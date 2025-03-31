Un verre de vin a le don de rassembler les gens, et une dégustation de vin à but caritatif transforme cette expérience en un impact social significatif. Elle crée un espace accueillant où les invités se rencontrent, soutiennent une cause et passent une soirée mémorable.

Avec une bonne planification, votre événement peut aller au-delà de la collecte de fonds, en transformant des donateurs de la première heure en supporters à long terme qui reviennent année après année.

Dans ce guide, nous avons dressé la liste des étapes à suivre pour organiser une dégustation de vins, des idées créatives pour la rendre mémorable, et des choses à faire et à ne pas faire pour qu'elle convienne à votre association.

Qu'est-ce qu'une dégustation de vins ?

Une dégustation de vin à des fins de collecte de fonds transforme l'art d'apprécier le vin en un soutien significatif à des causes caritatives. Ces événements vont au-delà de la simple dégustation - ils créent des expériences immersives où les supporters découvrent de nouveaux vins tout en s'informant sur votre mission.

Qu'il s'agisse de dégustations verticales intimes de millésimes rares ou de grands galas avec des sommeliers professionnels, ces rencontres constituent une plateforme sophistiquée permettant d'associer les donateurs à votre cause par le biais d'une appréciation commune du vin.

11 étapes pour organiser une dégustation de vins dans le cadre d'une collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Étape 1 : Définir l'objectif de la collecte de fonds

Étape 2 : Choisir un lieu

Étape 3 : Obtenir des permis et des sponsors

Étape 4 : Élaborer la carte des vins

Étape 5 : Planifier des activités supplémentaires

Étape 6 : Créer une stratégie de marketing

Étape 7 : Vérifier l'âge légal pour consommer de l'alcool au moment de l'inscription

Étape 8 : Prévoir des conducteurs désignés

Étape 9 : Créer l'atmosphère parfaite

Étape 10 : Susciter l'intérêt de votre public

Étape 11 : Suivi après l'événement

1. Définissez votre objectif de collecte de fonds

Supposons que votre objectif soit de collecter 10 000 dollars et de les répartir sur différents flux de revenus - dégustations de vins de qualité supérieure à 150 dollars l'unité, lots de vins vendus aux enchères, stations de dégustation sponsorisées et expériences exclusives avec des sommeliers.

Déterminez exactement le nombre de billets que vous devez vendre à chaque niveau et les articles de vente aux enchères qui pourraient vous aider à atteindre votre objectif. Cette approche ciblée permet de structurer votre événement autour d'expériences viticoles spécifiques qui génèrent des dons.

2. Choisir un lieu

Choisissez un lieu adapté à votre public et à votre thème, par exemple un vignoble, un hôtel de charme ou une salle communale. Veillez à ce qu'il soit possible d'y installer des postes de dégustation de vin, des sièges et des activités planifiées, et à ce qu'il soit facile d'accès et offre des possibilités de stationnement.

3. Obtenir des permis et des sponsors

Vérifiez les réglementations locales concernant les permis de vente d'alcool et obtenez-les à l'avance. Contactez les entreprises locales ou les établissements vinicoles pour qu'ils sponsorisent l'événement. En retour, offrez-leur une visibilité de leur marque par le biais d'affiches, de médias sociaux ou d'autres articles promotionnels.

4. Élaborer la carte des vins

Collaborez avec des vignobles ou des sommeliers locaux pour constituer une sélection variée. Construisez votre gamme de vins autour de thèmes uniques tels que les rouges audacieux de la Napa Valley, les blancs italiens croquants ou les bordeaux millésimés rares, afin d'intriguer les invités.

Conseil de pro: vous pouvez également proposer des boissons non alcoolisées pour que tout le monde y trouve son compte et fournir des notes de dégustation détaillées pour guider chaque invité tout au long de l'expérience.

5. Planifier des activités supplémentaires

Maintenez l'intérêt des visiteurs en leur proposant des activités qui vont au-delà de la dégustation de vins. Organisez des dégustations à l'aveugle qui mettent les invités au défi d'identifier les vins en fonction de leur arôme et de leur saveur.

