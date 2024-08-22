Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Webinar - Comment créer vos formulaires de tombola avec Zeffy
Webinar - Comment créer vos formulaires de tombola avec Zeffy

22 août 2024

Trouvez l'inspiration et des exemples pour organiser une tombola réussie 

Avec le potentiel de résultats significatifs en matière de collecte de fonds, l'organisation d'un webinaire pour vous aider à organiser une tombola réussie était tout à fait logique. Il existe de nombreuses façons de créer une tombola, et de nombreuses questions se posent en cours de route(que dois-je mettre sur mon formulaire, comment ajouter ma marque, et comment fixer le prix des billets ? etc.)

Il est temps d'obtenir toutes ces réponses et bien plus encore. Nous avons sélectionné les meilleurs exemples de tombolas d'organisations à but non lucratif qui ont testé leur créativité à l'aide des formulaires de tombola 100 % gratuits de Zeffy.

Nous présenterons des exemples visuels de quatre campagnes de tombola et détaillerons les fonctionnalités avancées (oui, gratuites elles aussi !) qui ont permis aux participants de les concrétiser. Que vous débutiez avec les tombolas ou que vous souhaitiez apprendre le moyen le plus rapide d'avoir plus d'impact, 

Considérez-le comme votre webinaire de référence pour apprendre :

Vous n'avez que quelques instants ? Rattrapez les points forts ci-dessous ou regardez l'intégralité du webinaire :

Clips rapides et nos moments d'apprentissage préférés

Coup d'œil sur la tombola de Topped It Golf & First Tee St. Petersburg

Quelques conseils tirés de cet exemple de tombola :

Exploration de la tombola du Blackthorn Rugby Football Club

Quelques conseils tirés de cet exemple de tombola :

Inspiration de la Fondation du Centre d'enfants Landsdowne Tombola 50-50

Quelques conseils tirés de cet exemple de tombola :

Aperçu de la création d'un formulaire de tombola dans Zeffy

Regardez l'intégralité du webinaire pour obtenir des conseils plus détaillés et des réponses aux questions les plus fréquemment posées par notre communauté de professionnels de la collecte de fonds.

Pour ceux qui préfèrent les diapositives de ce webinaire, cliquez ici.

Prêt à créer votre tombola ?
Inscrivez-vous gratuitement pour commencer à utiliser la plateforme 100% gratuite de Zeffy ici.

A propos de vos hôtes

Ce webinaire est animé par Tanya, qui fait partie de notre équipe de réussite chez Zeffy. Nous espérons que vous avez apprécié ce sujet et nous sommes impatients de continuer à vous fournir les meilleures pratiques qui vous aideront à vous développer et à apporter plus de collecte de fonds à votre cause.

Jessica Woloszyn

