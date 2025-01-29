Les programmes de dons récurrents sont à la base de la viabilité des activités des organisations à but non lucratif. Alors que les campagnes de financement de projets spécifiques financent des initiatives individuelles, les dons annuels fournissent le financement non affecté nécessaire pour maintenir le personnel, couvrir les services publics et soutenir les opérations quotidiennes.

Les organisations dotées de programmes de dons annuels solides sont mieux placées pour faire face aux incertitudes économiques et répondre aux besoins de la communauté. Ces programmes créent des flux de revenus prévisibles tout en constituant une réserve de donateurs engagés qui comprennent et soutiennent votre mission principale.

Dans ce guide, nous explorerons des stratégies éprouvées pour lancer et développer un programme de dons annuels qui assure la stabilité financière de votre association.

Table des matières

Qu'est-ce que le don annuel ?

9 étapes pour organiser une campagne de dons annuelle réussie

6 façons d'améliorer votre programme de dons annuels

Derniers mots sur les campagnes annuelles de dons

FAQ sur les campagnes annuelles de collecte de fonds

Qu'est-ce que le don annuel ?

Les dons annuels, ou une campagne de financement annuelle, créent un flux régulier de financement non affecté qui couvre les coûts de fonctionnement essentiels de votre association tout au long de l'année.

Contrairement aux campagnes axées sur des projets spécifiques, ces programmes visent à obtenir des dons récurrents qui vous donnent la possibilité de répondre aux besoins les plus urgents de votre organisation, qu'il s'agisse des salaires du personnel ou de l'entretien des installations.

En combinant diverses stratégies de collecte de fonds tout au long de l'année, les dons annuels permettent de constituer une base de donateurs fiable tout en fournissant les bases financières nécessaires à la croissance et à la pérennité de votre association.

Une stratégie de dons annuels soigneusement planifiée offre à votre association plusieurs avantages clés :

Un financement flexible qui n'est pas lié à des projets spécifiques, ce qui vous permet de diriger l'argent là où il est le plus nécessaire pour des améliorations continues.

Les campagnes annuelles créent des modèles de revenus prévisibles, ce qui vous permet de prévoir vos revenus avec plus de précision et de mieux planifier votre budget.

Les donateurs annuels réguliers font preuve d'un dévouement évident à votre cause, ce qui en fait des candidats idéaux à suivre et à entretenir par des efforts personnalisés pour obtenir des dons plus importants.

Les activités de don tout au long de l'année créent des points de contact réguliers avec les donateurs, renforçant ainsi les relations et le soutien continu.

9 étapes pour organiser une campagne de dons annuelle réussie

Étape 1 : Définir des objectifs SMART

Étape 2 : Choisir un thème

Étape 3 : Définir vos stratégies de dons annuels

Étape 4 : Identifier les donateurs

Étape 5 : Créer une stratégie de communication multicanal

Étape 6 : Élaborer le calendrier de la campagne

Étape 7 : Choisir une plateforme de collecte de fonds en ligne gratuite

Étape 8 : Lancement et suivi de la campagne annuelle de dons

Étape 9 : Accusé de réception et suivi

1. Définir des objectifs SMART

Votre objectif ultime en matière de dons annuels est de développer votre pipeline de collecte de fonds et de renforcer les relations avec les donateurs. Envisagez de fixer des objectifs pour :

Les recettes : Quel est le montant que votre organisation doit collecter ? Commencez par calculer les dépenses courantes et les projets en cours. Fixez un objectif réalisable en fonction de vos ressources et de vos capacités, par exemple 25 000 dollars d'ici à la fin de l'année.

Quel est le montant que votre organisation doit collecter ? Commencez par calculer les dépenses courantes et les projets en cours. Fixez un objectif réalisable en fonction de vos ressources et de vos capacités, par exemple 25 000 dollars d'ici à la fin de l'année. Donateurs : Fixez un objectif clair en matière d'acquisition de donateurs, par exemple en augmentant votre base de donateurs de 20 %. Des objectifs précis permettent de suivre plus facilement les progrès réalisés et d'affiner les stratégies de sensibilisation.

