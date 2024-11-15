Pour célébrer une étape importante dans le soutien de plus de 50 000 organisations à but non lucratif dans leurs efforts pour changer le monde, Zeffy - laseule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite - est fière d'annoncer l'achèvement et les gagnants officiels du défi #ZeffyExtraMile 2024.

Cette initiative invitait les organisations à but non lucratif de tout le pays à partager leurs campagnes de collecte de fonds les plus créatives et les plus percutantes, qui permettent d'unir les communautés pour le bien. Aujourd'hui, nous célébrons trois gagnants exceptionnels, qui ont chacun reçu 2 500 dollars de Zeffy pour amplifier leur mission et continuer à inspirer les communautés qui rendent possible un tel changement.

‍

À propos du défi #ZeffyExtraMile

Tout au long du mois d'octobre 2024, le défi #ZeffyExtraMile a invité les organisations à but non lucratif à amplifier leur travail, à rallier leurs partisans et à montrer leur dévouement par le biais de campagnes engageantes et originales. Les organisations participantes ont suivi un processus simple en trois étapes :

Créer une campagne : Des organisations à but non lucratif ont lancé des campagnes de collecte de fonds par l'intermédiaire de Zeffy, en mettant en avant leur créativité et en racontant des histoires percutantes. Soumettre une demande : Une brève demande a permis aux organisations à but non lucratif de participer officiellement au défi. Faire passer le message : Les organisations à but non lucratif ont fait la promotion de leurs campagnes au sein de leurs communautés et sur les médias sociaux, en utilisant le hashtag #ZeffyExtraMile pour accroître la visibilité et l'engagement.

L'équipe de Zeffy a sélectionné les gagnants en fonction de la créativité de la campagne, de son impact et de l'engagement de la communauté. Après une réponse impressionnante et plus de 500 participants à but non lucratif, trois organisations remarquables ont été annoncées comme gagnantes le 25 octobre 2024, pour leur engagement admirable à faire un effort supplémentaire pour aider les personnes dans le besoin.

"Le défi Extra Mile est notre façon de célébrer les 50 000 organisations à but non lucratif qui nous inspirent chaque jour", a déclaré [Hubert ou François], le [titre] de Zeffy. "Nous sommes très fiers de soutenir les organisations qui se surpassent pour avoir un impact".

‍

Les gagnants du Défi Extra Mile 2024

‍

1. Phoenix Rising Equine Rescue & Rehab

La campagne "Buy Art, Save Horses" est une initiative sincère créée par Phoenix Rising Equine Rescue and Rehabilitation pour vendre des œuvres d'art personnalisées et soutenir directement les chevaux sauvés grâce à 100 % des recettes des ventes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est l'artiste à l'origine de chaque création, qui a trouvé sa raison d'être dans la peinture après avoir été diagnostiqué avec une sclérose en plaques progressive primaire.

Chaque pièce est fabriquée à l'aide d'outils personnalisés qui lui permettent de peindre depuis son fauteuil roulant et de respecter sa devise, "I Will... While I Can" (Je le ferai... tant que je le pourrai). L'ensemble de la campagne incarne son esprit de résilience et embrasse les secondes chances, au cœur de la mission de Phoenix Rising. Grâce à cette campagne inspirante, les amateurs d'art contribuent à financer les soins essentiels aux chevaux tout en célébrant la persévérance et la créativité.

"Depuis 35 ans, l'hiver a apporté des défis abrupts avec des coûts de nourriture, d'abri et de vétérinaire plus élevés lorsque les dons ralentissent", a exprimé l'artiste Alan Deacon. "Gagner le défi #ZeffyExtraMile change la donne pour nous, car cela nous permet de prendre soin de nos chevaux pendant les mois froids. Ce prix nous aide à nous assurer que nous pouvons fournir des aliments essentiels, maintenir des abris chauds et couvrir des besoins vétérinaires supplémentaires. Merci, Zeffy, de nous aider à poursuivre notre mission".

‍

2. La Fondation pour les communautés mal desservies

La campagne "UCF Jackets for Kids" est une initiative communautaire organisée par la Fondation des communautés mal desservies (UCF) qui apporte chaleur et confort aux enfants qui affrontent l'hiver sans vêtements adéquats. La campagne invite les sympathisants à se rassembler et à apporter de l'espoir aux familles qui luttent pour assurer l'essentiel face à l'augmentation du coût de la vie.

