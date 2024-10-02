Les organisations à but non lucratif sont confrontées à des défis uniques en matière de gestion financière. Vous devez trouver un équilibre entre les objectifs de votre mission et les réglementations financières strictes et les exigences en matière de rapports. Une bonne tenue des comptes est essentielle pour conserver votre statut d'exonération fiscale, obtenir des financements et faire preuve de transparence vis-à-vis des donateurs et des parties prenantes.

Les organisations à but non lucratif sont souvent confrontées à des défis en matière de gestion financière en raison de contraintes de ressources et de la nécessité de disposer d'une expertise spécialisée. C'est là que les services professionnels de comptabilité peuvent apporter une aide et une expertise précieuses.

Dans cet article, nous allons explorer sept services de tenue de livres de premier plan conçus pour les organisations à but non lucratif. À la fin de cet article, vous saurez clairement ce qu'il faut rechercher dans un service de comptabilité pour les organisations à but non lucratif et comment choisir celui qui convient à votre organisation.

Les 7 premiers prestataires de services comptables professionnels pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce que la comptabilité pour les organisations à but non lucratif ?

La comptabilité des organisations à but non lucratif est le processus de saisie, de classification et d'enregistrement des données financières. Cette approche systématique permet de créer des documents financiers clairs et précis, qui sont essentiels pour plusieurs raisons :

Veiller au respect des principes comptables généralement admis (GAAP)

Maintien du statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS

Assurer la transparence vis-à-vis des donateurs et des parties prenantes

Soutenir la prise de décision éclairée au sein de l'organisation

Au-delà de la conformité, une comptabilité efficace jette les bases d'une comptabilité précise pour les organisations à but non lucratif et fournit aux comptables une base solide pour une analyse financière approfondie. Ils peuvent ainsi décider de l'utilisation judicieuse des fonds et prendre des décisions financières en connaissance de cause.

1. Jitasa

Jitasa est une société de comptabilité et de tenue de livres pour les organisations à but non lucratif, les églises et les congrégations. Les services de comptabilité de l'entreprise se concentrent sur la saisie des données, le suivi des dépenses et l'affectation des recettes. Elle aide également à la réconciliation des relevés bancaires à la fin du mois afin de garantir la conformité avec les règles de l'IRS.

Pourquoi travailler avec Jitasa ?

Un modèle de tarification basé sur vos besoins garantit que vous ne payez que pour les services essentiels.

Les frais mensuels fixes vous permettent de savoir à quoi vous attendre chaque mois et d'éviter les coûts imprévus.

Affectation d'une équipe dédiée à chaque client, garantissant l'accès à un service personnalisé

met en place des mesures de contrôle spécifiques comme garantie interne contre les erreurs et la fraude

2. Stratégies de soutien

Supporting Strategies propose divers services de comptabilité par le biais d'une approche modulaire. Ces services comprennent la gestion hebdomadaire des flux de trésorerie, les prévisions, l'analyse budgétaire et d'autres fonctions comptables.

L'entreprise structure ses services en six forfaits mensuels différents, ce qui permet aux organisations de sélectionner des services spécifiques en fonction de leurs besoins, qui peuvent être ajustés au fur et à mesure de l'évolution de ces besoins.

Pourquoi travailler avec Supporting Strategies ?

Accès à des données financières en temps réel grâce à une technologie de pointe basée sur l'informatique dématérialisée

Utilise des solutions de pointe en matière de comptabilité pour optimiser les finances

Une équipe dédiée de professionnels de la finance expérimentés est disponible chaque fois que vous avez besoin d'aide.

Une intégration numérique efficace pour une gestion financière en ligne transparente

3. Tenue de livres dévouée

Devoted Bookkeeping est spécialisé dans la gestion financière des organisations à but non lucratif et élabore des plans comptables personnalisés en fonction des besoins spécifiques de chaque organisation.

Leurs services englobent plusieurs tâches financières essentielles, notamment le rapprochement des relevés bancaires, la gestion des flux de trésorerie, ainsi que l'établissement de budgets et de prévisions. Devoted Bookkeeping utilise une approche globale pour traiter les différents aspects des opérations financières d'une organisation.

Pourquoi travailler avec Devoted Bookkeeping ?

