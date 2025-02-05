Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
5 février 2025
Rédigé par Michel Ferry
Élargir la collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif : Dépasser votre cercle intérieur

5 février 2025

Après avoir lancé avec succès votre première campagne de collecte de fonds auprès de vos proches donateurs, il est temps d'élargir votre champ d'action. Ce guide vous aidera à tirer parti de votre succès initial pour attirer une base de donateurs plus large.

Identifier la prochaine vague de donateurs

Une fois le succès obtenu auprès de votre cercle restreint, concentrez votre expansion sur ces groupes clés :

1. Les amis et la famille élargie

Pourquoi ils sont précieux : Même s'ils ne sont pas vos relations les plus proches, ils ont un lien personnel avec vous et souhaitent souvent soutenir votre croissance.

2. Réseau professionnel

Pourquoi ils sont précieux : Ils comprennent l'engagement professionnel et disposent souvent d'une capacité de don et de réseaux précieux.

3. Connecteurs communautaires

Ces personnes ne se contentent pas de faire des dons, elles défendent des causes et peuvent attirer d'autres sympathisants par l'intermédiaire de leurs réseaux.

4. Groupes d'intérêt

Bien choisir le moment de son expansion

‍Larègle des 40% : Pourquoi c'est important

Avant d'élargir votre champ d'action, assurez-vous d'avoir atteint au moins 40 % de votre objectif initial.

Ce seuil :

Quand le succès dépasse les attentes

Si vous atteignez 80 % de votre objectif au cours de la première phase, envisagez de le faire :

Tirer parti de votre succès initial

‍Crédibilitépar les chiffres

Partagez des réalisations concrètes :

‍"Grâce à nos 12 premiers donateurs, nous avons déjà récolté 400 dollars pour atteindre notre objectif de 1 000 dollars. Chaque don nous rapproche de [impact spécifique]."

‍Utiliserla preuve sociale

Incorporez dans votre communication les témoignages des premiers supporters :

‍"Lorsque [Nom du donateur] a entendu parler de notre mission pour [objectif spécifique], il a immédiatement compris l'impact que nous pourrions avoir. Voici ce qu'ils ont dit : [quote]"‍

Stratégie de communication

‍Laséquence des quatre courriels

Éléments clés pour chaque message

Maximiser les caractéristiques de Zeffy pour l'expansion

‍Gestion rationaliséedes contacts

Envoi massif d'e-mails avec une bibliothèque de modèles

Zeffy vous permet d'atteindre votre base de donateurs directement depuis votre tableau de bord. Vous pouvez envoyer des emails à des milliers de contacts en un seul clic tout en utilisant nos modèles professionnels pour chaque étape de votre campagne :

Analyse

Conclusion

‍Souvenez-vousque le fait d'élargir votre cercle restreint ne signifie pas que vous devez perdre la touche personnelle qui a fait le succès de votre première campagne.

La clé d'une expansion réussie est de conserver l'authenticité qui a inspiré vos premiers donateurs tout en tirant parti de la technologie pour atteindre et engager une plus large communauté de supporters.

Rédigé par
Michel Ferry