Aujourd'hui, de nombreuses familles sont soulagées de ne pas avoir à choisir entre donner la priorité à des produits essentiels comme les repas et fournir des vestes d'hiver à leurs enfants. L'UCF a utilisé un modèle de pair à pair pour stimuler le pouvoir du travail d'équipe et fournir à 300 enfants de la région de nouvelles vestes pour seulement 20 dollars chacune.

Les sympathisants sont également encouragés à faire des dons, à se porter volontaires et à partager la campagne, grâce à un programme de jumelage qui double chaque dollar jusqu'à 1 500 dollars. Grâce à leur générosité, ces enfants ne risquent pas d'affronter le froid sans manteau cet hiver.

"Le prix de 2 500 dollars décerné par Zeffy nous permet de fournir 125 vestes d'hiver aux enfants des communautés mal desservies", explique Diana, directrice exécutive de la Fondation des communautés mal desservies. Chaque veste représente une chaleur physique et un symbole d'attention de la part de leur communauté. Le soutien de Zeffy nous permet d'étendre cette chaleur et d'apporter des sourires à ces enfants, en veillant à ce qu'ils restent en sécurité et au chaud tout au long de l'hiver".

‍

Meow Mission Coalition‍

La Meow Mission Coalition a conçu la "Taco 'Bout TNR Clinic" comme une collecte de fonds qui permet de sauver des vies en soutenant de manière réfléchie la surpopulation féline dans le comté d'Allegany par le biais d'une clinique de stérilisation sans frais. L'objectif de don de 5 000 dollars de cette campagne permet d'éviter le cycle des portées inattendues laissées sans foyer, ce qui allège le fardeau des refuges locaux.

L'organisation se concentre sur la gestion humaine des populations de chats sauvages par le biais de programmes de piégeage, de stérilisation et de remise à l'eau qui améliorent directement la qualité de vie des chatons et de la communauté. Chaque dollar collecté dans le cadre de cette campagne permet à ces animaux vulnérables de faire un pas de plus vers une vie plus saine et plus sûre, à l'abri de la surpopulation et des difficultés.



"Ce prix décerné par Zeffy permettra de financer une clinique de stérilisation gratuite pour les chats errants et sauvages, une nécessité absolue", explique Ashley, fondatrice et présidente de Meow Mission Coalition. "Notre région a connu une augmentation rapide du nombre de chats errants et ce financement nous aide à lutter contre la surpopulation. Nous pouvons stériliser jusqu'à 60 chats, ce qui permet d'éviter d'innombrables portées et de soulager les refuges et les gardiens locaux. Merci, Zeffy, de soutenir notre mission".

‍

Tag-a-Thon du mardi de la générosité

Alors que nous célébrons les incroyables réalisations des gagnants du défi #ZeffyExtraMile, nous sommes ravis d'annoncer notre prochaine initiative pour le mardi de la générosité 2024 : Le Tag-a-Thon Zeffy's Giving Tuesday. Restez à l'écoute et suivez-nous sur les médias sociaux pour les mises à jour - le concours sera officiellement annoncé le mardi 19 novembre. Rejoignez-nous et faites la différence !

‍

À propos de Zeffy

Zeffy s'est donné pour mission de permettre aux organisations à but non lucratif de changer le monde, et ce gratuitement à 100 %. Ce qui a commencé comme une simple plateforme de mise en relation de bénévoles créée par les cofondateurs François et Thibaut est devenu la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs qui ne facture pas un seul centime aux organisations à but non lucratif.

En sept ans seulement, Zeffy a aidé plus de 50 000 organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada à collecter plus de 800 millions de dollars, ce qui leur a permis d'économiser 40 millions de dollars en frais.

Animé par la conviction que la générosité doit être accessible à tous, Zeffy a triplé son impact d'année en année en fournissant aux organisations à but non lucratif des outils puissants et intuitifs pour gérer les dons, les événements et les campagnes. En tant que société certifiée B, l'organisation se consacre à faire une différence positive, en donnant la priorité à la simplicité, à la transparence et au soutien de la communauté pour maximiser l'impact des organisations à but non lucratif dans le monde entier.

Avec plus de 200 000 campagnes de collecte de fonds lancées, l'équipe s'engage à aider les organisations à but non lucratif à prospérer sans avoir à supporter des coûts supplémentaires.