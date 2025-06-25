Avez-vous déjà hésité, le téléphone à la main, en pensant : "Est-il vraiment acceptable d'appeler les donateurs et de leur demander directement de l'argent?" Vous n'êtes pas le seul !
Les fondateurs de petites organisations à but non lucratif redoutent souvent la maladresse des appels de fonds, craignant d'être rejetés ou de s'imposer aux sympathisants. Mais voici la bonne nouvelle : les "phone-a-thons" fonctionnent toujours, et ils sont beaucoup moins intimidants que vous ne le pensez.
Ces appels transforment les sympathisants occasionnels en donateurs engagés, en créant des relations plus profondes grâce à des conversations authentiques que les courriels ne peuvent tout simplement pas atteindre. Avec un plan clair, un script simple et une poignée de bénévoles (ou même vous seul !), votre prochain "phone-a-thon" peut rapidement et facilement collecter des fonds essentiels.
Dans ce guide, nous vous expliquons exactement comment mettre en place, exécuter et réussir une collecte de fonds par téléphone sans budget ni personnel importants.
Qu'est-ce qu'un "phone-a-thon" ou "call-a-thon" ?
4 avantages de l'organisation de collectes de fonds par téléphone pour les organisations à but non lucratif
3 défis communs à la collecte de fonds dans le cadre d'un phone-a-thon
Comment organiser une collecte de fonds par téléphone pour votre organisation à but non lucratif ?
6 éléments essentiels du script de votre "phone-a-thon" (+ exemple de script)
5 bonnes pratiques pour organiser un phonothon réussi
Dernières réflexions sur l'organisation d'une campagne de phonothon réussie
Un "phone-a-thon" consiste à appeler les personnes qui vous soutiennent pour leur demander des dons.
Si vous dirigez une petite organisation à but non lucratif, cela peut signifier que vous et un bénévole passez une soirée à appeler 15 à 20 personnes de votre liste de donateurs. Vous pouvez aussi vous contenter d'effectuer des appels pendant les pauses déjeuner sur plusieurs jours.
Vous n'êtes pas en train de démarcher des inconnus. Vous vous adressez à des personnes qui ont déjà fait un don, qui se sont portées volontaires lors de vos événements ou qui se sont inscrites à votre lettre d'information. Ce sont des personnes qui s'intéressent déjà à votre mission, et vous leur donnez simplement une nouvelle chance de vous aider.
La conversation est simple : remerciez-les pour leur soutien passé, faites-leur part de ce sur quoi vous travaillez actuellement et demandez-leur s'ils souhaitent apporter leur contribution.
Vous avez besoin de trois choses : votre téléphone, une liste de donateurs et 2 à 3 heures. Vous n'avez pas besoin d'espace, de frais d'impression ou de restauration. Votre seule dépense est le temps.
Plus besoin d'attendre des semaines pour recevoir une réponse ou de se demander si les courriels se sont perdus dans les dossiers de spam. Les donateurs disent "oui" ou "non" sur-le-champ.
Vous pouvez suivre les détails du paiement immédiatement ou planifier une autre conversation si le moment n'est pas opportun.
La moitié des courriels que vous envoyez à vos donateurs sont probablement renvoyés. Les appels téléphoniques vous permettent de mettre à jour les coordonnées des donateurs, de connaître leur situation actuelle et de découvrir de nouvelles façons dont ils pourraient vouloir vous aider, tout en collectant des fonds.
Les courriers électroniques génériques peuvent sembler impersonnels. Les appels téléphoniques permettent aux donateurs d'entendre la passion dans votre voix. Ils peuvent poser des questions sur vos programmes et expliquer pourquoi ils s'intéressent à votre cause. Ces conversations transforment les donateurs ponctuels en sympathisants à long terme.
De nombreuses personnes évitent de répondre aux appels provenant de numéros inconnus, et même lorsqu'elles décrochent, certaines écoutent brièvement avant de raccrocher. Il est donc difficile de faire connaître efficacement la mission et l'impact de votre organisation.
Les fonctions téléphoniques modernes telles que l'identification de l'appelant et les filtres anti-spam peuvent également empêcher vos appels d'atteindre des donateurs potentiels.
Les différents groupes démographiques réagissent de manière unique aux différents canaux de communication.
Alors que certains apprécient les conversations téléphoniques directes, d'autres trouvent les appels froids inattendus intrusifs et préfèrent les options numériques telles que les textes ou les courriels. C'est particulièrement vrai pour les donateurs plus jeunes, comme la génération Z, qui s'engagent rarement par téléphone et dont 59 % préfèrent les mises à jour des médias sociaux pour soutenir des causes.
Si vous travaillez avec une très petite équipe (ou juste avec vous-même), prévoyez de courtes périodes d'appel, de 30 à 45 minutes par exemple, afin d'éviter l'épuisement et de rester positif.
