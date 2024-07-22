Comment Zeffy peut être gratuit ?
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comprendre les fonds affectés dans les organisations à but non lucratif

22 juillet 2024

Qu'est-ce qu'un fonds affecté ?

Un fonds affecté fait référence à un type spécifique de fonds qui comporte des limitations ou des restrictions sur la manière dont l'argent peut être utilisé. Ces restrictions sont généralement imposées par les donateurs, les bailleurs de fonds ou l'organisation à but non lucratif elle-même à des fins spécifiques. 

Pourquoi les fonds affectés sont-ils importants ?

Respecter l'intention du donateur

Les fonds affectés garantissent que les organisations à but non lucratif respectent et réalisent les intentions spécifiques des donateurs. Les donateurs versent souvent des fonds dans un but précis, par exemple pour soutenir un programme, un projet ou une initiative spécifique. 

En respectant ces restrictions, les organisations à but non lucratif font preuve d'intégrité et gagnent la confiance des donateurs, ce qui les encourage à poursuivre leur soutien et à faire des dons potentiellement plus importants à l'avenir.

Responsabilité et transparence

La gestion des fonds affectés nécessite une comptabilité claire, des pratiques de reporting et une gestion comptable (généralement gérée par un logiciel de comptabilité). Les organisations à but non lucratif doivent suivre et rendre compte de l'utilisation de ces fonds, afin de garantir la transparence des opérations financières. 

Cette responsabilité permet non seulement de répondre aux exigences légales et réglementaires, mais aussi de renforcer la confiance des parties prenantes, notamment des donateurs, des membres du conseil d'administration et du public.

Allocation stratégique des ressources

Les fonds affectés permettent aux organisations à but non lucratif d'allouer des ressources de manière stratégique en fonction des priorités des donateurs ou des exigences des subventions. Cette allocation ciblée aide les organisations à se concentrer sur des programmes ou des initiatives clés qui correspondent à leur mission et à leurs objectifs stratégiques. Elle garantit que les fonds sont utilisés de manière efficiente et efficace pour obtenir des résultats mesurables et maximiser l'impact sur la communauté ou le domaine d'action.

Stabilité et viabilité financières

En diversifiant leurs sources de financement grâce à des fonds affectés, les organisations à but non lucratif peuvent améliorer leur stabilité financière. Les contributions affectées par les donateurs et les fonds de subvention fournissent des flux de revenus prévisibles à des fins spécifiques, ce qui aide les organisations à planifier leurs budgets et à gérer leur trésorerie de manière plus efficace. 

Cette stabilité favorise la viabilité à long terme et la résistance aux fluctuations économiques ou aux incertitudes en matière de financement.

Mesure et évaluation de l'impact

Les fonds affectés facilitent la mesure et l'évaluation de l'impact des programmes. Les organisations à but non lucratif peuvent suivre la manière dont les ressources allouées à partir des fonds affectés contribuent à l'obtention de résultats et à la réalisation des objectifs organisationnels. 

Cette approche fondée sur les données permet non seulement d'éclairer la prise de décision, mais aussi de démontrer l'efficacité des programmes aux parties prenantes, ce qui renforce la crédibilité et attire de nouveaux soutiens.

Comment les fonds affectés sont-ils affectés ?

Dans les organisations à but non lucratif, les fonds affectés sont désignés par le biais de divers processus afin de s'assurer que les intentions des donateurs ou les exigences des subventions sont respectées. Ils sont souvent désignés par :

Types de fonds affectés à des fins non lucratives

Il existe de nombreux types de fonds affectés que les organisations à but non lucratif doivent connaître, qu'il s'agisse de fonds affectés temporairement ou de fonds affectés en permanence.

Fonds temporaires affectés

Les fonds temporairement affectés font référence aux fonds que les donateurs ou les bailleurs restreignent à des fins spécifiques, mais dont les restrictions devraient être levées après un certain temps ou à l'achèvement de conditions spécifiques. Les fonds temporaires affectés sont :

Exemple : Un donateur verse des fonds à une organisation à but non lucratif pour un projet de recherche à la condition que les fonds soient utilisés dans un délai de deux ans. Une fois le projet de recherche achevé et les fonds dépensés en conséquence, ils ne sont plus soumis à restriction et peuvent être utilisés à d'autres fins.

Fonds permanents affectés

Les fonds permanents affectés, quant à eux, sont des fonds soumis à des restrictions imposées par des donateurs ou par des exigences légales qui stipulent que le montant principal reste intact et que seuls les revenus générés par les investissements peuvent être utilisés à des fins spécifiques :

Exemple : Un donateur crée un fonds de dotation dont le capital est investi et dont seuls les intérêts ou les revenus des investissements peuvent être utilisés chaque année pour financer des bourses d'études. Le capital reste intact, ce qui permet au fonds de continuer à financer des bourses indéfiniment.

Gestion des fonds affectés pour les organisations à but non lucratif

Les fonds affectés requièrent beaucoup de gestion de la part des organisations à but non lucratif :

Séparation des fonds

Soldes des fonds et désignations

États financiers

Conformité et rapports

Politiques internes

Modèle d'état des activités financières d'un organisme sans but lucratif

FAQ

Fonds de dotation : Les donateurs créent des fonds de dotation dont le capital est investi et dont seuls les revenus générés par les investissements peuvent être utilisés pour soutenir des programmes ou des initiatives désignés, tels que des bourses ou des travaux de recherche.

Contributions aux campagnes d'investissement : Les fonds collectés spécifiquement pour des projets d'investissement, tels que la rénovation de bâtiments, la construction ou l'achat d'équipements, sont affectés aux dépenses d'investissement plutôt qu'aux coûts opérationnels.

Fonds de bourses d'études : Fonds destinés à l'octroi de bourses aux étudiants en fonction de leurs résultats scolaires, de leurs besoins financiers ou de domaines d'études spécifiques.

Les fonds affectés dans les organisations à but non lucratif sont destinés à des fins spécifiques telles que stipulées par les donateurs, les bailleurs de fonds ou les exigences légales. Ils doivent être utilisés uniquement à ces fins spécifiques et sont séparés dans les registres financiers pour garantir la conformité. En revanche, les fonds non affectés peuvent être utilisés à la discrétion de l'organisation pour les dépenses opérationnelles et les initiatives stratégiques sans restrictions externes.

Rédigé par
François de Kerret

