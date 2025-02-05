Après avoir lancé avec succès votre première campagne de collecte de fonds auprès de vos proches donateurs, il est temps d'élargir votre champ d'action. Ce guide vous aidera à tirer parti de votre succès initial pour attirer une base de donateurs plus large.

‍

Identifier la prochaine vague de donateurs

Une fois le succès obtenu auprès de votre cercle restreint, concentrez votre expansion sur ces groupes clés :

‍

1. Les amis et la famille élargie

Membres de la famille élargie ne faisant pas partie du cercle restreint

Des amis à différentes étapes de la vie

Connexions sociales

Amis de la famille

Réseaux de parents

‍

Pourquoi ils sont précieux : Même s'ils ne sont pas vos relations les plus proches, ils ont un lien personnel avec vous et souhaitent souvent soutenir votre croissance.

‍

2. Réseau professionnel

Anciens collègues et contacts professionnels

Pairs de l'industrie

Membres d'associations professionnelles

Connexions LinkedIn

‍

Pourquoi ils sont précieux : Ils comprennent l'engagement professionnel et disposent souvent d'une capacité de don et de réseaux précieux.

‍

3. Connecteurs communautaires

Propriétaires d'entreprises locales

Responsables de groupes communautaires

Membres de l'association de quartier

Utilisateurs actifs des médias sociaux

‍

Ces personnes ne se contentent pas de faire des dons, elles défendent des causes et peuvent attirer d'autres sympathisants par l'intermédiaire de leurs réseaux.

‍

4. Groupes d'intérêt

Les personnes qui suivent des causes similaires

Membres d'organisations apparentées

Groupes de pression locaux

Communautés d'intérêt particulier

‍

Bien choisir le moment de son expansion

‍Larègle des 40% : Pourquoi c'est important

Avant d'élargir votre champ d'action, assurez-vous d'avoir atteint au moins 40 % de votre objectif initial.

Ce seuil :

Démontre la viabilité de la campagne

Démontre le soutien de la communauté

Créer une dynamique

Renforcement de la crédibilité

Encourage les nouveaux donateurs à se joindre à une initiative fructueuse

‍

Quand le succès dépasse les attentes

Si vous atteignez 80 % de votre objectif au cours de la première phase, envisagez de le faire :

Augmenter le montant cible

Élargir la portée de votre projet

Ajouter des objectifs supplémentaires

Communiquer la vision élargie

Maintenir la dynamique

‍

Tirer parti de votre succès initial

‍Crédibilitépar les chiffres

Partagez des réalisations concrètes :

‍"Grâce à nos 12 premiers donateurs, nous avons déjà récolté 400 dollars pour atteindre notre objectif de 1 000 dollars. Chaque don nous rapproche de [impact spécifique]."

‍

‍Utiliserla preuve sociale

Incorporez dans votre communication les témoignages des premiers supporters :

‍"Lorsque [Nom du donateur] a entendu parler de notre mission pour [objectif spécifique], il a immédiatement compris l'impact que nous pourrions avoir. Voici ce qu'ils ont dit : [quote]"‍

‍

Stratégie de communication

‍Laséquence des quatre courriels

1. Annonce initiale (jour 1) ‍ Partager les progrès réalisés Inclure les premiers témoignages Appel à l'action clair Thermomètre de progression

‍

2. Suivi (jour 3) ‍ Pour les non-ouvreurs Nouvel objet Message simplifié Un ton urgent mais amical

‍

3. Point sur l'état d'avancement (jour 7) ‍ Partager les nouvelles étapes Témoignages de donateurs Montant restant de l'objectif Appel sensible au facteur temps

‍

4. Dernier recours (jour 10) ‍ L'urgence sans la pression Points forts de la campagne Délai précis Dernier appel à l'action

‍

‍

Éléments clés pour chaque message

Pourcentage d'avancement actuel

Nombre de donateurs

Exemples d'impacts spécifiques

Éléments de preuve sociale

Bouton de donation clair et bien visible

‍

Maximiser les caractéristiques de Zeffy pour l'expansion

‍Gestion rationaliséedes contacts

Importez votre liste de contacts étendue via Gmail, Mailchimp ou CSV

Segmenter les contacts par type de relation - en savoir plus

‍

Envoi massif d'e-mails avec une bibliothèque de modèles

Zeffy vous permet d'atteindre votre base de donateurs directement depuis votre tableau de bord. Vous pouvez envoyer des emails à des milliers de contacts en un seul clic tout en utilisant nos modèles professionnels pour chaque étape de votre campagne :

Appel de fonds

Mise à jour de l'état d'avancement des travaux

Suivi des personnes qui n'ont pas fait de don

Merci d'envoyer un courriel

‍

Analyse

Taux d'ouverture et de clics des courriels

Suivi automatique des dons

Historique des échanges et des paiements pour chaque donateur

‍

Conclusion

‍Souvenez-vousque le fait d'élargir votre cercle restreint ne signifie pas que vous devez perdre la touche personnelle qui a fait le succès de votre première campagne.

La clé d'une expansion réussie est de conserver l'authenticité qui a inspiré vos premiers donateurs tout en tirant parti de la technologie pour atteindre et engager une plus large communauté de supporters.