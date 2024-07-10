Les organisations à but non lucratif cherchent constamment des moyens de maximiser leur impact tout en minimisant les coûts. Les logiciels de gestion d'organisations à but non lucratif peuvent changer la donne, en rationalisant les opérations, de la collecte de fonds à la coordination des bénévoles.

Ce guide explore les meilleures solutions logicielles de gestion pour les organisations à but non lucratif pour 2024, conçues pour aider votre organisation à fonctionner de manière plus efficace et efficiente.

Les 18 meilleurs logiciels de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Principales caractéristiques à rechercher dans un logiciel de gestion pour les organisations à but non lucratif

Fonctionnalités de gestion des relations avec les donateurs

Votre logiciel doit vous aider à suivre toutes les personnes impliquées dans votre association. Cela inclut les donateurs, les bénévoles et les participants aux événements. Recherchez des fonctionnalités qui vous permettent de stocker des informations de contact, de suivre les dons et de gérer les événements en un seul endroit.

Collecte de fonds et outils financiers

Un logiciel fiable vous aidera à collecter des fonds et à gérer facilement vos finances. Elle doit vous permettre de créer des formulaires de don en ligne, de mener des campagnes de collecte de fonds et de demander des subventions. Vous devez également rechercher un logiciel qui vous aide à établir votre budget et à suivre vos dépenses.

Outils de communication et de sensibilisation

La communication avec les sympathisants est essentielle pour toute organisation à but non lucratif. Choisissez un logiciel qui vous permet d'envoyer des courriels, de gérer les médias sociaux et d'atteindre les gens sur leur téléphone. De cette façon, vous pouvez tenir tout le monde informé et impliqué.

Gestion des données et analyse

Votre logiciel doit vous aider à donner un sens à toutes les informations que vous collectez. Recherchez des outils qui créent des rapports faciles à comprendre et qui fonctionnent bien avec les autres programmes que vous utilisez. Veillez à ce qu'il assure la sécurité de vos données et respecte les règles et réglementations en vigueur en matière de confidentialité des données.

Expérience de l'utilisateur et assistance

Choisissez un logiciel qui n'est pas trop compliqué à apprendre. Il doit être suffisamment souple pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Un bon service clientèle est également important, afin que vous puissiez obtenir de l'aide lorsque vous en avez besoin.

En vérifiant ces caractéristiques, vous pouvez trouver un logiciel qui aide votre association à se développer et à atteindre ses objectifs.

Le meilleur logiciel de gestion d'organisations à but non lucratif tout-en-un

1. Zeffy : le seul logiciel tout-en-un 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est le seul logiciel de collecte de fonds 100% gratuit avec une gamme d'outils complets pour simplifier vos opérations à but non lucratif.

Créez des formulaires de don personnalisés, lancez des campagnes peer-to-peer et organisez des ventes aux enchères en ligne sans effort. La plateforme comprend également des fonctions de billetterie pour les événements, gérant tout, de la vente de billets à l'inscription, rationalisant ainsi vos événements de collecte de fonds du début à la fin.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons 100% gratuit - toujours !

Pages de collecte de fonds personnalisables

Prise en charge de différentes options de paiement

Courriels automatisés et reçus fiscaux

L'expérience du don est rapide et facile Disponible uniquement pour les organisations à but non lucratif aux États-Unis et au Canada

Frais

100% gratuit. Pas de frais cachés, tels que des frais de traitement ou de plateforme.

2. Qgiv

Qgiv offre une expérience moderne, personnalisée et intuitive en matière de collecte de fonds et de dons. Il fournit des outils pour créer des campagnes de pair-à-pair, des sites web de dons et des appels de fonds par SMS. La plateforme permet également aux utilisateurs de fixer des objectifs de collecte de fonds et offre des outils de reporting performants.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Thermomètres de collecte de fonds à coller sur vos pages de collecte de fonds, votre site web et votre bulletin d'information

Intégrations avec les principaux processeurs de paiement

Bon service d'assistance à la clientèle

Des rapports clairs et détaillés sur les données de la campagne de collecte de fonds Coûteux pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif

Frais supplémentaires pour accéder aux fonctions de base de la collecte de fonds, comme la collecte de fonds de pair à pair, la collecte de fonds par SMS et les ventes aux enchères.