Fixez un objectif global de collecte de fonds, puis décomposez-le en objectifs spécifiques pour chaque stratégie de dons annuels. Par exemple, vous pouvez viser à collecter 15 % de vos 25 000 fonds annuels par le biais de la collecte de fonds en ligne, ou vous pouvez envisager que 15 % proviennent d'événements de collecte de fonds hors ligne.

2. Choisir un thème

Étant donné que les appels annuels se concentrent sur le financement opérationnel plutôt que sur des projets spécifiques, vous avez besoin d'un thème convaincant pour susciter des dons. Voici comment choisir un thème percutant :

Mettez votre travail en valeur : Encadrez votre appel autour du travail important que vous accomplissez, en soulignant comment la couverture des opérations de base permet d'avoir un impact positif.

Encadrez votre appel autour du travail important que vous accomplissez, en soulignant comment la couverture des opérations de base permet d'avoir un impact positif. Incorporez la vision du fondateur : Intégrez l'histoire de votre fondateur et sa motivation initiale pour donner à votre campagne une touche humaine et une base authentique.

Intégrez l'histoire de votre fondateur et sa motivation initiale pour donner à votre campagne une touche humaine et une base authentique. Créer des liens émotionnels : Choisissez des thèmes qui s'appuient sur des valeurs et des aspirations universelles. Par exemple, "Chaque enfant mérite une chance" renvoie à des convictions partagées sur l'égalité des chances.

Choisissez des thèmes qui s'appuient sur des valeurs et des aspirations universelles. Par exemple, "Chaque enfant mérite une chance" renvoie à des convictions partagées sur l'égalité des chances. Utilisez une histoire percutante : Présentez des exemples concrets de la manière dont votre organisation crée le changement. Par exemple, une organisation à but non lucratif dans le domaine de la santé pourrait présenter le parcours complet d'un patient, du diagnostic à la guérison.

3. Définir vos stratégies de dons annuels

Planifiez vos efforts de dons annuels à l'avance en définissant vos stratégies de collecte de fonds. Une planification précoce vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations avec les donateurs au lieu de vous précipiter sur la logistique de dernière minute. Évaluez les ressources dont vous disposez, comme le temps et l'argent, pour choisir les approches appropriées.

Combinez efficacement les méthodes en ligne et hors ligne pour maximiser votre portée. Par exemple, envisagez d'organiser un ou deux événements communautaires tout en menant des campagnes en ligne tout au long de l'année. Il existe de nombreuses options de collecte de fonds rentables, alors choisissez ce qui convient le mieux à votre association.

4. Identifiez vos donateurs

Identifiez vos donateurs idéaux et regroupez-les en fonction de caractéristiques communes telles que le montant des dons, la fréquence et la manière dont ils préfèrent être contactés. Cette approche ciblée vous permet d'élaborer des messages qui s'adressent personnellement à chaque groupe.

Commencez par vous adresser à vos donateurs existants, puis élargissez votre champ d'action pour attirer de nouveaux soutiens.

5. Créer une stratégie de communication multicanal

Pour faire connaître votre campagne annuelle de dons, utilisez plusieurs canaux, en intégrant à votre approche des canaux numériques et traditionnels, notamment :

Médias sociaux : Partagez des mises à jour sur Instagram, X (anciennement Twitter) et Facebook.

Partagez des mises à jour sur Instagram, X (anciennement Twitter) et Facebook. Courriel : Incluez les détails de la campagne dans vos bulletins d'information réguliers

Incluez les détails de la campagne dans vos bulletins d'information réguliers Sensibilisation au niveau local : Placer des brochures dans des endroits très fréquentés de la communauté

Placer des brochures dans des endroits très fréquentés de la communauté Médias traditionnels : Contacter les journaux locaux pour la couverture de la campagne

Veillez à la cohérence de votre message sur tous les canaux - qu'il s'agisse d'un post Instagram ou d'un e-mail. Augmentez vos efforts de sensibilisation pendant les saisons de dons les plus importantes, comme le mardi de la générosité et les fêtes de fin d'année.

