Une UQROP a économisé plus de 9 000 $ en frais après être passée de CanadaHelps à Zeffy.

Faire le bien, mais pas seulement pour les oiseaux. Faire le bien est au cœur de la mission del'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP). Fondée en 1987, l'UQROP est un organisme à but non lucratif qui se consacre à la réhabilitation des oiseaux de proie blessés ou malades et à l'éducation des personnes de tous âges. Afin d'aider une moyenne de 400 oiseaux par an, l'UQROP dépend largement des dons du public.
L'UQROP accueille quelques programmes clés qui sont essentiels à l'organisme. L'installation Chouette à voir !, située à Saint-Jude, au Québec, est le lieu où l'organisme héberge des oiseaux guérisseurs et permet au public de les observer de plus près. L'UQROP amène également des oiseaux ambassadeurs - des patients qui ne peuvent pas être réintroduits dans la nature pour diverses raisons - dans les écoles et dans d'autres programmes éducatifs où les enfants peuvent en apprendre davantage sur les oiseaux de proie et leur importance pour l'environnement.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Le personnel de l'UQROP estime que le moyen le plus efficace de promouvoir les efforts de conservation des oiseaux de proie est de consacrer du temps à l'éducation du public et de lui montrer les oiseaux en personne.
"Quand j'étais petite, l'UQROP a fait une présentation sur les oiseaux de proie à mon école", raconte Vanessa L. Beauregard, biologiste à l'UQROP. "J'ai vu une buse à queue rousse à deux mètres de distance et depuis, je veux travailler avec les oiseaux.
En plus d'être biologiste à l'UQROP, M. Beauregard assume de nombreuses autres fonctions, notamment celle d'aider à la gestion du site Web, à la billetterie en ligne et à la collecte de fonds. Comme moins de dix employés à temps plein et à temps partiel travaillent à l'UQROP, chaque personne impliquée dans l'organisation a une multitude de responsabilités. Les ressources humaines de l'UQROP étant sollicitées au maximum, l'organisation devait être en mesure de prévoir les ressources nécessaires pour une journée donnée en utilisant un système de billetterie en ligne, plutôt que de vendre des billets à la porte. En outre, l'UQROP souhaitait trouver un système de dons en ligne qui lui permettrait d'automatiser les communications avec les donateurs et qui serait suffisamment simple pour que n'importe quel employé ou bénévole puisse facilement apprendre à l'utiliser.
La solution 100% gratuite
Avant de découvrir Zeffy (anciennement Simplyk) en 2018, l'UQROP utilisait exclusivement CanaDon pour la gestion des dons. Le technicien informatique de l'organisation à l'époque a suggéré à l'UQROP de commencer à utiliser Zeffy, car il s'agissait d'une alternative gratuite et destinée aux entreprises locales, plutôt que d'autres plateformes de collecte de fonds en ligne plus coûteuses.
L'UQROP utilise maintenant Zeffy non seulement pour la billetterie quotidienne des entrées de son installation Chouette à voir !, mais aussi pour son ouverture annuelle de la semaine de relâche et ses événements d'observation des étoiles. Lorsque les mesures de distanciation sociale de Covid-19 ont été mises en place, l'UQROP a commencé à utiliser Zeffy pour vendre des billets pour des événements virtuels, tels que des conférences virtuelles avec des invités spéciaux et des lâchers d'oiseaux diffusés en direct. En raison de la popularité de ces événements virtuels, l'UQROP a continué à les organiser en plus de ses événements en personne. Zeffy permet également d'organiser des collectes de fonds virtuelles pour le programme "Adoptez un oiseau de proie" de l'UQROP, qui permet aux particuliers de faire un don et de contribuer à payer la nourriture, les soins et les factures vétérinaires d'un des patients de l'UQROP.
Caractéristiques utilisées
Résultats
À ce jour, l'UQROP a collecté plus de 230 000 dollars et économisé plus de 9 000 dollars en frais de plateforme et de transaction en utilisant Zeffy pour la billetterie et les dons en ligne. En outre, selon M. Beauregard, Zeffy a rationalisé le processus de gestion des donateurs de l'UQROP et simplifié la vie du personnel et des bénévoles.
Parmi les fonctionnalités préférées de Zeffy, citons la possibilité de générer des reçus fiscaux automatiques, de suivre et d'automatiser les courriels, d'héberger plusieurs utilisateurs à partir du même compte administratif, ainsi que la réactivité de l'équipe d'assistance clientèle. Dans l'ensemble, l'engagement de Zeffy à servir les organismes sans but lucratif et à apporter continuellement des améliorations pour mieux les servir est la principale raison pour laquelle l'UQROP continue à utiliser Zeffy.
"De nombreuses plateformes nous considèrent comme une entreprise, mais nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous aimons Zeffy parce que l'équipe qui y travaille fait des organismes à but non lucratif sa première priorité, tout comme nous faisons des oiseaux notre première priorité."
Vanessa L. Beauregard, biologiste à l'UQROP