Pour les publics explorateurs, envisagez de proposer des défis d'association de vins qui leur permettent de créer leurs propres combinaisons de boissons - les mieux votées peuvent même être récompensées.

Outre les dégustations, les ventes aux enchères en direct de sélections de vins exclusives ou d'expériences dans les vignobles peuvent susciter l'enthousiasme et augmenter les dons. De telles activités, bien pensées, maintiennent le dynamisme de l'événement et encouragent les invités à s'impliquer.

6. Créer une stratégie de marketing

Faites la promotion de votre événement par le biais de campagnes d'e-mailing, des médias sociaux et de la presse locale. Utilisez la narration pour mettre en valeur la cause et proposez des réductions pour les réservations anticipées afin d'encourager la vente de billets. Tirez parti de partenariats avec des sponsors et des personnalités influentes de la communauté pour élargir votre champ d'action.

7. Vérifier l'âge légal pour consommer de l'alcool

Vérifier l'âge lors de l'inscription en demandant la date de naissance et en indiquant clairement que l'événement est réservé aux personnes âgées de plus de 21 ans.

Renforcez cette approche par un simple contrôle d'identité à l'entrée pour garantir la conformité avec les réglementations locales en matière d'alcool. Cette approche rationalisée permet d'éviter les complications le jour même tout en garantissant le respect des exigences légales.

8. Prévoir des conducteurs désignés

Préparez une équipe de conducteurs désignés pour les invités qui auraient besoin d'être ramenés chez eux.

Ces gestes attentionnés garantissent la sécurité des invités et assurent les supporters de votre engagement en faveur de leur bien-être. En veillant à la sécurité de vos événements, vous aidez également votre organisation à passer facilement les contrôles de conformité.

9. Créer une atmosphère parfaite

Préparez le terrain avec un décor qui correspond à votre thème - ajoutez des sièges qui ressemblent à des tonneaux de vin ou des éléments rustiques qui ajoutent de la chaleur et du charme. Une musique de fond douce crée l'ambiance sans étouffer la conversation.

Organisez des stations de dégustation avec une signalisation claire et des notes détaillées afin que les invités puissent découvrir chaque vin facilement.

Coordonnez vos activités avec le lieu de l'événement pour vous assurer qu'il y a suffisamment de fournitures, comme des verres, des produits pour nettoyer les palais et des stations d'eau dans tout l'espace. Si le lieu ne fournit pas ces éléments essentiels, prévoyez un budget pour la location ou l'achat afin de créer une expérience de dégustation homogène pour vos invités.

10. Susciter l'intérêt de votre public

Commencez par accueillir les invités en leur présentant rapidement votre cause et en leur expliquant à quoi ils peuvent s'attendre tout au long de l'événement. Rendez l'expérience interactive grâce à des activités amusantes qui suscitent la conversation.

Installez une station "Wine Matchmaker" où les invités répondent à des questions amusantes sur leurs préférences gustatives. En fonction de leurs réponses, proposez-leur des recommandations de vins personnalisées et maintenez leur enthousiasme tout au long de la soirée.

11. Suivi post-événement

Envoyez des notes de remerciement personnalisées, mais allez plus loin en incluant un court récapitulatif vidéo de l'événement ou des témoignages de bénéficiaires.

Expliquez en détail comment les fonds seront utilisés et invitez les participants à recevoir des mises à jour exclusives ou à s'inscrire à l'avance à de futurs événements pour qu'ils restent mobilisés.

6 idées pour collecter davantage de fonds grâce à une dégustation de vins

1. Vente aux enchères d'œuvres d'art et de vins

Combinez la dégustation de vins avec une exposition d'art présentant des artistes locaux. Les participants peuvent enchérir sur des œuvres d'art tout en dégustant des vins sélectionnés.

Associez à chaque œuvre d'art un vin qui en rehausse l'atmosphère et le style. Par exemple, présentez une peinture abstraite et audacieuse avec un Cabernet Sauvignon riche pour en souligner l'intensité et la profondeur. Associez une aquarelle délicate à un sauvignon blanc vif pour une sensation de légèreté et de fraîcheur.