À ce moment-là, engagez les donateurs en leur donnant un aperçu des coulisses de votre travail, en mettant en avant les bénévoles et en les informant en temps réel des progrès accomplis. Essayez de créer un sentiment d'urgence en lançant des défis de dons jumelés, où les dons sont doublés pour une durée limitée.

6. Élaborer le calendrier de la campagne

Un calendrier de campagne clair permet d'aligner votre personnel et vos bénévoles sur les demandes de dons et les activités de suivi des donateurs. Étant donné que votre stratégie de dons annuels comprend plusieurs efforts de collecte de fonds, votre calendrier doit inclure :

Les dates de début et de fin de chaque campagne

Délais de création et d'approbation du contenu

Canaux de commercialisation que vous utiliserez

Rôle et responsabilités du personnel

Étapes de l'examen de l'état d'avancement et de l'établissement des rapports

Vous pouvez également ajouter des jours fériés et des dates spéciales pour renforcer votre appel à la collecte de fonds. Par exemple, si vous êtes une association de défense de l'environnement, vous pouvez prévoir une action spéciale pour la Journée de la Terre, lorsque les gens pensent déjà aux causes environnementales.

7. Choisir une plateforme de collecte de fonds en ligne gratuite

Avec le bon logiciel de collecte de fonds, vous pouvez rendre vos dons annuels efficaces et étendre votre portée. Un outil de collecte de fonds vous permet de suivre les résultats de la campagne, les informations sur les donateurs et les tendances en matière de dons, afin que vous puissiez vous adapter et vous améliorer.

Voici quelques caractéristiques essentielles à rechercher :

Formulaires de dons personnalisés

Options de don de pair à pair

Capacités de financement participatif (crowdfunding)

Outils de gestion des donateurs

Outils de collecte de fonds et d'établissement de rapports

Avec la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy, vous bénéficiez gratuitement de toutes ces fonctionnalités. Il s'agit d'une plateforme gratuite qui vous permet d'organiser plusieurs campagnes de collecte de fonds sans frais.

8. Lancer et suivre votre campagne annuelle de dons

Lancez votre campagne annuelle de dons par un événement de lancement attrayant - comme un concert ou un déjeuner communautaire - et faites-en la promotion sur vos canaux numériques et dans les médias locaux.

Communiquez clairement vos objectifs de collecte de fonds et l'impact que vous souhaitez obtenir, en montrant aux donateurs comment leur soutien vous aidera à faire une différence significative.

Faites en sorte que les donateurs s'investissent en les informant régulièrement de vos progrès et en célébrant les réussites telles que l'atteinte de 25 % ou de 50 % de votre objectif. Vous pouvez utiliser un thermomètre de collecte de fonds pour garder votre campagne active et maintenir l'intérêt des donateurs, ce qui vous permettra d'obtenir un soutien plus important.

Suivez l'évolution de vos dons annuels et l'engagement des donateurs. Ces données vous permettront de déterminer ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié. Par exemple, si les appels téléphoniques rapportent plus de dons, allouez plus de ressources à ce canal pour optimiser les résultats.

9. Remerciements et suivi

Établissez des relations durables en remerciant les donateurs de façon réfléchie. Envoyez des messages de remerciement personnalisés dans les 48 heures suivant la réception d'un don, en soulignant comment leur soutien renforce les fondations de votre organisation.

Créer un plan de suivi structuré comprenant

Des mises à jour de l'impact montrant comment les fonds annuels permettent de maintenir les programmes essentiels

Bulletins d'information réguliers présentant les réalisations opérationnelles

Des contenus exclusifs sur les coulisses de votre équipe et votre travail quotidien

Vérification personnelle par le personnel ou les membres du conseil d'administration pour les donateurs plus importants

Pour les nouveaux donateurs, offrez des voies claires vers un engagement plus profond par le biais d'opportunités de bénévolat, de programmes pour les membres ou de comités consultatifs.

