Guides sur les organisations à but non lucratif

Avez-vous déjà hésité, le téléphone à la main, en pensant : "Est-il vraiment acceptable d'appeler les donateurs et de leur demander directement de l'argent?" Vous n'êtes pas le seul !

Les fondateurs de petites organisations à but non lucratif redoutent souvent la maladresse des appels de fonds, craignant d'être rejetés ou de s'imposer aux sympathisants. Mais voici la bonne nouvelle : les "phone-a-thons" fonctionnent toujours, et ils sont beaucoup moins intimidants que vous ne le pensez.

Ces appels transforment les sympathisants occasionnels en donateurs engagés, en créant des relations plus profondes grâce à des conversations authentiques que les courriels ne peuvent tout simplement pas atteindre. Avec un plan clair, un script simple et une poignée de bénévoles (ou même vous seul !), votre prochain "phone-a-thon" peut rapidement et facilement collecter des fonds essentiels.

Dans ce guide, nous vous expliquons exactement comment mettre en place, exécuter et réussir une collecte de fonds par téléphone sans budget ni personnel importants.

‍

Table des matières :

Qu'est-ce qu'un "phone-a-thon" ou "call-a-thon" ?

4 avantages de l'organisation de collectes de fonds par téléphone pour les organisations à but non lucratif

3 défis communs à la collecte de fonds dans le cadre d'un phone-a-thon

Comment organiser une collecte de fonds par téléphone pour votre organisation à but non lucratif ?

6 éléments essentiels du script de votre "phone-a-thon" (+ exemple de script)

5 bonnes pratiques pour organiser un phonothon réussi

Dernières réflexions sur l'organisation d'une campagne de phonothon réussie

FAQ sur le Téléthon

‍

Qu'est-ce qu'un "phone-a-thon" ou "call-a-thon" ?

Un "phone-a-thon" consiste à appeler les personnes qui vous soutiennent pour leur demander des dons.

Si vous dirigez une petite organisation à but non lucratif, cela peut signifier que vous et un bénévole passez une soirée à appeler 15 à 20 personnes de votre liste de donateurs. Vous pouvez aussi vous contenter d'effectuer des appels pendant les pauses déjeuner sur plusieurs jours.

Vous n'êtes pas en train de démarcher des inconnus. Vous vous adressez à des personnes qui ont déjà fait un don, qui se sont portées volontaires lors de vos événements ou qui se sont inscrites à votre lettre d'information. Ce sont des personnes qui s'intéressent déjà à votre mission, et vous leur donnez simplement une nouvelle chance de vous aider.

La conversation est simple : remerciez-les pour leur soutien passé, faites-leur part de ce sur quoi vous travaillez actuellement et demandez-leur s'ils souhaitent apporter leur contribution.

‍

4 avantages des "phone-a-thons" pour les petites organisations à but non lucratif

1. Ne coûte presque rien

Vous avez besoin de trois choses : votre téléphone, une liste de donateurs et 2 à 3 heures. Vous n'avez pas besoin d'espace, de frais d'impression ou de restauration. Votre seule dépense est le temps.

‍

‍

2. Obtient des réponses immédiates

Plus besoin d'attendre des semaines pour recevoir une réponse ou de se demander si les courriels se sont perdus dans les dossiers de spam. Les donateurs disent "oui" ou "non" sur-le-champ.

Vous pouvez suivre les détails du paiement immédiatement ou planifier une autre conversation si le moment n'est pas opportun.

‍

3. Mise à jour de vos dossiers pendant que vous collectez des fonds

La moitié des courriels que vous envoyez à vos donateurs sont probablement renvoyés. Les appels téléphoniques vous permettent de mettre à jour les coordonnées des donateurs, de connaître leur situation actuelle et de découvrir de nouvelles façons dont ils pourraient vouloir vous aider, tout en collectant des fonds.

‍

4. Construire de vraies relations

Les courriers électroniques génériques peuvent sembler impersonnels. Les appels téléphoniques permettent aux donateurs d'entendre la passion dans votre voix. Ils peuvent poser des questions sur vos programmes et expliquer pourquoi ils s'intéressent à votre cause. Ces conversations transforment les donateurs ponctuels en sympathisants à long terme.

‍

3 défis communs à l'organisation d'un phone-a-thon pour collecter des fonds

1. Difficulté à atteindre les donateurs

De nombreuses personnes évitent de répondre aux appels provenant de numéros inconnus, et même lorsqu'elles décrochent, certaines écoutent brièvement avant de raccrocher. Il est donc difficile de faire connaître efficacement la mission et l'impact de votre organisation.

Les fonctions téléphoniques modernes telles que l'identification de l'appelant et les filtres anti-spam peuvent également empêcher vos appels d'atteindre des donateurs potentiels.

