Qu'est-ce qu'un fonds affecté ?

Un fonds affecté fait référence à un type spécifique de fonds qui comporte des limitations ou des restrictions sur la manière dont l'argent peut être utilisé. Ces restrictions sont généralement imposées par les donateurs, les bailleurs de fonds ou l'organisation à but non lucratif elle-même à des fins spécifiques.

‍

Pourquoi les fonds affectés sont-ils importants ?

Respecter l'intention du donateur

Les fonds affectés garantissent que les organisations à but non lucratif respectent et réalisent les intentions spécifiques des donateurs. Les donateurs versent souvent des fonds dans un but précis, par exemple pour soutenir un programme, un projet ou une initiative spécifique.

En respectant ces restrictions, les organisations à but non lucratif font preuve d'intégrité et gagnent la confiance des donateurs, ce qui les encourage à poursuivre leur soutien et à faire des dons potentiellement plus importants à l'avenir.

‍

Responsabilité et transparence

La gestion des fonds affectés nécessite une comptabilité claire, des pratiques de reporting et une gestion comptable (généralement gérée par un logiciel de comptabilité). Les organisations à but non lucratif doivent suivre et rendre compte de l'utilisation de ces fonds, afin de garantir la transparence des opérations financières.

Cette responsabilité permet non seulement de répondre aux exigences légales et réglementaires, mais aussi de renforcer la confiance des parties prenantes, notamment des donateurs, des membres du conseil d'administration et du public.

‍

Allocation stratégique des ressources

Les fonds affectés permettent aux organisations à but non lucratif d'allouer des ressources de manière stratégique en fonction des priorités des donateurs ou des exigences des subventions. Cette allocation ciblée aide les organisations à se concentrer sur des programmes ou des initiatives clés qui correspondent à leur mission et à leurs objectifs stratégiques. Elle garantit que les fonds sont utilisés de manière efficiente et efficace pour obtenir des résultats mesurables et maximiser l'impact sur la communauté ou le domaine d'action.

‍

Stabilité et viabilité financières

En diversifiant leurs sources de financement grâce à des fonds affectés, les organisations à but non lucratif peuvent améliorer leur stabilité financière. Les contributions affectées par les donateurs et les fonds de subvention fournissent des flux de revenus prévisibles à des fins spécifiques, ce qui aide les organisations à planifier leurs budgets et à gérer leur trésorerie de manière plus efficace.

Cette stabilité favorise la viabilité à long terme et la résistance aux fluctuations économiques ou aux incertitudes en matière de financement.

‍

Mesure et évaluation de l'impact

Les fonds affectés facilitent la mesure et l'évaluation de l'impact des programmes. Les organisations à but non lucratif peuvent suivre la manière dont les ressources allouées à partir des fonds affectés contribuent à l'obtention de résultats et à la réalisation des objectifs organisationnels.

Cette approche fondée sur les données permet non seulement d'éclairer la prise de décision, mais aussi de démontrer l'efficacité des programmes aux parties prenantes, ce qui renforce la crédibilité et attire de nouveaux soutiens.

‍

Comment les fonds affectés sont-ils affectés ?

Dans les organisations à but non lucratif, les fonds affectés sont désignés par le biais de divers processus afin de s'assurer que les intentions des donateurs ou les exigences des subventions sont respectées. Ils sont souvent désignés par :

Intention du donateur : Les donateurs imposent des restrictions à leurs contributions par le biais d'accords écrits ou de conditions communiquées à l'organisme sans but lucratif. Ces accords précisent comment les fonds doivent être utilisés, par exemple pour un programme, un projet ou des dépenses opérationnelles spécifiques.



Conditions d'octroi des subventions : Les fondations, les agences gouvernementales ou d'autres organismes subventionnaires accordent des subventions assorties de conditions spécifiques. Ces accords stipulent comment les fonds peuvent être utilisés, y compris les objectifs programmatiques, les exigences en matière de rapports et toute restriction sur les dépenses.

Désignation par le conseil d'administration : Le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif peut affecter des fonds à des fins spécifiques en fonction de la planification stratégique ou des priorités de l'organisation. Ces résolutions formalisent la décision du conseil d'administration de restreindre les fonds à certains programmes, projets ou initiatives.



Restrictions légales : Certains cadres juridiques ou réglementations peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation des fonds à but non lucratif. Par exemple, les fonds de dotation peuvent être soumis à des restrictions légales concernant la distribution des revenus d'investissement ou la préservation du capital.



Politiques et procédures internes : Les organisations à but non lucratif établissent des politiques et des procédures internes pour garantir le respect des restrictions imposées par les donateurs et des conditions d'octroi des subventions. Ces politiques régissent l'acceptation, la gestion et l'utilisation des fonds affectés, conformément aux valeurs et à la mission de l'organisation.

‍

Types de fonds affectés à des fins non lucratives

Il existe de nombreux types de fonds affectés que les organisations à but non lucratif doivent connaître, qu'il s'agisse de fonds affectés temporairement ou de fonds affectés en permanence.

‍

Fonds temporaires affectés

Les fonds temporairement affectés font référence aux fonds que les donateurs ou les bailleurs restreignent à des fins spécifiques, mais dont les restrictions devraient être levées après un certain temps ou à l'achèvement de conditions spécifiques. Les fonds temporaires affectés sont :

À des fins spécifiques : Les donateurs ou les bailleurs de fonds imposent des restrictions sur la manière dont les fonds peuvent être utilisés, par exemple pour un programme, un projet ou des dépenses opérationnelles particuliers.