6 façons d'améliorer votre programme de dons annuels

1. Personnalisez votre action de sensibilisation

Lorsque vous personnalisez votre communication, vos donateurs sont plus enclins à s'engager pour votre cause. Adressez-vous à eux par leur nom dans chaque communication et faites référence aux interactions passées pour montrer que vous appréciez leur soutien.

Examinez les données relatives à vos donateurs pour en tirer des enseignements : Quelles sont les campagnes qui les intéressent ? Comment préfèrent-ils être contactés ? Comment donnent-ils ? Quand donnent-ils habituellement ? Utilisez ces informations pour diffuser des messages sur mesure par le biais de leurs canaux préférés, au moment où ils ont l'habitude de faire des dons.

2. Définir des niveaux de dons personnalisés

Les niveaux de dons stratégiques permettent aux donateurs de choisir plus facilement des montants de contribution correspondant à leurs capacités. Créez des niveaux clairs sur votre page de don avec des montants prédéfinis et une option de champ personnalisé.

Plus important encore, montrez l'impact de chaque niveau - par exemple, "50 $ maintient notre ligne d'assistance pendant une journée" ou "100 $ forme un nouveau bénévole". Cette approche guide les décisions des donateurs tout en reliant chaque don à des résultats tangibles, ce qui vous aide à atteindre systématiquement votre objectif annuel.

3. Se concentrer sur l'appel de fin d'année

Il peut être difficile de maintenir l'enthousiasme des donateurs à l'égard des campagnes de financement annuelles, étant donné que vous demandez un soutien général plutôt que de financer des projets spécifiques.

De nombreux sympathisants se sentent poussés à faire des dons pendant cette période, en partie pour bénéficier d'avantages fiscaux avant la fin de l'année. Profitez de cette période pour créer des campagnes sur le thème des fêtes ou pour vous joindre aux initiatives du mardi de la générosité.

Votre appel de fonds de fin d'année vous donne l'occasion de présenter l'impact de votre association au cours de l'année écoulée et de susciter un soutien supplémentaire. Créez un appel convaincant en racontant une histoire vraie sur la façon dont vous avez aidé votre communauté.

4. Promouvoir les dons de contrepartie

Les recherches montrent que 84 % des donateurs sont plus enclins à contribuer lorsqu'une contrepartie est disponible. Ce programme permet aux entreprises de doubler les dons de leurs employés à votre cause grâce à l'abondement des dons.

Lorsque vous mettez en œuvre votre stratégie de dons annuels, mettez en évidence les options de dons jumelés sur vos pages de dons et dans vos documents d'information.

5. Mettre en place un programme d'engagement

Tous les donateurs ne peuvent pas faire un don immédiat à votre fonds annuel, même s'ils souhaitent vous aider. C'est là qu'un programme de promesses de dons s'avère inestimable - il permet aux donateurs de s'engager sur un montant de don spécifique qu'ils peuvent honorer au fil du temps.

Cette approche permet de garantir un financement annuel plus important tout en offrant aux donateurs la flexibilité dont ils ont besoin pour planifier leurs dons. Créez un programme de promesses de dons qui couvre les points suivants :

Des options de paiement flexibles : Laissez les donateurs choisir des contributions mensuelles, trimestrielles ou annuelles adaptées à leur budget.

Laissez les donateurs choisir des contributions mensuelles, trimestrielles ou annuelles adaptées à leur budget. Des délais clairs : Fixer des délais précis pour la réalisation des engagements.

Fixer des délais précis pour la réalisation des engagements. Multiples canaux de dons : Acceptez les promesses de dons par le biais de votre site web, par téléphone, par courrier et lors d'événements en personne.

Acceptez les promesses de dons par le biais de votre site web, par téléphone, par courrier et lors d'événements en personne. Formulaires de promesse de don simples : N'incluez que les champs essentiels : montant de la promesse de don, calendrier de paiement et coordonnées.

N'incluez que les champs essentiels : montant de la promesse de don, calendrier de paiement et coordonnées. Suivi cohérent : envoyez des rappels en temps utile concernant les promesses de dons en attente, en soulignant comment les contributions du donateur aideront votre organisation.