2. Roue de la fortune du vin

Transformez la traditionnelle tirette à vin en un jeu interactif en créant une roue avec différents prix pour le vin. Les invités achètent des tours pour un montant déterminé et la roue détermine la bouteille qu'ils gagnent.

Les catégories peuvent comprendre des vins de tous les jours, des sélections de qualité supérieure et quelques millésimes rares comme grands prix. L'excitation visuelle de la roue qui tourne attire les foules et encourage chaque participant à faire plusieurs dons.

3. Assemblage des vins à la maison

Donnez aux invités l'occasion de jouer les vignerons en leur proposant une sélection de vins de base à mélanger et à assortir. Installez une station de mélange avec des bouteilles vides et des étiquettes personnalisables pour qu'ils puissent ramener chez eux leur propre création.

Cette activité pratique constitue non seulement un souvenir amusant et personnalisé, mais elle suscite également des conversations longtemps après l'événement. Les invités peuvent arborer fièrement leur vin personnalisé chez eux ou le partager sur les médias sociaux, attirant ainsi l'attention sur votre cause et de nouveaux sympathisants potentiels.

4. Soirée d'accords mets-vins et desserts

Allez au-delà des accords traditionnels entre vins et fromages et organisez une sélection de vins associés à des desserts. Les truffes au chocolat noir se marient bien avec un Pinor Noir riche pour créer un contraste doux-amer, tandis que les tartelettes au citron s'enrichissent d'un Riesling croquant pour équilibrer le zeste acidulé.

Ces accords judicieux améliorent l'expérience de la dégustation et maintiennent l'intérêt des invités pendant longtemps.

5. Expérience de l'application de quiz sur le vin

Ajoutez un élément de compétition amusant avec un quiz interactif sur le vin en utilisant Kahoot ou d'autres plateformes similaires. Créez des questions sur les régions viticoles, les cépages ou des faits amusants sur les vins servis.

Une compétition amicale, assortie de prix pour les plus performants, maintient l'énergie à un niveau élevé et rend l'apprentissage du vin plus fascinant.

6. Salle d'évasion sur le thème du vin

Organisez une salle d'évasion sur le thème du vin, dans laquelle les équipes doivent résoudre des énigmes liées à l'histoire et aux anecdotes du vin pour "déverrouiller" une bouteille spéciale. Cette bouteille unique peut être un millésime rare, une édition limitée ou même une bouteille étiquetée spécialement créée pour la collecte de fonds.

Cela ajoute un élément amusant et immersif et constitue un excellent moyen de briser la glace pour les groupes qui assistent ensemble à l'événement.

Les choses à faire et à ne pas faire lors de l'organisation d'une dégustation de vins à l'occasion d'une collecte de fonds

À faire :

Offrir une expérience au-delà du vin :

Inclure des mini-ateliers, tels que des stations de mélange de vin ou de conception d'étiquettes, qui rendent l'expérience unique.

Inclure des mini-ateliers, tels que des stations de mélange de vin ou de conception d'étiquettes, qui rendent l'expérience unique. Introduisez un passeport pour le vin :

Donnez aux invités un livret pour noter leurs notes de dégustation, en les encourageant à s'intéresser à chaque vin qu'ils dégustent.

Donnez aux invités un livret pour noter leurs notes de dégustation, en les encourageant à s'intéresser à chaque vin qu'ils dégustent. Personnalisez les interactions avec les clients :

Fournissez des cartes de dégustation ou des notes personnalisées que les invités pourront garder en souvenir.

Fournissez des cartes de dégustation ou des notes personnalisées que les invités pourront garder en souvenir. Incorporez des éléments en direct :

Une vente aux enchères en direct ou un spectacle peut apporter de l'énergie et encourager les dons.

Une vente aux enchères en direct ou un spectacle peut apporter de l'énergie et encourager les dons. Organisez une dégustation verticale:

Proposez des vins du même vignoble mais d'années différentes pour montrer comment le vieillissement modifie les saveurs.

À ne pas faire :

Ignorez votre public :

Adapter la sélection des vins et le style de l'événement aux préférences et aux attentes de votre public.

