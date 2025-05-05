L'entreprise est classée au premier rang des plateformes de collecte de fonds en termes de satisfaction de la clientèle, avec une croissance de 200 % en glissement annuel.

Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs sans frais pour les organisations à but non lucratif, a annoncé aujourd'hui avoir dépassé le milliard de dollars de dons traités depuis sa fondation en 2017. En tant que plateforme de collecte de fonds à la croissance la plus rapide du secteur - soutenant plus de 50 000 organisations - cette étape souligne l'évolution du secteur vers une technologie de collecte de fonds plus efficace et sans frais.

Les organisations à but non lucratif ont lancé plus de 200 000 campagnes de collecte de fonds et économisé plus de 50 millions de dollars en utilisant la plateforme Zeffy. Ces chiffres reflètent la mission de Zeffy et soulignent sa croissance de 200% par an. Zeffy est la seule plateforme qui reste entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif grâce à sa gamme complète d'outils - y compris les formulaires de dons, la billetterie d'événements, la collecte de fonds peer-to-peer et la gestion des donateurs.

"Les organisations à but non lucratif sont confrontées à certains des défis les plus difficiles de l'histoire récente : l'incertitude, la demande croissante et la nécessité de faire en sorte que chaque dollar compte. La technologie de collecte de fonds doit permettre aux organisations de collecter efficacement des fonds en ligne sans perdre une partie de leurs dons", a déclaré François de Kerret, PDG et cofondateur de Zeffy. "L'adoption rapide de Zeffy souligne le besoin pressant du secteur à but non lucratif pour des solutions technologiques efficaces qui ont un impact significatif."

Selon le site d'évaluation G2.com, Zeffy est la première plateforme de collecte de fonds la plus facile à utiliser, soulignant sa simplicité, sa facilité d'utilisation et d'administration. En outre, Zeffy est classée parmi les 5 meilleures plateformes de gestion des donateurs, obtenant les meilleures notes pour la facilité d'installation, la facilité de faire des affaires avec, et la qualité de l'assistance, parmi d'autres catégories.

Zeffy est unique sur le marché car c'est la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro, ce qui signifie que même les frais de traitement des cartes de crédit sont entièrement supprimés des transactions de dons en ligne. Cela est possible grâce à des contributions généreuses et volontaires qui aident à soutenir les opérations de Zeffy.

Les autres plateformes de collecte de fonds empêchent les associations de remplir leur mission en ajoutant des frais allant de 2 à 10 % à chaque don, souvent sans que les donateurs s'en rendent compte. En restant sans frais, Zeffy aide réellement les organisations à but non lucratif à conserver chaque dollar collecté, de sorte que toutes les contributions servent directement à soutenir leur cause.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite au lancement récent de Zeffy Nonprofit Starter, un nouveau produit destiné à aider les particuliers à créer une organisation à but non lucratif gratuitement en seulement trois jours, ce qui permet de réaliser des économies significatives plus tôt dans le cycle de vie de l'organisation à but non lucratif.

Pour en savoir plus sur la plateforme de collecte de fonds Zeffy, Nonprofit Starter, ou pour vous inscrire à une démonstration en direct, veuillez consulter le site www.zeffy.com.

À propos de Zeffy

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle font confiance plus de 50 000 organisations à but non lucratif en Amérique du Nord. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy couvre tous les frais de transaction, donnant aux organisations à but non lucratif l'accès à la meilleure technologie sans frais afin qu'elles puissent se concentrer sur leur mission. Financé par des contributions volontaires, Zeffy propose des formulaires de dons, une billetterie pour les événements, des ventes aux enchères, une gestion des donateurs, et bien plus encore.

Depuis 2017, Zeffy a aidé les organisations à but non lucratif à collecter plus d'un milliard de dollars tout en économisant plus de 50 millions de dollars en frais. En tant que société certifiée B, Zeffy respecte les normes les plus élevées en matière d'impact social et environnemental, ce qui rend la collecte de fonds sans frais durable à long terme.