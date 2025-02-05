Comment Zeffy peut être gratuit ?
Lancer votre première campagne de collecte de fonds à but non lucratif : Commencer avec votre cercle intérieur
Comment créer une association à but non lucratif

Lancer votre première campagne de collecte de fonds à but non lucratif : Commencer avec votre cercle intérieur

5 février 2025

Pour les nouveaux fondateurs d'organisations à but non lucratif, la première campagne de collecte de fonds peut sembler décourageante. Cependant, commencer par vos soutiens les plus proches - les membres du conseil d'administration, la famille et les amis - n'est pas seulement plus facile, c'est aussi stratégiquement intelligent. Voici un guide complet pour lancer une première campagne de financement réussie.

Poser les bases de la réussite

Votre première campagne n'a pas besoin de financer l'ensemble de votre mission. Avant de vous adresser à l'ensemble de la communauté, concentrez-vous sur les personnes qui croient déjà en vous et en votre cause, même si cela implique un objectif de collecte de fonds moins élevé.

Voici pourquoi il est judicieux de commencer par un objectif modeste de 1 000 dollars :

Créer votre stratégie de contact

‍Etape1 : Cartographier votre cercle intérieurSéparer votre cercle intérieur en deux groupes :

Cercle le plus proche (5-10 personnes)

Cercle élargi (15-20 personnes)

Rédiger votre message

‍L'approche personnelle

Voici un exemple d'e-mail de sensibilisation efficace :

‍Subject:[Nom], puis-je vous faire part de quelque chose d'important ?

‍Dear[Name],‍

‍Jevous contacte parce que vous avez toujours soutenu ma passion pour [domaine de la cause]. J'ai récemment fondé une organisation à but non lucratif appelée [nom de l'organisation] pour [énoncé de mission spécifique].‍

‍Nouscommençons modestement mais nous rêvons grand. Notre premier objectif est de collecter 1 000 dollars pour [impact spécifique - soyez très concret sur ce que l'argent permettra de faire].‍

‍Seriez-vousdisposé à avoir une petite discussion à ce sujet ? Je serais ravi d'en savoir plus sur notre vision et d'entendre ce que vous en pensez.‍

‍J'ai hâted'entrer en contact avec vous,

[Votre nom]

‍Les clésd'une communication efficace

La stratégie de suivi

‍Vousserez en mesure de savoir, grâce à votre tableau de bord Zeffy, qui a fait un don ou non et d'adapter votre communication en conséquence.

Pour les donateurs

Pour ceux qui n'ont pas répondu

Voici un exemple de modèle que vous pouvez envoyer après 5-7 jours :

‍Subject: Mise à jour rapide sur [Nom de l'organisation]

‍‍Hi[Nom],‍

‍Jevoulais faire suite à mon message précédent concernant [Nom de l'organisation]. Nous progressons vers notre objectif initial de 1 000 dollars et j'aimerais vous faire part de la manière dont nous prévoyons d'utiliser ces fonds pour [impact spécifique].‍

‍Mêmesi vous ne pouvez pas contribuer dans l'immédiat, j'apprécierais vos réflexions sur notre mission.‍

‍Best,

[Votre nom]

‍Cequ'il faut éviter

‍Don't :

Célébrer les étapes importantes

‍Maintenirl'engagement des supporters par des célébrations :

Aller de l'avant

‍Rappellez-vousque cette première campagne ne vise pas seulement à collecter de l'argent, mais aussi à créer une base de sympathisants qui croient en votre mission. Chaque don, quel qu'en soit le montant, est un vote de confiance dans l'avenir de votre association et chaque commentaire que vous recevez est une occasion de rendre votre histoire encore plus convaincante.

Rédigé par
Michel Ferry

