Il arrive que votre association travaille avec d'autres entreprises ou individus pour remplir sa mission - comme lorsqu'un refuge pour animaux s'associe à une clinique vétérinaire pour des services médicaux.
Les organisations peuvent même solliciter l'expertise de votre association, par exemple lorsqu'un district scolaire vous demande des conseils sur les pratiques durables. Ces partenariats s'accompagnent d'exigences spécifiques en matière de rapports, et l'une d'entre elles est le formulaire W-9 de l'IRS - un document simple que votre association doit soit remplir, soit demander à vos partenaires commerciaux.
Dans ce blog, nous examinerons en détail ce qu'est le formulaire W-9, y compris les instructions étape par étape pour le remplir correctement.
Qu'est-ce que le formulaire W-9 et pourquoi les organisations à but non lucratif en ont-elles besoin ?
Quand les organisations 501(c)(3) doivent-elles remplir un formulaire W-9 ?
Procédure en 7 étapes pour remplir un formulaire W-9 pour votre organisation à but non lucratif
Comment soumettre le formulaire W-9
Dernières réflexions sur le formulaire W-9
FAQ sur le formulaire W-9 pour les organisations à but non lucratif
Le formulaire W-9, officiellement appelé "Request for Taxpayer Identification Number and Certification" (demande de numéro d'identification du contribuable et de certification), aide les organisations à but non lucratif à collecter les numéros d'identification fiscale (NIF) des entrepreneurs et des entreprises avec lesquels elles travaillent. Les organisations à but non lucratif utilisent ces informations pour remplir le formulaire 1099, qui déclare les revenus divers à l'IRS.
Le formulaire W-9 est conservé en interne par votre organisation et n'est pas soumis à l'IRS. Il sert à prouver que vous avez recueilli des informations exactes sur le contribuable, nécessaires à l'établissement du formulaire 1099, et constitue une vérification légale des détails fournis.
Par exemple, si vous engagez un graphiste pour les campagnes de marketing de votre association et que vous lui versez plus de 600 $ par an, vous aurez besoin d'un formulaire W-9 dûment rempli pour établir le formulaire 1099-NEC lors de la déclaration d'impôts.
Lorsque vous travaillez avec un entrepreneur et que vous lui versez plus de 600 dollars, vous devez lui demander un formulaire W-9 au lieu de le remplir vous-même. Ce formulaire contient des informations telles que le NIF et l'adresse postale de l'entrepreneur - informations que vous devrez inclure dans le formulaire 1099, ainsi que le montant que vous lui avez versé.
Avant de demander unformulaire W-9, consultez les"Instructions pour le demandeur du formulaire W-9" afin de déterminer quand vous devez collecter le TIN d'un entrepreneur.
Si vous travaillez avec cet entrepreneur depuis longtemps, vous pouvez continuer à utiliser le formulaire W-9 qu'il vous a précédemment soumis. Il est important de vérifier régulièrement si ses informations sont toujours exactes - en cas de changement d'adresse ou de TIN, vous devrez obtenir un nouveau formulaire W-9 de sa part.
Si votre association fournit des services à d'autres organisations, celles-ci peuvent vous demander un formulaire W-9.
Par exemple, si votre association environnementale offre aux entreprises locales des services de formation rémunérés sur les pratiques durables, ces entreprises auront besoin de votre formulaire W-9. Remplissez et renvoyez le formulaire dans les plus brefs délais afin qu'elles aient le temps de remplir le formulaire 1099.
Il y a deux façons d'indiquer le nom de votre association dans le formulaire W-9 :
Par exemple, si votre organisation est constituée en société sous le nom de Youth Environmental Education Foundation of California mais est communément connue sous le nom de Youth Eco Foundation, vous devez écrire "Youth Environmental Education Foundation of California" dans la case 1 et "Youth Eco Foundation" dans la case 2.
Le formulaire W-9 vous demande ensuite de sélectionner votre classification fiscale fédérale. Il propose les options suivantes :
Si vous êtes constitué en société à but non lucratif en vertu de l'article 501(c), sélectionnez "C Corporation". Pour les autres organisations à but non lucratif exonérées d'impôt, cochez "Autre" et indiquez votre code d'exonération fiscale spécifique, tel que 501(c)(3).
