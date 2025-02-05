Pour les nouveaux fondateurs d'organisations à but non lucratif, la première campagne de collecte de fonds peut sembler décourageante. Cependant, commencer par vos soutiens les plus proches - les membres du conseil d'administration, la famille et les amis - n'est pas seulement plus facile, c'est aussi stratégiquement intelligent. Voici un guide complet pour lancer une première campagne de financement réussie.
Votre première campagne n'a pas besoin de financer l'ensemble de votre mission. Avant de vous adresser à l'ensemble de la communauté, concentrez-vous sur les personnes qui croient déjà en vous et en votre cause, même si cela implique un objectif de collecte de fonds moins élevé.
Voici pourquoi il est judicieux de commencer par un objectif modeste de 1 000 dollars :
Etape1 : Cartographier votre cercle intérieurSéparer votre cercle intérieur en deux groupes :
Voici un exemple d'e-mail de sensibilisation efficace :
Subject:[Nom], puis-je vous faire part de quelque chose d'important ?
Dear[Name],
Jevous contacte parce que vous avez toujours soutenu ma passion pour [domaine de la cause]. J'ai récemment fondé une organisation à but non lucratif appelée [nom de l'organisation] pour [énoncé de mission spécifique].
Nouscommençons modestement mais nous rêvons grand. Notre premier objectif est de collecter 1 000 dollars pour [impact spécifique - soyez très concret sur ce que l'argent permettra de faire].
Seriez-vousdisposé à avoir une petite discussion à ce sujet ? Je serais ravi d'en savoir plus sur notre vision et d'entendre ce que vous en pensez.
J'ai hâted'entrer en contact avec vous,
[Votre nom]
Vousserez en mesure de savoir, grâce à votre tableau de bord Zeffy, qui a fait un don ou non et d'adapter votre communication en conséquence.
Voici un exemple de modèle que vous pouvez envoyer après 5-7 jours :
Subject: Mise à jour rapide sur [Nom de l'organisation]
Hi[Nom],
Jevoulais faire suite à mon message précédent concernant [Nom de l'organisation]. Nous progressons vers notre objectif initial de 1 000 dollars et j'aimerais vous faire part de la manière dont nous prévoyons d'utiliser ces fonds pour [impact spécifique].
Mêmesi vous ne pouvez pas contribuer dans l'immédiat, j'apprécierais vos réflexions sur notre mission.
Best,
[Votre nom]
Rappellez-vousque cette première campagne ne vise pas seulement à collecter de l'argent, mais aussi à créer une base de sympathisants qui croient en votre mission. Chaque don, quel qu'en soit le montant, est un vote de confiance dans l'avenir de votre association et chaque commentaire que vous recevez est une occasion de rendre votre histoire encore plus convaincante.