Ne cherchez pas à collecter 10 000 dollars du premier coup. Examinez votre liste de donateurs et soyez honnête sur ce qui est possible.
Si vous avez 50 anciens donateurs et que vous prévoyez d'atteindre 20 d'entre eux, attendez-vous à 4 à 6 dons. Vous pourriez récolter entre 300 et 450 dollars si votre don moyen est de 75 dollars. C'est une victoire pour un premier phone-a-thon.
Commencez à petite échelle, apprenez ce qui fonctionne, puis augmentez l'échelle la prochaine fois.
Vous avez besoin de numéros de téléphone actuels, et non de la ligne fixe de 2019. Avant d'appeler qui que ce soit :
Vous n'avez pas besoin d'un centre d'appel. La plupart des phonothons à but non lucratif réussis impliquent une ou deux personnes qui passent des appels pendant quelques soirées.
Si vous êtes seul, prévoyez 90 à 120 minutes et visez 10 à 20 appels. Si vous avez un volontaire, divisez la liste et comparez vos notes par la suite.
Privilégiez la conversation et non la robotisation. Inclure :
Entraînez-vous d'abord avec un ami ou un membre de votre famille. L'objectif est d'obtenir un son naturel et non parfait.
Choisissez des heures d'appel où les donneurs sont le plus susceptibles d'être chez eux et disponibles pour parler, ce qui augmente vos chances de les joindre.
Les heures d'appel les plus efficaces sont généralement les suivantes
Faites en sorte que les dons se fassent en toute transparence lors de votre phone-a-thon en préparant à l'avance ces méthodes de paiement simples :
Téléchargez notre exemple de script pour démarrer votre campagne de publipostage (bientôt disponible).
Les donateurs posent souvent des questions lors des "phone-a-thons", et votre réponse peut faire la différence entre l'obtention ou la perte d'une contribution.
Cette ressource simple vous permet de répondre en toute confiance et d'augmenter les chances d'obtenir des dons en répondant à des questions comme celles qui suivent :
Vous n'avez pas besoin d'un logiciel d'appel spécialisé ou de multiples outils déconnectés pour organiser un phone-a-thon efficace. Avec Zeffy, vous êtes déjà en mesure de garder les choses simples, efficaces et organisées, même si vous n'êtes qu'une seule équipe.
Voici tout ce dont vous avez besoin :
Si vous utilisez Zeffy, vous pouvez envoyer des courriels de suivi personnalisés ou des liens de donation juste après chaque appel - sans outils supplémentaires.
Appelez d'abord vos donateurs les plus fidèles. Ces conversations renforcent votre confiance pour les appels plus difficiles à venir. De plus, les premiers succès vous motivent à continuer lorsque l'énergie baisse.
Au lieu d'un montant fixe, proposez quelques options, telles que 25, 50 ou 100 dollars, afin que les donateurs puissent choisir ce qui leur convient le mieux. De cette façon, vous créez de la flexibilité sans mettre de pression sur qui que ce soit.
Contactez les donateurs qui n'ont pas répondu à vos appels en leur envoyant un bref courriel ou un texte contenant les détails de votre campagne et un lien pour faire un don. Mentionnez la mission de votre organisation, ses objectifs actuels et la raison pour laquelle leur soutien est important.
Gardez votre message personnel et concis, en mentionnant que vous avez essayé de les joindre par téléphone et que leur contribution serait toujours appréciée. Donnez-leur plusieurs moyens de répondre, que ce soit en les rappelant, en faisant un don en ligne ou en prenant rendez-vous pour un entretien.
Vous n'avez pas besoin d'un centre d'appel ou d'une grande équipe. Vous avez juste besoin d'un plan clair, d'un téléphone et de quelques supporters passionnés.
Pour les petites organisations à but non lucratif, un phone-a-thon ne sert pas uniquement à collecter des fonds. C'est une excellente occasion de renouer le contact, d'instaurer une confiance plus profonde et de transformer les anciens donateurs en défenseurs à long terme. Une conversation sérieuse peut être plus efficace qu'une douzaine de courriels génériques.
Zeffy facilite la gestion des liens de donation, des suivis et des dossiers des donateurs, en veillant à ce que tout reste simple, centralisé et entièrement gratuit. Utilisez le formulaire de don en ligne 100 % gratuit de Zeffy pour accepter des dons en toute simplicité.
Vous avez déjà la passion. Zeffy vous donne les outils.
Découvrez comment planifier une collecte de fonds de 5 km réussie à l'aide de notre guide complet, étape par étape. Consultez notre liste de contrôle gratuite et engagez votre communauté !
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur l'organisation d'un Marathon de lecture. Apprenez comment lancer un tel événement et découvrez les meilleures astuces pour collecter davantage de fonds.