Les organisations à but non lucratif cherchent constamment des moyens de maximiser leur impact tout en minimisant les coûts. Les logiciels de gestion d'organisations à but non lucratif peuvent changer la donne, en rationalisant les opérations, de la collecte de fonds à la coordination des bénévoles.
Ce guide explore les meilleures solutions logicielles de gestion pour les organisations à but non lucratif pour 2024, conçues pour aider votre organisation à fonctionner de manière plus efficace et efficiente.
Votre logiciel doit vous aider à suivre toutes les personnes impliquées dans votre association. Cela inclut les donateurs, les bénévoles et les participants aux événements. Recherchez des fonctionnalités qui vous permettent de stocker des informations de contact, de suivre les dons et de gérer les événements en un seul endroit.
Un logiciel fiable vous aidera à collecter des fonds et à gérer facilement vos finances. Elle doit vous permettre de créer des formulaires de don en ligne, de mener des campagnes de collecte de fonds et de demander des subventions. Vous devez également rechercher un logiciel qui vous aide à établir votre budget et à suivre vos dépenses.
La communication avec les sympathisants est essentielle pour toute organisation à but non lucratif. Choisissez un logiciel qui vous permet d'envoyer des courriels, de gérer les médias sociaux et d'atteindre les gens sur leur téléphone. De cette façon, vous pouvez tenir tout le monde informé et impliqué.
Votre logiciel doit vous aider à donner un sens à toutes les informations que vous collectez. Recherchez des outils qui créent des rapports faciles à comprendre et qui fonctionnent bien avec les autres programmes que vous utilisez. Veillez à ce qu'il assure la sécurité de vos données et respecte les règles et réglementations en vigueur en matière de confidentialité des données.
Choisissez un logiciel qui n'est pas trop compliqué à apprendre. Il doit être suffisamment souple pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Un bon service clientèle est également important, afin que vous puissiez obtenir de l'aide lorsque vous en avez besoin.
En vérifiant ces caractéristiques, vous pouvez trouver un logiciel qui aide votre association à se développer et à atteindre ses objectifs.
Zeffy est le seul logiciel de collecte de fonds 100% gratuit avec une gamme d'outils complets pour simplifier vos opérations à but non lucratif.
Créez des formulaires de don personnalisés, lancez des campagnes peer-to-peer et organisez des ventes aux enchères en ligne sans effort. La plateforme comprend également des fonctions de billetterie pour les événements, gérant tout, de la vente de billets à l'inscription, rationalisant ainsi vos événements de collecte de fonds du début à la fin.
100% gratuit. Pas de frais cachés, tels que des frais de traitement ou de plateforme.
Qgiv offre une expérience moderne, personnalisée et intuitive en matière de collecte de fonds et de dons. Il fournit des outils pour créer des campagnes de pair-à-pair, des sites web de dons et des appels de fonds par SMS. La plateforme permet également aux utilisateurs de fixer des objectifs de collecte de fonds et offre des outils de reporting performants.
Qgiv propose une version gratuite, mais facture des frais de traitement de 3,95 % + 0,30 $ par transaction, ainsi que des frais de plateforme de 159 à 700 $ par mois. Le plan le plus populaire est Giving Essentials, qui commence à 25 dollars par mois.
Fundraise Up est une plateforme de collecte de fonds en ligne qui génère des conversions grâce à l'IA et au ML. Elle analyse le comportement des donateurs pour suggérer des montants de dons idéaux.
La plateforme intègre des ventes incitatives afin d'augmenter la valeur des donateurs tout au long de leur vie. Fundraise Up permet de créer rapidement et facilement des pages de campagne et d'accepter des fonds de donateurs du monde entier.
Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.
L'outil de gestion des donateurs de Zeffy est la solution idéale pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent renforcer leurs relations avec leurs donateurs. Il est conçu avec des fonctionnalités qui vous aident à segmenter les donateurs en fonction de leurs capacités et de leurs intérêts, ce qui vous permet de personnaliser vos efforts de sensibilisation.
Avec Zeffy, vous pouvez améliorer le taux de conversion des donateurs en utilisant des formulaires pré-remplis avec des montants de dons dans vos campagnes de collecte de fonds. Ces formulaires réduisent la fatigue de la décision et offrent des options claires.
100% gratuit, sans frais cachés.