Bénéficier d'une assistance flexible et évolutive en fonction de la croissance de votre entreprise

Agit comme un guide de confiance en matière de comptabilité, avec un soutien permanent et une communication claire.

Formation et mise en place des services QuickBooks par téléphone, e-mail ou Zoom

Tenir à jour des états financiers appropriés pour aider à remplir les déclarations d'impôts.

4. Groupe de la Fondation

Foundation Group a plus de 25 ans d'expérience en travaillant exclusivement avec des organisations de type 501(c)(3) et des organisations exonérées d'impôts. Ses services couvrent tous les aspects de la création d'une organisation à but non lucratif, de la comptabilité mensuelle et des états financiers de fin d'année.

En tant qu'Elite QuickBooks ProAdvisor Firm, ils offrent le logiciel de comptabilité en nuage QuickBooks à un prix réduit, améliorant ainsi vos capacités de gestion financière. Des remises peuvent être accordées en fonction de promotions ou de partenariats spécifiques.

Pourquoi travailler avec le Groupe de la Fondation ?

Toutes les personnes chargées de la comptabilité sont basées aux États-Unis, certifiées QuickBooks ProAdvisor et expertes en comptabilité des organisations à but non lucratif.

Accès à un comptable dédié dont l'expertise correspond le mieux à vos besoins financiers

Des conseils d'experts pour assurer le bon déroulement de vos opérations financières

Tenue de la comptabilité dans les délais impartis, en parfaite conformité avec les réglementations nationales et fédérales.

5. Le temps des livres

BooksTime se spécialise dans la tenue des livres, la comptabilité des fonds et l'établissement de rapports pour les subventions et les fiducies. Les services comprennent des projets ponctuels, tels que le rattrapage ou le nettoyage des dossiers financiers, ainsi que la maintenance financière continue, y compris l'enregistrement et la catégorisation des transactions, le rapprochement des comptes et la gestion des clôtures de fin de mois et de fin d'année.

BooksTime offre un soutien flexible pour les besoins à court terme et la gestion financière à long terme des organisations à but non lucratif.

Pourquoi travailler avec BooksTime ?

Vous associe à un spécialiste de la comptabilité ayant une expérience de directeur financier ou de trésorier d'organisations à but non lucratif.

Des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation

Travailler directement avec votre CPA pour préparer les documents et assurer la conformité avec les lois fiscales.

Fournit une vue concise de vos finances grâce à des rapports précis et faciles à comprendre chaque mois.

6. Indinero

Indinero offre des services complets de comptabilité en ligne adaptés aux organisations à but non lucratif. Leur approche se concentre sur la tenue de registres détaillés, la rationalisation des rapports et l'accès aux données financières en temps réel.

Indinero prend également en charge des tâches financières essentielles telles que le paiement des factures et le traitement des salaires, ce qui permet au personnel des associations de se concentrer sur les activités essentielles liées à leur mission.

Pourquoi travailler avec Indinero ?

Aide à la définition et au suivi des objectifs financiers

Catégorisation des dépenses pour faciliter la déclaration d'impôts

reste au fait de l'évolution de la réglementation afin que vos livres soient conformes à la législation en vigueur

Accédez à vos documents à tout moment et en tout lieu grâce à la solution de stockage en nuage d'Indinero.

7. Le directeur financier de l'association caritative

Le Charity CFO offre une comptabilité précise, une comptabilité transparente et des conseils financiers à la demande.

Vous serez affecté à un collaborateur comptable dévoué qui apprendra à connaître votre organisation de fond en comble afin d'assurer la tenue des comptes au jour le jour. Vous pouvez également compter sur lui pour traiter les factures, les rapprochements de comptes et les rapports ad hoc de base.

Pourquoi travailler avec The Charity CFO ?

Obtenir chaque mois des livres et des rapports professionnels et prêts à être audités

Soutien de l'expert-comptable et conseils personnalisés au niveau du directeur financier dans le domaine de la comptabilité des organisations à but non lucratif.

Orientations pour le processus budgétaire annuel et les questions de conformité

Obtenir des conseils sur les pratiques de gestion, les stratégies de croissance, etc.

Comment choisir les meilleurs services de comptabilité pour votre association ?