‍

2. Ne fonctionne pas avec tous les donneurs

Les différents groupes démographiques réagissent de manière unique aux différents canaux de communication.

Alors que certains apprécient les conversations téléphoniques directes, d'autres trouvent les appels froids inattendus intrusifs et préfèrent les options numériques telles que les textes ou les courriels. C'est particulièrement vrai pour les donateurs plus jeunes, comme la génération Z, qui s'engagent rarement par téléphone et dont 59 % préfèrent les mises à jour des médias sociaux pour soutenir des causes.

‍

3. Les causes de la fatigue des bénévoles

Si vous travaillez avec une très petite équipe (ou juste avec vous-même), prévoyez de courtes périodes d'appel, de 30 à 45 minutes par exemple, afin d'éviter l'épuisement et de rester positif.

‍

Comment organiser votre premier phone-a-thon (même sans expérience)

1. Fixer un objectif réaliste

Ne cherchez pas à collecter 10 000 dollars du premier coup. Examinez votre liste de donateurs et soyez honnête sur ce qui est possible.

Si vous avez 50 anciens donateurs et que vous prévoyez d'atteindre 20 d'entre eux, attendez-vous à 4 à 6 dons. Vous pourriez récolter entre 300 et 450 dollars si votre don moyen est de 75 dollars. C'est une victoire pour un premier phone-a-thon.

Commencez à petite échelle, apprenez ce qui fonctionne, puis augmentez l'échelle la prochaine fois.

‍

2. Préparez vos listes d'appels

Vous avez besoin de numéros de téléphone actuels, et non de la ligne fixe de 2019. Avant d'appeler qui que ce soit :

Supprimer les donateurs qui ont demandé à ne pas être contactés

Mettre à jour les chiffres à partir des inscriptions à des événements récents ou des formulaires de bénévolat.

Se concentrer sur les personnes qui ont donné au cours des deux dernières années

Commencez par 15 à 25 noms pour votre première tentative

‍

3. Trouver un assistant (ou se lancer en solo)

Vous n'avez pas besoin d'un centre d'appel. La plupart des phonothons à but non lucratif réussis impliquent une ou deux personnes qui passent des appels pendant quelques soirées.

Si vous êtes seul, prévoyez 90 à 120 minutes et visez 10 à 20 appels. Si vous avez un volontaire, divisez la liste et comparez vos notes par la suite.

‍

4. Élaborer un script simple de téléphone-thon

Privilégiez la conversation et non la robotisation. Inclure :

Une salutation chaleureuse en utilisant leur nom

Une phrase sur votre besoin actuel

Un montant spécifique à demander

Comment faire un don

Entraînez-vous d'abord avec un ami ou un membre de votre famille. L'objectif est d'obtenir un son naturel et non parfait.

‍

Script du Phonathon pour les petites organisations à but non lucratif Script du Phonathon pour les petites organisations à but non lucratif Introduction : Bonjour, puis-je parler à [Nom du donateur] ? Bonjour [Nom du donateur], c'est [Votre prénom] qui vous appelle de la part de [Nom de l'organisation] . Je tenais à vous remercier personnellement de faire partie de notre communauté depuis [Année ou interaction passée, comme "votre soutien à l'automne dernier"]. Est-ce que le moment est bien choisi pour discuter une minute ou deux ? Objectif de l'appel : Je vous contacte parce que nous donnons le coup d'envoi de notre [nom de la campagne] , qui nous aide à [objectif de la campagne - par exemple, "fournir davantage de repas aux personnes âgées de la région"]. Le mois dernier, grâce à un soutien comme le vôtre, nous avons [brève histoire de l'impact - par exemple, "servi plus de 300 repas à des familles dans le besoin"]. La demande : Vous avez généreusement donné [montant ou description] par le passé. Pourriez-vous envisager de faire un don de [montant suggéré] aujourd'hui pour nous aider à toucher encore plus de personnes ? S'ils disent oui : C'est formidable - merci beaucoup ! Pour faciliter les choses :

- Votre adresse électronique est-elle toujours [email] ?

- Souhaitez-vous recevoir des mises à jour occasionnelles sur la manière dont votre don fait la différence ? S'ils hésitent ou posent des questions : Soyez prêt à répondre :

- Oui, votre don est déductible des impôts et vous recevrez un reçu immédiatement.

- Vous pouvez faire un don unique ou mettre en place un soutien mensuel, selon ce qui vous convient le mieux.

