Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
31 août 2022
4 min pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

Une UQROP a économisé plus de 9 000 $ en frais après être passée de CanadaHelps à Zeffy.

Montant collecté
$230,000
Montant épargné
$9,000
Rédigé par
Emily Engott
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

La mission de l'UQROP

Faire le bien, mais pas seulement pour les oiseaux. Faire le bien est au cœur de la mission del'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP). Fondée en 1987, l'UQROP est un organisme à but non lucratif qui se consacre à la réhabilitation des oiseaux de proie blessés ou malades et à l'éducation des personnes de tous âges. Afin d'aider une moyenne de 400 oiseaux par an, l'UQROP dépend largement des dons du public.

L'UQROP accueille quelques programmes clés qui sont essentiels à l'organisme. L'installation Chouette à voir !, située à Saint-Jude, au Québec, est le lieu où l'organisme héberge des oiseaux guérisseurs et permet au public de les observer de plus près. L'UQROP amène également des oiseaux ambassadeurs - des patients qui ne peuvent pas être réintroduits dans la nature pour diverses raisons - dans les écoles et dans d'autres programmes éducatifs où les enfants peuvent en apprendre davantage sur les oiseaux de proie et leur importance pour l'environnement.

$9,000
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Le personnel de l'UQROP estime que le moyen le plus efficace de promouvoir les efforts de conservation des oiseaux de proie est de consacrer du temps à l'éducation du public et de lui montrer les oiseaux en personne.

"Quand j'étais petite, l'UQROP a fait une présentation sur les oiseaux de proie à mon école", raconte Vanessa L. Beauregard, biologiste à l'UQROP. "J'ai vu une buse à queue rousse à deux mètres de distance et depuis, je veux travailler avec les oiseaux.

En plus d'être biologiste à l'UQROP, M. Beauregard assume de nombreuses autres fonctions, notamment celle d'aider à la gestion du site Web, à la billetterie en ligne et à la collecte de fonds. Comme moins de dix employés à temps plein et à temps partiel travaillent à l'UQROP, chaque personne impliquée dans l'organisation a une multitude de responsabilités. Les ressources humaines de l'UQROP étant sollicitées au maximum, l'organisation devait être en mesure de prévoir les ressources nécessaires pour une journée donnée en utilisant un système de billetterie en ligne, plutôt que de vendre des billets à la porte. En outre, l'UQROP souhaitait trouver un système de dons en ligne qui lui permettrait d'automatiser les communications avec les donateurs et qui serait suffisamment simple pour que n'importe quel employé ou bénévole puisse facilement apprendre à l'utiliser. 

La solution 100% gratuite

Avant de découvrir Zeffy (anciennement Simplyk) en 2018, l'UQROP utilisait exclusivement CanaDon pour la gestion des dons. Le technicien informatique de l'organisation à l'époque a suggéré à l'UQROP de commencer à utiliser Zeffy, car il s'agissait d'une alternative gratuite et destinée aux entreprises locales, plutôt que d'autres plateformes de collecte de fonds en ligne plus coûteuses.

L'UQROP utilise maintenant Zeffy non seulement pour la billetterie quotidienne des entrées de son installation Chouette à voir !, mais aussi pour son ouverture annuelle de la semaine de relâche et ses événements d'observation des étoiles. Lorsque les mesures de distanciation sociale de Covid-19 ont été mises en place, l'UQROP a commencé à utiliser Zeffy pour vendre des billets pour des événements virtuels, tels que des conférences virtuelles avec des invités spéciaux et des lâchers d'oiseaux diffusés en direct. En raison de la popularité de ces événements virtuels, l'UQROP a continué à les organiser en plus de ses événements en personne. Zeffy permet également d'organiser des collectes de fonds virtuelles pour le programme "Adoptez un oiseau de proie" de l'UQROP, qui permet aux particuliers de faire un don et de contribuer à payer la nourriture, les soins et les factures vétérinaires d'un des patients de l'UQROP.

Résultats

À ce jour, l'UQROP a collecté plus de 230 000 dollars et économisé plus de 9 000 dollars en frais de plateforme et de transaction en utilisant Zeffy pour la billetterie et les dons en ligne. En outre, selon M. Beauregard, Zeffy a rationalisé le processus de gestion des donateurs de l'UQROP et simplifié la vie du personnel et des bénévoles.

Parmi les fonctionnalités préférées de Zeffy, citons la possibilité de générer des reçus fiscaux automatiques, de suivre et d'automatiser les courriels, d'héberger plusieurs utilisateurs à partir du même compte administratif, ainsi que la réactivité de l'équipe d'assistance clientèle. Dans l'ensemble, l'engagement de Zeffy à servir les organismes sans but lucratif et à apporter continuellement des améliorations pour mieux les servir est la principale raison pour laquelle l'UQROP continue à utiliser Zeffy.

"De nombreuses plateformes nous considèrent comme une entreprise, mais nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous aimons Zeffy parce que l'équipe qui y travaille fait des organismes à but non lucratif sa première priorité, tout comme nous faisons des oiseaux notre première priorité."
Vanessa L. Beauregard, biologiste à l'UQROP
Faire un don pour soutenir l'UQROP

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
