéristiques principales :

Le meilleur pour le suivi et la gestion des dépenses

5. FreshBooks

FreshBooks permet une gestion détaillée des dépenses en les classant par catégories et en gérant les processus d'approbation. Il offre également des fonctions de facturation personnalisées qui s'adaptent aux besoins uniques de votre association. FreshBooks offre des flux d'approbation rationalisés pour une gestion efficace.
Caractéristiques principales :

6. Sage Intacct

Sage Intacct offre un suivi et une gestion complets des dépenses, ainsi que des rapports détaillés adaptés à vos besoins spécifiques. Sa conception évolutive lui permet de répondre à des besoins financiers complexes, tandis que des outils avancés permettent une gestion efficace des fonds restreints.

Caractéristiques principales :

Le meilleur pour les rapports personnalisables

7. Blackbaud Financial Edge

Blackbaud Financial Edge offre des rapports sur mesure en générant des rapports pour différentes parties prenantes. Ce logiciel de comptabilité permet de répondre à divers besoins grâce à des options personnalisables. 

Il dispose d'outils d'analyse approfondie qui facilitent la prise de décisions stratégiques, ce qui en fait un excellent outil pour les organisations à but non lucratif.

Caractéristiques principales :

Le meilleur pour une gestion facile des dons d'église

8. Royaume

Le logiciel de comptabilité d'église Realm assure un suivi et un rapport précis des dons de l'église. Il simplifie la gestion des contributions des membres et améliore la transparence financière pour les églises, ce qui facilite la tenue de registres clairs.

Caractéristiques principales :

9. PowerChurch

PowerChurch est conçu pour rationaliser et simplifier les complexités de la gestion d'une église. Il est livré avec une suite complète d'outils qui gèrent tout, des dons aux adhésions.

Caractéristiques principales :

10. Printemps

Springly est un outil utile pour toutes sortes d'institutions religieuses, telles que les mosquées, les églises et les temples. Il simplifie la comptabilité et permet de tout organiser pour que les organisations religieuses puissent se concentrer sur l'aide à apporter à leurs communautés et sur la réalisation de leurs objectifs.

Caractéristiques principales :

Idéal pour les petites organisations

11. GnuCash

GnuCash est un outil open-source de comptabilité pour les petites organisations à but non lucratif. Il offre des fonctionnalités puissantes adaptées aux petites organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un contrôle financier détaillé. GnuCash permet une personnalisation financière complexe, mais nécessite de solides connaissances en comptabilité, car son interface est moins conviviale.

Caractéristiques principales :

12. Zoho Books

Zoho Books est une solution abordable pour les petites entreprises, et les personnes ayant une expérience limitée de la comptabilité peuvent s'en servir efficacement. Le logiciel se distingue comme étant une solution peu coûteuse avec toutes les fonctionnalités nécessaires.

Caractéristiques principales :

Idéal pour les grandes organisations

13. NonProfitPlus

NonProfitPlus est un logiciel de comptabilité robuste conçu pour les organisations à but non lucratif et qui permet un accès illimité aux utilisateurs pour une délégation plus facile. NonProfitPlus fournit une base solide pour la gestion financière, aidant les organisations à améliorer l'efficacité et la transparence.

Caractéristiques principales :

14. NetSuite

Le logiciel de comptabilité NetSuite gère des données financières étendues et des rapports complexes, et il est bien adapté aux organisations à but non lucratif ayant des besoins financiers importants. 

Caractéristiques principales :

Comment choisir le bon logiciel de comptabilité pour votre organisation à but non lucratif ?

1. Évaluer les besoins de votre organisation

Commencez par évaluer la taille de votre association, sa complexité financière et le volume de ses transactions. Tenez compte de vos problèmes actuels et de vos plans de croissance futurs. 

Avez-vous besoin de fonctions avancées telles que la comptabilité par fonds ou la gestion des subventions ? Cherchez-vous une comptabilité de base ou une gestion financière complète ? La compréhension de ces besoins guidera votre choix de logiciel.

2. Définissez votre budget

Déterminez le montant que vous pouvez allouer à un logiciel de comptabilité. N'oubliez pas de prendre en compte le coût initial et les dépenses courantes telles que les abonnements, les mises à jour et les éventuelles formations. Certains fournisseurs de logiciels proposent des remises aux organisations à but non lucratif, n'hésitez donc pas à vous renseigner sur ces options. Si vous disposez du budget nécessaire, vous pouvez également envisager de vous associer à un fournisseur de services de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

3. Hiérarchiser les caractéristiques clés

Sur la base de votre évaluation, dressez la liste des caractéristiques indispensables. Il peut s'agir des éléments suivants

Classez ces caractéristiques par ordre d'importance pour votre organisation.

4. Évaluer la convivialité et l'assistance

Le meilleur logiciel est celui que votre équipe utilisera. Recherchez des interfaces intuitives et des ressources de formation complètes. 

Tenez compte du niveau de l'assistance à la clientèle offerte - propose-t-elle une assistance par téléphone, par courrier électronique ou par chat ? Existe-t-il des forums d'utilisateurs ou des bases de connaissances ?

5. Vérifier les capacités d'intégration et d'évolutivité

Votre logiciel de comptabilité doit fonctionner de manière transparente avec vos systèmes existants. Vérifiez s'il s'intègre à votre CRM, à vos processeurs de paiement et à d'autres outils clés. Cette intégration permet de gagner du temps et de réduire les erreurs en automatisant le transfert de données entre les systèmes.