Limité dans le temps : Les restrictions sur les fonds temporaires affectés sont généralement limitées par des contraintes de temps. Une fois que les conditions ou la période spécifiées par le donateur ou le bailleur de fonds sont remplies, les fonds deviennent non affectés.

‍

Exemple : Un donateur verse des fonds à une organisation à but non lucratif pour un projet de recherche à la condition que les fonds soient utilisés dans un délai de deux ans. Une fois le projet de recherche achevé et les fonds dépensés en conséquence, ils ne sont plus soumis à restriction et peuvent être utilisés à d'autres fins.

‍

Fonds permanents affectés

Les fonds permanents affectés, quant à eux, sont des fonds soumis à des restrictions imposées par des donateurs ou par des exigences légales qui stipulent que le montant principal reste intact et que seuls les revenus générés par les investissements peuvent être utilisés à des fins spécifiques :

Préservation du capital : Le principal des fonds permanents affectés est détenu à perpétuité, avec des restrictions sur son utilisation afin d'assurer la viabilité à long terme.



Utilisation des revenus : Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les revenus générés par le placement du capital pour soutenir des programmes, des projets ou des dépenses opérationnelles désignés.





Exemple : Un donateur crée un fonds de dotation dont le capital est investi et dont seuls les intérêts ou les revenus des investissements peuvent être utilisés chaque année pour financer des bourses d'études. Le capital reste intact, ce qui permet au fonds de continuer à financer des bourses indéfiniment.

‍

Gestion des fonds affectés pour les organisations à but non lucratif

Les fonds affectés requièrent beaucoup de gestion de la part des organisations à but non lucratif :

‍

Séparation des fonds

Comptes séparés : Les organisations à but non lucratif tiennent des registres comptables distincts pour les fonds affectés afin de les distinguer des fonds non affectés. Cette séparation permet de s'assurer que les fonds affectés sont suivis séparément et utilisés conformément aux intentions des donateurs ou aux accords de subvention.



Plan comptable : Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser un plan comptable ou un système de codification spécifique pour classer les transactions liées aux fonds affectés, ce qui facilite l'identification de ces fonds et l'établissement de rapports distincts.

‍

Soldes des fonds et désignations

Classification du solde des fonds : Les organisations à but non lucratif classent les soldes des fonds dans des catégories telles que les fonds non affectés, les fonds temporairement affectés et les fonds définitivement affectés. Cette classification reflète la disponibilité des fonds pour les dépenses en fonction des restrictions imposées par les donateurs et des exigences légales.



Fonds désignés : Les organisations à but non lucratif peuvent également désigner des fonds non affectés à des fins spécifiques en interne. Bien qu'ils ne soient pas légalement restreints, les fonds désignés sont affectés à des usages particuliers sur la base de décisions du conseil d'administration ou de plans stratégiques.

‍

États financiers

État de la situation financière (bilan) : Les organisations à but non lucratif présentent les soldes des fonds affectés séparément des fonds non affectés dans le bilan. Il s'agit notamment de présenter les actifs nets temporairement affectés (restrictions à court terme) et les actifs nets définitivement affectés (restrictions à long terme).



Le compte d'activités (compte de résultat) : Les organisations à but non lucratif présentent les recettes et les dépenses liées aux fonds affectés séparément des fonds non affectés dans le compte de résultat. Cela permet d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds affectés et de garantir la conformité avec les intentions des donateurs.

‍

Conformité et rapports

Restrictions imposées par les donateurs : Les organisations à but non lucratif respectent les restrictions imposées par les donateurs ou les accords de subvention lorsqu'elles utilisent des fonds affectés. La conformité implique de s'assurer que les dépenses sont conformes aux objectifs spécifiés et de fournir en temps voulu des rapports aux donateurs ou aux bailleurs de fonds sur l'utilisation des fonds.



Audits et examens : Des audits ou des examens externes peuvent vérifier le respect des normes comptables et des restrictions imposées par les donateurs. Les auditeurs examinent les documents financiers pour confirmer que les fonds affectés sont gérés conformément aux exigences réglementaires et aux politiques de l'organisation.

‍

Politiques internes

Contrôles internes : Les organisations à but non lucratif mettent en place des contrôles internes pour gérer efficacement les fonds affectés. Cela inclut des procédures pour documenter les restrictions imposées par les donateurs, autoriser les dépenses et contrôler l'utilisation des fonds afin d'éviter les détournements ou les utilisations non autorisées.



Politiques et procédures : Les organisations à but non lucratif élaborent des politiques et des procédures comptables qui traitent spécifiquement de la gestion des fonds affectés. Ces politiques décrivent les responsabilités, les exigences en matière de rapports et les étapes à suivre pour résoudre les divergences liées à la gestion des fonds restreints.

‍

Modèle d'état des activités financières d'un organisme sans but lucratif

‍

FAQ

‍

Quels sont les exemples de fonds affectés ? Fonds de dotation : Les donateurs créent des fonds de dotation dont le capital est investi et dont seuls les revenus générés par les investissements peuvent être utilisés pour soutenir des programmes ou des initiatives désignés, tels que des bourses ou des travaux de recherche. Contributions aux campagnes d'investissement : Les fonds collectés spécifiquement pour des projets d'investissement, tels que la rénovation de bâtiments, la construction ou l'achat d'équipements, sont affectés aux dépenses d'investissement plutôt qu'aux coûts opérationnels. Fonds de bourses d'études : Fonds destinés à l'octroi de bourses aux étudiants en fonction de leurs résultats scolaires, de leurs besoins financiers ou de domaines d'études spécifiques.

‍