Les options de personnalisation des pages de campagne peuvent avoir certaines limites

Frais

Qgiv propose une version gratuite, mais facture des frais de traitement de 3,95 % + 0,30 $ par transaction, ainsi que des frais de plateforme de 159 à 700 $ par mois. Le plan le plus populaire est Giving Essentials, qui commence à 25 dollars par mois.

3. Collecte de fonds

Fundraise Up est une plateforme de collecte de fonds en ligne qui génère des conversions grâce à l'IA et au ML. Elle analyse le comportement des donateurs pour suggérer des montants de dons idéaux.

La plateforme intègre des ventes incitatives afin d'augmenter la valeur des donateurs tout au long de leur vie. Fundraise Up permet de créer rapidement et facilement des pages de campagne et d'accepter des fonds de donateurs du monde entier.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Personnalisation pilotée par l'IA pour augmenter la fidélisation des donateurs et les dons récurrents.

Suivi automatisé et messages personnalisés

Fonctionnalités de don global avec prise en charge de 22 langues et dialectes

Créer des pages de campagne de marque optimisées pour les conversions via ML Une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs de ses fonctions uniques basées sur l'IA

Des niveaux de prix plus élevés pour l'accès à des outils avancés

Plus axé sur l'expérience du donateur, limitant les capacités de collecte de fonds

Pas de support complet pour la gestion d'événements et les campagnes peer-to-peer

Frais

Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.

Meilleur logiciel de gestion des donateurs pour les organisations à but non lucratif

4. Zeffy

L'outil de gestion des donateurs de Zeffy est la solution idéale pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent renforcer leurs relations avec leurs donateurs. Il est conçu avec des fonctionnalités qui vous aident à segmenter les donateurs en fonction de leurs capacités et de leurs intérêts, ce qui vous permet de personnaliser vos efforts de sensibilisation.

Avec Zeffy, vous pouvez améliorer le taux de conversion des donateurs en utilisant des formulaires pré-remplis avec des montants de dons dans vos campagnes de collecte de fonds. Ces formulaires réduisent la fatigue de la décision et offrent des options claires.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons 100% gratuit - toujours !

Accès à l'historique de l'engagement et des dons des donateurs afin d'optimiser les communications futures avec les sympathisants.

Segmentez les contacts de vos donateurs à l'aide d'étiquettes spécifiques et exportez les données pour un envoi personnalisé d'e-mails.

Identifier les nouveaux donateurs et les anciens donateurs

Envoyer des formulaires de don pré-remplis et personnalisés pour chaque donateur

Envoyez directement des e-mails à vos donateurs depuis le tableau de bord de Zeffy. Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

Frais

100% gratuit, sans frais cachés.

5. Bloomerang

Bloomerang est un outil de gestion des dons qui aide les organisations à but non lucratif à organiser les dossiers de leurs donateurs. Il optimise l'engagement grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des dons, l'évaluation de la richesse et des rapports détaillés.

Bloomerang attribue des scores de générosité et d'engagement à chaque donateur. Ces scores indiquent le degré d'engagement des donateurs et la probabilité qu'ils renouvellent leur soutien. L'outil identifie également les donateurs qui n'ont pas contribué depuis un certain temps, ce qui permet aux organisations de réengager les donateurs qui n'ont plus donné de leur temps.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Suivre toutes les interactions entre les sympathisants et votre organisation

Tableau de bord interactif permettant d'accéder aux données relatives aux donateurs

Segmenter les donateurs en fonction de leur première donation, des donateurs à risque et des donateurs majeurs pour des communications ciblées.

Disponible sous forme d'application mobile pour la gestion des donateurs en déplacement Pas d'intégration avec Facebook et Instagram

Manque de personnalisation

Frais supplémentaires pour l'assistance téléphonique

Pas de démonstration gratuite sans parler à un professionnel de la vente

Frais

Le plan tarifaire de Bloomerang dépend du nombre de dossiers de donateurs. Il existe sept plans payants :

Croissance à 83 $/mois (1 000 contacts)

Standard à 125 $/mois (1 000 contacts)

Standard à 250 $/mois (5 000 contacts)

Standard à 383 $/mois (15 000 contacts)

Standard à 499 $/mois (25 000 contacts)

Standard à 642 $/mois (40 000 contacts)

Standard à 775 $/mois (60 000 contacts)

6. NeonCRM

NeonCRM est une solution de gestion de la relation client basée sur le cloud et conçue pour les organisations à but non lucratif. Elle permet de suivre les donateurs et les relations avec un tableau de bord interactif et des champs personnalisables.

