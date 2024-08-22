Trouvez l'inspiration et des exemples pour organiser une tombola réussie

Avec le potentiel de résultats significatifs en matière de collecte de fonds, l'organisation d'un webinaire pour vous aider à organiser une tombola réussie était tout à fait logique. Il existe de nombreuses façons de créer une tombola, et de nombreuses questions se posent en cours de route(que dois-je mettre sur mon formulaire, comment ajouter ma marque, et comment fixer le prix des billets ? etc.)

Il est temps d'obtenir toutes ces réponses et bien plus encore. Nous avons sélectionné les meilleurs exemples de tombolas d'organisations à but non lucratif qui ont testé leur créativité à l'aide des formulaires de tombola 100 % gratuits de Zeffy.

Nous présenterons des exemples visuels de quatre campagnes de tombola et détaillerons les fonctionnalités avancées (oui, gratuites elles aussi !) qui ont permis aux participants de les concrétiser. Que vous débutiez avec les tombolas ou que vous souhaitiez apprendre le moyen le plus rapide d'avoir plus d'impact,

Considérez-le comme votre webinaire de référence pour apprendre :

Comment organiser une tombola réussie

Conseils et bonnes pratiques pour la mise en place d'une tombola

Des exemples visuels de la façon dont d'autres organisations à but non lucratif abordent les tombolas destinées à la collecte de fonds.

Pourquoi tant d'organisations choisissent la plateforme de collecte de fonds de Zeffy ?

Vous n'avez que quelques instants ? Rattrapez les points forts ci-dessous ou regardez l'intégralité du webinaire :

Clips rapides et nos moments d'apprentissage préférés

Coup d'œil sur la tombola de Topped It Golf & First Tee St. Petersburg

Quelques conseils tirés de cet exemple de tombola :

S'associer à une entreprise locale pour offrir un prix de tombola

Profitez des lots de la tombola

Personnalisez votre formulaire avec des images des articles de la tombola et les détails de la participation.

Exploration de la tombola du Blackthorn Rugby Football Club

Quelques conseils tirés de cet exemple de tombola :

Suscitez l'intérêt des donateurs en leur donnant plus d'informations et d'explications sur le formulaire de tirage au sort.

Accepter des dons supplémentaires pendant la procédure d'achat des billets de tombola et après la clôture de la tombola.

Faire en sorte que le processus soit simple et direct

Inspiration de la Fondation du Centre d'enfants Landsdowne Tombola 50-50

Quelques conseils tirés de cet exemple de tombola :

Activer un thermomètre de collecte de fonds pour présenter les résultats en temps réel

Inclure des liens pour se connecter avec vous sur les réseaux sociaux et voir l'évolution de votre tirage au sort.

Utilisez des outils gratuits tels que Canva pour créer des designs qui donnent vie à votre forme.

Aperçu de la création d'un formulaire de tombola dans Zeffy

Regardez l'intégralité du webinaire pour obtenir des conseils plus détaillés et des réponses aux questions les plus fréquemment posées par notre communauté de professionnels de la collecte de fonds.

A propos de vos hôtes

Ce webinaire est animé par Tanya, qui fait partie de notre équipe de réussite chez Zeffy. Nous espérons que vous avez apprécié ce sujet et nous sommes impatients de continuer à vous fournir les meilleures pratiques qui vous aideront à vous développer et à apporter plus de collecte de fonds à votre cause.