- Environ 85 % de chaque don est directement affecté à nos programmes. S'ils ne peuvent pas donner tout de suite : C'est tout à fait compréhensible - puis-je revenir dans quelques semaines ou quelques mois ? Ou souhaitez-vous rester impliqué d'une autre manière, par exemple [en faisant du bénévolat, en partageant un message social, en participant à un événement] ? S'il n'y a pas d'engagement cette fois-ci : Merci pour votre temps, [Nom du donateur]. Souhaitez-vous rester informé par le biais de notre lettre d'information ou découvrir d'autres façons de vous impliquer ? Fermer avec gratitude : Nous sommes très reconnaissants du soutien que vous nous avez apporté par le passé. Chaque geste compte et nous sommes très heureux d'avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Passez une excellente [journée/soirée] !

‍

5. Choisissez vos fenêtres d'appel

Choisissez des heures d'appel où les donneurs sont le plus susceptibles d'être chez eux et disponibles pour parler, ce qui augmente vos chances de les joindre.

Les heures d'appel les plus efficaces sont généralement les suivantes

En semaine (principalement du lundi au jeudi) :

18 heures à 21 heures - la plupart des donateurs seront rentrés du travail et installés.

: 18 heures à 21 heures - la plupart des donateurs seront rentrés du travail et installés. Dimanche:

14h00 à 18h00 - les donneurs ont généralement terminé leurs courses du week-end et peuvent parler.

‍

6. Mettre en place des options de paiement faciles pour collecter les dons

Faites en sorte que les dons se fassent en toute transparence lors de votre phone-a-thon en préparant à l'avance ces méthodes de paiement simples :

Créer les formulaires de dons en ligne 100% gratuits de Zeffy :

Le plus rapide, le plus facile et le plus sûr. Accepte les cartes de crédit/débit, Apple Pay et Google Pay sans frais. Idéal pour les phonothons.

: Le plus rapide, le plus facile et le plus sûr. Accepte les cartes de crédit/débit, Apple Pay et Google Pay sans frais. Idéal pour les phonothons. Envoyez les liens de paiement 100% gratuits de Zeffy par SMS ou par e-mail :

Parfait pour un suivi immédiat. Après l'appel, envoyez rapidement un lien direct personnalisé pour chaque donateur et chaque campagne.

: Parfait pour un suivi immédiat. Après l'appel, envoyez rapidement un lien direct personnalisé pour chaque donateur et chaque campagne. Suivi manuel des promesses de dons:

Pour les donateurs qui s'engagent verbalement mais préfèrent ne pas donner immédiatement. Enregistrez facilement leurs coordonnées ou ajoutez une étiquette de promesse de don dans la plateforme de gestion des donateurs 100% gratuite de Zeffy.

‍

‍

6 éléments essentiels du script de votre "phone-a-thon" (+ exemple de script)

Commencez par leur nom et une salutation chaleureuse :

‍"Bonjour [nom du destinataire], c'est [Votre nom] de [nom de l'OBNL]. Comment allez-vous ce soir ?" Faites le lien avec leur soutien antérieur (en utilisant l'historique des donateurs de Zeffy) :

‍"Je vous appelle parce que vous avez fait un don à notre garde-manger l'année dernière, et votre don de 50 $ nous a aidés à servir 200 familles pendant les fêtes." Vous pouvez obtenir ces informations à partir de votre tableau de bord. Partagez un besoin urgent :

‍"En ce moment, nous constatons que 40 % de familles supplémentaires ont besoin d'une aide alimentaire, et notre garde-manger commence à manquer. Nous devons nous réapprovisionner avant l'arrivée de l'hiver." Faites une demande personnalisée (basée sur les données des donateurs) :

‍"Envisageriez-vous de faire un don de 75 dollars pour nous aider à acheter des produits alimentaires pour 30 familles ce mois-ci ?" (Baser ce montant sur l'historique de leurs dons, majoré de 25 à 50 %). Réponse adaptée à la réponse du donateur (exploitation des données de Zeffy) :

‍Sioui :"Merci beaucoup ! Je peux vous envoyer notre lien de don par SMS tout de suite, ou préférez-vous envoyer un chèque par la poste ?" Si non :"Je comprends parfaitement. Y a-t-il un autre moyen de nous aider, comme partager nos publications sur Facebook ?" Terminez par de la gratitude :

‍"Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté, [leur nom]. Votre soutien fait vraiment la différence."

Téléchargez notre exemple de script pour démarrer votre campagne de publipostage (bientôt disponible).

‍

5 conseils pour les phonothons qui fonctionnent pour les petites organisations à but non lucratif

1. Se préparer aux questions les plus courantes

Les donateurs posent souvent des questions lors des "phone-a-thons", et votre réponse peut faire la différence entre l'obtention ou la perte d'une contribution.

Cette ressource simple vous permet de répondre en toute confiance et d'augmenter les chances d'obtenir des dons en répondant à des questions comme celles qui suivent :

Comment mon don est-il utilisé ?

Pourquoi devrais-je faire un don à votre organisation plutôt qu'à une autre ?

J'ai déjà fait un don l'année dernière. Pourquoi appelez-vous à nouveau ?