NeonCRM vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Grâce à son calendrier d'engagement, vous pouvez facilement repérer vos plus grands supporters et vous concentrer sur une expérience personnalisée, ce qui pourrait augmenter leurs contributions à long terme.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Personnalisation pilotée par l'IA pour augmenter la fidélisation des donateurs et les dons récurrents.

Accès à une base de données de donateurs personnalisable

Outils de localisation pour découvrir les segments de donateurs de niche au sein de votre communauté

Amélioration des relations avec les donateurs grâce à une approche personnalisée Prix plus élevé que les autres logiciels de gestion des dons

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les organisations à but non lucratif ayant une expérience limitée des outils de gestion de la relation client (CRM).

Frais

Neon CRM propose trois plans. Les coûts de ces plans augmentent au fur et à mesure que les organisations à but non lucratif entrent dans des fourchettes de revenus plus élevées :

Essentiels : 99 $/mois

99 $/mois Impact : 199 $/mois

199 $/mois Empower : 399 $ par mois

Meilleur logiciel de gestion de fonds pour les organisations à but non lucratif

7. DonorSearch

DonorSearch est un outil complet de recherche de prospects et d'évaluation de la richesse. Il vous aide à identifier les donateurs potentiels ayant la capacité de donner et des affinités avec votre cause spécifique.

DonorSearch offre des informations précieuses sur l'historique des dons et la capacité financière de vos donateurs. Il combine des données provenant de vos propres dossiers de donateurs et de bases de données plus larges sur les dons caritatifs afin de vous donner une image plus claire du potentiel de chaque donateur.

Grâce à ces informations, vous pouvez élaborer des stratégies de collecte de fonds plus ciblées et plus efficaces.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Élaborer des listes de diffusion parfaites basées sur des catégories financières, démographiques et d'intérêt.

Utilisez l'IA pour vous concentrer sur votre liste de prospects en segmentant et en identifiant les meilleurs prospects.

Enrichir les données existantes sur les donateurs en ajoutant des informations démographiques essentielles

Se connecte à plus de 40 outils de gestion de la relation client (CRM) et de collecte de fonds Coûteux pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif

Peut également proposer des informations non pertinentes provenant de profils de faible qualité.

‍

Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.

‍

8. WealthEngine

WealthEngine aide votre association à identifier et à gérer les informations sur les indicateurs de richesse de vos prospects. Ce logiciel de gestion de patrimoine utilise des scores et des évaluations pour organiser vos données. Il identifie et corrige les erreurs dans votre base de données de donateurs, vous garantissant ainsi l'accès à des informations actualisées et précises sur les donateurs.

Avec WealthEngine, vous pouvez personnaliser votre approche en fonction de différentes catégories telles que la valeur nette, l'historique des dons, les actifs investissables, la capacité de don, et plus encore.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Créer une liste de sympathisants en fonction de la capacité de don, de la localisation, des objectifs de l'organisation et bien plus encore.

Accéder à des profils complets de donateurs pour collecter des fonds

Maximiser les conversions en atteignant les donateurs intéressés par votre cause

Créer des campagnes personnalisées pour améliorer la fidélisation des donateurs Les informations sur les donneurs ne sont pas toujours exactes

Les coordonnées complètes du donateur sont souvent manquantes

Aucune mention des organisations à but non lucratif auxquelles le donateur contribue

Frais

Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.

9. iWave

iWave est un autre outil d'évaluation de la richesse et de recherche de prospects qui vous aide à réduire le nombre de donateurs potentiels et à vous concentrer sur eux. Il s'agit d'un outil facile à utiliser, doté de systèmes de notation personnalisables permettant de classer les prospects en fonction de leur capacité à donner et de la probabilité qu'ils soutiennent votre cause.

La plateforme offre des informations précieuses sur les donateurs afin d'améliorer les événements de collecte de fonds de l'organisation.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Segmenter les prospects en une liste prioritaire basée sur différents marqueurs

Enrichissez votre pipeline de donateurs en accédant à une liste de prospects prête à l'emploi et construite pour vous.