6. Recourir à la collecte de fonds de pair à pair

Dans le cadre de la collecte de fonds de pair à pair, vos sympathisants créent des pages personnelles de dons en ligne et collectent des dons auprès de leurs réseaux en votre nom. Lorsque les sympathisants partagent votre mission et vos campagnes, votre message atteint de nouveaux donateurs, car les gens sont plus enclins à donner lorsqu'ils sont sollicités par leurs amis et leur famille.

Pour que votre collecte de fonds de pair à pair soit efficace :

Contactez personnellement vos supporters les plus fidèles pour les inviter à participer à des collectes de fonds. Ces donateurs dévoués sont souvent les défenseurs les plus passionnés.

Combinez la collecte de fonds avec des événements communautaires attrayants tels que des 5 km, des randonnées ou des soirées trivia en équipe pour stimuler la participation.

Fournissez une plateforme de dons conviviale et guidez vos collecteurs de fonds sur la manière de partager efficacement leurs pages sur les médias sociaux, en utilisant des hashtags, en créant des posts attrayants ou en partageant des histoires personnelles.

Derniers mots sur les campagnes annuelles de dons

Les dons annuels sont essentiels à votre mission - ils vous permettent de poursuivre vos activités tout en servant votre communauté.

La création d'un programme de dons annuels réussi nécessite une planification, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit complexe ou coûteuse. Il suffit de se concentrer sur un thème convaincant, de s'adresser personnellement aux donateurs et d'expliquer clairement comment les fonds seront utilisés.

Offrez à vos donateurs de multiples façons d'aider grâce à la collecte de fonds en ligne, aux dons jumelés, aux promesses de dons et aux campagnes de pair à pair. Maintenez l'engagement des donateurs tout au long de votre campagne annuelle en leur faisant part des progrès réalisés et en reconnaissant leur impact.

Choisissez la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy pour vos campagnes de dons annuels. Zeffy vous fournit gratuitement tous les outils nécessaires - chaque dollar collecté est directement reversé à votre cause, vous aidant ainsi à tirer le meilleur parti de la générosité de vos donateurs.

FAQ sur les campagnes annuelles de collecte de fonds

Quelle est la différence entre les dons annuels et les dons majeurs ? La principale différence entre les dons majeurs et les dons annuels réside dans le montant du don et le type de donateur. Pour les dons majeurs, les donateurs font généralement des dons plus importants, souvent de 10 000 $ ou plus, pour soutenir des projets spécifiques. Ces dons sont souvent utilisés pour créer des fonds de dotation ou renforcer les capacités à long terme. Les dons annuels, quant à eux, se concentrent sur une base plus large de donateurs qui versent des montants plus modestes tout au long de l'année. Il aide les organisations à couvrir leurs dépenses opérationnelles et à identifier des partisans fidèles. Notez que les dons annuels et les dons majeurs ne s'excluent pas l'un l'autre, mais se complètent. En cultivant les relations avec vos donateurs annuels, vous pouvez identifier les personnes susceptibles de donner davantage et de devenir des donateurs majeurs. Consultez notre guide sur la collecte de fonds auprès des grands donateurs pour maximiser les dons importants.

Que fait un responsable des dons annuels ? Le responsable des dons annuels est chargé de planifier, de gérer et de développer les efforts de collecte de fonds annuels d'une organisation à but non lucratif. Cela implique de mener des campagnes et des sollicitations tout au long de l'année auprès de différents groupes d'intérêt. Voici en quoi consiste son rôle principal : Créer et mettre en œuvre des campagnes visant à encourager les contributions annuelles, telles que des appels par courrier électronique, des publipostages et des campagnes de sensibilisation dans les médias sociaux.

Établir et maintenir des relations avec les donateurs et les parties prenantes de la communauté

Participer à des événements communautaires au nom de l'organisation

Contrôler et analyser les campagnes de dons annuels et produire des rapports pour évaluer l'efficacité de la campagne.

Travailler avec les équipes de marketing, de développement et autres pour aligner les objectifs de dons annuels sur la mission et les objectifs plus larges de l'organisation.