Le code du bénéficiaire exonéré indique si les paiements sont soumis à la retenue à la source. Il s'agit notamment de
Les organisations à but non lucratif relevant de la section 501(a) de l'IRS sont exemptées de la retenue à la source. Bien que vous puissiez laisser cette section vide, il est conseillé de vérifier les exigences en matière de retenue à la source pour votre cas particulier.
Le formulaire W-9 comporte deux cases pour indiquer votre adresse. Dans la case 5, inscrivez le nom de la rue de votre organisation, le numéro de la rue et le numéro de l'appartement ou de la suite. Dans la case 6, indiquez votre ville, votre état et votre code postal.
Le formulaire comprend également un espace pour le nom et l'adresse du demandeur. Bien que facultative, cette section permet de savoir quelles organisations détiennent les informations relatives à votre association, en particulier si vous soumettez des formulaires W-9 à plusieurs entrepreneurs.
Votre organisation contractante peut utiliser un système numéroté pour suivre les paiements qu'elle effectue à ses différents partenaires. Si elle a attribué à votre association un numéro de compte spécifique pour son suivi interne, indiquez ce numéro sur le formulaire. Laissez cette section vide si aucun numéro de compte ne vous a été attribué.
Contrairement aux entrepreneurs individuels qui utilisent leur numéro de sécurité sociale, les organisations à but non lucratif doivent utiliser leur numéro d'identification d'employeur (EIN).
Si vous n'avez pas encore reçu votre EIN, inscrivez "demandé" dans la section TIN - et dans les 60 jours qui suivent, envoyez votre EIN mis à jour.
Dans la dernière section, vous devez certifier que les informations que vous avez fournies sont véridiques. Vous devez confirmer que :
Lisez attentivement toutes les informations avant de signer et d'envoyer votre formulaire W-9.
L'envoi du formulaire W-9 varie selon que l'on demande le formulaire ou que l'on vous demande de le remplir. Voici ce qu'il faut faire dans les deux cas :
Si un entrepreneur demande le formulaire W-9 à votre association, vous devez le remplir et le renvoyer dès que possible, idéalement dans la semaine qui suit la réception de la demande. Cela ne prendra pas beaucoup de temps, sauf si vous devez demander un EIN, ce qui prend du temps.
Après avoir reçu votre formulaire, le demandeur utilisera vos informations pour remplir votre formulaire 1099 et vous l'envoyer avant la date limite du 31 janvier.
Si votre association demande le formulaire à une autre organisation, précisez comment vous souhaitez recevoir le formulaire signé, que ce soit par télécopie, par courrier électronique ou par des services de documents en ligne.
Une fois que vous avez reçu le formulaire W-9 signé, vous pouvez remplir le formulaire 1099-MISC et l'envoyer à l'organisation contractante et à l'IRS.
Le formulaire W-9 est essentiel à la conformité fiscale des organisations à but non lucratif, car il constitue un lien vital entre les organisations, les entrepreneurs et l'IRS. Le formulaire recueille des informations essentielles, notamment le nom, le numéro d'identification du contribuable, l'adresse postale et le statut de la retenue à la source.
Lorsque vous travaillez avec des entrepreneurs, demandez le formulaire W-9 avant d'entamer la relation et vérifiez que toutes les informations sont complètes et exactes. Conservez ces formulaires en lieu sûr et mettez-les à jour pour tenir compte de tout changement dans les informations relatives à l'entrepreneur au cours de votre collaboration avec lui.
Naviguez en toute confiance dans la conformité des organisations à but non lucratif grâce à notre liste de contrôle complète. Découvrez les exigences légales essentielles, les dépôts et les obligations réglementaires pour les OSBL.
Les organisations à but non lucratif doivent émettre un formulaire 1099 lorsqu'elles font appel à des entrepreneurs indépendants. Découvrez pourquoi les organisations à but non lucratif ont besoin d'un formulaire 1099 et quelles sont les directives précises à suivre pour en émettre un.
Découvrez les conseils essentiels pour la déclaration d'impôts des organisations à but non lucratif en 2024. Apprenez quels formulaires de l'IRS utiliser, les dates limites et les meilleures pratiques pour assurer la conformité et maintenir votre statut d'exonération fiscale.