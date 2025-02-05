Comment Zeffy peut être gratuit ?
Accueil
/
Blog
/
Conduire votre première réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif : Guide d'approbation des statuts pour les débutants
Comment créer une association à but non lucratif

Conduire votre première réunion du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif : Guide d'approbation des statuts pour les débutants

5 février 2025

En tant que fondateur d'une organisation à but non lucratif, votre première réunion du conseil d'administration peut vous sembler insurmontable. Il ne s'agit pas simplement d'organiser une réunion, mais de jeter les bases juridiques et opérationnelles de l'avenir de votre organisation. Décomposons ce processus crucial en étapes gérables et bien expliquées.

Pourquoi cette réunion est-elle différente des autres ?

La première réunion de votre conseil d'administration n'est pas une simple formalité. Il s'agit d'un événement juridiquement important au cours duquel vous établirez les règles et les structures fondamentales qui régiront votre association. Considérez cela comme la construction du système d'exploitation de votre organisation - tout le reste fonctionnera sur la base de ce que vous aurez créé ici.

Préparation essentielle avant la réunion

Rédaction des statuts

Avant la réunion, vous devez rédiger une version solide de vos statuts. Il ne s'agit pas de n'importe quel règlement, mais du manuel d'instructions de votre organisation. 

Vous trouverez ici un modèle de statuts que vous pourrez adapter aux spécificités de votre association.

Organisation de la réunion

Si les membres du conseil d'administration ne se trouvent pas dans la même région, il est tout à fait possible de procéder par appel vidéo (Zoom, Meet, etc.) :

Organiser la réunion : Un guide détaillé

‍1. Des procédures d'ouverture qui comptent

La façon dont vous commencez donne le ton. Voici comment le faire correctement :Ouverture de la réunion :

Si cela n'a pas été fait auparavant, nommer les dirigeants :

2. Révision et adoption des règlements

C'est le cœur de votre réunion. Accordez-lui le temps qu'il mérite :

Processus de présentation :

Domaines clés sur lesquels se concentrer :

3. Décisions organisationnelles critiques

Après l'approbation des statuts, plusieurs décisions cruciales doivent être prises (tous ces points sont couverts par notre modèle de procès-verbal, voir ci-dessous):

Fondation financière :

Sélection des dirigeants :

Documentation : Votre bouclier juridique

‍Une documentation correcten'est pas seulement une question de bureaucratie, c'est une protection. 

Voici ce dont vous avez besoin pour cette réunion :

Après la réunion : Les prochaines étapes essentielles

Votre travail n'est pas terminé lorsque la réunion se termine. Voici ce qui doit se passer ensuite :

Votre prochain chapitre

‍Auterme de votre première réunion du conseil d'administration, vous avez établi plus que des structures organisationnelles - vous avez créé une rampe de lancement pour une action significative. 

Le temps que vous avez investi dans une bonne gouvernance n'est pas seulement une question de conformité - il s'agit de créer une organisation résiliente qui peut servir durablement sa mission. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous constaterez que ces éléments fondamentaux soutiennent chaque programme que vous lancez, chaque subvention que vous obtenez et chaque vie que vous touchez par votre travail.

L'attention que vous avez portée à ces premières étapes témoigne du type de leadership réfléchi dont ont besoin les organisations à but non lucratif efficaces. Maintenant que votre cadre de gouvernance est en place, vous pouvez concentrer votre énergie sur ce qui vous a poussé à entreprendre ce voyage : faire une réelle différence dans votre communauté.

Rédigé par
Michel Ferry