Je n'ai pas les moyens de donner beaucoup en ce moment - y a-t-il un montant minimum à respecter ?

Comment puis-je savoir que mon don fait une réelle différence ?

‍

2. Rester simple

Vous n'avez pas besoin d'un logiciel d'appel spécialisé ou de multiples outils déconnectés pour organiser un phone-a-thon efficace. Avec Zeffy, vous êtes déjà en mesure de garder les choses simples, efficaces et organisées, même si vous n'êtes qu'une seule équipe.

Voici tout ce dont vous avez besoin :

Votre liste de donateurs - dans une simple feuille de calcul ou directement filtrée dans Zeffy

Un téléphone - pas de composeur ou de technologie compliquée

Un script concis et testé (fourni ci-dessous)

Zeffy pour un suivi et des dons sans faille - envoyez instantanément des remerciements, des liens de donation et suivez les promesses de dons.

Si vous utilisez Zeffy, vous pouvez envoyer des courriels de suivi personnalisés ou des liens de donation juste après chaque appel - sans outils supplémentaires.

‍

3. Commencez par les appels les plus faciles

Appelez d'abord vos donateurs les plus fidèles. Ces conversations renforcent votre confiance pour les appels plus difficiles à venir. De plus, les premiers succès vous motivent à continuer lorsque l'énergie baisse.

‍

4. Créer différents niveaux de dons

Au lieu d'un montant fixe, proposez quelques options, telles que 25, 50 ou 100 dollars, afin que les donateurs puissent choisir ce qui leur convient le mieux. De cette façon, vous créez de la flexibilité sans mettre de pression sur qui que ce soit.

‍

5. Suivi des appels restés sans réponse

Contactez les donateurs qui n'ont pas répondu à vos appels en leur envoyant un bref courriel ou un texte contenant les détails de votre campagne et un lien pour faire un don. Mentionnez la mission de votre organisation, ses objectifs actuels et la raison pour laquelle leur soutien est important.

Gardez votre message personnel et concis, en mentionnant que vous avez essayé de les joindre par téléphone et que leur contribution serait toujours appréciée. Donnez-leur plusieurs moyens de répondre, que ce soit en les rappelant, en faisant un don en ligne ou en prenant rendez-vous pour un entretien.

‍

Dernières réflexions sur l'organisation d'une campagne de phonothon réussie

Vous n'avez pas besoin d'un centre d'appel ou d'une grande équipe. Vous avez juste besoin d'un plan clair, d'un téléphone et de quelques supporters passionnés.

Pour les petites organisations à but non lucratif, un phone-a-thon ne sert pas uniquement à collecter des fonds. C'est une excellente occasion de renouer le contact, d'instaurer une confiance plus profonde et de transformer les anciens donateurs en défenseurs à long terme. Une conversation sérieuse peut être plus efficace qu'une douzaine de courriels génériques.

Zeffy facilite la gestion des liens de donation, des suivis et des dossiers des donateurs, en veillant à ce que tout reste simple, centralisé et entièrement gratuit. Utilisez le formulaire de don en ligne 100 % gratuit de Zeffy pour accepter des dons en toute simplicité.

Vous avez déjà la passion. Zeffy vous donne les outils.

‍

‍

FAQ sur la collecte de fonds dans le cadre d'un "phone-a-thon

Qu'est-ce qu'un "call-a-thon" ? Un call-a-thon est une campagne téléphonique à grande échelle au cours de laquelle un groupe de bénévoles ou d'employés passe un nombre important d'appels téléphoniques au cours d'une période donnée. Il dure généralement quelques heures ou une journée entière afin de créer un sentiment d'urgence. Vous pouvez l'utiliser pour la collecte de fonds, la sensibilisation, le recrutement de bénévoles et les campagnes politiques, tandis que le phone-a-thon est principalement utilisé pour la collecte de fonds.

‍

Comment s'assurer que les appels au Phone-a-thon ne sont pas perçus comme du spam ? Lors des appels de sensibilisation, il est essentiel d'être professionnel et attentionné. Voici comment gérer vos appels de manière efficace et respectueuse : Affichez le nom de votre organisation sur l'identification de l'appelant plutôt qu'un numéro inconnu, afin que les destinataires se sentent en sécurité et soient plus enclins à répondre à votre appel.

Commencez par une salutation chaleureuse et personnalisée qui montre que vous l'appréciez en tant qu'individu et qui donne un ton positif à la conversation.

Allez directement à l'objet de votre appel, rapidement et clairement - vous montrez ainsi que vous comprenez et respectez le fait que leur temps est précieux.

Offrez-leur toujours la possibilité de contrôler les communications futures en leur fournissant un moyen clair de refuser de recevoir des appels, montrant ainsi que vous accordez de l'importance à leur confort.

‍