Accès aux profils complets des donateurs

Outils de modélisation et d'analyse pour plus de précision et d'exactitude Peut contenir des informations obsolètes sur les donateurs

Peut offrir des informations non pertinentes sur les donneurs

Nécessité d'améliorer les fonctions de filtrage pour toutes les recherches

Coûteux pour les organisations à but non lucratif

‍

iWave est une plateforme en ligne basée sur l'abonnement qui propose trois plans :

Démarrage : 3 745,00

3 745,00 Professionnel : Sur demande

Sur demande Prime : Sur demande

Meilleur logiciel de gestion des bénévoles pour les organisations à but non lucratif

10. VolunteerHub

VolunteerHub rationalise la gestion des bénévoles du début à la fin. Cette plateforme conviviale vous permet de recruter, d'engager et de coordonner efficacement les bénévoles.

Organisez les informations, planifiez les événements et suivez les contributions en un seul endroit. Il permet une communication claire et fournit des rapports détaillés sur les heures de bénévolat et l'impact.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Optimise le processus de recrutement grâce à des formulaires d'auto-inscription accessibles à partir de n'importe quel appareil

Créer des pages de renvoi spécifiques aux opportunités pour attirer et informer les volontaires

Simplifie la communication en envoyant des courriels et des textes automatisés aux volontaires Une légère courbe d'apprentissage pour les utilisateurs

Manque de personnalisation des pages d'atterrissage et des formulaires de volontariat

‍

Plus : 143 $/mois pour un maximum de 1 000 volontaires

Pro : 288 $/mois pour un maximum de 2 500 bénévoles

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs pour plus de 2 500 bénévoles.

11. VolunteerLocal

VolunteerLocal est une solution basée sur le cloud qui permet d'organiser, de gérer et de communiquer avec les bénévoles. Vous pouvez créer des formulaires d'inscription personnalisés pour collecter des informations essentielles sur vos bénévoles.

La plateforme permet à vos bénévoles de s'inscrire individuellement ou en groupe. Elle assure également le suivi des heures et propose des rapports avancés, offrant ainsi une vue d'ensemble de chaque bénévole.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Vérifie les antécédents de vos candidats

Envoi et programmation de rappels automatisés à partager avec les bénévoles

Offre la possibilité d'une planification autonome et d'une planification administrative.

Créer des champs illimités dans les formulaires pour collecter des informations sur les volontaires Conception d'interface utilisateur dépassée

Les fonctions de rapport et d'analyse sont inadéquates

‍

Plan Discover : 200 $/événement

200 $/événement Plan de croissance : 800 $/événement

800 $/événement Plan Entreprise : 3 000 $/événement

12. SignUpGenius

SignUpGenius est une plateforme destinée aux organisations à but non lucratif qui offrent plusieurs possibilités de bénévolat. Elle peut gérer des besoins de planification complexes tout en permettant aux bénévoles de s'inscrire à des événements en quelques clics.

Accédez à des centaines de formulaires d'inscription accrocheurs et préconstruits pour réduire le temps passé à recruter des bénévoles. SignUpGenius vous permet d'ajouter des questions personnalisées à ces formulaires afin de recueillir les informations nécessaires sur les bénévoles.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Offre un essai gratuit aux organisations à but non lucratif

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire ou de s'enregistrer pour s'inscrire à des créneaux horaires.

Options d'inscription flexibles pour s'adapter aux différents types d'événements à but non lucratif et aux rôles des bénévoles

Permet de gérer la communication avec les volontaires à partir d'une seule plateforme Les modèles de présentation sont un peu dépassés

Les URL de "partage" pour les inscriptions sont longues

La fonction de programmation est un peu fastidieuse

Frais

Argent : 11,99 $/mois

11,99 $/mois Or : 29,99 $/mois

29,99 $/mois Platine : 59,99 $/mois

59,99 $/mois Entreprise : Contacter les ventes

Meilleur logiciel de gestion des subventions pour les organisations à but non lucratif

13. GrantHub

GrantHub permet à votre organisation à but non lucratif d'identifier facilement les opportunités de subventions potentielles. La plateforme offre un tableau de bord centralisé qui permet de gérer toutes les demandes de subvention et tous les détails à partir d'un seul endroit. Cela permet à tout le monde d'être au courant et de maximiser le financement et la réussite du programme.

GrantHub vous aide à élaborer des propositions solides et à établir des relations à long terme en vue d'un financement futur.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Veille à ce que les membres de l'équipe soient organisés sur les demandes de subvention afin de respecter les délais.