Bloomerang est un outil de gestion des dons qui aide les organisations à but non lucratif à organiser les dossiers de leurs donateurs. Il optimise l'engagement grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des dons, l'évaluation de la richesse et des rapports détaillés.
Bloomerang attribue des scores de générosité et d'engagement à chaque donateur. Ces scores indiquent le degré d'engagement des donateurs et la probabilité qu'ils renouvellent leur soutien. L'outil identifie également les donateurs qui n'ont pas contribué depuis un certain temps, ce qui permet aux organisations de réengager les donateurs qui n'ont plus donné de leur temps.
Le plan tarifaire de Bloomerang dépend du nombre de dossiers de donateurs. Il existe sept plans payants :
NeonCRM est une solution de gestion de la relation client basée sur le cloud et conçue pour les organisations à but non lucratif. Elle permet de suivre les donateurs et les relations avec un tableau de bord interactif et des champs personnalisables.
NeonCRM vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Grâce à son calendrier d'engagement, vous pouvez facilement repérer vos plus grands supporters et vous concentrer sur une expérience personnalisée, ce qui pourrait augmenter leurs contributions à long terme.
Neon CRM propose trois plans. Les coûts de ces plans augmentent au fur et à mesure que les organisations à but non lucratif entrent dans des fourchettes de revenus plus élevées :
DonorSearch est un outil complet de recherche de prospects et d'évaluation de la richesse. Il vous aide à identifier les donateurs potentiels ayant la capacité de donner et des affinités avec votre cause spécifique.
DonorSearch offre des informations précieuses sur l'historique des dons et la capacité financière de vos donateurs. Il combine des données provenant de vos propres dossiers de donateurs et de bases de données plus larges sur les dons caritatifs afin de vous donner une image plus claire du potentiel de chaque donateur.
Grâce à ces informations, vous pouvez élaborer des stratégies de collecte de fonds plus ciblées et plus efficaces.
Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.
WealthEngine aide votre association à identifier et à gérer les informations sur les indicateurs de richesse de vos prospects. Ce logiciel de gestion de patrimoine utilise des scores et des évaluations pour organiser vos données. Il identifie et corrige les erreurs dans votre base de données de donateurs, vous garantissant ainsi l'accès à des informations actualisées et précises sur les donateurs.
Avec WealthEngine, vous pouvez personnaliser votre approche en fonction de différentes catégories telles que la valeur nette, l'historique des dons, les actifs investissables, la capacité de don, et plus encore.
Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.
iWave est un autre outil d'évaluation de la richesse et de recherche de prospects qui vous aide à réduire le nombre de donateurs potentiels et à vous concentrer sur eux. Il s'agit d'un outil facile à utiliser, doté de systèmes de notation personnalisables permettant de classer les prospects en fonction de leur capacité à donner et de la probabilité qu'ils soutiennent votre cause.
La plateforme offre des informations précieuses sur les donateurs afin d'améliorer les événements de collecte de fonds de l'organisation.
iWave est une plateforme en ligne basée sur l'abonnement qui propose trois plans :
VolunteerHub rationalise la gestion des bénévoles du début à la fin. Cette plateforme conviviale vous permet de recruter, d'engager et de coordonner efficacement les bénévoles.
Organisez les informations, planifiez les événements et suivez les contributions en un seul endroit. Il permet une communication claire et fournit des rapports détaillés sur les heures de bénévolat et l'impact.
Plus : 143 $/mois pour un maximum de 1 000 volontaires
Pro : 288 $/mois pour un maximum de 2 500 bénévoles
Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs pour plus de 2 500 bénévoles.
VolunteerLocal est une solution basée sur le cloud qui permet d'organiser, de gérer et de communiquer avec les bénévoles. Vous pouvez créer des formulaires d'inscription personnalisés pour collecter des informations essentielles sur vos bénévoles.
La plateforme permet à vos bénévoles de s'inscrire individuellement ou en groupe. Elle assure également le suivi des heures et propose des rapports avancés, offrant ainsi une vue d'ensemble de chaque bénévole.
SignUpGenius est une plateforme destinée aux organisations à but non lucratif qui offrent plusieurs possibilités de bénévolat. Elle peut gérer des besoins de planification complexes tout en permettant aux bénévoles de s'inscrire à des événements en quelques clics.