1. Rechercher l'expertise des organisations à but non lucratif

Vous devez choisir un prestataire de services de comptabilité spécialisé dans les organisations à but non lucratif et ayant une grande expérience des exigences financières propres aux organisations à but non lucratif, telles que la préparation du formulaire 990. Un prestataire qui travaille avec le secteur associatif peut vous donner des conseils utiles pour optimiser vos opérations financières.

2. Vérifier les offres de services

Recherchez un service qui offre plus qu'une simple tenue de livres et qui propose des services de comptabilité pour les organisations à but non lucratif, par exemple :

Information financière

Gestion des salaires

Services de conseil

Cette approche permet de mieux connaître la santé financière de votre organisation et de vous assurer que vous avez accès à tous les services essentiels sans payer trop cher pour des solutions inutiles.

3. Examiner les qualifications et la réputation

Vérifiez les références du service de tenue de livres et recherchez des certifications telles que

Expert-comptable (CPA)

Comptable agréé (CA)

Conseiller QuickBooks

Cela permet de s'assurer que l'aide-comptable a reçu une formation adéquate et qu'il respecte des normes éthiques élevées. Renseignez-vous également sur la réputation de l'agent comptable en consultant les avis en ligne et les exemples de réussite.

4. Envisager l'intégration de la technologie

La technologie est la clé d'une comptabilité et d'une information financière précises et efficaces. Recherchez un service qui travaille avec des solutions comptables avancées et des systèmes en nuage, car ces outils peuvent rendre le travail plus rapide et plus précis. En choisissant un comptable qui maîtrise la technologie, vous avez accès à des services financiers plus précis.

5. Évaluer la tarification et l'évolutivité

Les associations ont des budgets serrés et ne peuvent généralement pas se permettre d'acheter un service comportant des fonctions qu'elles n'utiliseront pas. Recherchez des fournisseurs proposant des forfaits personnalisables afin de ne payer que pour les services dont vous avez besoin et d'éviter les coûts superflus.

Au fur et à mesure que votre organisation se développe, vos besoins en matière de comptabilité peuvent changer. Assurez-vous que le fournisseur vous permet d'ajouter des services en fonction de l'évolution de vos besoins.

Derniers mots sur les services de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

Le choix d'un bon service de comptabilité est crucial pour le succès des organisations à but non lucratif, car il a un impact direct sur la transparence financière, la conformité et l'efficacité opérationnelle. Recherchez des prestataires ayant une expertise dans le secteur associatif, des services complets et de solides références.

Envisagez l'intégration de la technologie et une tarification évolutive pour répondre aux besoins changeants de votre organisation. Un comptable compétent peut transformer votre gestion financière, en garantissant la conformité et en fournissant des informations pour une prise de décision éclairée.

Une gestion financière efficace va au-delà de la tenue des comptes, car elle implique l'optimisation de tous les aspects de vos finances, y compris la collecte de fonds. Pour compléter vos efforts en matière de comptabilité, explorez des solutions de collecte de fonds rentables.

La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy peut vous aider à maximiser vos fonds, vous permettant ainsi d'allouer plus de ressources à votre mission. Votre organisation à but non lucratif peut avoir un impact plus important et être plus durable grâce aux bons outils et pratiques financiers.

FAQ sur les services de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

Quelle est la différence entre la comptabilité des organisations à but non lucratif et la comptabilité ? La tenue des comptes et la comptabilité des organisations à but non lucratif jouent des rôles différents. La comptabilité s'occupe des tâches financières quotidiennes, de l'enregistrement des dons, des dépenses et de l'attribution des subventions. Ce travail se concentre sur la saisie des données et la mise à jour des finances. La comptabilité s'intéresse à la vue d'ensemble des finances d'une organisation. Les comptables analysent et interprètent les données enregistrées par les aides-comptables, puis préparent des rapports, effectuent des audits et donnent des conseils financiers. La tenue de livres consiste à suivre les transactions, tandis que la comptabilité consiste à comprendre ce que ces transactions signifient pour l'organisation.

Que fait un comptable pour une organisation à but non lucratif ? L'agent comptable d'une organisation à but non lucratif est chargé d'enregistrer et de gérer les transactions financières de l'organisation. Voici quelques-unes de ses principales tâches : Tenir des registres financiers exacts et à jour

Aide à l'établissement du budget et au suivi des flux de trésorerie

Préparation des états financiers

Veiller au respect de la réglementation financière

Gestion des comptes créditeurs et débiteurs