Simplifie le processus de candidature grâce à des ressources et des outils alimentés par l'IA.

Des rapports personnalisés pour optimiser le pipeline de subventions et la performance des programmes de votre organisation.

Offre un calendrier pour garder une trace des dates importantes et des prospects Manque de capacités d'intégration

Sources des données sur les bailleurs de fonds uniquement à partir de GuideStar et d'aucune autre source

‍

Gestion des subventions avant attribution : 95 $/mois

95 $/mois Gestion des subventions avant et après l'attribution de la subvention : 349 $/mois

14. Blackbaud Grantmaking

Le logiciel Blackbaud Grantmaking offre une assistance aux organisations à but non lucratif et aux entreprises en matière de gestion des subventions. Il vous aide à identifier les subventions qui conviennent à votre association et à remplir la demande à partir de son tableau de bord.

Blackbaud vous permet de gérer, de suivre et d'analyser l'état d'avancement des demandes. Le système génère des rapports et des graphiques pour partager les informations sur les subventions avec les parties prenantes.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Des capacités automatisées et des flux de travail personnalisables pour gagner du temps sur une demande de subvention

Identifier et recommander les opportunités de subvention que vous avez le plus de chances de remporter

Des outils de reporting de qualité supérieure permettant d'approfondir les données relatives aux subventions afin de prendre des décisions éclairées sur les financements futurs.

Suivi complet des finances et des subventions et conformité Coûteux pour les organisations à but non lucratif

Mieux adapté aux entreprises qui s'occupent de l'octroi de subventions

Frais

Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.

15. Grantify

Grantify est une plateforme complète de gestion des subventions conçue pour les organisations à but non lucratif et les organisations à la recherche de financement. Elle rationalise l'ensemble du processus de subvention, depuis l'identification des opportunités appropriées jusqu'à la soumission de demandes soignées.

Grâce à son tableau de bord intuitif, les utilisateurs peuvent gérer plusieurs demandes de subvention, suivre leur état d'avancement et analyser les taux de réussite. Grantify offre des outils pour rédiger des propositions convaincantes, fournit un retour d'information en temps réel et génère des rapports détaillés pour tenir les parties prenantes informées.

La plateforme vise à simplifier l'obtention de subventions et à augmenter les taux de réussite des financements pour ses utilisateurs.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Concevoir des applications convaincantes et conformes

Offre un retour d'information précieux tout au long du processus de candidature

Modèles personnalisables pour les demandes de subvention

Tableau de bord interactif permettant de suivre l'avancement de la demande, le retour d'information et les échéances. Légère courbe d'apprentissage

L'installation initiale et la formation peuvent prendre du temps

Frais

Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.

Meilleur logiciel de gestion des dépenses pour les organisations à but non lucratif

16. Zoho Expense

Zoho Expense offre tout ce dont votre association a besoin pour assurer le suivi de ses dépenses. Il vous permet de créer des projets pour chaque programme de bienfaisance afin d'attribuer les dépenses. Grâce à sa fonction d'analyse complète, vous pouvez examiner les dépenses de chaque projet.

Zoho Expense automatise également les rapports de dépenses et s'intègre aux principaux logiciels de comptabilité, tels que Zoho Books, QuickBooks Online, etc.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Possibilités de personnalisation avancées et prise en charge de plusieurs devises

Facile à utiliser et disponible avec un plan gratuit

Créez plus de 25 rapports sur vos dépenses, vos cartes de crédit, etc. Limité à trois utilisateurs sur le plan gratuit

L'application mobile a parfois tendance à traîner en longueur

Frais

Zoho Expenses propose des plans tarifaires généraux à différents taux :

Gratuit : Pour les petites organisations (jusqu'à 3 utilisateurs)

: Pour les petites organisations (jusqu'à 3 utilisateurs) Plan standard : 4,00 $ par utilisateur actif/mois (facturé annuellement)

: 4,00 $ par utilisateur actif/mois (facturé annuellement) Plan Premium : $7.00 par utilisateur actif/mois (facturé annuellement)

: $7.00 par utilisateur actif/mois (facturé annuellement) Plan d'entreprise: Des options de tarification personnalisées sont disponibles sur demande.

Zoho Expenses est disponible pour les organisations à but non lucratif à un prix réduit. Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.