Accédez à des centaines de formulaires d'inscription accrocheurs et préconstruits pour réduire le temps passé à recruter des bénévoles. SignUpGenius vous permet d'ajouter des questions personnalisées à ces formulaires afin de recueillir les informations nécessaires sur les bénévoles.
GrantHub permet à votre organisation à but non lucratif d'identifier facilement les opportunités de subventions potentielles. La plateforme offre un tableau de bord centralisé qui permet de gérer toutes les demandes de subvention et tous les détails à partir d'un seul endroit. Cela permet à tout le monde d'être au courant et de maximiser le financement et la réussite du programme.
GrantHub vous aide à élaborer des propositions solides et à établir des relations à long terme en vue d'un financement futur.
Le logiciel Blackbaud Grantmaking offre une assistance aux organisations à but non lucratif et aux entreprises en matière de gestion des subventions. Il vous aide à identifier les subventions qui conviennent à votre association et à remplir la demande à partir de son tableau de bord.
Blackbaud vous permet de gérer, de suivre et d'analyser l'état d'avancement des demandes. Le système génère des rapports et des graphiques pour partager les informations sur les subventions avec les parties prenantes.
Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.
Grantify est une plateforme complète de gestion des subventions conçue pour les organisations à but non lucratif et les organisations à la recherche de financement. Elle rationalise l'ensemble du processus de subvention, depuis l'identification des opportunités appropriées jusqu'à la soumission de demandes soignées.
Grâce à son tableau de bord intuitif, les utilisateurs peuvent gérer plusieurs demandes de subvention, suivre leur état d'avancement et analyser les taux de réussite. Grantify offre des outils pour rédiger des propositions convaincantes, fournit un retour d'information en temps réel et génère des rapports détaillés pour tenir les parties prenantes informées.
La plateforme vise à simplifier l'obtention de subventions et à augmenter les taux de réussite des financements pour ses utilisateurs.
Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.
Zoho Expense offre tout ce dont votre association a besoin pour assurer le suivi de ses dépenses. Il vous permet de créer des projets pour chaque programme de bienfaisance afin d'attribuer les dépenses. Grâce à sa fonction d'analyse complète, vous pouvez examiner les dépenses de chaque projet.
Zoho Expense automatise également les rapports de dépenses et s'intègre aux principaux logiciels de comptabilité, tels que Zoho Books, QuickBooks Online, etc.
Zoho Expenses propose des plans tarifaires généraux à différents taux :
Zoho Expenses est disponible pour les organisations à but non lucratif à un prix réduit. Pour connaître les tarifs, contactez l'équipe commerciale.
FreshBooks est une solution de gestion des dépenses facile à utiliser, conçue pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif. Grâce à des fonctions intuitives de suivi des dépenses, de facturation et de reporting financier, les organisations peuvent rationaliser leurs tâches administratives, améliorer la gestion de leur trésorerie et obtenir des informations significatives sur leur santé financière.
Vous pouvez classer les dépenses par catégories dans le logiciel afin de diviser vos fonds et de réduire les dépenses de manière stratégique.
Expensify est une option rentable pour les petites organisations à but non lucratif. Son plan gratuit permet un suivi illimité des reçus et une gestion des dépenses. Il permet également de scanner les reçus en un clic et d'importer les transactions par carte de crédit.
Grâce aux flux d'approbation à plusieurs niveaux, vous pouvez personnaliser les règles de votre politique de dépenses et signaler les dépenses qui nécessitent l'approbation d'un responsable. Expensify personnalise les catégories de dépenses en fonction des équipes, des départements ou des projets des organisations à but non lucratif.
Le choix du bon logiciel peut transformer les opérations de votre association, en vous aidant à faire plus avec moins. Les bons outils peuvent transformer des tâches complexes en processus simples, libérant ainsi du temps et des ressources pour votre mission principale.
Lors de la sélection d'une plateforme, il faut tenir compte à la fois de la fonctionnalité et de l'impact financier à long terme. Recherchez des solutions qui correspondent à vos besoins spécifiques et à votre budget.
Zeffy offre aux organisations à but non lucratif une solution complète et gratuite. De la gestion des donateurs à la billetterie d'événements, cette plateforme tout-en-un vous aide à en faire plus pour votre cause.
Prêt à augmenter l'impact de votre association ? Explorez la plateforme gratuite de Zeffy et consacrez plus de ressources à ce qui compte vraiment : votre mission.
