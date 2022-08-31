Une UQROP a économisé plus de 9 000 $ en frais après être passée de CanadaHelps à Zeffy.

La mission de l'UQROP

Faire le bien, mais pas seulement pour les oiseaux. Faire le bien est au cœur de la mission del'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP). Fondée en 1987, l'UQROP est un organisme à but non lucratif qui se consacre à la réhabilitation des oiseaux de proie blessés ou malades et à l'éducation des personnes de tous âges. Afin d'aider une moyenne de 400 oiseaux par an, l'UQROP dépend largement des dons du public.

L'UQROP accueille quelques programmes clés qui sont essentiels à l'organisme. L'installation Chouette à voir !, située à Saint-Jude, au Québec, est le lieu où l'organisme héberge des oiseaux guérisseurs et permet au public de les observer de plus près. L'UQROP amène également des oiseaux ambassadeurs - des patients qui ne peuvent pas être réintroduits dans la nature pour diverses raisons - dans les écoles et dans d'autres programmes éducatifs où les enfants peuvent en apprendre davantage sur les oiseaux de proie et leur importance pour l'environnement.