17. FreshBooks

FreshBooks est une solution de gestion des dépenses facile à utiliser, conçue pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif. Grâce à des fonctions intuitives de suivi des dépenses, de facturation et de reporting financier, les organisations peuvent rationaliser leurs tâches administratives, améliorer la gestion de leur trésorerie et obtenir des informations significatives sur leur santé financière.

Vous pouvez classer les dépenses par catégories dans le logiciel afin de diviser vos fonds et de réduire les dépenses de manière stratégique.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Outils étendus de suivi des dépenses

Suivi de la rentabilité des projets et des comptes créditeurs

Possibilité de suivre les fonds restreints

Prise en charge de plusieurs devises N'est pas conçu pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif

Frais supplémentaires pour l'ajout d'un nouveau membre

‍

Plan Lite : $159.60 par an

$159.60 par an Plan Plus : 277,20 $/an

277,20 $/an Plan Premium : 504 $/an

504 $/an Sélectionner un plan : Tarification disponible sur demande

18. Dépensez

Expensify est une option rentable pour les petites organisations à but non lucratif. Son plan gratuit permet un suivi illimité des reçus et une gestion des dépenses. Il permet également de scanner les reçus en un clic et d'importer les transactions par carte de crédit.

Grâce aux flux d'approbation à plusieurs niveaux, vous pouvez personnaliser les règles de votre politique de dépenses et signaler les dépenses qui nécessitent l'approbation d'un responsable. Expensify personnalise les catégories de dépenses en fonction des équipes, des départements ou des projets des organisations à but non lucratif.

Avantages et inconvénients

Logiciel de gestion des organisations à but non lucratif Pour Cons Technologie de numérisation intelligente pour télécharger rapidement les factures et les reçus

Automatise l'ensemble du projet de suivi des dépenses pour gérer les dépenses sur différents projets

Rapports personnalisés et prise en charge de plusieurs devises

Permet d'organiser les finances en s'intégrant à votre logiciel de comptabilité Légèrement compliqué à comprendre et à utiliser pour les débutants

‍

Plan gratuit

Collecter : À partir de 5 $/utilisateur/mois

À partir de 5 $/utilisateur/mois Contrôle : À partir de 9 $/utilisateur/mois

Dernières réflexions sur les logiciels de gestion pour les organisations à but non lucratif

Le choix du bon logiciel peut transformer les opérations de votre association, en vous aidant à faire plus avec moins. Les bons outils peuvent transformer des tâches complexes en processus simples, libérant ainsi du temps et des ressources pour votre mission principale.

Lors de la sélection d'une plateforme, il faut tenir compte à la fois de la fonctionnalité et de l'impact financier à long terme. Recherchez des solutions qui correspondent à vos besoins spécifiques et à votre budget.

Zeffy offre aux organisations à but non lucratif une solution complète et gratuite. De la gestion des donateurs à la billetterie d'événements, cette plateforme tout-en-un vous aide à en faire plus pour votre cause.

Prêt à augmenter l'impact de votre association ? Explorez la plateforme gratuite de Zeffy et consacrez plus de ressources à ce qui compte vraiment : votre mission.

FAQ sur les logiciels de gestion pour les organisations à but non lucratif

Combien les organisations à but non lucratif dépensent-elles en logiciels ? Les organisations à but non lucratif consacrent généralement 2 à 4 % de leurs revenus annuels à la technologie. Ce pourcentage peut varier en fonction de la taille de l'organisation et de ses besoins spécifiques. Certaines grandes organisations à but non lucratif ayant des projets plus complexes dépenseront un pourcentage plus élevé. L'utilisation d'un logiciel gratuit comme Zeffy (toujours 100% gratuit) permet aux organisations à but non lucratif de réduire considérablement leurs frais généraux et de libérer des ressources pour leur mission principale.

Votre organisation à but non lucratif a-t-elle besoin d'un logiciel de gestion de projet ? Les outils de gestion de projet peuvent considérablement améliorer l'efficacité de votre organisation : Décomposer les grands objectifs en tâches gérables

Estimation des délais et des budgets

Identifier les risques potentiels

Automatisation des tâches de routine

Soutenir la prise de décision fondée sur les données grâce à des analyses robustes Ces fonctionnalités permettent aux organisations à but non lucratif d'économiser du temps et de l'argent tout en atteignant leurs objectifs de manière plus efficace.