Choisissez un logiciel capable d'évoluer avec votre organisation. Il doit pouvoir gérer un nombre croissant de transactions et d'utilisateurs sans compromettre les performances. Recherchez des options permettant d'ajouter des modules ou de passer à des versions plus avancées au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins.

6. Étudier la sécurité et la conformité

Les données financières des organisations à but non lucratif sont sensibles. Assurez-vous que le logiciel que vous choisissez dispose de mesures de sécurité solides, notamment le cryptage des données et des sauvegardes régulières. Il doit également vous aider à vous conformer aux réglementations financières et aux exigences en matière de rapports.

7. Tester avant de s'engager

Profitez des essais gratuits ou des démonstrations pour tester le logiciel dans des scénarios réels. Impliquez les principaux membres du personnel dans ce processus afin d'obtenir des points de vue différents sur la facilité d'utilisation et les fonctionnalités.

Passer d'un ancien système à un nouveau en 9 étapes simples

Le passage d'un ancien système comptable à un nouveau logiciel peut constituer un changement important pour les organisations à but non lucratif. Voici comment faciliter le processus :

  1. Évaluer votre système actuel:du texte
    • Évaluer les caractéristiques et les limites de votre système existant
    • Identifier les données et les processus à migrer
  2. Choisir le bon logiciel:du texte
    • S'assurer que le nouveau logiciel répond à vos besoins spécifiques
    • Tenir compte de la compatibilité avec les outils et systèmes existants
  3. Planifier le processus de migration:du texte
    • Élaborer un plan de migration détaillé assorti d'un calendrier
    • Désigner une équipe ou une personne chargée de superviser la transition
  4. Sauvegardez vos données:du texte
    • Créer des sauvegardes de toutes les données financières avant de commencer la migration
    • Stocker les sauvegardes à plusieurs endroits pour plus de sécurité
  5. Nettoyez vos données:du texte
    • Examinez et nettoyez vos données pour supprimer les doublons et les erreurs.
    • Veiller à ce que les données soient exactes et à jour
  6. Tester le nouveau système:du texte
    • Effectuer un test de migration pour identifier les problèmes potentiels
    • Valider que les données sont correctement transférées et fonctionnent comme prévu
  7. Former votre équipe:du texte
    • Former le personnel à l'utilisation du nouveau logiciel
    • Proposer des ressources telles que des guides d'utilisation ou des contacts d'assistance
  8. Contrôler et ajuster:du texte
    • Suivre de près la transition pour déceler d'éventuels problèmes
    • Apporter les ajustements nécessaires en fonction du retour d'information des utilisateurs
  9. Assurer la continuité:du texte
    • Garder l'ancien système accessible pendant une courte période en cas de divergences.
    • Ne procéder à une transition complète qu'après avoir vérifié que le nouveau système fonctionne correctement.

En suivant ces étapes, vous pouvez minimiser les perturbations et assurer une transition en douceur vers votre nouveau logiciel de comptabilité.

Dernières réflexions sur les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

Le choix du bon logiciel de comptabilité est une étape cruciale dans la rationalisation de la gestion financière de votre association. 

En évaluant soigneusement vos besoins, en recherchant des options et en donnant la priorité à des caractéristiques clés telles que la facilité d'utilisation et les capacités d'intégration, vous pouvez trouver une solution qui non seulement répond à vos besoins actuels, mais qui soutient également la croissance de votre organisation.

FAQ sur la comptabilité des organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif collectent des données financières à partir des dons, des subventions et des dépenses. Les logiciels de comptabilité automatisent la saisie des données, assurent l'exactitude des dossiers et génèrent des rapports financiers de manière efficace. Cela permet aux organisations de rester en conformité et d'assurer la transparence auprès des parties prenantes.

Apprenez à préparer un état financier pour votre association.

Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif comprennent des fonctions de sécurité solides, telles que le cryptage, l'authentification multifactorielle et des mises à jour régulières. Le respect des réglementations en matière de protection des données est essentiel. De nombreux fournisseurs respectent les normes du secteur pour protéger vos informations.

Les logiciels de comptabilité gratuits pour les organisations à but non lucratif peuvent être attrayants en raison des économies qu'ils permettent de réaliser. Toutefois, les logiciels gratuits présentent souvent des limites, comme un nombre réduit de fonctionnalités et d'intégrations, ainsi qu'une assistance clientèle réduite. Ils conviennent aux très petites organisations à but non lucratif dont les besoins sont minimes. Les solutions payantes offrent généralement plus de fonctionnalités, une meilleure assistance et une sécurité renforcée.

S'il n'est pas nécessaire d'être expert en comptabilité, il est utile d'avoir des connaissances financières de base. Les logiciels de comptabilité modernes sont conçus pour être conviviaux, avec des interfaces intuitives et des conseils intégrés. La plupart des logiciels proposent des didacticiels, des modèles et des ressources d'assistance pour vous aider à accomplir les tâches essentielles.

La compréhension des concepts comptables fondamentaux peut améliorer votre capacité à utiliser efficacement le logiciel et à interpréter les données financières. Si vous êtes novice dans le domaine des finances des organisations à but non lucratif, envisagez de suivre un cours de comptabilité de base ou de consulter un conseiller financier.

N'oubliez pas que le logiciel simplifie de nombreuses tâches, mais qu'il est toujours important d'avoir une personne dans votre équipe qui puisse superviser les opérations financières pour garantir l'exactitude et la conformité.

