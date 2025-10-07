Alors que les organisations caritatives sont confrontées à des coûts croissants, à une diminution du nombre de donateurs et à une demande accrue, Zeffy propose une plateforme unique pour gérer les dons, les événements et les relations avec les donateurs, sans perdre une partie des fonds en raison des frais.

‍

MONTRÉAL - 7 octobre 2025 - Zeffy, une plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs tout-en-un et sans frais pour les organisations à but non lucratif, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel au Royaume-Uni. Après une croissance explosive en Amérique du Nord - où la plateforme soutient plus de 50 000 organisations et a généré plus d'un milliard de livres sterling de dons - l'arrivée de Zeffy au Royaume-Uni marque le prochain chapitre de la généralisation de la collecte de fonds à frais zéro.

‍

Les organisations à but non lucratif du Royaume-Uni sont confrontées à des défis de plus en plus importants

Les organisations caritatives du Royaume-Uni sont confrontées à une "tempête parfaite" de hausse des coûts, de réduction des financements et de demande record de services. Le nombre de donateurs est en baisse - seulement50 % des adultes ont donné en 2024, contre 58 % en 2019 - mais le montant total des dons a tout de même atteint 15,4 milliards de livres sterling.

Dans le même temps, des centaines de millions sont perdus en frais. Les organisations caritatives britanniques perdent chaque année environ 500 millions de livres sterling en frais de plateforme et de traitement, auxquels s'ajoutent 7,5 millions de livres sterling en commissions d'aide au don - des préoccupationssoulevées par des députés au Parlement. Le Fundraising Regulator a également averti que les plateformes devaient être transparentes sur ces frais, qui réduisent en fin de compte l'argent qui parvient aux services de première ligne.

L'adoption du numérique s'accélère également : plus de la moitié des organisations caritatives britanniques investissent dans les nouvelles technologies, les deux tiers d'entre elles reconnaissant leur valeur pour la collecte de fonds et l'efficacité. La demande d'outils permettant de réduire les coûts tout en augmentant l'impact n'a jamais été aussi forte.

‍

"Les organisations à but non lucratif au Royaume-Uni sont soumises à une pression énorme. Les coûts augmentent et le besoin de leurs services n'a jamais été aussi important", a déclaré François de Kerret, PDG et cofondateur de Zeffy. "Dans le même temps, des centaines de millions sont perdus en frais chaque année. Trop de plateformes de collecte de fonds prélèvent encore une partie de chaque don, que ce soit par le biais de frais de transaction ou de commissions d'aide aux dons. Zeffy change cela. Nous nous assurons que chaque livre collectée va directement à la cause, tout en donnant aux organisations des outils simples pour gagner du temps et tout gérer en un seul endroit."

‍

Les premiers utilisateurs au Royaume-Uni constatent déjà directement cet impact.

‍

"Zeffy a rendu la collecte de fonds d'une simplicité déconcertante et d'une grande efficacité pour notre petit CIC", déclare Kate Hamilton, fondatrice et directrice générale de New Leaf Together, une association à but non lucratif de Winchester qui soutient les jeunes atteints d'autisme et de graves difficultés d'apprentissage. "Nous avons conservé chaque livre donnée, mis en place des campagnes en quelques minutes, et nos sympathisants aiment savoir que la totalité de leur don va directement aux jeunes ayant des besoins supplémentaires. C'est un grand soulagement de pouvoir collecter des fonds sans avoir à se soucier des frais ou du stress administratif.

‍

Zeffy propose une alternative tout-en-un et sans frais

Contrairement à d'autres fournisseurs qui ne couvrent qu'une partie de la collecte de fonds ou qui facturent des frais de transaction et de traitement cachés, Zeffy unifie tous les outils dont les organisations caritatives ont besoin. Les organisations à but non lucratif peuvent gérer les dons, vendre des billets d'événements, organiser des tirages au sort et des ventes aux enchères, créer des adhésions et suivre les donateurs à l'aide d'un CRM, le tout sans jamais perdre un pourcentage des fonds qu'elles collectent.

En supprimant les frais et en rationalisant les opérations, Zeffy permet aux organisations caritatives d'économiser de l'argent, de réduire la charge administrative et de faire en sorte que chaque don contribue à leur mission.

‍

Perspectives d'avenir

Avec le lancement d'aujourd'hui, Zeffy s'apprête à remettre chaque année des millions entre les mains des organisations caritatives britanniques, des fonds qui pourront être réinvestis directement dans des services vitaux. En introduisant son modèle éprouvé au Royaume-Uni, Zeffy poursuit sa mission qui consiste à rendre une technologie de collecte de fonds de classe mondiale accessible à toutes les organisations à but non lucratif, indépendamment de leur taille ou de leur budget.

Pour en savoir plus sur Zeffy ou vous inscrire à une démonstration en direct, visitez le site www.zeffy.com.

‍

À propos de Zeffy

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds tout-en-un et sans frais pour les organisations à but non lucratif. Bénéficiant de la confiance de plus de 50 000 organisations, Zeffy couvre tous les frais de transaction et de traitement des cartes de crédit afin que les organisations caritatives puissent accéder gratuitement à la meilleure technologie de collecte de fonds et se concentrer sur leur mission. Financé par les contributions volontaires des donateurs, Zeffy propose des formulaires de dons, des billetteries d'événements, des tombolas, des ventes aux enchères, des adhésions, du commerce électronique et un CRM entièrement intégré avec des bulletins d'information et des outils de gestion des donateurs. Depuis 2017, Zeffy a alimenté plus d'un milliard de livres sterling en dons et a permis aux organisations à but non lucratif d'économiser plus de 50 millions de livres sterling en frais. En tant que société certifiée B, Zeffy s'engage à avoir un impact social et environnemental et à rendre la collecte de fonds à frais zéro durable à long terme.