Adapter la sélection des vins et le style de l'événement aux préférences et aux attentes de votre public. Accessibilité des lieux :

Veiller à ce que le lieu soit accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.

Veiller à ce que le lieu soit accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Négliger la gestion des déchets :

‍Planifier une élimination des déchets respectueuse de l'environnement et éviter l'utilisation excessive d'articles à usage unique

une élimination des déchets respectueuse de l'environnement et éviter l'utilisation excessive d'articles à usage unique Oubliez les suivis significatifs :

Envoyez des notes de remerciement ou des mises à jour sur la façon dont les fonds ont été utilisés pour maintenir la bonne volonté.

Envoyez des notes de remerciement ou des mises à jour sur la façon dont les fonds ont été utilisés pour maintenir la bonne volonté. S'appuyer uniquement sur la vente de billets :

‍Inclure destirages au sort, des ventes aux enchères silencieuses ou des marchandises pour augmenter les contributions

Étude de cas : Comment People Helping People a organisé une dégustation de vins et collecté 18 500 dollars grâce à Zeffy.

People Helping People Inc. se consacre à la réduction de la faim, à la prévention du sans-abrisme et au soutien de l'éducation des enfants dans leur communauté. Ses programmes de compassion fournissent une aide d'urgence et un soutien à long terme aux familles confrontées à des difficultés.

Pour sa 12e dégustation de vin annuelle et sa vente aux enchères caritative, l'organisation a opté pour la plateforme de billetterie événementielle 100 % gratuite de Zeffy, offrant à la fois des billets individuels et des tables premium.

En éliminant les frais de plateforme et de transaction, ils ont économisé 925 dollars tout en collectant 18 500 dollars - chaque dollar étant consacré à leur mission. Cet événement réussi a combiné l'appréciation du vin et l'impact sur la communauté, créant une soirée que les participants attendaient avec impatience et qu'ils ont appréciée.

Dernières réflexions sur la collecte de fonds pour la dégustation de vins

Une dégustation de vins réussie est un savant mélange de vins exceptionnels, d'expériences captivantes et d'impact significatif. Lorsqu'ils sont planifiés avec soin, ces événements créent des soirées mémorables qui inspirent un soutien durable à votre cause.

Du premier verre au dernier toast, chaque moment est l'occasion d'approfondir les liens avec les donateurs et de mettre en valeur l'impact de votre mission.

FAQ sur la dégustation de vins dans le cadre d'une collecte de fonds

Combien de vins déguste-t-on lors d'une dégustation ? Envisagez de proposer 5 à 7 types de vins, mais organisez-les en vols thématiques, tels que "Ancien monde vs. Nouveau monde" ou "Favoris saisonniers". Cela permet de varier les plaisirs et d'encourager les clients à comparer et à s'engager plus profondément dans l'expérience de la dégustation.

Combien de temps faut-il prévoir pour une dégustation de vin ? Une dégustation de vins dure généralement entre une heure et demie et deux heures pour les événements plus modestes et ciblés. Cependant, si vous incluez des activités supplémentaires telles que des ventes aux enchères en direct, des ateliers ou des dîners en binôme, prévoyez 3 à 4 heures. Un événement plus long permet aux invités de profiter de l'expérience à un rythme détendu, mais le programme reste varié et interactif afin de maintenir l'intérêt tout au long de l'événement.

Quels sont les noms de collectes de fonds pour la dégustation de vins ? Voici quelques noms créatifs pour votre dégustation de vins : Bouchons et contributions

Décanter pour faire la différence

Santé au changement

Le vignoble de la générosité

Un versement qui a du sens

Sips for Smiles (en anglais)

Les raisins de la gratitude

Le versement philanthropique

Comment rendre ma dégustation de vin plus ludique ? Incorporez des éléments interactifs tels que des dégustations à l'aveugle, des défis d'association ou des stations interactives de mélange de vins. La musique en direct, un code vestimentaire à thème ou une vente aux enchères silencieuse peuvent rendre l'expérience encore plus attrayante et mémorable. Par exemple, proposez un jeu "devinez la région" où les invités identifient l'origine de chaque vin, avec de petits prix pour les bonnes réponses.

